Come condurre la ricerca sugli utenti

Immaginate di costruire un prodotto software, di dedicare ore di lavoro alla strategia, al design e alle funzioni, per poi scoprire che a nessuno piace usarlo. Frustrante, vero?

Ecco perché la ricerca sugli utenti è alla base di uno sviluppo software di esito positivo. In media, ogni dollaro investito in UX ne porta 100 Un ROI del 9.900% !

La ricerca sugli utenti raccoglie informazioni sul pubblico di traguardo per informare le decisioni di progettazione e sviluppo. Si tratta di ascoltare attivamente gli utenti e di capire i loro punti dolenti, gli obiettivi e i modelli mentali, invece di fare supposizioni.

Da fare nel modo giusto, vi aiuta:

individuare tempestivamente le esigenze degli utenti ed evitare di investire tempo e risorse in funzionalità/funzione che gli utenti non vogliono o non trovano utili

ed evitare di investire tempo e risorse in funzionalità/funzione che gli utenti non vogliono o non trovano utili Creare un prodotto intuitivo, efficiente e piacevole da usare, con conseguente maggiore soddisfazione e fidelizzazione degli utenti

da usare, con conseguente maggiore soddisfazione e fidelizzazione degli utenti Adattare il prodotto ai loro problemi specifici, aumentando così l'adesione e l'adozione da parte degli utenti

Questa guida vi permetterà di decifrare il codice delle aspettative degli utenti, trasformando i "perché" in momenti "wow". Immergetevi e imparate a fare ricerche efficaci sugli utenti per costruire un software che ameranno.

Comprendere le basi della ricerca sugli utenti

Una ricerca utente efficace si basa su un approccio ben definito. Una buona ricerca sugli utenti si concentra sugli obiettivi degli utenti piuttosto che su nozioni preconcette. Utilizza vari metodi di ricerca per raccogliere una comprensione olistica e analizza i dati in modo oggettivo per identificare modelli e tendenze.

Al contrario, una cattiva ricerca sugli utenti si basa su ipotesi o su dati al limite. Utilizza un unico metodo di ricerca che potrebbe non cogliere il quadro completo e ignora il feedback degli utenti che contraddice le convinzioni iniziali.

Ecco altre caratteristiche che differenziano le due tipologie di ricerca:

Caratteristiche Buona ricerca sull'utente Cattiva ricerca sull'utente Focus Obiettivi e punti dolenti dell'utente Notion o ipotesi preconcette Metodi di ricerca Varietà (ad esempio, interviste, sondaggi, test di usabilità) Metodo unico (ad esempio, sondaggio) Analisi dei dati Oggetto, identifica modelli e tendenze Pregiudizio, ignora i dati in conflitto Selezione del campione Traguarda utenti rappresentativi Utilizza campioni convenienti (ad esempio, colleghi) Domande di ricerca Aperte, esplorative Domande guida con i risultati desiderati Ruolo del ricercatore Facilitatore, osservatore imparziale Sostenitore di una soluzione specifica Risultati Una profonda comprensione delle esigenze dell'utente informa le decisioni di progettazione La produttività non è all'altezza, con conseguenti maggiori costi di sviluppo dovuti alla rilavorazione Benefici Crea prodotti che gli utenti amano, riduce i costi di sviluppo I prodotti non colgono nel segno, con conseguenti maggiori costi di sviluppo dovuti alla rilavorazione

Assicuratevi di condurre una buona ricerca sugli utenti prendendo in considerazione le seguenti best practice:

Affinare le domande e i metodi di ricerca in base ai risultati ottenuti

Assicuratevi che il vostro campione rifletta il vostro traguardo

Testate il vostro approccio con un piccolo gruppo prima di effettuare una ricerca su larga scala

Garantire un'analisi accurata dei dati prendendo note e registrazioni dettagliate

Combinare diversi metodi di ricerca per convalidare le intuizioni

Raccogliere feedback durante il processo di progettazione e sviluppo

Il ruolo della ricerca sugli utenti nel processo di progettazione UX

La ricerca sugli utenti fornisce le basi per un approccio alla progettazione incentrato sull'utente (UCD). L'UCD dà priorità alle esigenze dell'utente durante tutto il processo di progettazione, risultando in prodotti funzionali e di facile utilizzo.

Comprendendo le esigenze e i punti dolenti degli utenti, i designer possono creare interfacce intuitive e flussi che rispondono efficacemente a tali esigenze.

È possibile sfruttare la ricerca sull'utente per definire le sue personas, creare

mappature del percorso dell'utente

e informare i test di usabilità, tutti passaggi essenziali del processo UCD.

Valore della ricerca sugli utenti nello sviluppo della produttività

La ricerca sugli utenti è utile allo sviluppo del prodotto in diversi modi:

Identificazione delle opportunità: La ricerca sugli utenti aiuta a scoprire i bisogni non soddisfatti e a identificare le opportunità di innovazione

La ricerca sugli utenti aiuta a scoprire i bisogni non soddisfatti e a identificare le opportunità di innovazione Prioritizzazione delle funzionalità/funzione: Comprendendo le priorità degli utenti, è possibile concentrare i lavori di sviluppo sulle funzionalità più critiche

Comprendendo le priorità degli utenti, è possibile concentrare i lavori di sviluppo sulle funzionalità più critiche Validazione dei progetti: Permette di testare i concetti di progettazione e di raccogliere il feedback degli utenti in modo precoce e frequente, assicurando che il prodotto sia sulla strada giusta per affrontare i punti dolenti dei clienti

Come condurre una ricerca sugli utenti in 5 passaggi

Potete disporre dei dati demografici e psicografici dei vostri utenti grazie ai cookie del sito web, alle registrazioni e alle interazioni con i prodotti, ai flussi di clic, ai reclami e ad altri dati. Ma questo non significa necessariamente che li conosciate a fondo. La ricerca sugli utenti vi aiuta a collegare questi dati alle loro motivazioni e al loro comportamento d'acquisto, fornendovi approfondimenti sul "perché" delle reazioni dei vostri utenti, non solo sul "cosa" e sul "come".

Ecco una sintesi dei passaggi fondamentali per una ricerca sugli utenti corretta:

Passaggio 1: Identificazione degli oggetti

Definire gli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere con la ricerca. Identificare i problemi specifici o le domande a cui si vuole rispondere attraverso la ricerca. Questo passaggio imposta la direzione dell'intero processo.

Utilizzare

Documenti ClickUp

per fare brainstorming sugli obiettivi di ricerca con il team. Create, modificate e collaborate su documenti condivisi in tempo reale, catturate le idee e assicuratevi che tutti siano allineati sugli oggetti della ricerca.

Create il documento o il wiki perfetto con pagine annidate, opzioni di stile e modelli con ClickUp Docs

Ecco come fare:

Create un documento e usatelo come tela collaborativa per raccogliere gli obiettivi della ricerca elencare le potenziali esigenze degli utenti e i punti dolenti. Potete utilizzare le funzioni di ClickUp, come le mappe mentali e i punti elenco, per catturare le idee e categorizzarle

elencare le potenziali esigenze degli utenti e i punti dolenti. Potete utilizzare le funzioni di ClickUp, come le mappe mentali e i punti elenco, per catturare le idee e categorizzarle Utilizzate Documenti per raccogliere informazioni sui prodotti della concorrenza . Includete almeno le funzionalità/funzione, il traguardo e le recensioni degli utenti. Questo aiuterà a identificare le potenziali lacune del mercato e a evidenziare le aree in cui il vostro prodotto può eccellere

. Includete almeno le funzionalità/funzione, il traguardo e le recensioni degli utenti. Questo aiuterà a identificare le potenziali lacune del mercato e a evidenziare le aree in cui il vostro prodotto può eccellere Raccogliere i dati degli utenti da varie fonti , come le personas di marketing o le ricerche sugli utenti effettuate in passato. Consolidate queste informazioni in un documento per costruire una persona utente a tutto tondo che rifletta gli obiettivi e i bisogni del vostro pubblico di riferimento

, come le personas di marketing o le ricerche sugli utenti effettuate in passato. Consolidate queste informazioni in un documento per costruire una persona utente a tutto tondo che rifletta gli obiettivi e i bisogni del vostro pubblico di riferimento Usate i documenti per affinare in modo collaborativo le domande di ricerca quantitativa e qualitativa. Avere una posizione centrale per discutere e iterare le domande assicura che siano in linea con gli obiettivi generali e forniscano informazioni utili

Passaggio 2: Formulare ipotesi

Formulare ipotesi sul comportamento degli utenti in base alla comprensione iniziale. Le ipotesi impediscono di affrontare la ricerca alla cieca. Vi aiutano a concentrarvi su aspetti specifici del comportamento dell'utente che volete capire.

Una buona ipotesi è la seguente:

Specifica: Si concentra su un particolare aspetto del comportamento dell'utente o della funzione del software

Si concentra su un particolare aspetto del comportamento dell'utente o della funzione del software Azionabile: Dovrebbe essere testabile attraverso i metodi di ricerca scelti

Dovrebbe essere testabile attraverso i metodi di ricerca scelti Misurabile: Dovreste essere in grado di definire delle metriche di esito positivo per convalidare o confutare l'ipotesi

Utilizzo

ClickUp mappe mentali

per analizzare in tempo reale le frustrazioni o le sfide comuni degli utenti legate al vostro software. La visualizzazione delle ipotesi porta ulteriore chiarezza al vostro approccio.

Visualizzate le ipotesi di ricerca sugli utenti con le mappe mentali ClickUp condivisibili

Iniziate con l'oggetto principale della ricerca al centro della mappa mentale. Create dei rami secondari per ogni ipotesi relativa all'oggetto.

Potete aggiungere dettagli a ogni ipotesi includendo una dichiarazione concisa, un gruppo di utenti (ad esempio, nuovi utenti, utenti mobili, ecc.) e singole ipotesi relative ai vostri oggetti (ad esempio, se offriamo il log-in tramite social media, il tempo di registrazione diminuirà del 20%).

Considerate gli obiettivi degli utenti: Cosa cercano di ottenere gli utenti con il vostro software? Quali ostacoli potrebbero incontrare? Ci sono ipotesi di fondo sul comportamento degli utenti? Formulate queste ipotesi come ipotesi testabili.

Utilizzate colori o icone diverse per delimitare visivamente gli oggetti della ricerca o i gruppi di utenti.

$$$a 3: Sviluppare un piano di ricerca sull'utente

Un piano ben definito consente di rimanere concentrati e di raccogliere i dati necessari per rispondere alle domande di ricerca. Questo piano delinea il:

Metodologia di ricerca

In dipendenza dei vostri obiettivi di ricerca, scegliete le metodologie di ricerca più adatte (sondaggi, interviste, ecc.).

Suggerimento: I sondaggi sono ideali per raccogliere una grande quantità di dati da un vasto pubblico. Sono ideali per misurare il sentiment, le preferenze e le opinioni degli utenti su un argomento specifico. Sono efficienti e convenienti, ma mancano di approfondimenti.

D'altro canto, le interviste e i focus group offrono l'opportunità di conversazioni approfondite che forniscono una ricca visione delle motivazioni, dei comportamenti e dei processi di pensiero degli utenti. Possono essere più utili per generare idee, esplorare le percezioni degli utenti e identificare temi comuni.

Reclutamento dei partecipanti

Reclutate partecipanti che rappresentino il vostro traguardo di utenti. Utilizzate piattaforme di reclutamento online o la rete di utenti esistente per trovare partecipanti adatti.

Utilizzare

Lavagne online ClickUp

e il

Modello di lavagna online per la ricerca ClickUp

per fare un brainstorming e definire i criteri di reclutamento dei partecipanti con il vostro team. Mappate visivamente il profilo dell'utente ideale e discutete le strategie di reclutamento.

Utilizzate i codici colore per differenziare i canali di reclutamento o gli stati dei partecipanti (ad esempio, contattati, selezionati, confermati). Per semplificare il processo, integrate ClickUp con gli strumenti di reclutamento che utilizzate.

Utilizzare

La chat di ClickUp

per discutere le strategie di reclutamento con i membri del team direttamente sulla lavagna online.

Mentre la funzionalità della lavagna online aiuta a concentrarsi sul brainstorming e sulla flessibilità, il modello di lavagna per la ricerca offre un approccio strutturato con le sue sezioni predefinite.

Raccolta dati

Illustrate i metodi che utilizzerete per raccogliere i dati (questionari, note di osservazione, test di usabilità, selezione delle schede e test A/B).

Utilizzare

Moduli ClickUp

per creare sondaggi e moduli di feedback di facile utilizzo per raccogliere dati quantitativi. Personalizzate le domande, applicate la logica delle condizioni per strutturare il sondaggio, raccogliete i dati in forma anonima e analizzate le risposte all'interno di ClickUp.

Personalizzare sondaggi e questionari con ClickUp Modulo

Semplificate l'intero processo con il programma

Modello di piano di ricerca per utenti di ClickUp

.

Questo modello include sezioni per la definizione di obiettivi e metodi, il reclutamento dei partecipanti e la programmazione delle sessioni di ricerca. Compilate queste sezioni con i dettagli del vostro piano di ricerca specifico.

Delineate in modo chiaro gli obiettivi della ricerca all'interno della sezione designata. Suddividere le attività di ricerca in azioni

Attività di ClickUp

. Si tratta di reclutare partecipanti, creare script per le interviste, condurre sondaggi o analizzare i dati.

Assegnate delle scadenze a ogni attività e create una Sequenza realistica per il vostro progetto di ricerca. Invitate le parti interessate a collaborare in tempo reale.

Potete anche provare diversi modi per visualizzare il vostro piano di ricerca. Utilizzate il Vista Elenco per una suddivisione lineare delle attività o il file Visualizzazione Kanban in ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento in un sistema Kanban.

Passaggio 4: condurre e sintetizzare

Questo è il momento in cui si mette in pratica il piano. Implementate i metodi di ricerca scelti e analizzate i dati raccolti per identificare modelli e intuizioni.

**Assicurare un ambiente confortevole e imparziale durante le sessioni di ricerca. Concentratevi sull'ascolto attivo e ponete domande aperte a raccogliere informazioni dettagliate sui clienti .

Centralizzare tutti gli approfondimenti raccolti con l'applicazione

Modello per gli studi sugli utenti di ClickUp

.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-173.png Catturare e analizzare facilmente gli input degli utenti con il modello ClickUp User Studies https://app.clickup.com/signup?template=t-205355916&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello fornisce un quadro strutturato per raccogliere informazioni, analizzarne la validità e raccomandare azioni appropriate per rendere il vostro software più facile da usare

**Una volta raccolti i dati, analizzateli per identificare modelli e tendenze. Cercate i temi ricorrenti e usateli per concludere i vostri utenti.

Utilizzate il modello di studio degli utenti di ClickUp come hub centrale per documentare i risultati della ricerca, le citazioni degli utenti e le conclusioni chiave.

Analizzate i dati qualitativi (commenti degli utenti) e quantitativi (risposte ai sondaggi) per comprendere meglio l'esperienza degli utenti.

Cercate modelli e tendenze nei dati. Ci sono frustrazioni comuni che gli utenti incontrano durante l'utilizzo di una specifica funzionalità/funzione? Ci sono problemi di usabilità che impediscono agli utenti di raggiungere i loro obiettivi?

Passaggio 5: Condivisione dei risultati

Comunicate al team i risultati della ricerca in modo chiaro e conciso. Supportate i risultati con immagini come grafici e diagrammi.

Le visualizzazioni personalizzate di ClickUp

possono essere molto utili in questo caso.

In questo modo si garantisce che tutti i membri del team abbiano la stessa pagina e possano sfruttare queste informazioni durante il processo di sviluppo.

Organizzate le attività con opzioni flessibili di ordinamento, filtraggio e raggruppamento nelle visualizzazioni personalizzate di ClickUp

Create presentazioni convincenti per comunicare la vostra ricerca agli stakeholder e ai membri del team. Documentate i risultati della ricerca in una posizione centrale, come un documento ClickUp, per un facile accesso e per riferimenti futuri.

Diversi tipi di metodologie di ricerca sugli utenti

Nello sviluppo del software, i metodi di ricerca sugli utenti aiutano a capire come le persone interagiscono con il software e ne fanno esperienza. Questi metodi possono essere classificati in due tipi principali:

Ricerca qualitativa

Si concentra su una comprensione approfondita dei pensieri, dei sentimenti e dei comportamenti degli utenti, utilizzando tecniche quali:

Interviste agli utenti: Conduzione di colloqui individuali per comprendere le esigenze e le motivazioni degli utenti

Conduzione di colloqui individuali per comprendere le esigenze e le motivazioni degli utenti Gruppi di discussione: Organizzazione di discussioni di gruppo per raccogliere un intervallo di punti di vista

Organizzazione di discussioni di gruppo per raccogliere un intervallo di punti di vista **Ordinamento delle schede: gli utenti categorizzano le informazioni per capire i loro modelli mentali

**Studi di diario: gli utenti monitorano le loro esperienze con il software nel corso del tempo

Ricerca quantitativa

Questo tipo di ricerca si concentra sulla raccolta di dati misurabili per identificare tendenze e modelli utilizzando tecniche quali:

Sondaggi: Raccolta delle opinioni e delle preferenze degli utenti attraverso questionari

Raccolta delle opinioni e delle preferenze degli utenti attraverso questionari **Test di usabilità: osservare gli utenti mentre completano attività per identificare problemi di usabilità

A/B testing: Confronto tra diverse versioni di una funzionalità/funzione del software per vedere quale funziona meglio

Confronto tra diverse versioni di una funzionalità/funzione del software per vedere quale funziona meglio Analitica: Analisi dei dati sul comportamento degli utenti per capire i modelli di utilizzo

La scelta del metodo dipende dagli obiettivi della ricerca e dalla fase di sviluppo del software. Spesso è possibile combinare questi metodi per comprendere meglio gli utenti.

Il ruolo delle UX Personas nella ricerca sugli utenti

Le UX personas sono caratteri di fantasia che rappresentano segmenti del vostro traguardo di utenti. Basati su dati di ricerca sugli utenti, aiutano a umanizzare gli utenti e

analizzare i loro requisiti

motivazioni e comportamenti a un livello più profondo.

Una persona UX ben sviluppata comprende i seguenti elementi:

Demografia: Età, sesso, occupazione, posizione, ecc.

Età, sesso, occupazione, posizione, ecc. **Obiettivi: ciò che l'utente vuole ottenere con la vostra produttività

Bisogni: Ciò che l'utente richiede al prodotto perché abbia un esito positivo

Ciò che l'utente richiede al prodotto perché abbia un esito positivo Comportamenti: Il modo in cui l'utente interagisce tipicamente con prodotti e produttività

Il modo in cui l'utente interagisce tipicamente con prodotti e produttività Punti dolenti: Sfide e frustrazioni che l'utente sperimenta con prodotti simili

Sfide e frustrazioni che l'utente sperimenta con prodotti simili Citazioni: Citazioni dirette dalla ricerca sugli utenti per aggiungere una voce alla vostra persona

Personaggi utente

svolgono un ruolo cruciale in tutto il processo di ricerca sugli utenti:

Pianificazione della ricerca: Le personas aiutano a definire gli obiettivi della ricerca e a guidare la selezione di metodi di ricerca appropriati

Le personas aiutano a definire gli obiettivi della ricerca e a guidare la selezione di metodi di ricerca appropriati reclutamento: le personas aiutano a traguardo i lavori richiesti per garantire il coinvolgimento dei giusti gruppi di utenti nella ricerca

le personas aiutano a traguardo i lavori richiesti per garantire il coinvolgimento dei giusti gruppi di utenti nella ricerca Analisi dei dati: È possibile utilizzare le personas come lente per analizzare i dati della ricerca sugli utenti e identificare il modo in cui si riferiscono a specifici segmenti di utenti

È possibile utilizzare le personas come lente per analizzare i dati della ricerca sugli utenti e identificare il modo in cui si riferiscono a specifici segmenti di utenti Decisioni di progettazione: Le personas informano le decisioni di progettazione mantenendo le esigenze e i comportamenti degli utenti in primo piano nel processo di sviluppo

I metodi più efficaci per sviluppare le personas utente sono la raccolta di dati di ricerca sugli utenti, l'identificazione di segmenti di utenti (con caratteristiche, esigenze e comportamenti comuni) e lo sviluppo di profili utente chiari.

Utilizzate il

Modello di lavagna online per la persona utente di ClickUp

a

creare personas dettagliate per gli utenti

.

Create un ritratto accurato del vostro cliente:

Raccogliendo informazioni da ricerche, interviste e sondaggi

Organizzando i dati dell'utente in personas significative

Visualizzando gli scenari dell'utente su una lavagna online

Ricerca UX nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto

La ricerca sugli utenti non è un'attività da svolgere una sola volta, ma deve essere integrata in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto. Ecco come la ricerca sugli utenti svolge un ruolo in ciascuna fase:

Fase di scoperta del prodotto: La ricerca sugli utenti aiuta a comprendere le loro esigenze e i punti dolenti per identificare le potenziali opportunità di prodotto

La ricerca sugli utenti aiuta a comprendere le loro esigenze e i punti dolenti per identificare le potenziali opportunità di prodotto **Fase di sviluppo del prodotto Sviluppo del prodotto con le intuizioni della ricerca sugli utenti è fondamentale per la progettazione centrata sull'utente.



Usare i risultati della ricerca come strumenti per guidare la progettazione e garantire che il prodotto risponda alle esigenze dell'utente. Conducete test di usabilità durante tutto lo sviluppo per identificare e risolvere tempestivamente eventuali problemi di usabilità.



Utilizzare ClickUp Software Software di gestione del team project management e ClickUp Software per la gestione dei progetti di design per allineare le intuizioni della ricerca sugli utenti con il processo di progettazione e sviluppo del software

Implementate i risultati delle vostre ricerche sugli utenti utilizzando il software di project management ClickUp Software Team

Mantenimento e aggiornamento del prodotto con la continua ricerca sugli utenti: Continuamente raccogliere il feedback sulla produttività attraverso sondaggi di ricerca UX, interviste agli utenti e ticket di supporto per capire come gli utenti interagiscono con il prodotto e identificare le aree di miglioramento.



Utilizzate il feedback degli utenti per iterare il vostro prodotto e migliorare l'esperienza dell'utente nel tempo

Vantaggi e sfide della ricerca sugli utenti

La ricerca sugli utenti fornisce dati che supportano le decisioni di progettazione e sviluppo, consentendo di ottenere un prodotto di maggior successo che risuoni con il pubblico di riferimento e che porti a tassi di adozione più elevati.

L'identificazione e la risposta tempestiva alle esigenze degli utenti evita lo spreco di lavoro richiesto per funzionalità/funzione che gli utenti non desiderano.

La ricerca sugli utenti è essenziale per l'esito positivo dei prodotti in tutti i settori.

Supponiamo che vogliate sviluppare un'app per il fitness che si concentri su allenamenti divertenti, ma la ricerca sull'esperienza utente rivela che gli utenti desiderano istruzioni chiare. Quindi, aggiungete aggiornamenti per dare priorità alle dimostrazioni in video, rendendo gli utenti più felici.

Un'app per la modifica delle foto potrebbe sembrare perfetta in base alle idee dei designer, ma i test sugli utenti mostrano che gli utenti hanno difficoltà con alcuni strumenti. Semplificando queste funzionalità/funzione, si può rendere l'app più facile da usare e di esito positivo.

La ricerca sugli utenti aiuta lo sviluppo del software a rimanere in carreggiata, costruendo prodotti che le persone desiderano davvero e che possono usare facilmente.

Tuttavia, è importante essere consapevoli delle seguenti sfide:

Pregiudizi dell'utente: Essere consapevoli dei potenziali pregiudizi nei dati della ricerca sull'utente. Gli utenti potrebbero non essere sempre sinceri o consapevoli delle loro esigenze.

Utilizzate più metodi di ricerca per triangolare i risultati e ridurre l'impatto dei pregiudizi

Essere consapevoli dei potenziali pregiudizi nei dati della ricerca sull'utente. Gli utenti potrebbero non essere sempre sinceri o consapevoli delle loro esigenze. Utilizzate più metodi di ricerca per triangolare i risultati e ridurre l'impatto dei pregiudizi Gestire i costi: La ricerca sugli utenti può richiedere tempo e risorse. Pianificate la ricerca in modo efficace per massimizzare il ritorno sull'investimento.

Esplorate metodi di ricerca sugli utenti economicamente vantaggiosi, come i sondaggi online o i test di usabilità a distanza

La ricerca sugli utenti può richiedere tempo e risorse. Pianificate la ricerca in modo efficace per massimizzare il ritorno sull'investimento. Esplorate metodi di ricerca sugli utenti economicamente vantaggiosi, come i sondaggi online o i test di usabilità a distanza **Trovare i partecipanti giusti per la ricerca può essere impegnativo, soprattutto per i target di nicchia.

Offrite incentivi ai partecipanti per incoraggiare la partecipazione alle attività di ricerca sugli utenti

Costruire prodotti migliori attraverso la ricerca incentrata sull'utente

La ricerca sugli utenti è uno strumento prezioso per costruire prodotti software di esito positivo.

Seguendo i passaggi sopra descritti e integrando la ricerca sugli utenti durante l'intero ciclo di vita del prodotto, è possibile comprendere a fondo gli utenti, sviluppare prodotti che soddisfino realmente le loro esigenze e, infine, ottenere un esito positivo a lungo termine.

Utilizzo di

modelli di piani di ricerca

e gli strumenti di collaborazione di ClickUp possono aiutare a snellire il processo, rendendolo più efficiente e ricco di informazioni.

Provate ClickUp oggi!