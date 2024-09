LLM vs. IA generativa: una guida dettagliata

L'intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il modo in cui le aziende affrontano il project management e la creazione di contenuti. Termini come "IA generativa" e "modelli linguistici di grandi dimensioni" (LLM) sono diventati popolari e imparare la differenza tra loro è fondamentale.

L'IA generativa si riferisce a sistemi che creano contenuti originali analizzando modelli in grandi insiemi di dati. Generano testi, immagini, video e musica, fornendo alle aziende metodi innovativi per automatizzare le attività.

I sistemi di IA generativa creano contenuti distintivi nel project management, come immagini di marketing e proposte di progetto.

I grandi modelli linguistici (LLM) si concentrano sull'elaborazione e sulla generazione di un linguaggio che assomiglia alla comunicazione umana. Sono progettati per comprendere e sviluppare un linguaggio che imita il pensiero umano.

Gli LLM sono particolarmente utili per semplificare le attività quotidiane che implicano la comprensione e la generazione di linguaggio, come la composizione di email e la riepilogazione di reportistica.

Esploriamo le capacità di un LLM rispetto a quelle di un'IA generativa per aiutarvi a valutare quale supporta meglio le vostre esigenze di project management e di creazione di contenuti.

Breve contesto storico dell'IA generativa e degli LLM

Negli ultimi decenni, l'evoluzione dei sistemi di IA ha subito notevoli progressi.

L'IA generativa ha origine nei primi modelli generativi, come le reti generative avversarie (GAN), che trasformano la generazione di immagini e audio realistici. L'IA generativa è cresciuta di popolarità in concomitanza con l'emergere delle reti neurali e dell'apprendimento profondo, ramo che si è infine sviluppato in strumenti per la generazione di testi .

I modelli linguistici di grandi dimensioni si sono sviluppati grazie ai progressi nell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Inizialmente, i modelli linguistici avevano dei vincoli, ma l'emergere dei trasformatori, un'architettura specifica di deep learning, ha spinto i LLM sotto i riflettori.

Ora sono in grado di gestire attività complesse come la traduzione linguistica, la risposta a domande e il riepilogare/riassumere testi.

IA generativa vs. LLM

Sia l'IA generativa che i modelli linguistici di grandi dimensioni hanno un enorme potenziale. Ognuno di essi presenta vantaggi unici e capire quando scegliere l'uno rispetto all'altro o come combinarli è fondamentale per migliorare i flussi di lavoro.

IA generativa

L'IA generativa è uno strumento prezioso per l'automazione di attività creative, mentre i LLM potrebbero eccellere nei processi guidati dal linguaggio, come documentazione, riepiloghi e reportistica.

L'IA generativa lavora esaminando dati di formazione estesi e scoprendo i loro modelli fondamentali per produrre set di dati originali e di alta qualità. Utilizzando reti neurali, in particolare modelli generativi come le GAN (Generative Adversarial Networks), impara a produrre risultati simili al set di dati originale ma completamente diversi da esso.

L'IA generativa si distingue dall'IA tradizionale non solo per l'analisi dei dati e le previsioni, ma anche per la creazione di risultati originali e significativi, come una nuova melodia, un'immagine unica o un contenuto scritto accattivante.

Nell'ambito del project management, l'IA generativa può aiutare ad automatizzare attività creative come la generazione di immagini e video per le presentazioni, la stesura di progetti o il brainstorming di nuove idee di prodotto.

Applicazioni dell'IA generativa

L'IA generativa apre un mondo di possibilità, soprattutto nei settori in cui prosperano creatività e innovazione:

Generazione di contenuti: L'IA generativa ottimizza la produttività di post per blog, contenuti per i social media e newsletter, consentendo ai team di fornire costantemente un flusso di materiale fresco senza la necessità di un lavoro manuale continuo

L'IA generativa ottimizza la produttività di post per blog, contenuti per i social media e newsletter, consentendo ai team di fornire costantemente un flusso di materiale fresco senza la necessità di un lavoro manuale continuo Prototipazione del design: Per i team che si occupano di design di prodotto, l'IA generativa crea rapidamente arte visiva o opzioni di design su misura per requisiti specifici, accelerando il processo di progettazione

Per i team che si occupano di design di prodotto, l'IA generativa crea rapidamente arte visiva o opzioni di design su misura per requisiti specifici, accelerando il processo di progettazione Collaterale di marketing: Generative IA può anche creare copie pubblicitarie distintive, personalizzare campagne email e produrre varie risorse di marketing, riducendo il carico per i team di marketing

Flessibilità creativa dell'IA generativa

L'IA generativa si evolve e produce un'impressionante varietà di risultati su diversi media.

Se l'obiettivo è creare testi, immagini o contenuti video simili a quelli umani, l'IA generativa offre una libertà creativa senza pari. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa nelle impostazioni aziendali dinamiche che hanno un bisogno significativo di contenuti di alta qualità e variegati.

LLMs

Gli algoritmi di apprendimento profondo alimentano modelli linguistici di grandi dimensioni e i trasformatori sono l'architettura più comune. **I trasformatori permettono agli LLM di gestire in modo più efficiente i dati di testo in estensione, considerando le connessioni tra parole, frasi e frasi

Questa architettura permette agli LLM di gestire insiemi di dati estesi, imparando dall'input per migliorare l'accuratezza e la pertinenza del linguaggio prodotto.

Il meccanismo di attenzione consente agli LLM di concentrarsi sulle sezioni rilevanti del testo in ingresso e di cogliere le dipendenze a lungo termine che altri modelli di IA potrebbero trascurare. Gli LLM eccellono nelle attività che richiedono la comprensione del linguaggio contestuale, come rispondere alle domande, generare riepiloghi e tradurre le lingue

Applicazioni degli LLM

Gli LLM sono diventati essenziali per diverse funzioni aziendali come:

Servizio clienti : Numerose aziende utilizzano chatbot guidati da LLM per gestire le richieste dei clienti, consentendo ai team del supporto di concentrarsi su problemi più profondi

: Numerose aziende utilizzano chatbot guidati da LLM per gestire le richieste dei clienti, consentendo ai team del supporto di concentrarsi su problemi più profondi **Le aziende utilizzano gli LLM per creare reportistica di marketing, comporre email per i clienti e produrre note per le riunioni, rendendo più efficienti le attività amministrative

Gestione della conoscenza: I modelli linguistici di grandi dimensioni condensano documenti estesi, evidenziano le informazioni essenziali e supportano i lavori richiesti producendo riepiloghi dettagliati di vasti set di dati

Per i project manager, i modelli linguistici di grandi dimensioni possono ridurre il carico di lavoro di documentazione (con IA ) creando riepiloghi/riassunti coerenti, redigendo contenuti e traducendo documenti.

Memoria e conservazione nei LLM

Un limite ampiamente discusso dei modelli linguistici di grandi dimensioni è la loro assenza di memoria a lungo termine . Essi tengono traccia del contesto di una conversazione durante le brevi interazioni, ma non sono in grado di recuperare le informazioni che vanno oltre, a meno che non vengano specificamente addestrati per questo.

L'assenza di memoria persistente crea ostacoli ai progetti a lungo termine che si basano su dati storici.

Qual è la differenza tra LLM e IA generativa?

Comprendere le differenze tra LLM e IA generativa è essenziale per scegliere lo strumento migliore per le vostre esigenze di project management.

Ecco le principali differenze:

Area d'interesse: Le LLM si concentrano su attività basate sul linguaggio come la comprensione del testo, il riepilogare/riassumere e la traduzione. L'IA generativa comprende un ampio intervallo di possibilità, dai testi alle immagini e ai video

Le LLM si concentrano su attività basate sul linguaggio come la comprensione del testo, il riepilogare/riassumere e la traduzione. L'IA generativa comprende un ampio intervallo di possibilità, dai testi alle immagini e ai video $$$a: Le LLM producono principalmente output basati sul linguaggio, mentre l'IA generativa compone una matrice diversificata di contenuti, tra cui arte, musica e videotesti completamente sintetizzati *Applicazioni: Le IAL brillano nelle attività che richiedono la comprensione del linguaggio e sono quindi ideali per la comunicazione, la reportistica e la documentazione. L'IA generativa è ideale per i processi creativi, tra cui la creazione di contenuti, la prototipazione di progetti e l'ideazione

La distinzione principale, tuttavia, sta nel modo in cui si utilizzano questi modelli per affrontare le sfide aziendali.

**Come utilizzare i LLM e l'IA generativa insieme?

Invece di attenersi a un solo lato del dibattito tra LLM e IA generativa, dovremmo unire i punti di forza degli LLM e dei modelli di IA generativa per sviluppare una strategia di IA completa. Quando questi strumenti si uniscono, affrontano i lati creativi e analitici del project management.

Con ClickUp Brain /IA, un assistente personale IA, i LLM aiutano ad automatizzare gli aggiornamenti di stato, a generare reportistica e a rispondere alle query. Allo stesso tempo, l'IA generativa di Brain aiuta a creare materiale di marketing, progettare prototipi di prodotti o fare brainstorming su nuove idee per progetti.

Insieme, questi modelli aumentano la produttività garantendo una gestione efficiente delle attività creative e linguistiche.

LLMs per le attività legate al linguaggio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/LLMs-for-language-driven-tasks.gif Utilizzare ClickUp Brain per la creazione rapida di contenuti /$$$img/

utilizzate ClickUp Brain per creare contenuti rapidamente

Per istanza, il ClickUp AI Knowledge Manager utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni per affrontare domande complesse. Il Knowledge Manager inizia raccogliendo dati da varie fonti all'interno dell'area di lavoro, come attività, documenti e dashboard.

Sfrutta l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per fornire risposte dettagliate e contestuali, in modo da ottenere approfondimenti senza dover passare al setaccio innumerevoli file.

Da fare domande sulla Sequenza dei progetti o sulle specifiche dei documenti? L'AI Knowledge Manager raccoglie rapidamente le informazioni necessarie, assicurando che i team rimangano allineati e aggiornati.

IAutomazione generativa per l'automazione creativa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Generative-AI-for-creative-automation.gif Generare brief di progetto in pochi secondi con ClickUp Brain /$$$img/

generare brief per progetti in pochi secondi con ClickUp Brain

Il ClickUp AI Project Manager sfrutta l'IA generativa per semplificare le attività di routine, tra cui la stesura di reportistica, il riepilogo di stati con l'IA e la produzione di aggiornamenti per il team. Esamina le attività in corso e produce riepiloghi che sottolineano le informazioni essenziali, migliorando l'efficienza degli aggiornamenti quotidiani.

I modelli di IA generativa garantiscono che questi output siano realizzati in modo unico per soddisfare le esigenze specifiche del progetto, poiché utilizzano dati in tempo reale per fornire istantanee sullo stato di avanzamento.

ClickUp Brain integra perfettamente questi due elementi Tecnologie di IA in una piattaforma coesa, consentendo ai project manager di sfruttare la forza dei modelli linguistici di grandi dimensioni e di attingere alle capacità di generazione fantasiosa dell'IA generativa.

LLM e strumenti di IA generativa

Le aziende e i project manager possono ora usufruire di soluzioni innovative che uniscono i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'IA generativa, aumentando la produttività e stimolando la creatività.

Esploriamo i migliori strumenti in questo settore:

1. ClickUp

ClickUp Brain è una soluzione innovativa di IA perfettamente integrata nella piattaforma ClickUp. Mira a migliorare i flussi di lavoro collegando attività, documenti, persone e conoscenze organizzative.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp.gif Usate ClickUp per scrivere facilmente un caso di studio: LLM vs IA generativa /$$$img/

usa ClickUp per scrivere facilmente un caso di studio_

Funzioni chiave

AI Knowledge Manager: Questa funzionalità consente agli utenti di chiedere informazioni su attività, documenti o progetti e di ricevere risposte immediate e pertinenti. Rivela importanti intuizioni dai wiki aziendali, migliorando il processo decisionale e riducendo al minimo il tempo dedicato alla ricerca di informazioni

Questa funzionalità consente agli utenti di chiedere informazioni su attività, documenti o progetti e di ricevere risposte immediate e pertinenti. Rivela importanti intuizioni dai wiki aziendali, migliorando il processo decisionale e riducendo al minimo il tempo dedicato alla ricerca di informazioni AI Project Manager: Semplifica le attività di project management di routine, come la generazione di reportistica sullo stato di avanzamento, la conduzione di StandUp e la fornitura di aggiornamenti del team, consentendo ai gestori del team di concentrarsi su attività più strategiche

Semplifica le attività di project management di routine, come la generazione di reportistica sullo stato di avanzamento, la conduzione di StandUp e la fornitura di aggiornamenti del team, consentendo ai gestori del team di concentrarsi su attività più strategiche AI Writer for Work: Un sofisticato generatore di contenuti, che sfrutta il contesto dell'area di lavoro per creare, perfezionare e condensare contenuti specifici per il ruolo dell'utente

La capacità di ClickUp Brain di riepilogare le attività, generare aggiornamenti di standup e creare attività secondarie con il linguaggio naturale lo trasforma in uno strumento essenziale per gestire efficacemente progetti complessi.

Combina senza sforzo la comprensione del linguaggio basata sul LLM con la potenza immaginativa dell'IA generativa per migliorare la produttività.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $19/mese per utente

$19/mese per utente Prezzo ClickUp Brain: $7/mese per utente

$7/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

2. IA Jasper

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Jasper-AI-1.png Jasper IA dashboard: LLM vs IA generativa /$$$img/

via Jasper AI Jasper IA è una soluzione ampiamente utilizzata strumento di IA generativa molto utilizzato creato su misura per migliorare i flussi di lavoro di creazione dei contenuti per le aziende. Lavora bene per creare testi di marketing, post di blog, email e contenuti per i social media.

Jasper IA sfrutta l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) all'avanguardia per creare contenuti di testo personalizzati e di alta qualità che rispondono alle esigenze delle aziende prompt ingegnerizzati .

Caratteristiche/funzione chiave

Generazione di contenuti : Produce post per blog, testi pubblicitari, email e altro ancora a partire dai vostri input, migliorando la velocità di creazione dei contenuti

: Produce post per blog, testi pubblicitari, email e altro ancora a partire dai vostri input, migliorando la velocità di creazione dei contenuti Personalizzazione del tono : Jasper consente di personalizzare il tono dei contenuti per adattarli a diversi tipi di pubblico o personalità del marchio

: Jasper consente di personalizzare il tono dei contenuti per adattarli a diversi tipi di pubblico o personalità del marchio Modelli: I modelli aiutano a creare contenuti in modo più efficiente, come le descrizioni dei prodotti, le meta descrizioni SEO e i titoli

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: 59/mese per utente

59/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

3. Claude 3

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Claude-3-1400x760.png Pagina iniziale di Claude 3: LLM vs IA generativa /$$$img/

via utilizza il Claude 3 è un innovativo modello linguistico di grandi dimensioni creato da Anthropic. È riconosciuto per la sua capacità di impegnarsi in conversazioni profonde e ricche di sfumature e offre supporto in tempo reale nelle attività legate al linguaggio.

Claude è in grado di cogliere facilmente il contesto e di rispondere a prompt complessi, il che lo rende perfetto per automatizzare le query del servizio clienti e riepilogare/riassumere documenti.

Caratteristiche chiave

Finestra di contesto ampia: È in grado di gestire conversazioni complesse e a più turni, consentendo di riepilogare/riassumere in modo efficace dati in entrata estesi

È in grado di gestire conversazioni complesse e a più turni, consentendo di riepilogare/riassumere in modo efficace dati in entrata estesi Funzionalità/funzione di sicurezza: Progettata con un forte impegno nei confronti dell'IA etica, Claude dà priorità alla fornitura di risultati sicuri e affidabili, riducendo al minimo le distorsioni nelle sue risposte

Progettata con un forte impegno nei confronti dell'IA etica, Claude dà priorità alla fornitura di risultati sicuri e affidabili, riducendo al minimo le distorsioni nelle sue risposte Riepilogare/riassumere documenti: Trasforma senza sforzo documenti estesi, come reportistica e verbali di riunione, in riepiloghi/riassunti per un rapido processo decisionale

Prezzi di Claude 3

**Free

Pro: $20/mese per utente

$20/mese per utente Teams: $25/mese per utente (fatturati annualmente)

$25/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

4. Runway ML

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Runway-ML-1400x775.png Area di lavoro Runway ML: LLM contro IA generativa /$$$img/

via The Verge Runway ML è una piattaforma di IA generativa che eccelle nella creazione di contenuti multimediali, come la generazione di video e immagini. Pensata per i professionisti della creatività, provider strumenti utili di IA che semplificano intricati processi creativi come la modifica dei video, il monitoraggio e la sintesi delle immagini.

Funzioni chiave

$$$a: Offre un intervallo di strumenti per attività come il rotoscoping, la rimozione dello sfondo e la modifica dello schermo verde

Offre un intervallo di strumenti per attività come il rotoscoping, la rimozione dello sfondo e la modifica dello schermo verde Funzionalità multimodali: Gestisce diversi tipi di media, consentendo un'integrazione fluida di testo, video e immagini per creare progetti completi

Gestisce diversi tipi di media, consentendo un'integrazione fluida di testo, video e immagini per creare progetti completi **Runway ML consente ai team di lavorare insieme su progetti di video e immagini in tempo reale, rendendo la creazione di contenuti senza soluzione di continuità tra i vari reparti

Prezzi di Runway ML

Basic: Free

Free Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Pro: $35/mese per utente

$35/mese per utente Unlimited: $95/mese per utente

$95/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Rivoluziona il Project Management utilizzando l'AI con ClickUp

Gli LLM eccellono nelle attività di elaborazione linguistica, consentendo alle aziende di semplificare la documentazione, la comunicazione e la reportistica.

I modelli generativi di IA offrono interessanti opportunità di automazione creativa, consentendo ai team di innovare e generare rapidamente contenuti unici.

Combinando entrambe le tecnologie con piattaforme come ClickUp, le aziende possono migliorare i flussi di lavoro del project management, aumentare la produttività e rimanere all'avanguardia nel mercato dinamico di oggi.

Se siete alla ricerca di una soluzione completa che unisca queste impressionanti funzionalità/funzione dell'IA, ClickUp Brain è un'opzione fantastica. Riepilogherà le attività, automatizzerà gli aggiornamenti e genererà contenuti, il tutto per aumentare la produttività dei gestori del project management e dei loro team.

