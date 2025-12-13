Come automatizzare le descrizioni dei prodotti utilizzando l'IA

Conosci l'importanza delle descrizioni dei prodotti. Sono molto più di un semplice riepilogo/riassunto di ciò che vendi.
Una descrizione del prodotto ben scritta può aumentare il tasso di conversione del tuo negozio e incrementare il valore percepito dei tuoi prodotti.
Tuttavia, scriverle è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto quando devi gestire le attività commerciali, la crescita, le query dei clienti, gli aggiornamenti dell'inventario e tutte le altre attività che mantengono il tuo negozio in funzione ogni giorno.
/IA ti aiuta a creare descrizioni dei prodotti in pochi secondi. Puoi poi perfezionarle, ottimizzarle per la SEO e altro ancora.
Continua a leggere per scoprire come automatizzare le descrizioni dei prodotti con l'IA.
⭐ Modello in primo piano
Hai difficoltà a scrivere le descrizioni dei prodotti per ogni SKU e a formattarle su Amazon, Shopify, Instagram e tutti gli altri marketplace?
Utilizza il modello di documento informativo sul prodotto di ClickUp per centralizzare tutte le tue conoscenze sui prodotti in un unico posto. Organizza le specifiche dei prodotti, i feedback, i piani di rilascio e altro ancora in un unico posto.
Perché è importante l'automazione delle descrizioni dei prodotti
Il creativo che è in te ama scrivere descrizioni dei prodotti.
Tuttavia, quando si avvia o si espande un negozio online, la creatività da sola non basta per stare al passo con i tempi. L'automazione ti aiuta a mantenere la qualità e ad accelerare i tempi.
Ecco perché è importante:
- Risparmierai ore ogni settimana che altrimenti dovresti dedicare alla scrittura, alla modifica e alla riscrittura delle descrizioni per ogni nuovo SKU e ogni nuova variante.
- Mantieni una voce coerente del marchio in tutto il tuo catalogo, anche se più persone contribuiscono ai tuoi contenuti.
- Puoi lanciare i prodotti più rapidamente perché le descrizioni non rappresentano più un ostacolo durante la pianificazione del merchandising o delle campagne.
- Migliora il SEO con testi ricchi di parole chiave e assistiti dall'IA, in linea con le best practice su tutte le pagine dei prodotti.
- Elimini gli errori umani e le congetture: nessun dettaglio mancante, nessun errore di copia-incollaggio e nessuna formattazione incoerente utilizzando l'IA generativa nell'e-commerce.
- Puoi scalare i contenuti su più canali generando descrizioni specifiche per Shopify, Amazon, Instagram o marketplace in pochi minuti con pochi semplici prompt.
- Potrai così dedicarti ad attività più importanti, come il marketing, le operazioni, il coordinamento dei fornitori e il coinvolgimento dei clienti.
👀 Lo sapevi? Secondo BuiltWith, ci sono oltre 26 milioni di negozi di e-commerce sul web. Shopify detiene la quota maggiore con circa il 27%, seguito da Wix con circa il 18%.
Come l'IA scrive le descrizioni dei prodotti
Il percorso verso l'automazione delle descrizioni dei prodotti inizia con un'analisi delle tue operazioni relative ai contenuti.
La maggior parte dei team di e-commerce si affida a un insieme eterogeneo di strumenti, fogli di calcolo e file di testo.
Una ricerca condotta da IBM mostra che il 50% dei CEO afferma che le proprie organizzazioni operano ancora con tecnologie scollegate tra loro. Prima che l'IA possa scalare il tuo catalogo, devi capire quali sono i punti di forza del tuo flusso di lavoro dei contenuti e quali sono quelli che lo rallentano.
|Passaggio
|Cosa succede
|Come funziona l'IA in questo caso
|Raccolta dei dati
|Fornisci all'IA i dettagli del prodotto
|L'IA necessita di input strutturati come funzionalità/funzioni, materiali, specifiche, dimensioni, pubblico di destinazione e tono.
|Sviluppare la comprensione contestuale
|Il modello analizza i tuoi input
|Utilizzando l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l'IA interpreta i tuoi dettagli per capire cos'è il prodotto e cosa conta di più per i clienti.
|Corrispondenza dei modelli
|L'IA collega il tuo prodotto a modelli ricavati da milioni di esempi.
|I modelli linguistici vengono addestrati su vasti set di dati. Riconoscono come vengono tipicamente scritte le descrizioni dei prodotti nei vari settori e imitano tali modelli.
|Generazione di bozze
|/IA produce la descrizione del tuo prodotto
|Genera testi simili a quelli scritti da esseri umani in base alle tue istruzioni relative a tono, lunghezza, parole chiave, vantaggi o funzionalità/funzioni, ecc.
|Integrazione SEO
|Vengono aggiunte parole chiave e formattazione
|L'IA può inserire automaticamente parole chiave SEO, strutturare elenchi puntati dei vantaggi e garantire la leggibilità sia per gli utenti che per i motori di ricerca.
|Allineamento della voce del marchio
|La descrizione corrisponde al tuo stile di scrittura
|Quando viene specificato il tono, il modello adatta lo stile di scrittura rendendolo giocoso, tecnico, ecc.
|Accuratezza e verifica dei fatti
|Rivedi e perfezioni
|/IA ti porta all'80-90% del risultato. Gli esseri umani controllano le caratteristiche dei prodotti, eliminano le allucinazioni e aggiungono le sfumature del marchio.
|Variazioni finali
|Genera rapidamente più versioni
|Ideale per test A/B, formattazione del marketplace (Shopify vs Amazon) o distribuzione multicanale.
🧠 Curiosità: il 3 aprile 1997, John Wainwright, un ingegnere informatico australiano, è diventato il primo cliente non aziendale di Amazon quando ha acquistato "Fluid Concepts And Creative Analogies: Computer Models Of The Fundamental Mechanisms Of Thought" di Douglas Hofstadter.
Passo dopo passo: automatizzare le descrizioni dei prodotti con l'IA
Potresti passare ore a creare un elenco di funzionalità e dettagli tecnici. Ma questo da solo non basta a vendere.
I tuoi clienti vogliono sapere come il prodotto si adatta alla loro vita e perché vale la pena sceglierlo rispetto alle alternative.
Ecco il flusso di lavoro pratico per l'automazione delle descrizioni dei prodotti con l'IA.
1. Centralizza i dati dei tuoi prodotti
Inizia raccogliendo tutto il materiale relativo ai tuoi prodotti in un unico posto. Pensa alle specifiche dei prodotti, alle immagini, ai dettagli tecnici, alle informazioni sui prezzi e magari agli scenari di utilizzo.
Probabilmente disponi già di queste informazioni sparse in fogli di calcolo, gallerie multimediali, documenti tecnici e cartelle di testimonianze.
Invece di andare avanti e indietro per alimentare l'IA con queste informazioni, organizzale in un unico posto. Questo aiuterà l'IA a comprendere in modo completo la portata dei tuoi prodotti.
In ogni passaggio, ti mostriamo come ClickUp , il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo, semplifica questo processo* riunendo tutti i flussi di lavoro in un'unica piattaforma unificata.
In che modo ClickUp può aiutarti?
Scarica il modello di documento informativo sul prodotto di ClickUp. In sostanza, si tratta semplicemente di un documento ClickUp pre-strutturato che centralizza tutte le informazioni sui tuoi prodotti in un unico spazio di lavoro collaborativo.
Utilizza questo modello per organizzare le specifiche dei prodotti, le descrizioni dei problemi, i requisiti tecnici e le informazioni supplementari sui prodotti. Per ulteriori dettagli, puoi anche aggiungere pagine nidificate all'interno del documento.
Trattandosi di un documento collaborativo, anche altri reparti possono contribuire alla stesura dei dettagli.
Il team di prodotto aggiunge le specifiche e le opinioni degli utenti, mentre il team di progettazione carica le immagini e i file relativi al packaging. Il team di marketing aggiunge la voce del marchio e il team operativo aggiorna i prezzi, gli SKU o i dettagli relativi alle scorte.
Puoi assegnare commenti e attività ai membri del team (direttamente dai documenti), effettuare una menzione per chiarire dubbi e persino effettuare una connessione tra attività e Sequenze correlate per mantenere tutti allineati.
Questo modello diventa la fonte centrale di informazioni per quando i membri del tuo team hanno bisogno di informazioni relative ai prodotti.
⚡ Archivio modelli: Modelli gratis per lo sviluppo dei prodotti per illustrare e standardizzare i processi
2. Crea linee guida e modelli riutilizzabili
Vuoi che le descrizioni dei prodotti generate dall'IA riflettano la tua voce e la tua posizione unici e lo facciano su larga scala.
È possibile ottenere questa coerenza fornendo all'IA una struttura ripetibile che ogni descrizione deve seguire.
Inizia definendo un modello semplice e riutilizzabile a cui la tua IA possa fare riferimento ogni volta. Questo approccio risolve il problema della pagina bianca per l'IA, fornendole una struttura prevedibile da seguire. Il tuo modello includerà:
- Frase ad effetto che cattura l'attenzione
- Breve paragrafo che spiega lo scopo del prodotto, a chi è destinato e perché è importante.
- Elenca le funzionalità/funzioni e i vantaggi e traduci questi in risultati per i clienti.
- Specifiche del prodotto che l'acquirente vorrebbe conoscere prima dell'acquisto
- Parole chiave SEO per rendere la descrizione facilmente reperibile
La voce del marchio è un altro aspetto fondamentale che farà parte del tuo modello. Dovrai specificare le preferenze linguistiche (termini tecnici da includere e parole efficaci da utilizzare), il livello di formalità ed eventuali linee guida sul tono da utilizzare.
Più chiare sono le tue linee guida vocali, più l'IA si avvicinerà al tuo modo di parlare.
Un consiglio da professionisti è quello di aggiungere degli esempi. L'IA apprende bene dagli esempi. Includi alcune descrizioni perfette, cosa fare e cosa non fare, e la lunghezza e lo stile delle frasi preferiti.
In che modo ClickUp può aiutarti?
Utilizza ClickUp Docs + ClickUp BrainGPT per creare e archiviare tutte le linee guida del tuo marchio e i requisiti relativi al tono di voce. Qui puoi formattare i tuoi documenti con diverse opzioni di stile.
Docs ti consente di aggiungere tabelle, incorporare link YouTube e PDF, collegare documenti, incorporare siti web e incorporare la tavolozza dei colori del tuo marchio per garantire la coerenza.
Sai anche che ogni piattaforma su cui vendi richiede uno stile di descrizione diverso. Invece di conservare queste regole in file separati, puoi consolidarle in un unico documento ClickUp. Basta accedere al pulsante Ask AI nel tuo documento per ottenere ulteriore supporto e avrai a disposizione uno scrittore/editor che lavorerà direttamente con te!
Ad esempio, aggiungi sezioni di linee guida specifiche per la piattaforma come:
- Shopify: paragrafi chiari + elenchi puntati dei vantaggi
- Amazon: cinque punti chiave ricchi di parole chiave + una panoramica di 400-500 caratteri
- Instagram: tono di conversazione + emoji + CTA
- Marketplace: regole di formattazione rigide + linee guida di conformità
Di seguito trovi un modello di esempio che puoi utilizzare per creare descrizioni dei prodotti accattivanti 👇
- Meta descrizione: 140-150 caratteri
- Aggancio emotivo: 15-20 parole
- Panoramica del prodotto: 50-80 parole
Breve descrizione che spiega cos'è il prodotto, a chi è destinato e il problema principale che risolve. Concentrati sui vantaggi piuttosto che sulle funzionalità/funzioni e usa un linguaggio che risuoni con il tuo pubblico di riferimento.
- Vantaggio principale con prova: 25-30 parole
- 4-6 Funzionalità principali: intestazione seguita da una descrizione di 15-25 parole ciascuna
- Testimonianza dei clienti Breve citazione autentica che evidenzia i vantaggi o l'esperienza chiave
- Descrizioni delle immagini: 4-5 punti da evidenziare nell'immagine
- Parole chiave: elenco di parole chiave rilevanti per la SEO
- Linee guida sulla voce del marchio: collegamento al documento sulla voce del marchio per un tono coerente
Dettagli del prodotto: [Documento collegato con la scheda del prodotto]
⚒️ Trucco veloce: usa il bias di ancoraggio quando definisci i tuoi prezzi.
Il bias di ancoraggio significa che il tuo modello dovrebbe includere campi per il prezzo originale, il prezzo con sconto e il confronto di valore, in modo che gli acquirenti percepiscano istintivamente l'offerta come più attraente.
3. Scegli il tuo strumento di IA per generare la descrizione del prodotto
Non mancano gli strumenti di IA per scrivere descrizioni dei prodotti.
Ma la vera domanda è: quale IA si adatta al tuo modo di lavorare? Perché se l'IA si trova al di fuori del tuo flusso di lavoro, dovrai passare continuamente da una scheda all'altra, incollare manualmente i dati e correggere le incongruenze, vanificando l'intero scopo delle automazioni.
Hai bisogno di un'IA che comprenda i tuoi prodotti, il tuo marchio, la struttura del tuo catalogo e le attività relative a ogni nuovo SKU.
In che modo ClickUp può aiutarti?
ClickUp BrainGPT è l'IA contestuale che comprende il tuo lavoro.
Il sistema estrae il contesto dai documenti relativi ai prodotti, dalle linee guida sul tono di voce del marchio, dalle informazioni sui clienti, dal Calendario di marketing e da altre fonti per generare descrizioni dei prodotti ad alto tasso di conversione. Guarda questo flusso di lavoro in cui BrainGPT genera automaticamente il testo!
Rispetto ad altre app autonome che non conoscono il tuo catalogo, ClickUp BrainGPT ricava informazioni dalle pagine dei prodotti, dagli elenchi, dalle attività, dalla knowledge base, dai commenti e dai documenti.
Cosa rende BrainGPT così potente?
Chiedi all'IA di scrivere una descrizione del prodotto per SKU-147. Estrae le specifiche, i materiali, le dimensioni, le domande frequenti dei clienti e persino le risorse di progettazione dall'area di lavoro.
Poiché le linee guida relative al tono di voce del tuo marchio sono archiviate in ClickUp Docs, questo strumento di IA contestuale apprende continuamente il tuo modo di scrivere e applica quel tono a ogni nuova descrizione.
Ecco come funziona passaggio dopo passaggio:
- Aggiungi un'idea di prodotto: inserisci il tuo elenco di idee di prodotti in ClickUp come attività. Queste diventano i punti di partenza che l'IA utilizza per generare descrizioni e varianti.
- Selezione automatica della categoria: il sistema assegna ogni idea di prodotto alla categoria più pertinente utilizzando gli stati personalizzati e i campi personalizzati che hai già impostato.
- Caratteristiche salienti generate dall'IA: utilizzando un campo IA, il sistema genera istantaneamente tre varianti di caratteristiche salienti incentrate sulle funzionalità/funzioni, basate su modelli collaudati di descrizione dei prodotti.
- Varianti delle descrizioni dei prodotti generate dall'IA: in un altro campo dell'IA, l'IA produce tre opzioni complete di descrizione dei prodotti, modellate sulle migliori pratiche di e-commerce e marketing dei prodotti ad alte prestazioni.
- Accelerazione istantanea dei contenuti: con una singola idea di prodotto, ottieni in pochi secondi funzionalità/funzioni pronte all'uso, opzioni di descrizione complete e categorizzazione, riducendo il tempo dedicato alla stesura iniziale della bozza.
📮 ClickUp Insight: La metà dei nostri intervistati ha difficoltà ad adottare l'IA !
Il 23% non sa da dove iniziare, mentre il 27% ha bisogno di più formazione per fare qualcosa di avanzato. ClickUp AI risolve questo problema con un'interfaccia di chat familiare e un'assistenza altamente contestualizzata.
I team possono iniziare subito con domande e richieste semplici, per poi scoprire naturalmente funzionalità di automazione e flussi di lavoro più potenti man mano che procedono, senza la curva di apprendimento intimidatoria che frena così tante persone.
⚡ Archivio modelli: 7 modelli gratis per la scrittura di contenuti per una creazione più rapida dei contenuti
4. Bonus: crea un repository di prompt
Crea una raccolta di prompt collaudati in grado di generare costantemente descrizioni dei prodotti di qualità.
Il tuo team può utilizzare questi prompt testati che incorporano già la voce del tuo marchio e i requisiti della piattaforma. Abbiamo creato alcuni prompt IA per le descrizioni dei prodotti che puoi salvare:
Prompt panoramica del prodotto
Scrivi una panoramica di 50-80 parole per [Nome del prodotto] rivolta al [pubblico]. Inizia con il problema principale che risolve, spiega cosa lo rende diverso e concludi con chi ne trae il massimo beneficio. Usa la seconda persona "tu". Evita gli elenchi di funzionalità/funzioni: concentrati sui risultati e sulle esperienze.
Funzionalità per favorire la conversione
Prendi queste funzionalità tecniche: [elenco delle funzionalità] e riscrivi ciascuna di esse come un vantaggio per il cliente. Formato: "Nome della funzionalità: spiegazione del vantaggio in 15-20 parole". Concentrati su ciò che il cliente ottiene, non su ciò che il prodotto ha. Usa un linguaggio emotivo e collega le funzionalità a miglioramenti nella vita quotidiana.
Prompt emotivo
Crea una frase di apertura di 15 parole per [Nome del prodotto] che faccia sentire compreso il [pubblico di destinazione]. Affronta prima la loro frustrazione, poi accenna alla soluzione. Usa un tono colloquiale. Evita i superlativi. Inizia con "Finalmente", "Basta" o "Immagina" per ottenere un maggiore impatto.
Prompt per l'ottimizzazione SEO
Riscrivi questa descrizione includendo [parola chiave primaria] 2-3 volte e [parole chiave secondarie] in modo naturale. Mantieni la leggibilità sopra il 70%. Mantieni la parola chiave primaria nei primi 50 caratteri. Aggiungi parole chiave a coda lunga: [Elenco]. Non compromettere il flusso del testo per inserire troppe parole chiave.
Prompt per l'invito all'azione
Scrivi una conclusione convincente per [Nome del prodotto] che crei urgenza senza essere invadente. Includi un promemoria dei vantaggi, affronta l'ultima obiezione e usa parole d'azione. Non superare le 25 parole. Evita "Acquista ora" e usa frasi come "Inizia a goderti" o "Prova la differenza".
Ricorda, il tuo prossimo passaggio non dipende da questo. Prenditi il tuo tempo, sperimenta con questi prompt e continua ad aggiornare questo repository.
👀 Lo sapevi? L'uso di un linguaggio sensoriale nelle descrizioni dei prodotti può aiutare gli acquirenti a immaginare come sarebbe possedere il tuo prodotto.
La scoperta si basa su due studi. Uno studio ha dimostrato che i post degli influencer sui social media con parole sensoriali come "succoso" e "sbriciolarsi" hanno generato un maggiore coinvolgimento.
Un altro studio ha scoperto che i verbi tattili, come "toccare", possono indurre il cervello a rispondere come se stesse già toccando un oggetto.
La descrizione del prodotto qui sotto, tratta da The Oodie, utilizza espressioni come "ti sembrerà di abbracciare dei cuccioli".
5. Verifica l'accuratezza e lo stile del marchio
L'uso dell'IA per il copywriting ti consente di ottenere ottime descrizioni dei prodotti.
Hai tutto ciò che ti serve: documentazione dei prodotti che raccoglie tutte le informazioni necessarie + linee guida relative al marchio e al tono di voce + modelli specifici per la piattaforma + prompt testati.
È necessario umanizzare i contenuti generati dall'IA. E nonostante le istruzioni chiare, l'IA potrebbe ignorare le istruzioni di scrittura e fornirti un testo dal tono robotico.
Utilizza questa lista di controllo per effettuare le modifiche alle descrizioni dei prodotti generati dall'IA:
- Verifica l'accuratezza dei dati: controlla i dettagli tecnici come specifiche, dimensioni, dichiarazioni di compatibilità, confrontandoli con la documentazione originale.
- Concentrati sui vantaggi: trasforma le funzionalità/funzioni in risultati per i clienti, ad esempio invece di scrivere "rivestimento impermeabile", scrivi "protezione durante le avventure all'aria aperta".
- Aggiungi dettagli specifici: aggiungi prove concrete come "questa custodia per telefono resiste a cadute da 3 metri" invece di dire semplicemente che è resistente.
- Verifica la connessione emotiva: chiediti se la descrizione ti fa provare qualcosa nei confronti del prodotto.
- Verifica la conformità della piattaforma: controlla i limiti di caratteri, il posizionamento delle parole chiave e i requisiti di formattazione.
In che modo ClickUp può aiutarti?
Il software di project management per il marketing di ClickUp offre un sistema di revisione completo, in modo che le descrizioni generate dall'IA siano sottoposte allo stesso rigore di qualsiasi testo scritto da professionisti.
Ecco come centralizza il tuo flusso di lavoro:
- Archivia tutte le informazioni sui prodotti, le specifiche e il materiale di riferimento all'interno di ClickUp Docs. Puoi verificare ogni dettaglio tecnico mentre effettui la modifica della descrizione generata dall'IA.
- Usa Assign Comments per taggare i recensori per rapide verifiche dei fatti, aggiustamenti del tono, controlli di conformità o modifiche specifiche della piattaforma.
- Crea una lista di controllo per la voce del marchio utilizzando i campi personalizzati, assicurandoti che ogni descrizione del prodotto rispecchi il tuo tono, i tuoi segnali emotivi, le tue preferenze di formattazione e i requisiti del canale.
- Aggiungi Correzione di bozze per rivedere le immagini dei prodotti, le foto delle confezioni o le risorse creative insieme alla descrizione del prodotto, in modo che i team di marketing, progettazione e controllo qualità possano lasciare annotazioni direttamente sulle immagini.
- Utilizza le lavagne online per mappare i messaggi relativi ai prodotti, come flussi di funzionalità/funzioni → vantaggi, idee di linguaggio sensoriale, ganci emotivi, aiutando i team ad allinearsi sulla narrazione prima della copia finale.
- Usa BrainGPT per riscrivere le frasi robotiche dell'IA
- Archivia le regole specifiche della piattaforma all'interno di Docs o come pagine nidificate
- Utilizza modelli predefiniti per "Vai al modello di strategia di marketing", "Modello di piano di progetto per progetto di sito web e-commerce", ecc. per organizzare i tuoi dati in modo centralizzato.
🎷 Per trovare ispirazione: non è necessario inserire tutte le parole chiave in una breve descrizione. Potresti anche approfondire i dettagli del prodotto, come ha fatto North Brewer per il kit per la produzione di birra artigianale.
6. Ottimizza per la SEO
La verità è che nessuno acquisterà i tuoi prodotti se non riesce a trovarli.
Anche se il tuo sito web è ottimizzato per tutto (velocità, immagini di alta qualità e altro), deve comunque essere ottimizzato per i motori di ricerca.
Come si fa?
Aggiungi parole chiave a coda lunga alle descrizioni dei tuoi prodotti. Scrivi per gli acquirenti, non per i bot.
I tuoi contenuti dovrebbero rispondere a una domanda: informano e aiutano l'acquirente a prendere la decisione di acquisto? La tua descrizione non dovrebbe contenere solo una menzione delle funzionalità/funzioni, ma dovrebbe spiegare anche i vantaggi che ne derivano.
❌ Descrizione del prodotto ricca di funzionalità/funzioni
Aanya l'elefante è realizzato in filato di cotone al 100%. È alto 23 cm. Il peluche presenta dettagli cuciti a mano, imbottitura in fibra morbida e cuciture rinforzate. È lavabile in lavatrice e sicuro per i bambini di età superiore ai 6 mesi.
✅ Descrizione del prodotto orientata ai vantaggi
Aanya l'elefantina è stata progettata per essere la prima amica di conforto del tuo bambino. Il suo filato di cotone al 100% le conferisce una consistenza morbida e avvolgente che le manine adorano stringere, mentre i dettagli cuciti a mano la rendono calda e personale, come un giocattolo creato appositamente per il tuo bambino. Con i suoi 23 cm di altezza, ha la dimensione perfetta per le coccole prima di andare a dormire o per le passeggiate in passeggino. E poiché è lavabile in lavatrice e ha cuciture rinforzate, Aanya rimane sicura, pulita e pronta per anni di ricordi.
Ricordati di inserire le parole chiave in modo strategico: nell'URL, nel titolo della pagina, nel testo alternativo delle immagini, nelle intestazioni H2 e con parsimonia nel corpo del testo.
7. Crea flussi di lavoro automatizzati
Se la tua azienda lancia costantemente nuovi prodotti, avrai sempre delle attività relative alle descrizioni dei prodotti in cantiere.
Hai bisogno di uno strumento per la creazione di contenuti che automatizzi la generazione delle descrizioni senza richiedere l'inserimento manuale dei dati. Queste descrizioni diventeranno parte integrante del flusso di lavoro di lancio dei tuoi prodotti, anziché un'attività separata.
In che modo ClickUp può aiutarti?
Con ClickUp, puoi trigger automazioni ClickUp basate su regole e agenti IA per generare descrizioni in modalità automatica.
Per i flussi di lavoro di automazione di base, imposta trigger come "quando viene creata una nuova attività relativa al prodotto" o "quando lo stato di un prodotto cambia in Pronto per la descrizione". Quindi, aggiungi azioni come "genera la descrizione del prodotto utilizzando ClickUp AI" o "assegna l'attività a un autore di contenuti".
Puoi anche utilizzare l'IA integrata di ClickUp per creare agenti che popoleranno automaticamente i dettagli dei prodotti, assegneranno i revisori e sposteranno le attività attraverso il tuo flusso di lavoro, senza bisogno di alcun intervento manuale.
Ad esempio, quando un nuovo prodotto viene aggiunto al tuo elenco di lancio, un'automazione può creare istantaneamente una bozza di descrizione, avvisare il tuo team e aggiornare lo stato dell'attività. Ciò garantisce che ogni prodotto riceva una descrizione di alta qualità in tempo, ogni volta.
Ecco alcune automazioni che puoi impostare per semplificare i flussi di lavoro relativi alle descrizioni dei prodotti:
- Campo personalizzato "Scheda prodotto" aggiornato → Crea attività secondaria "Scrivi descrizione prodotto" → Aggiungi lista di controllo modello
- Attività spostata in "Descrizione completa" → Invia notifica via e-mail al team SEO → Imposta priorità su alta
- Data di scadenza imminente per l'attività di descrizione → Pubblica un commento di promemoria → Assegna un osservatore per il follow-up
6. Monitora e ottimizza il tuo flusso di lavoro
L'ultimo passaggio nell'automazione del flusso di lavoro dell'IA è il monitoraggio delle prestazioni delle descrizioni generate dall'IA.
Scopri quanti visitatori si trasformano in clienti e quali prodotti ottengono il maggior numero di clic.
Esegui test A/B. Presta attenzione a quali elementi emotivi, presentazioni delle funzionalità/funzioni e stili di invito all'azione stimolano il coinvolgimento dei clienti.
Aggiorna il tuo repository di prompt in base alle informazioni sulle prestazioni. Se le descrizioni con una formattazione specifica ottengono costantemente risultati migliori rispetto alle altre, perfeziona i tuoi prompt per replicare quella struttura.
Se alcune categorie di prodotti hanno prestazioni inferiori alle aspettative, modifica le linee guida relative al tono di voce del tuo marchio o aggiungi specifiche più dettagliate ai tuoi prompt.
In che modo ClickUp può aiutarti?
Raccogli metriche chiave come i tassi di conversione e di clic e visualizza il successo dei prodotti nelle dashboard di ClickUp. Crea widget personalizzabili per identificare le tendenze nell'intero catalogo prodotti.
Configura le schede AI che mostrano i tassi di conversione per diverse categorie di prodotti, monitora quali descrizioni generano traffico organico e traccia i tassi di completamento dei tuoi flussi di lavoro automatizzati.
Riceverai anche un riepilogo esecutivo che mostra lo stato di salute e lo stato del tuo reparto, team o progetti.
📚 Per saperne di più: 10 software per il flusso di lavoro dei contenuti per i team di marketing nel 2025
I migliori strumenti di IA per l'automazione delle descrizioni dei prodotti
Ecco l'elenco dei più diffusi strumenti di IA per la generazione di descrizioni dei prodotti. Ognuno di essi ha funzionalità chiave e casi d'uso diversi.
1. ClickUp BrainGPT
ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo che comprende te e il tuo lavoro.
Ottimizza l'intero processo di creazione dei contenuti integrando l'IA direttamente nel tuo flusso di lavoro.
Puoi avviare i progetti facendo brainstorming di idee e riassumendo ricerche o brief con ClickUp BrainGPT, estraendo le informazioni chiave dalla tua area di lavoro e dalle app integrate. Quando è il momento di creare contenuto, Brain genera post per il blog, descrizioni dei prodotti o testi per i social media in linea con il tuo marchio direttamente nei tuoi documenti, eliminando la necessità di cambiare strumento o reinserire le informazioni.
I contenuti visivi sono altrettanto semplici, con la generazione istantanea di immagini basata sull'IA in base alle tue indicazioni o ai dettagli dell'attività. Durante tutto il processo, puoi collaborare con il tuo team nella chat di ClickUp per perfezionare i messaggi o richiedere riscritture, mentre i feedback e gli incarichi vengono monitorati in tempo reale.
Per flussi di lavoro ripetitivi o complessi, puoi creare agenti IA personalizzati per automatizzare attività come la ricerca di parole chiave, l'ottimizzazione SEO o la pianificazione dei contenuti, assicurandoti che nulla venga tralasciato. Anche le riunioni sono coperte: ClickUp AI Notetaker cattura le decisioni e le trasforma in attività concrete o bozze di contenuti. Grazie alla profonda consapevolezza contestuale e all'automazione di Brain, ogni passaggio, dall'ideazione alla pubblicazione, diventa più veloce, più intelligente e sempre in linea con il marchio.
Le migliori funzionalità di BrainGPT
- IA multimodello: sfrutta la potenza di più modelli di IA per l'automazione di testi, immagini e flussi di lavoro, garantendo la soluzione più adatta per ogni attività.
- Comprensione contestuale: legge e comprende documenti, attività, commenti, allegati, campi personalizzati e attività secondarie per ottenere risultati più intelligenti e pertinenti.
- Generazione di immagini tramite IA: crea istantaneamente immagini e grafici da prompt di testo, direttamente all'interno della tua area di lavoro.
- Agent builder: crea e distribuisci agenti IA personalizzati per automatizzare i flussi di lavoro dei contenuti, le attività ripetitive e i trigger di processo.
- Chat dell'area di lavoro: collabora, fai brainstorming e perfeziona i contenuti con il tuo team e ClickUp Brain, senza uscire da ClickUp.
- IA Notetaker : acquisisci appunti di riunioni, decisioni e elementi da intraprendere dalle chiamate e convertili automaticamente in attività.
- Risultati in linea con il marchio e specifici per la piattaforma: si adatta al tuo stile di scrittura e applica la formattazione per qualsiasi piattaforma o canale.
Limiti di BrainGPT
- Potrebbe esserci una curva di apprendimento iniziale con i flussi di lavoro agentici.
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni BrainGPT
- G2: 4,7/5 (oltre 10.585 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di BrainGPT?
Un utente di ClickUp condivide la propria esperienza su G2:
ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. [...] Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che si tratti di riepilogare riunioni, redigere contenuti o trovare nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.
ClickUp Brain MAX è stato un'aggiunta incredibile al mio flusso di lavoro. Il modo in cui combina più LLM in un'unica piattaforma rende le risposte più veloci e affidabili, e la conversione da voce a testo in tutta la piattaforma fa risparmiare un sacco di tempo. Apprezzo molto anche la sicurezza di livello aziendale, che mi dà tranquillità quando gestisco informazioni sensibili. [...] Ciò che spicca di più è come mi aiuta a eliminare le distrazioni e a pensare con maggiore chiarezza, sia che si tratti di riepilogare riunioni, redigere contenuti o trovare nuove idee. È come avere un assistente IA all-in-one che si adatta a qualsiasi mia esigenza.
2. Jasper
La piattaforma di automazione dei contenuti basata sull'IA ti aiuta a creare testi coerenti e in linea con il tuo marchio su più canali. Centralizza la voce del tuo marchio, le linee guida sui contenuti e le risorse in un unico spazio di lavoro.
Dalla generazione di descrizioni dei prodotti ai contenuti di lunga durata, ai post sui social media e ai messaggi delle campagne: puoi utilizzarlo in tutta la tua pipeline di contenuti. Jasper IQ mantiene la voce del tuo marchio coerente ovunque, applicando il tuo tono, i tuoi messaggi e le tue regole di stile a ogni risorsa.
Le migliori funzionalità di Jasper
- Utilizza Canvas, una zona di lavoro flessibile per scrivere, modificare e perfezionare descrizioni dei prodotti lunghe o composte da più sezioni con l'assistenza in tempo reale dell'IA.
- Studio struttura il flusso di creazione dei contenuti, aiutandoti ad allineare messaggi, tono e requisiti SEO tra SKU e categorie.
- Imposta automazioni con agenti IA per eseguire attività ripetibili come riscrivere descrizioni, generare variazioni, applicare regole relative al tono di voce del marchio o preparare formati specifici per il marketplace.
Limiti di Jasper
- Nonostante la sua formazione avanzata, il contenuto a volte può mancare di vera originalità, tocco personale o profondità narrativa, rendendolo robotico su argomenti comuni.
Prezzi di Jasper
- Pro: 69 $/postazione/mese
- Aziendale: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni Jasper
- G2: 4,7/5 (oltre 1.264 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?
Una recensione di un utente dice:
L'interfaccia utente è molto pulita e facile da navigare, anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA. La curva di apprendimento è stata sorprendentemente bassa.
L'interfaccia utente è molto pulita e facile da navigare, anche per chi non ha familiarità con gli strumenti di IA. La curva di apprendimento è stata sorprendentemente bassa.
3. Copy. IA
Copy. ai è una piattaforma Go-to-Market (GTM) basata sull'IA, progettata per aiutare i team di marketing, commerciali e di contenuti a semplificare la creazione di contenuti e a scalare la loro strategia di go-to-market.
Consolida l'automazione del flusso di lavoro, la generazione di contenuti e le linee guida del marchio in un unico posto. Puoi produrre rapidamente descrizioni dei prodotti, testi pubblicitari, post sui social media, email, blog e altro ancora.
Gli strumenti incentrati sul GTM di Copy.ai ti consentono di codificare i playbook di marketing, unificare i tuoi dati e la produzione di contenuti e mantenere la coerenza del marchio su tutti i canali.
Le migliori funzionalità di Copy.ai
- Automatizza intere sequenze di contenuti utilizzando i flussi di lavoro dell'IA, concatenando più passaggi: dalla generazione di lead e l'identificazione del pubblico alla stesura di campagne email complete e post sul blog.
- Crea rapidamente contenuti diversificati utilizzando una vasta libreria di modelli con oltre 90 strumenti e modelli predefiniti.
- Definisci un'immagine coerente del marchio utilizzando gli strumenti Infobase e Brand Voice.
Prezzi di Copy.ai / IA
- Chattare: 29 $ al mese
- Agenti: 249 $ al mese
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Limiti di Copy.ai
- G2: 4,9/5 (oltre 4.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Copy. ai?
Leggi questa recensione su Reddit:
Copy IA va bene per la velocità, ma non aspettarti che vinca le guerre SEO fin da subito. Testo raw IA = generico, rilevabile e solitamente non si posiziona a lungo termine senza un'intensa modifica umana.
Copy IA va bene per la velocità, ma non aspettarti che vinca le guerre SEO fin da subito. Testo raw IA = generico, rilevabile e solitamente non si posiziona a lungo termine senza un'intensa modifica umana.
Un'unica super app per tutto il tuo lavoro
Brain MAX si collega ai tuoi file, strumenti e knowledge base. Diventa l'unico hub di IA che scrive, riepiloga/riassume, analizza e recupera tutto ciò di cui hai bisogno durante la creazione delle descrizioni dei prodotti.
Utilizza Brain MAX per:
- Trasforma le idee vocali in testi dei prodotti pronti all'uso con Talk to Text
- Accedi e analizza istantaneamente le informazioni relative a attività, documenti, commenti e sistemi collegati con Enterprise Search.
- Estrai automaticamente i dettagli da attività, immagini, documenti, Calendari e integrazioni
4. ChatGPT
ChatGPT di OpenAI è uno degli assistenti di scrittura IA più semplici per le descrizioni dei prodotti. Si adatta rapidamente a diversi toni, formati e piattaforme, rendendolo utile per i venditori che gestiscono più SKU.
Puoi caricare file, effettuare la condivisione degli esempi e iterare in tempo reale per dare forma alla versione finale. ChatGPT supporta anche il ragionamento avanzato, consentendo di analizzare i dettagli e generare descrizioni accurate e incentrate sui vantaggi.
Se desideri uno strumento autonomo per gestire la ricerca e la scrittura, ChatGPT è un'opzione adatta.
Le migliori funzionalità di ChatGPT
- Carica specifiche, immagini, sintesi ed esempi in modo che ChatGPT possa generare descrizioni basate sul contesto completo del prodotto.
- Crea GPT personalizzati per flussi di lavoro ripetibili, addestrati sulla voce del tuo marchio, sulle regole di formattazione e sui requisiti del mercato.
- Esegui codice Python, analizza set di dati o estrai informazioni dai fogli dei prodotti per arricchire le tue descrizioni con dettagli accurati.
Limiti di ChatGPT
- Gli utenti gratis potrebbero essere indirizzati su modelli più vecchi o più lenti durante i picchi di domanda, il che influisce sulla velocità e sulla qualità della risposta.
Prezzi di ChatGPT
- Free
- In più: 20 $ al mese
- Pro: 200 $ al mese
- Aziendale: 30 $ al mese per utente
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni ChatGPT
- G2: 4,7/5 (oltre 1.045 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 260 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?
Una recensione di un utente dice:
A volte perde il contesto, il che interrompe il flusso generale. Le versioni precedenti erano soggette ad allucinazioni e spesso fornivano informazioni inventate. Ad esempio, quando ho chiesto consigli sui libri, a volte mi suggeriva titoli che in realtà non esistono. Inoltre, quando lo uso per generare codice, spesso mi assicura che il codice funzionerà, ma in pratica non funziona come promesso.
A volte perde il contesto, il che interrompe il flusso generale. Le versioni precedenti erano soggette ad allucinazioni e spesso fornivano informazioni inventate. Ad esempio, quando ho chiesto consigli sui libri, a volte mi suggeriva titoli che in realtà non esistono. Inoltre, quando lo uso per generare codice, spesso mi assicura che il codice funzionerà, ma in pratica non funziona come promesso.
📚 Per saperne di più: Le migliori opzioni di software e-commerce per creare il tuo prossimo negozio online
Sfide comuni nell'automazione delle descrizioni dei prodotti con l'IA e come superarle
Sebbene l'automazione consenta effettivamente di risparmiare ore e giorni, esistono potenziali svantaggi di cui è necessario essere consapevoli.
Errore 1: allucinazione dell'IA
L'IA ha allucinazioni e spesso inventa funzionalità dei prodotti che non esistono, come ad esempio affermare che le cuffie wireless hanno una durata della batteria di 50 ore quando in realtà ne garantiscono solo 8. L'IA crea semplicemente funzionalità plausibili per colmare le lacune di contenuto.
✅ Soluzione: alimenta l'IA con dati di prodotto strutturati e verificati provenienti dal tuo database ufficiale. Evita che l'IA debba indovinare o colmare le lacune con supposizioni.
Integra controlli automatici o passaggi di convalida che confrontano le descrizioni generate con le specifiche dei tuoi prodotti prima della pubblicazione. In caso di discrepanze, riceverai una notifica immediata.
⚠️ Pregiudizio LLM: anche quando un modello linguistico sembra fluente, può riflettere pregiudizi di gruppo radicati. Questo studio rileva che molti modelli linguistici di grandi dimensioni mostrano un forte ottimismo all'interno del gruppo e negatività verso i gruppi esterni, sottolineando che le "allucinazioni" non sono solo fatti inventati, ma anche risultati socialmente distorti.
Errore 2: problemi di formattazione per piattaforme diverse
Sfida: ogni piattaforma (eBay, Amazon, Shopify) ha linee guida diverse per le descrizioni. Mentre Amazon posiziona più in alto nei risultati di ricerca gli elenchi puntati delle funzionalità, Shopify funziona meglio con i formati a paragrafi brevi.
✅ Soluzione: crea modelli specifici per la piattaforma con regole di formattazione chiare e limiti di caratteri.
Errore 3: Mantenere il fascino emotivo
L'IA può avere difficoltà a infondere storytelling, risonanza emotiva o contesto di stile di vita, elementi che guidano le conversioni.
✅ Soluzione: utilizzando prompt basati su storie, guida l'IA a includere scenari dei clienti, vantaggi o casi d'uso (perfetto per coccole prima di andare a dormire o comfort in viaggio).
Errore 4: scarsa integrazione delle parole chiave
Sfida: l'IA inserisce parole chiave in modo innaturale nelle descrizioni o tralascia completamente termini di ricerca importanti utilizzati dai clienti. Entrambe le cose danneggiano il posizionamento nei motori di ricerca e la reperibilità dei prodotti.
Soluzione: ricerca le parole chiave target prima di generare le descrizioni e fornisci elenchi classificati di termini da includere obbligatoriamente nei tuoi prompt. Crea regole di integrazione delle parole chiave che specificano la frequenza di posizionamento e i metodi di incorporazione naturale all'interno dei tuoi contenuti.
Automatizza le descrizioni dei tuoi prodotti con ClickUp
Contrariamente al mito secondo cui l'automazione delle descrizioni dei prodotti con l'IA le rende generiche, è possibile creare descrizioni di alta qualità e in linea con il marchio su larga scala con i flussi di lavoro giusti.
ClickUp, ovviamente, offre un vantaggio grazie alla sua IA contestuale che non richiede un costante apporto di informazioni. Tutto avviene in un unico spazio di lavoro: le schede dei prodotti, le linee guida del marchio, la generazione di IA, la collaborazione del team e il monitoraggio delle prestazioni.
Perché scegliere la seccatura di passare da uno strumento all'altro quando puoi registrarti gratis ora e effettuare l'automazione delle descrizioni?