15 modelli di email di follow-up commerciali per team impegnati

Secondo uno studio condotto da Brevet, l'80% delle vendite richiede cinque follow-up per essere chiuso, ma il 44% dei rappresentanti rinuncia dopo uno solo.

La differenza tra i rappresentanti che raggiungono gli obiettivi e quelli che non ci riescono spesso si riduce a un unico fattore: un sistema di follow-up coerente che non si basa sulla memoria o su strumenti sparsi.

Questa guida ti illustra oggetti comprovati, un modello di email ripetibile e modelli gratis che puoi utilizzare fin da oggi. Ti mostriamo anche come centralizzare il tuo flusso di lavoro di follow-up in modo che nulla sfugga al tuo controllo.

Modelli di email di follow-up commerciali in sintesi

Che cos'è un'email di follow-up commerciale?

Un'email di follow-up commerciale è un messaggio che invii a un potenziale cliente dopo averlo già contattato tramite una telefonata, una riunione o una demo. Il suo obiettivo è quello di mantenere viva la conversazione e avvicinare la chiusura dell'affare.

Sebbene tutti i venditori inviino email di follow-up, le ricerche dimostrano che solo il 27% delle email commerciali viene aperto e meno dell'8% riceve una risposta, spesso perché mancano di personalizzazione, arrivano nel momento sbagliato o nascondono la richiesta.

Il vero problema per i team commerciali è la " dispersione del contesto ", ovvero quando le informazioni critiche sono sparse su strumenti non collegati tra loro e l'80% del tempo dedicato all'analisi viene consumato dalla ricerca e dalla preparazione dei dati invece che dalla vendita.

Le informazioni sui tuoi potenziali clienti sono in un CRM, le bozze delle tue email sono in Gmail, gli appunti delle riunioni sono in un documento separato e i promemoria di follow-up sono in un'app per le attività. Questa frammentazione è una ricetta per il disastro, che causa follow-up mancati e messaggi incoerenti che fanno sfuggire le trattative.

Elimina questo attrito utilizzando uno spazio di lavoro centralizzato in cui i modelli di email di follow-up commerciali, i dati dei potenziali clienti e le attività di follow-up sono tutti riuniti.

📮 ClickUp Insight: in media, un professionista trascorre più di 30 minuti al giorno alla ricerca di informazioni relative al lavoro: sono oltre 120 ore all'anno perse a setacciare email, thread di Slack e file sparsi. Un assistente AI intelligente integrato nella tua area di lavoro può cambiare tutto questo. Scopri ClickUp Brain. Fornisce informazioni e risposte immediate, individuando in pochi secondi i documenti, le conversazioni e i dettagli delle attività giusti, così puoi smettere di cercare e iniziare a lavorare. 💫 Risultati reali: team come QubicaAMF hanno recuperato più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, ovvero oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe realizzare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Esempi di oggetti per email di follow-up commerciale

L'oggetto è il gatekeeper della tua email. Se fallisce, il tuo messaggio non verrà mai letto tra i 361,6 miliardi di email inviate ogni giorno e il tuo lavoro richiesto sarà vanificato. I migliori oggetti sono brevi, personali e intriganti.

Limitatevi a 50 caratteri, utilizzate il nome o l'azienda del potenziale cliente ed evitate parole che potrebbero essere considerate spam come "GRATIS" o "AGISCI SUBITO". Ecco alcuni esempi collaudati per diversi scenari:

Dopo una chiamata commerciale: "Una domanda veloce su [argomento specifico discusso]"

In caso di mancata risposta: "Ti ho perso, [Nome]?"

Dopo aver inviato una proposta/un preventivo: "Cosa ne pensi della proposta?"

Dopo una demo: "[La tua azienda] + [Azienda potenziale cliente]: prossimi passaggi"

Dopo una riunione o un evento: "È stato un piacere incontrarti a [Nome dell'evento]"

Riconquistare un potenziale cliente freddo: "Hai ancora interesse a [risolvere il problema X]?"

Dopo aver lasciato un messaggio vocale: "[Nome], ti ho appena lasciato un messaggio vocale".

Un approccio orientato al valore: "Un'idea per [sfida specifica menzionata]"

💡 Suggerimento professionale: non riesci a trovare le parole giuste? Chiedi aiuto a ClickUp Brain. L'IA Writer ti aiuterà a esprimere i tuoi pensieri e a trasformarli in formati di email strutturati.

Come scrivere un'email di follow-up commerciale

I rappresentanti commerciali dedicano in media il 21% della loro giornata alla scrittura di e-mail e gran parte di questo tempo viene sprecato riscrivendo da zero lo stesso follow-up. Una struttura semplice e ripetibile ti aiuta a scrivere e-mail efficaci in modo rapido.

Utilizza questo modello in cinque parti per qualsiasi scenario commerciale:

Introduzione personalizzata: inizia facendo riferimento a un dettaglio specifico della tua ultima interazione. Fare una menzione di qualcosa della tua chiamata, riunione o email precedente dimostra che stai prestando attenzione e non stai semplicemente inviando un messaggio generico. Promemoria sul valore: ribadisci brevemente il problema principale che risolvi o il vantaggio principale che offri. Non dare per scontato che il potenziale cliente ricordi tutto della tua soluzione. Nuove informazioni o risorse: aggiungi qualcosa di utile alla conversazione. Potrebbe trattarsi di un caso di studio, un articolo pertinente o una risposta a una loro domanda, fornendo loro un motivo per interagire. Chiamata all'azione (CTA) chiara: fai una richiesta specifica. Chiedi loro di prenotare una chiamata, di rispondere con un feedback o di confermare i passaggi successivi, ma evita di chiedere più cose contemporaneamente. Chiusura professionale: sii conciso e professionale. Se opportuno, includi un link al tuo Calendario per facilitare la pianificazione degli appuntamenti.

Per quanto riguarda i tempi, è meglio effettuare il follow-up entro 24-48 ore dalla riunione. Se stai effettuando un contatto a freddo, distanzia i tuoi punti di contatto da tre a cinque giorni l'uno dall'altro. Ora che hai la struttura, ecco 15 modelli che puoi personalizzare. ✨

I 15 migliori modelli di email di follow-up commerciale

Avere una libreria di modelli è un buon inizio, ma se rimangono in una cartella casuale, non ti serviranno a molto. Hai bisogno di un sistema.

Il seguente elenco comprende sia script di email pronti all'uso che modelli di flusso di lavoro che aiutano il tuo team a gestire, automatizzare e effettuare il monitoraggio dell'intero processo di follow-up su larga scala.

1. Modello di email di follow-up ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di email di follow-up di ClickUp ti aiuterà a rimanere organizzato e a gestire al meglio le relazioni con i clienti, tutto in un unico posto.

La fatica di riscrivere continuamente la stessa email di follow-up generica è reale. Fa perdere ore di tempo e porta a messaggi incoerenti all'interno del team.

Smetti di partire da zero e porta i tuoi modelli dove svolgi il tuo lavoro. Ottieni una struttura predefinita all'interno di ClickUp Docs con il modello di email di follow-up di ClickUp.

Dispone di sezioni personalizzabili per l'introduzione, la proposta di valore, la CTA e la chiusura, in modo da garantire che ogni email sia in linea con il marchio. Poiché risiede in ClickUp, i rappresentanti possono accedervi direttamente accanto alle attività dei potenziali clienti e alle informazioni sulle trattative, senza dover più passare da una scheda all'altra.

Perché ti piacerà questo modello:

Genera scenari post-riunione, post-demo o di controllo generale.

Ottieni un'introduzione personalizzata già pronta, un promemoria del valore, un link alle risorse e un unico e chiaro invito all'azione (CTA).

Adatta rapidamente il tono e la lunghezza per adattarti a diversi settori o dimensioni delle trattative.

Utilizza ClickUp Brain per generare istantaneamente varianti personalizzate estraendo il contesto dall'attività del potenziale cliente o dalle note precedenti.

2. Modello di chiamate commerciali ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia di tutte le tue chiamate commerciali, dei loro risultati e delle azioni successive in modo semplice con il modello di chiamate commerciali di ClickUp.

Hai appena concluso un'ottima trattativa commerciale, ma quando ti siedi per scrivere l'email di follow-up hai già dimenticato i dettagli chiave. Il risultato è un'email generica che non riesce a sfruttare lo slancio che avevi creato.

Con il modello ClickUp Sales Calls, puoi effettuare la connessione diretta delle tue note sulle chiamate alle azioni di follow-up.

Registra i partecipanti, gli argomenti di discussione e le azioni da intraprendere in un unico posto. Dopo la chiamata, avvia un'attività di follow-up con un modello di email precaricato, assicurandoti che il contesto della conversazione non vada perso.

Perché ti piacerà questo modello:

Cita facilmente menzioni specifiche della conversazione per dimostrare che stavi ascoltando.

Collega le tue note sulle chiamate direttamente alle attività di follow-up, in modo che nessun elemento venga trascurato.

Ottieni indicazioni su come fare riferimento ad argomenti specifici della chiamata, come "Come abbiamo discusso, la sfida più grande del tuo team è...".

💡 Suggerimento professionale: puoi anche utilizzare ClickUp AI Notetaker per acquisire automaticamente i riassunti delle chiamate che vengono inseriti direttamente nella personalizzazione delle tue email. Ricevi registrazioni delle riunioni, trascrizioni e azioni da intraprendere nella tua finestra In arrivo con ClickUp AI Notetaker.

3. Modello CRM commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Trova potenziali clienti, concludi accordi e ottieni informazioni approfondite attraverso strategie commerciali basate sui dati con il modello CRM di vendita ClickUp.

Quando si deve destreggiarsi tra un CRM separato, il client di email e un elenco di cose da fare, è facile perdere di vista le date di follow-up. Questa frammentazione del contesto fa sì che le trattative si raffreddino semplicemente perché nessuno sa quali potenziali clienti richiedono attenzione.

Gestisci lead, accordi e programmi di follow-up senza uno strumento CRM separato e scollegato utilizzando il modello CRM commerciale ClickUp. Consentendoti di monitorare ogni potenziale cliente e il relativo stato di follow-up in un'unica vista, elimina la proliferazione di strumenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Tieni traccia dei dati essenziali di follow-up come la data dell'ultimo contatto, la data del prossimo follow-up e la fase della trattativa con i campi personalizzati

Crea una visualizzazione che ti mostri immediatamente quali potenziali clienti "necessitano di un follow-up oggi".

Accedi ai tuoi modelli di email con un solo clic da qualsiasi record di contatto per un contatto rapido e ricco di contesto.

4. Automazione delle email con il modello ClickUp

Ottieni il modello gratis Imposta i parametri e invia email automatiche tramite il modello di automazione email di ClickUp.

Affidarsi alla propria memoria o ai promemoria manuali del Calendario per il follow-up porta a errori umani.

Attiva automaticamente le email di follow-up in base alle modifiche dello stato delle attività, alle date di scadenza o ad altre condizioni con il modello Email Automation with ClickUp e le sue automazioni ClickUp predefinite.

Lascia che sia il sistema a gestire i tempi, così potrai concentrarti sulla personalizzazione. Ad esempio, puoi impostare un'automazione per creare un'attività di follow-up tre giorni dopo che una fase dell'accordo è passata a "Proposta inviata".

Perché ti piacerà questo modello:

Combina l'automazione con la revisione umana impostando automazioni per redigere automaticamente email che potrai rivedere e inviare manualmente, mantenendo l'autenticità.

Lascia che ClickUp Brain rediga contenuti di follow-up personalizzati basati sulla cronologia delle attività e sulle note del potenziale cliente.

Assicurati che ogni email automatizzata risulti comunque personale e pertinente.

5. Modello di campagna di email marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci la tua strategia di email con il modello di campagna di email marketing di ClickUp.

Strutturate campagne di gocciolamento e email singole con il modello di campagna di email marketing di ClickUp.

Quando i team commerciali e di marketing non sono allineati, possono finire per inviare messaggi contrastanti agli stessi potenziali clienti. Questo crea confusione e vanifica il lavoro richiesto da tutti.

Per evitare che ciò accada, pianifica le tue sequenze di follow-up multi-touch nello stesso posto in cui pianifichi le altre attività di marketing. Quando entrambi i team vedono la stessa sequenza della campagna e gli stessi dati sul coinvolgimento dei potenziali clienti, i tuoi messaggi rimangono coerenti.

Perché ti piacerà questo modello:

Struttura facilmente una sequenza di follow-up da tre a cinque email con obiettivi chiari per ogni punto di contatto.

Monitora i tassi di apertura e di clic all'interno delle dashboard di ClickUp per vedere cosa funziona.

Archivia tutte le tue risorse email, i tuoi testi e i tuoi messaggi in un unico luogo centrale per un facile accesso.

💡 Suggerimento professionale: effettua il monitoraggio centralizzato dei processi commerciali e dei risultati in un unico posto utilizzando i dashboard ClickUp personalizzabili e condivisibili.

6. Modello di email di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratis Il modello di email di marketing di ClickUp ti aiuta a creare email personalizzate e accattivanti che catturano l'attenzione e aumentano il coinvolgimento.

Inviare un follow-up troppo aggressivo nelle prime fasi del ciclo di vendita può spaventare i potenziali clienti che non sono pronti ad acquistare. È necessario trovare un modo per rimanere in primo piano senza essere invadenti, combinando messaggi commerciali e di marketing per un approccio più morbido.

Coltiva i lead con email orientate al valore e contenuti utili piuttosto che con richieste commerciali dirette utilizzando il modello di email di marketing ClickUp. È perfetto per la condivisione di contenuti, casi di studio o inviti a eventi con potenziali clienti in fase iniziale o per campagne di re-engagement.

Perché ti piacerà questo modello:

La struttura che mette al primo posto il valore ti incoraggia a proporre una risorsa o un'informazione utile, seguita da una cta soft.

Archivia tutte le tue risorse di marketing, come casi di studio e white paper, in ClickUp Documenti per inserirle facilmente nelle tue email.

Ti aiutano a costruire un rapporto di fiducia e a assumere una posizione di esperto disponibile, non solo come venditore.

7. Modello di email di presentazione aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello di email di presentazione aziendale di ClickUp per presentare la tua azienda a potenziali investitori, partner o clienti e fare annunci relativi all'attività.

Se la tua prima email a un potenziale cliente è debole, tutti i tuoi futuri follow-up sembreranno una battaglia in salita. Una prima impressione negativa può compromettere un affare prima ancora che abbia inizio.

Un'email introduttiva forte e pertinente rende più facile ogni successivo follow-up, perché hai già stabilito il motivo per cui stai contattando il cliente.

Il modello di email di presentazione aziendale di ClickUp ti offre un formato chiaro per il tuo primo contatto. Fai un'ottima prima impressione con un'introduzione strutturata che pone le basi per futuri follow-up.

Perché ti piacerà questo modello:

Ti guida a spiegare chi sei, perché li stai contattando, quali sono i vantaggi per loro e qual è il prossimo passaggio da compiere.

Utilizza ClickUp Brain per generare rapidamente varianti personalizzate della tua Introduzione a diversi profili di acquirenti.

Consente di monitorare il coinvolgimento delle e-mail introduttive direttamente nella vista CRM in ClickUp.

8. Modello di pipeline commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i dati dei clienti con un'interfaccia drag-and-drop con il modello di pipeline commerciale ClickUp.

Senza una visione chiara delle tue trattative, non hai idea di quali siano in fase di stallo o necessitino di un follow-up. Questa mancanza di visibilità significa che le trattative falliscono semplicemente perché sono state dimenticate.

Evita che le trattative si raffreddino grazie alla gestione visiva della pipeline. Visualizza lo stato di ogni trattativa e il follow-up in una vista Kanban o in una vista Elenco con il modello di pipeline commerciale ClickUp. I rappresentanti possono vedere immediatamente quali potenziali clienti richiedono attenzione, in modo da non perdere nulla.

Perché ti piacerà questo modello:

Personalizza le fasi come "Contattato", "Follow-up pianificato" e "Proposta inviata" in base al tuo processo commerciale.

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare automaticamente le trattative con follow-up scaduti, in modo da poter agire rapidamente.

Configura le automazioni di ClickUp per spostare automaticamente le trattative da una fase all'altra al completamento di un follow-up.

9. Modello di guida alla strategia commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Elabora strategie vincenti e chiamate commerciali su misura per la tua attività con il modello di guida alla strategia commerciale di ClickUp.

Quando i nuovi rappresentanti entrano a far parte del team, spesso non conoscono le migliori pratiche del team per il follow-up. Ciò porta a un approccio incoerente e a tempi di avvio più lunghi.

Documenta il playbook di follow-up del tuo team in modo che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Acquisisci le best practice, gli script delle email e le linee guida sui tempi in un modello Doc con il modello ClickUp Sales Strategy Guide. Mantenendo il playbook nello stesso spazio di lavoro delle tue trattative, aiuterai i nuovi rappresentanti a imparare più velocemente.

Perché ti piacerà questo modello:

Includi sezioni dedicate alle regole di tempistica, ai modelli di messaggistica e alla gestione delle obiezioni.

Collega la tua guida strategica direttamente ai tuoi modelli di email e alle tue automazioni, in modo che sia sempre aggiornata.

Consenti ai rappresentanti di utilizzare ClickUp Brain per porre domande sul playbook e ottenere risposte in tempo reale senza interrompere il manager.

10. Modello di verbale di riunione commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Trasforma le discussioni delle riunioni commerciali in passaggi concreti con il modello di verbale delle riunioni commerciali di ClickUp.

Dopo una riunione, gli elementi da intraprendere e le decisioni chiave spesso si perdono in note sparpagliate o vengono completamente dimenticate. Questo ti costringe a inviare follow-up privi di un contesto specifico e i passaggi successivi importanti non vengono mai completati.

Documenta le decisioni, le azioni da intraprendere e i titolari del follow-up con il modello di verbale di riunione commerciale di ClickUp. Questi verbali vengono inseriti direttamente nella personalizzazione delle email di follow-up, consentendoti di scrivere frasi come: "Come abbiamo discusso, hai effettuato una menzione della preoccupazione X...".

Perché ti piacerà questo modello:

Registra dettagli quali partecipanti, elementi del programma, argomenti di discussione e azioni da intraprendere con i titolari e le date di scadenza.

Utilizza ClickUp AI Notetaker per generare automaticamente i riassunti delle riunioni ed estrarre gli elementi da intraprendere, che possono essere inseriti in questo modello.

Collega i verbali delle riunioni direttamente alle attività di follow-up e ai registri delle trattative, in modo che tutto il contesto sia in un unico posto.

11. I 30 modelli di email di follow-up di HubSpot

Cercare modelli esterni può essere un buon punto di partenza, ma spesso porta a una raccolta di file scollegati tra loro. I 30 modelli di email di follow-up di HubSpot offrono 30 script in un unico posto per vari scenari.

tramite HubSpot

Perché ti piaceranno questi modelli:

Affronta situazioni come il post-riunione, l'assenza di risposta e il post-messaggio vocale.

Personalizza il contenuto in base alle tue esigenze specifiche.

Importali in ClickUp Docs per creare un'unica fonte di informazioni centralizzata per il tuo team.

12. I 75 modelli di email commerciali collaudati di HubSpot

I 75 modelli di email commerciali collaudati di HubSpot coprono scenari commerciali più ampi che vanno oltre il semplice follow-up, includendo la ricerca di potenziali clienti e la chiusura delle trattative.

tramite HubSpot

Perché ti piaceranno questi modelli:

I modelli di email di primo contatto ti aiutano ad avviare conversazioni significative e a stabilire connessioni.

Le email di follow-up mantengono viva la conversazione e guidano i lead lungo il percorso commerciale.

Le email di chiusura consentono di disimpegnarsi dai lead inattivi mantenendo aperte le opportunità per il futuro.

💡 Suggerimento professionale: copiando questi modelli in ClickUp Docs, puoi personalizzarli in base allo stile del tuo marchio e organizzarli con tag e cartelle, rendendoli ricercabili e accessibili proprio accanto al tuo CRM e alle tue attività.

13. Modello di promemoria email in Word di Template.net

Alcuni team sono abituati a lavorare con Microsoft Word e potrebbero cercare modelli da scaricare. Il modello di promemoria email di Template.net è un modello compatibile con Word che puoi utilizzare.

tramite il modello Template. net

Perché ti piacerà questo modello:

Scrivi email di promemoria chiare e concise a clienti e partner

Scarica e modifica in Microsoft Word, Documenti Google o Apple Pages.

💡 Suggerimento professionale: quando più rappresentanti scaricano e effettuano delle modifiche alle proprie copie locali, i messaggi diventano incoerenti. Un approccio migliore consiste nell'importare questi modelli in ClickUp Docs, dove tutti possono collaborare in tempo reale e accedere alle versioni più aggiornate.

14. Modello CRM Excel gratis di Vertex42

Per i team molto piccoli o i liberi professionisti, il monitoraggio dei potenziali clienti in un foglio di calcolo può sembrare una soluzione semplice. Il modello CRM Excel gratis di Vertex42 è un'opzione gratis che puoi utilizzare.

tramite Vertex42

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza le tabelle del database CRM per ordinare, filtrare e visualizzare le informazioni importanti sui clienti.

Registra le note relative alle comunicazioni con i tuoi lead tramite commenti cellulare o una colonna Note.

💡 Suggerimento professionale: Excel non offre automazione, collaborazione in tempo reale e integrazione con i tuoi strumenti di email. Man mano che il tuo team cresce, passerai più tempo ad aggiornare il foglio di calcolo che a vendere. Ottieni un'interfaccia familiare simile a un foglio di calcolo con la potenza dell'automazione e della collaborazione integrate utilizzando il modello CRM di vendita ClickUp come facile percorso di aggiornamento.

15. Modello di presentazione commerciale ClickUp

Ottieni il modello gratis Scrivi una presentazione commerciale con il modello di presentazione commerciale ClickUp.

Se le email di follow-up del tuo team contengono messaggi incoerenti, il valore fondamentale del tuo prodotto può andare perso. Ciò accade quando la tua presentazione commerciale non è documentata e facilmente accessibile.

Assicuratevi che ogni follow-up trasmetta un messaggio coerente sul valore del prodotto, creando e perfezionando la vostra presentazione principale in un documento centrale con il modello di presentazione commerciale ClickUp. I rappresentanti che interiorizzano questa presentazione possono inserire le proposte di valore chiave in ogni follow-up senza sembrare troppo artificiosi.

Perché ti piacerà questo modello:

Definisci gli elementi chiave della presentazione, come il problema, la soluzione, la differenziazione e i punti di forza.

Collega il tuo documento di presentazione direttamente ai tuoi modelli di email per mantenere i messaggi allineati.

Usa ClickUp Brain per generare diverse versioni della tua presentazione per vari profili di acquirenti.

Errori da evitare nelle email di follow-up commerciali

Anche con i modelli migliori, è facile commettere errori che compromettono i tassi di risposta. L'invio di follow-up che vengono ignorati o, peggio ancora, che provocano cancellazioni dall'iscrizione può danneggiare le relazioni con i potenziali clienti. Ecco le insidie più comuni da evitare:

Introduzioni generiche: iniziare con "Solo per controllare" o "Follow-up" indica che l'email non è stata personalizzata e rende facile ignorarla.

Nessun invito all'azione chiaro: richieste vaghe come "Fammi sapere cosa ne pensi" non forniscono al potenziale cliente un richieste vaghe come "Fammi sapere cosa ne pensi" non forniscono al potenziale cliente un passaggio successivo chiaro e non stimolano all'azione.

Troppi follow-up troppo rapidi: bombardare la finestra In arrivo della casella di posta elettronica di un potenziale cliente dà un'impressione di disperazione ed è un modo rapido per farsi cancellare dalla mailing list.

Ignorare il contesto precedente: non fare riferimento a ciò di cui avete discusso nell'ultima conversazione vi rende dimenticabili.

Muri di testo: le email lunghe e dense non vengono lette nelle giornate intense. Rendi il tuo messaggio facilmente leggibile con paragrafi brevi e elenchi puntati.

Tempistica sbagliata: inviare un'email alle 23:00 di venerdì significa quasi certamente che lunedì mattina sarà sepolta sotto una montagna di altre email.

Nessun valore aggiunto: ogni follow-up dovrebbe ogni follow-up dovrebbe offrire qualcosa di utile . Se ti limiti a chiedere qualcosa, non dai loro un motivo per rispondere.

Un'area di lavoro convergente ti aiuta a evitare questi errori. I modelli garantiscono la struttura, le automazioni di ClickUp gestiscono i tempi e le note centralizzate in ClickUp prevengono la perdita di contesto.

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, con il risultato di mancata presa di decisioni e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentario e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione fluida delle conversazioni in attività, consentendo al tuo team di agire rapidamente e rimanere allineato.

Con la continua evoluzione dell'IA, i team vincenti saranno quelli che la utilizzeranno per personalizzare su larga scala, non per inviare messaggi generici, ma per rendere ogni follow-up intenzionale.

Per scoprire come l'IA può trasformare l'intero processo commerciale oltre il semplice follow-up, guarda questa pratica guida che illustra le strategie chiave per sfruttare l'IA in tutto il flusso di lavoro commerciale.

Trasforma i tuoi modelli di follow-up in contratti chiusi

Un follow-up efficace è un mix di struttura, tempistica e personalizzazione. Il fattore che più di tutti compromette una strategia di follow-up è la frammentazione: quando le informazioni sui potenziali clienti, le bozze delle email e i promemoria delle attività sono sparsi su diversi strumenti, inevitabilmente qualcosa sfugge.

I team commerciali che centralizzano i propri modelli, dati e flussi di lavoro in un unico posto chiudono più contratti perché nulla va perso. Ogni punto di contatto si basa su quello precedente, creando un'esperienza senza soluzione di continuità per il potenziale cliente.

Sei pronto a centralizzare i tuoi follow-up commerciali? Inizia gratis con ClickUp.

Domande frequenti

I modelli di testo delle email sono le parole effettive che invii, come le righe dell'oggetto e il corpo del testo. I modelli di flusso di lavoro sono i sistemi che crei per organizzare quando, come e a chi inviare tali email, inclusi i trigger di automazione e il monitoraggio.

La maggior parte degli esperti commerciali consiglia da cinque a sette punti di contatto prima di passare oltre. Tuttavia, il numero giusto dipende dal settore, dalla dimensione dell'affare e da eventuali segnali di interesse da parte del potenziale cliente.

Sì, è possibile. Le automazioni possono gestire i tempi e i trigger, mentre strumenti di IA come ClickUp Brain possono redigere contenuti personalizzati basati sui dati dei tuoi potenziali clienti, che potrai rivedere prima dell'invio.