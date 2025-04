Come creare una proposta di valore convincente (+esempi)

Pensate all'ultima volta che avete scelto un marchio piuttosto che un altro.

è stato il prezzo, le funzionalità/funzione o forse qualcosa del marchio che vi sembrava giusto per voi?

Spesso non si tratta solo del prodotto in sé, ma del modo in cui un marchio comunica il suo valore, qualcosa che risuona esattamente con ciò che state cercando.

È qui che entra in gioco una forte proposta di valore. Mette in evidenza ciò che contraddistingue un prodotto o un servizio, rendendo più facile per l'utente capire perché è perfetto per lui.

È la chiave per distinguersi in un mercato affollato.

In questa guida spiegheremo come creare una proposta di valore che parli direttamente al vostro pubblico e mostri loro perché dovrebbero scegliere voi, completata da esempi per stimolare la vostra creatività.

pronti a rendere irresistibile il vostro messaggio?

Cos'è una proposta di valore?

Una proposta di valore è un'affermazione chiara e concisa che spiega come il vostro prodotto o servizio risolva un problema, offra benefici e cosa lo renda unico rispetto alla concorrenza.

È una promessa concisa di valore che intendete fornire ai vostri clienti. In termini più semplici, risponde a due domande cruciali per i vostri traguardi:

cosa ci guadagno?

perché dovrei scegliere voi piuttosto che qualcun altro?

In un mercato rumoroso, la vostra proposta di valore è la guida che spiega ai clienti perché dovrebbero prestare attenzione. È il fulcro del vostro marketing, che aiuta a differenziare la vostra produttività migliorare il vostro messaggio e dare forma alla vostra percezione.

Da fare nel modo giusto, è il fattore chiave di differenziazione che trasforma i potenziali clienti in acquirenti fedeli.

Come creare una proposta di valore

Creare una proposta di valore è sia un'arte che una scienza. Richiede una profonda conoscenza dei vostri clienti, una chiara comprensione di ciò che vi distingue e la capacità di distillare tutto questo in una dichiarazione di missione incisiva e digeribile.

Guardate qualsiasi esempio di proposta di valore nel mondo reale (ne abbiamo condiviso alcuni qui sotto). Il loro esito positivo può essere riassunto in tre grandi linee: **Capire il proprio traguardo, sfruttare il proprio vantaggio competitivo e, infine, redigere una forte dichiarazione di posizione.

Ecco come fare, passaggio dopo passaggio:

1. Identificare i segmenti di clientela

Il primo passaggio nella creazione di una proposta di valore è l'identificazione dei destinatari. Dopo tutto, non è possibile creare un messaggio convincente senza sapere chi è il cliente o il pubblico di riferimento.

La segmentazione dei clienti vi aiuta a dividere il vostro pubblico in gruppi distinti in base a caratteristiche come i dati demografici, il comportamento o le esigenze.

Per identificare questi segmenti è necessario disporre degli strumenti giusti. Piattaforme CRM, sondaggi o strumenti completi come ClickUp può aiutare a raccogliere informazioni rilevanti.

Per istanza, ClickUp Marketing Project Management può semplificare la creazione di una strategia di proposta di valore convincente.

È possibile studiare strategie di segmentazione utilizzando le lavagne online di ClickUp o semplificare la documentazione di marketing all'interno di Documenti ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Marketing-Project-Management-Dashboard-Image.png Esempio di proposta di valore per il Project Management di ClickUp Marketing /$$$img/

Con ClickUp Marketing Project Management è possibile elaborare e implementare una strategia di proposta di valore efficace

Utilizzate la soluzione ClickUp Marketing Project Management per:

Ricerca dei clienti: Creare Attività di ClickUp per condurre sondaggi, interviste e ascolto dei social media

Creare Attività di ClickUp per condurre sondaggi, interviste e ascolto dei social media Analisi della concorrenza: Utilizzare i documenti ClickUp per documentare i punti di forza, le debolezze e le proposte di valore dei concorrenti

Utilizzare i documenti ClickUp per documentare i punti di forza, le debolezze e le proposte di valore dei concorrenti Brainstorming: Facilitare le sessioni di brainstorming utilizzando le lavagne online di ClickUp e le schede di sicurezza ClickUp Mappe mentali Sviluppo della proposta di valore: Creare un documento ClickUp per redigere e perfezionare la dichiarazione della proposta di valore

Facilitare le sessioni di brainstorming utilizzando le lavagne online di ClickUp e le schede di sicurezza ClickUp Mappe mentali Test e perfezionamento: Utilizzare Moduli ClickUp per monitorare i feedback e implementare le modifiche necessarie

Leggi anche: I principali KPI e metriche dell'esperienza del cliente da monitorare

2. Definire un valore unico

cosa c'è di speciale nel vostro prodotto o servizio? È qui che si individua la vostra proposta di vendita unica (USP). Il vostro valore unico deve rispondere alla domanda: "Perché i clienti dovrebbero scegliere noi invece della concorrenza?"

La chiave è la specificità Affermazioni generiche come "Offriamo il miglior servizio" non bastano. Siate più precisi su ciò che vi distingue veramente.

si tratta di una funzionalità/funzione unica, di un servizio clienti eccezionale o di un modo specifico di risolvere un problema?

Ad esempio, supponiamo che siate un'azienda di software per il project management. Il vostro valore unico potrebbe essere il modo in cui la vostra piattaforma si integra perfettamente con decine di altri strumenti, creando un'unica fonte di verità per i team.

Invece di dire: "Ci integriamo con altri strumenti", potreste dire: "Collegate senza problemi le vostre app preferite per creare una fonte di verità unificata" esecuzione del progetto esperienza"

Nel definire il vostro valore unico, documentate ogni aspetto in Documenti di ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-639-1400x933.png Esempio di proposta di valore per i documenti ClickUp /$$$img/

Roadmap, wiki o basi di conoscenza, formate documenti per qualsiasi esigenza su ClickUp Docs

Questa funzionalità/funzione permette ai team di collaborare e costruire sulle idee, assicurando che il processo di definizione del valore sia trasparente e accessibile in tutti i reparti.

Le funzionalità/funzione chiave includono:

Modifica in tempo reale: Più utenti possono aggiornare i contenuti simultaneamente

Più utenti possono aggiornare i contenuti simultaneamente Cronologia delle versioni: Garantisce la trasparenza tra i vari reparti

Garantisce la trasparenza tra i vari reparti Opzioni di integrazione: Integrazione di dati o media rilevanti (grafici, ricerche) direttamente nella documentazione del valore

Integrazione di dati o media rilevanti (grafici, ricerche) direttamente nella documentazione del valore Connessione alle attività: Collegare direttamente le idee alle attività da svolgere

Collegare direttamente le idee alle attività da svolgere Personalizzazione e accessibilità: Organizzare facilmente le idee, mantenere la documentazione centralizzata e garantire che tutti siano allineati nel processo

**Leggi anche 10 modelli gratuiti di piani di marketing di prodotto per pianificare le campagne

3. Analizzare la concorrenza

Successivamente, osservate attentamente i vostri concorrenti.

da che cosa sono formati? Da dove fanno difetto?

Comprendere i punti di forza e di debolezza della concorrenza vi aiuta a perfezionare la vostra proposta di valore, evidenziando ciò che rende superiore il prodotto o il servizio della vostra azienda.

ClickUp offre diversi modelli di proposta di valore per aiutarvi in questo processo.

Per istanza, si può utilizzare il modello Modello di analisi del divario di ClickUp per identificare le carenze dei concorrenti e il modo in cui è possibile colmarle. Costruito su ClickUp Whiteboards, presenta diverse funzionalità/funzioni o colonne progettate per individuare le lacune, stabilire gli oggetti e formulare un piano d'azione.

Allo stesso modo, il Modello di analisi competitiva di ClickUp è un modello di proposta di valore che vi permette di monitorare cosa fanno gli altri nel vostro settore e come potete differenziare il vostro prodotto o servizio.

Oltre ai modelli, è possibile utilizzare Lavagne online di ClickUp per il brainstorming durante l'analisi competitiva permettendo ai team di mappare visivamente le idee.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-640-1400x933.png Lavagne online ClickUp: esempio di proposta di valore /$$$img/

Create la tela perfetta per le idee e i flussi di lavoro del team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Ecco come sfruttare al meglio questa funzionalità/funzione:

Modifica collaborativa in tempo reale: Brainstorming simultaneo con il team, mappando visivamente i punti di forza e di debolezza della concorrenza

Brainstorming simultaneo con il team, mappando visivamente i punti di forza e di debolezza della concorrenza Creazione di attività: Convertire le idee direttamente in attività realizzabili, garantendo che nessuna intuizione vada persa

Convertire le idee direttamente in attività realizzabili, garantendo che nessuna intuizione vada persa Disegni e forme a mano libera: Visualizzazione delle relazioni tra le offerte dei concorrenti e delle lacune in cui la vostra proposta di valore può eccellere

Visualizzazione delle relazioni tra le offerte dei concorrenti e delle lacune in cui la vostra proposta di valore può eccellere Collegamenti e road mapping: Trascinare e collegare idee, attività o documenti per formare una strategia coesa

È inoltre possibile utilizzare ClickUp per i team di prodotto per ottenere ulteriore aiuto nella collaborazione e nel project management.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-641.png ClickUp per i team di prodotto: esempio di proposta di valore /$$$img/

Organizzare feedback, epiche e sprint in una roadmap di prodotto condivisa utilizzando ClickUp for Product Teams

Ecco come questa funzionalità/funzione può essere utile:

Hub centralizzato: Accesso a roadmap, attività e feedback in un unico luogo. In questo modo si favorisce la comunicazione in tempo reale e si abbattono i silos

Accesso a roadmap, attività e feedback in un unico luogo. In questo modo si favorisce la comunicazione in tempo reale e si abbattono i silos ClickUp Chattare : Consente una collaborazione senza soluzione di continuità con l'app Tutto che riunisce progetti, chat e potenza dell'IA in un'unica piattaforma

Flussi di lavoro agili: Visualizzate il percorso del prodotto, date priorità alle attività e seguite lo stato senza intoppi utilizzando schede Kanban, sprint e flussi di lavoro personalizzati

Visualizzate il percorso del prodotto, date priorità alle attività e seguite lo stato senza intoppi utilizzando schede Kanban, sprint e flussi di lavoro personalizzati Automazioni: Automatizzate attività ripetitive come l'assegnazione di compiti o lo spostamento di elementi completati. In questo modo il team libera tempo prezioso per concentrarsi su iniziative strategiche

Inoltre, utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare i concorrenti nel tempo, facilitando l'adeguamento della vostra proposta di valore all'evoluzione del mercato. Per un'analisi più approfondita, sfruttate ClickUp Brain per condurre ricerche, scoprire tendenze e raccogliere dati che possono essere utilizzati per perfezionare le vostre proposte di valore.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-642-1400x676.png ClickUp Brain: esempio di proposta di valore /$$$img/

Semplificare il processo di ricerca con ClickUp Brain

A differenza degli strumenti di IA esterni, ClickUp Brain è integrato nell'area di lavoro di ClickUp. Questo elimina la necessità di cambiare scheda o di contestualizzare i punti di ricerca. Lo strumento comprende automaticamente le vostre esigenze grazie alla sincronizzazione con le vostre attività e i vostri progetti.

Può aiutarvi a perfezionare la vostra proposta di valore:

Analizzando rapidamente grandi volumi di informazioni , identificando le tendenze chiave e gli insight della concorrenza

, identificando le tendenze chiave e gli insight della concorrenza Distinguendo i punti essenziali da reportistica, articoli e documenti di ricerca, fornendo spunti chiari per il processo decisionale

da reportistica, articoli e documenti di ricerca, fornendo spunti chiari per il processo decisionale Individuare le tendenze emergenti del settore e i cambiamenti dei concorrenti, aiutandovi a perfezionare il vostroposizione del prodotto Generazione di suggerimenti basati sui dati per migliorare la vostra proposta di valore

e i cambiamenti dei concorrenti, aiutandovi a perfezionare il vostroposizione del prodotto

Leggi anche: 10 modelli gratuiti per il lancio di un prodotto in Excel, Word e ClickUp

4. Raccogliere feedback e perfezionare

Nessuna proposta di valore è definita in modo definitivo. Una volta elaborata una bozza, raccogliete i feedback del team, degli stakeholder e, soprattutto, dei clienti. Capire come le persone reali percepiscono il vostro messaggio può aiutarvi a perfezionarlo e ottimizzarlo per ottenere il massimo impatto.

ClickUp semplifica la raccolta di feedback utilizzando Moduli di ClickUp che potete incorporare nel vostro sito o inviare ai clienti esistenti. Questi strumenti supportano una collaborazione senza soluzione di continuità per i team di prodotto, aiutandoli a raccogliere rapidamente intuizioni e feedback per perfezionare la loro messaggistica.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-643.png ClickUp Modulo: esempio di proposta di valore /$$$img/

Convertire le risposte in attività tracciabili con ClickUp Modulo

Integrando i cicli di feedback nel vostro sviluppo della produttività o il flusso di lavoro del marketing, i team possono stabilire una forte presenza sul mercato con una proposta di valore finemente messa a punto.

Oltre all'uso dei moduli, è possibile sfruttare le funzionalità di Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto per raccogliere in modo efficiente le opinioni dei clienti.

Ecco altri modelli che possono aiutarvi in questo senso:

Il Modello di Business Model Canvas di ClickUp può essere utilizzato per scomporre il modello aziendale quando si affina la proposta di valore.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-644.png Scomponete il vostro modello aziendale in segmenti chiave, assicurando una strategia completa, utilizzando il modello ClickUp Business Model Canvas https://app.clickup.com/signup?template=t-200519756&department=operations Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello può aiutarvi a identificare i segmenti di clientela, a chiarire il valore unico offerto dal vostro prodotto e ad analizzare i concorrenti. Il risultato è che potete mettere a punto ciò che vi differenzia dagli altri.

Il modello ClickUp Business Model Canvas può aiutarvi:

Gestire e monitorare il vostro stato durante i workshop sull'innovazione del prodotto

durante i workshop sull'innovazione del prodotto Ridurre intricati percorsi dei clienti in passaggi gestibili con semplicità

in passaggi gestibili con semplicità Valutare i dati dei clienti per guidare le decisioni su prezzi, distribuzione e altre aree chiave

Questo tipo di modello di proposta di valore semplifica il monitoraggio dello stato, l'assegnazione delle attività e l'organizzazione delle risorse, assicurando che tutti gli aspetti del vostro modello aziendale siano allineati con la vostra proposta di valore e rendendo il processo di affinamento più fattibile.

È possibile utilizzare il template Modello di posizionamento dei prodotti ClickUp per chiarire come il vostro prodotto si inserisce nel mercato.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-645.png Analizzate la posizione competitiva del vostro prodotto con il modello ClickUp Product Positioning https://app.clickup.com/signup?template=t-194600221&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

Questo modello consente di creare una narrazione coerente del marchio, assicurando che il vostro prodotto si distingua e monitorando lo stato attraverso campi e stati personalizzabili.

Inoltre, aiuta a sviluppare una chiara strategia di posizione, a perfezionarla attraverso test e feedback e ad allineare i lavori richiesti dal marketing.

Questo modello può aiutarvi:

Riconoscere gli attributi unici della vostra produttività

Individuare i traguardi e i segmenti di clientela specifici

Sviluppare una strategia di posizione ottimale per un esito positivo duraturo

Inoltre, utilizzare l'elemento Modello di posizionamento dei prodotti ClickUp per valutare la posizione del prodotto, la proposta di vendita unica e l'impatto sul mercato. Sfruttate queste informazioni per creare una strategia di marketing che sia in grado di entrare in connessione con i vostri clienti.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-646.png Valutate la posizione del vostro prodotto e il suo punto di vendita unico con il modello di posizionamento del prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194600221&department=engineering-product Scarica questo modello /$$$cta/

$$$$a: Rivedete e modificate regolarmente la vostra proposta di valore man mano che raccogliete feedback e che le condizioni del mercato si evolvono. In questo modo si garantisce che la proposta di valore rimanga pertinente e risuoni con il pubblico di riferimento.

Esempi di proposta di valore

Ora che abbiamo spiegato come creare una grande proposta di valore, diamo un'occhiata ad alcuni esempi reali di marchi che hanno fatto centro:

1. Uber: "Arriva. La tua giornata appartiene a te" La proposta di valore di Uber si concentra sulla convenienza che offre ai clienti, facendo risparmiare loro tempo e dando loro il controllo sui propri orari.

2. Zoom: "Aiutiamo le persone a connettersi, a collaborare e a terminare il lavoro, insieme"

Zoom offre un servizio di una proposta di valore semplice e diretta che sottolinea la praticità delle riunioni video per i team moderni, l'efficienza e la connettività.

3. Airbnb: "Appartenere ovunque

La proposta di valore di Airbnb fa leva sulle emozioni, creando un'atmosfera di senso di appartenenza ovunque si viaggi, rendendolo più di un luogo in cui soggiornare.

4. Spotify: "Musica per ogni stato d'animo" La proposta di valore di Spotify è inclusiva e semplice e si rivolge a un pubblico globale con gusti diversi. Offre l'accesso a milioni di brani gratis e premium, offrendo agli utenti convenienza e scelta.

5. Tesla: "Accelerare la transizione del mondo verso l'energia sostenibile"

Tesla non vende solo automobili, ma anche vende una missione . La proposta di valore del marchio si rivolge a consumatori attenti all'ambiente che vogliono far parte di un movimento globale verso la sostenibilità.

6. Nike: "Da fare"

Lo slogan "Da fare e basta" è un messaggio potente e motivazionale che risuona profondamente con il suo pubblico di atleti.

Nike rafforza questa proposta di valore sponsorizzando atleti professionisti e grandi eventi sportivi, aumentando così la credibilità sociale e l'autenticazione della produttività.

7. Canva: "Progetta qualsiasi cosa, ovunque" Canva semplifica la progettazione grafica fornendo un intuitivo strumento drag-and-drop che consente agli utenti con poca o nessuna esperienza di progettazione di creare immagini di qualità professionale. Questo strumento consente loro di sentirsi creativi e capaci di produrre progetti professionali.

8. Coca-Cola: "Felicità aperta

Il marchio promette di offrire refrigerio e gioia a persone di ogni età e provenienza in tutto il mondo. Lo slogan "Felicità aperta" racchiude questa missione, rivolgendosi a un vasto pubblico evocando emozioni positive.

Nel corso degli anni, Coca Cola ha sempre legato il suo marchio a momenti di felicità, come incontri sociali, film, eventi sportivi, pasti in famiglia e viaggi in macchina.

Leggi anche: 7 esempi di attivazione del marchio con strategie per aumentare l'engagement

Creare proposte di valore convincenti con ClickUp

L'identificazione dei segmenti di clientela, la definizione di una proposta di valore unica, l'analisi della concorrenza e la raccolta di feedback sono essenziali per sviluppare un messaggio che risuoni profondamente con il vostro target.

La giusta proposta di valore vi distinguerà dalla concorrenza, metterà in evidenza i vantaggi unici che offrite e comunicherà chiaramente come risolvete i dolori dei clienti e i loro problemi migliorare la fidelizzazione dei clienti aggiungendo valore alla vita del cliente.

ClickUp è in grado di semplificare questo processo, fornendo tutto, dagli strumenti di segmentazione dei clienti ai moduli di feedback.

Quindi, sia che siate una startup che sta cercando di entrare nel mercato, sia che siate un'azienda consolidata che sta perfezionando il proprio messaggio, l'utilizzo di un approccio sistematico e degli strumenti giusti vi aiuterà a creare una proposta di valore che si distingua veramente. Provate ClickUp oggi!