7 esempi di attivazione del marchio con strategie per aumentare l'engagement

Vi è capitato di partecipare a un festival musicale o a una fiera e di essere inaspettatamente attratti dallo stand di un marchio? Forse offrivano un gioco interattivo, un'opportunità fotografica unica o distribuivano campioni gratis di cui ancora parlate.

Questo è il potere dell'attivazione del marchio, una strategia di marketing che converte i passanti occasionali in clienti fedeli.

Nel mercato saturo di oggi, dove i clienti sono bombardati da innumerevoli pubblicità di altri marchi, non basta avere uno slogan accattivante o un logo appariscente. Il vostro marchio deve essere percepito, vissuto e ricordato.

In questo blog esploreremo esempi e strategie di attivazione del marchio, come creare un'esperienza di attivazione del marchio e altro ancora.👇

Comprendere l'attivazione del marchio

L'attivazione del marchio è una strategia di marketing incentrata sullo sviluppo di esperienze dirette, coinvolgenti e interattive che promuovono i valori del marchio e ispirano i consumatori a intraprendere azioni e a costruire relazioni a lungo termine con il marchio

A differenza della pubblicità tradizionale, la brand activation annuncia l'arrivo e la nascita di un marchio attraverso attività interattive e memorabili che incoraggiano i consumatori a impegnarsi con il marchio a livello personale.

Ciò può essere ottenuto organizzando eventi dal vivo, implementando il guerriglia marketing o il marketing esperienziale, eseguendo attività in-store strategie di promozione campagne di marketing digitale e altro ancora. Queste attività contribuiscono ad aumentare la consapevolezza del marchio.

Tipi di campagne di attivazione del marchio

L'attivazione del marchio non è una strategia univoca, ma si presenta in vari moduli, ognuno con un proprio stile.

Esploriamo i diversi tipi di campagne di attivazione del marchio e scopriamo come possono dare energia al vostro marchio in modo unico.🔋

**Questi eventi coinvolgenti sono progettati per coinvolgere i consumatori direttamente con un marchio. Si va dai festival musicali su larga scala sponsorizzati da un marchio a eventi più piccoli e di nicchia, pensati per un pubblico specifico

**Queste attività drammatiche e capaci di attirare l'attenzione generano tipicamente un'eccitazione intorno a un nuovo prodotto. Queste trovate spesso comportano elementi inaspettati o non convenzionali che sorprendono e deliziano i consumatori

Campagne di contenuti generati dagli utenti (UGC): Queste campagne incoraggiano i consumatori a creare e condividere i propri contenuti relativi a un marchio. Che si tratti di sfide sui social media o di concorsi fotografici, le campagne UGC aumentano il coinvolgimento e costruiscono una comunità

Queste campagne incoraggiano i consumatori a creare e condividere i propri contenuti relativi a un marchio. Che si tratti di sfide sui social media o di concorsi fotografici, le campagne UGC aumentano il coinvolgimento e costruiscono una comunità Esperienze di realtà aumentata (AR): Affascinanti e futuristiche, le esperienze AR sovrappongono informazioni digitali al mondo reale, offrendo ai consumatori modi interattivi e coinvolgenti per entrare in connessione con un marchio

Affascinanti e futuristiche, le esperienze AR sovrappongono informazioni digitali al mondo reale, offrendo ai consumatori modi interattivi e coinvolgenti per entrare in connessione con un marchio Esperienze di realtà virtuale: Questi ambienti immersivi a 360 gradi trasportano gli utenti in mondi virtuali dove possono esplorare in profondità prodotti o storie di brand attraverso scene e oggetti realistici

Questi ambienti immersivi a 360 gradi trasportano gli utenti in mondi virtuali dove possono esplorare in profondità prodotti o storie di brand attraverso scene e oggetti realistici Collaborazioni con influencer: La promozione del vostro marchio da parte di personalità popolari dei social media può aumentare il coinvolgimento e la credibilità. Possono contribuire a suscitare maggiore interesse per il vostro prodotto e a migliorarne la visibilità presso il loro pubblico in modo mirato

La promozione del vostro marchio da parte di personalità popolari dei social media può aumentare il coinvolgimento e la credibilità. Possono contribuire a suscitare maggiore interesse per il vostro prodotto e a migliorarne la visibilità presso il loro pubblico in modo mirato **Iniziative di cause marketingProvate queste strategie di gestione del marchio per allineare il vostro marchio a cause sociali o ambientali. Oltre a migliorare l'immagine del vostro marchio, questo favorirà una connessione emotiva con il vostro pubblico attuale e potenziale

Cose in comune tra le strategie di attivazione del marchio ad esito positivo

Le strategie di brand activation di esito positivo condividono diverse caratteristiche chiave che contribuiscono alla loro efficacia.

Allineamento strategico con i valori del marchio

Le attivazioni del marchio di esito positivo sono strettamente allineate con la strategia generale del marchio. L'obiettivo è creare esperienze memorabili che rafforzino i valori e il messaggio di base del marchio. Ciò significa che ogni punto di contatto della campagna di attivazione - che si tratti di un evento dal vivo, di un'interazione digitale o di un campione di prodotto - deve trasmettere in modo coerente la posizione e la messaggistica del marchio.

Assicurando la coerenza tra le idee di attivazione e la strategia del marchio, si costruisce un'immagine del marchio più forte e unificata nella mente dei consumatori.

Brainstorming e analisi SWOT

Il brainstorming e l'analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sono fondamentali per sviluppare strategie efficaci di brand activation.

Durante le sessioni di brainstorming, il team di marketing può generare idee creative per raggiungere gli obiettivi di comunicazione, spesso scoprendo concetti nuovi che potrebbero non essere evidenti in un'impostazione più strutturata.

**Per mantenere tutti sulla stessa pagina, utilizzare modelli di linee guida del marchio per garantire che il team comprenda e mantenga la tonalità del marchio.

L'analisi SWOT aiuta a valutare i pro e i contro attraverso un quadro strategico per valutare la fattibilità e l'impatto potenziale di ogni idea. L'analisi dei punti di forza e delle opportunità aiuta il team a identificare i vantaggi chiave che possono essere sfruttati nella campagna.

Allo stesso modo, gli altri due aspetti consentono una gestione proattiva del rischio per garantire che la campagna sia resistente alle sfide più comuni.

Uso attivo dei social media

I media digitali sono uno strumento potente per amplificare le campagne di attivazione del marchio, offrendo una piattaforma per raggiungere rapidamente un pubblico più ampio. Le attivazioni di brand con esito positivo integrano gli strumenti dei social media per guidare la partecipazione degli utenti attraverso hashtag, sfide ed eventi dal vivo

Ad esempio, il Sfida ALS Ice Bucket ha utilizzato le piattaforme dei social media per diffondere la consapevolezza e raccogliere fondi. Questa campagna mette in evidenza come i contenuti virali possano generare un coinvolgimento significativo e ispirare l'azione.

Oltre al coinvolgimento, i social media offrono dati e approfondimenti preziosi, consentendo ai marchi di misurare l'impatto delle loro attivazioni, di monitorare il sentiment dei consumatori e di adeguare le strategie in tempo reale. Ancora meglio, aiutano creare un'identità di marca duratura e di buzz. 🐝

1. Stella Artois: esperienza in hotel

Via: BizBash Un marchio di birra belga premium, Stella Artois, mirava a elevare la sua posizione di lusso e a connettersi con i consumatori rimasti a casa durante la pandemia.

Il marchio ha lanciato un'esperienza alberghiera a cinque stelle che i consumatori avrebbero potuto vivere da casa. Ha collaborato con hotel di lusso per offrire ai clienti esperienze personalizzate di servizio in camera, completate da pasti gourmet e birra Stella Artois, consegnati direttamente a casa dei consumatori.

Per finire, le celebrità hanno vestito i panni del personale dell'hotel, con ruoli come il concierge, il barista e il servizio in camera.

**La collaborazione con marchi e celebrità di alto livello può elevare la posizione di lusso di un marchio, creando un'esperienza di marca memorabile e personalizzata che risuona con i consumatori.

2. Adidas: Negozio Jump

Via: Creativepool Il rinomato leader mondiale dell'abbigliamento sportivo, Adidas, intendeva promuovere la sua linea di scarpe da basket e rafforzare il suo legame con la star dell'NBA Derrick Rose. La campagna mirava a generare un'attenzione particolare nei confronti di Adidas e delle sue scarpe da basket.

Adidas ha lanciato il Jump Store di Londra, un pop-up store esperienziale con scaffali alti 3 metri, l'altezza di un canestro da basket. I fan sono stati invitati a "saltare" per ottenere gratis un paio di scarpe da ginnastica firmate Derrick Rose, stimolando l'atletismo della stessa stella dell'NBA. Il concetto era quello di sfidare le abilità dei partecipanti e di connettere la fisicità dello sport con il marchio.

**Creare un'attivazione del marchio che sfidi il pubblico fisicamente o mentalmente può portare a un coinvolgimento profondo, soprattutto se legato a un forte ambasciatore del marchio o al fronte dell'influencer marketing.

3. Zappos e Google: Pagare con un cupcake

Via: Adweek Zappos ha messo in atto un'astuta trovata di marketing ad Austin, in Texas, per superare in modo giocoso la promozione del camioncino di Google per la sua app fotografica. Google aveva allestito un camioncino che regalava cupcake gratis in cambio di foto taggate con #PayWithAPhoto.

Con un'arguta contromossa, Zappos ha allestito nelle vicinanze una grande scatola di cartone con il proprio logo ed etichette come "Insert Cupcake" e "Be Happier" I passanti potevano scambiare i loro cupcake di Google con premi interessanti come orologi, borse e schede regalo con l'hashtag #PayWithACupcake

✅Takeaway: Sfruttare abilmente le attività di un marchio non concorrente può amplificare la vostra campagna, creando un'impressione duratura che permane nei clienti anche dopo l'evento.

4. Tè freddo Lipton: Sii un rompi-giornate

Via: Campagna Lipton Ice Tea ha cercato di riposizionare l'immagine del proprio marchio nel Regno Unito, un mercato dominato dalla tradizionale preferenza per il tè caldo. L'obiettivo era promuovere il tè freddo come bevanda rinfrescante per tutto l'anno, puntando in particolare ai segmenti di pubblico più giovani.

La campagna prevedeva una stringa di emozionanti eventi estivi, tra cui l'evento di spicco "Rise and Slide " a King's Cross, Londra. I partecipanti hanno potuto utilizzare uno scivolo gigante, oltre a elementi gratuiti per la colazione e intrattenimento dal vivo.

L'esito positivo dell'attivazione è stato favorito da un approccio di marketing coinvolgente e sfaccettato, che ha incluso attività coinvolgenti, partnership strategiche con influencer e una forte presenza sui social media, tutti elementi che hanno colpito il target demografico.

Togliere il disturbo: Attingere alla cultura locale e valorizzarla con i social media può aumentare significativamente la consapevolezza del marchio e la quota di mercato, soprattutto se combinato con attività coinvolgenti e sul campo.

5. Starbucks: Negozio scintillante

Via: Rivista di marketing Starbucks, leader mondiale nel settore del caffè, ha puntato a far crescere la sua base di clienti fedeli e a suscitare entusiasmo intorno al suo merchandising natalizio.

Lo Sparkle Shop era un evento pop-up a New York City. È stato progettato come una boutique scintillante e festosa dove i visitatori potevano sfogliare e acquistare l'esclusivo merchandising natalizio di Starbucks. Gli elementi, tra cui tumbler Starbucks scintillanti in edizione limitata e tazze a tema natalizio, erano di grande impatto visivo.

Da qui: Esperienze esclusive e a tempo limitato, in linea con i temi stagionali, possono stimolare il coinvolgimento dei consumatori e aumentare le vendite, rafforzando al contempo la fedeltà al marchio.

6. HP: Stampante antigravità

Via: HP HP, leader mondiale nella tecnologia e nelle soluzioni di stampa, intendeva mostrare l'innovazione della sua nuova linea di stampanti.

L'oggetto della campagna per le stampanti antigravità era dimostrare le soluzioni all'avanguardia di HP in uno stile inaspettato, rafforzando la sua reputazione di innovatore del settore.

La campagna, visivamente accattivante, mostrava una stampante che sembrava sfidare la gravità stampando perfettamente mentre era sospesa a testa in giù. Questa configurazione è stata esposta in spazi pubblici molto frequentati per attirare e coinvolgere i passanti.

✅Takeaway: Le attivazioni del marchio visivamente accattivanti e inaspettate possono catturare l'attenzione del pubblico e rafforzare la reputazione di un marchio come innovatore, soprattutto se posizionate strategicamente in luoghi ad alta visibilità.

7. Dunkin' Donuts: Giveaway RV

Via: Immersione nel marketing Questa catena leader nel settore del caffè e dei prodotti da forno voleva aumentare la consapevolezza del proprio marchio portando la produttività direttamente alla comunità. Ha quindi lanciato il Giveaway RV per entrare in connessione con i fan a livello personale, creando un'esperienza di marca divertente e memorabile.

Un Dunkin' Donuts RV ha viaggiato in diverse città, distribuendo campioni gratuiti di caffè e ciambelle. Ancora meglio, il camper esibiva i colori e i loghi firmati Dunkin' Donuts, diventando così un ambasciatore mobile del marchio.

Dunkin' ha creato un senso di benevolenza e di eccitazione portando il marchio sulla strada e offrendo prodotti gratis. La natura mobile del camper ha permesso al marchio di raggiungere un pubblico più vasto in più posizioni.

**Il marchio può essere portato direttamente ai consumatori attraverso le attivazioni mobili e i social media per creare un'anticipazione e migliorare la visibilità del marchio, la buona volontà e il coinvolgimento dei consumatori.

Come creare una strategia e una campagna di attivazione del marchio di esito positivo

Lo sviluppo di una strategia vincente di attivazione del marchio richiede diversi cicli di esecuzione creativa e una gestione continua per lasciare impressioni durature sui consumatori.

Strumenti di marketing end-to-end e di project management come ClickUp per il marketing può semplificare il processo e garantire che le campagne di attivazione del marchio siano eseguite in modo impeccabile.

Ecco come! 🧑‍💻

Passo 1: Usare ClickUp Obiettivi per definire gli oggetti della campagna

Creare e condividere KPI e obiettivi con il proprio team di branding utilizzando ClickUp Obiettivi

Prima di iniziare la vostra campagna, definite chiaramente gli obiettivi che volete raggiungere. Che si tratti di aumentare il coinvolgimento dei clienti o di incrementare la notorietà del marchio, è possibile utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare e monitorare gli oggetti. Questo aiuta a distribuire gli obiettivi specifici e misurabili del team per guidare l'intera strategia.

Considerate di utilizzare questa funzionalità/funzione per monitorare i KPI di notorietà del marchio e informare il team sullo stato della campagna.

Passo 2: Brainstorming e visualizzazione delle idee con le lavagne online

Trasformate la vostra campagna in una mappa chiara e organizzata, che mostri attività, sequenze e ruoli del team, il tutto in un unico posto con le lavagne online di ClickUp

Le fondamenta di campagne di brand activation di esito positivo iniziano con la connessione delle idee e la mappatura dei concetti. Sfruttate Lavagne online di ClickUp per ideare e sviluppare concetti in tempo reale.

È possibile abbozzare i propri pensieri, collegarli ad attività realizzabili e tradurre idee astratte in piani concreti

Passo 3: scomporre la campagna con le attività di ClickUp

Le vostre attività, a modo vostro! Sperimentate un approccio semplificato alla produttività con ClickUp Tasks

Suddividete la vostra campagna in attività gestibili con Attività di ClickUp . Assegnate queste attività ai membri del team, fissate scadenze chiare e monitorate lo stato di avanzamento per mantenere tutto sotto controllo.

Personalizzate i flussi di lavoro per adattarli a ogni fase della vostra campagna, dal piano all'esecuzione, in modo da poter vedere facilmente a che punto sono le cose e quali sono le prossime.

Tenete sotto controllo i vostri progetti senza sforzo con le liste di controllo di ClickUp, progettate per la massima produttività

Per semplificare le cose, provate a utilizzare Lista di controllo delle attività di ClickUp per ogni fase dell'attivazione del marchio e controllate i modelli precostituiti per risparmiare tempo ed evitare di impostare ripetutamente le stesse attività.

Passo 4: documentare la strategia con ClickUp Docs e Brain

ClickUp Documenti permette ai team di pianificare, eseguire e monitorare efficacemente le idee e le campagne di attivazione del marchio

Perfezionate la vostra strategia di attivazione del marchio documentando ogni dettaglio attraverso sezioni e sottosezioni in Documenti ClickUp . Questo strumento consente di creare, archiviare e organizzare in un unico luogo tutti i documenti relativi alla campagna per i team in loco e remoti. Include testi ricchi, immagini, collegamenti a video e altro ancora.

I documenti garantiscono che nessuna idea preziosa vada persa e che il team abbia a disposizione una ricca risorsa di documentazione che consente di ottenere immediatamente i dettagli rilevanti.

Sfruttando gli insight di ClickUp Brain, i brand possono adattare la loro messaggistica per risuonare con specifici segmenti di pubblico ClickUp Brain vi aiuta a cervellare idee di contenuto che risuonino con il vostro pubblico. Basta inserire alcuni dettagli sul vostro pubblico di riferimento e sui vostri obiettivi e l'IA vi suggerirà le idee più adatte per ottenere coinvolgimento e visibilità. Inoltre, mantiene freschi i contenuti analizzando le tendenze e ciò che fanno i vostri concorrenti.

Inoltre, facilita il flusso di lavoro. Invece di passare ore a fare brainstorming, ClickUp Brain automatizza la creazione dei contenuti, liberando il team per concentrarsi sulla realizzazione delle idee.

Passo 5: Allocare le risorse e comunicare in modo efficiente con ClickUp Views

Migliorate la produttività del vostro team a metà campagna utilizzando Visualizzazioni di ClickUp per visualizzare la distribuzione delle attività.

Con la Vista Carico di lavoro di ClickUp è possibile avere chiarezza sugli incarichi del team e visualizzare chi fa cosa e quando!

La Vista Carico di Lavoro è uno strumento fantastico per gestire le attività e le risorse del team. Fornisce un'istantanea chiara del carico di lavoro di ciascuno, in modo da poter vedere facilmente chi ha troppe cose da fare e chi invece ha spazio per altre.

ClickUp Chat View è in grado di migliorare la collaborazione e l'efficienza in modo che possiate eseguire senza problemi la vostra strategia di attivazione del marchio per generare consapevolezza del marchio stesso ClickUp Chat View è uno strumento potente per migliorare la vostra campagna di marketing . Permette al vostro team di comunicare in tempo reale, rendendo più facile discutere idee e prendere decisioni rapide.

Condividete file e collegati direttamente nella chat, in modo che tutti abbiano accesso immediato a risorse importanti. Utilizzate le assegnazioni di attività e le @menzioni per assicurarvi che i membri del team abbiano ben chiare le loro responsabilità e scadenze.

Passo 6: Monitorare lo stato di avanzamento con ClickUp Dashboard

Rimanete sul traguardo e motivati: le dashboard di ClickUp vi aiutano a visualizzare gli obiettivi e lo stato del team in tempo reale

Monitoraggio delle prestazioni della campagna e adeguamento delle strategie in base ai dati in tempo reale durante il suo stato. Dashboard di ClickUp offrono interfacce personalizzabili per raccogliere informazioni visive su metriche chiave come i livelli di coinvolgimento, le percentuali di completamento delle attività, le esigenze di budget e altro ancora. Questo approccio basato sui dati vi aiuta a modificare la vostra attivazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.

👀Bonus: Modelli per l'attivazione del marchio

Applicate dei modelli per potenziare i vostri lavori richiesti per l'attivazione del marchio e per automatizzare e strutturare il vostro approccio. Vediamo alcuni di questi modelli.

Modello di lancio del marchio ClickUp

Scarica questo modello Modello di piano di lancio del marchio di ClickUp vi aiuta a organizzare le varie fasi del vostro programma di attivazione del marchio, tra cui la creazione delle risorse, le richieste dei clienti e la gestione del budget.

Potete usare questo modello per verificare che la vostra strategia di marchio sia ben definita e pronta a coinvolgere un numero maggiore di personalizzati. Considerate la possibilità di creare una roadmap per portare le idee selezionate dal vostro team alla fase di realizzazione.

Modello per la gestione di campagne e promozioni ClickUp

Scarica questo modello /$$$cta/ Modello per la gestione delle campagne e delle promozioni di ClickUp semplifica le attività dei team di branding, marketing e assistenza clienti.

Offre funzioni per l'assegnazione di attività e sequenze per ogni progetto, oltre a strumenti di monitoraggio dei dati personalizzabili per la visualizzazione di metriche importanti.

Modello per la gestione delle campagne di marketing ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp offre attività predefinite che di solito sono presenti nella maggior parte dei piani di marketing.

Il modello garantisce che l'attivazione del marchio raggiunga gli obiettivi prefissati, dalle funzionalità/funzione per la pianificazione e il lancio automatico delle campagne al monitoraggio dei risultati e alla collaborazione con team interni e di terzi.

Seequent, azienda leader nel settore dei software per le geoscienze, ottiene risultati notevoli. Il loro team di marketing era alle prese con uno stack tecnologico frammentato che incideva sulle prestazioni delle campagne su larga scala.

Con l'adozione di ClickUp, Seequent ha visto un'ulteriore crescita un aumento di 2 volte dell'efficienza del lavoro Le varie viste del progetto di ClickUp hanno permesso di fare chiarezza sull'allocazione delle risorse, mentre funzionalità/funzione come i documenti e la Bacheca Kanban hanno semplificato la gestione del progetto e hanno dato ai team un rapido accesso alle metriche cruciali del progetto. 📈

Lancia la tua campagna di attivazione del marchio con il toolkit di project management di ClickUp

Una campagna di brand activation efficace può aiutare i marchi a creare connessioni emotive più profonde con i consumatori, trasformando le interazioni casuali in una fedeltà duratura. In definitiva, un'attivazione del marchio di successo richiede creatività, una conoscenza approfondita del pubblico di riferimento e il commit di fornire valore in ogni interazione.

