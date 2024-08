Programmi di fidelizzazione dei clienti: Costruire un marchio duraturo con questa strategia di marketing organico

Avete mai pensato che marchi come Apple e Amazon hanno fan sfegatati mentre altre aziende faticano a fidelizzare i clienti?

Non siete i soli: è un dilemma comune per le aziende nel mercato odierno, dove la fedeltà dei clienti può fare la fortuna di un'azienda.

Il problema è evidente: molte aziende perdono clienti più velocemente di quanto riescano a dire "grazie per la tua azienda"

La soluzione sta nel massimizzare la fedeltà al marchio attraverso la customer advocacy.

Se sfruttata in modo efficace, la customer advocacy coltiva la fedeltà al marchio e spinge le aziende verso una crescita sostenibile e un esito positivo. Le aziende possono trasformare i normali acquirenti in devoti sostenitori del marchio.

In questo articolo discuteremo le strategie e le best practice per sfruttare il potere dell'advocacy dei clienti, colmando il divario tra client e clienti per trasformare transazioni fugaci in relazioni durature.

Cominciamo dalle basi 👇

**Che cos'è la Customer Advocacy?

La customer advocacy è il processo di costruzione di relazioni con i clienti esistenti in modo che promuovano e supportino il vostro marchio tra pari, più o meno come dei brand advocate. È parte integrante del WOM o marketing del passaparola.

Siete in un ristorante e il cibo sembra così buono che avete condiviso una foto su Instagram. Senza nemmeno accorgersene, si sta promuovendo il ristorante presso amici e follower e, alla fine, si diventa sostenitori del ristorante.

Che si tratti di una recensione entusiastica su Amazon, di un tweet sull'ultimo acquisto o semplicemente di raccontare a un vicino del vostro incredibile servizio clienti, i brand advocate stanno diffondendo la buona parola sul vostro marchio senza spendere un centesimo.

Ma cosa rende la customer advocacy importante per la vostra azienda?

Beh! I sostenitori dei clienti non ripetono slogan di marketing, ma condividono esperienze genuine e positive con amici, familiari e la loro comunità online.

**Da fare?

sopra 77% dei clienti sono più propensi ad acquistare qualcosa se i loro pari lo raccomandano.

I Customer advocate sono come i micro-influencer, ma molto più autentici.

Quando i vostri clienti fedeli spargono la voce online e offline, si crea un effetto domino. Le loro recensioni positive portano nuovi clienti e i sostenitori diventano clienti abituali del vostro marchio.

Benefici della promozione della Customer Advocacy

Promuovere la customer advocacy non significa solo creare clienti felici, ma anche trasformarli in promotori attivi che contribuiscono alla crescita e all'esito positivo della vostra azienda.

Vediamo alcuni vantaggi della customer advocacy:

Aumento della notorietà del marchio: Un sostenitore del cliente amplifica la notorietà del vostro marchio, facendolo apparire più relazionabile e desiderabile ai potenziali clienti e colmando il divario con il team commerciale

Un sostenitore del cliente amplifica la notorietà del vostro marchio, facendolo apparire più relazionabile e desiderabile ai potenziali clienti e colmando il divario con il team commerciale Riduzione delle spese di marketing: Alimentando una base di clienti fedeli che promuovono il vostro marchio, le aziende possono ridurre la loro dipendenza da costose campagne di marketing. Sfruttando il potere delle raccomandazioni del passaparola e delle testimonianze positive, la fidelizzazione dei clienti favorisce la crescita organica, riducendo in ultima analisi la necessità di ingenti investimenti di marketing

Alimentando una base di clienti fedeli che promuovono il vostro marchio, le aziende possono ridurre la loro dipendenza da costose campagne di marketing. Sfruttando il potere delle raccomandazioni del passaparola e delle testimonianze positive, la fidelizzazione dei clienti favorisce la crescita organica, riducendo in ultima analisi la necessità di ingenti investimenti di marketing Fidelizzazione al marchio: Aumentate la fedeltà dei clienti creando situazioni vantaggiose per i vostri clienti, facendoli adorare ancora di più il marchio. Con speciali programmi di customer advocacy, potete fornire ai vostri clienti ulteriori motivi per restare piuttosto che esplorare altre opzioni

Aumentate la fedeltà dei clienti creando situazioni vantaggiose per i vostri clienti, facendoli adorare ancora di più il marchio. Con speciali programmi di customer advocacy, potete fornire ai vostri clienti ulteriori motivi per restare piuttosto che esplorare altre opzioni Ritenzione dei clienti: Ogni azienda vuole che i clienti rimangano. Grazie ai programmi di fidelizzazione dei clienti, è possibile costruire una base di clienti fedeli, più propensi a rimanere a lungo e meno propensi a passare a un concorrente

Ogni azienda vuole che i clienti rimangano. Grazie ai programmi di fidelizzazione dei clienti, è possibile costruire una base di clienti fedeli, più propensi a rimanere a lungo e meno propensi a passare a un concorrente Aumento delle vendite: Vendere ai clienti esistenti o a quelli che sono fedeli al vostro marchio è un'ottima cosa60-70% più facile e più economico rispetto alla vendita a nuovi personalizzati

Sfide legate alla Customer Advocacy

La Customer advocacy è vantaggiosa per la vostra azienda, ma non è tutto oro e fiori. Vediamo i potenziali svantaggi e le sfide che possono presentarsi e come affrontarli in modo efficace.

Insoddisfazione dei clienti: A volte, anche se state facendo del vostro meglio, i clienti potrebbero non essere soddisfatti del vostro servizio. Affrontare rapidamente i problemi dei clienti può aiutare a evitare che se ne vadano; alcuni dei più feroci critici possono essere trasformati in fedeli sostenitori se li trattate con empatia, considerazione e rispetto

A volte, anche se state facendo del vostro meglio, i clienti potrebbero non essere soddisfatti del vostro servizio. Affrontare rapidamente i problemi dei clienti può aiutare a evitare che se ne vadano; alcuni dei più feroci critici possono essere trasformati in fedeli sostenitori se li trattate con empatia, considerazione e rispetto Piano dei contenuti ripetitivo: Molte organizzazioni B2B ripetono spesso lo stesso processo di creazione dei contenuti, con il risultato di avere lacune e materiale obsoleto. Valutate i contenuti attuali, identificate le lacune e date priorità alla creazione di contenuti diversi

Molte organizzazioni B2B ripetono spesso lo stesso processo di creazione dei contenuti, con il risultato di avere lacune e materiale obsoleto. Valutate i contenuti attuali, identificate le lacune e date priorità alla creazione di contenuti diversi Aumento della concorrenza: Concentratevi sulla costruzione di una solida identità di marca che vi contraddistingua, che offra un valore unico per la vostra produttività e che serva ad attirare i clienti nonostante la concorrenza

Concentratevi sulla costruzione di una solida identità di marca che vi contraddistingua, che offra un valore unico per la vostra produttività e che serva ad attirare i clienti nonostante la concorrenza Pianificazione dei contenuti siloed: Evitare duplicazioni e lacune nella produzione di contenuti dovute alla mancanza di coordinamento tra più team. Adottate un processo di pianificazione condiviso per migliorare la visibilità e l'allineamento

Evitare duplicazioni e lacune nella produzione di contenuti dovute alla mancanza di coordinamento tra più team. Adottate un processo di pianificazione condiviso per migliorare la visibilità e l'allineamento **Rimanere al passo con le tendenze del settore per anticipare le interruzioni. La tecnologia è in continua evoluzione e a volte può stravolgere i vostri piani. Automazioni, come i flussi di lavoro automatizzati, per adattarsi e stare davanti ai concorrenti vi aiuteranno a creare una base clienti più solida

**Dipendere troppo da un piccolo gruppo di sostenitori o da sostenitori omogenei può essere rischioso. Cosa succede se si disimpegnano o hanno un'esperienza negativa?

Strategie per la costruzione di un programma di advocacy di esito positivo

Le aziende attuano strategie di customer advocacy per incoraggiare i clienti a promuovere i loro prodotti o servizi.

Un programma di customer advocacy efficace può trasformare i clienti in promotori entusiasti, amplificando la portata, la credibilità e le vendite del vostro marchio.

Oltre all'utilizzo di vari software per l'esito positivo dei clienti abbiamo alcune strategie collaudate per costruire una solida base per un programma di customer advocacy di esito positivo.

Utilizzare i dati per identificare e connettersi con i potenziali sostenitori

Per creare un programma di advocacy forte, è necessario trovare i clienti che amano il vostro marchio. Vediamo come utilizzare i dati dei clienti per identificare e stabilire una connessione con i potenziali sostenitori:

Analisi dei dati: Utilizzate il CRM per attingere ai dati dei clienti e identificare le persone che si sono impegnate costantemente con il vostro marchio o che hanno espresso soddisfazione. Analizzate le metriche, compresi gli acquisti frequenti e ripetuti, i tassi di coinvolgimento, i punteggi elevati di soddisfazione dei clienti (CSAT) e i punteggi di promozione netta (NPS)

Utilizzate il CRM per attingere ai dati dei clienti e identificare le persone che si sono impegnate costantemente con il vostro marchio o che hanno espresso soddisfazione. Analizzate le metriche, compresi gli acquisti frequenti e ripetuti, i tassi di coinvolgimento, i punteggi elevati di soddisfazione dei clienti (CSAT) e i punteggi di promozione netta (NPS) Segmentazione : Utilizzaremodelli di profilo dei clienti per creare delle personas di clienti; segmentateli in base a vari criteri come la storia degli acquisti, la frequenza delle interazioni e il sentiment dei feedback per adattare efficacemente i lavori richiesti

: Utilizzaremodelli di profilo dei clienti per creare delle personas di clienti; segmentateli in base a vari criteri come la storia degli acquisti, la frequenza delle interazioni e il sentiment dei feedback per adattare efficacemente i lavori richiesti Ricerca personalizzata : Raggiungere i potenziali sostenitori con messaggi o offerte personalizzate che rispondono ai loro interessi e preferenze

: Raggiungere i potenziali sostenitori con messaggi o offerte personalizzate che rispondono ai loro interessi e preferenze **Impegnarsi con i potenziali sostenitori e condividere costantemente gli incentivi del programma e le informazioni sui vantaggi. In questo modo si alimentano le relazioni e si aumenta la fedeltà al marchio

Filtrate l'elenco dei clienti in base allo stato, alla priorità, all'assegnatario o a qualsiasi campo personalizzato di ClickUp per adattare gli elenchi delle attività alle vostre esigenze

Fornire ai clienti opportunità che supportino i loro obiettivi

Oggi il cliente medio è più consapevole che mai delle sue decisioni di acquisto. E come marchio, dovete fare molto di più che una semplice vendita.

Questo può significare aiutare i vostri clienti a raggiungere i loro obiettivi.

Offrite opportunità di advocacy che siano in linea con gli obiettivi personali o professionali dei clienti, come eventi di networking, workshop per lo sviluppo di competenze, ricompense in denaro o vantaggi aggiuntivi sui prodotti, come i bonus di referral di Google.

Soddisfacendo le aspirazioni e offrendo esperienze significative, si favoriscono relazioni più forti e si ispira un'advocacy duratura.

Assicuratevi che le strategie di advocacy prevedano piattaforme che rendano facile e gratificante per i vostri clienti condividere esperienze e feedback.

Raccogliere i feedback per migliorare le vendite e l'assistenza

Il feedback di prima mano dei clienti può aprire la strada a un miglioramento continuo e a una soddisfazione dei clienti senza pari. Ecco come Da fare:

Collaborare con i clienti: Incoraggiare i clienti a fornire feedback, a partecipare a sondaggi e a iscriversi ai canali di social media del vostro marchio

Incoraggiare i clienti a fornire feedback, a partecipare a sondaggi e a iscriversi ai canali di social media del vostro marchio Raccolta proattiva di feedback: Implementare sistemi per la raccolta di feedback nei vari punti di contatto lungo il percorso del cliente, compresi i sondaggi post-acquisto, le interazioni con il supporto clienti e le recensioni online

Implementare sistemi per la raccolta di feedback nei vari punti di contatto lungo il percorso del cliente, compresi i sondaggi post-acquisto, le interazioni con il supporto clienti e le recensioni online **Analisi dei dati di feedback per identificare modelli, tendenze e aree di miglioramento dei vostri prodotti o servizi

Feedback a ciclo chiuso: Chiudere il ciclo di feedback riconoscendo il feedback dei clienti, implementando le modifiche necessarie e comunicando i miglioramenti ai clienti per dimostrare la reattività e l'impegno per la loro soddisfazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-32.gif

/%img/

Fornite comunicazioni personalizzate con ClickUp AI per coinvolgere al meglio i clienti

Elevare il servizio clienti

Fornire un servizio clienti eccezionale è fondamentale per l'esito positivo. Oltre metà dei consumatori globali ritiene che il servizio clienti abbia un ruolo "molto importante" nella scelta e nella fedeltà al marchio.

Oltre a implementare strategie che diano priorità alla soddisfazione dei clienti e favoriscano la loro fedeltà a lungo termine, ecco alcuni suggerimenti per migliorare il vostro servizio clienti:

Responsabilizzare i dipendenti: Responsabilizzare il personale in prima linea affinché vada oltre la risoluzione dei problemi dei clienti e superi le aspettative. Fornite una formazione completa ai team del supporto clienti per dotarli delle competenze e delle conoscenze necessarie a fornire esperienze di supporto eccezionali

Responsabilizzare il personale in prima linea affinché vada oltre la risoluzione dei problemi dei clienti e superi le aspettative. Fornite una formazione completa ai team del supporto clienti per dotarli delle competenze e delle conoscenze necessarie a fornire esperienze di supporto eccezionali Coerenza tra i canali: Garantire la coerenza nell'erogazione del servizio in tutti i punti di contatto con i clienti, sia in negozio che online o tramite i social media, per mantenere un'esperienza cliente senza soluzione di continuità

Garantire la coerenza nell'erogazione del servizio in tutti i punti di contatto con i clienti, sia in negozio che online o tramite i social media, per mantenere un'esperienza cliente senza soluzione di continuità Pagamento senza soluzione di continuità: Migliorare il servizio clienti fornendo opzioni di pagamento flessibili e convenienti. I clienti sonoil 63% in più di probabilità di acquistare se offrite le opzioni di pagamento che preferiscono. Ciò include l'offerta di piani di pagamento adattabili e personalizzati in base alle esigenze dei clienti

Creare una community blueprint e dare ai vostri clienti una piattaforma

Per far sì che tutti siano d'accordo con la vostra struttura di customer advocacy, create un progetto di comunità che delinei la visione del team. Assicuratevi che tutti, compresi i senior leader, siano coinvolti nell'allineamento della visione per incrementare la customer advocacy.

Creare una comunità: Favorire il senso di appartenenza dei clienti creando forum online, gruppi sui social media o comunità esclusive in cui possano entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo

Favorire il senso di appartenenza dei clienti creando forum online, gruppi sui social media o comunità esclusive in cui possano entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo **Incoraggiare la partecipazione attiva facilitando le discussioni, condividendo contenuti rilevanti e organizzando eventi o incontri per la comunità

**Dare ai vostri clienti una piattaforma per condividere le loro storie, esperienze e intuizioni, attraverso post su blog ospiti, campagne di contenuti generati dagli utenti o testimonianze presenti sul vostro sito web

Raccolta regolare di feedback

La raccolta regolare di feedback è essenziale sia per le aziende che per i privati per valutare i livelli di soddisfazione, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni informate. L'utilizzo di un sistema di modello di questionario semplifica questo processo, fornendo un quadro strutturato per raccogliere informazioni rilevanti in modo efficiente.

Miglioramento continuo: Stabilite un ciclo di feedback che operi in modo continuo, piuttosto che come lavoro richiesto una tantum, per raccogliere intuizioni e identificare l'evoluzione delle esigenze e delle preferenze dei clienti

Stabilite un ciclo di feedback che operi in modo continuo, piuttosto che come lavoro richiesto una tantum, per raccogliere intuizioni e identificare l'evoluzione delle esigenze e delle preferenze dei clienti Canali multipli: Offrire canali multipli per la raccolta di feedback, tra cui sondaggi, box per i suggerimenti, ascolto dei social media e canali di comunicazione diretta

Offrire canali multipli per la raccolta di feedback, tra cui sondaggi, box per i suggerimenti, ascolto dei social media e canali di comunicazione diretta Risposta tempestiva: Implementate sistemi per rispondere e riconoscere rapidamente i feedback dei clienti. Questo dimostra che state ascoltando e che vi interessa ciò che hanno da dire. Questo aiuta a costruire la fiducia e a farli tornare per altre cose

Potenziare i clienti costruendo programmi di fidelizzazione e di segnalazione

Incoraggiare i clienti a rimanere e a parlare dell'azienda ai loro amici è un modo intelligente per costruire un forte gruppo di supporti.

Premiando i clienti più fedeli e chiedendo loro di fare riferimento ad altri, l'azienda fa sentire i clienti valorizzati e felici di spargere la voce.

Programmi di raccomandazione: Incoraggiare i clienti soddisfatti a segnalare amici, familiari o colleghi all'azienda offrendo incentivi come sconti, omaggi o punti fedeltà

Incoraggiare i clienti soddisfatti a segnalare amici, familiari o colleghi all'azienda offrendo incentivi come sconti, omaggi o punti fedeltà **Programmi di fidelizzazione: offrire premi, sconti o vantaggi speciali ai clienti che si rivolgono frequentemente all'azienda o che effettuano acquisti ripetuti

**Creare opportunità per i clienti di connettersi, condividere le loro esperienze e sostenere il marchio attraverso gruppi sui social media o forum online

Come ClickUp aiuta nell'esecuzione di queste strategie

In ClickUp diamo priorità al servizio clienti, consentendovi di eccellere come campioni dell'esito positivo dei clienti. La piattaforma di assistenza clienti di ClickUp centralizza le interazioni con i clienti, le comunicazioni e i dettagli del progetto, favorendo relazioni durature con ogni interazione.

Ecco alcuni modi in cui ClickUp vi aiuta nell'esecuzione strategie di acquisizione clienti e lavorare per costruire clienti fedeli:

Gestione semplificata del cliente: Mantenete il team del supporto clienti organizzato e i clienti felici con la piattaforma intuitiva di ClickUp. Delegate facilmente le attività e assicurate un'assegnazione prompt

Mantenete il team del supporto clienti organizzato e i clienti felici con la piattaforma intuitiva di ClickUp. Delegate facilmente le attività e assicurate un'assegnazione prompt Gestione personalizzata dei problemi: Personalizzate i flussi di lavoro con campi personalizzati per problemi o clienti diversi, assicurando che il vostro team si concentri sugli aspetti critici dell'assistenza clienti

Personalizzate i flussi di lavoro con campi personalizzati per problemi o clienti diversi, assicurando che il vostro team si concentri sugli aspetti critici dell'assistenza clienti Gestione efficiente delle priorità: Utilizzate la funzionalità/funzione di ClickUp per guidare la definizione delle priorità delle attività e garantire che il vostro team si concentri sulla realizzazione di un'eccezionale attività di customer advocacy

Utilizzate la funzionalità/funzione di ClickUp per guidare la definizione delle priorità delle attività e garantire che il vostro team si concentri sulla realizzazione di un'eccezionale attività di customer advocacy Feedback centralizzato: UtilizzateVisualizzazione del modulo di ClickUp per creare moduli personalizzati per raccogliere informazioni specifiche dai sostenitori. Raccogliete informazioni di contatto, feedback, storie di esito positivo e preferenze. Inoltre, è possibile aggiungere elementi interattivi come elenchi a discesa, caselle di controllo e allegati. ClickUp consente di personalizzare i moduli con il logo del marchio e la tavolozza dei colori per un'esperienza di marca e di fiducia

Moduli personalizzati per indirizzare il lavoro al team giusto senza sforzo grazie alla vista Team di ClickUp

Reportistica e analisi: Collegate ClickUp con vari strumenti di reportistica e analisi per analizzare le tendenze dei dati dei clienti, identificare potenziali sostenitori e monitorare l'efficacia delle iniziative di advocacy

Collegate ClickUp con vari strumenti di reportistica e analisi per analizzare le tendenze dei dati dei clienti, identificare potenziali sostenitori e monitorare l'efficacia delle iniziative di advocacy Ricerca personalizzata: Prendete l'aiuto diClickUp Brain IA per creare contenuti coinvolgenti e personalizzati per entrare in contatto con i vostri clienti più fedeli

Prendete l'aiuto diClickUp Brain IA per creare contenuti coinvolgenti e personalizzati per entrare in contatto con i vostri clienti più fedeli Automazioni: Sperimentate la potenza diAutomazioni ClickUp per semplificare il carico di lavoro e dare priorità a ciò che conta davvero. Con oltre 100 Automazioni precostituite, ClickUp snellisce i flussi di lavoro, semplifica le attività di routine e consente di automatizzare l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti, gli aggiornamenti di stato e altro ancora, sfruttando un ampio intervallo di possibilità di automazione per migliorare la produttività e l'efficienza

Sperimentate la potenza diAutomazioni ClickUp per semplificare il carico di lavoro e dare priorità a ciò che conta davvero. Con oltre 100 Automazioni precostituite, ClickUp snellisce i flussi di lavoro, semplifica le attività di routine e consente di automatizzare l'assegnazione di attività, la pubblicazione di commenti, gli aggiornamenti di stato e altro ancora, sfruttando un ampio intervallo di possibilità di automazione per migliorare la produttività e l'efficienza Integrazione con il CRM: Integrate ClickUp con il vostro sistema CRM per una collaborazione perfetta tra i team commerciali, di marketing e di esito positivo. Identificate i potenziali sostenitori e monitorate il loro percorso da prospect a sostenitore del marchio conClickUp dashboardche centralizzano le informazioni rilevanti in un unico luogo e forniscono una rappresentazione visiva di tutte le metriche chiave. Taggando le attività o i feedback relativi ai clienti conClickUp Tagi team possono facilmente monitorare e dare priorità alle attività relative alle iniziative di customer advocacy

Integrate ClickUp con il vostro sistema CRM per una collaborazione perfetta tra i team commerciali, di marketing e di esito positivo. Identificate i potenziali sostenitori e monitorate il loro percorso da prospect a sostenitore del marchio conClickUp dashboardche centralizzano le informazioni rilevanti in un unico luogo e forniscono una rappresentazione visiva di tutte le metriche chiave. Taggando le attività o i feedback relativi ai clienti conClickUp Tagi team possono facilmente monitorare e dare priorità alle attività relative alle iniziative di customer advocacy Gestione delle attività: Utilizzo diAttività di ClickUp per monitorare, assegnare e gestire le attività relative alle campagne di advocacy, come la creazione di testimonial o la partecipazione a eventi

Suddividete il programma di customer advocacy in piccole azioni tracciabili e aggiungete stati personalizzati a seconda dei casi con le attività di ClickUp

Finestra In arrivo e conversazioni: Gestite le richieste di informazioni e i ticket di supporto clienti direttamente con la funzionalità In arrivo di ClickUp. Assegnate le conversazioni ai membri del team, stabilite le priorità e monitorate i tempi di risposta per garantire una risoluzione tempestiva. Ciò contribuisce ad elevare il vostro servizio clienti

Gestite le richieste di informazioni e i ticket di supporto clienti direttamente con la funzionalità In arrivo di ClickUp. Assegnate le conversazioni ai membri del team, stabilite le priorità e monitorate i tempi di risposta per garantire una risoluzione tempestiva. Ciò contribuisce ad elevare il vostro servizio clienti **Impostazione di promemoria automatizzati per i membri del team per l'invio di sondaggi, il follow-up con i clienti a intervalli programmati o la pianificazione di altre attività ricorrenti conAttività ricorrenti di ClickUp

Automazioni delle attività con la funzionalità di ClickUp per le attività ricorrenti

Misurare l'esito positivo della Customer Advocacy: Indicatori chiave

La misurazione dell'advocacy dei clienti è essenziale per valutare l'impatto e l'esito positivo dei vostri lavori richiesti nel tempo. Permette di valutare le prestazioni del vostro programma di advocacy.

Utilizzando varie metriche e metodi, è possibile identificare ciò che funziona e ciò che richiede aggiustamenti, migliorando in ultima analisi la soddisfazione e la fedeltà dei clienti.

Vediamo alcuni vantaggi della misurazione della customer advocacy:

Visione della soddisfazione dei clienti: Valutare i livelli di soddisfazione dei clienti e capire quanto sono contenuti nei vostri prodotti o servizi

Valutare i livelli di soddisfazione dei clienti e capire quanto sono contenuti nei vostri prodotti o servizi Valutazione della fedeltà al marchio: Valutare la fedeltà dei clienti, determinando la loro probabilità di raccomandare e continuare ad acquistare dal vostro marchio

Valutare la fedeltà dei clienti, determinando la loro probabilità di raccomandare e continuare ad acquistare dal vostro marchio Validazione dei lavori richiesti dal marketing: Validazione dell'efficacia del marketing nel promuovere il passaparola positivo e la brand advocacy

Validazione dell'efficacia del marketing nel promuovere il passaparola positivo e la brand advocacy **Identificazione delle opportunità di advocacy: individuare i potenziali sostenitori del marchio tra i clienti esistenti, sfruttandoli per attrarre nuovi clienti

Ruolo dei metodi qualitativi e quantitativi

I metodi qualitativi e quantitativi per misurare l'advocacy dei clienti sono essenziali per comprendere a fondo i sentimenti e i comportamenti dei clienti.

Ad esempio, i metodi qualitativi come le interviste e i focus group offrono una visione approfondita delle esperienze e delle motivazioni dei clienti. Questi metodi aiutano anche a identificare le tendenze emergenti, consentendo alle aziende di prendere decisioni strategiche. Inoltre, possono essere un ottimo punto di passaggio per studi di caso e contenuti generati dagli utenti.

D'altro canto, i metodi quantitativi come i sondaggi e le valutazioni consentono di effettuare analisi statistiche per quantificare i livelli di advocacy e monitorare i cambiamenti nel tempo.

Con metriche misurabili come il Net Promoter Score (NPS) e i punteggi di soddisfazione dei clienti, le aziende possono fare benchmark delle prestazioni e fissare dei traguardi.

Ecco alcuni modi per misurare l'advocacy dei clienti:

Punteggio netto di promozione (NPS)

Il Net Promoter Score (NPS) è una metrica di customer experience che misura la probabilità che i clienti raccomandino i vostri prodotti o servizi.

Il KPI si basa su un'unica domanda di sondaggio: su una scala da 0 a 10, quanto è probabile che dica a un amico di usare i nostri prodotti o servizi?

E poi divide le risposte in tre categorie:

Promozione (9-10): Clienti che hanno un'alta probabilità di raccomandare il vostro prodotto

Passivi (7-8): Clienti che non hanno problemi a utilizzare i vostri prodotti o servizi, ma non preferiscono gridare il vostro nome dai tetti

Detrattori (0-6): Clienti insoddisfatti che non hanno nulla di buono da dire sul vostro marchio e potrebbero addirittura parlare male della vostra azienda

L'obiettivo finale dell'NPS è quello di misurare la soddisfazione dei clienti, trasformare i passivi in promotori e ridurre al minimo i detrattori.

Punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT)

Il punteggio di soddisfazione dei clienti (CSAT) è un metodo quantitativo per analizzare la felicità dei vostri clienti.

Per misurare il CSAT, inviate dei sondaggi subito dopo che i clienti hanno utilizzato i vostri prodotti o i vostri servizi di assistenza. Il sondaggio può essere semplice come la domanda "Quanto è stato soddisfatto?" seguita da un sistema di valutazione a stelle o da opzioni che vanno da "Estremamente insoddisfatto" a "Estremamente soddisfatto"

Puntate ad un tasso di soddisfazione di almeno l'80%, monitorando nel tempo i punteggi CSAT per verificare se i vostri lavori richiesti stanno rendendo i clienti più felici.

È più probabile che i clienti soddisfatti vi portino più affari.

Utilizzate il Modulo di ClickUp per raccogliere recensioni e richieste di referenze

Recensioni e testimonianze

La customer advocacy aumenta la quantità e la qualità delle recensioni e delle testimonianze, fondamentali per attrarre lead e promuovere il fatturato.

Le recensioni di alta qualità includono dettagli come nomi, ruoli, aziende e vantaggi specifici derivanti dall'uso di prodotti o servizi. Quanto più velocemente i provider forniscono un feedback, tanto meglio è. Questo KPI è importante perché la produttività si fida di più delle opinioni delle persone reali che degli annunci o dei messaggi commerciali: monitorate le recensioni su piattaforme come Google, Yelp, G2, Capterra, ecc. per sapere cosa pensano i vostri clienti del vostro prodotto.

Per aumentare le recensioni e le testimonianze positive, considerate strategie quali:

Fornire un servizio eccellente

Chiedere un feedback

Facilitare il rilascio di recensioni

Offrire incentivi per le recensioni

Coinvolgere i personalizzati.

Monitoraggio dei referral

Il monitoraggio dei referral è il processo che consente di tenere sotto controllo chi sta diffondendo la buona parola sulla vostra azienda.

Monitorando i referral ricevuti dai clienti esistenti, potete capire l'efficacia dei vostri lavori richiesti dal passaparola e dei programmi di referral e monitorare quanti nuovi clienti provengono da raccomandazioni fatte dalla vostra clientela attuale.

Ascolto sociale

Gli strumenti di social listening vi aiutano a monitorare ciò che le persone dicono del vostro marchio online. Questo include menzioni, commenti e sentimenti generali delle persone nei confronti della vostra azienda.

Un aspetto chiave da tenere d'occhio è il modo in cui i lavori richiesti per l'advocacy dei clienti influenzano le attività sui social media.

Per istanza, se il vostro team di vendita usa i social media per incrementare le vendite, vorrete vedere se le persone si impegnano di più con i loro post. L'ascolto sociale non serve solo a monitorare il vostro marchio, ma anche a tenere d'occhio le iniziative dei vostri concorrenti e a trovare il modo di distinguervi.

Importanza del monitoraggio dei punti di contatto per il comportamento e il feedback dei clienti

Cosa spinge i vostri clienti a cliccare, acquistare o chiedere aiuto? Il monitoraggio dei punti di contatto per il comportamento e il feedback dei clienti vi dirà proprio questo!

È come tenere il dito sul polso della vostra azienda.

Monitorando il modo in cui i clienti interagiscono con il vostro marchio in diverse fasi, dalla navigazione sul vostro sito web all'acquisto o al contatto con il supporto clienti, otterrete preziose informazioni sui loro punti dolenti e sui loro livelli di soddisfazione e potrete implementare marketing del ciclo di vita del cliente .

Questo favorisce relazioni più solide con i clienti e stimola la crescita aziendale. Migliorate la fedeltà dei clienti e la crescita aziendale attraverso la gestione proattiva dei touchpoint e l'analisi dei feedback:

Comprendere il percorso del cliente: Ottenere informazioni sulle varie fasi del percorso del cliente, aiutandovi a capire come i clienti interagiscono con il vostro marchio

Ottenere informazioni sulle varie fasi del percorso del cliente, aiutandovi a capire come i clienti interagiscono con il vostro marchio Identificare i punti dolenti: Monitorando i touchpoint, le aziende possono identificare i punti dolenti o le aree di attrito nell'esperienza del cliente, consentendo loro di affrontare i problemi con tempestività

Monitorando i touchpoint, le aziende possono identificare i punti dolenti o le aree di attrito nell'esperienza del cliente, consentendo loro di affrontare i problemi con tempestività Raccogliere feedback: Comprendere il vostroaspettative dei clientipreferenze e le esigenze dei clienti construmenti di feedback personalizzati nelle varie fasi. Grazie a queste informazioni, è possibile perfezionare la produttività, i servizi e l'esperienza complessiva dei clienti per soddisfare meglio le loro esigenze

Comprendere il vostroaspettative dei clientipreferenze e le esigenze dei clienti construmenti di feedback personalizzati nelle varie fasi. Grazie a queste informazioni, è possibile perfezionare la produttività, i servizi e l'esperienza complessiva dei clienti per soddisfare meglio le loro esigenze Il monitoraggio dei touchpoint aiuta le aziende a valutare l'efficacia delle loro strategie e campagne di marketing, consentendo loro di allocare le risorse in modo più efficiente e di ottimizzare i lavori richiesti per ottenere risultati migliori con un sistema efficacestrategie di gestione del marchio ### Utilizzare gli Obiettivi di ClickUp per monitorare gli indicatori di performance

Elevate il vostro programma di sostegno ai clienti con Obiettivi di ClickUp . Promuovete azioni mirate e risultati misurabili attraverso l'impostazione di obiettivi chiari per il vostro team, la definizione di traguardi raggiungibili e il monitoraggio dei progressi senza sforzo.

Visualizzare i progressi, celebrare le attività cardine e mantenere la motivazione monitorando in tempo reale gli obiettivi raggiunti

ClickUp Obiettivi fornisce una piattaforma completa per il monitoraggio degli indicatori di performance nella customer advocacy.

**Imposta obiettivi che corrispondano al tuo lavoro e che ti guidino verso l'esito positivo. Organizzateli e rendeteli facilmente accessibili in un unico luogo centrale, in modo che la gestione degli obiettivi sia semplice

Guidare l'esito positivo e monitorare il trionfo: Rimanete in carreggiata grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato, che vi permettono di raggiungere gli obiettivi più velocemente. Navigate tra i vostri stati con traguardi versatili, che siano numeri, valute o attività da svolgere

Rimanete in carreggiata grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato, che vi permettono di raggiungere gli obiettivi più velocemente. Navigate tra i vostri stati con traguardi versatili, che siano numeri, valute o attività da svolgere **Traccia gli stati con attività collegate o elenchi. Permette anche di organizzare gli obiettivi con cartelle facili da usare, come cicli di sprint, OKR e scorecard settimanali dei dipendenti

Il riassunto in parole povere: Costruire un programma di Customer Advocacy:_

**Usare i dati per identificare e coinvolgere i clienti soddisfatti

**Offrire opportunità di advocacy che corrispondano alle loro aspirazioni

**Raccogliere i feedback e agire di conseguenza

**Migliorare il servizio clienti

**Personalizzare la comunicazione

**Costruire programmi di fidelizzazione e referral che diano potere ai clienti

**Monitorare e misurare i risultati

Utilizzare una piattaforma di gestione e assistenza clienti efficace

Costruire la fedeltà al marchio a lungo termine attraverso l'advocacy dei clienti

L'advocacy dei clienti ha un ruolo cruciale nella costruzione di una fedeltà al marchio a lungo termine. Quando i clienti diventano sostenitori di un marchio, non solo acquistano costantemente i suoi prodotti o servizi, ma li promuovono e li raccomandano attivamente ad altri.

Apple è un esempio eccellente di fidelizzazione a lungo termine attraverso la customer advocacy.

Apple ha una forte comunità di clienti fedeli che acquistano costantemente e sostengono attivamente i suoi prodotti. Questi sostenitori spesso consigliano i prodotti Apple ad amici e familiari, scrivono recensioni positive e partecipano a discussioni online.

Senza dimenticare gli utenti dell'iPhone che non si stancano mai di vantarsi della qualità della loro fotocamera 😉

L'enfasi di Apple nel fornire esperienze eccezionali ai clienti, produttività innovative e un ecosistema senza soluzione di continuità contribuisce a promuovere questa advocacy e a costruire una fedeltà duratura al marchio.

Pertanto, l'advocacy dei clienti e la fedeltà al marchio vanno di pari passo, formando una relazione simbiotica che alimenta l'esito positivo del marchio. I sostenitori rimangono fedeli e ispirano altri a unirsi alla comunità del marchio. Questo amplifica la fedeltà al marchio, portando a un supporto e a una crescita sostenuti.

Crea la tua strategia di Customer Advocacy con ClickUp

Per concludere, ricordate che l'adozione della customer advocacy è fondamentale per la crescita aziendale, la promozione di relazioni leali e l'amplificazione della reputazione del marchio. Dando priorità alle esigenze dei clienti e migliorando la loro esperienza, le aziende usufruiscono di un potente motore per l'esito positivo. 🏆

Strumenti come ClickUp sono fondamentali, in quanto facilitano una comunicazione semplificata, flussi di lavoro organizzati e una collaborazione senza soluzione di continuità per alimentare e rafforzare i lavori richiesti di customer advocacy.

Quindi, la prossima volta che state implementando una strategia di customer advocacy, provate a ClickUp ! Iniziare è gratis.

FAQs

**1. Qual è il ruolo del client advocacy?

Il ruolo dell'advocacy è quello di rappresentare e supportare le esigenze e gli interessi dei client.

**2. Da fare per costruire un'advocacy personalizzata?

La customer advocacy si costruisce fornendo prodotti/servizi eccellenti, ascoltando i feedback e favorendo relazioni solide.

**3. Quali sono gli obiettivi dell'advocacy del cliente?

Tra gli obiettivi dell'advocacy del cliente vi è quello di garantire la soddisfazione e la fedeltà del cliente e di promuovere un passaparola positivo.