Modelli gratuiti di email commerciali per aumentare le conversioni

🔎 Dati reali L'87% dei leader nel settore del marketing ritiene che l'email marketing sia fondamentale per garantire un esito positivo.

Anche con una ricerca approfondita e una comprensione approfondita dei punti deboli dei clienti, non è facile ottenere una risposta alle tue email commerciali. Ed è comprensibile. Dopo tutto, i clienti ricevono decine di email al giorno. Quindi hai bisogno di un'email ben scritta e su misura per le esigenze dei tuoi clienti, per catturare la loro attenzione.

È qui che entrano in gioco i modelli di email commerciali. Offrono una struttura solida per garantire chiarezza e coinvolgimento, mentre tu puoi personalizzare il messaggio principale. Utilizzare il modello di email commerciale giusto ti fa risparmiare tempo, mantiene la coerenza nella tua comunicazione e migliora i tassi di risposta.

Scopri i migliori modelli gratuiti di email commerciali disponibili oggi per dare alle tue campagne commerciali la spinta di cui hanno bisogno. ⚡

Cosa sono i modelli di email commerciali?

I modelli di email commerciali sono email pre-scritte e formattate che coinvolgono i potenziali clienti, alimentano i lead e chiudono le trattative in modo efficiente. Forniscono una struttura organizzata per la gestione delle email, garantendo coerenza e consentendo al contempo la personalizzazione.

Seguendo un approccio collaudato, i modelli di email commerciali ti aiutano a risparmiare tempo, mantenere la voce del marchio e migliorare i tassi di risposta.

Un modello di email commerciale ben strutturato include i seguenti elementi chiave:

Oggetto dell'email : il 47% delle email viene aperto o scartato in base all'oggetto. Un oggetto accattivante e conciso attira l'attenzione e incoraggia il destinatario ad aprire l'email ✅

Saluto personalizzato : rivolgiti al destinatario per nome per creare un senso di connessione personale con cordialità ✅

Hook iniziale : una frase d'apertura forte che suscita interesse, evidenzia un punto dolente o fa riferimento a un'email o a un'interazione precedente ✅

Proposta di valore : una spiegazione chiara e concisa di alcune funzionalità/funzioni chiave di un prodotto o servizio rilevanti per le esigenze del destinatario, per conferire immediatamente valore all'email ✅

Prova sociale: quando i clienti leggono le recensioni di altri clienti, si sentono più sicuri dei tuoi prodotti o servizi. L'email dovrebbe includere alcune testimonianze di clienti esistenti ✅

Call-to-Action (CTA) : un invito all'azione chiaro e concreto, come fissare una chiamata veloce o chattare, registrarsi per una demo o rispondere a un'email per portare avanti la conversazione ✅

Chiusura : una chiusura cortese e professionale con file di chiusura pertinenti, lasciando aperta la porta a ulteriori comunicazioni ✅

Firma: dettagli di contatto, nome dell'azienda e altre informazioni necessarie ✅

➡️ Per saperne di più: Migliori software di gestione email (gratuiti e a pagamento)

Casi d'uso ed esempi di modelli di email commerciali

La gestione delle comunicazioni commerciali richiede spesso molto tempo, ma con gli strumenti giusti non deve essere necessariamente così.

ClickUp , l'app per il lavoro quotidiano, mantiene organizzato l'intero flusso di lavoro commerciale. Il suo assistente di lavoro basato sull'IA, ClickUp Brain, ti aiuta a creare email commerciali di grande impatto senza sforzo.

Che tu stia contattando potenziali clienti, dando seguito a richieste o chiudendo contratti, ClickUp Brain genera modelli di email persuasivi e personalizzati in pochi secondi, facendoti risparmiare tempo e mantenendo alto il livello di coinvolgimento.

Ecco otto potenti casi d'uso e prompt di ClickUp Brain per aiutarti a creare email commerciali perfette per ogni scenario.

1. Email di contatto a freddo

Coinvolgere potenziali clienti che non hanno mai interagito con la tua azienda è difficile! Significa raggiungere potenziali clienti che non conoscono il tuo marchio. Rompere il ghiaccio con un'email fredda richiede di catturare rapidamente l'attenzione, stabilire credibilità e offrire un valore immediato, il tutto in poche frasi.

tramite ClickUp Brain

Esempio n. 2: modello generato da ClickUp Brain Oggetto: Usufruisci di [vantaggio specifico] per la tua azienda con [nome della tua azienda] Ciao [nome del destinatario], spero che questa email ti trovi bene! Sono [il tuo nome], [la tua posizione] presso [il nome della tua azienda]. Siamo specializzati in [descrivi brevemente l'esperienza della tua azienda o i prodotti/servizi offerti], aiutando aziende come [il nome dell'azienda del destinatario] a raggiungere [vantaggio o obiettivo specifico]. Ho notato che [osservazione personalizzata sulla loro azienda, sul loro settore o sulle sfide che potrebbero affrontare]. Con [Nome della tua azienda], abbiamo aiutato aziende come [menziona un client o un settore di rilievo] a [risultato o risultato specifico]. Ecco come possiamo aiutarti: 1. [Vantaggio o funzionalità chiave n. 1] 2. [Vantaggio o funzionalità chiave n. 2] 3. [Vantaggio o funzionalità chiave n. 3] Sarebbe disponibile per una breve chiamata di 15 minuti per esplorare come possiamo supportare [Nome dell'azienda del destinatario] nel raggiungimento di [obiettivo specifico o risoluzione di una sfida]? Non esiti a prenotare un orario che le sia comodo utilizzando questo link: [Inserire link per la pianificazione]. In alternativa, mi comunichi la sua disponibilità e sarò lieto di accontentarla. Non vedo l'ora di entrare in connessione! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione] [Il nome della tua azienda]

💡 Suggerimento rapido: Esistono diversi modi per aumentare l'efficacia delle email utilizzando l'IA per scrivere email commerciali. ClickUp Brain, ad esempio, ti aiuta a: Automatizza le email di routine imparando il tuo stile di scrittura

Scansiona le email per trovare errori di ortografia, punteggiatura o struttura

Ottieni oggetti accattivanti, grazie all'IA nativa che analizza le email più performanti per generare un oggetto

Segmenta l'elenco dei contenuti e personalizza le email con dettagli specifici Crea email commerciali contestualizzate con ClickUp Brain

È essenziale mantenere vivo l'interesse di un potenziale cliente dopo una conversazione iniziale o una riunione. Una buona prima impressione è solo l'inizio. Un'email di follow-up ben pianificata mantiene lo slancio e aumenta le possibilità di conversione.

Ecco come ClickUp Brain può aiutarti:

tramite ClickUp Brain

Esempio n. 2: modello generato da ClickUp Brain Oggetto: Follow-up: usufruisci di [vantaggio specifico] per [nome dell'azienda del destinatario] Ciao [Nome del destinatario], Spero che tu stia bene! Faccio seguito alla nostra recente conversazione su come [Nome della tua azienda] può aiutare [Nome dell'azienda del destinatario] a raggiungere [obiettivo specifico o vantaggio]. Per ricapitolare, siamo specializzati in [riassumi brevemente la tua proposta di valore] e credo che possiamo fare davvero la differenza grazie a [vantaggio o soluzione specifica]. Per fornire ulteriore valore, ecco una [risorsa, un caso di studio o un approfondimento] che evidenzia come abbiamo aiutato aziende come [menzione del client o del settore] a ottenere [risultato specifico]: [Inserisci link o allegato]. Mi piacerebbe continuare la nostra discussione ed esplorare come possiamo adattare la nostra soluzione alle tue esigenze. Sei disponibile per una breve telefonata di follow-up questa settimana? Puoi prenotare un appuntamento qui: [Inserisci link per la pianificazione]. Non vediamo l'ora di sentirti! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione] [Il nome della tua azienda]

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per prendere appunti durante le riunioni

3. Email di re-engagement

Un'occorrenza comune nel settore commerciale è che i tuoi potenziali clienti smettono di rispondere. Anziché lasciarli sparire, un'email di re-engagement redatta con cura riaccende il loro entusiasmo per il tuo prodotto o servizio.

Ecco come ClickUp Brain può aiutarti:

tramite ClickUp Brain

Esempio n. 2: modello generato da ClickUp Brain Oggetto: Riconnettiamoci: aggiornamenti interessanti da [nome della tua azienda] Ciao [Nome del destinatario], Spero che questa email ti trovi bene! È da un po' che non ci sentiamo e volevo contattarti per ricordarti come [Nome della tua azienda] può aiutare [Nome dell'azienda del destinatario] a raggiungere [obiettivo specifico o vantaggio]. Dall'ultima volta che abbiamo parlato, abbiamo introdotto alcune nuove interessanti offerte che ritengo possano rivoluzionare il lavoro del tuo team: [Nuova offerta/funzionalità n. 1 e relativi vantaggi]

[Nuova offerta/funzionalità/funzione n. 2 e relativi vantaggi]

[Nuova offerta/funzionalità/funzione n. 3 e relativi vantaggi] Questi aggiornamenti sono progettati per rendere più facile per le aziende come la tua [valore o risultato specifico]. Mi piacerebbe ricontattarti per condividere come queste nuove funzionalità possono aiutare [Nome dell'azienda del destinatario] a raggiungere [obiettivo specifico]. Sei disponibile per una breve telefonata? Puoi prenotare un appuntamento qui: [Inserisci link per la pianificazione], oppure comunicami la tua disponibilità e sarò lieto di accontentarti. Non vediamo l'ora di sentirti! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione] [Il nome della tua azienda]

➡️ Per saperne di più: Il miglior software online per la formazione dei dipendenti

4. Invito alla demo del prodotto

Vedere per credere. In qualità di professionista commerciale, desideri che i tuoi clienti vedano il tuo prodotto in azione il prima possibile! Un'email di invito a una demo ben strutturata aiuta i potenziali clienti a comprendere il valore del tuo prodotto e li avvicina alla decisione di acquisto e all'onboarding

Ecco come ClickUp Brain può aiutarti:

Esempio n. 2: modello generato da ClickUp Brain Oggetto: Guarda [Nome dell'azienda] in azione: partecipa alla nostra demo live! Ciao [Nome del destinatario], Sei pronto a trasformare il modo in cui lavora il tuo team? Unisciti a noi per una demo live di [Nome azienda], la piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team a semplificare i flussi di lavoro, migliorare la collaborazione e ottenere di più in meno tempo. In soli 30 minuti scoprirai come [Nome azienda] può: [Nuova offerta/funzionalità/funzione n. 1 e relativi vantaggi]

[Nuova offerta/funzionalità/funzione n. 2 e relativi vantaggi]

[Nuova offerta/funzionalità/funzione n. 3 e relativi vantaggi] [Prenota subito il tuo posto](Inserisci link alla demo) Non puoi partecipare? Nessun problema! Registrati comunque e ti invieremo la registrazione on demand da guardare quando preferisci. Ti aspettiamo! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione] [Il nome della tua azienda]

🧠 Curiosità: Le funzionalità/funzioni più ricercate e apprezzate nei software di project management sono la condivisione di file, il monitoraggio del tempo, l'integrazione delle email e la gestione del budget. Ottieni tutto questo e molto altro con ClickUp, l'unica app basata sull'IA di cui avrai mai bisogno per il tuo lavoro!

5. Email di proposta o preventivo

L'invio di una proposta di prezzo professionale ai potenziali clienti è una parte fondamentale del percorso del cliente. Un'email di proposta dovrebbe essere più di una semplice serie di numeri; dovrebbe rafforzare il valore della tua offerta e rendere più facile per il potenziale cliente dire di sì.

Ecco come ClickUp Brain può aiutarti:

tramite ClickUp Brain

Esempio n. 2: Modello generato da ClickUp Brain Oggetto: Proposta per [Nome dell'azienda del destinatario] — Iniziamo Ciao [Nome del destinatario], Grazie per aver considerato [Nome della tua azienda] come partner per aiutarti a [obiettivo o sfida specifica]. In allegato troverai la proposta su misura per [Nome dell'azienda del destinatario], che illustra come possiamo fornirti [vantaggio o soluzione specifica]. Ecco un breve riepilogo/riassunto di ciò che è incluso: Vantaggio chiave n. 1 : [Breve spiegazione]

Vantaggio chiave n. 2 : [Breve spiegazione]

Vantaggio chiave n. 3: [Breve spiegazione] Dettagli sui prezzi: [Menziona brevemente i prezzi o fai riferimento alla proposta allegata per i dettagli completi]. Il passaggio successivo è semplice: fissiamo una breve chiamata per esaminare la proposta e rispondere a qualsiasi domanda tu possa avere. Puoi prenotare un orario che ti va bene qui: [Inserisci link per la pianificazione]. Non vediamo l'ora di aiutare [Nome dell'azienda del destinatario] a raggiungere [obiettivo specifico]! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione] [Il nome della tua azienda]

6. Email di chiusura della trattativa

Nella fase finale, un'email di chiusura ben scritta da parte del rappresentante commerciale affronta le preoccupazioni residue, crea urgenza e porta a termine la trattativa.

Ecco come ClickUp Brain può aiutarti:

tramite ClickUp Brain

Esempio n. 2: modello generato da ClickUp Brain Oggetto: Iniziamo subito: usufruisci oggi stesso di [vantaggio specifico] Ciao [Nome del destinatario], Vorrei ringraziarti per aver considerato [Nome della tua azienda] come partner per aiutare [Nome dell'azienda del destinatario] a raggiungere [obiettivo specifico]. Comprendiamo che decidere richiede un'attenta riflessione, quindi desideriamo rispondere alle tue preoccupazioni. Ecco perché [Nome della tua azienda] è la scelta giusta: Risultati comprovati : abbiamo aiutato aziende come [Nome del client] a ottenere [risultato specifico].

Soluzioni su misura : la nostra piattaforma è progettata per adattarsi alle tue esigenze specifiche.

Assistenza dedicata: il nostro team ti accompagnerà in ogni passaggio per garantire un esito positivo. Agire oggi ti avvicinerà a [vantaggio o risultato specifico]. Non rimandare l'opportunità di [valore o risultato specifico]. Sarei felice di aiutarti a compiere il passaggio successivo. Fammi sapere se hai altre domande o non esitare a fissare una breve chiamata qui: [Inserisci link per fissare un appuntamento]. Non vediamo l'ora di collaborare con te! Cordiali saluti, [Il tuo nome completo] [La tua posizione] [Il nome della tua azienda]

5 opzioni di modelli di email commerciali

Mentre ClickUp Brain genera modelli di email istantanei basati sull'IA, schemi di post per blog e contenuti su misura per le tue esigenze commerciali specifiche, i modelli di email commerciali pronti all'uso di ClickUp offrono un framework strutturato e pronto all'uso per una comunicazione, un follow-up e conversioni senza soluzione di continuità.

1. Modello di email di follow-up ClickUp

Ottieni il modello gratuito Automatizza le comunicazioni con i clienti, monitora i follow-up e imposta promemoria con il modello di email di follow-up di ClickUp

Seguire manualmente più conversazioni contemporaneamente o cercare email è difficile e porta a errori. Il modello di email di follow-up di ClickUp offre un modo efficace per mantenere tutto organizzato e gestire le relazioni con i clienti.

Grazie alle opzioni di pianificazione e personalizzazione integrate, puoi inviare promemoria, rafforzare i punti chiave e spingere delicatamente i potenziali clienti verso una decisione, il tutto mantenendo un tono cordiale e autentico.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia dello stato, della priorità e di altri dettagli relativi alle email di follow-up per non perdere nessuna opportunità

Crea liste di controllo per monitorare le diverse fasi dell'invio di un'email di follow-up con ClickUp Docs

Pianifica le email in anticipo per mantenere la coerenza nella comunicazione

Automatizza i follow-up per garantire un coinvolgimento tempestivo senza lavoro manuale

Ideale per: professionisti commerciali, account manager, addetti allo sviluppo aziendale e chiunque abbia bisogno di email di follow-up strutturate.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di piani commerciali in Word, Excel e ClickUp

2. Modello di email marketing ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica campagne, invia messaggi mirati e monitora l'esito positivo con il modello di email marketing di ClickUp

Il modello di email marketing di ClickUp fornisce un framework plug-and-play per progettare, pianificare e monitorare facilmente le email di marketing. Questo modello garantisce che ogni email abbia un impatto, dal lancio di prodotti alle promozioni esclusive.

Che tu stia creando newsletter, comunicazioni promozionali o sequenze di nurturing, questo modello ti assicura che le tue email raggiungano le persone giuste al momento giusto.

Ecco perché ti piacerà:

Ottimizza le email con sezioni di test A/B per miglioramenti basati sui dati

Visualizza le prestazioni delle campagne con il monitoraggio analitico integrato

Tieni traccia della campagna, della portata delle email e del pubblico di destinazione con l'elenco della campagna

Determina lo stato di avanzamento con elenchi di campagne codificati per colore utilizzando il calendario dei contenuti, che mostra le campagne pianificate per il mese

Ideale per: team commerciali, esperti di marketing digitale, marchi di e-commerce, agenzie e strateghi dei contenuti che desiderano massimizzare il coinvolgimento tramite email per creare, pianificare e inviare email promozionali.

💡 Suggerimento: ti stai chiedendo come migliorare le tue campagne email? Utilizza i modelli di campagne a goccia per fornire informazioni pertinenti al momento giusto. Ecco come questi modelli possono aiutarti: Fornisci informazioni pertinenti durante le diverse fasi del percorso del cliente ✅️

Mantieni una comunicazione tempestiva e coerente ✅️

Ottieni informazioni basate sui dati per potenziare il lavoro richiesto dal tuo marketing ✅️

Garantisci una comunicazione personalizzata e mirata ✅️

3. Modello di campagna email ClickUp

Ottieni il modello gratuito Pianifica campagne email, monitora il coinvolgimento e analizza le prestazioni con il modello di campagna email ClickUp

L'impostazione di una campagna email nell'ambito del processo commerciale richiede un piano organizzato e un metodo efficiente per monitorare le prestazioni. Il modello di campagna email di ClickUp ti aiuta a mappare e gestire campagne email in più fasi con un approccio strutturato e orientato agli obiettivi.

Progettato per team che necessitano di una collaborazione senza intoppi, questo modello ti aiuta a pianificare, redigere e programmare campagne email in un flusso di lavoro organizzato. Ottimizzando il processo di creazione delle email, puoi garantire la coerenza delle tue email e risparmiare tempo e denaro.

Ecco perché ti piacerà:

Aggiungi attività secondarie e liste di controllo per gestire email personalizzate e monitorare lo stato di ciascuna email

Centralizza i contenuti, le approvazioni e la pianificazione delle email collaborando con i team

Tieni traccia delle metriche di coinvolgimento per perfezionare i messaggi e ottimizzare i risultati

Integrazione perfetta con gli strumenti di automazione del marketing per un'esecuzione semplificata

Ideale per: team di marketing, strateghi dei contenuti e aziende che lanciano campagne email mirate.

Ecco cosa ha detto Philip Storry, amministratore di sistema senior presso SYZYGY, riguardo all'utilizzo di ClickUp:

I nostri team hanno utilizzato moduli e modelli per standardizzare alcuni flussi di lavoro. Abbiamo anche utilizzato l'automazione integrata per semplificare alcuni flussi di lavoro, in particolare nei casi in cui i campi personalizzati acquisiscono informazioni che possono aiutare a determinare a chi assegnare un'attività. Infine, abbiamo anche utilizzato l'integrazione email e le funzionalità/funzioni API per generare automaticamente attività quando alcune piattaforme segnalano o mostrano possibili problemi di prestazioni.

4. Modello per campagna di email marketing ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza i messaggi, crea flussi di lavoro e monitora le prestazioni con il modello per campagne di email marketing di ClickUp

Condurre una campagna di email marketing di successo significa bilanciare strategia, tempistiche e contenuti accattivanti per creare una connessione reciproca: ed è proprio questo che ti aiuta a fare il modello per campagne di email marketing di ClickUp.

Questo modello garantisce che ogni email della tua campagna sia in linea con i tuoi obiettivi di email marketing e KPI, con il tono del tuo brand e con il percorso del cliente. Il risultato è una coerenza in tutte le tue strategie di gestione delle campagne email.

Ecco perché ti piacerà:

Definisci gli obiettivi di ogni email per garantire l'allineamento con gli obiettivi aziendali

Analizza le informazioni sulle prestazioni per adeguare la strategia in tempo reale

Definisci chiaramente le regole del flusso di lavoro per ogni campagna per garantire coerenza ed evitare confusione

Crea un processo completo ed efficace di gestione dei feedback per le email utilizzando l'attività campagna email

Ideale per: professionisti del marketing che desiderano creare campagne mirate e monitorarne i risultati.

📮 Approfondimento ClickUp: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi in azione, il che si traduce in decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

5. Modello di automazione email ClickUp

Ottieni il modello gratuito Visualizza il processo di automazione delle email con il modello di automazione email di ClickUp

L'automazione delle email non riguarda solo l'efficienza, ma anche la consegna del messaggio giusto al momento giusto senza intervento manuale. Il modello di automazione delle email di ClickUp ti aiuta a creare flussi di lavoro email intelligenti e basati su trigger che mantengono il tuo pubblico coinvolto e ti fanno risparmiare tempo.

Inoltre, che tu stia impostando sequenze di lead nurturing, email di onboarding o promemoria per carrelli abbandonati, questo modello ti consente di inviare comunicazioni personalizzate e tempestive su larga scala.

Guarda questo video su come utilizzare le Automazioni su ClickUp:

Ecco perché ti piacerà:

Monitora le prestazioni dell'automazione per ottimizzare l'efficacia del flusso di lavoro con ClickUp Automazioni

Imposta trigger automatici per inviare le email giuste nella fase giusta in base ad azioni specifiche come iscrizioni o acquisti

Organizza le attività per assicurarti che nessun passaggio o opportunità venga tralasciato

Imposta email ricorrenti in modo che i tuoi clienti ricevano aggiornamenti regolari

Ideale per: Team di marketing che desiderano automatizzare le email commerciali in base a determinati trigger.

➡️ Per saperne di più: Strumenti indispensabili nel tuo arsenale tecnologico commerciale

Cosa rende efficace un modello di email commerciale?

Ora che hai visto alcuni ottimi esempi di modelli di email commerciali, come scegliere quello giusto?

Ecco cosa dovresti cercare in un modello di email commerciale:

Formato strutturato : scegli un modello di email commerciale ben strutturato con un flusso logico per garantire che il messaggio sia facile da leggere. In questo modo i tuoi clienti potranno comprendere rapidamente i punti chiave senza lavoro richiesto

Facile personalizzazione : seleziona un buon modello di email commerciale, che sia un modello di email di presentazione commerciale o di follow-up, che consenta una facile personalizzazione. Dovrebbe contenere spazi per inserire i nomi dalla tua lista di contatti, i dettagli dell'azienda e i punti critici specifici rilevanti per il destinatario, al fine di garantire un tocco personale

Layout ottimizzato per dispositivi mobili : scegli un modello di email commerciale ottimizzato per schermi di piccole dimensioni, poiché : scegli un modello di email commerciale ottimizzato per schermi di piccole dimensioni, poiché l'81% degli utenti preferisce aprire le email sui propri dispositivi mobili

Pertinenza rispetto allo scopo e al pubblico : scegli modelli per scrivere email commerciali in linea con il tuo obiettivo specifico, che si tratti di generare lead, organizzare una riunione o promuovere un'offerta. Dovrebbero inoltre essere adattati alle esigenze dell'azienda del tuo potenziale cliente o del pubblico di destinazione

Monitoraggio facile: Assegna la priorità a un modello di email fredda che supporti funzionalità di monitoraggio quali tassi di apertura, percentuali di clic e risposte. Ciò consentirà ai tuoi team commerciali di misurare l'efficacia, perfezionare i messaggi e ricontattare i potenziali clienti interessati al momento giusto

Integrazione perfetta: assicurati che il modello di email commerciale si integri perfettamente con gli strumenti che stai utilizzando. Dal lavoro richiesto per l'automazione agli strumenti di gestione di terze parti, il modello dovrebbe funzionare senza intoppi

💡 Suggerimento Pro: utilizza strumenti di outreach via email per costruire solide relazioni con i clienti.

Ecco una breve panoramica su come inviare email migliori e più efficaci:

Ottimizza le tue campagne email commerciali con ClickUp

I modelli di email commerciali sono un ottimo modo per migliorare i tassi di risposta e comunicare con i clienti. Con il modello di email commerciale giusto, potrai ottimizzare efficacemente la tua campagna di email commerciali per ottenere risultati migliori.

ClickUp offre una piattaforma all-in-one per garantire che il lavoro richiesto dalle email commerciali sia in linea con i tuoi obiettivi. Che si tratti di creare campagne o di seguire i tuoi clienti, ClickUp offre un framework strutturato per pianificare, organizzare e monitorare le tue email.

Con funzionalità/funzioni come ClickUp Docs, ClickUp Brain e modelli personalizzabili di email commerciali a freddo, ClickUp ti aiuterà a ottimizzare il flusso di lavoro e a monitorare l'esito positivo della campagna.

Non lasciare che email mal strutturate riducano le percentuali di esito positivo delle tue campagne: registrati oggi stesso su ClickUp e ottimizza il lavoro richiesto dalle tue email commerciali. 🤩