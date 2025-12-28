Come utilizzare l'app desktop ClickUp per ottenere la massima produttività

Il lavoro moderno è frammentato. Passi dalla chat alle riunioni, dai documenti alle email e agli strumenti di progetto solo per completare i flussi di lavoro di base, e questa frammentazione rallenta l'esecuzione.

È estenuante. E non sei solo tu. 😮‍💨

Le ricerche dimostrano che i teams dedicano il 61% del loro tempo alla ricerca di informazioni o all'aggiornamento degli strumenti, mentre i lavoratori passano da un'app all'altra 1.200 volte al giorno, perdendo quasi 4 ore alla settimana solo per ritrovare la concentrazione.

Ma se non fosse necessario che fosse così?

L'app desktop ClickUp riunisce le tue attività, comunicazioni, documenti e dashboard in un unico spazio di lavoro IA convergente, eliminando la proliferazione di strumenti.

In questa guida imparerai come sfruttarla al meglio per muoverti più velocemente, rimanere concentrato e finalmente tornare a svolgere il tuo lavoro in modo efficiente.

Installazione dell'app desktop ClickUp

Segui questi rapidi passaggi per scaricare e installare l'app desktop sul tuo computer.

Requisiti di sistema

Prima di installare l'app desktop ClickUp, assicurati che il tuo dispositivo soddisfi i requisiti minimi di sistema:

Windows: è richiesto Windows 10 o versioni successive

macOS: è richiesto macOS X 10. 16 o versioni successive

Linux: L'app è disponibile anche per Linux (formato AppImage).

❗Nota: l'app desktop ClickUp è disponibile per tutti i piani ClickUp e può essere utilizzata da tutti gli utenti, inclusi gli ospiti.

Un utente su Reddit condivide la sua opinione sull'app desktop ClickUp:

Il vantaggio del desktop è che è più a portata di mano, non devi cercare la scheda del browser ClickUp e puoi semplicemente cliccare per aprire l'app. È anche più veloce, perché se è già aperto, ClickUp non deve caricarsi. Ti offre anche una scorciatoia per aprire la ricerca (CMD J) o creare un'attività (CMD E) indipendentemente dall'app che hai aperto, il che è piuttosto divertente e non è possibile farlo con il browser. La funzione di ricerca è fondamentale per gli utenti assidui di ClickUp. Io utilizzo principalmente l'app desktop, ma di tanto in tanto mi ritrovo anche nel browser.

Il vantaggio del desktop è che è più a portata di mano, non devi cercare la scheda del browser ClickUp e puoi semplicemente cliccare per aprire l'app. È anche più veloce, perché se è già aperto, ClickUp non deve caricarsi. Ti offre anche una scorciatoia per aprire la ricerca (CMD J) o creare un'attività (CMD E) indipendentemente dall'app che hai aperto, il che è piuttosto divertente e non è possibile farlo con il browser. La funzione di ricerca è fondamentale per gli utenti assidui di ClickUp. Io utilizzo principalmente l'app desktop, ma di tanto in tanto mi ritrovo anche nel browser.

Passaggi per scaricare e installare

Puoi installare l'app desktop ClickUp direttamente dal sito web ClickUp o, per alcune piattaforme, dagli app store.

📌 Per Windows:

1. Vai alla pagina per scaricare ClickUp

Visita la pagina per scaricare ClickUp e clicca su "Scarica per Windows".

Visita il sito web di ClickUp e clicca sul pulsante "Scarica per Windows" per avviare il processo.

2. Scarica il programma di installazione per Microsoft Windows

Verrai reindirizzato al Microsoft Store. Fai clic su "Scarica" per scaricare l'app ClickUp.

Verrai reindirizzato al Microsoft Store. Fai clic sul pulsante "Scarica" per scaricare l'app ClickUp tramite la fonte.

3. Esegui il programma di installazione

Apri il file ClickUp Installer (.exe) scaricato. Se viene mostrato un prompt, clicca su "Installa" nella finestra pop-up di Microsoft Store.

Clicca sul file ClickUp Installer.exe per aprirlo tramite sorgente.

Nella finestra pop-up di Microsoft Store, clicca su "Installa" per avviare l'installazione di ClickUp sul tuo computer tramite la fonte.

4. Attendi l'installazione

L'app verrà scaricata e installata automaticamente. Una volta terminato, potrai avviare ClickUp dal menu Start.

Attendi che il download sia completato. Vedrai la barra di avanzamento mentre ClickUp viene scaricato dalla fonte.

📌 Per Mac:

Scarica il programma di installazione per macOS

Vai alla pagina per scaricare ClickUp e effettua la selezione "Scarica per Mac".

Visita il sito web di ClickUp e clicca sul pulsante "Scarica per Windows" per avviare il processo.

2. Apri il file scaricato

Fai doppio clic sul file .zip scaricato per estrarlo.

Fai doppio clic sul file . exe per avviare l'installazione.

3. Installa ClickUp

Fai doppio clic sull'applicazione "Installa ClickUp" e segui i promoti per completare l'installazione.

Clicca su Apri per procedere con l'installazione di ClickUp su macOS.

Dopo aver avviato il download, vedrai una barra di avanzamento che indica che ClickUp è in fase di download sul tuo computer. Una volta completato il download, puoi procedere con l'installazione.

Il programma di installazione di ClickUp è in fase di scaricamento: attendi mentre viene recuperata l'ultima versione.

📌 Per Apple Mac M1 e M2:

1. Scarica il programma di installazione dedicato per M1/M2 dalla stessa pagina.

2. Fai doppio clic sul file . dmg e trascina l'app ClickUp nella cartella Applicazioni.

3. Da Applicazioni, fai doppio clic sull'immagine disco ClickUp per completare l'installazione.

Configurazione iniziale e accesso

Dopo aver scaricato l'app, il passaggio successivo è configurare la tua area di lavoro per iniziare.

Avvia l'app: apri l'app desktop ClickUp da Applicazioni (Mac/Linux) o dal Menu Start (Windows).

Inserisci le tue credenziali ClickUp per accedere

Seleziona area di lavoro: se appartieni a più aree di lavoro, ti verrà mostrato un prompt per selezionare quella a cui desideri accedere. Imposta le autorizzazioni: l'app potrebbe richiedere autorizzazioni per le notifiche e le integrazioni di sistema. Approva queste autorizzazioni per ottenere la migliore esperienza possibile. Personalizza le impostazioni: accedi alle impostazioni specifiche del desktop cliccando sul tuo avatar nell'angolo in alto a destra e effettuando la selezione di Impostazioni desktop. Qui puoi:

Abilita/disabilita l'avvio all'avvio del sistema

Personalizza le notifiche

Imposta scorciatoie da tastiera

La visibilità dell'area di lavoro e le impostazioni disponibili dipendono dal tuo ruolo utente e dalle tue autorizzazioni:

Clicca sull'icona "Impostazioni" o "Persone" per gestire le impostazioni della tua area di lavoro e della pagina delle persone

Gli ospiti e i membri con accesso limitato possono accedere al Cestino dell'area di lavoro, all'App Center e ai modelli.

I membri, gli amministratori e i titolari vedono una sezione Gestisci con app, campi personalizzati, automazioni e altro ancora.

Assegna un ruolo personalizzato selezionando l'elenco a discesa dei ruoli accanto all'utente nella colonna Ruolo

Ora sei pronto per utilizzare tutte le funzioni di ClickUp in un ambiente desktop dedicato!

🧠 Curiosità: la prima "app desktop" in realtà non era installata su un computer desktop. Nel 1964, IBM lanciò la Magnetic Tape Selectric Typewriter, una macchina da scrivere in grado di memorizzare il testo su un nastro magnetico, consentendo agli utenti di effettuare modifiche e ristampare i documenti senza dover riscrivere intere pagine.

Navigazione nell'interfaccia desktop

Una volta installata l'app desktop, è il momento di capire dove si trova tutto, in modo da poter lavorare in modo più intelligente fin dall'inizio.

Barra di navigazione globale

La barra di navigazione globale è il menu verticale all'estrema sinistra dell'app desktop. Funge da hub, consentendoti di accedere ai tuoi spazi, strumenti e aree di collaborazione senza dover cambiare scheda o finestra.

📌 Ecco a cosa puoi accedere qui:

Home Barra laterale

Barra laterale Spazi

Altre funzionalità/funzioni, come Chat, Documenti, Dashboard, Lavagne online e altre ancora.

Aggiungi o sblocca le funzionalità/funzioni per rendere la barra personalizzata

⭐ Bonus: ogni team lavora in modo diverso e ClickApp aiuta la tua app ad adattarsi. Si tratta di opzioni che consentono ai titolari dell'area di lavoro di attivare funzionalità specifiche in base al loro flusso di lavoro. Alcune delle preferite dai team includono: Livelli di priorità

Commenti in thread

Integrazione con Zoom

Limiti dei lavori in corso (WIP)

ID attività personalizzati

Panoramica della barra laterale Home e Spazi

All'interno della barra di navigazione globale troverai due barre laterali principali che guidano il tuo flusso di lavoro. Ecco una breve panoramica di come funzionano e quando utilizzarle.

Barra laterale Home

Separa le attività personali dai flussi di lavoro del team con la barra laterale Home personalizzata

La barra laterale Home raccoglie in un unico posto tutto ciò che è personalmente rilevante per te. Include:

Finestra In arrivo : accedi a notifiche, menzioni, commenti assegnati

Le mie attività : visualizza tutte le attività che ti sono state assegnate

Risposte : visualizza le risposte ai thread di chat che segui.

Spazi : sfoglia l'intera gerarchia

Canali e messaggi diretti: comunica con il tuo team

Barra laterale Spazi

Espandi/comprimi gli elementi per aprire/chiudere i dettagli e mantenere il tuo lavoro organizzato

La barra laterale Spaces ti offre una visione strutturata di tutto ciò che accade nell'area di lavoro di ClickUp. È progettata sulla base della gerarchia di ClickUp, il framework centrale che organizza tutto il tuo lavoro.

Organizza e struttura l'intero flusso di lavoro con ClickUp gerarchia

Qui troverai:

Tutte le attività: il punto di riferimento per tutto ciò su cui lavora la tua azienda

Spazi: gruppi per reparti e team

Cartelle: livelli opzionali per organizzare elenchi correlati all'interno degli spazi.

Elenchi: gruppi di attività con un obiettivo o un flusso di lavoro condiviso

Visualizzazione delle attività

Aggiungi nuove attività utilizzando il pulsante + Aggiungi attività o utilizza le scorciatoie da tastiera come Cmd + E (su Mac) e Ctrl + E (su Windows).

Il pannello Gestione attività è l'area principale dell'area di lavoro in cui interagisci con le tue attività di ClickUp dopo aver selezionato uno Spazio, una Cartella o un Elenco dalla Barra laterale.

Le attività sono gli elementi costitutivi del tuo lavoro che ti consentono di registrare le azioni, aggiungere dettagli, collaborare e completare il lavoro.

Delega le responsabilità e assegna le priorità al carico di lavoro direttamente dall'attività di ClickUp

Puoi assegnare attività a una o più persone, o anche a interi Teams o ospiti, se le autorizzazioni lo consentono. Puoi anche aggiungere follower che non sono responsabili dell'attività ma devono rimanere aggiornati. E per aiutare tutti a concentrarsi sul lavoro giusto al momento giusto, le priorità delle attività di ClickUp includono quattro livelli (Urgente, Alta, Normale e Bassa), che consentono di comunicare facilmente l'importanza di un'attività a colpo d'occhio.

Personalizza il tuo spazio di lavoro per aumentare la chiarezza con gli stati e i campi personalizzati di ClickUp

Oltre alla priorità, ogni attività supporta attributi ricchi e configurabili che sono anche completamente personalizzabili per adattarsi al modo di lavorare del tuo team.

Ad esempio, puoi creare stati personalizzati ClickUp come Scripting, Filming, Editing, Review e Published per una pipeline di produzione video, invece di forzare un approccio standard "Da fare, in corso, terminato".

Nella stessa attività, i campi personalizzati di ClickUp ti consentono di tenere traccia di dettagli quali Talento prenotato, Piattaforma (YouTube, Instagram, TikTok), Durata stimata e Stato di approvazione del budget.

🚀 Vantaggio di ClickUp: cambia prospettiva senza modificare o perdere dati con ClickUp Views. Ad esempio, puoi organizzare il lavoro nella vista Elenco di ClickUp, gestire il flusso su una bacheca Kanban, pianificare le tempistiche utilizzando Gantt o Sequenza, programmare le scadenze da un Calendario, rivedere i dati in un layout tabellare o mappare le idee attraverso una mappa mentale. Usa ClickUp Views per visualizzare il tuo lavoro nel modo più intuitivo possibile

Documenti e blocco note

Il software di project management offre due strumenti integrati per prendere appunti, ciascuno progettato per diversi tipi di contenuto.

Documentazione ClickUp

I documenti in ClickUp ti aiutano a creare una base di conoscenze unificata in cui la documentazione fornisce direttamente il supporto per i flussi di lavoro e l'esecuzione dei progetti.

Consente la collaborazione in tempo reale con i colleghi grazie a ricche funzionalità di formattazione quali intestazioni, liste di controllo, tabelle, elementi incorporati, banner e altro ancora.

Allega i documenti ClickUp ad attività, elenchi, cartelle o spazi per una ricerca più rapida

📌 Ecco come accedere a Docs:

Da Barra di navigazione globale > Documenti

Da qualsiasi Spazio , Cartella o Elenco che abbia una vista Documento

Crea documenti all'interno delle attività come contenuti allegati.

Blocco note ClickUp

Crea uno spazio personale per te stesso in ClickUp Blocco Note. È l'ideale per annotare idee, note e pianificazioni quotidiane.

Trasforma le idee veloci in lavoro concreto in qualsiasi momento annotandole nel blocco note di ClickUp

Ecco cosa puoi fare nel blocco note:

Scrivi note veloci con testo formattato

Crea liste di controllo per le cose da fare personali

Allega allegati e risorse di supporto

Converti una nota in un'attività o in un documento quando sei pronto per la condivisione.

❗️ Nota: il blocco note rimane privato a meno che non si effettui la condivisione esplicita del contenuto convertendolo.

Chattare e collaborazione

ClickUp Chat centralizza la messaggistica, il feedback e la collaborazione basata sui documenti, in modo che il tuo team possa lavorare insieme senza dover ricorrere a strumenti di comunicazione esterni.

Condividi annunci formattati e aggiornamenti strutturati utilizzando i post nella chat di ClickUp

Ti consente di:

Organizza le conversazioni per progetto, argomento o team utilizzando i Canali .

Chattate in modo privato o in piccoli gruppi con i messaggi diretti .

Mantieni le discussioni concentrate con i Thread e le Risposte in thread.

Invia notifiche a singole persone o interi Teams utilizzando menzioni.

Crea attività istantaneamente da qualsiasi messaggio di chat

Organizza riunioni audio/video asincrone in tempo reale dalla chat con ClickUp SyncUps

💡 Suggerimento professionale: una buona collaborazione non dovrebbe limitarsi ai post-it. Con le lavagne online di ClickUp, il tuo team può disegnare, collegare o sviluppare idee insieme. Per creare una lavagna online nell'app desktop: Digita /Lavagna online in un'attività o in un documento per incorporarne uno.

Usa Hub lavagne online per organizzare, cercare e creare nuove lavagne online.

Crea da uno Spazio, una Cartella o un Elenco utilizzando l'icona +.

Aggiungi come Vista a qualsiasi posizione utilizzando + Aggiungi nella barra delle viste. Converti le idee e strutturale in attività con le lavagne online ClickUp

Notifiche e promemoria

Controlla la tua concentrazione con le impostazioni di notifica in ClickUp

Rimanere informati non dovrebbe compromettere la tua concentrazione. Le notifiche di ClickUp ti tengono aggiornato su modifiche alle attività, commenti, assegnazioni, menzioni, attività di chat, cambiamenti delle date di scadenza e altro ancora.

📌 Li troverai in:

Posta in arrivo (il tuo centro di comando delle notifiche)

Pop-up desktop/browser

Email

Notifiche push mobili

🔔 Adatta gli avvisi al tuo stile di lavoro con:

Impostazioni predefinite delle notifiche: Predefinito, Concentrato, Solo menzioni o Completamente personalizzato

Regole per ogni area di lavoro: diversi stili di concentrazione per diversi team

Controllo della chat per canale: silenzia le conversazioni di gruppo, resta attento alle richieste dirette.

Notifiche intelligenti: ritarda le notifiche mentre sei attivo su ClickUp.

Posticipa, cancella, smetti di seguire i thread: mantieni la tua finestra In arrivo pulita e organizzata.

I promemoria di ClickUp sono perfetti per piccoli promemoria come inviare un follow-up, recuperare un file o controllare con un collega, senza creare un'attività completa.

Semplifica il tuo flusso di lavoro spuntando i promemoria ClickUp completati

📌 Ecco cosa puoi fare:

Crea promemoria da qualsiasi luogo (scorciatoia: R )

Aggiungi assegnatari, date di scadenza, note e allegati.

Converti i promemoria in attività quando l'ambito di applicazione si amplia

Quando i promemoria sono in scadenza, vengono visualizzati automaticamente nella scheda Posta in arrivo principale.

🧠 Curiosità: l'espansione dell'IA è evidente nel fatto che solo il 7,2% dei team ritiene che la propria configurazione IA sia efficace, ed è proprio qui che ClickUp diventa rilevante.

Invece di destreggiarsi tra una pila di documenti sparsi, i team desiderano un unico luogo in cui il loro lavoro e la loro IA possano coesistere. L'approccio unificato di ClickUp riduce il continuo cambio di contesto che causa la maggior parte del lavoro richiesto.

Utilizzo delle funzionalità/funzioni di ClickUp su desktop

Ora che conosci l'interfaccia, è il momento di mettere ClickUp al lavoro.

Questa sezione ti guida attraverso le funzionalità principali per aiutarti a utilizzare ClickUp per le attività personali senza mai cambiare scheda. 📝

ClickUp Brain e BrainGPT

ClickUp Brain è l'intelligenza artificiale integrata in ClickUp. È in grado di riepilogare attività e thread, aiutarti a redigere e riscrivere contenuti e rispondere a domande utilizzando il contesto già presente nel tuo spazio di lavoro.

Accedi a ClickUp Brain tramite la barra dei comandi AI, la barra laterale AI, la barra degli strumenti, le intestazioni della posizione e in Documenti, Attività, finestra In arrivo e Commenti

📌 Ecco come puoi utilizzare ClickUp AI:

Riassumi attività, documenti, thread di chat e notifiche lunghe.

Genera nuovi contenuti, aggiornamenti sui progetti, StandUp e riepiloghi delle attività del team.

Traduci i contenuti all'istante, ovunque in ClickUp

Effettua ricerche sul web e nelle app collegate come Google Drive o GitHub.

Menziona attività, documenti e persone direttamente nei prompt per ottenere risposte precise.

Trigger l'IA ovunque digitando @brain per ottenere azioni rapide o riepiloghi/riassunti intelligenti.

Usa i comandi slash /IA per correggere il testo, riscrivere i contenuti o stimolare nuove idee in base alla posizione esatta del cursore.

Identifica il lavoro bloccato e consolida gli elementi di lavoro nelle attività con ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Ora, ecco dove le cose si fanno interessanti. Se ClickUp Brain è l'intelligenza integrata nell'app, ClickUp BrainGPT è il tuo compagno desktop basato sull'intelligenza artificiale e sul riconoscimento vocale, che funziona su tutto il tuo computer.

Fai domande, genera contenuti o cerca il tuo lavoro senza interrompere il flusso con ClickUp BrainGPT

Poiché offre supporto per più modelli di IA, puoi scegliere il cervello giusto per il lavoro, come ClickUp Brain per risposte contestualizzate, oppure passare a ChatGPT, Claude o Gemini quando desideri uno stile diverso di ragionamento o creatività.

Produttività voice-first

Uno degli strumenti più utili per migliorare la produttività quotidiana? ClickUp Talk-to-Text, che ti aiuta a fare il lavoro fino a 4 volte più velocemente.

Le statistiche sull'affaticamento da digitazione rivelano che il 72% dei lavoratori soffre di disturbi legati alla digitazione. Ma con questa funzionalità, puoi completare report, StandUp, script o aggiornamenti per gli stakeholder senza mai toccare la tastiera. Basta premere fn e iniziare a parlare.

Dettate gli aggiornamenti delle attività di ClickUp e redigete messaggi a mani libere con ClickUp Talk-to-Text in BrainGPT

Poiché questa super app di IA contestuale è collegata al tuo lavoro, puoi dire "@Jamie" o fare riferimento a un'attività o a un documento e tutto verrà collegato automaticamente in modo corretto. Inoltre, BrainGPT scrive fluentemente in oltre 50 lingue.

Semplifica la ricerca e la gestione delle attività con ClickUp BrainGPT

Anche la funzione di ricerca è stata notevolmente migliorata. Invece di cercare nelle app una per una, BrainGPT ti offre la Ricerca universale su ClickUp, sul web e sulle tue app collegate come Google Drive o GitHub.

📌 Ecco come installare ClickUp BrainGPT

Clicca sul pulsante "Scarica sul desktop" per scaricare ClickUp BrainGPT sul tuo desktop

Vai alla pagina ufficiale di ClickUp BrainGPT e scarica BrainGPT per macOS o Windows. Installa sul tuo computer

Per macOS:

Scarica il programma di installazione .dmg

Apri il file scaricato

Trascina l'app BrainGPT nella cartella Applicazioni.

Avvia BrainGPT da Applicazioni

Per Windows:

Scarica il programma di installazione .exe

Fai doppio clic sul programma di installazione e segui i promoti sullo schermo.

Utilizza le credenziali del tuo account ClickUp per accedere.

📮 ClickUp Insight: il 24% delle persone sogna una "scheda principale" che gestisca tutto contemporaneamente. La logica è semplice: il nostro cervello non è progettato per gestire decine di schede aperte e ogni nuova finestra aggiunge un leggero stress e un sovraccarico cognitivo, anche se non te ne accorgi. 🧠 Con ClickUp BrainGPT, puoi centralizzare le informazioni, effettuare ricerche su più modelli di IA e recuperare immediatamente ciò di cui hai bisogno. Questo compagno desktop basato sull'IA ti offre un unico punto di accesso senza l'ansia di dover tenere tutto aperto. Meno confusione, meno stress, più controllo. ✨

Agenti IA

Autopilot Agents e Super Agents aiutano la tua area di lavoro a funzionare in modo autonomo, così gli aggiornamenti non vanno persi nelle chat e gli elementi da intraprendere non si perdono nelle note delle riunioni.

Agenti Autopilot (assistenti basati su regole, sempre attivi)

Gli agenti Autopilot possono agire in una posizione specifica, come uno spazio, una cartella, un elenco o un canale di chat, in base alle regole definite dall'utente. Ad esempio, possono pubblicare aggiornamenti ricorrenti, riepilogare le attività, rispondere a domande ripetute o trasformare i messaggi in lavoro strutturato quando si verifica un trigger.

Quando ne imposti uno, in genere definisci:

Trigger: un orario programmato, un nuovo messaggio, un'attività creata/aggiornata, ecc.

Condizioni: regole opzionali che determinano quando l'agente deve agire (parole chiave, priorità, stato, assegnatario e altro).

Azioni: cosa dovrebbe fare (pubblicare un riepilogo/riassunto, creare o aggiornare un'attività, assegnare un titolare, aggiungere un commento e altro ancora)

Conoscenza: cosa può referenziare (le attività, i documenti e i canali che autorizzi)

Aggiungi le condizioni di automazione ClickUp sotto il trigger Agent

Se vuoi iniziare rapidamente, puoi abilitare le opzioni predefinite per gli agenti (la disponibilità varia a seconda dell'area di lavoro e del piano), come ad esempio:

Agente di reportistica settimanale

Agente di report giornalieri

Team StandUp Agent

Agente di risposta automatica

Rispondi alle query del team in un attimo con ClickUp Agents

Super agenti (agenti specializzati, simili a ruoli, per un'esecuzione più approfondita)

I Super Agent sono il livello avanzato per la creazione di agenti specializzati, simili a ruoli, come il triage delle richieste, il coordinamento dei progetti o la gestione delle escalation.

Ciò che rende diversi i Super Agent è che puoi fornire loro istruzioni più chiare e un ambito di conoscenza definito, in modo che si comportino in modo coerente e possano gestire flussi di lavoro più complessi e articolati in più passaggi. Anziché essere "un'IA che riepiloga/riassume", i Super Agent sono progettati per essere "un'IA che aiuta a gestire il processo".

Esempio: in un canale di lancio, le persone inseriscono aggiornamenti come "il design è bloccato" o "abbiamo bisogno dell'approvazione entro venerdì". Un Super Agent può rilevare la richiesta, creare o aggiornare l'attività corretta, assegnare il titolare, impostare la data di scadenza o la regola di escalation e mantenere il piano in movimento.

Crea agenti IA personalizzati con istruzioni e personalità preconfigurate con ClickUp Super Agents.

Come attivare o gestire gli agenti

Passa allo spazio, alla cartella, all'elenco o al canale di chat in cui l'agente dovrebbe lavorare. Clicca sull'icona Agenti (simbolo robot/IA) Scegli un'opzione predefinita o seleziona Crea agente personalizzato. Configura Trigger → Condizioni → Azioni → Conoscenza, quindi attivalo.

Scopri i migliori agenti IA per la produttività commerciale e l'automazione CRM. 👇🏼

Dashboard e reportistica

I dashboard di ClickUp riuniscono metriche, aggiornamenti e approfondimenti utilizzando le schede (gli elementi costitutivi di ogni dashboard). Ogni scheda estrae dati reali e in tempo reale dall'area di lavoro di ClickUp e li trasforma in qualcosa di visivo, tracciabile e utilizzabile.

Personalizza il modo in cui monitori lo stato con i dashboard ClickUp con le schede

Le schede sono organizzate in categorie in modo da poter trovare rapidamente i dati che desideri visualizzare:

In primo piano: schede popolari e nuove che puoi aggiungere senza pensarci troppo.

Schede AI : integra ClickUp Brain nella tua reportistica con schede come: AI Brain: esegui prompt personalizzati per ottenere approfondimenti o riepiloghi AI StandUp: mostra su cosa hai lavorato in un determinato periodo di tempo AI Team StandUp: riepiloghi raggruppati per membri del team selezionati integra ClickUp Brain nella tua reportistica con schede come:esegui prompt personalizzati per ottenere approfondimenti o riepiloghimostra su cosa hai lavorato in un determinato periodo di temporiepiloghi raggruppati per membri del team selezionati

AI Brain: esegui prompt personalizzati per ottenere approfondimenti o riepiloghi/riassunti

StandUp™ con l'IA: Mostra su cosa hai lavorato in un determinato periodo di tempo

AI Team StandUp: riepiloghi raggruppati in base ai membri del team selezionati

IA Brain: esegui prompt personalizzati per ottenere approfondimenti o riepiloghi/riassunti

StandUp™ con l'IA: Mostra su cosa hai lavorato in un determinato periodo di tempo

AI Team StandUp: riepiloghi raggruppati in base ai membri del team selezionati

Ottieni un controllo dello stato di salute di alto livello utilizzando la scheda di riepilogo/riassunto esecutiva dell'IA di ClickUp

Personalizzato (grafici): crea la tua reportistica visiva. Alcune opzioni includono grafici a barre, a torta e a linee.

Scheda Sprint: monitoraggio dei progressi in stile Agile, come grafici Burndown, grafici Velocity e carico di lavoro Sprint.

Monitoraggio del tempo: ottimo per la fatturazione e la gestione delle risorse. Visualizza le ore raggruppate per assegnatario, attività o progetto.

A seconda del tuo piano, puoi esportare singole schede in formato PDF, PNG, JPEG, SVG o persino CSV. Vuoi effettuare la condivisione dell'intera visualizzazione? Esporta l'intera dashboard in formato PDF per un rapido accesso offline.

🔍 Lo sapevi? Lo studio Total Economic Impact™ (TEI) di Forrester ha rilevato che un'organizzazione composita che utilizza ClickUp ha ottenuto un ROI del 384% e ha risparmiato 92.400 ore di produttività entro il terzo anno grazie all'automazione e all'IA. Si tratta di circa 44 anni di capacità (ipotizzando 2.080 ore lavorative per anno-lavoro a tempo pieno), raggiunti entro il terzo anno.

Integrazioni

Se il lavoro del tuo team è distribuito su una dozzina di app diverse, le integrazioni di ClickUp ti aiutano a riunire tutto senza il fastidio della proliferazione di SaaS.

ClickUp offre decine di integrazioni pronte all'uso con strumenti come Slack, Google Calendar, GitHub, email, HubSpot, Calendly, Office 365 e persino Notion, risolvendo il problema della dispersione del lavoro all'interno di ClickUp.

Utilizzo dell'integrazione ClickUp Slack:

Trasforma i messaggi Slack in attività di ClickUp senza uscire dalla chat.

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle attività nei canali che scegli.

Attiva le notifiche Slack utilizzando le automazioni (come le modifiche alla data di scadenza)

Cosa puoi fare con le varie integrazioni di ClickUp con Google Workspace:

Allega, crea e cerca file Google Drive all'interno di ClickUp.

Esecuzione della sincronizzazione degli eventi e delle attività di Google Calendar in entrambe le direzioni

Cerca nella tua finestra In arrivo di Gmail senza uscire da ClickUp

Lavorare con l'integrazione GitHub di ClickUp:

Collega i repository agli Spazi per una visibilità automatica su problemi e PR.

Collega commit, ramo e richiesta pull alle attività di ClickUp.

Cerca i file GitHub utilizzando la ricerca connessa

Suggerimenti per massimizzare la produttività

L'app desktop ClickUp ti offre modi più rapidi per portare a termine le attività. Utilizza questi suggerimenti rapidi per rimanere concentrato, passare agevolmente da un'attività all'altra e mantenere il lavoro in carreggiata.

Lavora con flussi di lavoro multi-finestra

Quando devi destreggiarti tra più priorità, passare da una scheda all'altra può rallentarti. L'app desktop ClickUp risolve questo problema consentendoti di tenere aperti contemporaneamente documenti, attività e dashboard.

Ecco come ottenere il massimo dalla produttività multi-finestra in ClickUp:

Consulta e aggiorna contemporaneamente: mantieni aperto un documento del progetto mentre aggiorni le attività correlate in un'altra finestra.

Monitorate ed eseguite in parallelo: guardate i dashboard aggiornarsi ogni 30 minuti e effettuate il monitoraggio del tempo nell'intera area di lavoro.

Facili riferimenti incrociati: confronta documenti, rivedi più attività o verifica i dettagli tra diverse fonti.

Organizzati a modo tuo: mantieni la visibilità dei lavori con priorità in modo da non perdere nulla.

Rimani produttivo in modalità offline

Niente Wi-Fi? Nessun problema.

La modalità offline di ClickUp ti consente di continuare a lavorare anche quando la connessione Internet non funziona, rendendola uno degli strumenti essenziali per il lavoro da casa di cui non ti rendi conto di aver bisogno finché non ti serve. È disponibile su tutti i piani e funziona sul web, sull'app desktop e sull'app mobile.

Quando ClickUp rileva che sei offline, ti avvisa, così puoi continuare a lavorare senza perdere un colpo.

📌 Ecco cosa puoi fare offline:

1️⃣ Crea attività e promemoria

Continua a catturare idee e lavora come se fossi online.

Le nuove attività e i promemoria vengono sincronizzati automaticamente una volta ripristinata la connessione.

Avviso rapido: non è possibile creare attività secondarie mentre si è offline, ma è possibile convertire le attività in attività secondarie in un secondo momento.

2️⃣ Visualizza le attività e le note che hai aperto di recente

Tutto ciò che è archiviato localmente rimane accessibile

Controlla i dettagli, consulta le note e mantieni l'organizzazione ovunque ti trovi.

Usa le scorciatoie per muoverti più velocemente

Ecco un elenco completo dei tasti di scelta rapida essenziali di ClickUp per navigare ed eseguire azioni in modo efficiente nell'app desktop ClickUp:

Nota: la maggior parte delle scorciatoie da tastiera in ClickUp utilizzano impostazioni predefinite comuni e non possono essere personalizzate. Tuttavia, alcune scorciatoie dell'app desktop (come "Crea nuova attività" e "Apri Centro di comando") possono essere modificate nelle impostazioni dell'app desktop. Per visualizzare o modificare le scorciatoie disponibili, controlla le impostazioni personali o dell'area di lavoro di ClickUp.

Scorciatoie globali

Azione Scorciatoia Mac Scorciatoia Windows Crea una nuova attività Cmd + E Ctrl + E Crea promemoria R R Apri la barra dei comandi IA (su tutto il desktop) Cmd + J Ctrl + J Apri la barra dei comandi IA (nell'app) Cmd + K Ctrl + K Apri Blocco note N o P N o P Mostra/nascondi barra laterale Cmd + \ Ctrl + \ Scorri fino alla posizione corrente nella barra laterale Cmd + I Ctrl + I

Nota: Cmd/Ctrl + J apre la barra dei comandi IA da qualsiasi punto del computer se l'app desktop è in esecuzione. Cmd/Ctrl + K la apre all'interno della finestra dell'app.

Nota: Cmd/Ctrl + J apre la barra dei comandi IA da qualsiasi punto del computer se l'app desktop è in esecuzione. Cmd/Ctrl + K la apre all'interno della finestra dell'app.

Scorciatoie per le attività

Azione Scorciatoia Modifica stato Shift + S Aggiungi commento Shift + M Imposta data Shift + D Assegna un assegnatario Shift + A Assegna un'attività a te stesso M Aggiungi alle priorità Opzione + A (Mac) / Alt + A (Win) Timer Shift +. Tag Shift + L Attività secondaria Shift + T Priorità Shift + P Passa da un'attività all'altra in un Elenco Ctrl + Maiusc + Freccia sinistra/destra

Scorciatoie dell'editor di testo

Azione Scorciatoia Mac Scorciatoia Windows Comandi slash / / Menzione utente @ @ Menziona attività @@ @@ Menzione di Doc @@@ @@@ Modifica commento più recente Freccia su Freccia su Aggiungi emoji : : Incolla testo/immagini Cmd + V Ctrl + V Link ipertestuale (testo evidenziato) Cmd + K Ctrl + K Duplica il testo della selezione Cmd + D Ctrl + D Allinea il testo a sinistra Cmd + Maiusc + L Ctrl + Maiusc + L Allinea il testo a destra Cmd + Maiusc + R Ctrl + Maiusc + R Allinea il testo al centro Cmd + Maiusc + E Ctrl + Maiusc + E Formattazione del codice in linea Cmd + Maiusc + C Ctrl + Maiusc + C Crea un elenco puntato Cmd + Maiusc + 9 Ctrl + Maiusc + 9 Crea una lista di controllo Cmd + Maiusc + 8 Ctrl + Maiusc + 8 Crea un elenco numerato Cmd + Maiusc + 7 Ctrl + Maiusc + 7 Crea titolo Opzione + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Scorciatoie chat

Azione Scorciatoia Mac Scorciatoia Windows Scrivi un messaggio Cmd + G Ctrl + G Cerca i messaggi Cmd + F Ctrl + F Passa al primo messaggio non letto Cmd + Maiusc + J Ctrl + Maiusc + J

Scorciatoie di ClickUp Brain

Azione Scorciatoia Mac Scorciatoia Windows Apri ClickUp Brain Opzione + K Alt + K Apri la barra dei comandi IA (app desktop) Cmd + J Ctrl + J Apri la barra dei comandi IA (browser) Cmd + K Ctrl + K Usa il comando slash /IA /IA in qualsiasi campo di testo /IA in qualsiasi campo di testo

💡 Suggerimento: attiva/disattiva le scorciatoie da tastiera ed esplora tutti i comandi disponibili direttamente dalle impostazioni. Clicca sul tuo avatar personale > Scorciatoie da tastiera, quindi sfoglia ciascuna categoria a sinistra per vedere tutte le scorciatoie che puoi utilizzare.

Automatizza i passaggi ripetitivi

Le automazioni di ClickUp gestiscono le azioni ripetitive, così il tuo team non deve farlo. Reagiscono agli aggiornamenti, applicano le regole di processo e portano avanti il lavoro automaticamente, mantenendo i progetti organizzati e in linea senza costanti follow-up manuali.

Ogni automazione segue una struttura semplice e potente:

Trigger: un evento che avvia l'automazione (ad esempio, modifiche di stato, data di scadenza raggiunta).

Condizioni: filtri opzionali (ad es. priorità Urgente, tag contiene "Revisione")

Azioni: ciò che il sistema dovrebbe fare automaticamente (ad esempio, assegnare un utente, spostare un'attività, inviare un'email)

Crea automazioni a più livelli che attivano azioni sequenziali con ClickUp Automations

Una volta attivata, la regola viene eseguita autonomamente senza alcun codice.

Per portare la tua produttività a un livello superiore, puoi utilizzare l'IA per automatizzare le attività con ClickUp Brain. Questo ti consente di usufruire di una categoria completamente nuova di azioni, tra cui:

Assegnazione IA: scegli automaticamente la persona più adatta per un'attività in base ai tuoi criteri personalizzati.

Priorità IA: imposta la giusta priorità utilizzando i tuoi criteri personalizzati (ad esempio "contrassegna come urgente se include 'escalation del cliente')

Agente IA: richiedi a un agente di completare un lavoro in più passaggi

Campi IA: crea campi IA per generare riepiloghi/riassunti, traduzioni, azioni da intraprendere e altro ancora in base al contenuto delle attività.

Usa ClickUp Brain per ottimizzare rapidamente la titolarità dell'automazione

Problemi comuni e risoluzione dei problemi

Ecco una guida rapida alla risoluzione dei problemi che ti aiuterà a diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi più comuni.

Problemi di accesso

Se non riesci ad accedere (blocco durante il caricamento, errori ripetuti o schermo vuoto), prova prima le operazioni di base: ricontrolla le tue credenziali e assicurati di avere una connessione di rete stabile.

A volte il problema deriva da dati locali danneggiati. Spesso, cancellando la cache dell'app (o eliminando la cartella ClickUp dai dati di sistema) e riavviando l'app è possibile risolvere i problemi di accesso persistenti. Inoltre, assicurati di utilizzare l'ultima versione dell'app.

Se le tue attività o gli aggiornamenti non vengono visualizzati su tutti i dispositivi, verifica innanzitutto di avere una connessione a Internet e che i server di ClickUp siano operativi (non si tratta di un'interruzione globale).

Quindi, assicurati che l'app sia aggiornata. Le versioni precedenti potrebbero presentare bug di sincronizzazione. Se il problema persiste, prova ad aggiornare manualmente o riapri l'app desktop. Se hai apportato modifiche dal cellulare o dal browser, esci e accedi nuovamente su altri dispositivi, il che spesso triggera una nuova sincronizzazione.

Notifiche non visualizzate

Spesso, le notifiche mancanti sono semplicemente un problema di impostazioni. Innanzitutto, verifica che le notifiche desktop siano abilitate.

Quindi, controlla le autorizzazioni di notifica del tuo sistema operativo e assicurati che ClickUp sia autorizzato a inviare avvisi push.

Se continua a non funzionare, esci e accedi nuovamente oppure riavvia l'app.

Arresti anomali dell'app

Se ClickUp si blocca, si congela o non si avvia, verifica di utilizzare l'ultima versione tramite il menu "Informazioni su ClickUp" o "Aggiorna".

Se l'aggiornamento non risolve il problema, una reinstallazione completa può eliminare i file danneggiati. Su macOS, elimina la cartella dei dati dell'utente (~/Library/Application Support/ClickUp), quindi riavvia l'app. Su Windows, disinstalla, elimina la cartella %AppData%\Roaming\ClickUp e reinstalla.

Inoltre, controlla l'utilizzo delle risorse di sistema. Se il tuo computer ha poca memoria o CPU, chiudere altre app pesanti prima di avviare ClickUp può migliorare la stabilità.

Massimizza l'efficienza con l'app desktop ClickUp

Il lavoro da remoto e ibrido comporta sfide uniche: strumenti dispersi, contesto perso e continui passaggi da un'app all'altra.

L'app desktop ClickUp risolve questo problema riunendo tutto ciò di cui il tuo team ha bisogno in un unico spazio di lavoro coeso. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale, alle automazioni e all'accesso offline, il tuo team può collaborare senza interruzioni, indipendentemente da dove si trovi.

Iscriviti gratis a ClickUp e trasforma i tuoi flussi di lavoro frammentati in un'unica fonte di produttività.

Domande frequenti

Sì, ClickUp supporta una modalità offline sul desktop. Puoi visualizzare le attività e le note aperte di recente e persino creare nuove attività o promemoria mentre sei offline. Una volta ricollegato, tutto si sincronizza automaticamente.

In generale, sì. La versione desktop tende ad essere più reattiva ed evita il ritardo e il sovraccarico di risorse che a volte si verificano quando si esegue ClickUp in un browser.

La maggior parte delle funzionalità principali, come Attività, Documenti, Chat, IA e Notifiche, funzionano nell'app desktop. Tuttavia, alcune cose potrebbero comportarsi in modo leggermente diverso rispetto alla versione web (ad esempio, alcune integrazioni o incorporamenti basati su browser).

BrainGPT (precedentemente Brain MAX) è l'esperienza IA complementare di ClickUp che supporta l'acquisizione vocale e un accesso più rapido per aiutarti a lavorare su attività, documenti e contesti collegati.

Sì, gli agenti possono agire in base a trigger e istruzioni configurati all'interno di ClickUp. Le configurazioni avanzate possono utilizzare Super Agents per flussi di lavoro più specializzati.