I 13 migliori strumenti di IA per gli insegnanti a distanza nel [anno]

Sai già che l'apprendimento incentrato sugli studenti porta a un maggiore coinvolgimento e a risultati migliori. Tuttavia, il tempo limitato e il crescente carico di lavoro amministrativo possono rendere questo obiettivo irraggiungibile.

È qui che l'uso corretto degli strumenti di intelligenza artificiale può fare la differenza. Questi strumenti si occupano di attività ripetitive che richiedono tempo ed energia. Gli strumenti GenAI ti aiutano a progettare percorsi di apprendimento più personalizzati, a monitorare costantemente lo stato delle attività e a fornire feedback tempestivi.

In questa guida esploreremo i migliori strumenti didattici basati sull'IA per gli educatori che supportano l'insegnamento a distanza e l'apprendimento personalizzato.

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti di IA generativa per gli insegnanti a distanza e dei vantaggi che ciascuno di essi offre al tuo flusso di lavoro. 📊

Nome dello strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp Documenti per organizzare i programmi delle lezioni; attività, stati personalizzati e campi personalizzati per il monitoraggio dei ritmi e degli standard; automazioni per semplificare i flussi di lavoro degli insegnanti; dashboard per visualizzare i progressi; IA per il richiamo delle conoscenze e l'assistenza. Scuole e insegnanti che desiderano pianificare l'insegnamento e effettuare il project management in un unico posto Free Forever; personalizzazione disponibile per le aziende MagicSchool IA Automazione della creazione delle lezioni, supporti per l'istruzione speciale (IEP, piani 504), dashboard analitiche, facile esportazione in Docs/Word/Classroom/Canvas. Insegnanti che desiderano una preparazione delle lezioni rapida e differenziata e supporto SPED Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12,99 $ al mese per utente. Eduaide. IA Oltre 110 strumenti didattici, contenuti allineati agli standard (5E, basati sulla pedagogia), bot di feedback con rubriche. Docenti che necessitano di risorse didattiche diversificate e conformi agli standard Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 5,99 $ al mese. Insegnamento dinamico Integrazione diretta con Google per feedback, riproduzione del processo di scrittura (Inspect Writing), traduzione in oltre 50 lingue, conformità FERPA e COPPA. Insegnanti che utilizzano gli strumenti Google e desiderano feedback semplificati e accessibilità Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per scuole e distretti scolastici. ChatGPT Piani di lezione personalizzati, GPT personalizzati per l'insegnamento standardizzato, assistenza alla comunicazione multilingue, integrazione con Canva e Drive/M365. Docenti a distanza e ibridi che desiderano piani, creazione di contenuti e comunicazione versatili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $ al mese. Wayground (Quizizz) Creazione di risorse IA da prompt/file/URL, valutazione automatizzata per risposte aperte/audio, ampia libreria di contenuti creati dagli insegnanti. Docenti che desiderano quiz coinvolgenti e approfondimenti basati sui dati Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per scuole e distretti scolastici. Gradescope Istituzioni che gestiscono grandi volumi di valutazioni con particolare attenzione all'equità e all'analisi dei dati Istituzioni che gestiscono grandi volumi di valutazioni con particolare attenzione all'equità e all'analisi dei dati Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le istituzioni. Curipod Lezioni interattive generate dall'IA, feedback istantaneo dell'IA con rubriche, caricamento e miglioramento delle diapositive esistenti, conformità FERPA e COPPA. Insegnanti che necessitano di un coinvolgimento interattivo e dal vivo in classi remote o ibride Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese. Diffit Generazione di risorse didattiche da testi/caricamenti/link, organizzatori grafici e schemi, allineamento agli standard e controllo del vocabolario. Insegnanti che necessitano di materiali di lettura adattabili per classi con studenti di diversi livelli Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 14,99 $ al mese. Turnitin Rapporti di somiglianza per plagio e contenuti generati dall'IA, commenti in linea, QuickMarks, rubriche, feedback vocale/multimediale, rilevamento delle manipolazioni (testo bianco, scambio di caratteri) Docenti che desiderano controlli di integrità accademica e valutazioni digitali strutturate Prezzi personalizzati Khanmigo Piani di lezione, quiz, ganci e rubriche generati dall'IA, contenuti in linea con il programma scolastico della Khan Academy. Insegnanti che desiderano effettuare la creazione rapida di contenuti all'interno dell'ecosistema Khan Academy Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 4 $ al mese. Education Copilot Pianificatore di lezioni IA, supporto inglese + spagnolo, livello e struttura regolabili, oltre 10 strumenti per risparmiare tempo. Insegnanti che necessitano di un punto di partenza rapido per piani di lezione e fogli di lavoro 30 giorni di versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 9 $ al mese. Kahoot! Apprendimento basato sul gioco, kahoot dal vivo o personalizzati, diversi tipi di domande, design accessibile (lettura ad alta voce, contrasto elevato, lettore di schermo). Insegnanti concentrati sul rendimento degli studenti e sulla verifica della comprensione in tempo reale Prezzi personalizzati

Cosa rende un buon strumento di IA per gli educatori?

Un buon strumento di IA per insegnanti ti aiuta a suggerire percorsi di apprendimento personalizzati e fornisce risorse o contenuti su misura per le esigenze di ogni studente.

Ecco alcune funzionalità avanzate da ricercare negli strumenti GenAI per insegnanti.

Valutazione e feedback accurati: assegna automaticamente i punteggi ai quiz, valuta le risposte brevi o controlla i saggi fornendo al contempo un feedback utile.

Supporto all'apprendimento adattivo: identifica le lacune nelle competenze, suggerisce esercizi personalizzati e raccomanda risorse adatte allo stile di apprendimento di ogni studente.

Creazione rapida di contenuti: redigi bozze di piani didattici, genera spunti di scrittura, riepiloga letture o crea materiali di studio in modo rapido.

Integrazione perfetta: integra facilmente i tuoi attuali sistemi LMS, Calendari e sistemi di gestione delle classi, così non dovrai passare da una piattaforma all'altra.

Privacy e sicurezza dei dati: proteggi le informazioni degli studenti e garantisci la conformità alle normative quali FERPA o GDPR.

Analisi approfondite: analizza i modelli relativi al rendimento, alla partecipazione e al coinvolgimento degli studenti, in modo da poter intervenire tempestivamente e adeguare le tue strategie didattiche.

Collaborazione e coinvolgimento: ottieni strumenti che supportano il lavoro di gruppo, le discussioni e il feedback in tempo reale per mantenere gli studenti coinvolti in contesti remoti o ibridi.

Ecco i migliori strumenti di IA generativa che semplificano la pianificazione delle lezioni, il monitoraggio degli studenti e l'insegnamento per gli educatori a distanza. 👇🏼

1. ClickUp (il miglior spazio di lavoro all-in-one per la pianificazione, la valutazione e la comunicazione)

L'84% degli insegnanti dichiara di non avere abbastanza tempo durante l'orario di lavoro per completare le valutazioni, pianificare le lezioni, gestire le pratiche burocratiche o rispondere alle email dei genitori. Quando ogni attività viene svolta con uno strumento diverso, anche il lavoro più semplice richiede più tempo del necessario.

ClickUp riunisce tutto in un unico spazio di lavoro AI convergente, così potrai dedicare più tempo all'insegnamento invece che al passaggio da un'app all'altra. Grazie all'intelligenza artificiale, comprende il tuo contesto e ti fornisce immediatamente ciò di cui hai bisogno; niente più dispersione di lavoro!

Le tue attività, quiz, programmi didattici, documenti e comunicazioni rimangono collegati in un unico spazio di lavoro organizzato con IA connessa.

Ecco come il software di project management ClickUp Education ti aiuta a gestire l'insegnamento a distanza in modo più fluido:

Genera materiali didattici e istruzioni

ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato, ti aiuta a generare rapidamente piani di lezione, domande per i compiti, linee guida per i progetti e altro ancora. Questa IA responsabile è sempre al tuo fianco durante le lezioni, i documenti e i compiti, fornendoti l'assistenza di cui hai bisogno nel momento in cui ne hai bisogno.

Genera materiali didattici e personalizzali per ogni studente utilizzando ClickUp Brain.

Ecco come puoi utilizzare questa IA per gli studenti per fare davvero la differenza nella tua giornata:

Pianificazione delle lezioni più intelligente: trasforma le tue note in uno schema chiaro e didattico con obiettivi e attività.

Creazione più rapida di quiz: genera domande di valutazione in pochi secondi dalle tue letture o dai tuoi video.

Istruzioni più chiare per ogni studente: semplifica le indicazioni complesse per garantire che ogni studente comprenda l’attività assegnata.

Feedback rapido senza stress: fornisci commenti di alta qualità e utilizzabili senza il lavoro richiesto.

Prova questi prompt: Trasforma queste note in un piano didattico di 45 minuti con obiettivi di apprendimento e un'attività conclusiva

Crea cinque domande a scelta multipla per la classe 7 con le relative risposte

Semplifica queste istruzioni per gli studenti ESL della prima media

Riassumi questa risposta e indica un punto di forza e un'area di miglioramento

Non perdere tempo con pagine bianche. Descrivi le tue esigenze, lascia che ClickUp Brain crei la bozza e passa direttamente all'insegnamento. Guarda questo video per scoprire quanto è facile.

Centralizza le risorse e collabora con i colleghi

Dopo che Brain ti ha aiutato a creare i tuoi materiali, ClickUp Docs diventa il luogo in cui li trasformi in risorse strutturate e pronte per l'uso in classe. Puoi formattare i piani delle lezioni, collaborare con i colleghi in tempo reale, aggiungere istruzioni per le attività, incorporare immagini o link e effettuare la condivisione con gli studenti o i colleghi.

Collabora con altri insegnanti e crea basi di conoscenza con i documenti ClickUp.

ClickUp Docs funziona anche come sistema di gestione delle conoscenze, aiutandoti a creare una libreria in continua crescita di tutto ciò che insegni. Classifica per argomento o unità, applica tag ricercabili per trovare immediatamente ciò che ti serve e mantieni organizzati i documenti accademici importanti anno dopo anno.

💡 Suggerimento professionale: il modello di piano delle lezioni ClickUp College semplifica notevolmente la pianificazione delle lezioni. Puoi creare e personalizzare facilmente i piani delle lezioni, quindi organizzare tutti i contenuti delle lezioni, i compiti e gli esami in un unico posto. Ogni lezione diventa un'attività in cui puoi monitorare i progressi con stati e date di scadenza chiare. Basta aggiungere la tua scaletta da Brain, inserire gli obiettivi e le attività e trasformarla in una lezione pronta per gli studenti che potrai riutilizzare con sicurezza ogni semestre. Ottieni un modello gratis Crea piani di lezione e organizza i contenuti con il modello di piano di lezione universitario ClickUp.

Pianifica le attività per ogni attività o sessione

ClickUp Attività trasforma i tuoi piani didattici in un flusso di lavoro chiaro e tracciabile. Crea un'attività per ogni sessione di lezione o compito, aggiungi liste di controllo per le attività didattiche e allega tutti i file o le diapositive necessari.

Gestisci le tue sessioni didattiche e completa le lezioni in tempo con le attività di ClickUp.

Automatizza il lavoro di routine e riduci il carico di lavoro

Quando più compiti sono in ritardo, i feedback si accumulano e un quiz deve ancora essere revisionato, il monitoraggio manuale può rapidamente sfuggire di mano. ClickUp ti offre due modi per alleggerire questa pressione: l'automazione basata su regole e gli agenti IA in linguaggio naturale che lavorano fianco a fianco.

ClickUp Automations si occupa dei flussi di lavoro ripetitivi e di routine. Basta impostare una volta la regola e ClickUp la applica in modo coerente. Ad esempio, quando uno studente invia un compito, un'automazione può spostare tale attività nell'elenco delle valutazioni, aggiornare lo stato e persino inviare promemoria per le prossime scadenze di valutazione.

Utilizza regole predefinite o crea agenti IA personalizzati per automatizzare le attività di routine.

Gli agenti ClickUp AI gestiscono il lavoro più flessibile che non è vincolato a regole predefinite.

Puoi semplicemente chiedere: "Raccogli tutti i compiti che non hanno ricevuto feedback e aggiungili a un elenco di priorità" o "Invia un messaggio agli studenti i cui compiti devono essere revisionati". L'agente comprende la tua richiesta e completa l'azione nella tua area di lavoro.

Automatizza le tue attività di routine tramite input trigger con ClickUp AI Agents.

Aiuta gli studenti a organizzarsi

Aiuta gli studenti a tenere sotto controllo compiti, progetti e promemoria con il software di project management ClickUp Student. Possono segnare lo stato del lavoro, allegare il loro lavoro alle attività, aggiungere commenti e sapere sempre cosa è in sospeso e cosa è terminato.

Il Calendario ClickUp può aiutarli a pianificare la loro settimana mappando visivamente compiti, test e sessioni di revisione in un unico posto.

Pianifica e gestisci attività, compiti e scadenze senza sforzo con ClickUp Calendario.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Raccogli e organizza le richieste: crea moduli personalizzabili per le ammissioni, l'invio dei compiti, le forniture e altro ancora con crea moduli personalizzabili per le ammissioni, l'invio dei compiti, le forniture e altro ancora con ClickUp Forms

Tieni i dettagli a portata di mano: registra voti, punteggi, livelli di abilità o note sul comportamento direttamente su ogni compito o attività con registra voti, punteggi, livelli di abilità o note sul comportamento direttamente su ogni compito o attività con i campi personalizzati in ClickUp.

Tieni traccia dei progressi: visualizza il rendimento della classe, valuta i progressi degli studenti, monitora la capacità della classe o gestisci gli inventari, tutto in un unico spazio, con visualizza il rendimento della classe, valuta i progressi degli studenti, monitora la capacità della classe o gestisci gli inventari, tutto in un unico spazio, con i dashboard di ClickUp

Gestisci il tempo in modo efficiente: visualizza tutto il tuo lavoro e i tuoi impegni in un unico posto con ClickUp Calendario e visualizza tutto il tuo lavoro e i tuoi impegni in un unico posto con ClickUp Calendario e Sequenza, che ti aiutano a pianificare la tua giornata e la tua settimana in modo efficiente.

Mantieni le conversazioni contestualizzate: configura canali di chat per semplificare la collaborazione e notificare aggiornamenti a singoli individui o gruppi utilizzando configura canali di chat per semplificare la collaborazione e notificare aggiornamenti a singoli individui o gruppi utilizzando ClickUp Chat.

Centralizza il tuo piano quotidiano: collega gli altri tuoi strumenti tramite collega gli altri tuoi strumenti tramite le connessioni ClickUp per ridurre il cambio di contesto.

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità può risultare eccessiva per gli utenti alle prime armi.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 afferma:

È intuitivo, facile e veloce da fare ciò che devo fare. Penso che mantenga davvero la promessa di ridurre al minimo i clic! Non mi sento mai frustrato dallo strumento né penso "perché non posso semplicemente fare xyz?" Senza questo strumento non potrei letteralmente svolgere il mio lavoro né tenere traccia delle mie cose. Ed è davvero conveniente!

È intuitivo, facile e veloce da fare ciò che devo fare. Penso che mantenga davvero la promessa di ridurre al minimo i clic! Non mi sento mai frustrato dallo strumento né penso "perché non posso semplicemente fare xyz?" Senza questo strumento non potrei letteralmente svolgere il mio lavoro né tenere traccia delle mie cose. Ed è davvero conveniente!

2. MagicSchool IA (ideale per la pianificazione delle lezioni generate dall'IA e i flussi di lavoro incentrati sugli insegnanti)

tramite MagicSchool IA

MagicSchool riunisce la creazione di lezioni, il supporto agli studenti e le attività amministrative in un'unica piattaforma di IA.

È particolarmente utile per le esigenze di istruzione speciale. Puoi generare piani IEP e 504, piani di intervento comportamentale, suggerimenti di adattamento e risorse strutturate che aiutano ogni studente ad accedere alla lezione.

Condividere il tuo lavoro è altrettanto semplice. Esporta le lezioni in Documenti Google o Microsoft Word, oppure inviale direttamente a Google Classroom o Canvas senza alcuna formattazione aggiuntiva.

Quando desideri avere una visibilità su ciò che funziona, MagicSchool fornisce dashboard analitiche che evidenziano i progressi degli studenti e le tendenze di coinvolgimento. Questo ti aiuta a prendere decisioni didattiche supportate da dati chiari.

Le migliori funzionalità/funzioni di MagicSchool IA

Utilizza l'opzione "mostra un esempio" in ogni strumento per visualizzare in anteprima gli esempi e scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Evita complicare la procedura di prompt e ottieni risultati in pochi secondi, con la possibilità di personalizzarli in base al contesto scolastico.

Affidati alle misure di sicurezza integrate che segnalano i pregiudizi, danno priorità all'accuratezza dei fatti e proteggono le informazioni di identificazione personale.

Limiti dell'IA di MagicSchool

Spesso può sfuggire la sottile creatività e l'espressione personale degli studenti che solo un insegnante può veramente riconoscere.

Prezzi di MagicSchool IA

Free

In più: 12,99 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MagicSchool IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di MagicSchool IA?

Una recensione su Reddit dice:

Adoro la scuola di magia. Creo bot personalizzati e li faccio usare agli studenti per diversi progetti. Posso monitorare i registri degli studenti in tempo reale. Gli studenti hanno utilizzato l'IA durante l'apprendimento del processo di progettazione ingegneristica e io ho impostato il contesto come se fossero su un'astronave su Marte e alla fine dovessero affrontare la sfida del lancio dell'uovo come "atterraggio di emergenza".

Adoro la scuola di magia. Creo bot personalizzati e li faccio usare agli studenti per diversi progetti. Posso monitorare i registri degli studenti in tempo reale. Gli studenti hanno utilizzato l'IA durante l'apprendimento del processo di progettazione ingegneristica e io ho impostato il contesto come se fossero su un'astronave su Marte e alla fine dovessero affrontare la sfida del lancio dell'uovo come "atterraggio di emergenza".

3. Eduaide. IA (Ideale per creare materiali didattici differenziati in pochi minuti)

tramite Eduaide.ai / IA

Con Eduaide. IA, puoi generare più di 110 tipi di risorse didattiche. Queste includono quiz, elenchi di vocaboli, lezioni strutturate, attività di escape room, giochi da fare in classe e organizzatori grafici.

Tutto il materiale generato ha una base pedagogica. Il contenuto segue modelli educativi consolidati e best practice, inclusi modelli didattici strutturati come il modello 5E.

La piattaforma semplifica anche la revisione del lavoro. Un bot di feedback fornisce commenti pratici e basati su criteri di valutazione per il lavoro degli studenti. Inoltre, il generatore di valutazioni consente di creare domande con difficoltà regolabile e formati diversi.

Eduaide. ai funzionalità/funzioni migliori

Fai brainstorming con Erasmus IA Assistant per perfezionare le idee per le lezioni e creare materiali didattici su misura che si adattino ai tuoi obiettivi di insegnamento.

Esporta le risorse direttamente su Documenti Google, Microsoft Word o PDF per effettuare la condivisione, la stampa o le modifiche.

Genera materiali in più lingue per fornire un supporto migliore agli studenti multilingue nella tua classe.

Limiti di Eduaide. /IA

Gli strumenti di modifica dell'area di lavoro possono sembrare limitati e poco intuitivi, rendendo difficile modificare i contenuti direttamente all'interno della piattaforma.

Prezzi di Eduaide. IA

Free

Pro: 5,99 $ al mese

Scuole e distretti scolastici: prezzi personalizzati

Eduaide. IA valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: gli insegnanti utilizzavano approcci ludici molto prima che la "gamification" diventasse una parola d'ordine. The Oregon Trail, uno strumento di apprendimento basato sul gioco, è stato creato da Don Rawitsch, Bill Heinemann e Paul Dillenberger nel 1971 per essere utilizzato in una classe di storia di terza media. Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di un capo carovana che guida un gruppo di coloni in viaggio dal Missouri all'Oregon negli anni '40 dell'Ottocento. Il gioco insegna la storia attraverso le conseguenze, mostrando come le scelte e i compromessi abbiano dato forma al viaggio dei coloni.

Ricevi risposte basate sul tuo contesto accademico reale, come i progressi degli studenti, i piani delle lezioni e le note, piuttosto che risultati generici trovati sul web.

Individua istantaneamente file o riferimenti su ClickUp, Google Drive, contenuto LMS e cartelle condivise del team.

Genera risorse per gli studenti, scrivi feedback o crea aggiornamenti sulla classe senza perdere tempo a elaborare prompt.

Usa Talk to Text , la funzione voice-first, per dettare idee per le lezioni, assegnare attività, inviare messaggi ai genitori o riepilogare le riunioni mentre insegni o ti sposti. Effettua ricerche nei tuoi materiali didattici e utilizza i migliori modelli di IA per generare risorse di apprendimento utilizzando ClickUp BrainGPT.

4. Brisk Teaching (ideale per la modifica in linea con il programma didattico e l'adattamento immediato dei contenuti didattici)

tramite Brisk Teaching

Brisk è uno strumento di formazione basato sull'IA che ti aiuta a progettare contenuti didattici e personalizzare l'apprendimento senza abbandonare il tuo flusso di lavoro esistente.

Puoi creare rapidamente risorse didattiche come presentazioni, appunti guidati, script per podcast e attività interattive. Inoltre, Brisk si integra direttamente con gli strumenti Google, quindi è facile fornire feedback. Scegli uno stile di feedback e inserisci i commenti direttamente nei documenti Google per guidare i tuoi studenti in modo più efficace.

La funzionalità "Inspect Writing" offre una riproduzione in stile video del percorso di scrittura di ogni studente, dalla prima bozza alla versione finale. Guarda cosa hanno digitato, cancellato, incollato e revisionato, compreso il modo in cui hanno risposto al feedback. Ciò rende più facile diagnosticare le difficoltà di scrittura ed evidenziare i miglioramenti.

Le migliori funzionalità di Brisk Teaching

Traduci testi digitali in oltre 50 lingue per rendere l'apprendimento accessibile a classi eterogenee.

Proteggi i dati degli studenti con la conformità FERPA e COPPA, essenziale per l'uso a livello scolastico o distrettuale.

Integrazione diretta con Documenti Google, Slides, Classroom, Microsoft Word/PowerPoint, OneDrive e altro ancora senza abbandonare il tuo flusso di lavoro abituale.

Limiti dell'insegnamento dinamico

Si tratta principalmente di un'estensione del browser, quindi offre un valore limitato quando si lavora offline o al di fuori degli strumenti basati sul web.

Prezzi di Brisk Teaching

Free

Scuole e distretti scolastici: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Brisk Teaching

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Brisk Teaching?

Una recensione su Reddit dice:

La uso da due anni. È fantastica. La scuola in cui insegno ora ha acquistato la versione aggiornata ed è ancora migliore.

La uso da due anni. È fantastica. La scuola in cui insegno ora ha acquistato la versione aggiornata ed è ancora migliore.

5. ChatGPT (ideale per spiegazioni aperte, generazione di idee e supporto flessibile agli studenti)

tramite ChatGPT

ChatGPT è molto più di un semplice strumento di scrittura basato sull'IA. Carica le informazioni sugli studenti, come i punti di forza o le preferenze di apprendimento, e genera piani di lezione personalizzati che soddisfano le esigenze di ogni studente.

Puoi anche standardizzare modelli e risorse in tutta la tua scuola utilizzando GPT personalizzati. Tutto ciò che condividi con ChatGPT for Teachers non viene utilizzato per addestrare i modelli per impostazione predefinita e i dati sono protetti con crittografia, autenticazione a più fattori e SSO.

Inoltre, ti aiutano a entrare più facilmente in contatto con studenti multilingue. Traduci istruzioni, rubriche, aggiornamenti sulla classe o email in lingue come spagnolo, francese, italiano e molte altre, mantenendo il tuo messaggio accurato e professionale.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

Pianifica le lezioni, effettua la modifica dei materiali in collaborazione con i tuoi colleghi e effettua la condivisione dei progetti con il tuo team.

Crea presentazioni in Canva e importa i tuoi piani didattici o file da Google Drive o Microsoft 365.

Scopri idee didattiche pronte all'uso e accedi ai prompt sull'IA per insegnanti condivisi dagli educatori direttamente all'interno del prodotto.

Limiti di ChatGPT

Può generare risposte che sono oggettivamente errate, quindi è comunque necessario ricontrollare l'accuratezza prima della condivisione dei contenuti con gli studenti.

Prezzi di ChatGPT

Free

In più: 20 $ al mese

Pro: 200 $ al mese

Team: 30 $ al mese per utente

Azienda: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 1900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Una recensione su Reddit dice:

Insegno online e utilizzo ChatGPT per aiutarmi a creare lezioni e compiti che mi consentono di ottenere i risultati desiderati. Senza concentrazione posso divagare e distrarmi, quindi lo utilizzo per aiutarmi a identificare i punti chiave, ma anche per creare un contesto aggiuntivo che fornisco agli studenti sotto forma di note delle lezioni. Aggiungo le note ai miei PowerPoint e poi creo dispense che pubblico online.

Insegno online e utilizzo ChatGPT per aiutarmi a creare lezioni e compiti che mi consentono di ottenere i risultati desiderati. Senza concentrazione posso divagare e distrarmi, quindi lo utilizzo per aiutarmi a identificare i punti chiave, ma anche per creare un contesto aggiuntivo che fornisco agli studenti sotto forma di appunti delle lezioni. Aggiungo gli appunti ai miei PowerPoint e poi creo dispense che pubblico online.

6. Wayground (ideale per quiz ludici e coinvolgimento degli studenti in tempo reale)

tramite Wayground

Wayground (precedentemente Quizizz) si è evoluto da un semplice strumento per quiz a una piattaforma di apprendimento IA completa. È possibile creare un'ampia varietà di contenuti didattici, tra cui valutazioni, quiz, lezioni, brani di lettura, flashcard e video interattivi, utilizzando oltre 18 diversi tipi di domande.

Ogni sessione che esegui include approfondimenti dettagliati a livello di classe e di studente che puoi modificare, scaricare, stampare o effettuare la condivisione con genitori e tutori.

Wayground ti offre anche l'accesso a milioni di risorse disponibili pubblicamente create da altri insegnanti. Attingi alle risorse della libreria per assegnare sessioni dal vivo, compiti a casa o incorporare domande individuali nelle tue lezioni e attività.

Le migliori funzionalità di Wayground

Genera risorse in pochi minuti utilizzando l'IA digitando un prompt, caricando un documento o incollando l'URL di una pagina web.

Automatizza la valutazione delle domande aperte e delle risposte audio impostando la materia, il livello scolastico e i criteri di valutazione.

Seleziona le modalità di gioco per rendere l'apprendimento coinvolgente, tra cui Live, Classic, Student-paced, Instructor-paced, Paper Mode, Mastery Peak, Test Mode e altre ancora.

Limiti di Wayground

Non è possibile rimuovere o mettere in pausa facilmente i singoli studenti durante il quiz. Quindi, se qualcuno esce o viene chiamato fuori dalla classe, si finisce per dover terminare ogni domanda per tutti.

Prezzi Wayground

Starter: Gratis

Scuole e distretti scolastici: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wayground

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wayground?

Una recensione di Capterra afferma:

Adoro Quizizz. È una piattaforma che piace molto ai miei studenti. Posso farli competere tra classi per vedere quale ottiene la maggiore accuratezza in una valutazione, e loro adorano scegliere la musica da ascoltare durante il gioco.

Adoro Quizizz. È una piattaforma che piace molto ai miei studenti. Posso farli competere tra classi per vedere quale ottiene la maggiore accuratezza in una valutazione, e loro adorano scegliere la musica da ascoltare durante il gioco.

👀 Lo sapevi? Il 60% degli insegnanti utilizza ormai l'IA nelle proprie classi. I docenti più giovani sono all'avanguardia in questo campo: quelli sotto i 26 anni dichiarano il più alto tasso di adozione degli strumenti di IA per l'insegnamento e il supporto agli studenti.

7. Gradescope (ideale per la valutazione semplificata di compiti scritti a mano, digitali e STEM)

tramite Gradescope

Gradescope è una piattaforma online di valutazione e correzione creata per gestire grandi volumi di lavori degli studenti mantenendo un feedback di alta qualità. Supporta molti formati di invio, inclusi esami scritti a mano, fogli di lavoro, fogli a bolle, risposte digitate e persino compiti di programmazione.

Puoi iniziare con le rubriche che hai pianificato in anticipo o crearne di nuove durante la valutazione. Se modifichi i punti o i criteri durante la valutazione, la piattaforma aggiorna retroattivamente i punteggi di tutti gli invii per riflettere la modifica.

Gradescope IA accelera ulteriormente il processo senza compromettere la precisione. Raggruppa automaticamente le risposte simili, consentendoti di esaminarle e valutarle in blocco.

Per garantire l'equità, lo strumento utilizza un flusso di lavoro basato su domande e nasconde l'identità degli studenti (nomi e indirizzi email) durante la valutazione. Ciò riduce al minimo i pregiudizi e consente di concentrarsi sulla qualità di ciascuna risposta.

Le migliori funzionalità di Gradescope

Analizza le statistiche relative alle singole domande e ai criteri di valutazione per identificare gli errori più comuni e le lacune nell'apprendimento.

Invia i voti agli studenti con un solo clic o esportali nel tuo registro per un facile monitoraggio.

Integrazione con le principali piattaforme LMS come Canvas, Blackboard, Brightspace, Moodle e Sakai per la sincronizzazione degli elenchi degli studenti e l'esportazione dei voti senza problemi.

Limiti di Gradescope

Il sistema di valutazione basato su rubriche può essere limitante per attività complesse o creative che non rientrano perfettamente nelle rigide categorie delle rubriche.

Prezzi di Gradescope

Base : Gratis

Istituzionale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gradescope

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Gradescope?

Una recensione di Capterra afferma:

Mi affido molto a Gradescope per la valutazione delle domande a scelta multipla che sono state terminate in classe utilizzando un foglio di risposta a scelta multipla. Gradescope semplifica notevolmente il processo integrandosi perfettamente con Blackboard per ottenere l'elenco degli studenti e collegarlo automaticamente al rispettivo foglio di risposta.

Mi affido molto a Gradescope per la valutazione delle domande a scelta multipla che sono state terminate in classe utilizzando un foglio di risposta a scelta multipla. Gradescope semplifica notevolmente il processo integrandosi perfettamente con Blackboard per ottenere l'elenco degli studenti e collegarlo automaticamente al rispettivo foglio di risposta.

8. Curipod (Ideale per slide interattive e attività che coinvolgono gli studenti)

tramite Curipod

Curipod è una piattaforma didattica interattiva basata sul web, incentrata sulla creazione di slide e attività basate sull'IA. Puoi utilizzarla per creare lezioni complete, ripassi veloci e attività coinvolgenti per l'insegnamento a distanza.

Iniziare è semplice. Crea lezioni da zero con Curipod IA o carica presentazioni esistenti da PowerPoint o Google Slides. Da lì, puoi migliorare la tua lezione con elementi interattivi come sondaggi, disegni o word cloud.

Man mano che gli studenti rispondono con risposte, disegni o risposte aperte, Curipod fornisce un feedback IA istantaneo e allineato alla rubrica. Curipod fornisce anche supporto per la privacy degli studenti ed è pienamente conforme alle normative FERPA e COPPA, rendendolo una scelta sicura e con alta sicurezza per le classi remote.

Le migliori funzionalità/funzioni di Curipod

Genera lezioni complete e conformi agli standard per qualsiasi materia e livello scolastico semplicemente digitando un prompt.

Visualizza i report sulla partecipazione in classe, le risposte individuali degli studenti e gli errori comuni per orientare l'insegnamento.

Offri lezioni coinvolgenti di preparazione ai test per le valutazioni statali (come STAAR, CAASPP) e ACT con feedback IA personalizzabile.

Limiti di Curipod

Il sistema di codici QR per moderare le risposte degli studenti non sempre funziona in modo ottimale.

Prezzi Curipod

Free

Premium: 24 $ al mese

Scuola e distretto: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Curipod

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Curipod?

Una recensione su G2 afferma:

Ciò che mi piace di più di Curipod è che migliora le mie lezioni rendendole interattive e gli studenti possono accedervi dai loro Chromebook. Apprezzo anche il fatto che Curipod possa creare una lezione per te utilizzando la tecnologia IA e che possa anche "Curificare" una lezione che hai già creato per renderla interattiva. È uno strumento davvero fantastico!

Ciò che mi piace di più di Curipod è che migliora le mie lezioni rendendole interattive e gli studenti possono accedervi dai loro Chromebook. Apprezzo anche il fatto che Curipod possa creare una lezione per te utilizzando la tecnologia IA e che possa anche "Curificare" una lezione che hai già creato per renderla interattiva. È uno strumento davvero fantastico!

Orari e promemoria: pianifica automaticamente le lezioni, invia promemoria agli studenti e effettua il monitoraggio delle date di scadenza dei compiti.

Distribuzione dei contenuti: condividi materiali didattici, link e compiti con gli studenti tramite chat o assegnazione di attività.

Monitoraggio dei progressi: controlla gli invii degli studenti, segnala quelli in ritardo e fornisci agli insegnanti rapporti giornalieri o settimanali sui progressi compiuti.

Supporto tramite domande e risposte: rispondi alle domande più frequenti degli studenti su compiti, scadenze o contenuti delle lezioni tramite chat o messaggi diretti.

Raccolta di feedback: raccogli i feedback degli studenti dopo ogni lezione e riepiloga/riassume le informazioni per l'insegnante.

🧠 Curiosità: le aule scolastiche stanno adottando l'IA in modi nuovi. Gli strumenti più utilizzati in ambito educativo sono i giochi didattici basati sull'IA (51%). Seguono a ruota le piattaforme di apprendimento adattivo (43%) e i sistemi di valutazione automatizzata (41%), entrambi utili per personalizzare l'apprendimento e alleggerire il carico di lavoro.

9. Diffit (Ideale per adattare un singolo testo a più livelli di lettura)

tramite Diffit

Differenziare i materiali didattici richiede tempo, ma può cambiare completamente il modo in cui ogni studente percepisce l'accessibilità dell'apprendimento. Diffit è uno strumento didattico basato sull'IA che ti aiuta a farlo generando risorse didattiche adatte a diversi livelli di lettura e lingua.

Basta inserire un argomento, incollare un testo, caricare un documento o effettuare la condivisione di una pagina web o di un link video. Lo strumento lo trasforma poi in brani e attività differenziati e adattati al livello di lettura dei tuoi studenti.

Avrai anche a disposizione organizzatori grafici e schemi che forniscono supporto agli studenti nella scomposizione di concetti complessi, aiutandoli a comprendere e a rispondere con maggiore sicurezza.

Le migliori funzionalità di Diffit

Esporta le risorse in formato PDF, Documenti Google, Slides o Moduli modificabili, nonché file Microsoft 365 per un facile utilizzo in classe.

Adatta l'allineamento degli standard, il livello di approfondimento delle conoscenze e i traguardi lessicali in modo che corrispondano ai tuoi obiettivi didattici.

Incorpora eventi attuali, argomenti di tendenza e testi coinvolgenti per rendere la pratica della lettura più significativa in tutte le materie.

Limiti di Diffit

Lo strumento non dispone di dashboard integrate per il monitoraggio dei progressi degli studenti né di analisi dei feedback per monitorare i progressi nell'apprendimento.

Prezzi Diffit

Versione di prova gratis

Singoli insegnanti : 14,99 $ al mese

Scuole: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Diffit

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Diffit?

Una recensione su Reddit dice:

Ho utilizzato la sua funzionalità di importazione PDF e la trovo eccezionale. Consente di creare ottime diapositive e appunti. Ho scoperto che con qualsiasi scrittura basata sull'IA è necessario essere molto specifici e dettagliati nelle istruzioni.

Ho utilizzato la sua funzionalità di importazione PDF e la trovo eccezionale. Consente di creare ottime diapositive e appunti. Ho scoperto che con qualsiasi scrittura basata sull'IA è necessario essere molto specifici e dettagliati nelle istruzioni.

10. Turnitin (ideale per il rilevamento dei plagi, l'integrità accademica e approfondimenti sulla scrittura basati sull'IA)

tramite Turnitin

Turnitin è una piattaforma per l'integrità accademica e la valutazione che ti aiuta a individuare citazioni improprie e testi copiati nei lavori degli studenti.

Lo strumento consente di confrontare gli invii con un ampio database di pagine web, riviste accademiche e articoli precedentemente inviati per generare "rapporti di somiglianza". Questi rapporti mostrano dove le fonti sono state utilizzate correttamente e dove potrebbero esserci problemi di citazione.

Con la diffusione dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale, lo strumento evidenzia anche la probabilità che parti di un invio siano state scritte da strumenti come ChatGPT. Questo ti aiuta a capire quanta parte del lavoro rappresenta la scrittura autentica dello studente.

Se i tuoi studenti completano valutazioni scritte a mano o su carta, puoi scansionare le risposte e importarle nel sistema per la valutazione digitale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Turnitin

Aggiungi commenti in linea, applica QuickMarks, utilizza rubriche e fornisci feedback vocali o multimediali agli studenti.

Rileva i tentativi di manipolazione del testo, inclusi testo bianco, caratteri inseriti e sostituzione di caratteri.

Integrazione perfetta con i più diffusi sistemi di gestione dell'apprendimento come Canvas e Moodle, con supporto per il Single Sign-On.

Limiti di Turnitin

Può erroneamente segnalare come plagio lavori originali o correttamente citati, comportando un'ulteriore revisione sia per gli studenti che per gli insegnanti.

Prezzi di Turnitin

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Turnitin

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Lo sapevi? Il modello VARK, creato da Neil Fleming nel 1987, ti aiuta a capire come i tuoi studenti apprendono meglio. Identifica quattro tipi di apprendimento: Visivo: gli studenti ricordano più efficacemente grafici, diagrammi e colori.

Auditivo: ascoltare spiegazioni, lezioni o discussioni li aiuta ad assorbire le informazioni.

Lettura/scrittura: note, articoli e istruzioni scritte sono i loro strumenti preferiti.

Cinestetica: attività pratiche e esercitazioni nel mondo reale rendono l'apprendimento più efficace per loro. Grazie a queste informazioni, potrai adattare le tue lezioni ai diversi stili di apprendimento e aiutare ogni studente a raggiungere il successo.

11. Khanmigo (Ideale per il tutoraggio guidato e la padronanza dei concetti grazie all'IA)

tramite Khanmigo

Con Khanmigo, puoi generare rapidamente piani di lezione, domande per quiz, biglietti di uscita, rubriche, ganci di lezione e gruppi di studenti su misura per le diverse esigenze di apprendimento. Inoltre, ottieni riepiloghi su richiesta del lavoro degli studenti per verificare lo stato e identificare le aree in cui gli studenti hanno bisogno di supporto.

Essendo collegato all'ecosistema di apprendimento della Khan Academy, lo strumento ha accesso a una vasta e affidabile libreria di lezioni, video ed esercizi su molte materie. Otterrai contenuti in linea con il programma scolastico senza dover perdere tempo a cercare risorse affidabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di Khanmigo

Genera bozze preliminari per email, rubriche, serie di problemi e attività in classe con le risposte corrette.

Personalizza le lezioni creando spunti basati sugli interessi degli studenti, come Taylor Swift o Roblox.

Rivedi e riutilizza il lavoro precedente accedendo alla cronologia delle chat di Khanmigo.

Limiti di Khanmigo

Gli studenti che studiano argomenti avanzati, come il calcolo o la fisica, potrebbero trovare le spiegazioni di Khanmigo estremamente semplici.

Prezzi di Khanmigo

Insegnanti: Gratis

Principali e studenti: 4 $ al mese

Famiglie: 4 $ al mese

Strumenti distrettuali: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Khanmigo

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Turnitin?

Una recensione su G2 afferma:

Ciò che mi piace di più della Khan Academy è che si tratta di un apprendimento personalizzato. Posso assegnare lezioni che seguono il nostro programma di matematica e gli studenti possono completarle durante le ore di recupero o a casa.

Ciò che mi piace di più della Khan Academy è che si tratta di un apprendimento personalizzato. Posso assegnare lezioni che seguono il nostro programma di matematica e gli studenti possono completarle durante le ore di recupero o a casa.

12. Education Copilot (ideale per la creazione rapida di piani didattici, rubriche e documenti per la classe)

tramite Education Copilot

Education Copilot è una piattaforma basata sull'IA per la pianificazione delle lezioni e la creazione di contenuti che ti aiuta a ridurre i tempi di preparazione. Puoi generare piani di lezione completamente strutturati per qualsiasi materia o concetto in pochi secondi utilizzando il pianificatore di lezioni IA integrato.

Personalizza ogni risorsa regolandone il livello, l'ambito e la struttura, in modo che i contenuti si adattino meglio agli obiettivi del tuo programma didattico e alle esigenze dei tuoi studenti.

Education Copilot ti offre un punto di partenza rapido, così potrai dedicare più tempo all'insegnamento e meno al formattamento di fogli di lavoro o alla stesura di piani da zero.

Le migliori funzionalità/funzioni di Education Copilot

Accedi a modelli generati dall'IA per piani di lezione, spunti di scrittura, relazioni degli studenti, schemi di progetti e altro ancora.

Crea dispense che trattino in modo chiaro argomenti chiave, concetti o aree tematiche sia per te che per i tuoi studenti.

Utilizza oltre 10 strumenti integrati per risparmiare tempo durante e dopo le lezioni.

Limiti di Education Copilot

La piattaforma fornisce supporto solo per l'inglese e lo spagnolo, tralasciando molte altre lingue ampiamente diffuse.

Prezzi di Education Copilot

30 giorni di versione di prova gratuita

Insegnanti: 9 $ al mese

Scuole e distretti scolastici: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Education Copilot

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: gli studenti delle scuole superiori stanno sfruttando GenAI per facilitare l'apprendimento. Il 67% lo utilizza per riepilogare e comprendere concetti complessi, il 61% lo utilizza per scrivere idee per i compiti e il 55% lo utilizza per creare i propri materiali di studio.

13. Kahoot! (Ideale per giochi didattici divertenti e competitivi e quiz dal vivo)

Kahoot! è una piattaforma di apprendimento basata sul gioco che trasforma le lezioni in quiz e attività interattive. È particolarmente indicata per stimolare il coinvolgimento degli studenti, verificare la comprensione in tempo reale e portare energia in classe.

Puoi creare "kahoot" (quiz Kahoot) in pochi minuti e utilizzarli dal vivo o assegnarli come esercitazioni individuali o compiti a casa. Le domande possono includere immagini, video e contenuti multimediali dalla libreria integrata di Kahoot per rendere l'esperienza di apprendimento più visiva e divertente.

Gli studenti partecipano dai propri dispositivi mentre le domande vengono visualizzate su uno schermo di condivisione, rendendo la partecipazione collaborativa e veloce.

Grazie a funzionalità di accessibilità quali il supporto alla lettura ad alta voce, la modalità ad alto contrasto e la compatibilità con gli screen reader, ogni studente può partecipare comodamente.

Kahoot! Le migliori funzionalità

Crea attività utilizzando diversi tipi di domande, come sondaggi, puzzle, nuvole di parole, prompt aperti e domande con risposta scritta.

Riutilizza o adatta i Kahoot esistenti dalla libreria pubblica per risparmiare tempo e sviluppare idee di condivisione.

Analizza i report e le analisi post-partita per misurare le prestazioni della classe.

Limiti di Kahoot!

Le domande di Kahoot! sono limitate ai formati a scelta multipla o vero/falso, impedendo agli studenti di creare le proprie risposte o di esprimere il proprio ragionamento.

Prezzi di Kahoot!

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kahoot!

G2: 4,6/5 (oltre 390 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2880 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Kahoot!?

Un utente G2 afferma:

Adoro il fatto che i miei studenti lo apprezzino così tanto! Adoro il fatto che possano esercitare le loro abilità e il loro vocabolario spagnolo in modo facile e divertente. Apprezzano anche la competizione amichevole tra i loro coetanei.

Adoro il fatto che i miei studenti lo apprezzino così tanto! Adoro il fatto che possano esercitare le loro abilità e il loro vocabolario spagnolo in modo facile e divertente. Apprezzano anche la competizione amichevole tra i loro coetanei.

Automatizza le attività in classe con ClickUp e dai priorità all'apprendimento degli studenti

L'insegnamento a distanza non dovrebbe essere vissuto come un continuo compromesso tra la personalizzazione dell'apprendimento e la gestione del lavoro amministrativo. I migliori strumenti di insegnamento basati sull'IA per gli educatori offrono modi per gestire le attività, creare contenuti e effettuare il monitoraggio dei progressi degli studenti in tutto il distretto scolastico.

Prima di impegnarti, prova le versioni di prova gratuite e le demo in scenari reali. I test pratici ti garantiscono di scegliere una piattaforma che ti fa risparmiare tempo e fornisce supporto ai tuoi studenti.

Se desideri una piattaforma che riunisca la pianificazione delle lezioni, la creazione di contenuti, il monitoraggio dei compiti e l'analisi degli studenti, ClickUp è un'opzione potente. La sua generazione di contenuti basata sull'IA, i documenti centralizzati, le attività, le automazioni e i dashboard ti aiutano a insegnare senza dover passare da un'app all'altra.

La community di ClickUp è cresciuta da 14 milioni a oltre 24 milioni di utenti, con oltre 10 milioni di nuove iscrizioni registrate di recente. Questo tipo di adozione dimostra quanti educatori e team stanno scegliendo un unico luogo per gestire il proprio lavoro.

Iscriviti gratis oggi stesso su ClickUp e semplifica il tuo flusso di lavoro nell'insegnamento a distanza.

Domande frequenti (FAQ)

Se stai cercando i migliori strumenti di IA generativa che semplificano la pianificazione delle lezioni, vale la pena provare ClickUp. Supporta sia gli aspetti creativi che quelli pratici della pianificazione delle lezioni. ClickUp Brain ti aiuta a redigere le idee fondamentali per la tua lezione, mentre ClickUp Docs ti consente di trasformare tali idee in un piano completo facile da gestire, aggiornare e riutilizzare ogni semestre.

Sì. Molti strumenti di IA possono valutare automaticamente quiz, domande a scelta multipla e persino brevi risposte scritte, verificandone l'accuratezza e seguendo criteri di valutazione prestabiliti. Offrono un feedback immediato agli studenti e fanno risparmiare tempo agli insegnanti. Tuttavia, gli insegnanti possono comunque rivedere i voti finali per garantire l'equità, soprattutto per i lavori creativi o a risposta aperta.

Gli strumenti di IA raccolgono informazioni sugli studenti per personalizzare l'apprendimento, quindi è necessario assicurarsi che i dati siano archiviati in modo sicuro e accessibili solo alle persone autorizzate. È inoltre necessario garantire che non vengano utilizzati per monitoraggio, pubblicità o condivisione senza consenso. La revisione delle politiche sulla privacy e delle autorizzazioni aiuta a proteggere le informazioni dei tuoi studenti.

Alcuni dei migliori strumenti di presentazione basati sull'IA per le lezioni universitarie a distanza sono Canva e Curipod. Canva ti aiuta a progettare diapositive in pochi minuti utilizzando l'IA per suggerire layout, immagini e persino intere presentazioni a partire da un breve prompt. Curipod aggiunge interattività generando diapositive con sondaggi, nuvole di parole, disegni e spunti di discussione che mantengono gli studenti coinvolti a distanza.

Gli strumenti di IA ti aiutano a personalizzare l'esperienza di apprendimento adattando i contenuti al ritmo, ai punti di forza e allo stile di ogni studente. L'IA può suggerire domande di esercitazione, fornire feedback mirati e raccomandare risorse in base alle esigenze di supporto di uno studente. Puoi anche utilizzare le informazioni fornite dall'IA per raggruppare gli studenti che necessitano di supporto sullo stesso argomento.

Gli assistenti di valutazione basati sull'IA forniscono punteggi immediati su quiz e risposte brevi, riducendo il carico di lavoro manuale e restituendo feedback più rapidamente. La valutazione tradizionale richiede più tempo, ma consente di valutare con maggiore precisione la creatività, il ragionamento e l'espressione personale. L'approccio migliore consiste nell'utilizzare l'IA per i controlli ripetitivi, mentre ci si concentra su una valutazione più approfondita. È quindi possibile valutare aspetti quali la capacità di uno studente di costruire un argomento, applicare concetti o esprimere idee originali.