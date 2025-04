10 Modelli di piano a pagamento e Free per insegnanti ed educatori

Per un educatore appassionato, impartire lezioni può diventare un'attività totalizzante. Iniziate a insegnare, sbattete le palpebre e la lezione è finita, ma non siete nemmeno vicini a finire la lezione! Ora dovete ristrutturare la prossima lezione per concludere la lezione o magari pianificare un riepilogo in modo che i vostri studenti possano facilmente riprendere da dove avete lasciato.

Scarsa organizzazione e

gestione del tempo

può rovinare una lezione, per quanto l'argomento sia accattivante. Ecco perché i migliori insegnanti si affidano a piani di lezione per organizzare argomenti, compiti e attività classe per classe. Dal momento che personalizzare i piani di lezione può essere complicato, l'uso di modelli è sempre una buona idea.

In questo articolo discuteremo i migliori 10 modelli di pianificazione delle lezioni per trasformare qualsiasi programma di studio in sessioni coinvolgenti e significative per gli studenti. 🧑‍🏫

Cos'è un modello di piano di lezione?

I modelli per la pianificazione delle lezioni sono strumenti essenziali nel campo dell'istruzione, in quanto aiutano a mantenere le classi sulla giusta rotta. Costruirne uno da zero, però, può essere complicato, soprattutto se si hanno altri compiti urgenti come la correzione dei compiti e la partecipazione alle riunioni.

Per fortuna, con i modelli di piano didattico è possibile prendere una scorciatoia.

Annidamento di una pagina all'interno di una pagina nei documenti di ClickUp

Il modello fornisce il quadro per creare piani dettagliati e facili da seguire basati sugli oggetti o sulle conoscenze pregresse. Offre sezioni predefinite per visualizzare il flusso dell'argomento e la Sequenza didattica, oltre a risorse e compiti pertinenti.

La maggior parte dei modelli disponibili può delineare la struttura della classe, prestando particolare attenzione a:

Attività di insegnamento e apprendimento all'interno di un periodo di tempo prestabilito

Materiale didattico necessario

Risultati dell'apprendimento

Metodi di valutazione per misurare lo stato di apprendimento

Con un modello di qualità, potrete mantenere le vostre lezioni vivaci e coinvolgenti, creare un'atmosfera di attesa per gli studenti e fornire uno strumento di riferimento per gli altri insegnanti che si uniranno a voi. 😍

Come scegliere il giusto modello di piano didattico

Online si possono trovare migliaia di modelli di piani didattici, ma Da fare per scegliere quello giusto? Ecco alcune caratteristiche degne di nota a cui prestare attenzione:

Flessibilità: Il modello giusto può essere utilizzato per diverse materie e livelli di istruzione. Deve adattarsi a diversi stili di insegnamento e metodi pedagogici Sezioni standard: Dovrebbe aiutarvi ad allineare le vostre lezioni con gli standard educativi pertinenti. Verificate se sono presenti sezioni come gli oggetti e i materiali didattici Piano di Sequenza: Dovrebbe consentire di assegnare finestre temporali specifiche ai concetti all'interno di un argomento, lasciando un certo margine di manovra per gli aggiustamenti (si pensi al formato del piano di lezione giornaliero o settimanale) Opzioni di collaborazione : Se state creando piani di lezione con altri insegnanti, ricercatori o educatori, funzionalità/funzione di collaborazione come le lavagne online modifica in tempo reale, thread di commento e presa di note sono un must Assistenti alla scrittura : Non è indispensabile, ma è utile per garantire l'efficienza. Alcuni provider di modelli offrono assistenti di scrittura dotati di IA per aiutarvi a generare un piano di lezione completo per una varietà di argomenti





10 Modelli di piani di lezione di alta qualità per un insegnamento ispirato

Abbiamo esaminato centinaia di modelli di piani di lezione e abbiamo selezionato i 10 migliori che offrono le maggiori funzioni, creati da provider affidabili come

ClickUp

e TeacherPlanet. Utilizzateli per creare piani coinvolgenti e facili da seguire in pochissimo tempo! ✨

1. Modello di pianificazione del piano didattico di ClickUp

Il modello di pianificazione del programma di ClickUp vi aiuta a pianificare e a creare panoramiche dettagliate delle vostre lezioni

Creare un programma di studio non è esattamente una passeggiata: bisogna valutare le esigenze di apprendimento, trovare le risorse per le lezioni e coordinare i lavori richiesti in un arco di tempo specifico. Il

Modello di pianificazione del piano di studi di ClickUp

è lo strumento perfetto per tutte le attività di insegnamento e di pianificazione delle lezioni!

Questo modello vi aiuta a definire l'intero corso e a fornire agli studenti una struttura di apprendimento chiara e coerente. Visualizzate i flussi e le sequenze delle lezioni con visualizzazioni multiple e impostate metriche di stato tracciabili per ogni semestre.

Iniziate con la vista Tutti gli elenchi e definite gli argomenti coinvolti. Sviluppate il vostro programma aggiungendo una particolare lezione o attività di lezione, vari progetti e test sotto forma di attività elencate.

Ad esempio, se insegnate inglese e avete 12 lezioni a semestre, potete creare 12 attività per ciascuna di esse. Per quanto riguarda le valutazioni, potete programmare test o progetti e collegarli alle attività (classi) per avere una panoramica chiara del corso.

Per ogni attività, si ottengono cinque

Campi personalizzati

per impostazione predefinita: assegnatario, data di scadenza, priorità, stampe e argomenti. Personalizzateli e aggiungete elenchi a discesa, barre di stato o file per rendere il vostro elenco visivamente il più completo possibile.

Altre visualizzazioni includono:

Bacheca: Trasforma le attività in schede e le ordina in base al loro stato

Trasforma le attività in schede e le ordina in base al loro stato Calendario: Visualizza le attività in forma di calendario (ideale per un piano settimanale)

Visualizza le attività in forma di calendario (ideale per un piano settimanale) Sequenza: Rappresenta le attività per giorno, settimana o mese

Si consiglia di utilizzare

Grafici Gantt di ClickUp

per delineare e programmare il programma di studio con maggiore chiarezza. ✏️

2. Modello di piano didattico per l'università ClickUp

Il modello per il piano delle lezioni di ClickUp College vi aiuta a organizzare le vostre lezioni, a pianificare in anticipo e a mantenere centralizzate tutte le informazioni relative alla classe

Avete bisogno di uno strumento per creare e personalizzare i piani delle lezioni universitarie, organizzare i materiali, monitorare le date di scadenza e lo stato di avanzamento delle lezioni, e per educare gli studenti? Il

Modello di piano didattico universitario di ClickUp

offre tutto quello che state cercando e anche di più!

L'uso di questo modello è facile e intuitivo: iniziate aggiungendo le lezioni o i corsi alla visualizzazione Piano delle lezioni. Quindi, utilizzare i campi personalizzati per definire gli attributi principali del corso, come il voto, la struttura della lezione, gli oggetti, il modulo di valutazione e il piano dettagliato della lezione.

Progettate con precisione i vostri modelli di piano Free utilizzando la visualizzazione Fase ADDIE (ADDIE è l'acronimo di Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). Si tratta di una vista

Bacheca Kanban

che mostra le attività come schede ordinate in base allo stato.

Questo modello è facilmente condivisibile e può essere inviato ai colleghi e ai superiori per la revisione.

Sebbene sia destinato principalmente agli educatori, può essere utilizzato dagli studenti che desiderano organizzare le loro lezioni e le loro attività

ottenere promemoria

per le date importanti. Può essere particolarmente utile per

gli studenti universitari che seguono il quadro degli obiettivi SMART

e cioè:

Specifici Misurabile Raggiungibile Rilevante Legati al tempo

È possibile utilizzare

Attività cardine in ClickUp

per impostare e monitorare gli oggetti e gli stati del corso principale.

3. Modello per il piano di classe ClickUp

Organizzate le vostre lezioni nei minimi dettagli con il modello di pianificazione delle classi di ClickUp

Pianificare una lezione è come mettere insieme i pezzi di un puzzle: bisogna capire come connettere i diversi elementi della lezione per creare un'esperienza produttiva e coinvolgente. 🧩

Il

Modello per il piano di classe ClickUp

aiuta a organizzare le singole classi e a popolarle con attività e piani accuratamente pianificati

strumento di outliner

oppure un

agenda giornaliera

. Il modello offre visualizzazioni quotidiane e settimanali per

definire gli obiettivi di apprendimento

.

Supponiamo di insegnare inglese e di voler dedicare una classe alla letteratura per l'infanzia. Basta scaricare il modello e aggiungere il nome della classe e la data per creare attività per ogni lezione che si desidera trattare (ad esempio, la prima letteratura per bambini, autori famosi e lavori influenti).

La data di scadenza sarà la data della lezione. Configurare campi personalizzati per allegare materiale didattico, monitorare lo stato o aggiungere note. Mentre si tiene la lezione, si può tenere il modello aperto sul portatile e cancellare le attività per facilitare l'organizzazione.

Alla fine della lezione, potreste voler assegnare dei lavori di preparazione; in questo caso, utilizzate l'Elenco degli invii di incarichi per inviare un messaggio di conferma

Modulo ClickUp

per l'invio delle attività agli studenti. Monitoraggio e valutazione dei compiti con stati come Da fare, Non superato e Superato. 🏁

4. Modello di piano di gestione dell'aula ClickUp

Organizzate il vostro programma e mantenete la vostra classe sul giusto binario con il modello di piano di gestione dell'aula di ClickUp

L'aula è uno spazio sacro per l'apprendimento e la crescita degli studenti, per cui è fondamentale che l'atmosfera sia accogliente e rispettosa. Il

Modello di piano di gestione dell'aula ClickUp

può essere il vostro hub centralizzato per monitorare il comportamento degli studenti e tutte le attività relative alla classe. Mantenete l'apprendimento degli studenti con un efficace piano delle lezioni per gestire tutto, dagli orari ai prossimi eventi, ai test e persino alle gite in campo. 🏞️

Questo modello è incentrato sulla gestione olistica della classe. Vanta i seguenti otto campi personalizzati per visualizzare informazioni vitali sul vostro spazio didattico:

Sezione della classe Corso Corso Insegnante Oggetto Grafico delle postazioni Procedure d'aula collegate Consulente di classe Riepilogo/riassunto della lezione

Il modello è dotato di un Calendario di classe e di un Grafico di Gantt integrati, per facilitare la programmazione . Potete anche dare un tono al comportamento in classe e al decoro di base. Utilizzare

Documenti ClickUp

per delineare una serie di regole e aspettative che si desidera vengano rispettate durante ogni lezione.

Utilizzate

Obiettivi di ClickUp

per impostare sanzioni e ricompense appropriate per incoraggiare il buon comportamento. Potete condividere il modello con i genitori, gli amministratori e le altre parti interessate alla crescita degli studenti.

5. Modello di piano d'azione per insegnanti ClickUp

Trasformate i vostri piani in realtà con il modello di piano d'azione giornaliero di ClickUp

Insegnare è molto più che entrare in una classe e discutere di un argomento. Richiede una meticolosa capacità di organizzazione e la

Modello di piano d'azione per insegnanti ClickUp

può aiutare in questo senso.

Il modello per la pianificazione delle lezioni è perfetto per costruire e implementare un piano d'azione per gli insegnanti

piano d'azione sensato

che comprenda componenti come i materiali didattici, le attività e le risorse per una classe di dimensioni adeguate. Potete anche fornire dettagli contestuali sugli orari e sulle misure di feedback da seguire.

Navigare nel piano d'azione utilizzando diverse visualizzazioni. La visualizzazione Passi d'azione aiuta a definire l'iniziativa e a creare una lista di controllo delle attività da completare. Ad esempio, si supponga di voler organizzare una gita di classe. In questo caso, si creeranno attività come ottenere il consenso dai genitori, chiamare le compagnie di trasporto e organizzare i pasti.

La visualizzazione Obiettivi è una lista di compiti da portare a termine

Bacheca Kanban

che mostra le attività di ClickUp sotto forma di schede, che possono essere spostate con lo strumento drag-and-drop di ClickUp. La visualizzazione Sequenza mostra le schede in un calendario, organizzate per giorno, settimana o mese.

Se il piano d'azione richiede il contributo di genitori o colleghi, è sufficiente creare e assegnare le attività alle persone interessate. Impostate le date di scadenza, i tag di priorità e lo stato di ogni attività.

6. Modello di programma d'aula ClickUp

Il modello di pianificazione dell'aula di ClickUp vi aiuta a organizzare le vostre attività e ad avere il controllo sui vostri orari

Il

Modello di programma d'aula di ClickUp

è un must per gli insegnanti sempre in affanno. Si tratta essenzialmente di un hub ben strutturato e centralizzato per archiviare i dati di presenza, i compiti, i piani delle lezioni e tutto il resto.

Sfruttate al massimo questo modello sfruttando le sue tre visualizzazioni principali:

Visualizzazione del calendario delle lezioni: Un calendario settimanale in cui è possibile creare attività che rappresentano le attività quotidiane, le lezioni e i piani. È possibile modificare la visualizzazione per supervisionare le attività di un giorno, quattro giorni o un mese Vista Azioni: Una vista Elenco delle attività ordinate per data di scadenza. Usate i campi personalizzati per aggiungere dettagli come Istruttore, Stanza, Categoria e Documenti collegati Visualizzazione delle note per argomento: Documenti ClickUp per ogni argomento (o piano o attività). Utilizzateli per memorizzare informazioni aggiuntive sulle vostre attività e accedervi in qualsiasi momento

Se volete organizzare le vostre giornate lavorative o gestire la disponibilità delle classi nella vostra scuola, questo modello può diventare il vostro migliore amico. È anche un'ottima opzione per la collaborazione: aggiungete altri insegnanti al piano delle lezioni e gestite insieme le lezioni e le aule, condividete i materiali e discutete su come migliorare le vostre classi. 🥰

7. Modello di programma di classe per l'istruzione speciale ClickUp

Strutturate e gestite le vostre classi speciali con il modello ClickUp Special Education Classroom Schedule

Le lezioni di educazione speciale richiedono un lavoro richiesto: oltre alle attività abituali, è necessario considerare la disponibilità delle attrezzature, i piani educativi individualizzati (PEI) e l'inclusione degli studenti. Inoltre, spesso è necessario coordinarsi con i principali genitori o tutori per pianificare la logistica.

Il

Modello di programma per le classi di educazione speciale di ClickUp

consente di gestire le classi di educazione speciale in un batter d'occhio. Consente di visualizzare le materie su un calendario condiviso, completato da istruzioni e note importanti per colleghi, studenti e genitori.

Per creare un calendario, iniziare con la visualizzazione Class Schedule. Configurate e aggiungete le informazioni necessarie per le attività, le lezioni e i compiti imminenti. Impostate la durata di ogni voce e utilizzate i colori per differenziare i tipi di attività.

La vista Tutte le classi/attività elenca le attività in base alla loro data di scadenza, consentendo di stabilire le priorità e di mantenere un controllo completo sul programma. D'altra parte, la visualizzazione Note delle classi per l'istruzione speciale offre spazio per catturare informazioni aggiuntive sulle classi e sugli studenti, che possono essere condivise con genitori, colleghi e amministratori in pochi clic.

Il modello è destinato agli educatori, ma anche i principali possono utilizzarlo per tenere sotto controllo gli orari dei propri figli.

8. Piano didattico minimalista PDF di Visme

Il Minimalist Lesson Plan PDF di Visme vi permette di delineare le vostre lezioni senza sforzo

Volete creare un piano per le lezioni ma non avete bisogno di modelli con campane e fischietti? Date un'occhiata al modello di piano didattico minimalista di Visme.

Questo modello di piano di una pagina è diviso in quattro sezioni:

Oggetti e obiettivi Attività Valutazione Note

In ogni sezione c'è spazio per delineare i piani delle lezioni. Suddividete le lezioni in attività e compiti, descrivete come valuterete gli studenti e definite i risultati dell'apprendimento.

Il modello è personalizzabile al massimo: potete cambiare colori e font, aggiungere grafici e tabelle e allegare foto per personalizzare i vostri piani di lezione.

Scaricate il modello come file PDF, JPG o PNG o condividetelo con colleghi, studenti o genitori direttamente dall'editor online.

9. modello di piano didattico di 5 minuti in Word da TeacherPlanet

Utilizzate il modello 5-Minute Lesson Plan Word di TeacherPlanet per visualizzare i vostri piani di lezione

Se vi piacciono le opzioni fuori dagli schemi e vi piace sperimentare con i vostri piani di lezione, il modello 5-Minute Lesson Plan Word di TeacherPlanet è quello che fa per voi!

Questo modello distribuisce il piano di lezione in sezioni a box, in cui ogni sezione evidenzia un aspetto specifico della lezione. Il primo passaggio consiste nel definire il titolo della lezione, gli oggetti di apprendimento e le parole chiave. Poi si passa alle sezioni Episodi didattici.

È possibile dividere il piano della lezione principale in tre parti: l'inizio, la parte principale e la plenaria. Nella sezione Introduzione a questa parte, si propongono un'introduzione ed esercizi di riscaldamento per gli studenti. La parte principale copre il contenuto principale. La sezione Plenaria consente di riassumere i principali insegnamenti.

Questo modello offre anche spazio per valutare il coinvolgimento e l'AFL (valutazione dell'apprendimento). Utilizzate la sezione Differenziazione per adattare le lezioni alle esigenze individuali di uno studente o di un gruppo di studenti.

Oltre al piano di lezione vero e proprio, questo modello è corredato da un documento di valutazione della lezione, in cui è possibile annotare la propria valutazione dopo aver insegnato alla classe e stabilire i traguardi futuri.

10. Modello di piano didattico per il curriculum creativo di Pumble

Definite attività divertenti e coinvolgenti per le vostre classi con il modello di piano didattico Creative Curriculum di Pumble

Volete coinvolgere i vostri studenti in attività divertenti e aiutarli a sviluppare capacità di pensiero creativo? Il modello di piano didattico Creative Curriculum di Pumble fornisce le basi perfette per costruire l'autostima degli studenti attraverso un innovativo lavoro di squadra!

Questo modello, facile da usare, ha una struttura universale che vi aiuta a dividere la lezione in diverse parti: ora del gruppo, ora della storia, attività speciali, attività per piccoli gruppi/pianificazione individuale e note aggiuntive.

Ogni sezione ha

elenchi Da fare

di attività in linea con gli obiettivi della lezione. Ad esempio, se siete un insegnante di recitazione, potete inserire attività come "giochi di improvvisazione" ed "esercizi di teatro fisico" sotto la voce "Tempo di gruppo"

Le voci possono essere generiche o dettagliate a piacimento

roadmap uniche

per i vostri obiettivi didattici, un'attività alla volta. Da fare, registrate le vostre riflessioni o istruzioni aggiuntive nella sezione Note aggiuntive.

Pianifica il tuo lavoro, lavora al tuo piano con i migliori modelli di piano di lezione

Gli insegnanti sono dei supereroi: si destreggiano tra attività, piani di lezione, fogli di presenza, monitoraggio dello stato degli studenti e persino compiti amministrativi.

È un lavoro a rischio di burnout, e i nostri modelli di piano didattico elencati possono sicuramente aiutare a ridurre il sovraccarico. In realtà, ClickUp offre molti altri strumenti che possono semplificare le attività quotidiane. Prendete

[ClickUp AI]( https://clickup.com/features/ai /IA)

per istanza.

Non sapete come tradurre in parole le vostre grandi idee didattiche? Con ClickUp AI, avrete a disposizione un innovativo assistente di scrittura per generare piani di lezione e riepiloghi/riassunti al volo!

Potete anche esplorare

La libreria di modelli di ClickUp

-una soluzione unica contenente oltre 1.000 modelli per quasi tutte le attività che vi vengono in mente. 🧞