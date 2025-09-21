18 modelli gratis modificabili per insegnanti nel 2025

Oggi il tutoraggio non è solo insegnamento, ma anche gestione delle lezioni, registrazione degli obiettivi, monitoraggio dei progressi, informazione dei principali e capacità di mostrare energia nei confronti di ogni studente.

È qui che entrano in gioco i modelli per il tutoraggio! Danno struttura alle tue sessioni, liberano spazio mentale e ti aiutano a concentrarti su ciò che conta di più: il percorso di apprendimento di ogni studente a cui offri supporto.

In questa guida troverai i migliori modelli per il tutoraggio, per tutto, dalla pianificazione delle lezioni al monitoraggio dei feedback.

cosa sono i modelli per il tutoraggio?*

I modelli per tutoraggio sono layout predefiniti, spesso utilizzati per documenti relativi al programma didattico o al piano delle lezioni, e aiutano i tutor a creare rapidamente materiali di studio dall'aspetto professionale.

Ciò significa meno tempo dedicato alle pratiche burocratiche e più tempo per la connessione con i tuoi studenti, comprendere le loro esigenze e celebrare il loro stato.

La parte migliore? Ti aiutano a rimanere organizzato senza perdere il tocco personale che rende significativo il tutoraggio.

Cosa rende un modello di tutoraggio efficace?

Ecco cosa rende un modello di tutoraggio efficace:

Design chiaro e semplice: cerca un buon modello di tutoraggio che eviti confusione e disordine. Ti guida agevolmente attraverso le attività senza sovraccaricare te o i tuoi studenti

Flessibile e personalizzabile: cerca un modello che si adatti anche a un intervallo di stili e alle esigenze degli studenti. Ti consente di modificare cerca un modello che si adatti anche a un intervallo di stili e alle esigenze degli studenti. Ti consente di modificare i piani delle lezioni , gli obiettivi, i volantini dei tutor e le note senza sentirti vincolato a formattare rigidi

Monitoraggio organizzato dei progressi: seleziona i modelli migliori che includono modi semplici per registrare i risultati e le difficoltà, aiutandoti a individuare gli schemi con visualizzazioni codificate a colori e ad adeguare efficacemente le strategie didattiche

funzionalità/funzione che consentono di risparmiare tempo: *Scegli un buon modello di tutoraggio per ridurre il lavoro ripetitivo e dedicare meno tempo alle pratiche burocratiche. Esempi di piani di lezione pronti all'uso e prompt consentono una preparazione rapida e coerente

*strumenti di pianificazione integrati: scegli modelli di tutoraggio che includono o si integrano con funzionalità di pianificazione che mantengono le sessioni, i promemoria e le scadenze organizzati e con visibilità

Gestione delle risorse: I servizi di tutoraggio sono più efficaci quando le risorse sono facilmente accessibili. Quindi, scegli i migliori modelli di tutoraggio che offrono accesso a uno spazio in cui archiviare materiali didattici, immagini, modelli di volantini, mappe mentali e strumenti utili

I 18 migliori modelli per migliorare i servizi di tutoraggio

Sei pronto a trasformare i tuoi servizi di tutoraggio fin dall'inizio? Ecco i 18 migliori modelli per il tutoraggio per ogni caso d'uso da ClickUp, l'app tutto per il lavoro:

1. Modello di proposta di progetto per il programma di tutoraggio ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza proposte professionali con il modello di proposta per programmi di tutoraggio ClickUp

Il lancio di una nuova iniziativa di tutoraggio inizia con una proposta chiara. Il modello di proposta per il programma di tutoraggio ClickUp è come un project manager calmo e organizzato in una scatola. Ha spazio per tutto ciò che conta: obiettivi, Sequenza, ambito, risorse e persino rischi.

Funge da documento di pianificazione e da presentazione persuasiva per gli amministratori scolastici o i potenziali investitori. Basta inserire il tuo piano, aggiungere le tue intuizioni e otterrai una proposta che appare chiara e ben ponderata.

🌟 Perché ti piacerà:

Presenta le tue idee in modo raffinato e ben strutturato

Archivia tutte le versioni delle proposte e i documenti di supporto in un unico spazio ClickUp

Rendi la pianificazione del budget e delle risorse parte integrante della conversazione fin dall'inizio

Monitora le approvazioni e le revisioni delle parti interessate attraverso commenti e attività

Offre spazio per descrivere il programma didattico, le strategie di valutazione, le integrazioni tecnologiche e i risultati previsti per gli studenti.

🔑 Ideale per: tutor, team di coaching o startup nel settore dell'istruzione che sviluppano programmi strutturati per scuole, piattaforme o clienti privati.

La voce del cliente: Ecco cosa ha detto Sid Babla, coordinatore del programma benessere presso il Dartmouth College Student Welfare Center , sull'utilizzo di ClickUp: Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare il nostro processo di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) insieme al nome del progettista responsabile. Elimina anche tutte le comunicazioni via email, poiché la sezione dei commenti di ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare le attività/i passaggi successivi (soddisfacendo l'esigenza di monitorare e seguire il nostro ciclo di creazione dei contenuti). Utilizziamo ClickUp per gestire e monitorare il nostro processo di creazione di contenuti per i social media e i media digitali. Questo ci permette di vedere lo stato di ogni contenuto (in corso, da modificare, programmato, ecc.) insieme al nome del designer responsabile. Elimina anche tutte le comunicazioni via e-mail, poiché la sezione dei commenti per ogni attività può essere utilizzata per discutere e delegare le attività/i passaggi successivi (soddisfacendo l'esigenza di monitorare e seguire il nostro ciclo di creazione dei contenuti).

2. Modello ClickUp per l'inserimento dei tutor

Ottieni il modello gratis Assicurati un processo di inserimento dei tutor senza intoppi con il modello di inserimento tutor di ClickUp

I primi giorni di lavoro di un tutor possono dare forma all'intero percorso didattico. Il modello ClickUp Tutor Onboarding elimina la parte imbarazzante e complicata dell'assunzione, quella in cui ti chiedi "Da dove comincio?". È la tua lista di controllo dietro le quinte, che fornisce un flusso di inserimento strutturato che include attività di orientamento, accettazione delle politiche, formazione sulla piattaforma e obiettivi di rendimento.

Tutto ha il suo posto: passaggi di formazione, invio di documenti, competenze didattiche e politiche chiave. Ogni sezione del modello è collegata a documenti, moduli o corsi pertinenti. Che tu stia assumendo cinque tutor o cinquanta, questo modello offre coerenza e conformità a tutti i livelli.

🌟 Perché ti piacerà:

Organizza tutte le attività di formazione e documentazione in un'unica lista di controllo

Assegna sessioni con i mentori, osservazioni in classe e revisioni delle attività cardine

Includi materiale di riferimento come guide didattiche e rubriche di valutazione

Riduci la confusione con sequenze e liste di controllo chiare

🔑 Ideale per: team HR di agenzie di tutoraggio, direttori didattici e amministratori scolastici che coinvolgono altre persone.

💡 Suggerimento professionale: cambia le cose con le visualizzazioni di ClickUp che pensano per te! Usa l'elenco completo per visualizzare tutti i tutor contemporaneamente e il calendario di inserimento per pianificare la tua formazione. Tieni sotto controllo lo stato con la vista Processo di inserimento, organizza le informazioni sui tutor utilizzando la tabella Nuovi assunti e consenti loro di completare i moduli con il minimo lavoro richiesto utilizzando il modulo di inserimento nuovi assunti. Non dimenticare la vista Risorse: è il tuo hub unico per tutto ciò di cui avranno bisogno.

3. Modello di piano Business Marketing per attività di tutoraggio ClickUp

Ottieni il modello gratis Sviluppa strategie di marketing attuabili con il modello di piano di marketing per attività di tutoraggio aziendale di ClickUp

Sei stanco di destreggiarti tra idee di marketing sparse su note e pensieri incompleti? Il modello di piano di marketing per attività di tutoraggio consolida tutto in un hub visivo, dal branding e il targeting del pubblico alla creazione di contenuti e al monitoraggio delle prestazioni, consentendoti di far crescere la tua attività con fiducia.

Ti fornisce una chiara tabella di marcia dall'obiettivo alla crescita. In questo modo, puoi fissare i tuoi obiettivi, suddividerli in passaggi di dimensioni ridotte (noti anche come risultati chiave) e monitorare tutto, dallo sforzo richiesto all'impatto.

🌟 Perché ti piacerà:

Stabilisci obiettivi chiari, raggiungibili e in linea con i tuoi obiettivi aziendali

Visualizza la tua strategia e imposta le scadenze per ogni attività con la vista della Sequenza

Monitora le prestazioni delle campagne attraverso dashboard integrate

Monitora lo stato con campi personalizzati intelligenti come Lavoro richiesto, Tipo di attività, Trimestre e Impatto

🔑 Ideale per: Titolari di attività di tutoraggio, responsabili marketing e imprenditori nel settore dell'istruzione pronti a far crescere la propria attività con determinazione e non solo grazie alla fortuna o al passaparola.

🎥 Guarda: Scopri come puoi utilizzare ClickUp come insegnante:

4. Modello di piano di social media marketing per attività di tutoraggio ClickUp

Ottieni il modello gratis Mantieni la coerenza su tutte le piattaforme con il modello di piano social media per attività di tutoraggio aziendale di ClickUp

Se la tua attività di tutoraggio non è presente sui social media, stai perdendo un canale di crescita fondamentale. Il modello di piano social media per attività di tutoraggio di ClickUp ti consente di elaborare strategie, pianificare e ottimizzare la tua presenza online su più piattaforme.

È pensato per tutor e team didattici che desiderano promuovere un tono e una voce coerenti nel loro messaggio di branding. Il calendario visivo ti aiuta a vedere cosa c'è in programma, mentre le visualizzazioni delle attività facilitano l'assegnazione dei post, la sostituzione delle attività e la gestione delle scadenze.

🌟 Perché ti piacerà:

Mappa ed espandi le idee, organizzale per piattaforma e invita i membri del team a contribuire

Monitora le prestazioni con dashboard personalizzate sul coinvolgimento

Assegna attività a scrittori, designer o community manager

Piano e visualizza i tuoi post sui social media con la vista calendario integrata

🔑 Ideale per: Tutor, social media manager, team di contenuto e fondatori di marchi di tutoraggio che desiderano costruire fiducia e rimanere al primo posto nella mente dei clienti.

5. Modello ClickUp per studenti

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle note e delle scadenze essenziali con il modello ClickUp Student Tracker

Il modello ClickUp Student Tracker ti aiuta a organizzare ogni aspetto del tuo mondo accademico. È progettato per studenti, tutor accademici e piattaforme che lavorano con più persone, materie e attività durante un semestre.

Questo strumento di studio offre una posizione centrale in cui archiviare appunti delle lezioni, riassunti delle letture e compiti. Include anche elenchi di cose da fare, tracker dei voti, panoramiche dei programmi e repository dei compiti, tutti completamente personalizzabili. Puoi organizzare il tuo semestre con cartelle, tag e promemoria delle attività ricorrenti.

🌟 Perché ti piacerà:

Imposta obiettivi accademici giornalieri, settimanali e a lungo termine per valutare lo stato accademico con visualizzazioni delle attività cardine

Organizza appunti delle lezioni, riepiloghi/riassunti dei gruppi di studio e letture in visualizza chiare ed etichettate

Tag ogni attività per argomento e tipo, così non perderai mai di vista il contesto

Gestisci sia le note delle lezioni che i compiti in un unico modello di condivisione

🔑 Ideale per: Studenti delle scuole superiori, studenti universitari e gruppi di studio che gestiscono contenuti didattici, note e scadenze relative a diverse materie e semestri.

6. Modello di piano del programma didattico ClickUp

Ottieni il modello gratis Progetta un programma didattico in collaborazione con i tuoi colleghi utilizzando il modello di piano del programma didattico di ClickUp

Il modello di pianificazione del programma didattico ClickUp apporta struttura, flusso e lavoro di squadra alla pianificazione delle tue lezioni. È progettato per gli educatori che lavorano su materie o livelli scolastici in condivisione, mantenendo i piani didattici trasparenti e in linea con gli standard istituzionali.

🌟 Perché ti piacerà:

Usa l'elenco delle lezioni per il monitoraggio di tutte le tue lezioni attuali, completate e future in un unico posto

Aggiungi dettagli ai campi personalizzati per letture, compiti, quiz e sequenze dei progetti

Crea una cartella per ogni materia o livello scolastico: strutturala nel modo che meglio si adatta al tuo modo di lavorare

Sola visualizzazione delle lezioni che ti sono state assegnate utilizzando la vista Le mie lezioni con la modalità "Usa sempre me"

Collabora con i responsabili di dipartimento o gli assistenti durante lo sviluppo del programma didattico

🔑 Ideale per: professori, tutor, coach di comunità, progettisti di corsi e pianificatori di programmi di studio che collaborano alla co-creazione o alla modifica di programmii.

7. Modello di piano delle lezioni universitarie ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea piani di lezione pertinenti e strategici con il modello di piano di lezione universitario ClickUp

E se i tuoi piani didattici fossero più simili a un progetto strategico che a una lista di controllo dell'ultimo minuto? Il modello di piano didattico universitario di ClickUp conferisce struttura e flusso alla tua pianificazione accademica grazie all'affidabile framework ADDIE: analisi, progettazione, sviluppo, implementazione e valutazione.

Le lezioni sono raggruppate in modo ordinato per grado e il progresso è visualizzato su una lavagna flessibile. Gli educatori possono pianificare le lezioni per modulo, contrassegnarle con i codici dei corsi e collegarle direttamente a letture e risorse. Cosa c'è di più? Puoi utilizzare ClickUp Brain per pianificare le lezioni, tra cui delineare i contenuti, perfezionare gli obiettivi di apprendimento o riformulare le strategie didattiche in pochi secondi.

🌟 Perché ti piacerà:

Integra compiti, rubriche e materiali supplementari in ogni sessione

Usa tag e cartelle per distinguere tra più corsi o sezioni

Inserisci dettagli completi sulle lezioni con i campi personalizzati per obiettivi, struttura delle lezioni, link ai moduli di valutazione e altro ancora

Carica piani dettagliati e risorse utilizzando file dedicati e campi del sito web

🔑 Ideale per: Docenti universitari, coordinatori di corsi accademici e assistenti didattici che elaborano un piano per più corsi o livelli scolastici seguendo il modello ADDIE.

📢 ClickUp Callout: Usa ClickUp Brain per generare automaticamente schemi di lezioni, riformulare obiettivi o condensare ricerche in elenchi puntati con prompt IA, il tutto all'interno del tuo documento di pianificazione. Crea piani di lezione personalizzati con ClickUp Brain

8. Modello di piano delle lezioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano le sessioni e monitora il comportamento con il modello di pianificazione delle lezioni ClickUp

Pianificare le lezioni per più classi può diventare caotico senza un sistema centralizzato. Il modello di pianificazione delle lezioni di ClickUp è progettato per aiutare gli insegnanti a suddividere ogni classe in parti gestibili e organizzate: un elenco per ogni classe e un'attività per ogni lezione.

Dal monitoraggio delle presenze alle note sul comportamento e al riporto delle attività, ti aiutano a completare un quadro completo della tua classe. Fai un piano per le lezioni settimanali o mensili in blocco, registra le riflessioni in classe tramite commenti e rimani aggiornato su ciò che accade oggi con una vista filtrata della giornata.

🌟 Perché ti piacerà:

Crea un'attività per ogni sessione, da completare con data di scadenza, durata stimata e compiti assegnati agli insegnanti

Aggiungi piani di lezione completi nelle descrizioni delle attività o allega direttamente documenti e materiali

Controlla quali lezioni sono state completate, sono in sospeso o necessitano di revisione e modifica facilmente la Sequenza in caso di festività, interruzioni o feedback

Rifletti in tempo reale con commenti contrassegnati da data e ora dopo ogni sessione per il monitoraggio di ciò che ha funzionato e di ciò che deve essere migliorato

Visualizza la distribuzione delle lezioni per giorno, settimana o unità, con dipendenze integrate per il lavoro di preparazione e i risultati attesi dagli studenti

🔑 Ideale per: insegnanti della scuola primaria e secondaria, coordinatori didattici e tutor privati che desiderano un sistema semplice per pianificare il piano delle lezioni e il monitoraggio della partecipazione.

💡 Bonus: porta le tue sessioni di tutoraggio a un livello superiore con l'IA Prova ClickUp Brain MAX, la super app AI che comprende davvero le tue esigenze di tutoraggio perché conosce il tuo lavoro. Elimina il sovraccarico di strumenti, usa la tua voce per portare a termine le attività, crea e organizza modelli di lezioni, assegna attività e semplifica l'intero flusso di lavoro di tutoraggio, tutto in un unico posto. Ecco come: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app di connessione, oltre che sul web, per trovare piani delle lezioni, fogli di lavoro, relazioni sui progressi degli studenti e altro ancora

Talk to Text per porre domande, dettare note sulle lezioni o gestire il tuo flusso di lavoro di tutoraggio con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo Usaper porre domande, dettare note sulle lezioni o gestire il tuo flusso di lavoro di tutoraggio con la voce, senza usare le mani e da qualsiasi luogo

Sostituisci decine di strumenti di IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini con un'unica soluzione pronta per l'azienda che apporta contesto e intelligenza al tuo processo di tutoraggio Cattura idee, effettua condivisione di istruzioni e porta le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

9. Modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Ottieni il modello gratis Rimani al passo con le tue lezioni grazie al modello ClickUp per l'istruzione degli studenti

Spesso è difficile monitorare tutti i compiti, i progetti e le scadenze durante l'anno scolastico con più studenti. Il modello ClickUp Student Education aiuta gli studenti a pianificare compiti, sessioni di studio, preparazione agli esami e attività extracurriculari in un unico spazio.

Le visualizzazioni personalizzate offrono supporto sia agli studenti che seguono un percorso di apprendimento autonomo sia a quelli che frequentano le lezioni tradizionali in aula. Inoltre, favoriscono un senso di indipendenza educativa, aiutando gli studenti a rimanere in linea con i loro obiettivi a lungo termine.

🌟 Perché ti piacerà:

Utilizza campi personalizzati come numero del corso, crediti e voto finale per visualizzare le informazioni

Rafforza la fiducia attraverso percorsi di apprendimento strutturati e revisioni

Monitora le date di scadenza, i compiti e le note in un unico posto con attività chiare e di modifica

Aggiungi promemoria, allegati e liste di controllo per avere tutto sotto controllo dall'inizio alla fine

🔑 Ideale per: Studenti delle scuole superiori o universitari che devono destreggiarsi tra più lezioni, letture e compiti.

10. Modello di analisi dell'apprendimento ClickUp

Ottieni il modello gratis Analizza cosa funziona e cosa no con il modello di analisi dell'apprendimento ClickUp

Ti capita mai di finire una lezione e chiederti: "Cosa è rimasto davvero?" Il modello di analisi dell'apprendimento di ClickUp è il tuo spazio per rallentare, riflettere e vedere cosa ha funzionato.

Progettato per gli educatori che credono che l'apprendimento non finisca con la fine della lezione, ti aiuta a suddividere ogni sessione, analizzare la comprensione degli studenti e adattare il tuo approccio. Grazie alle visualizzazioni e alla reportistica, il monitoraggio dello stato e l'identificazione delle lacune diventa più facile che mai. Di conseguenza, offre supporto agli interventi basati sui dati volti a migliorare i risultati dell'apprendimento.

🌟 Perché ti piacerà:

Aggiungi le tue osservazioni subito dopo una lezione, mentre sono ancora fresche, utilizzando la vista Tabella

Usa la vista Bacheca per organizzare i tuoi dati e identificare i modelli di apprendimento

Fai brainstorming di idee, fornisci feedback e assegna attività ai membri del team

Evidenzia i moduli con prestazioni elevate e basse per apportare miglioramenti strategici

🔑 Ideale per: Analisti dell'istruzione, team del supporto all'apprendimento e consulenti scolastici che desiderano migliorare il proprio insegnamento sintonizzandosi sui modelli di apprendimento, sui comportamenti e sullo stato.

🧠 Curiosità: gli studenti che ricevono un tutoraggio frequente e mirato tendono ad apprendere molto di più, ottenendo un progresso equivalente a tre-quindici mesi in più. Questo livello di supporto aiuta uno studente medio ad aumentare il proprio rendimento dal 50° percentile al 66° percentile circa.

11. Modello ClickUp per orari delle lezioni e studio dei tempi

Ottieni il modello gratis Gestisci il tuo tempo in modo intelligente con il modello ClickUp Class Schedule & Time Study

Il tempo è una risorsa preziosa, soprattutto in classe. Il modello ClickUp Class Schedule & Time Study è l'ideale per studenti e insegnanti che desiderano un unico posto dove tenere traccia di tutte le loro lezioni, vedere cosa hanno studiato o insegnato in passato e vedere cosa c'è in programma ora.

Offre diverse modalità di visualizzare, come la Sequenza per seguire il tuo percorso accademico anno per anno, Priorità per concentrarti su ciò che sta accadendo ora e Sophomore (o qualsiasi altro anno tu stia frequentando) per personalizzare il tuo carico di studio attuale. Con grafici integrati e opzioni per attività ricorrente, ottieni chiarezza su come si articola il programma di ogni settimana.

🌟 Perché ti piacerà:

Segui i tuoi corsi nel corso degli anni con la visualizzare Sequenza, che ti offre una chiara panoramica del tuo percorso accademico

Identifica gli slot sottoutilizzati o sovraccarichi nel calendario

Utilizza le visualizzazioni filtrate per studiare le tendenze della distribuzione dell'orario delle lezioni

Usa la vista Calendario per visualizzare il tuo programma e non perdere mai scadenze o eventi importanti

🔑 Ideale per: Studenti che desiderano un sistema chiaro e facile da usare per organizzare i propri corsi e le attività di studio in un unico posto.

📮 ClickUp Insight: il 18% dei partecipanti al nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita attraverso calendari, attività e promemoria. Un altro 15% desidera che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per ottenere questo risultato, un'IA deve essere in grado di comprendere i livelli di priorità di ciascuna attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare le attività e stabilire flussi di lavoro con automazione. La maggior parte degli strumenti ha uno o due di questi passaggi già risolti. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a 5+ app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'intelligenza artificiale, dove le attività e le riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro frenetico!

12. Modello di lista di controllo per il piano degli studenti ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicurati di non perdere nessun passaggio con il modello di lista di controllo per il piano degli studenti di ClickUp

Rimanere al passo con le attività scolastiche può sembrare opprimente, ma non deve essere necessariamente così. Il modello di lista di controllo per il piano degli studenti di ClickUp è uno strumento semplice ma potente che consente agli studenti di organizzare tutte le loro attività, dai compiti in classe agli esami e agli obiettivi di studio personali.

La lista di controllo è organizzata in categorie accademiche, extracurriculari e amministrative, ciascuna con la propria data di scadenza e attività secondarie.

🌟 Perché ti piacerà:

Suddividi i tuoi compiti accademici in elementi della lista di controllo gestibili e tracciabili

Rimani concentrato con le visualizzazioni raggruppate per priorità o data di scadenza, così saprai sempre cosa ti aspetta

Codifica a colore gli elementi in base all'urgenza o all'argomento per facilitare la definizione delle priorità

Aggiungi dettagli sulle attività, allega file e segna lo stato direttamente all'interno di ogni voce della lista di controllo

🔑 Ideale per: Studenti che desiderano un modo chiaro e pratico per organizzarsi, ridurre lo stress e monitorare ogni attività scolastica.

13. Modello di pianificazione oraria ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le ore di lavoro e le retribuzioni di ciascun dipendente con il modello di pianificazione oraria ClickUp

Progettato per una pianificazione precisa, il modello di pianificazione oraria ClickUp suddivide la giornata in blocchi di tempo gestibili. È ottimo per i tutor che devono destreggiarsi tra sessioni con studenti diversi o per gli studenti che devono gestire le routine di studio.

Utilizza questo modello di pianificazione per confrontare le tue durate stimate con il tempo effettivo registrato e individuare le tendenze relative al carico di lavoro e all'efficienza. Inoltre, include blocchi di tempo contrassegnati da colore, promemoria automatici e integrazione con le liste da fare quotidiane.

🌟 Perché ti piacerà:

Visualizza i piani orari utilizzando tecniche di time-blocking

Combina lezioni ricorrenti, riunioni e tempo libero per visualizzare un'unica vista

Riduci il cambio di attività con attività raggruppate e slot di buffer

Modifica la tua routine in modo dinamico senza perdere visibilità

🔑 Ideale per: studenti impegnati, tutor privati e appassionati di gestione del tempo che desiderano monitorare il tempo e le prestazioni in un unico posto.

14. Modello ClickUp per il progresso degli studenti

Ottieni il modello gratis Analizza e visualizza lo stato degli studenti con il modello di stato degli studenti di ClickUp

Ogni studente ha una storia, e questo modello ti aiuta a catturarla in modo collaborativo e in tempo reale. Il modello ClickUp Student Progress è stato creato per aiutarti a monitorare lo sviluppo di ogni studente in tutte le materie, i comportamenti e le attività cardine dell'apprendimento.

Aggiungi ogni studente come attività, includi note, punteggi dei test e osservazioni e tieni traccia degli aggiornamenti utilizzando commenti con data e ora. Grazie a visualizzare dedicate al monitoraggio del comportamento, ai progressi complessivi e ai segnali di attenzione, diventa facile supportare gli studenti nel modo più adatto alle loro esigenze.

🌟 Perché ti piacerà:

Conserva i dati degli studenti in un unico sistema organizzato e monitora il raggiungimento degli obiettivi attraverso indicatori di stato visivi

Evidenzia gli studenti che necessitano di ulteriore supporto utilizzando la visualizzazione "Necessita attenzione"

Collabora con i tuoi colleghi insegnanti utilizzando i commenti per la condivisione di idee e strategie che rappresentano il lavoro

Condivisione delle attività individuali degli studenti con i genitori in qualità di ospiti per fornire aggiornamenti continui

🔑 Ideale per: Insegnanti che effettuano il monitoraggio dei progressi individuali degli studenti e co-insegnanti che favoriscono la condivisione di approfondimenti su diverse materie.

15. Modello ClickUp Gradebook

Ottieni il modello gratis Condivisione facile dei registri dei voti con il modello ClickUp Gradebook

Il modello ClickUp Gradebook offre un modo centralizzato, intelligente e intuitivo per gestire il rendimento degli studenti. Che tu stia effettuando il monitoraggio dei punteggi dei quiz, le medie dei compiti a casa o la partecipazione in classe, ti offre immagini chiare e approfondimenti calcolati.

Progettati per fornire supporto sia alla valutazione quotidiana che al monitoraggio a lungo termine, gli insegnanti possono inserire i punteggi per materia o valutazione e generare istantaneamente riepilogo/riassunto dei voti o mappe di calore.

🌟 Perché ti piacerà:

Monitora i progressi di ogni studente con visualizzazioni intuitive: Elenco per i dettagli, Bacheca per il raggruppamento visivo e Tabella per l'analisi dei punteggi

Calcola automaticamente i voti finali con la formula Media integrata

Esporta i voti per la reportistica o gli aggiornamenti al principale con un solo clic

Utilizza i tag Valutazione della partecipazione e Feedback mensile per catturare gli aspetti meno quantificabili delle prestazioni

Include filtri per classe, trimestre o nome dello studente, facilitando la creazione di reportistica con grafici e report sui progressi

🔑 Ideale per: Educatori, amministratori scolastici e tutor accademici che desiderano mantenere i registri accademici fruibili e dipartimenti che necessitano di registri dei voti condivisibili

16. Modello ClickUp Homework Tracker

Ottieni il modello gratis Consegna i tuoi compiti in tempo con il modello ClickUp Homework Tracker

I compiti a casa hanno appena subito un importante aggiornamento. Il modello ClickUp Homework Tracker aiuta gli studenti a tenere sotto controllo i compiti di tutte le materie, le scadenze e i carichi di lavoro.

Con questo modello non dovrai più preoccuparti di date di scadenza dimenticate o di pile di attività da svolgere. Crea un flusso di lavoro fluido per il monitoraggio di ciò che è in scadenza, ciò che è in corso e ciò che è stato consegnato. Il modello include anche la categorizzazione per materia, l'integrazione con il calendario e i promemoria, consentendo agli studenti di rispettare le scadenze.

🌟 Perché ti piacerà:

Utilizza campi personalizzati come Stato di completamento, Note aggiuntive e Materie per vedere a che punto è ogni attività

Aggiungi dettagli sulle attività, link e risorse direttamente in ogni attività, in modo che tutto sia in un unico posto

Imposta promemoria e attività ricorrente per il lavoro settimanale ed evita di mancare le scadenze con le etichette di avviso preventivo

Suddividi i compiti più grandi in attività secondarie o liste di controllo più piccole per rendere più facile il progresso

🔑 Ideale per: Studenti che studiano più materie o chiunque desideri un modo più innovativo per gestire i compiti senza stress.

17. Modello ClickUp Cornell Nota

Ottieni il modello gratis Scrivi note migliori e conserva le informazioni con il modello di note Cornell di ClickUp

Prendere note non deve essere necessariamente un compito noioso o un insieme disordinato di scarabocchi che si perdono nel caos. Il modello ClickUp Cornell Note offre un approccio ponderato alla raccolta delle informazioni, consentendoti anche di comprenderle e memorizzarle bene.

Inizia prendendo appunti dettagliati, sintetizzandoli in idee o spunti chiave e riepilogando i concetti più importanti. Il modello include appunti di esempio per materie come matematica e programmazione per aiutarti a iniziare rapidamente.

🌟 Perché ti piacerà:

Utilizza il layout in tre parti del fidato sistema Cornell: colonna Cue per le parole chiave, Nota per le informazioni dettagliate e riepilogo/riassunto per riassumere il tutto

Migliora la tua concentrazione guidandoti a interagire attivamente con il materiale

Aggiungi contenuti multimediali o link accanto ai concetti chiave per arricchire il contesto

Dai il via alla tua attività di prendere appunti con pratici campioni di note per materie come Scienze generali, Matematica e Nozioni di base di programmazione

🔑 Ideale per: Studenti, professionisti e studenti permanenti che desiderano un modo più intelligente e chiaro per prendere e rivedere note.

📢 ClickUp Documenti, l'assistente dell'insegnante: Dì addio ai file sparsi e alle schede infinite con ClickUp Documenti. Riunisce le tue idee, i piani delle lezioni, le note e i progetti in un unico spazio di lavoro integrato. Collabora in tempo reale, incorpora contenuti multimediali, utilizza IA per la stesura di bozze, riepilogo/riassunto e altro ancora, e collega attività collegate senza uscire dal tuo flusso di lavoro. Mantieni tutto organizzato, accessibile e pronto per la condivisione ogni volta che ne hai bisogno.

18. Modello ClickUp Appunti di lezione per studenti universitari

Ottieni il modello gratis Prendi note efficaci con il modello ClickUp Class Notes for College Students (Appunti di lezione per studenti universitari)

Il modello ClickUp Class Notes for College Students è progettato per aiutare gli studenti a concentrarsi su ciò che conta di più: riepilogare/riassumere i dettagli importanti, effettuare il monitoraggio delle risorse utili e annotare le domande che stimolano una comprensione più approfondita.

Questo modello semplice ma efficace ti consente di organizzare le tue note per corso, semestre e sezione, rendendo tutto facile da trovare. Puoi aggiungere rapidamente riepiloghi/riassunti, collegare ad articoli o video ed evidenziare i punti che desideri rivedere.

🌟 Perché ti piacerà:

Cattura e organizza i dettagli chiave delle lezioni per mantenere il tuo materiale di studio chiaro e mirato

Collabora facilmente con i colleghi attraverso la condivisione istantanea di note e approfondimenti

Crea note ricercabili e categorizzate per tutte le tue materie

Collega fonti esterne o letture direttamente alle sezioni delle note

🔑 Ideale per: Studenti universitari e tutor che desiderano affinare il proprio apprendimento e mantenere ben organizzati i propri appunti.

🧠 Curiosità: la presenza dell'IA nella vita degli studenti è esplosa! Ben il 92% degli studenti utilizza l'IA nel 2025, rispetto al 66% del 2024.

rendi ogni sessione di tutoraggio importante con ClickUp*

I modelli per il tutoraggio sono la base per creare esperienze di apprendimento coerenti, efficaci e coinvolgenti.

Utilizzando i modelli ben progettati di ClickUp, i tutor possono semplificare la pianificazione delle lezioni, effettuare un monitoraggio preciso dello stato degli studenti e personalizzare le sessioni in base alle esigenze individuali.

Questi modelli riducono il carico amministrativo, consentendo di dedicare più tempo a ciò che conta davvero: aiutare gli studenti a crescere e avere successo.

