Modelli gratuiti di liste di controllo per l'audit delle risorse umane per semplificare la conformità

Le risorse umane non si limitano alle assunzioni e alle buste paga: sono la prima linea di difesa contro multe e rischi normativi.

Se vi è mai capitato di cercare freneticamente un contratto firmato o di dover dimostrare gli aggiornamenti delle politiche durante un audit, sapete già quanto velocemente le cose possano precipitare senza una struttura adeguata.

Una lista di controllo per l'audit delle risorse umane è una soluzione a questa sfida comune. ✅

Offre al tuo reparto risorse umane un modo chiaro e ripetibile per rivedere i dati dei dipendenti, le politiche HR e la sicurezza sul posto di lavoro in un unico posto. Vuoi evitare di ripetere il processo di lista di controllo ogni anno? Puoi invece utilizzare un modello di lista di controllo per audit HR, che ti fa risparmiare tempo ed è solitamente facile da utilizzare.

In questo articolo, esamineremo 14 modelli gratuiti di liste di controllo per gli audit delle risorse umane per aiutarti a rafforzare la documentazione e mantenere le tue pratiche HR in linea con le attuali leggi sul lavoro e sull'occupazione.

Modelli di liste di controllo per audit delle risorse umane in sintesi

Cosa sono i modelli di liste di controllo per gli audit delle risorse umane?

Un modello di lista di controllo per l'audit delle risorse umane è uno strumento strutturato utilizzato dai professionisti delle risorse umane per valutare sistematicamente le pratiche, le politiche e le procedure delle risorse umane della loro organizzazione utilizzando tecnologie HR.

Dando un'occhiata più da vicino a questi modelli, ecco cosa possono ottenere i team HR utilizzandoli in varie funzioni HR:

Verifica l'accuratezza e la conformità legale dei registri dei dipendenti e dei fascicoli del personale .

Valuta il processo di reclutamento e di inserimento in azienda in termini di equità e struttura.

Esamina le valutazioni delle prestazioni , i programmi di formazione e i programmi di sviluppo per verificarne la coerenza e l'impatto.

Garantite il rispetto delle leggi sulla privacy dei dati, degli standard di sicurezza sul lavoro e dei requisiti di conformità delle risorse umane.

Cosa rende efficace un modello di lista di controllo per audit delle risorse umane?

Un buon modello di lista di controllo per l'audit delle risorse umane è chiaro, dettagliato e adattabile alle esigenze specifiche di un'organizzazione.

Dovrebbe inoltre essere facile da usare per gli utenti, semplice da aggiornare e progettato per un uso pratico durante il processo di audit delle risorse umane. Nello specifico, ecco cosa cercare nelle risorse umane:

✅ Copre tutte le aree chiave delle risorse umane, tra cui reclutamento, inserimento, gestione delle prestazioni, pacchetti retributivi e relazioni con i dipendenti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti✅ Include controlli specifici e misurabili relativi ai registri dei dipendenti, alle descrizioni delle mansioni, alla classificazione dei dipendenti e alle politiche delle risorse umane✅ Aiuta a garantire la conformità del progetto alle leggi sul lavoro, alle linee guida sulle pari opportunità di lavoro, all'indennizzo dei lavoratori e alle leggi sulla privacy dei dati✅ Consente la personalizzazione in base alle normative del settore, alle dimensioni dell'azienda e alle esigenze specifiche di conformità delle risorse umane✅ Fornisce un formato strutturato con istruzioni chiare per la revisione della documentazione, la raccolta dei dati e la pianificazione del piano di azioni correttive

🧠 Lo sapevate? Secondo Gallup, i dipendenti demotivati costano all'economia globale circa 8,8 trilioni di dollari in termini di perdita di produttività, giorni di malattia e riqualificazione professionale. Verificando e migliorando i vostri processi interni, potete ridurre tali costi all'interno della vostra organizzazione e adattarvi al meglio al mercato del lavoro.

I 14 migliori modelli di lista di controllo per gli audit delle risorse umane

Quando le informazioni relative alle risorse umane sono suddivise tra thread di email, fogli di calcolo autonomi e strumenti separati, gli audit diventano manuali e lenti. Questo è il cosiddetto "HR work sprawl".

ClickUp riunisce tutti questi elementi in un unico spazio di lavoro AI convergente per i tuoi team, dove le liste di controllo di audit delle risorse umane, i registri dei dipendenti, le politiche aziendali e i rapporti sugli incidenti possono essere archiviati nello stesso spazio di lavoro di ClickUp.

Invece di effettuare il monitoraggio della conformità delle risorse umane in un'app e i follow-up in un'altra, puoi rivedere tutto in un unico posto.

Questi 14 modelli ClickUp ti aiutano a valutare la conformità delle risorse umane e a standardizzare le pratiche HR durante tutto il ciclo di vita dei dipendenti.

1. Modello di lista di controllo per audit interno ClickUp

Ottieni il modello gratis Evita problemi di conformità dell'ultimo minuto e rimani in linea con le leggi sul lavoro tutto l'anno con il modello di lista di controllo per gli audit interni di ClickUp.

Se ogni audit delle risorse umane sembra partire da zero, questo modello ti offre una struttura ripetibile. Il modello di lista di controllo per audit interni ClickUp aiuta i team delle risorse umane a registrare gli elementi di audit relativi a reclutamento, inserimento, buste paga, benefit e politiche sul posto di lavoro in un'unica lista di controllo di audit.

Dietro le quinte, il modello aggiunge stati personalizzati per ogni passaggio dell'audit, visualizzazioni per "Riassunto", "Non conformità" e "Opportunità di miglioramento" e campi personalizzati per il punteggio dell'audit, il livello di impegno, le prove e la causa principale. Ciò significa che sei in grado di documentare come risolvere i problemi comuni e chi è responsabile di ogni follow-up.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli gli elementi di audit delle risorse umane relativi a reclutamento, inserimento, benefit e sicurezza sul lavoro in un'unica lista di controllo.

Assegna un punteggio ai risultati con i campi personalizzati per il punteggio dell'audit, il lavoro richiesto e il rischio, in modo da poter stabilire le priorità delle azioni correttive.

Registra prove, cause principali e piani d'azione all'interno di ogni attività invece che in documenti separati.

Utilizza le visualizzazioni dedicate alle non conformità e ai miglioramenti per individuare a colpo d'occhio le lacune nella conformità delle risorse umane.

Trasforma una lista di controllo di audit delle risorse umane completata in un modello per il prossimo ciclo di audit.

✨ Ideale per: team HR che eseguono audit interni ricorrenti su registri dei dipendenti, politiche HR e pratiche HR.

Davide Mameli, Business Unit Manager – ICM. S (Accenture), condivide:

I clienti possono creare ticket relativi ai progetti e i nostri team leader possono rispondere rapidamente e delegare le attività. Ciò consente di risparmiare molto tempo nell'invio di email e offre una migliore esperienza al cliente. Inoltre, l'onboarding dei clienti su ClickUp è semplice perché lo strumento è molto intuitivo.

I clienti possono creare ticket relativi ai progetti e i nostri team leader possono rispondere rapidamente e delegare le attività. Ciò consente di risparmiare molto tempo nell'invio di email e offre una migliore esperienza al cliente. Inoltre, l'onboarding dei clienti su ClickUp è semplice perché lo strumento è molto intuitivo.

2. Modello di piano di audit ClickUp

Ottieni il modello gratis Garantisci la conformità quando gestisci i dati dei dipendenti, i processi di inserimento o la formazione sulla sicurezza sul lavoro utilizzando il modello di piano di audit ClickUp.

Se i tuoi audit delle risorse umane ristagnano a causa di tempistiche poco chiare, il modello di piano di audit di ClickUp ti aiuta a mappare l'ambito di ciascun audit delle risorse umane, definire gli obiettivi dell'audit e impostare tempistiche realistiche per la pianificazione e la reportistica.

I team delle risorse umane possono anche utilizzare questo modello per revisioni mirate, come le pratiche di parità retributiva o la classificazione dei dipendenti.

Il modello include viste Elenco predefinite, campi personalizzati per la fase di audit, la priorità e il titolare, nonché le dipendenze delle attività, in modo da poter vedere come si collegano il lavoro di preparazione, i test e la reportistica. In combinazione con le viste Calendario o Gantt, diventa un programma in tempo reale che indica chiaramente quale membro del team delle risorse umane è responsabile di ciascun elemento di audit.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Organizza le attività di audit delle risorse umane dalla pianificazione al follow-up in una Sequenza condivisa.

Assegna gli elementi di ambito ai team delle risorse umane, ai revisori interni o ai partner esterni con date di scadenza chiare.

Utilizza le dipendenze per impedire che il lavoro sul campo inizi prima che la documentazione o l'accesso siano pronti.

Raggruppa le attività per fase o funzione HR per vedere dove concentrare il lavoro richiesto.

Riutilizza la stessa struttura del piano di audit per futuri audit delle risorse umane con piccole modifiche.

✨ Ideale per: Strutturare la sequenza degli audit delle risorse umane, assegnare i titolari e effettuare il monitoraggio delle fasi degli audit delle risorse umane dall'inizio alla fine.

💡 Suggerimento professionale: abbina il tuo piano di audit a ClickUp Brain per una preparazione rapida. Prima di iniziare, chiedi all'IA di scansionare i documenti ClickUp correlati e gli audit passati e redigi una bozza di promemoria di pianificazione che delinei i principali rischi di conformità delle risorse umane e i risultati passati. Questo ti aiuta a risparmiare tempo e ti assicura di iniziare ogni audit delle risorse umane con un contesto, piuttosto che da una pagina bianca.

3. Modello ClickUp per l'audit e il miglioramento dei processi

Ottieni il modello gratis Segnate le lacune, assegnate i follow-up e implementate le modifiche per migliorare l'efficienza con il modello di audit e miglioramento dei processi ClickUp.

Se i team delle risorse umane sono bloccati in procedure manuali e pratiche HR incoerenti, un audit a livello di processo può rivelarne il motivo. Il modello ClickUp per l'audit e il miglioramento dei processi ti aiuta a mappare i flussi di lavoro delle risorse umane, come il reclutamento, l'inserimento, la gestione delle prestazioni e l'amministrazione dei benefit, per poi esaminare ogni passaggio alla ricerca di ritardi e problemi di trasferimento.

Il modello include visualizzazioni per elenchi di processi e Sequenze, insieme a campi personalizzati per il responsabile del processo, il livello di rischio e l'impatto del miglioramento. Man mano che identifichi colli di bottiglia o problemi di conformità, puoi assegnare immediatamente attività correttive e monitorarle fino al completamento nello stesso spazio di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Verifica i flussi di lavoro delle risorse umane end-to-end, dal processo di reclutamento ai colloqui di uscita, in un unico posto.

Tag ogni passaggio con il rischio e l'impatto per stabilire le priorità su cui intervenire per primi.

Trasforma i risultati in attività concrete con titolari e date di scadenza invece che in note statiche.

Utilizza le visualizzazioni Sequenza o vista Gantt per vedere quanto tempo richiedono realmente i processi HR dall'inizio alla fine.

Tieni traccia dei miglioramenti completati in modo da poter dimostrare come le iniziative HR hanno ridotto gli errori e le rielaborazioni.

✨ Ideale per: team HR che identificano inefficienze nei flussi di lavoro ricorrenti come l'inserimento dei nuovi assunti, le revisioni delle prestazioni e gli aggiornamenti dei benefit.

4. Modello di modulo di audit interno ClickUp

Ottieni il modello gratis Effettui controlli ricorrenti sui registri dei dipendenti? Prova il modello di modulo di audit interno ClickUp.

Se i tuoi moduli di audit delle risorse umane sono sparsi tra email e PDF scollegati, raccogliere i risultati è un'operazione estremamente lenta. Il modello di modulo di audit interno di ClickUp trasforma ogni lista di controllo di audit delle risorse umane in un modulo strutturato che alimenta direttamente le attività e le visualizzazioni.

Grazie ai campi personalizzati e alle visualizzazioni "Per reparto", "Per rischio" e "Riassunto", i professionisti delle risorse umane possono suddividere i risultati tra i dati dei dipendenti, la sicurezza sul lavoro e i benefici per i dipendenti. È possibile creare report per l'alta dirigenza o i consulenti legali utilizzando gli stessi dati, garantendo trasparenza e difendibilità nel processo di audit delle risorse umane.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Raccogli le prove dell'audit delle risorse umane tramite i moduli ClickUp invece che tramite fogli di calcolo sparsi.

Standardizza campi quali reparto, posizione, valutazione del rischio e titolare delle azioni correttive.

Inserisci i moduli completati in elenchi con stati quali Da revisionare, In corso e Chiuso.

Filtra i risultati degli audit delle risorse umane per funzione, sede o livello di rischio per un rimedio mirato.

Esporta i risultati per i rapporti di audit senza dover unire manualmente i file.

✨ Ideale per: Documentare i risultati degli audit delle risorse umane e trasformare le risposte dei moduli in lavoro di follow-up tracciabile.

📮ClickUp Insight: Le attività nascoste non sono innocue. Disturbano attivamente la produttività. Il 21% dei dipendenti afferma che queste attività rallentano il loro lavoro e il 14% trova difficile mantenere la concentrazione. Questo costante cambiamento mentale frammenta l'attenzione e impedisce un lavoro profondo e significativo. ClickUp aiuta a proteggere la concentrazione del tuo team con funzionalità/funzioni come Priorità delle attività, Modalità Me e Dipendenze delle attività. Quando le attività importanti mantengono la visibilità e l'organizzazione, il tuo team può mantenere il flusso di lavoro e portare a termine il lavoro senza distrazioni.

5. Modello di documento di audit aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i risultati e effettua la condivisione con i responsabili delle decisioni grazie al modello di documento di audit aziendale ClickUp.

Se i risultati degli audit relativi alle risorse umane finiscono per essere sparsi tra presentazioni e thread di email, è difficile avere un quadro completo della situazione. Il modello di documento di audit aziendale ClickUp ti offre una struttura basata sui documenti per organizzare l'ambito dell'audit e le raccomandazioni in un unico posto.

Le sezioni dedicate al riepilogo esecutivo, alle osservazioni, alle cause principali e ai piani d'azione facilitano la presentazione dei risultati dell'audit delle risorse umane al senior management e agli altri stakeholder.

Poiché il modello si trova all'interno di ClickUp Docs, puoi taggare i titolari su sezioni specifiche, allegare file di supporto e collegare ogni raccomandazione alle attività presenti nella tua lista di controllo per l'audit delle risorse umane.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Documenta gli obiettivi, l'ambito e i risultati dell'audit delle risorse umane in un rapporto strutturato.

Aggiungi commenti in linea e assegna attività direttamente dal documento per i follow-up.

Aggiungi allegati quali file del personale anonimizzati o istantanee delle politiche per contestualizzare.

Collega i consigli a specifiche voci della lista di controllo per l'audit delle risorse umane e alle attività di correzione.

Riutilizza lo stesso layout di documento per tutti gli audit annuali delle risorse umane per garantire la coerenza della reportistica.

✨ Ideale per: responsabili delle risorse umane e delle operazioni che necessitano di una documentazione scritta chiara dei risultati degli audit e delle azioni concordate.

👀 Curiosità: le aziende con solidi processi di inserimento migliorano la fidelizzazione dei nuovi assunti dell'82%. Ma ecco il punto: solo il 12% dei dipendenti ritiene che la propria azienda gestisca bene il processo di inserimento.

6. Modello di programma di audit ClickUp

Ottieni il modello gratis Identifica tempestivamente le aree di non conformità e assegna azioni correttive utilizzando il modello di programma di audit ClickUp.

Gestire più audit su diverse funzioni HR può diventare rapidamente complicato. Il modello di programma di audit ClickUp è pensato per i team che devono eseguire audit ricorrenti e strutturati senza dover ricominciare da zero ogni volta.

Invece di mettere insieme manualmente scadenze e rapporti, i team delle risorse umane che utilizzano questo modello possono creare un flusso di lavoro di audit chiaro e ripetibile con punti di controllo e responsabilità definiti. Visualizzazioni come "Per trimestre" o "Per reparto" mostrano quali team delle risorse umane sono in fase di revisione e se stai raggiungendo gli obiettivi di copertura dell'audit interno.

In questo modo, la tua lista di controllo per l'audit delle risorse umane non sarà più un elenco una tantum, ma diventerà parte integrante di un programma di audit continuo.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Mantieni un programma generale degli audit delle risorse umane per tutto l'anno.

Raggruppa gli audit per la funzione HR o area geografica per garantire una copertura equilibrata.

Tieni traccia dello stato di completamento e delle date chiave per la pianificazione e la reportistica.

Collega ogni voce del programma a una lista di controllo o a un report dettagliato di audit delle risorse umane.

Mostra alla dirigenza un semplice dashboard degli audit imminenti e completati.

✨ Ideale per: standardizzare gli audit HR ricorrenti in materia di assunzioni, retribuzioni, sicurezza sul lavoro e privacy dei dati.

7. Modello di politica di audit ClickUp

Ottieni il modello gratis Stabilisci le regole di base su come pianificare, eseguire e rivedere gli audit utilizzando il modello di politica di audit di ClickUp.

Se ogni audit delle risorse umane viene eseguito in modo diverso, è difficile dimostrare coerenza o garantire la conformità. Il modello di politica di audit di ClickUp ti aiuta a redigere una politica di audit che specifichi lo scopo, l'ambito, i ruoli, la frequenza e le aspettative di reportistica per gli audit che riguardano le risorse umane.

Il modello fornisce un documento predefinito con sezioni dedicate alle responsabilità, ai requisiti legali e normativi, agli standard di documentazione e ai percorsi di escalation. I team delle risorse umane possono anche utilizzarlo come modello di politica aziendale e quindi effettuare la condivisione del modello con i revisori interni e i manager per la revisione e l'implementazione.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Documenta il piano per gli audit delle risorse umane, la loro esecuzione e la reportistica relativa in tutta l'organizzazione.

Chiarisci le responsabilità tra risorse umane, audit interno e alta dirigenza.

Fai riferimento alle leggi e ai regolamenti applicabili affinché gli audit rimangano in linea con gli obblighi di conformità.

Centralizza le regole di audit in un documento facile da aggiornare e ricondividere.

Fornisci un punto di riferimento quando assumi nuovi professionisti delle risorse umane o revisori.

✨ Ideale per: team HR e compliance che definiscono la struttura, la frequenza e le aspettative per gli audit relativi alle risorse umane.

🧠 Lo sapevate: in un recente studio condotto nel Regno Unito, il 90% delle aziende ha continuato ad adottare la settimana lavorativa di 4 giorni, e molte hanno citato i vantaggi in termini di produttività e fidelizzazione.

8. Modello di audit aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Coordina gli audit relativi alle risorse umane in tutte le posizioni con il modello di audit aziendale ClickUp.

Man mano che la tua organizzazione cresce, le pratiche HR spesso variano tra i team, i siti o le filiali. Il modello ClickUp Corporate Audits ti aiuta a effettuare il monitoraggio degli audit aziendali che riguardano le risorse umane, la finanza e le operazioni, offrendoti al contempo visibilità sulle politiche HR, sui benefici per i dipendenti e sulle politiche sul posto di lavoro per sede.

Il modello utilizza elenchi e dashboard per effettuare il monitoraggio dello stato degli audit per reparto e regione, con campi personalizzati per rischio, titolare e date di scadenza. È possibile allegare alle attività le politiche HR e estratti del manuale dei dipendenti, rendendo più facile verificare quanto le politiche HR dell'organizzazione siano effettivamente implementate nella pratica.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Esegui audit interfunzionali che includono la conformità delle risorse umane in più sedi.

Effettua il monitoraggio dei risultati per reparto o regione per individuare le principali lacune nelle risorse umane.

Aggiungi politiche locali, contratti o registri di formazione come allegati.

Utilizza i dashboard per mostrare alla dirigenza una visione d'insieme dello stato degli audit dell'azienda.

Allinea gli audit delle risorse umane con programmi aziendali più ampi in materia di rischio e conformità.

✨ Ideale per: gestire gli audit relativi alle risorse umane in più reparti, unità aziendali o posizioni.

💡 Suggerimento professionale: trasforma ogni riunione di audit in un documento ricercabile con ClickUp AI Notetaker. ClickUp AI Notetaker può partecipare alle tue chiamate Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, registrare la conversazione e generare automaticamente una trascrizione e azioni da intraprendere in un documento ClickUp. Invece di affidarti a qualcuno che prenda appunti durante l'avvio di un audit delle risorse umane o una sessione di calibrazione, otterrai ogni volta una documentazione coerente e strutturata. Ottieni note e riepiloghi automatizzati con ClickUp AI Notetaker Per le risorse umane, ciò significa che tutte le chiamate relative alla pianificazione degli audit o i resoconti delle indagini vengono raccolti in un unico posto, con risultati che puoi trasformare immediatamente in attività. Nel tempo, creerai una cronologia ricercabile di decisioni, rischi e follow-up concordati, facile da consultare nel prossimo ciclo di audit.

9. Modello di manuale HR ClickUp

Ottieni il modello gratis Aggiorna le politiche in tempo reale, aiutando il tuo team a rimanere allineato con il modello di manuale delle risorse umane ClickUp.

Man mano che il tuo team cresce, aumenta anche il rischio di messaggi incoerenti riguardo alle politiche e alle aspettative. Il modello di manuale HR di ClickUp aiuta i team HR a creare un'unica fonte di verità accessibile che evolve con l'organizzazione.

Il modello è un documento ClickUp con sezioni pre-strutturate per argomenti quali comportamento, benefici e sicurezza sul posto di lavoro. I team delle risorse umane possono adattare le sezioni e mantenere tutto aggiornato con campi personalizzati quali reparto e titolarità delle politiche. Ciò rende più facile dimostrare agli auditor che i dipendenti avevano accesso a politiche chiare e aggiornate.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Documenta le politiche HR relative a condotta, ferie, benefit e sicurezza in un unico manuale.

Utilizza titoli e una tabella di contenuto in modo che i dipendenti possano trovare rapidamente le risposte.

Aggiungi campi personalizzati per il titolare della politica e la data dell'ultima revisione per rimanere aggiornato.

Collabora con il consulente legale all'interno del documento per la revisione e l'approvazione.

Collega il manuale alle attività, alle liste di controllo di onboarding e alle procedure operative standard delle risorse umane per un facile accesso.

✨ Ideale per: team HR che creano o aggiornano un manuale per i dipendenti che fornisce supporto per gli audit e le domande quotidiane.

10. Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp

Ottieni il modello gratis Consenti al tuo team di fare riferimento a un'unica fonte che descrive esattamente cosa da fare e quando farlo con il modello di procedura operativa standard HR di ClickUp.

Se ogni coordinatore delle risorse umane gestisce i processi in modo diverso, gli audit evidenzieranno le lacune in termini di equità e coerenza. Il modello SOP per le risorse umane di ClickUp aiuta i team delle risorse umane a documentare le procedure operative standard per il reclutamento, l'inserimento, le revisioni delle prestazioni e l'uscita dall'azienda utilizzando lavagne online e documenti visivi.

Il modello di governance fornisce un repository centrale in cui è possibile mappare ogni passaggio, assegnare responsabilità e collegarsi a moduli o documenti. Aiuta inoltre i reparti HR a tenere traccia delle cronologie delle attività, fondamentale quando si verifica la conformità alle politiche HR e agli standard di pari opportunità di lavoro.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea procedure operative standard chiare per il reclutamento, l'inserimento, i programmi di sviluppo e l'uscita dall'azienda.

Utilizza le lavagne online ClickUp per visualizzare i flussi di lavoro e i passaggi di consegne tra risorse umane, manager e IT.

Archivia documenti di procedura operativa standard, liste di controllo e moduli in un unico hub SOP per le risorse umane.

Mantieni i processi in linea con i requisiti legali e le best practice HR.

Aggiorna le procedure operative standard man mano che cambiano le leggi sul lavoro senza perdere la cronologia.

✨ Ideale per: team HR che necessitano di procedure operative standard (SOP) coerenti e documentate per tutto il ciclo di vita dei dipendenti.

💡 Suggerimento professionale: Talk to Text di ClickUp è un'applicazione per desktop e browser che ti consente di parlare e trasforma le tue parole in testo pulito e strutturato che puoi riutilizzare in attività, documenti o messaggi. Questo strumento di IA è progettato per essere fino a 4 volte più veloce della digitazione, in modo che i responsabili delle risorse umane possano dettare note di audit o modifiche alle politiche mentre esaminano le prove o si spostano da una riunione all'altra. Usa la tua voce per scrivere note, riepiloghi/riassunti e osservazioni con Talk to Text di ClickUp Poiché ClickUp BrainGPT si integra con le tue app di lavoro e i principali modelli di IA, come ChatGPT, Claude e Gemini, da un'unica piattaforma, puoi porre domande di follow-up come "Riassumi le questioni chiave delle nostre ultime due verifiche HR" senza dover passare da uno strumento all'altro. Quindi, puoi incollare o inviare il risultato direttamente in ClickUp attività di ClickUp o documenti per la revisione. Per i team delle risorse umane, questo trasforma le piccole lacune della giornata in un utile lavoro di audit: ClickUp BrainGPT trasforma quelle idee e osservazioni approssimative in un testo pronto per l'audit che puoi condividere con le parti interessate.

👀 Curiosità: la ricerca dimostra che esperienze di inserimento positive rilasciano ossitocina (l'"ormone della fiducia"), aiutando i nuovi dipendenti a sentirsi più in connessione e sicuri.

11. Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai una struttura ai processi che spesso vengono trascurati durante una rapida crescita con il modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp.

Se le attività di inserimento sono archiviate in fogli di calcolo e email separati, i nuovi dipendenti potrebbero tralasciare passaggi fondamentali, come la formazione sulla sicurezza o l'accettazione delle politiche aziendali. Il modello di lista di controllo per l'inserimento di ClickUp applica un elenco dettagliato di attività alla tua area di lavoro con una lista di controllo dettagliata per l'inserimento per ogni posizione.

Grazie ai campi personalizzati per date di inizio, ruolo, responsabile e stato delle attrezzature, oltre agli aggiornamenti in tempo reale delle attività, i team delle risorse umane possono vedere quali attività di onboarding sono state terminate e quali richiedono ancora attenzione.

Ciò rende più facile garantire la conformità alle politiche e alle leggi sulla privacy dei dati durante il processo di inserimento e fornire agli auditor una documentazione chiara di ciò che ogni nuovo assunto ha completato.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea liste di controllo di onboarding basate sui ruoli che coprono le pratiche burocratiche, i sistemi e la formazione.

Monitora lo stato delle risorse umane, dell'IT e dei manager in un unico elenco condiviso.

Utilizza i campi personalizzati per la data di inizio, il responsabile, il reparto e lo stato di completamento.

Automatizza i promemoria in modo che nulla sfugga all'attenzione per i nuovi dipendenti.

Conserva una cronologia dei completamenti dell'onboarding per gli audit delle risorse umane e le revisioni delle relazioni con i dipendenti.

✨ Ideale per: team HR che standardizzano l'onboarding tra ruoli, uffici e dipendenti remoti.

12. Modello di lista di controllo per le assunzioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Standardizza ogni fase del processo di assunzione, dalla redazione delle descrizioni dei profili professionali al coordinamento dei colloqui con il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp.

Secondo il rapporto Employ Recruiter Nation, le aziende impiegano in media 47,5 giorni per coprire un ruolo vacante. Questo lasso di tempo si allunga ulteriormente quando il processo di assunzione manca di struttura. Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp aiuta i team delle risorse umane a ridurre i ritardi, garantendo chiarezza e coerenza in ogni passaggio.

Il modello consente di effettuare il monitoraggio dello stato di ciascun candidato, coordinare le attività tra i team delle risorse umane e mantenere le pratiche di assunzione in linea con i requisiti legali. Con attività di verifica dei precedenti e approvazioni, riduce i problemi di conformità e mantiene il processo di reclutamento trasparente e verificabile.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Pianifica e effettua il monitoraggio di ogni passaggio del processo di assunzione per ogni ruolo aperto.

Documenta le descrizioni delle mansioni, i criteri di selezione e le fasi dei colloqui in un unico posto.

Aggiungi attività per controlli dei precedenti, documentazione e approvazioni per la conformità legale.

Coordina le attività di assunzione tra i team delle risorse umane e i responsabili delle assunzioni.

Crea un flusso di lavoro di assunzione ripetibile che supporti le pari opportunità di lavoro.

✨ Ideale per: organizzare le attività di reclutamento in modo che ogni candidato segua lo stesso processo di assunzione conforme.

13. Modello di politica aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Assicuratevi che tutti operino secondo le linee guida più aggiornate utilizzando il modello di politica aziendale di ClickUp.

Se le politiche sono disponibili in diverse versioni di file e i nuovi dipendenti non sono sicuri di quale sia quella attuale, gli audit delle risorse umane lo segnaleranno rapidamente. Il modello di politica aziendale ClickUp è un documento pronto all'uso che aiuta i team delle risorse umane e i titolari d'azienda a redigere e mantenere le politiche aziendali in un unico luogo accessibile.

Le sezioni predefinite rendono più facile trattare i termini di impiego, i comportamenti accettabili, l'uso della tecnologia, la sicurezza sul posto di lavoro e i requisiti legali. Puoi anche personalizzare il modello in base alla tua organizzazione e assegnare i titolari delle politiche per mantenere tutto aggiornato per la conformità delle risorse umane.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Crea un documento strutturato sulle politiche aziendali che copra gli argomenti chiave relativi alle risorse umane e al posto di lavoro.

Utilizza stati personalizzati per Bozza, In revisione e Pubblicato per effettuare il monitoraggio delle modifiche.

Assegna i titolari delle politiche per mantenerle aggiornate con le leggi e i regolamenti in evoluzione.

Collega le politiche dalle liste di controllo di onboarding e dalle procedure operative standard delle risorse umane per una facile consultazione.

Fornisci un'unica fonte di verità che fornisca supporto agli audit delle risorse umane e al coinvolgimento dei dipendenti.

✨ Ideale per: reparti HR che stanno creando o consolidando le politiche aziendali in un'unica risorsa accessibile e verificabile.

14. Modello ClickUp per manuali, politiche e procedure dei dipendenti

Ottieni il modello gratis Aggiorna facilmente le politiche al mutare delle leggi sul lavoro con i modelli di manuali per i dipendenti, politiche e procedure di ClickUp.

Il modello ClickUp per manuali, politiche e procedure dei dipendenti aiuta i team delle risorse umane a creare una risorsa completa che copre tutto, dalle politiche relative alle retribuzioni e alle ferie alle aspettative comportamentali e alla sicurezza sul posto di lavoro.

Il modello include il supporto per stati personalizzati, campi personalizzati e viste multiple, in modo da poter classificare i documenti e collegare i documenti alle viste Elenchi, Gantt e Carico di lavoro.

In questo modo tutte le politiche e le procedure HR dell'organizzazione saranno conservate in un unico luogo strutturato, offrendoti al contempo la flessibilità di utilizzare ClickUp AI per migliorare il contenuto.

🌻 Ecco perché ti piacerà questo modello:

Archivia i manuali dei dipendenti, le politiche HR e le procedure in un unico hub di documenti unificato.

Utilizza stati e campi personalizzati per gestire bozze, aggiornamenti e titolarità.

Fornisci ai dipendenti una guida coerente su benefici, condotta e sicurezza sul posto di lavoro.

Offri supporto agli audit delle risorse umane mostrando una libreria di politiche completa e ben organizzata.

Collega i documenti alle attività e ai dashboard per una migliore visibilità e un follow-up più efficace.

✨ Ideale per: team HR che creano una libreria completa di politiche e procedure che forniscono supporto sia alle domande quotidiane che agli audit HR formali.

Suggerimento professionale: lascia che gli agenti ClickUp AI controllino i tuoi elenchi di audit delle risorse umane. Configura gli agenti ClickUp AI per monitorare gli elenchi che contengono le voci della tua lista di controllo di audit delle risorse umane, le attività di onboarding o gli aggiornamenti delle politiche. Puoi chiedere a un agente di segnalare le attività in cui i campi obbligatori (come la classificazione dei dipendenti o la data di revisione delle politiche) sono mancanti o scaduti e creare attività di promemoria per i team delle risorse umane. Ciò riduce i controlli manuali e mantiene il processo di audit delle risorse umane in linea con le tempistiche previste.

👀 Curiosità: secondo gli psicologi comportamentali, le abitudini si formano in circa 66 giorni. Ciò significa che il periodo di inserimento è proprio il momento in cui si formano le abitudini di lavoro a lungo termine.

Tutto ciò che ti serve è un buon modello ClickUp per i tuoi audit

Senza una lista di controllo strutturata per gli audit delle risorse umane, anche i professionisti più esperti possono tralasciare passaggi fondamentali o non documentarli correttamente. I modelli offrono al tuo reparto risorse umane un metodo coerente per rivedere le pratiche HR, i registri dei dipendenti e dei collaboratori esterni e le politiche aziendali.

Ma ClickUp va oltre i documenti statici.

Grazie ai modelli e alle funzionalità HR di ClickUp in un unico spazio di lavoro AI convergente, i team HR possono eseguire audit e effettuare il monitoraggio dei progressi senza dover cambiare strumento.

Ciò contribuisce a rendere più fluidi i processi di audit delle risorse umane e porta alla fidelizzazione dei dipendenti e a una valutazione completa delle tue politiche di conformità delle risorse umane. Pronto a stare un passo avanti ai problemi di conformità? Iscriviti oggi stesso a ClickUp!

Domande frequenti

Un audit delle risorse umane consiste in una revisione approfondita e sistematica delle politiche, delle procedure, della documentazione e dei sistemi relativi alle risorse umane di un'organizzazione. Il processo copre in genere aree chiave quali reclutamento, inserimento, buste paga, registri dei dipendenti, conformità alle leggi sul lavoro e sulla privacy dei dati, benefici per i dipendenti, valutazione delle prestazioni e politiche aziendali. L'obiettivo principale è identificare eventuali lacune di conformità, semplificare i processi HR e garantire che tutte le pratiche siano in linea con i requisiti legali e le best practice del settore. Effettuando un audit HR, le organizzazioni possono affrontare in modo proattivo i rischi, migliorare l'efficienza e promuovere un ambiente di lavoro conforme e che offra supporto.

Le cinque liste di controllo comunemente utilizzate negli audit delle risorse umane si concentrano sugli aspetti più critici della gestione delle risorse umane. Questi includono: conformità alle leggi sul lavoro e sull'occupazione, pratiche di conservazione dei dati e documentazione, procedure di reclutamento e selezione, amministrazione di retribuzioni e benefit, gestione delle prestazioni e relazioni con i dipendenti. Ogni lista di controllo funge da guida strutturata per garantire che le pratiche delle risorse umane siano coerenti, eque e conformi alla legge, aiutando le organizzazioni a mantenere standard elevati e a ridurre il rischio di problemi legali o operativi.

Durante un audit delle risorse umane, è importante porre domande che rivelino l'efficacia e la conformità dei processi HR. Le domande tipiche includono: Tutti i file dei dipendenti sono completi e aggiornati? Le procedure di assunzione e licenziamento sono documentate in modo adeguato e seguite in modo coerente? L'organizzazione è pienamente conforme alle leggi sul lavoro e sulla privacy dei dati? La retribuzione e i benefici sono gestiti in modo equo e coerente per tutta la forza lavoro? Le valutazioni delle prestazioni vengono condotte regolarmente e documentate in modo adeguato? Queste domande aiutano a individuare eventuali lacune o rischi nelle operazioni HR e garantiscono che l'organizzazione rimanga conforme ed efficiente.

Una lista di controllo in ambito HR è uno strumento strutturato progettato per aiutare i professionisti delle risorse umane a rivedere e verificare sistematicamente che tutte le attività, i documenti e le procedure necessari siano in atto e conformi alle normative. Funge da guida passo passo per garantire che nulla venga trascurato durante gli audit o le operazioni HR di routine. Utilizzando le liste di controllo, le organizzazioni possono promuovere la coerenza, mantenere la conformità legale e standardizzare i processi HR, supportando in ultima analisi una funzione HR più organizzata ed efficace.