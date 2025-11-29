Come creare un prodotto minimo commerciabile (MMP)

Nella fretta di rilasciare nuovi modelli di IA, abbiamo visto OpenAI, Google, Microsoft e Amazon lanciare sul mercato prodotti mirati e di valore. Molti di questi lanci sembrano prodotti minimi commerciabili.

Quando il tempo è limitato, è difficile sviluppare l'intera gamma di funzionalità/funzioni. Il rilascio di un MMP consente ai team di offrire un vantaggio chiaro e utilizzabile agli utenti reali, lasciando spazio per espandere le funzionalità nel tempo.

Invece di aspettare un prodotto "perfetto", le aziende possono testare ipotesi, raccogliere feedback e garantire che ogni aggiornamento avvicini il prodotto a ciò di cui gli utenti hanno veramente bisogno.

In questo articolo spiegheremo cos'è un MMP, in cosa differisce da un MVP e forniremo una guida passo passo sulla creazione di un prodotto minimo commerciabile (MMP).

Che cos'è un prodotto minimo commerciabile (MMP)?

Un prodotto minimo commerciabile è la versione più piccola della tua idea che offre un valore reale e può essere offerta ai clienti paganti. Include solo le funzionalità/funzioni essenziali di base e le funzionalità principali.

L'obiettivo è quello di offrire qualcosa di significativo ai primi clienti invece di una demo incompleta.

Tuttavia, spesso viene confuso con l'MVP (Minimum viable product, prodotto minimo funzionante), che suona stranamente simile. Chiariamo questo punto.

Lo sapevate? I benchmark sui prodotti di Pendo riportano che circa l'80% delle funzionalità/funzioni sviluppate non viene mai adottato in modo significativo. Questo è un gentile invito a fornire solo le funzionalità/funzioni essenziali che gli utenti utilizzeranno effettivamente, per poi imparare da ciò che faranno in seguito.

Definizione di MMP e MVP

Una piccola app di prenotazione consente al cliente di scegliere un orario, confermare tramite email ed effettuare il pagamento all'interno dell'app. Risolve l'intero processo per un risultato specifico. Si tratta di un MMP perché è commerciabile oggi.

Lo stesso team aveva realizzato in precedenza una versione che mostrava solo gli orari disponibili e registrava l'interesse. Questo ha permesso loro di capire quali fasce orarie fossero preferite dagli utenti, ma nessuno poteva completare una prenotazione. Si trattava di un MVP perché era principalmente finalizzato all'apprendimento e alla comprensione dell'interesse degli utenti.

L'intento è diverso. Uno è costruito per imparare, testare e migliorare. L'altro è costruito per fornire valore immediato. Quindi, dove differiscono nella pratica? Diamo un'occhiata a una semplice tabella.

Aspetto Prodotto minimo funzionante (MVP) Prodotto minimo commerciabile (MMP) Obiettivo primario Convalida l'idea e riduci l'incertezza verificando le ipotesi fondamentali con un investimento minimo. Fornisci una soluzione utilizzabile per cui i clienti saranno disposti a pagare e genera entrate sostenibili. Ambito Funzionalità minime necessarie per testare le ipotesi più rischiose; volutamente approssimative e incomplete per massimizzare la velocità di apprendimento. Funzionalità essenziali che creano un'esperienza utente completa e soddisfacente; sufficientemente rifinito per competere sul mercato. Destinatari I primi utenti e i tester sono disposti a utilizzare prodotti incompleti in cambio di influenza e accesso anticipato. I primi clienti che si aspettano affidabilità, qualità e un prodotto che risolva il loro problema dall'inizio alla fine. Segnale di esito positivo Approfondimenti qualitativi derivanti dai modelli di utilizzo, dalle interviste agli utenti e dai feedback mostrano se il problema principale è reale. Metriche quantitative come conversioni a pagamento, tassi di fidelizzazione, referral e ricavi dimostrano l'adeguatezza al mercato. Prossimo passaggio Ripeti il processo fino a raggiungere l'adeguatezza del prodotto al mercato, perfezionando le funzionalità/funzioni, cambiando direzione o verificando i problemi correlati. Espandi le funzionalità/funzioni in modo strategico per aumentare la quota di mercato, approfondire il valore e ampliare l'acquisizione di clienti.

Elementi chiave che rendono un prodotto "commercializzabile"

Nel gennaio 2024, The Browser Company ha lanciato Arc Search su iPhone con una promessa mirata. Digita una domanda e la funzionalità Browse for Me crea una pagina dei risultati chiara, in modo da ottenere rapidamente una risposta.

Il team ha poi ampliato il prodotto ad Android dopo una versione beta aperta e ha aggiunto funzionalità ben studiate come la ricerca vocale. Questo è un buon esempio di prodotto minimo commerciabile seguito da piccole funzionalità minime commerciabili che approfondiscono il valore.

Ecco cosa ci insegna e come applicarlo:

Consegna un risultato completo che sia autonomo dall'inizio alla fine, in modo che i tuoi primi utenti sentano di potersi fidare della versione iniziale.

Mantieni solo le funzionalità/funzioni sufficienti per raggiungere tale risultato con chiarezza, riducendo i tempi di sviluppo e mantenendo alta la qualità dove conta di più.

Rendi la prima esperienza fluida, dalla registrazione all'esito positivo, in modo che le funzioni principali siano facili da affidare e condividere.

Mostra prezzi semplici o un percorso chiaro per il pagamento se hai un piano per generare entrate, in modo che il valore si trasformi in una decisione senza attriti.

Raccogli feedback attraverso prompt rapidi e analisi semplici, in modo da poter prendere decisioni informate sulle funzionalità/funzioni aggiuntive.

Piano piccole funzionalità/funzioni autonome per le versioni future , in modo che il processo di sviluppo del prodotto rimanga stabile ed eviti di diventare troppo complesso.

Osserva i segnali della domanda di mercato, come l'uso ripetuto, i passaparola e gli aggiornamenti precoci, in modo da sapere quando investire nelle prossime funzionalità/funzioni chiave.

Perché il framework MMP migliora i risultati di lancio?

Lavorare per ottenere un MMP ti aiuta a mantenere un approccio onesto in termini di valore. Il vantaggio principale è che riduce gli sprechi, accorcia i tempi di sviluppo e mantiene lo sviluppo futuro dei prodotti legato alla domanda reale.

💚 È un modo più gentile di costruire perché rispetti sia i tuoi utenti che il tuo team.

tramite ClickUp Brain

Come leggere questo documento:

Parti dal problema e dai tuoi destinatari. Mappa le funzionalità essenziali che creano un risultato completo con funzionalità fondamentali. Riduci al minimo, quindi crea una versione piccola e funzionale che possa essere utilizzata da persone reali. Lancia il prodotto agli early adopter, raccogli feedback e osserva semplici segnali come l'attivazione e l'utilizzo a pagamento. Utilizza queste informazioni per pianificare le prossime funzionalità/funzioni minime commerciabili e organizzare le versioni future.

Perché l'approccio MMP è importante nello sviluppo dei prodotti?

Ecco perché un prodotto minimo commerciabile può cambiare il ritmo del tuo processo di sviluppo del prodotto.

1. Riduce i tempi di ritorno sull'investimento

Un MMP accorcia il percorso dall'idea al guadagno fornendo un risultato completo con le funzionalità/funzioni appena sufficienti. Eviti mesi di sviluppo di extra raramente utilizzati e inizi prima ad imparare dagli acquisti reali.

Elite software teams reach revenue faster by increasing implementation frequency and reducing lead time, two habits highlighted in the DORA report, which links these practices to stronger delivery performance.

Inoltre, quando riduci l'ambito a una fetta commerciabile, riduci anche il rischio di costosi superamenti dei costi di rilascio che bloccano il flusso di cassa.

📮 ClickUp Insight: circa il 43% dei lavoratori invia solo da 0 a 10 messaggi al giorno. Ciò può significare conversazioni mirate, oppure che le comunicazioni importanti sono sparse tra email e altri strumenti. Un numero inferiore di messaggi non è un problema se il lavoro rimane in connessione. Per evitare di passare da un'app all'altra e perdere il contesto, riunisci progetti, conoscenze e chat in un unico posto. ClickUp lo fa come app completa per il lavoro, con ClickUp Chat e ClickUp Brain che ti aiutano a trovare risposte e muoverti più velocemente.

Oggi gli acquirenti sono più attenti. Il monitoraggio Consumer Signals di Deloitte mostra che il 74% degli intervistati a livello globale continua a essere preoccupato per i prezzi quotidiani e molti riferiscono di adottare tattiche come l'acquisto solo di beni essenziali.

In quel clima, la disponibilità a pagare è dimostrata dai fatti, non dai sondaggi.

Un MMP ti consente di testare una chiara promessa di valore con un percorso di acquisto semplice, in modo che il prezzo e le funzionalità/funzioni siano convalidati dal comportamento reale.

Imparerai quali piani o pacchetti scelgono effettivamente le persone, dove esitano e cosa si rifiutano di pagare. Questi segnali sono più affidabili dell'interesse ipotetico e guidano la determinazione dei prezzi, il packaging e la prossima serie di funzionalità minime commerciabili.

3. Consente cicli di feedback più rapidi con i primi utenti

L'unico modo per vincere è imparare più velocemente di chiunque altro.

L'unico modo per vincere è imparare più velocemente di chiunque altro.

Un MMP rende tutto questo possibile perché mantiene la superficie ridotta e il risultato chiaro.

Puoi vedere dove le persone hanno successo, dove inciampano e cosa chiedono dopo senza il rumore di funzionalità/funzioni extra. Ogni versione diventa una semplice conversazione con i primi utenti che ti mostrano ciò che conta attraverso le loro azioni e le loro parole.

Ad esempio, se lanci un MMP per la presa di appunti basato sull'IA, i primi utenti potrebbero apprezzare i riassunti automatici ma avere difficoltà con l'assegnazione dei tag. Potrebbero quindi richiedere opzioni di esportazione. Questi segnali indicano ciò che conta di più, consentendoti di migliorare prima le funzionalità principali. Le aggiunte meno importanti, come i temi o la formattazione, possono aspettare.

4. Allinea i team di prodotto, marketing e commerciali agli obiettivi di lancio

Un MMP offre a ogni team una semplice promessa su cui concentrarsi.

Il product manager o l'ingegnere possiede l'insieme minimo di funzionalità essenziali che garantiscono un risultato. Il marketing racconta una storia chiara che corrisponde a ciò che è contenuto nel prodotto. Il commerciale stabilisce aspettative che si adattano al valore attuale, non alla roadmap futura.

Il punto non è l'etichetta. È la definizione condivisa di valore al momento del lancio, insieme alle metriche condivise che ne conseguono.

📌 Esempio: un'app per il flusso di lavoro definisce il proprio MMP come la creazione, l'assegnazione e la completazione di un'attività con un solo clic per la condivisione. Il marketing incentra il sito web su quella singola promessa. Le demo commerciali seguono solo quel flusso e fissano una chiamata di follow-up per discutere i componenti aggiuntivi dopo la prima settimana di utilizzo reale da parte del cliente.

Come creare un prodotto minimo commerciabile

La creazione di un prodotto minimo commerciabile (MMP) richiede concentrazione, chiarezza e rapidità.

E il lavoro dispersivo rallenta tutto: la ricerca vive in un documento, le attività in un'altra app e le metriche di lancio sono contenute in fogli di calcolo. Senza un'unica fonte di verità, è difficile mantenere una prima versione chiara, misurabile e attuabile.

ClickUp è la prima area di lavoro AI convergente al mondo, che riunisce tutte le app, i dati e i flussi di lavoro.

Con ClickUp for Product Teams, puoi definire l'ambito, raccogliere feedback e effettuare il monitoraggio delle metriche in un unico posto, rendendo più facile la distribuzione di un MMP mirato e funzionale che offre un valore reale.

Vediamo come costruire un MMP da zero:

Passaggio 1: chiarire il problema e definire il risultato

Prima di scegliere le funzionalità/funzioni o scrivere il codice, inizia identificando il problema specifico che stai risolvendo e per chi lo stai risolvendo. Ciò significa parlare con i potenziali utenti, esplorare i loro punti deboli e comprendere le loro routine quotidiane.

Ricerche recenti dimostrano che i team di prodotto che si concentrano sui "risultati per il cliente" anziché sulle "funzionalità del prodotto" hanno maggiori probabilità di raggiungere obiettivi aziendali significativi.

Quando definisci un risultato come "i primi clienti possono prenotare e pagare in meno di 30 secondi", ti dai un traguardo chiaro. Questa chiarezza guida le tue decisioni su ciò che è essenziale. Riduce anche le distrazioni mentre lavori per raggiungere il tuo MMP.

Rendilo misurabile, con visibilità per gli utenti e in linea con i tuoi obiettivi aziendali, in modo che al momento del lancio tu sappia già cosa significa ottenere un esito positivo.

Ecco come ClickUp può aiutarti

Tieni traccia delle tue scoperte in modo pratico e con una connessione a ogni attività con ClickUp Docs

Usa ClickUp Docs per conservare appunti, citazioni tratte da interviste e descrizioni dei problemi in un unico posto accessibile a tutti. Collega questi documenti direttamente ad attività, attività cardine e funzionalità/funzioni, in modo che le intuizioni si traducano in azioni concrete senza ulteriori passaggi di consegne. Tutti rimangono allineati, rendendo facile stabilire le priorità su cosa sviluppare per il tuo prossimo MMP.

Quindi utilizza ClickUp Brain, il tuo assistente AI, all'interno della piattaforma. Legge i tuoi documenti, le tue attività, i tuoi dashboard e altro ancora per rispondere alle domande con il contesto completo dell'area di lavoro di ClickUp.

Può aiutarti a stabilire le priorità delle funzionalità/funzioni, identificare le lacune nella tua roadmap e raccogliere rapidamente il feedback degli utenti, in modo da poter creare e iterare il tuo prodotto minimo commerciabile con sicurezza.

Ora che hai una comprensione condivisa del problema e un primo risultato, trasformalo in una struttura coerente in modo che tutti parlino la stessa lingua. È qui che ti aiuta il modello di posizionamento del prodotto di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Identifica i segmenti target e i compiti da fare con il modello di posizionamento del prodotto di ClickUp.

Il modello ti fornisce una struttura semplice per descrivere a chi è destinato il prodotto, quale problema risolve e perché il tuo approccio è diverso. Inoltre, raccoglie le prove che hai raccolto finora, in modo che le discussioni si basino su fatti concreti anziché su opinioni.

Identifica ciò che rende il tuo prodotto unico nei campi direttamente collegati al primo risultato, quindi collega il documento e le prime recensioni dei clienti in modo che le decisioni rimangano ancorate alle esigenze reali.

Aggiungi segmenti target e attività principali, crea le connessioni tra di loro e tra le attività di ricerca e le interviste e mantieni visibile lo stato in modo che il team possa vedere i progressi senza dover cercare aggiornamenti.

Memorizza una breve dichiarazione di posizionamento a cui tutto il team può fare riferimento in Documenti e Attività e utilizzala per rivedere le modifiche dell'ambito, in modo che il risultato rimanga chiaro mentre ti avvicini al tuo MMP.

Passaggio 2: Dai priorità alle funzionalità essenziali fino al set minimo

Una volta definito il risultato, elenca tutte le cose che potresti costruire, quindi chiediti: "Quali di queste cose ci servono ora per fornire valore e generare entrate?" L'obiettivo è un insieme minimo di funzionalità/funzioni, non tutte quelle che sarebbe bello avere. E lo capirai attraverso la ricerca.

La ricerca sul prodotto deve combinare segnali quantitativi e qualitativi per decidere quali funzionalità/funzioni sono importanti. Sono utili strumenti di prioritizzazione, come il rapporto tra valore per l'utente e costo e tra rischio e ricompensa. L'idea è quella di creare funzionalità/funzioni che consentano agli utenti di completare il lavoro promesso senza dipendenze nascoste.

In questo modo potrai ridurre i tempi di sviluppo, mantenere chiaro l'ambito di applicazione e rendere significativa la tua prima versione. Ogni funzionalità/funzione aggiuntiva ritarda il time-to-market e complica la tua capacità di raccogliere il feedback degli utenti.

Ecco come ClickUp può aiutarti

Trascina le tue idee frammentarie sulle lavagne online ClickUp per raggruppare la parte più piccola e autonoma che garantisce comunque un risultato completo. Converti le schede selezionate in attività di ClickUp con campi personalizzati per impatto, lavoro richiesto e sicurezza, in modo che i compromessi siano chiari.

Fai brainstorming, elabora strategie o mappa i flussi di lavoro con le lavagne online ClickUp, che consentono una collaborazione visiva.

Quando qualcuno chiede cosa includere ora, lascia che ClickUp Brain legga i campi delle attività e selezioni gli elementi davvero essenziali. "ClickUp Brain, classifica le funzionalità/funzioni contrassegnate con MMP in base all'impatto e al lavoro richiesto e restituisci un elenco di tre elementi indispensabili con i relativi link."

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare, raccogliere i feedback dei clienti e suggerire le funzionalità principali per il tuo MMP.

Ora hai bisogno di una struttura leggera che mantenga stabile questo obiettivo mentre il team procede. È qui che ti aiuta il modello di prodotto minimo funzionante di ClickUp.

Ottieni un modello gratis Registra il set di funzionalità/funzioni più piccolo che ti insegnerà qualcosa di concreto sulla domanda utilizzando il modello di prodotto minimo funzionante di ClickUp.

Questo modello ti offre un flusso di documenti semplice per acquisire il set di funzionalità minimo che dimostra la domanda senza andare fuori tema. Collega le note di scoperta all'esecuzione, in modo che le linee di ricerca si trasformino in attività con titolari e date.

Inoltre, il Documento registra anche gli obiettivi di apprendimento e i rischi, garantendo che il tuo MVP influenzi naturalmente l'MMP invece di rimanere un artefatto separato.

💡 Suggerimento professionale: coinvolgi colleghi ed esperti per contribuire alla creazione del tuo MMP. La collaborazione interfunzionale consente di individuare i punti deboli, accelerare la risoluzione dei problemi e garantire che la tua prima versione soddisfi realmente le esigenze degli utenti. Utilizza ClickUp Chat per conservare tutte le conversazioni, i feedback e le decisioni in un unico posto, per un lavoro di squadra senza intoppi.

Passaggio 3: Costruisci la versione funzionale e preparati al lancio

Con un elenco di funzionalità/funzioni ridotto all'essenziale, potrai creare la prima versione utilizzabile dai clienti reali, non una demo o un prototipo. Questa versione funzionale deve funzionare in modo sufficientemente affidabile da conquistare la fiducia degli utenti e convincerli ad acquistarla, se il tuo modello lo richiede.

Detto questo, la qualità è importante anche in un lancio snello. Concentrati sui flussi principali, assicurati che l'onboarding sia fluido, elimina i principali punti di attrito, testa con un piccolo gruppo interno e preparati per l'uso reale.

Questa versione definisce il tuo MMP. Deve essere vendibile. Quindi prepara il tuo piano di lancio, includendo prezzi, supporto e un percorso di acquisto semplice.

Ecco come ClickUp può aiutarti

Gestisci il lavoro in attività di ClickUp in modo che ingegneria, progettazione e prodotto condividano un'unica realtà. Utilizza automazioni leggere per revisioni e passaggi di consegne, quindi attiva una vista Gantt quando hai bisogno di un semplice quadro temporale.

Visualizza, aggiungi o rimuovi un'attività da altri elenchi di attività per migliorare la visibilità e la collaborazione tra i team.

Conserva le note dei test in un documento collegato, in modo che i dettagli relativi alla qualità rimangano associati al lavoro. E se desideri un potente assistente IA, ClickUp Brain MAX è qui per aiutarti. Ecco come:

Ottieni informazioni dirette e coordina lo sviluppo del tuo prodotto con ClickUp Brain MAX

Trova tutto all'istante : effettua ricerche su ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint e tutte le tue app collegate per individuare ricerche sugli utenti, specifiche delle funzionalità, file di progettazione e analisi della concorrenza senza dover setacciare le cartelle.

AI che conosce il contesto del tuo prodotto : accedi a diversi modelli di IA come ChatGPT, Claude e Gemini all'interno di Brain MAX. In questo modo avrai a disposizione un unico spazio di lavoro che comprende la roadmap del tuo prodotto, il feedback degli utenti, le priorità delle funzionalità/funzioni e le discussioni del team, insieme a LLM premium.

Crea il tuo MMP senza mani: usa : usa Talk to Text per redigere documenti sui requisiti del prodotto, aggiornare lo stato delle funzionalità/funzioni, assegnare attività di sviluppo o porre domande sul feedback dei clienti mentre esamini i prototipi o sei in viaggio tra una riunione e l'altra.

Ecco un prompt che puoi utilizzare in Brain MAX: crea una lista di controllo di lancio dal documento denominato MMP Readiness, aggiungi un'attività per ogni voce della lista di controllo, assegna il probabile titolare in base al lavoro svolto in passato e collega tutto al progetto MMP.

La lista di controllo appare come una serie di attività collegate con titolari e date di scadenza, che mantengono il tuo lancio in movimento.

Passaggio 4: Lanciate il prodotto agli early adopter e raccogliete feedback reali dagli utenti

Ora puoi mettere il tuo prodotto nelle mani degli utenti reali, i primi acquirenti che in questa fase sono i più importanti. Utilizza analisi, prompt integrati nel prodotto e interviste per raccogliere il feedback degli utenti e osservarne il comportamento.

La ricerca indica che i team che integrano cicli di feedback precoci ottengono risultati migliori in mercati incerti. Chiedi agli utenti se raggiungono il risultato, dove si bloccano, quali funzionalità/funzioni mancano e quanto sarebbero disposti a pagare.

Raccogliere e analizzare il feedback non è facoltativo: serve a verificare se il tuo MMP riscuote successo e ti aiuta a decidere cosa sviluppare in seguito. L'obiettivo non è solo quello di lanciare il prodotto, ma anche di imparare rapidamente e iterare con saggezza.

Ecco come ClickUp può aiutarti

Raccogli feedback con i moduli ClickUp che creano attività di triage, quindi conserva le note delle interviste in ClickUp Docs e tagga le attività correlate.

Trasforma ogni risposta e feedback dei clienti in un'attività concreta con ClickUp Forms.

Durante le chiamate, l'IA Notetaker di ClickUp può registrare decisioni e elementi da intraprendere senza bisogno di digitare nulla. In questo modo, potrai concentrarti interamente sui punti deboli dei tuoi clienti, osservare il loro linguaggio del corpo e porre domande di approfondimento incisive.

Cattura gli spunti delle riunioni dal vivo con ClickUp AI Notetaker.

Quando il tuo elenco diventa lungo, chiedi a ClickUp Brain di condensare e indirizzare il segnale. Ecco un prompt da provare: ClickUp Brain, riepiloga i tre principali temi di attrito dalle ultime dieci note dei clienti, collega le attività corrispondenti e suggerisci una funzionalità minima commerciabile per affrontare ciascun tema. "

Fase 5: Misurate l'esito positivo e decidete i passaggi successivi sulla base dei dati raccolti

Dopo il lancio, è fondamentale misurare il successo. Imposta le tue metriche nella Fase 1, come il tasso di conversione, il tempo di valorizzazione, la fidelizzazione dopo la prima settimana e il ricavo per utente. Utilizzali per valutare se hai raggiunto il tuo obiettivo.

Le fonti del settore sottolineano il passaggio dall'output, come il numero di funzionalità/funzioni, ai risultati, tra cui l'impatto sugli utenti e il valore aziendale.

Esamina i dati concreti e chiediti se le persone pagano, utilizzano e rimangono. Chiediti se lo raccomandano. In caso contrario, approfondisci il feedback. I dati, combinati con il feedback, forniscono le informazioni necessarie per prendere decisioni informate sulla prossima serie di funzionalità/funzioni minime commerciabili.

Ecco come ClickUp può aiutarti

Crea un'unica fonte di verità nei dashboard di ClickUp che mostri l'attivazione, l'adozione e semplici segnali di fatturato, oltre ad alcune schede per la durata ciclo e il conteggio dei bug. Tieni traccia dell'impatto reale del tuo MMP in un unico posto, dall'onboarding degli utenti alla qualità del prodotto. Puoi anche individuare le tendenze e prendere decisioni rapide e informate man mano che procedi e cresci.

Ottieni riassunti e aggiornamenti istantanei sull'IA con i dashboard di ClickUp.

Quando i leader desiderano un resoconto, ClickUp Brain può rispondere alle domande sui dati in tempo reale. Chiedi: "Quale coorte ha convertito meglio questo mese e quali attività di onboarding sono cambiate nello stesso periodo? Includi i link."

Per un gentile promemoria settimanale, lascia che gli agenti ClickUp inviino un breve aggiornamento con i principali rischi, ostacoli e successi, in modo che tutti rimangano allineati senza bisogno di riunioni.

Ricevi ogni settimana riassunti su rischi, ostacoli e successi, facilmente allineabili con ClickUp Agents.

Passaggio 6: pianifica le versioni future e cresci grazie alle funzionalità/funzioni minime commerciabili

Il tuo MMP non è la fine. È l'inizio del percorso di un prodotto.

Sulla base di quanto appreso, ora pianifichi lo sviluppo futuro del prodotto in fasi, ciascuna delle quali rappresenta una funzionalità minima commerciabile o un piccolo gruppo di funzionalità autonome che offrono un nuovo valore.

Scegli aggiunte che si ricolleghino al tuo risultato originale e riflettano una chiara domanda da parte degli utenti. Costruendo in modo incrementale, mantieni il processo conveniente, reattivo e mirato. Questo processo iterativo, supportato da recenti ricerche sulle pratiche agili nelle start-up, dimostra che i team che imparano e rilasciano continuamente hanno più spesso successo. Si imposta una cadenza di spedizione, apprendimento e perfezionamento.

Ecco come ClickUp può aiutarti

Abbozza la fase successiva su ClickUp Lavagne online, convertila in attività collegate e aggiungi un semplice test di esito positivo.

Fai brainstorming sulla tua prossima serie di funzionalità/funzioni per il tuo MMP 1.0 su ClickUp lavagne online.

Inoltre, il modello di sviluppo software ClickUp ti aiuta a gestire ogni fase della creazione del tuo prodotto, dalla preparazione del backlog al rilascio finale. Puoi organizzare facilmente gli sprint, tenere traccia dei bug e dare priorità alle richieste di funzionalità in un unico spazio di lavoro centralizzato. Questo modello è ideale per i team che desiderano iterare il loro prodotto minimo commerciabile (MVP).

Ottieni un modello gratis Visualizza l'intero ciclo di vita del prodotto con il modello di sviluppo software ClickUp.

Errori comuni nella creazione di un MMP

Anche i team migliori commettono errori quando si affrettano a realizzare un prodotto minimo commerciabile. Individuiamo le trappole più comuni in modo da poterle evitare.

Creare un'ampia gamma di funzionalità prima di dimostrare un risultato completo, che nasconde bug, rallenta l'apprendimento e lascia i primi clienti incerti su ciò che il prodotto può realmente offrire loro.

Trattare un MVP come un MMP lanciando un prototipo che non è in grado di portare a termine il lavoro, per poi cercare comunque di venderlo, il che mina la fiducia e rende più difficili la determinazione del prezzo e il confezionamento futuri.

Saltare le conversazioni con gli utenti reali e affidarsi solo alle opinioni interne, il che porta a un ambito che sembra perfetto sulla carta ma che non tiene conto delle esigenze dei clienti e aggiunge lavoro che nessuno utilizza.

Misurare i risultati invece che gli esiti, ad esempio contando le storie chiuse invece di effettuare il monitoraggio dell'attivazione, del tempo di valorizzazione, della fidelizzazione e dei semplici segnali che indicano se il set minimo funziona effettivamente.

Dimenticare il passaggio successivo dopo il lancio e lasciare che le richieste si accumulino, invece di dargli una forma di piccoli incrementi autonomi in modo che ogni versione aggiunga un valore chiaro senza appesantire il prodotto.

Esempi di prodotti minimi commerciabili con esito positivo

Ecco alcuni lanci recenti che dimostrano come un prodotto minimo commerciabile possa essere terminato con successo: ognuno di essi è partito in piccolo, dimostrando il proprio valore reale, per poi crescere con aggiunte oculate.

tramite The Verge

Google ha potenziato NotebookLM con Gemini 1. 5 Pro e nuovi tipi di fonti come siti web e Google Slides, trasformando un prototipo di ricerca in qualcosa su cui gli utenti comuni possono effettivamente fare affidamento.

L'aggiornamento si è concentrato su alcune funzionalità di alto valore piuttosto che su un insieme di strumenti troppo vasto. La stampa lo ha descritto come più utile e più versatile, il che corrisponde esattamente al passaggio dall'apprendimento MVP a un prodotto minimo commerciabile.

Concentrandosi su una serie più ristretta di flussi di lavoro di lettura e riassunto, Google ha reso il prodotto adatto allo studio regolare e alle attività lavorative.

2. Prototipo OpenAI SearchGPT e ChatGPT Search

OpenAI ha introdotto un piccolo prototipo a tempo determinato chiamato SearchGPT per testare le risposte delle ricerche sul web con citazioni chiare. Il prototipo è stato inizialmente distribuito a un gruppo limitato, consentendo a OpenAI di apprendere la qualità delle query e le esigenze degli editori senza rimodellare l'intero prodotto ChatGPT.

tramite OpenAI

Mesi dopo, OpenAI ha integrato le idee migliori in ChatGPT Search e ne ha ampliato l'accesso. Questo è un esempio pubblico di prodotto minimo commerciabile: lanciare una versione mirata, imparare dall'uso reale, quindi integrare le parti funzionanti nel prodotto principale.

3. Assistente agli acquisti Amazon Rufus

tramite Amazon

Amazon ha lanciato Rufus come assistente in-app che risponde alle domande relative agli acquisti e guida la scoperta, iniziando in versione beta e in mercati specifici.

La funzionalità/funzione era integrata in un'esperienza già utilizzata dai clienti, il che ha ridotto l'attrito e reso evidente il valore. Amazon ha quindi ampliato il lancio e ha evidenziato un forte coinvolgimento, un indicatore del fatto che la versione iniziale ha avuto riscontro.

Partire in piccolo ha permesso al team di mettere a punto risposte, categorie e suggerimenti prima di espandersi.

Come scalare dopo il rilascio del tuo MMP

Una volta che il tuo prodotto minimo commerciabile raggiunge gli utenti reali, la tua prossima sfida sarà quella di crescere senza perdere di vista l'obiettivo. Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno.

1. Analizza i dati relativi al coinvolgimento dei clienti

I primi segnali di crescita sono racchiusi nei dati di utilizzo. Osserva con quale frequenza gli utenti ritornano, quali percorsi seguono e dove si fermano.

Tieni traccia del tempo necessario per ottenere valore e delle funzionalità/funzioni più utilizzate. I modelli qui riportati ti indicano cosa risulta naturale e cosa invece richiede ancora un certo lavoro. Esaminare regolarmente i dati relativi al coinvolgimento ti aiuta a capire se sei passato dalla fase dei primi utenti a un utilizzo costante e ripetibile.

Molti team di successo effettuano brevi analisi settimanali per rimanere aggiornati su questi numeri. 💯

2. Dai priorità ai miglioramenti post-lancio

Non tutte le opinioni dei clienti meritano una soluzione immediata. Dopo il lancio, i team spesso vengono sommersi di richieste, ma scalare significa scegliere ciò che approfondisce l'adozione.

Inizia separando i problemi che ne ostacolano l'utilizzo dalle idee che semplicemente lo migliorano. Quindi classifica i miglioramenti in base a quanto aiutano gli utenti a raggiungere più rapidamente il risultato originale.

Probabilmente noterai che alcune modifiche mirate portano al massimo aumento del coinvolgimento.

3. Perfeziona i messaggi e l'onboarding

Un MMP solido aiuta i nuovi utenti a capire quale problema risolve il tuo prodotto e in che modo semplifica la loro vita.

Perfezionare l'onboarding e i messaggi dopo il lancio garantisce che le persone possano sperimentare rapidamente il giusto valore. Rivedi i testi del tuo sito web, le email di benvenuto e i tour in-app per assicurarti che siano in linea con il modo in cui gli utenti reali descrivono attualmente il tuo prodotto.

Semplifica ogni prima impressione fino a quando il risultato principale non sarà inequivocabile!

4. Amplia la tua roadmap verso la piena adeguatezza al mercato

Scalare il prodotto significa trasformare la tua trazione iniziale in un prodotto durevole e adatto al mercato. Quindi, osserva dove gli utenti si raggruppano naturalmente, per settore, ruolo o flusso di lavoro, e personalizza prima le funzionalità/funzioni più approfondite per quei gruppi.

Inoltre, introduci funzionalità complementari solo quando rafforzano la proposta di valore principale. La chiave per ottenere una roadmap di prodotto corretta è continuare a convalidare ogni espansione con piccoli lanci prima dell'implementazione completa.

👀 Lo sapevate? Secondo Forrester Research , in un periodo di tre anni, le organizzazioni che utilizzano ClickUp hanno ottenuto un ritorno sull'investimento (ROI) stimato al 384%. Queste organizzazioni hanno generato circa 3,9 milioni di dollari di entrate incrementali grazie a progetti resi possibili o migliorati da ClickUp.

ClickUp the Pieces Before the Product is Ready

Ecco un breve riassunto: abbiamo definito i risultati, ridotto al minimo le funzionalità essenziali, lanciato una prima versione funzionale e imparato dai primi utenti.

Il segreto per ottenere progressi reali è mantenere la prima versione snella, con solo le funzionalità minime che ne dimostrano il valore e ti avvicinano all'adeguatezza del prodotto al mercato. Una volta che queste funzionalità fondamentali forniscono risultati coerenti, ogni passaggio successivo diventa più chiaro e più radicato nella domanda reale.

Ecco perché ClickUp è la soluzione ideale per questo tipo di lavoro. Conserva i tuoi documenti, le attività, le roadmap e i risultati in un unico posto, in modo che il processo di sviluppo del prodotto rimanga semplice. ClickUp Docs conserva le tue ricerche e le tue specifiche.

Le attività di ClickUp trasformano ogni decisione in azione con titolari e date. ClickUp Brain comprende la tua area di lavoro e risponde con il contesto, mentre ClickUp Brain MAX redige piani e liste di controllo che puoi utilizzare immediatamente.

Meno passaggi di consegne. Più stati. Se questo è il modo in cui desideri lavorare, registrati su ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

Un prodotto minimo funzionante (MVP) viene realizzato per testare ipotesi e convalidare idee di prodotto con i primi utenti. Spesso è grezzo, con funzionalità limitate e utilizzato principalmente per l'apprendimento. Un prodotto minimo commerciabile (MMP), invece, è la prima versione del tuo prodotto pronta per la vendita. Contiene solo le funzionalità essenziali e sufficientemente rifinite per offrire valore ai clienti paganti, mentre tu continui a migliorare il prodotto.

Per le startup, un MMP accorcia il percorso tra l'idea e il guadagno. Consente ai team di lanciarsi più rapidamente, raccogliere feedback reali dagli utenti e dimostrare la domanda senza investire eccessivamente in una realizzazione su larga scala. Concentrandosi sulla versione più piccola che soddisfa le esigenze dei clienti e genera reddito, le startup possono convalidare il loro modello di business in anticipo e gestire il flusso di cassa in modo responsabile.

Inizia con test pilota limitati o beta chiuse con clienti target. Raccogli i primi feedback degli utenti per verificare se riescono a completare l'attività principale e se sono soddisfatti dell'esperienza. Se gli utenti sono disposti a pagare, a consigliarlo ad altri o a tornare regolarmente, il tuo MMP ha superato la validazione. Continua a perfezionarlo sulla base di segnali misurabili come il tasso di conversione, la frequenza di utilizzo e la fidelizzazione.

I team possono semplificare l'intero processo con strumenti di gestione del lavoro integrati che combinano documentazione, pianificazione e analisi. L'utilizzo di strumenti come ClickUp Docs per le specifiche dei prodotti, ClickUp Attività per l'esecuzione e ClickUp Dashboard per il monitoraggio delle prestazioni offre a tutti un'unica fonte di verità. Con ClickUpBrain, i team possono riassumere il feedback degli utenti e generare approfondimenti per dare priorità alle prossime funzionalità minime commerciabili senza perdere il contesto.

Misurate il successo concentrandovi sui risultati, non solo sui prodotti. Esaminate le metriche di coinvolgimento (utenti attivi, tasso di fidelizzazione, abbandono), le metriche aziendali (tasso di conversione, ricavi) e i segnali di sentiment (soddisfazione dei clienti o NPS). Se il vostro MMP risolve in modo coerente il problema principale dei clienti, garantisce un utilizzo ripetuto e genera ricavi che giustificano un ulteriore sviluppo, avete raggiunto la prima fase dell'allineamento prodotto-mercato.