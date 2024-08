Come far crescere il team di una startup

Il successo a lungo termine di una startup consiste nell'accelerare l'espansione della propria attività e nel diventare un elemento di disturbo del settore. Ciò significa conquistare una quota di mercato più ampia e costruire una base di clienti estesa attraverso una pianificazione accurata strategie di marketing per la crescita.

Ma non si ferma qui.

Man mano che la vostra attività cresce, la vostra base di clienti si espande e le entrate aumentano. Presto dovrete scalare il team della vostra startup da un piccolo gruppo a un'organizzazione completa per sostenere la crescita a lungo termine della vostra attività.

Scalare un team significa aumentare strategicamente le dimensioni e le capacità del personale per soddisfare le crescenti esigenze della vostra startup. Si assumono nuovi dipendenti per costruire un team forte, si sottopongono i dipendenti esistenti a programmi di aggiornamento e sviluppo e si ristruttura l'organizzazione.

L'obiettivo dell'espansione della startup è quello di rendere l'azienda in grado di gestire carichi di lavoro maggiori e sostenere la crescita senza compromettere le prestazioni o la qualità.

In questo blog condividiamo consigli pratici su come scalare un team di startup per guidare una crescita sostenibile per il successo della vostra startup.

Capire la scalabilità dei team nelle startup

Per rimanere in linea con la propria crescita, una startup in rapida espansione deve affrontare una concorrenza sempre più agguerrita, snellire le operazioni, ottimizzare i canali di guadagno e affrontare le crisi economiche.

Scalare il team è una necessità, ma farlo troppo velocemente può affaticare le risorse e compromettere la qualità del servizio.

Ecco alcuni aspetti chiave della scalata del team da tenere a mente:

Valutare le esigenze attuali: Valutare la domanda del mercato e comprendere i ruoli critici e i set di competenze di cui avrete bisogno per sostenere i vostri obiettivi di crescita

Valutare la domanda del mercato e comprendere i ruoli critici e i set di competenze di cui avrete bisogno per sostenere i vostri obiettivi di crescita Stabilire gli obiettivi: Considerare gli obiettivi di fatturato previsti, fissare obiettivi di alto livello e stabilire le priorità in base all'impatto sulla traiettoria di crescita. Utilizzate metriche chiave e KPI come la crescita dei ricavi, i tassi di acquisizione dei clienti e l'adozione dei prodotti per assicurarvi che questi obiettivi vengano raggiunti, anche in una startup in fase iniziale

Considerare gli obiettivi di fatturato previsti, fissare obiettivi di alto livello e stabilire le priorità in base all'impatto sulla traiettoria di crescita. Utilizzate metriche chiave e KPI come la crescita dei ricavi, i tassi di acquisizione dei clienti e l'adozione dei prodotti per assicurarvi che questi obiettivi vengano raggiunti, anche in una startup in fase iniziale Assumere e inserire il team giusto: Definire ruoli e responsabilità. Identificate le abilità, le competenze e le qualifiche necessarie ai nuovi assunti per scalare con successo. Siate molto specifici su ciò che state cercando e implementate un processo strutturato di colloqui e selezione

Definire ruoli e responsabilità. Identificate le abilità, le competenze e le qualifiche necessarie ai nuovi assunti per scalare con successo. Siate molto specifici su ciò che state cercando e implementate un processo strutturato di colloqui e selezione Creare processi scalabili: Creare flussi di lavoro snelli, adattabili ed efficienti. Utilizzare strumenti aziendali .

Outsourcing

Una startup può avere a che fare con vincoli di tempo e scadenze, oppure richiedono competenze specifiche per sviluppare alcuni aspetti di un prodotto. Scalare il team interno potrebbe non essere l'opzione migliore, dal momento che il vostro prodotto non ha ancora guadagnato consensi. Invece, un modo più efficace dal punto di vista dei costi è quello di esternalizzare lo sviluppo del software requisiti ad esperti.

Ad esempio, se avete bisogno di scalare la produzione di contenuti per creare i materiali di abilitazione necessari a sostenere la crescita del vostro prodotto e a coinvolgere i primi utilizzatori.

Scegliete il giusto team di freelance e agenzie per supportare i vostri sforzi di creazione di contenuti con un budget ragionevole, senza sovraccaricare i vostri dipendenti interni.

Sviluppo software agile

Se l'MVP ha successo sul mercato, è il momento di aumentare gli sforzi in base alle risposte degli utenti e alle esigenze del mercato. L'attenzione si concentra sul perfezionamento dell'MVP in base al feedback dei clienti in tempo reale. Dovrete creare nuove caratteristiche, aggiungere funzionalità e migliorare le prestazioni del prodotto.

Queste aggiunte vengono fatte in piccole fasi incrementali in tempi brevi. Questa fase è chiamata sviluppo agile del software e garantisce la continua fornitura di valore ai clienti.

Lo stesso principio può essere applicato anche all'approccio di scalabilità del team. In sostanza, si aggiungono nuovi membri esperti del team in modo incrementale, in base all'aumento dei requisiti, piuttosto che espandere il team simultaneamente.

Ad esempio, se avete già uno sviluppatore frontend e uno backend che lavorano al vostro software. Nel primo incremento, aggiungete un ingegnere QA per migliorare i test. Nel successivo incremento, assumete un Progettista UX per migliorare l'usabilità del prodotto. Il terzo incremento prevede l'aggiunta di responsabili del prodotto per accelerare lo sviluppo delle funzionalità.

Equipaggiate il vostro team di startup per lavorare in modo più efficiente utilizzando il programma struttura agile scalare. Questo approccio strutturato consente a più team di collaborare per fornire valore su scala.

Fasi di una startup

La maggior parte delle startup attraversa diverse fasi prima di diventare un modello sostenibile e redditizio. Le fasi più comuni della crescita di una startup sono:

**I fondatori concepiscono un'idea o un concetto che possa risolvere un problema di mercato esistente. Dopo aver studiato le sfide e i punti dolenti del mercato, formulano alcune ipotesi e propongono un'idea che può essere considerata un'idea di mercatoproposta di valore e reinvestendo i profitti

Quando si scala la propria startup, utilizzare strumenti di growth hacking come i software di acquisizione utenti, le soluzioni di automazione del marketing e gli strumenti di ottimizzazione delle conversioni per identificare i canali di crescita ad alto impatto e ottimizzare le strategie di acquisizione degli utenti.

Le sfide della scalata dei team

Ecco alcune sfide chiave che potreste incontrare se pianificate l'espansione e la crescita del team.

1. Mantenere la cultura aziendale

Quando il vostro team si espande, diventa piuttosto difficile mantenere la visione originale della cultura aziendale. I nuovi assunti portano con sé aspettative ed esperienze diverse, che possono diluire la cultura esistente.

soluzione ####

Valutare i nuovi dipendenti per l'adattamento alla cultura e assicuratevi di comunicare i valori e le competenze fondamentali della vostra azienda durante le fasi di assunzione e di onboarding.

Incoraggiate i dipendenti esistenti a dedicare del tempo al tutoraggio dei nuovi assunti. Rafforzate i valori dell'azienda organizzando sale cittadine e riunioni periodiche come opportunità per enfatizzare la cultura aziendale e le competenze valori fondamentali.

2. Lacune nella comunicazione

Quando si aggiungono altri membri al team, garantire un flusso di informazioni fluido tra i team e le organizzazioni diventa più difficile, con conseguenti errori di comunicazione e scadenze non rispettate.

Soluzione

Mantenere un archivio centralizzato di linee guida, documenti chiave e risorse.

Utilizzate uno strumento come Documenti ClickUp per organizzare tutti i documenti essenziali. È possibile consentire a più membri del team di accedere a questi documenti e modificare le informazioni in tempo reale. Il controllo delle versioni e la modifica in tempo reale mantengono la documentazione aziendale aggiornata con le informazioni più recenti.

organizzate e accedete alla documentazione del progetto in una posizione centralizzata con ClickUp Docs

Un'altra buona pratica è quella di standardizzare i canali per i diversi tipi di comunicazione.

Ad esempio, le e-mail possono essere utilizzate per le comunicazioni formali, come gli aggiornamenti del progetto e gli annunci a livello aziendale. Utilizzate le chat per fornire aggiornamenti rapidi e inviare promemoria. ClickUp Chat View consente di comunicare con i compagni di squadra all'interno della piattaforma senza dover cambiare scheda. Tutto ciò che dovete fare è @menzionare un membro del team, che riceverà una notifica immediata e potrà rispondere.

portate la comunicazione di squadra in un unico spazio con ClickUp Chat e condividete gli aggiornamenti, collegate le risorse e collaborate senza sforzo_

3. Reclutamento

Quando la vostra startup si espande, il numero di posizioni aperte aumenta rapidamente e i vostri responsabili delle risorse umane dovranno gestire un grande volume di candidati. Questo può sovraccaricare i processi di reclutamento esistenti.

soluzione ####

Aumentate la vostra rete di reclutamento sfruttando le piattaforme di assunzione, le job board specializzate e le reti professionali per Pianificazione delle risorse umane.

Utilizzare strumenti di reclutamento e sistemi automatizzati per snellire il processo di assunzione e gestire efficacemente il reclutamento su larga scala.

4. Scalata prematura

Alcune startup espandono rapidamente i loro team prima di essere pronte a sostenere questa crescita, mettendo a dura prova le risorse e causando problemi di flusso di cassa e di infrastruttura.

La scalata della startup senza le risorse adeguate e l'adattamento del prodotto al mercato può avere un impatto sulla sostenibilità dell'organizzazione e sulla crescita dei ricavi.

soluzione ####

Ricercate il vostro mercato e stabilite un product-market fit per garantire che il vostro prodotto soddisfi la domanda del mercato. Inoltre, assicuratevi di garantire un capitale e un finanziamento sufficienti per l'espansione. Un finanziamento adeguato vi aiuta a sostenere le iniziative di crescita e a scalare in modo sostenibile.

Strategie per scalare la vostra startup

Ecco alcune strategie chiave per scalare la vostra startup in modo efficiente, pur rimanendo efficienti dal punto di vista operativo e finanziario.

1. Organizzare tutto in un unico posto

Centralizzate tutte le informazioni, i documenti critici, le linee guida e i dati in un'unica posizione accessibile. I vostri dipendenti possono accedere alle informazioni ogni volta che ne hanno bisogno, per ridurre gli errori di comunicazione e aiutare i team a prendere decisioni più informate.

Uno strumento di gestione dei progetti completo come ClickUp per le startup offre una piattaforma centralizzata da cui è possibile creare e assegnare facilmente compiti, gestire più progetti di team scaling e collaborare con i compagni di squadra.

È possibile avere una visione d'insieme di tutto ciò che riguarda la propria startup, come ad esempio le pipeline di vendita, roadmap dei prodottie la documentazione, senza passare da una piattaforma all'altra.

2. Utilizzare i modelli

In una startup con un piccolo team, sappiamo che tutti si destreggiano tra più compiti in qualsiasi momento. L'ultima cosa che volete è far creare al vostro team un intero processo da zero.

I modelli precostituiti di ClickUp vengono in soccorso del vostro team. Inserite i dettagli del vostro progetto e i modelli vi permetteranno di essere subito operativi.

Ad esempio, il modello Modello di lavagna per gli esperimenti di crescita di ClickUp fornisce un piano completo per l'esecuzione di esperimenti di crescita. È stato progettato per aiutarvi a gestire diversi aspetti degli esperimenti di crescita, come la definizione delle ipotesi, la definizione degli obiettivi e monitorare i progressi di questi obiettivi.

Visualizzate, pianificate e tracciate gli esperimenti di crescita senza soluzione di continuità con il modello di lavagna per esperimenti di crescita di ClickUp

Scarica questo modelloAllo stesso modo, si può accedere a vari altri framework, tra cui modelli di piani di crescita, modelli di definizione degli obiettivie modelli di strategia di content marketing.

3. Personalizzare i flussi di lavoro

Ogni startup ha esigenze e processi unici. ClickUp lo sa e offre diverse opzioni per personalizzare i flussi di lavoro in base alle esigenze e alle preferenze della vostra startup.

Alcuni esempi di flussi di lavoro personalizzabili in ClickUp sono:

Tipi di attività personalizzati : Per rappresentare diversi tipi di lavoro come la creazione di contenuti, le richieste di funzionalità, le correzioni di bug o i ticket di assistenza clienti

: Per rappresentare diversi tipi di lavoro come la creazione di contenuti, le richieste di funzionalità, le correzioni di bug o i ticket di assistenza clienti Visualizzazioni: Per aiutarvi a visualizzare il lavoro nel modo che preferite. ClickUp offre oltre 15 visualizzazioni per aiutarvi a controllare il carico di lavoro del vostro team,gestire le risorse del team. ClickUp offre funzioni complete che rendono il lavoro di gruppo un gioco da ragazzi.

Ad esempio, Lavagne ClickUp è il luogo perfetto per organizzare una sessione di brainstorming virtuale con il vostro team. Date vita alle vostre idee, lavorate insieme per sviluppare idee innovative e trasformatele in azioni sulle lavagne bianche. Si tratta di una tela digitale che permette a tutti di essere sulla stessa pagina, consentendo al lavoro di procedere senza intoppi.

utilizzate la funzione Whiteboard di ClickUp per fare brainstorming di idee, pianificare progetti e collaborare visivamente con il vostro team in tempo reale

5. Integrazioni

Non sorprende che la vostra startup utilizzi uno stack tecnologico completo per gestire i clienti, generare lead, organizzare campagne di marketing e ridurre la dipendenza del team dai team IT.

Utilizzare Integrazioni ClickUp per sincronizzare i dati di tutte le fonti aziendali e dello stack tecnologico in un'unica fonte di verità, creando un ambiente coeso in cui il lavoro viene svolto rapidamente e senza errori di trasferimento dei dati.

6. Automatizzare le attività ripetitive

Man mano che la vostra startup si espande, scoprirete che diverse attività devono essere completate ripetutamente. Automazione ClickUp ha più di 100 automazioni precostituite che riducono il lavoro di voi e del vostro team. È possibile automatizzare azioni come l'assegnazione di attività, la modifica dello stato delle attività, l'aggiornamento delle priorità e altro ancora. È sufficiente definire le condizioni in cui si desidera che l'automazione venga attivata e il gioco è fatto!

utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzatele in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi su ciò che conta di più_

7. Traccia i progressi con potenti funzioni

La scalabilità del team comporta molteplici processi progettati per raggiungere diversi obiettivi. ClickUp consente di monitorare l'avanzamento del progetto e di identificare i colli di bottiglia prima che si aggravino.

Utilizzo Vista Timeline ClickUp per tracciare il progetto lungo una linea temporale flessibile. È possibile tenere traccia dei progetti, pianificare le attività e vedere cosa sta accadendo in più progetti da un'unica posizione.

migliorate la visibilità dei progetti e visualizzate il carico di lavoro del vostro team con la vista Timeline di ClickUp

8. Accesso da qualsiasi luogo

I team delle startup lavorano spesso in remoto da più sedi in tutto il mondo.

Gli strumenti e i sistemi devono essere accessibili ovunque e su qualsiasi dispositivo per aiutare i team a gestire le attività e a collaborare in modo efficace.

Ad esempio, un team di sviluppo software di una startup in espansione deve essere in grado di collaborare su progetti di codifica, rivedere il lavoro e tenere traccia dei progressi per garantire che il progetto venga portato a termine processo di sviluppo del prodotto rispetta le scadenze.

La soluzione basata sul cloud di ClickUp vi permette di rimanere connessi al vostro lavoro ovunque vi troviate.

Come decidere quando siete pronti a scalare la vostra startup

Diversi indicatori di performance chiave possono aiutarvi a decidere se la vostra startup è pronta per essere scalata. Essi includono: