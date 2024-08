Un giorno nella vita di un UX Designer: Responsabilità, sfide e strumenti indispensabili

Con così tante app e servizi digitali sul mercato, le nuove produttività devono distinguersi per essere redditizie. Il modo più sicuro per farlo è quello di fornire un'esperienza utente eccezionale. È qui che entrano in gioco gli UX designer. Conoscono tutti i trucchi e le astuzie per garantire agli utenti un'esperienza fluida, intuitiva e piacevole.

Il ruolo di un UX designer non è però semplice. Deve essere creativo e analitico, empatico e tecnico, e capire il peso che hanno le decisioni di design. 🏋️

Se volete imparare cosa serve per avere successo in questa professione, siete nel posto giusto. Esploreremo una giornata tipica nella vita di un designer dell'esperienza utente (UX), le sfide che devono affrontare regolarmente e gli strumenti che aiutano a combatterle.

Chi è un UX Designer?

Un UX designer è responsabile dell'aspetto e della funzione di un prodotto, come un'app o un sito web. Il suo compito è assicurarsi che il prodotto sia soddisfacente per l'utente finale in ogni punto di interazione. **Ricercano le esigenze degli utenti, progettano il prodotto per soddisfarle e conducono test di usabilità per valutare le loro scelte

La progettazione UX non è mai terminata. I designer rivedono costantemente la loro strategia e pensano a come migliorare il prodotto in base al feedback del client e degli utenti.

L'UX è anche un lavoro richiesto dalla collaborazione. I designer UX lavorano a stretto contatto con i designer dell'interfaccia utente, gli sviluppatori, i titolari dei prodotti e vari altri soggetti dell'organizzazione.

Pro tip: I progettisti UX hanno molto da fare, ma uno strumento di produttività come ClickUp li aiuta a gestire il carico di lavoro e a rispettare i progetti. Le versatili funzionalità/funzione di project management di ClickUp e la gerarchia permettono ai team UX di organizzare il lavoro, le risorse e la documentazione. La piattaforma li aiuta anche a collaborare senza problemi con i compagni di squadra e con altri team.

ClickUp Docs consente di collaborare in tempo reale e di lavorare con il proprio team per comprendere meglio i clienti

$$$a Fattori che influenzano la giornata di un UX Designer

Le responsabilità di un UX designer variano in base a diversi fattori, tra cui:

Tipo di contratto: Un designer interno è impiegato e allineato con un singolo marchio, mentre un UX designer freelance lavora per più client

Un designer interno è impiegato e allineato con un singolo marchio, mentre un UX designer freelance lavora per più client Ambito lavorativo: Gli UX designer sono spesso generalisti e coprono un ampio intervallo di attività UX. Possono anche essere specialisti, limitando le loro competenze ad attività specifiche come la ricerca o la scrittura

Gli UX designer sono spesso generalisti e coprono un ampio intervallo di attività UX. Possono anche essere specialisti, limitando le loro competenze ad attività specifiche come la ricerca o la scrittura Livello di seniority: Mentre un UX designer senior pone l'accento sulla strategia e sul coordinamento del lavoro UX, un designer junior è principalmente coinvolto nell'esecuzione delle attività di progettazione vere e proprie

Mentre un UX designer senior pone l'accento sulla strategia e sul coordinamento del lavoro UX, un designer junior è principalmente coinvolto nell'esecuzione delle attività di progettazione vere e proprie **Un UX designer in una piccola start-up di e-commerce può avere un lavoro molto diverso da quello di un designer in una gigantesca azienda tecnologica

La fase del processo di pensiero progettuale determina anche l'aspetto della giornata del designer UX. Il processo UX, tuttavia, non è lineare. La maggior parte degli UX designer passa da una fase all'altra mentre progetta e migliora il prodotto.

Uno sguardo completo alla giornata di un designer dell'esperienza utente

Una giornata tipica di un UX designer è veloce e varia. Richiede creatività e organizzazione e consiste in un lavoro individuale e collaborativo. Di solito, un UX designer lavora per otto ore al giorno, ma questo numero può aumentare in presenza di attività complesse o inedite.

Immaginate di essere un UX designer interno di un'app. Dopo aver preso il (primo) caffè e aver controllato l'elenco delle cose da fare, siete pronti a mettervi al lavoro. A seconda della fase del processo di progettazione, la vostra giornata può comprendere le seguenti attività:

Strategia

Nelle prime fasi del progetto UX, vi riunite con gli stakeholder aziendali insieme ad altri designer e al project manager. Da fare il possibile per comprendere la strategia generale e gli obiettivi aziendali, in modo da allineare la strategia UX con essi

Dopo aver definito gli obiettivi, si identificano le indicatori di prestazione chiave (KPI) che vi permetteranno di misurare l'esito positivo dei vostri lavori richiesti. 📐

Per completare la vostra strategia, scrivete un brief creativo. Questo documento guiderà il resto del processo UX. Continuerete a riunirvi con le parti interessate e a rivedere la vostra strategia anche dopo lo sviluppo dell'app.

Dopo che il manager ha finalizzato il progetto e risolve tutti i dettagli, si può iniziare a generare e sviluppare idee.

Suggerimento: Il Modello di tabella di marcia UX di ClickUp è un pratico modello di modello di lavagna online che consente a voi e al vostro team di visualizzare la strategia e di unificare il lavoro di progettazione attorno ad essa.

Create una rappresentazione visiva della vostra strategia di design UX con il modello di roadmap UX di ClickUp

Ricerca

Il design dell'app deve essere incentrato soprattutto sull'utente, quindi la ricerca sugli utenti è una fase cruciale del progetto. In qualità di UX designer, conducete e supervisionate i lavori richiesti dalla ricerca. L'obiettivo è quello di conoscere il pubblico di riferimento, le sue esigenze e i suoi punti dolenti. 💥

All'inizio utilizzerete sondaggi e interviste agli utenti. Quando si iniziano a fare prototipi e test, si possono utilizzare test A/B e metriche quantitative come il coinvolgimento degli utenti e la percentuale di clic per perfezionare il design UX dell'app.

Dopo aver analizzato i risultati, creerete delle personas utente, mappe empatiche, e flussi di utenti per dare forma al processo di progettazione. Condividerete i risultati con le principali parti interessate.

Suggerimento: È possibile utilizzare il Piano di ricerca per utenti ClickUp per guidare la fase di ricerca e organizzare tutti i risultati in modo che siano facilmente accessibili.

Approcciate la ricerca sugli utenti in modo sistematico con il modello di piano di ricerca sugli utenti di ClickUp

Ideazione

Ora che avete compreso i problemi e le esigenze degli utenti, dovete individuare le soluzioni di design più efficaci per risolverli. 💡

Partecipate a sessioni di brainstorming e a workshop di Design Thinking, quindi create moodboard e abbozzate layout di base dell'app. Per garantire che il vostro progetto sia incentrato sull'utente, tenete i risultati delle ricerche al vostro fianco durante tutta la fase di ideazione.

Suggerimento: Centralizzi e organizzi tutte le tue idee nella sezione "Idee" Modello di Bacheca di ClickUp . Incorporare riferimenti di ispirazione e documenti di ricerca per averli sempre a portata di mano.

Il modello Mood Bacheca di ClickUp è il punto di riferimento per tutte le vostre idee di design

Progettazione

La fase di progettazione è quella in cui le vostre idee prendono vita. Utilizzando le bozze, bacheche e il tuo go-to Software di progettazione UX figma, si crea:

Wireframes: progetti a bassa fedeltà della struttura dell'app Mockup: Rappresentazioni più dettagliate dell'aspetto dell'app, compresi i colori, le icone, la topografia e altri dettagli più fini Prototipi: Modelli interattivi ad alta fedeltà dell'app che consentono agli utenti di sperimentare come sarà il prodotto finale, creati in collaborazione con il designer dell'interfaccia utente

Nel corso del progetto, si fa riferimento alla documentazione del progetto, come le linee guida per lo stile e il marchio. Questi elementi visivi coerenti portano l'identità visiva del client nell'interfaccia utente e rendono l'esperienza dell'utente coesa.

Dovete pensare a ogni tipo di persona che utilizzerà il prodotto che state progettando. Se il prodotto è destinato a utenti di tutto il mondo, l'iconografia è fondamentale per aiutarli a navigare nell'interfaccia. Quando le icone comunicano efficacemente le diverse funzioni, l'app risulta più intuitiva. 🤗

La natura iterativa delle metodologie Agile e Scrum va di pari passo con la progettazione UX, motivo per cui la vostra azienda ha adottato questi approcci. Applicate i principi di Scrum in tutto il processo di progettazione:

Concentrandosi soprattutto sul provider di valore per gli utenti

Adattando continuamente il processo di progettazione UX del prodotto in base al feedback degli utenti

Lavorando in modo iterativo in Sprint di Scrum a tempo determinato

Collaborando conteam interfunzionali per costruire un prodotto coesivo

Stabilire il Minimum Viable Product (MVP) o Design, una versione iniziale ma funzionale del prodotto da rilasciare e su cui raccogliere dati di utilizzo

Lettura bonus: Date un'occhiata a i migliori modelli di documentazione per il design per iniziare!

Test

La valutazione avviene durante tutto il processo di progettazione e sviluppo. Non appena si dispone di qualcosa di tangibile, come un mockup, si usa la valutazione euristica per ispezionare il progetto e rilevare i problemi in anticipo

Una volta che il prototipo è pronto, si può iniziare a testare e convalidare la UX del prodotto. Da fare con vari metodi. Il più comune è il test di usabilità, condotto su campioni di utenti rappresentativi. Cercate di testare il progetto su almeno cinque utenti al giorno per mantenere l'efficacia dei costi. Altri metodi di test dell'utente sono:

Analisi degli insight della ricerca sull'utente

Test A/B

Monitoraggio oculare

Test di accessibilità

Una volta risolti tutti i problemi, voi e il team di sviluppo del prodotto finalizzate l'aspetto generale del prodotto . 👌

Pro tip: Con l'opzione Modello di test di usabilità di ClickUp è possibile pianificare e semplificare le sessioni di test sugli utenti. Raccogliete tutti i risultati in un unico posto per semplificare i processi di analisi e implementazione.

Semplificate i test dell'esperienza utente con il modello di test di usabilità di ClickUp

Bonus: Collaborazione e sviluppo personale

Il design UX si basa sul lavoro di squadra. Ecco perché trascorrete una parte significativa della giornata comunicando con altri team e compagni. Rispondete alle email e ai messaggi di Slack. Partecipa a varie riunioni, come quelle quotidiane con i manager e gli sviluppatori e quelle per il piano Sprint.

A volte vi riunite con il client per aggiornarlo sullo stato di avanzamento, ottenere un feedback e riallineare le strategie. Utilizzate la condivisione dello schermo per dimostrare il lavoro che avete fatto.

Il campo del design UX si evolve rapidamente, quindi è necessario rimanere aggiornati sulle tendenze e sui nuovi strumenti. Alla fine della vostra giornata tipo, dedicate un'ora alla lettura di notizie sul settore e all'ascolto di corsi online per accrescere le vostre competenze. 📲

Qualità essenziali di un UX Designer

Oltre alla formazione necessaria, certificazioni di progettazione un UX designer deve avere una profonda conoscenza dei principi dell'interazione uomo-macchina e dell'usabilità. Deve inoltre saper applicare questi principi ai propri progetti e al processo decisionale. 📚

Per poter svolgere al meglio il proprio ruolo, un UX designer deve possedere le seguenti competenze:

Gestione del tempo di qualità: facilita la gestione di varie scadenze e attività

facilita la gestione di varie scadenze e attività Efficace risoluzione dei problemi: aiutarli a pensare in modo autonomo e a considerare soluzioni innovative per le esigenze e i problemi degli utenti

aiutarli a pensare in modo autonomo e a considerare soluzioni innovative per le esigenze e i problemi degli utenti Capacità di comunicazione: Prepararli a un efficace lavoro di squadra interfunzionale, che è una parte indispensabile della progettazione UX

Prepararli a un efficace lavoro di squadra interfunzionale, che è una parte indispensabile della progettazione UX Pensiero analitico: dà loro la capacità di scomporre ricerche complesse sugli utenti, di identificare modelli e di immaginare tutti i possibili risultati

dà loro la capacità di scomporre ricerche complesse sugli utenti, di identificare modelli e di immaginare tutti i possibili risultati Attenzione ai dettagli: Permette loro di cogliere i problemi prima che lo facciano gli utenti e di creare esperienze straordinarie

Permette loro di cogliere i problemi prima che lo facciano gli utenti e di creare esperienze straordinarie Impatia: Permette loro di mettersi nei panni degli utenti e di incentrare i loro lavori richiesti sulle esigenze delle persone reali

$$$a Sfide principali dell'essere un UX Designer

La progettazione UX è un'operazione complessa, quindi non deve sorprendere che la maggior parte dei progettisti UX si trovi ad affrontare regolarmente degli ostacoli. Di seguito ne elenchiamo alcuni tra i più critici.

Il famoso divario tra progettazione e sviluppo

Se la comunicazione tra designer UX e sviluppatori non è chiara, possono sorgere numerosi problemi. Gli sviluppatori possono interpretare in modo errato gli elementi e creare un prodotto che si discosta dal progetto sostenuto dalla ricerca e pianificato con cura. Il risultato è che dovranno affrontare molte revisioni, il che significa più ore di lavoro e scadenze potenzialmente mancate, per non parlare della frustrazione! 💢

**I due team devono collaborare durante i processi di progettazione e sviluppo. I progettisti devono capire le possibilità tecniche, mentre gli sviluppatori devono fare il lavoro richiesto per capire le intenzioni dei progettisti.

Vincoli di risorse

I designer UX devono spesso affrontare vincoli di tempo e di budget . A volte, questi limiti possono ostacolare la qualità dei loro risultati. ⌛

Soluzione:Sebbene non possano fare molto per risolvere i vincoli, gli UX designer possono imparare a dare priorità al lavoro e a operare in modo più efficiente.

Bilanciare le esigenze dell'utente e dell'azienda

Gli utenti devono essere al centro dei lavori richiesti. I problemi emergono quando l'azienda impone requisiti o vincoli in conflitto con le esigenze dell'utente.

**Se non si riesce a convincere l'azienda a rivedere le proprie priorità, l'UX designer deve impiegare le proprie capacità di problem solving e individuare le soluzioni più adatte per raggiungere l'armonia tra questi elementi ugualmente fondamentali. 🎶

Responsabilità non chiare

La progettazione UX si basa su un efficace lavoro di squadra. Quando l'ambito di lavoro dell'UX designer non è definito con chiarezza, spesso Da fare lavori superflui o non consegnati. Se questo problema si verifica frequentemente e con più membri del team, si riflette negativamente sul calendario del progetto, sul prodotto e, in ultima analisi, sull'azienda. 📉

**I compiti esatti di ciascun membro del team devono essere decisi e comunicati chiaramente prima dell'inizio del lavoro.

Problemi di qualità e accuratezza dei dati

La ricerca UX è un'impresa delicata. I ricercatori sono spesso prevenuti e faticano a formare un campione rappresentativo di utenti. Devono gestire grandi quantità di dati diversi e confrontarsi con dati incompleti e interpretazioni errate, che possono compromettere il prodotto. ⚠️

**Oltre a essere consapevoli dei potenziali pregiudizi, i ricercatori devono sapere come analizzare, convalidare e interpretare i dati per estrarre informazioni affidabili e utili. È inoltre necessario un solido sistema di gestione dei dati.

Strumenti e tecniche che aiutano un UX Designer a gestire le attività quotidiane

I vari strumenti disponibili oggi consentono agli UX designer di lavorare e comunicare in modo efficiente. Qui di seguito, analizzeremo la consueta serie di strumenti che si trovano nella cassetta degli attrezzi di un UX designer. 🧰

Strumento per il project management

I progettisti UX fanno riferimento al strumento di project management per conoscere le attività, le scadenze e tutto ciò che serve per completare il lavoro. **Questi strumenti sono essenziali per garantire una collaborazione efficiente e per mantenere i progetti in linea con i tempi

Uno strumento completo di project management come ClickUp è in grado di supportare i team di progettisti in ogni fase del processo. Con il suo 15+ visualizzazioni personalizzabili è in grado di memorizzare e organizzare tutte le conoscenze e i piani, garantendo la visibilità del lavoro in tutta l'organizzazione. Il Vista Carico di lavoro ClickUp visualizza la disponibilità di ciascun membro del team per un'efficace assegnazione delle attività. Per visualizzare la Sequenza del progetto e le dipendenze delle attività, utilizzare la funzione Vista Gantt di ClickUp .

Valutate rapidamente la capacità di ciascun membro del team con la vista Carico di lavoro di ClickUp

ClickUp vi permette anche di implementare la vostra strategia di alto livello nel lavoro quotidiano. È possibile definire Obiettivi di ClickUp e Traguardi tracciabili, in connessione con le attività reali. Man mano che si procede, la piattaforma calcola automaticamente lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Utilizzate ClickUp Obiettivi per rimanere in linea con i vostri obiettivi di design

Strumenti di comunicazione

Una comunicazione aperta è essenziale per un lavoro allineato all'interno del team e dell'organizzazione. **Lo strumento giusto facilita la collaborazione e garantisce un'esecuzione coesa

I progettisti UX hanno a disposizione molti modi per comunicare all'interno di ClickUp. Ad esempio, è possibile discutere in generale nella sezione ClickUp Chattare nella visualizzazione o affrontare questioni specifiche nella sezione dei commenti di ogni attività. È anche possibile condividere le registrazioni delle schermate direttamente dalla piattaforma per far capire il proprio punto di vista. 🎥

Discutete di questioni grandi e piccole con la visualizzazione ClickUp Chat

Dare e ricevere feedback è una passeggiata con ClickUp correzione di bozze della piattaforma consentono di ottenere un feedback dettagliato su wireframe e mockup. Caricate il file nell'attività designata e condividetelo con i revisori. Questi ultimi possono esprimere le loro opinioni sui singoli elementi con annotazioni.

Ottenete un feedback su elementi specifici del progetto con le funzionalità di correzione di bozze di ClickUp

Strumenti per la ricerca e il test degli utenti

Gli strumenti di ricerca sugli utenti permettono ai designer UX di raccogliere dati e analizzare le preferenze degli utenti. Gli strumenti per l'usabilità e il test degli utenti forniscono preziose informazioni sugli utenti che daranno forma al prodotto in futuro. **Rendono più sopportabili e comprensibili grandi volumi di dati

Per la ricerca qualitativa, è possibile utilizzare Moduli ClickUp . Costruite il vostro sondaggio ideale utilizzando oltre 20 campi e distribuitelo ai vostri client. I moduli possono anche servire a raccogliere richieste di progettazione. ClickUp le trasformerà automaticamente in attività e le aggiungerà al vostro backlog.

Raccogliere prontamente le preferenze degli utenti e le richieste di progettazione con ClickUp Modulo

Una volta raccolti e analizzati tutti i dati, riassumete i vostri risultati in Documenti ClickUp . Con l'aiuto del suo motore IA, ClickUp Brain è possibile modificare rapidamente i documenti e persino generare personas di design, percorsi utente, brief creativi e requisiti di produttività .

ClickUp Brain consente di risparmiare tempo generando personas di progettazione, percorsi utente e altra documentazione UX

Strumenti di ideazione

Gli strumenti di ideazione e workshopping permettono ai designer UX di esprimere la loro creatività, aiutandoli a condurre e documentare ogni sessione di brainstorming Lavagne online ClickUp sono ideali per questo scopo. Offrono diverse funzionalità/funzione per aiutarvi a redigere wireframe e a presentarli al vostro team o ai vostri client in tempo reale. È anche possibile incorporare file Figma e InVision.

Con le lavagne online di ClickUp, i progetti e i flussi degli utenti possono essere studiati in tempo reale con il vostro team

Strumenti di progettazione UX

Naturalmente, nulla sarebbe possibile senza la progettazione, la prototipazione e l'analisi dei dati strumenti di wireframing come Figma e Adobe XD. Questi strumenti supportano gli UX designer nel loro lavoro chiave, consentendo loro di creare sia le prime rappresentazioni visive che i progetti più accurati del prodotto.

Per semplificare il flusso di lavoro, ClickUp integra senza soluzione di continuità con Figma e oltre 1.000 altre app via Zapier .

Ottimizzare il flusso di lavoro del design UX con ClickUp

La vita lavorativa di un UX designer non è mai noiosa. In genere comporta un ampio intervallo di attività, dalle riunioni al lavoro creativo, dai test meticolosi alla ricerca. Per essere produttivi, i designer UX devono pianificare attentamente le loro giornate e utilizzare tutte le tecnologie disponibili.

Poiché comporta un ampio intervallo di competenze e responsabilità, la progettazione UX può sembrare una scelta scoraggiante. Tuttavia, se si ha la passione per questo settore e si fa la dovuta attenzione, si può avere una carriera appagante e di esito positivo! 🌟

E ricordate: ClickUp è sempre a disposizione per darvi supporto nel vostro percorso professionale. Iscriviti e unisciti agli oltre 10 milioni di persone che sfruttano la piattaforma per il loro esito positivo.