Come migliorare la strategia di marketing del prodotto: Una guida passo dopo passo

Le aziende più grandi e redditizie di oggi hanno una cosa in comune: ruotano intorno a un prodotto. Che si tratti di prodotti fisici o digitali, di beni di consumo o SaaS, la produttività è oggi la leva di crescita delle industrie. Molte aziende hanno addirittura puntato sul loro prodotto per ottenere la trazione iniziale, cosa che oggi chiamiamo "crescita guidata dal prodotto "

Le organizzazioni lungimiranti sanno come commercializzare i loro prodotti e come usufruire delle opportunità di crescita e di guadagno.

Tuttavia, dimostrare i vantaggi e la proposta di valore del prodotto è un'arte. Ci vogliono piano, lavoro richiesto e strategia per portare il prodotto sul mercato e per mantenerlo. Utilizzate questa guida completa per imparare a condurre una strategia di marketing di prodotto di esito positivo, anche se il vostro team di marketing di prodotto è composto da una sola persona.

**Che cos'è una strategia di marketing del prodotto?

Prima di parlare della strategia di marketing del prodotto, cerchiamo di comprendere la produttività .

La gestione dei prodotti si concentra sulla gestione del ciclo di vita di un prodotto, dallo sviluppo al lancio.

Una strategia di marketing del prodotto è una parte della gestione del prodotto, che ruota intorno alla commercializzazione del prodotto e al renderlo pronto per il mercato. Questa strategia collega il processo di sviluppo del prodotto alla consapevolezza del prodotto nella mente del cliente.

Concettualmente, chi si occupa di marketing del prodotto usa strategie di gestione del marchio e tattiche commerciali come il lead nurturing, il cross-selling, l'up-selling, ecc. per promuovere i prodotti. In un certo senso, il marketing di prodotto è tanto focalizzato sulle vendite quanto guidato dai prodotti.

Il marketing di prodotto è la forza trainante per aiutare le aziende:

Posizionare con successo i punti di forza del prodotto, creare un messaggio accattivante e promuoverlo in modo strategico

Comprendere il mercato in cui si colloca il prodotto e le preferenze dei clienti

Creare una strategia di marketing per il prodotto con gli input raccolti e costruire strategie di marketing a lungo termine

Aumentare l'adozione e l'utilizzo del prodotto da parte dei clienti

Una strategia di marketing di prodotto può sembrare simile alle strategie di marketing tradizionali, ma ci sono sottili differenze: il marketing tradizionale promuove l'azienda o il marchio nel suo complesso, mentre il marketing di prodotto ha una portata più ristretta in quanto è focalizzato sul prodotto

Il marketing di prodotto si concentra sul marketing al cliente e sull'accelerazione della domanda e dell'adozione, mentre il marketing tradizionale si concentra sull'acquisizione e sulla conversione dei clienti, assicurando che il messaggio del marchio sia coerente tra i vari canali.

Poiché il marketing di prodotto è incentrato sul prodotto, spesso fa parte della funzione di prodotto all'interno di un'azienda, a differenza del resto delle funzioni di marketing, che fanno capo al responsabile del marketing o al CMO. Michael Shipper , Product Marketing Manager di Google, spiega:

_Un prodotto in questo spazio è molto simile a un edificio in continua costruzione. Non è mai del tutto finito; ci sono sempre miglioramenti che possono essere apportati e credo che questo sia ciò che separa il marketing di prodotto da altri tipi di marketing"

Sfide comuni nella costruzione di una strategia di marketing di prodotto

Il marketing del prodotto si trova all'intersezione dei team del supporto clienti, delle vendite, del prodotto e del marketing.

Se da un lato questo aiuta il marchio ad affrontare il marketing del prodotto in modo più olistico, dall'altro complica il processo. Ecco le insidie più comuni che il team di marketing del prodotto deve affrontare per creare una strategia completa:

Accountability: Manca la visibilità di chi guida la strategia di gestione del prodotto. Alcuni attribuiscono questa responsabilità al team di marketing, mentre altri la assegnano ai team commerciali o di prodotto

Manca la visibilità di chi guida la strategia di gestione del prodotto. Alcuni attribuiscono questa responsabilità al team di marketing, mentre altri la assegnano ai team commerciali o di prodotto **Collaborazione interfunzionale: i responsabili del marketing di prodotto devono lavorare con diversi team, come quelli commerciali, di prodotto, di brand, di supporto, ecc. per costruire ed eseguire le loro strategie. Ciò comporta spesso la gestione delle relazioni con vari stakeholder a diversi livelli dell'organizzazione, l'influenza senza autorevolezza e il tentativo di ottenere il consenso per le iniziative, tutte cose che richiedono competenze umane ben sviluppate

Cliente : I team spesso non riescono a comprendere le esigenze immediate dei clienti a causa di una scarsa conoscenza dei clienti e della ricerca

KPI : Data la natura collaborativa del ruolo, diventa difficile misurare e quantificare l'impatto delle strategie di marketing del prodotto

Come costruire una strategia di marketing di prodotto efficace in 5 semplici passaggi

Una strategia di prodotto go-to-market efficiente posiziona il prodotto in modo strategico, costruisce consapevolezza attraverso promozioni contestuali e sfrutta la leadership di pensiero per rafforzare l'autorità. Ma con i team di prodotto, marketing, commerciale e servizio clienti che lavorano in silos, c'è una chiara disconnessione.

In questo scenario, l'utilizzo di uno strumento come La piattaforma di gestione dei prodotti "tutto in uno" di ClickUp sarebbe un passaggio nella giusta direzione. Con funzioni altamente personalizzabili, ClickUp libera i team da inefficienze e perdite di tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Product-Backlong-Elenco-View-Example-1400x971.png Esempio di visualizzazione dell'elenco dei prodotti di ClickUp /$$$img/

lavorate insieme, dall'ideazione al lancio, con il software ClickUp Product Management_

Questo strumento centralizzato sostituisce tutti i software di produttività, comunicazione e gestione delle attività nei vari reparti e consente la collaborazione con un'unica applicazione per attività, documenti, chattare, obiettivi e gestione del team.

La vera domanda rimane: Da fare per creare una strategia di marketing di prodotto per portare il vostro prodotto alla proverbiale porta di casa del cliente? Ecco una lista di controllo passo dopo passo:

Passo 1: Conoscere i clienti ideali del prodotto e creare una persona

Iniziate con l'acquisire una conoscenza approfondita dei vostri target di clientela per creare una persona acquirente ben studiata

Capire i loro punti dolenti, interessi, aspettative e motivazioni

Imparare a conoscere i canali che i clienti frequentano per raggiungere il vostro prodotto

Ricercare i clienti attuali per ottenere informazioni sui problemi che devono affrontare

Condurre ricerche di mercato utilizzandosoftware di analisi di marketing e confrontare prodotti simili per mappare i punti di forza e di debolezza della vostra produttività

Analizzare i dati demografici e i gruppi in base a caratteristiche condivise come istruzione, livelli di reddito, percorso professionale, ecc. e caratteristiche uniche come interessi, comportamenti e così via

Se il prodotto è una soluzione B2B, aggiungere un livello di dati aziendali come il tipo di settore, le dimensioni dell'azienda, ecc.

Utilizzate i dati per creare 2-3 buyer personas che rappresentino al meglio la vostra clientela ideale

I dati raccolti durante la creazione delle buyer personas diventano la base dei requisiti del prodotto per il ciclo di sviluppo successivo. Per assicurarsi che i dati vengano acquisiti, archiviati e condivisi in modo appropriato, è necessario sfruttare i seguenti elementi ClickUp Brain -uno strumento dotato di IA che ottimizza la gestione dei prodotti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif ClickUp AI Esempio di documento sui requisiti di prodotto /$$$img/

creare un documento sui requisiti di un prodotto con ClickUp Brain

Utilizzate i giusti prompt dell'IA per sviluppare un documento completo sui requisiti del prodotto, mapparlo sulle esigenze del cliente e condividerlo con il team con un solo clic. Se volete accelerare il monitoraggio dei piani e della documentazione di prodotto o ottimizzare il feedback dei clienti, ClickUp Brain vi offre gli strumenti necessari in un unico posto.

Passaggio 2: Brainstorming della posizione e della messaggistica del prodotto

La posizione e la messaggistica del prodotto consistono nel dimostrare come il vostro prodotto possa essere vantaggioso per i clienti con una messaggistica contestuale.

Arrivare alla giusta posizione e messaggistica del prodotto è un lavoro richiesto dal team. Non lasciate che uno stile di lavoro ibrido metta in pausa le vostre sessioni di brainstorming. Provate a Lavagne online ClickUp -Una lavagna online che trasforma le idee del team in azioni coordinate.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif convertire le idee in attività di ClickUp /$$$img/

brainstorming, mappatura e realizzazione di idee di messaggistica di prodotto con le lavagne ClickUp

Questa lavagna visiva consente di aggiungere note, immagini, collegamenti, attività, ecc., di mappare la visione del prodotto alla messaggistica e di allineare il team, il tutto utilizzando una tela divertente e creativa!

Quando vi scambiate le idee, usate questi punti per costruire una narrativa di messaggistica di prodotto **go-to-market incentrata sul cliente

Chi troverà il nostro prodotto più utile?

Quali sono i punti dolenti specifici che il prodotto risolve?

Perché i clienti vorranno pagare per il nostro prodotto?

Perché qualcuno dovrebbe scegliere il nostro prodotto rispetto alla produttività?

Suggerimento: raccogliete queste informazioni per il vostro piano di marketing utilizzando il modulo documenti di ClickUp che vi aiuta a modificare il documento in tempo reale con il team e a taggare i vostri compagni in modo che tutti siano coinvolti e sulla stessa pagina, compresi i team commerciale, di prodotto, di marketing e di supporto clienti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa in tempo reale in ClickUp Documenti /$$$img/

collaborazione e modifica senza soluzione di continuità in ClickUp Docs

Bonus: Con ClickUp Brain potete creare un elevator pitch da questo documento e racchiudere in un format accattivante ciò che rende il vostro prodotto interessante.

Passo 3: Costruire la strategia go-to-market con una roadmap del prodotto

Da fare: ora è il momento di mettere tutto insieme in una roadmap di prodotto. A seconda di come sono strutturati il prodotto e il marketing nella vostra organizzazione, sarete voi i proprietari della roadmap o collaborerete con un product manager che la realizzerà.

Potete utilizzare strumenti di mappatura dei processi per ottimizzare il flusso di lavoro del marketing di prodotto.

Un'altra opzione facilmente disponibile è La vista Gantt di ClickUp. Questa funzionalità consente di organizzare le attività in base all'area del prodotto, di visualizzare una sequenza temporale e di aggiungere gli sprint in una roadmap del prodotto condivisa e altamente visiva, in modo che i team possano vedere a cosa stanno lavorando e cosa viene dopo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Gantt-Chart-View-Product-Example-1400x930.png ClickUp Gantt Chart Visualizza esempio di prodotto /$$$img/

utilizzate la vista Gantt di ClickUp per creare roadmap di prodotto che guidino il lavoro di squadra_

Le informazioni contenute nella roadmap di prodotto guideranno la vostra strategia di go-to-market. Potete creare una roadmap di prodotto per il vostro sito web, la vostra app mobile e altro ancora:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-18.png Per organizzare lo sviluppo di nuovi prodotti, utilizzate il modello di roadmap dei prodotti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-134368432&\_gl=1\*1jm9wg\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2TtHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

Se volete una panoramica a livello macro delle funzionalità/funzione del vostro prodotto e capire come la vostra iniziativa si collega alla visione e alla direzione strategica della vostra organizzazione, Modello di Roadmap del prodotto di ClickUp può essere d'aiuto. È un ottimo modo per mappare ogni passaggio del ciclo di sviluppo del prodotto, dall'ideazione al lancio. Utilizzate questo modello per fornire aggiornamenti settimanali sull'esecuzione al team di leadership e per pubblicare le note di rilascio sia internamente che esternamente.

Ecco alcuni dati essenziali che dovete includere nel vostro modello di product roadmap:

Quali sono gli obiettivi di marketing del prodotto?

Quali sono i target a cui vi rivolgerete per primi con la vostra produttività?

Come coinvolgerete i clienti con il vostro messaggio e la vostra posizione?

Che tipo di materiale di abilitazione fornirete ai team commerciali e di supporto?

Come fisserete il prezzo della vostra produttività?

Venderete direttamente ai clienti o utilizzerete distributori terzi?

Quali piattaforme sfrutterete per la vostra campagna di marketing, come social media marketing, campagne pubblicitarie a pagamento, blog, live chattare, sito web, email, ecc

Quali KPI monitorerete per misurare l'esito positivo?

Come valuterete e darete priorità alle funzionalità/funzione del prodotto per garantirne l'esito positivo?

Non sapete a quale prodotto dare la priorità? Modello di matrice delle funzionalità/funzione dei prodotti di ClickUp vi aiuta a confrontare le diverse funzionalità del prodotto per valutare se ciascuna di esse è in linea con gli obiettivi e le esigenze del vostro pubblico di riferimento.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-334.png Prendete decisioni strategiche con una migliore visibilità delle migliori funzionalità/funzione del vostro prodotto utilizzando il modello di matrice delle caratteristiche del prodotto di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-234124214&\_gl=1\*r1yas9\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2TtHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

Se avete bisogno di monitorare dati cruciali come il tipo di funzionalità/funzione, il cliente, il valore, l'impatto e altro ancora, questo modello fa luce:

Le funzionalità/funzione importanti che forniscono il maggior valore per allineare il lavoro richiesto al team

Risorse e budget disponibili per dare priorità ai progetti di maggiore impatto

Passo 4: preparare il team con gli strumenti e le risorse necessarie Strumenti di marketing sono oggi un must: permettono ai team più piccoli di terminare il lavoro rapidamente senza sentirsi sopraffatti.

Il passaggio successivo consiste nell'informare tutti i team sulla strategia go-to-market e dotarli delle risorse necessarie, come campioni di prodotti, linee guida del marchio, schede informative e materiale commerciale go-to-market.

Ecco un esempio di modello di marketing del prodotto di ClickUp di cui ogni team di prodotto può beneficiare, sia che si tratti di pianificare, monitorare o ottimizzare la campagna di marketing del prodotto:

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-484.png Iniziate il vostro piano di marketing con il modello di piano di marketing personalizzabile di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-206443634&\_gl=1\*1grstb9\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2TtHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1 Scarica questo modello /$$$cta/

Invece di lottare con fogli di calcolo sparsi o di destreggiarsi tra i vari strumenti, utilizzate Il modello di piano di marketing di ClickUp per pianificare, monitorare e ottimizzare le campagne di marketing in un unico luogo.

Se desiderate fissare obiettivi di marketing raggiungibili, organizzare le attività in passaggi attuabili o monitorare lo stato con metriche e analisi integrate, questo modello è tutto ciò di cui avete bisogno. Utilizzate la vista Key Results View per stabilire e monitorare obiettivi misurabili per il vostro piano di marketing e aggiungete campi personalizzati come 'Percentuale di completamento' e 'Impatto' per facilitare la misurazione.

Passaggio 5: lanciare, monitorare e ottimizzare la strategia go-to-market

L'ultima fase prevede il lancio del prodotto all'interno e all'esterno (in quest'ordine). I lanci interni assicurano che tutti siano a conoscenza delle USP e dei vantaggi del prodotto, mentre i lanci esterni utilizzano tattiche commerciali e di marketing per promuovere il prodotto presso i clienti.

Infine, ricordate di definire i vostri KPI, come le iscrizioni alle demo, il livello di utilizzo del prodotto, il Net Promoter Score, il tasso di vincita, ecc. e di monitorare i risultati dei vostri lavori richiesti.

5 esempi vincenti di strategia di marketing del prodotto

Un product marketing manager esperto pianifica la strategia di prodotto in linea con le esigenze del cliente, i valori del marchio, la posizione della pubblicità, il piano di comunicazione di marketing e i requisiti di prezzo.

Nell'applicazione pratica, ciò si traduce in cinque strategie applicabili in diverse fasi del ciclo di vita del prodotto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Product-Life-Cycle-diagram-1400x659.png Diagramma del ciclo di vita di un prodotto /$$$img/

rappresentazione del ciclo di vita di un prodotto via *[_Adobe](https://business.adobe.com/blog/basics/product-life-cycle-stages-and-how-to-use-them)*[Fonte](https://business.adobe.com/blog/basics/product-life-cycle-stages-and-how-to-use-them)

1. Strategia del mercato di riferimento

Perché: Per concentrarsi su una nicchia di mercato, costruire una forte identità di marca e creare una base di clienti fedeli

Funziona per: Fase introduttiva del ciclo di vita del prodotto

Oatside è un esempio di marketing di prodotto legato alla causa e rivolto a un traguardo specifico: i consumatori attenti all'ambiente.

Questo stile di marketing di prodotto ha una forte risonanza su questo segmento di clientela e posiziona Oatside come un marchio positivo che si prende cura degli animali e dell'ambiente:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Oatside-1400x637.png L'etica del marchio Oatside /$$$img/

oatside dimostra l'etica del marchio e fa conoscere il prodotto ai propri clienti amanti dell'ambiente attraverso *[_Oatside](https://oatside.com/dear-cows/)* I clienti possono fare acquisti senza sensi di colpa e l'azienda trae vantaggio dall'aumento delle vendite, supportando al contempo una causa.

Ecco alcuni punti di vista da tenere presenti con la strategia del traguardo:

Informatevi sul vostro traguardo, sia che si tratti di credenze, cultura, dati demografici, hobby, antipatie, problemi e così via

Usate questa tattica solo se il vostro marchio è adatto; costringere il vostro marchio a dimostrare un particolare valore non piacerà a un pubblico informato

2: Strategia del marchio

Perché: Promuovere indirettamente il prodotto

Funziona per: Le fasi di introduzione, crescita e maturità del ciclo di vita del marketing di prodotto

Nessuno sfrutta la potenza del proprio marchio e si impegna nel marketing di prodotto come fa Apple.

Scegliete uno qualsiasi dei lanci di prodotti Apple: sono una masterclass nel creare attesa e desiderio senza rivelare troppo del prodotto fino al momento del grande reveal.

Se volete un'ulteriore prova, guardate la pagina Instagram di Apple, dove sarà difficile trovare immagini di iPhone, iMac, iPad, ecc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Apple-Instagram-feed-1400x909.png Il feed Instagram di Apple /$$$img/

il feed di Instagram di Apple via *[_Instagram](https://www.instagram.com/apple/)* Tutto ciò che vedrete è come i personalizzati utilizzano i prodotti Apple per rendere la loro vita più facile e più colorata, nel senso letterale del termine.

Apple fa un ottimo lavoro nel parlare dei suoi prodotti in modo da rendere il cliente "eroe" della storia:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Apple-features-1400x834.png funzionalità/funzione dell'iPhone /$$$img/

funzionalità/funzione di un iPhone via *[_Apple](https://www.apple.com/sg/iphone/)* Il risultato? Questa strategia crea eccitazione e curiosità tra i consumatori, spinge la domanda e crea un'eccitazione intorno ai loro prodotti.

**Per sfruttare al meglio la strategia del marchio, è necessario innanzitutto pensare: il richiamo del marchio è sufficientemente alto da attirare i clienti senza menzionare affatto i prodotti? Spesso ci vogliono anni per arrivare a questa fase, come hanno dimostrato marchi globali come Adidas, Samsung, Amazon, Tesla, ecc.

3: Strategia pubblicitaria

Perché: per attirare l'attenzione del cliente in modo creativo

Funziona per: Fase di crescita del ciclo di vita del marketing di un prodotto

La campagna "Condividi una Coca-Cola" utilizza la pubblicità per raggiungere i clienti nella fase di crescita del loro percorso:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Coca-Cola.png Bottiglie di Coca Cola /$$$img/

l'innovativa campagna della Coca-Cola ha venduto 250 milioni di bottiglie nominate via *[_Coca Cola](https://www.coca-colacompany.com/media-center/how-a-campaign-got-its-start-down-under)* In questa campagna, Coca-Cola ha personalizzato il suo prodotto sostituendo il suo logo con nomi e frasi popolari.

L'obiettivo finale era quello di spingere i personalizzati a trovare e condividere una Coca-Cola con i propri cari. Questa strategia innovativa ha aumentato il coinvolgimento e la fedeltà al marchio da parte dei clienti esistenti e potenziali.

Utilizzando la pubblicità come strumento di contatto con i clienti, il marchio ha enfatizzato la personalizzazione e incoraggiato la condivisione sociale, rendendo questa campagna un esito positivo.

**Se volete seguire lo stesso percorso, utilizzate questi suggerimenti come punto di partenza:

Non abbiate paura di sperimentare con la creatività per la narrazione della vostra pubblicità

con la creatività per la narrazione della vostra pubblicità Concentratevi su un punto dolente, un beneficio, una USP, ecc. che abbia il potenziale per colpire il vostro traguardo : è qui che le montagne di dati raccolti danno i loro frutti

: è qui che le montagne di dati raccolti danno i loro frutti Entrate nel vivo del perché e del come i clienti utilizzano il vostro prodotto per aiutarvi a posizionarlo in modo più strategico

in modo più strategico Cercate le recensioni dei clienti, fate sondaggi, partecipate a beta test e così via per ottenere il polso della mentalità e delle esigenze attuali dei vostri clienti

4: Strategia di comunicazione di marketing

Perché: Per trasmettere le USP del prodotto

Per cui lavora: Fase di maturità del ciclo di vita del marketing di prodotto

Quando si tratta di utilizzare una campagna di marketing per traguardare i clienti nella fase di maturità di un prodotto, non guardate oltre Nike.

Il marchio eccelle nel trasmettere le Unique Selling Propositions (USP) del suo prodotto utilizzando momenti e messaggi culturali nella sua comunicazione di marketing.

Le campagne di Nike sono tempestive e pertinenti, sia che si tratti di celebrare il Pride Month, il movimento Black Lives Matter, di supportare gli atleti durante le Olimpiadi o di sostenere cause di giustizia sociale:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Nike-campaigns-1400x637.png Campagna BeTrue di Nike /$$$img/

sito web BeTrue via *[_Nike](https://www.nike.com/until-we-all-win?cp=18768881689_search_%7Csg%7CPMax:+SG+-+Smart+Shopping+-+Brand%7C%7CGOOGLE&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4qjA0vy-hQMVi4VLBR2h8Q-IEAMYASAAEgIp8fD_BwE&gclsrc=aw.ds)* La genialità del marchio sta nell'enfatizzare gli aspetti emotivi e aspirazionali dei suoi prodotti sportivi e di fitness. L'aggiunta di un tocco umano al prodotto tangibile evoca sentimenti positivi nel cliente.

Questo approccio aiuta Nike a mantenere la sua posizione di leader di mercato e a risuonare con i clienti che cercano qualcosa di più di semplici prodotti, magari un marchio che rappresenti qualcosa di significativo.

**Segnalo questi suggerimenti per organizzare una campagna di comunicazione di marketing di prodotto di esito positivo

Capire - e articolare - cosa rende il vostro prodotto diverso dalla produttività

dalla produttività Collaborate con i team commerciale, di prodotto e di assistenza clienti per mettere a punto la messaggistica di marketing, invece di lasciare che sia il team di marketing a occuparsene esclusivamente

con i team commerciale, di prodotto e di assistenza clienti per mettere a punto la messaggistica di marketing, invece di lasciare che sia il team di marketing a occuparsene esclusivamente Testate variazioni di messaggistica e inviti all'azione e analizzate i dati per capire cosa funziona prima di lanciare qualsiasi comunicazione di marketing su larga scala

5: Strategia dei prezzi

Perché: Per attirare i clienti fin dall'inizio

Funziona per: Le fasi di introduzione, crescita e maturità del ciclo di vita del marketing di prodotto

Dollar Shave Club sa come rivolgersi agli uomini in cerca di prodotti per la cura del corpo convenienti, comodi e di alta qualità. Date un'occhiata alla homepage del suo sito web, che offre un set iniziale per i nuovi membri con prezzi scontati:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/The-Dollar-Shave-Club-1400x594.png La pagina iniziale di Dollar Shave Club /$$$img/

il marchio lavora bene sul prezzo nella sua strategia di marketing del prodotto senza farlo apparire economico in senso figurato via_ il Dollar Shave Club chiave di lettura: Quando si integra il prezzo nella strategia di marketing del prodotto:

Implementate una strategia di prezzi differenziati e un modello di sottoscrizione per raggiungere diversi segmenti di clienti e costruire un flusso di entrate costante

Promuovere le opzioni di prezzo attraverso la pubblicità digitale, il marketing dei contenuti e le produttività per mostrare il valore che il vostro prodotto offre

Monitorare le metriche chiave come la crescita delle sottoscrizioni, la fidelizzazione dei clienti e il ricavo medio per utente in modo routinario

Lavorare per gli obiettivi del marketing di prodotto

Potreste avere la migliore strategia di marketing del prodotto, ma se gli obiettivi non sono definiti con precisione, il team si muoverà nella direzione sbagliata fin dall'inizio.

Migliorate le vostre capacità di definizione degli obiettivi di marketing del prodotto con questi tre consigli:

Tip 1: abbracciare il quadro degli obiettivi S.M.A.R.T*

Gli obiettivi di marketing del prodotto devono seguire il modello S.M.A.R.T.: devono essere specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e limitati nel tempo. Questo schema vi aiuterà a classificare ulteriormente i vostri obiettivi in negoziabili e non negoziabili.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-25.png Raggiungete gli obiettivi del vostro progetto in modo efficace con il modello di obiettivi SMART di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-222168692 Scaricate questo modello /$$$cta/

Utilizzate il modello completamente personalizzabile Modello di obiettivi SMART di ClickUp per definire, monitorare e visualizzare oggetti chiari. Aiuta a creare obiettivi SMART, a suddividerli in attività più piccole e a monitorare visivamente lo stato nell'arco di tempo definito. La visualizzazione degli obiettivi vi aiuterà a misurare il lavoro richiesto per ogni obiettivo, mentre la visualizzazione del foglio di lavoro degli obiettivi SMART vi darà uno spazio per fare brainstorming e archiviare tutte le vostre idee.

Consiglio 2: utilizzare i KPI per monitorare lo stato di avanzamento

Dimostrare il ROI della vostra strategia di marketing di prodotto è l'ostacolo più grande solo se non state misurando e monitorando i vostri KPI. Per valutare l'esatto valore che la vostra strategia di marketing di prodotto apporta alla tabella:

Collaborate con i team di marketing, vendite e supporto clienti (CX) per ottenere dati e analisi e trovare la correlazione tra il vostro marketing di prodotto e gli sforzi di vendita/marketing/CX

e trovare la correlazione tra il vostro marketing di prodotto e gli sforzi di vendita/marketing/CX Valutare gli analitici della campagna di prodotto usandoIl software di produttività per il marketing di ClickUp. Il software altamente personalizzabile e visualeClickUp dashboard contestualizzano le attività in connessione con la vostra roadmap e i piani di go-to-market:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif creazione di un dashboard KPI in ClickUp GIF /$$$img/

creazione di un dashboard KPI in ClickUp_

Identificare ed elencare le metriche più rilevanti da monitorare, come il costo di acquisizione del cliente (CAC), il valore della vita del cliente (CLTV), il tasso di conversione, la generazione di lead, il traffico del sito web, i tassi di apertura e di clic delle email e così via

Tip 3: Guidare la gestione delle relazioni con i clienti

Raccogliere dati in tempo reale sui clienti e migliorare l'esperienza dei clienti è il modo migliore per colmare il divario tra le aspettative dei clienti e le funzionalità/funzione dei prodotti.

Da fare, inoltre, si ottiene un quadro completo degli interessi, delle preferenze e dei comportamenti dei clienti, consentendo di adattare di conseguenza i lavori richiesti dal marketing del prodotto. Ciò contribuisce in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di marketing del prodotto.

Utilizzate questi suggerimenti per raccogliere dati e ottimizzare il viaggio del cliente:

Acquisire e analizzare le interazioni dei clienti attraverso vari punti di contatto: oggi i clienti sono diventati omnicanale nel raggiungere il vostro marchio

Personalizzare i messaggi e le offerte di marketing in base alle preferenze uniche del cliente

Identificare le opportunità di upsell e cross-sell attraverso i canali online e offline

Migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti con programmi personalizzati

Collaborare con i team del supporto clienti e delle vendite per fornire un'esperienza cliente senza soluzione di continuità

Considerando che gli elementi da tenere d'occhio sono molteplici, questo sembra un lavoro adatto per Obiettivi di ClickUp :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2019/03/Execute-and-revise.png Esecuzione e monitoraggio dello stato di avanzamento /$$$img/

le diverse visualizzazioni degli obiettivi all'interno di ClickUp Obiettivi aiutano a comprendere i dati con facilità_

Utilizzando questa funzionalità/funzione, è possibile:

Aggiungere attività di team diversi in un obiettivo comune

Organizzare gli obiettivi con cartelle facili da usare e condividerle con le parti interessate

Creare cartelle per tenere traccia dei cicli di sprint, degli OKR, delle scorecard settimanali dei dipendenti e altro ancora

Cancellare i traguardi e visualizzare lo stato di avanzamento in percentuale

**Dove ha titolo il marketing di prodotto?

Il futuro del marketing di prodotto si sta evolvendo più rapidamente che mai, guidato dalla personalizzazione, dall'integrazione dell'IA e dal marketing basato sul valore.

Tutte queste tendenze hanno un impatto sulla vostra strategia di marketing di prodotto in più modi:

Maturità del marketing : I marchi sfruttano i dati personalizzati dei clienti utilizzando strumenti di IA e propongono offerte personalizzate per migliorare la soddisfazione dei clienti. Netflix è un esempio di un marchio che ha fatto centro in questa strategia di marketing di prodotto

: I marchi sfruttano i dati personalizzati dei clienti utilizzando strumenti di IA e propongono offerte personalizzate per migliorare la soddisfazione dei clienti. Netflix è un esempio di un marchio che ha fatto centro in questa strategia di marketing di prodotto Guidato dai dati : Il marketing di prodotto sta diventando sempre più orientato ai dati, che vengono utilizzati per:

Guidare le decisioni strategiche con i test di prodotto e la cultura dell'apprendimento in primo piano Integrare team isolati con una collaborazione agile, competenze specialistiche e flussi di lavoro dell'IA Raccogliere informazioni utili come i problemi dei clienti, le loro preferenze e altro ancora Guidare una personalizzazione intelligente con contenuti basati sui dati

: Il marketing di prodotto sta diventando sempre più orientato ai dati, che vengono utilizzati per:

Usare il valore strategico del marketing di prodotto con ClickUp

Il marketing di prodotto è un processo continuo. Prima che i clienti acquistino un prodotto, questo passa più volte dalla fase di sviluppo a quella di lancio.

Come product marketer, vi destreggiate sempre tra intuizioni sul prodotto, dati della campagna, feedback dei clienti, attività di enablement, sessioni di piano e riunioni con gli stakeholder; c'è sempre più da fare di quanto non abbiate tempo o risorse per farlo.

Tuttavia, con gli strumenti giusti e l'accesso alle risorse, le cose migliorano conoscenze di marketing di prodotto . Sfruttate il valore strategico del marketing del prodotto con software per il marketing di prodotto di ClickUp. Iscriviti subito !

Domande frequenti

1. Qual è la strategia di marketing di un prodotto?

La strategia di marketing di un prodotto è un progetto di comprensione:

Come posizionare, promuovere e fissare il prezzo del prodotto sul mercato

Chi sono i clienti più fedeli e come raggiungerli

Come integrare gli input del processo di marketing del prodotto nel processo di sviluppo del prodotto all'interno del ciclo di vita dello stesso

**2. Qual è il ruolo della strategia di marketing del prodotto?

Il ruolo principale di una strategia di marketing del prodotto è quello di creare una strategia di alto livello per il marketing del prodotto roadmap di marketing per un prodotto specifico. Questo piano definisce come il prodotto raggiungerà gli obiettivi del cliente, dell'organizzazione e degli stakeholder durante il ciclo di vita del prodotto.

In questo modo, incoraggia i vari team, come lo sviluppo del prodotto, il marketing, il servizio clienti e il settore commerciale, a lavorare insieme e a capire come migliorare il prodotto per aumentare la redditività e la soddisfazione dei clienti.