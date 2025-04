i 15 migliori blog sulla gestione dei prodotti per approfondimenti sul settore

La gestione dei prodotti è un settore in rapida evoluzione. Un giorno stai perfezionando la tua roadmap, quello dopo stai assicurando il consenso degli stakeholder, il tutto tenendo il passo con le tendenze emergenti, gli strumenti e le best practice.

Con così tante cose da gestire, tenersi informati può sembrare un'impresa impossibile, ma le risorse giuste fanno la differenza.

Dall'affinamento della strategia al miglioramento della comunicazione, i migliori blog forniscono approfondimenti di esperti, consigli pratici e casi di studio reali per aiutarti a crescere come PM.

Che tu sia un professionista esperto o alle prime armi, abbiamo raccolto i migliori blog sulla gestione dei prodotti che ogni PM dovrebbe avere nel proprio elenco di letture.

Questa è la tua occasione per imparare dalle menti più brillanti del settore tecnologico!

⏰Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco alcuni dei migliori blog sulla gestione dei prodotti per aiutarti a rimanere informato, affinare le tue competenze e acquisire informazioni utili che miglioreranno la tua strategia di prodotto e il tuo processo decisionale. ClickUp: Il migliore per gli strumenti di produttività all-in-one con approfondimenti sulla gestione dei prodotti Il migliore per gli strumenti di produttività all-in-one con approfondimenti sulla gestione dei prodotti

Lenny's Newsletter: Ideale per consigli settimanali su come creare prodotti, favorire la crescita e accelerare la carriera

The Product Manager: Ideale per guide passo passo e best practice per le competenze di base del PM

Roman Pichler: Il migliore per approfondimenti sulla strategia di prodotto e le metodologie Agile

SVPG: Il meglio per le prospettive degli esperti sulla leadership e la strategia di prodotto

The Product Folks: il meglio per approfondimenti guidati dalla community e conoscenze curate di PM

Mind the Product: il migliore per approfondimenti completi sui prodotti supportati da casi di studio reali

First Round Review: Ideale per lezioni a livello di fondatore su gestione del prodotto, leadership e scalabilità delle startup

Dipartimento di prodotto: Ideale per approfondimenti sul lato tecnico dell'ingegneria di prodotto

Chiedi a Gib: Il meglio per consigli sinceri sulla gestione dei prodotti

Inside Intercom: Il meglio per le strategie sulla gestione dei prodotti incentrata sul cliente

Bring the Donuts: Lezioni di leadership da un product manager esperto

Coalizione di prodotti: Ideale per prospettive diverse dalla comunità di prodotti

Pendo: il migliore per informazioni basate sui dati nelle decisioni sui prodotti

Product Talk: Ideale per strategie di scoperta continua e ricerca sugli utenti

I 15 migliori blog sulla gestione dei prodotti da seguire nel 2025

1. ClickUp

Il blog sulla gestione dei prodotti di ClickUp è una risorsa da seguire per tutti i product manager. Dall'esplorazione dei fondamenti della gestione dei prodotti alla fornitura di suggerimenti avanzati sull'allineamento del team e sulla gestione degli stakeholder, ClickUp offre articoli dettagliati che coprono un ampio intervallo di argomenti.

Che tu sia nuovo alla gestione del prodotto o che tu stia cercando di affinare le tue capacità, troverai approfondimenti su temi chiave, tra cui:

Trovare il momento AHA del tuo prodotto

Gestire il percorso del prodotto

Quadri di priorità

Definire criteri di accettazione chiari

Comprendere e applicare le metodologie Agile, Scrum e SAFe

Semplifica il ciclo dello sprint riunendo tutte le comunicazioni e le conoscenze del team in un unico posto con ClickUp

Oltre al blog, ClickUp offre una suite di potenti strumenti progettati per semplificare i processi di gestione dei prodotti.

Con ClickUp Product Management Software , appositamente progettato per migliorare l'efficienza dei product manager, puoi gestire senza sforzo il flusso di lavoro del tuo team, dare priorità alle funzionalità/funzioni, semplificare la gestione degli sprint e mantenere allineati gli stakeholder, il tutto all'interno di un'unica piattaforma centralizzata.

Ecco come:

Gestione semplificata degli sprint: Sprints di ClickUp facilita l'organizzazione efficiente degli sprint, il monitoraggio dello stato e la gestione degli effetti collaterali, fornendo assistenza ai feedback delle parti interessate

Roadmap di prodotto organizzate: la struttura gerarchica dello strumento consente una chiara organizzazione della roadmap di prodotto, centralizzando il project management e la comunicazione per elementi di azione mirati

*gestione flessibile delle epiche e delle attività secondarie: le attività secondarie consentono una suddivisione granulare delle attività all'interno delle epiche, consentendo un'assegnazione flessibile degli sprint senza dover riposizionare l'intera epica, migliorando la pianificazione della storia dell'utente

*creazione centralizzata di schede prodotto: ClickUp Docs supporta la creazione di schede prodotto complete, consolidando i requisiti per una migliore comunicazione con i team di progettazione e le parti interessate

Maggiore visibilità dei dati: i campi personalizzati in ClickUp e le dashboard di ClickUp offrono una gestione dettagliata dei dati per i test, lo sviluppo e i punti scrum, fornendo informazioni utili per lo stato degli sprint e i meeting quotidiani

Comunicazione senza interruzioni: dai commenti assegnati alle attività alla messaggistica integrata tramite la chat di ClickUp, la piattaforma consente di centralizzare tutto il lavoro e le conversazioni relative al lavoro in un'unica piattaforma

Quando è il momento di semplificare la roadmap del prodotto, il modello di roadmap del prodotto di ClickUp consente di visualizzare epiche, sprint e priorità in uno spazio condiviso.

Ottieni un modello gratis Piano, monitoraggio e gestione dello sviluppo del prodotto con il modello di roadmap del prodotto di ClickUp

Questo strumento è particolarmente utile per tenere informati gli stakeholder sulle attività cardine o per modificare le priorità al variare delle sequenze.

I nostri ingegneri e product manager erano oberati di aggiornamenti manuali sullo stato tra Jira e altri strumenti. Con ClickUp, abbiamo recuperato ore di tempo sprecate in attività ridondanti. Ancora meglio, abbiamo accelerato il rilascio dei prodotti migliorando il passaggio del lavoro tra QA, scrittura tecnica e marketing

I migliori blog sulla gestione dei prodotti da ClickUp: Roadmap di prodotto: esempi e come crearne una

Come condurre un'analisi SWOT di prodotto per ottenere informazioni strategiche

Come gestire il ciclo di vita del prodotto per un esito positivo a lungo termine

Come trovare il momento di svolta del tuo prodotto (+ esempi)

2. La newsletter di Lenny

tramite la newsletter di Lenny

Questo blog Substack nasce da un'idea di Lenny Rachitsky, un angel investor e consulente di prodotto attivo che ha lavorato in precedenza con Airbnb e Neustar. La newsletter di Lenny copre un intervallo di argomenti, come:

Consigli per acquisire clienti

Esempi di roadmap di prodotto

Strategie di adattamento al mercato del prodotto

Collaborazione nell'ingegneria di prodotto

La condivisione di informazioni si basa sui dati, trasformando anche le sfide più complesse nella gestione dei prodotti in spunti concreti.

Rachitsky ospita anche Lenny's Podcast, dove intervista fondatori di startup e product manager, distillando le loro esperienze e lezioni in consigli pratici per il suo pubblico.

Oltre a scrivere e a creare podcast, gestisce la community Slack "The Friends of Lenny's Newsletter", uno spazio esclusivo per gli abbonati a pagamento. Questa community offre:

AMA dal vivo

Club del libro

Programmi di tutoraggio

Workshop interattivi

🌟 USP: Lenny's Newsletter è una miniera d'oro per il networking e l'apprendimento continuo. Va oltre la teoria per offrire strategie e quadri concreti, basati sui dati, direttamente applicabili alle sfide della gestione dei prodotti nel mondo reale.

3. Il responsabile di prodotto

via Il responsabile di prodotto

Se stai affrontando le sfide legate alla scalabilità di un prodotto SaaS convalidato, The Product Manager è la risorsa di cui hai bisogno. Fondata da Hannah Clark, questa piattaforma va oltre i contenuti per PM principianti, rivolgendosi ai leader di prodotti digitali che cercano di accelerare la crescita dopo aver raggiunto il product-market fit.

Il blog Product Manager offre contenuti approfonditi e pratici per i product manager di tutti i livelli, che trattano argomenti quali:

Tendenze emergenti in materia di UX e IA

Metodologie Scrum e Agile

Crescita SaaS e strategie di prezzo

🌟 USP: Con una forte attenzione alla scalabilità dei prodotti convalidati, questo blog fornisce gli strumenti, le strutture e le intuizioni per aiutare i PM a mettere a punto il loro MVP, ottimizzare la strategia di prodotto e navigare con sicurezza nel finanziamento di serie B e oltre.

4. Roman Pichler

di Roman Pichler

Il blog di Roman Pichler è una risorsa chiave nel campo della gestione dei prodotti, in quanto offre una profonda esperienza in strategia di prodotto, esperienza utente e gestione del backlog. In qualità di autore di Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age, Pichler è noto per le sue intuizioni pratiche e attuabili che aiutano i product manager a perfezionare il loro approccio e guidare uno sviluppo di prodotto di impatto.

I suoi blog coprono un ampio spettro di argomenti relativi alla gestione dei prodotti, tra cui:

Gestione efficace di diversi tipi di product manager

Sviluppare e coltivare l'empatia all'interno dei team di prodotto

Creazione di efficaci bacheche per la visione del ciclo di vita del prodotto

Ottenere il consenso e l'allineamento delle parti interessate

Pichler condivide anche le best practice per affrontare le sfide dell'era digitale, sottolineando la necessità di agilità, comunicazione chiara e una forte strategia di prodotto.

🌟 USP: Per coloro che preferiscono i contenuti audiovisivi, Pichler offre video registrati e podcast, rendendo la sua esperienza facilmente accessibile in vari formati. E la parte migliore? Tutti i suoi preziosi contenuti sono disponibili gratis

5. Silicon Valley Product Group (SVGP)

tramite SVPG

Gli articoli di SVPG sono una lettura obbligata per qualsiasi professionista del product management. Fondata da Marty Cagan, una vera leggenda del product management che ha ricoperto ruoli significativi in aziende come HP, Netscape ed eBay, SVPG è all'avanguardia nella leadership di pensiero del product management.

SVPG è noto per offrire contenuti altamente pratici e strategici che risuonano profondamente con i product manager che navigano nelle complessità del mondo dei prodotti digitali, soprattutto quando ampliano team e progetti. Il blog copre un ampio intervallo di argomenti critici, tra cui:

Trasformazioni di progetto: Comprendere il percorso di scalabilità ed evoluzione dei team di prodotto

Test del modello di prodotto: Come creare e iterare modelli di prodotto per convalidare le ipotesi aziendali

Operazioni di prodotto: Best practice per la creazione di quadri operativi a supporto di team ad alte prestazioni

Con oltre 50 anni di esperienza combinata dei suoi fondatori e collaboratori, SVPG fornisce una guida essenziale per coloro che ricoprono vari ruoli di prodotto, che tu sia un CEO, un responsabile di prodotto o qualcuno che lavora in prima linea sul prodotto.

🌟 USP: Per approfondimenti, puoi esplorare il "PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,", una serie di quattro libri di approfondimento scritti da Marty Cagan e dal team di SVPG. Questi libri offrono approfondimenti su quanto segue: Gestione dei team di prodotto

Prodotti tecnologici di marketing

Transizione a un modello operativo incentrato sul prodotto

📮ClickUp Insight: Mentre il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei in meno di 10 minuti, il 15% impiega più di 2 ore per rispondere. Questo mix di risposte velocissime e risposte ritardate può creare lacune nella comunicazione e rallentare la collaborazione. Con ClickUp, tutti i tuoi messaggi, attività e aggiornamenti sono in un unico posto, assicurando che nessuna conversazione venga lasciata in sospeso e che tutti rimangano in sincronizzazione, non importa quanto velocemente o lentamente rispondano.

6. The Product Folks

via The Product Folks

The Product Folks è una comunità di PM gestita da volontari. Fondata a Bangalore, conta oltre 100.000 membri e raggiunge circa 1 milione di persone con i suoi contenuti.

Il blog, un hub ricco di valore per aspiranti e neofiti professionisti del prodotto, porta una prospettiva unica e incentrata sulle persone nel mondo del product management. Salta il sovraccarico di teoria e offre contenuti pratici per aiutarti a sviluppare le tue competenze.

L'organizzazione ha facilitato oltre 500 transizioni di carriera e ospitato più di 200 eventi, con il supporto di un team di oltre 50 volontari.

I temi chiave qui includono:

Casi studio e guide professionali per PM

Strategie di gestione del prodotto

Percorsi di carriera

🌟 USP: Aspettati approfondimenti collaudati, percorsi di apprendimento strutturati e un approccio pratico per padroneggiare la gestione dei prodotti.

7. Mind the Product

tramite Mind the Product

Mind the Product è una delle più grandi comunità di product management al mondo e il suo blog è una lettura essenziale per chiunque prenda sul serio il PM. Con un elenco di collaboratori esperti e approfondimenti sulla leadership di prodotto, questo blog offre un mix di intuizioni tattiche e strategiche.

Ma non si tratta solo di contenuti. Gli eventi di Mind the Product sono una pietra miliare del loro contributo alla comunità del product management, con il loro evento di punta, #mtpcon, che si distingue come un incontro di prim'ordine. Tenuto in hub globali come Londra e San Francisco, #mtpcon attira un pubblico eterogeneo, dai product manager alle prime armi ai veterani esperti, fornendo una piattaforma per l'apprendimento e il networking.

Argomenti chiave trattati:

Tecniche di crescita e sperimentazione

Tendenze nella gestione dei prodotti

Impostazione degli obiettivi nel prodotto

🌟 USP: Ha anche una serie di interviste virtuali, Product Unplugged, che esplora strategie, lezioni e processi creativi che formano team di prodotto di esito positivo.

8. Prima revisione

via First Round Review

First Round Review, la divisione contenuti di First Round Capital (una società di venture capital in fase seed), si è affermata come una risorsa affidabile per i fondatori di startup e i product manager.

Fondato con la missione di essere la "Harvard Business School per le startup", riunisce PM, fondatori e investitori per la condivisione di storie personali e preziose esperienze su argomenti quali:

Raccolta fondi

Piano di PR per startup

Analisi SWOT del prodotto

Creare empatia nei team

Tra i blog più famosi di First Round Review citiamo " Give Away Your Legos " di Molly Graham, che sottolinea l'importanza della delega nella scalabilità dei team; " How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit " di Rahul Vohra, che introduce un approccio basato sui dati al PMF; o la strategia di scalabilità di Figma.

🌟 USP: First Round Review si distingue per l'attenzione rivolta al lato umano della gestione del prodotto, aiutando le persone a crescere e ad avere successo all'interno delle loro aziende.

9. Dipartimento di prodotto

via Dipartimento di gestione dei prodotti

Il blog del Dipartimento Prodotto è una miniera di notizie sui prodotti, spiegazioni e approfondimenti sull'ingegneria dei prodotti.

Apprezzato da oltre 45.000 product manager, designer, ingegneri e VC di aziende come Spotify, Netflix, Apple e Amazon, troverai contenuti su:

Consigli per il marketing e il posizionamento del prodotto

Gestione delle attività basata sull'energia

Pianificazione asincrona

È una miscela perfetta di leadership di pensiero e consigli pratici.

🌟 USP: Il blog tratta di webhook, microservizi, documentazione API e autorizzazioni di progettazione SaaS, il che lo rende prezioso per i PM che hanno bisogno di una comprensione più tecnica.

10. Chiedi a Gib

via Ask Gib

Ask Gib è un blog particolare di Gibson Biddle, ex vicepresidente della gestione dei prodotti di Netflix.

Ma cosa lo rende unico?

Non si tratta tanto di consigli strutturati, quanto piuttosto di riflessioni sincere, coinvolgenti sessioni di domande e risposte, riflessioni personali e aneddoti di Biddle sul panorama in evoluzione della gestione dei prodotti. Utilizza anche titoli concisi e colloquiali che rendono i blog piacevoli da leggere.

Biddle non si tira indietro quando si tratta di affrontare questioni spinose su:

Sviluppo e strategia di prodotto

Come dare e ricevere feedback costruttivi

Collaborazione tra i team di prodotto e di progettazione

🌟 USP: Leggere Ask Gib è come avere una conversazione amichevole e perspicace con un mentore, completata da umorismo e saggezza. Il blog è accessibile a tutti gratis.

11. Inside Intercom

tramite Intercom

In qualità di leader nel mondo dei prodotti SaaS, il blog di Intercom, Inside Intercom, è diventato una risorsa chiave per i product manager, i team di customer success e chiunque lavori con prodotti tecnologici.

Per stare al passo con i cambiamenti del settore, il blog ha ampliato il suo focus per includere le implicazioni dei prodotti di ML, agenti IA e automazione, assicurandosi di rimanere all'avanguardia dell'innovazione.

Vuoi leggere qualcosa sulla gestione dei prodotti basata sull'IA? Intercom ha quello che fa per te. Cerchi i principi del prodotto? C'è anche un blog su questo.

Altri argomenti chiave includono:

Crescita e scalabilità del SaaS

Strutture dei processi di sviluppo del prodotto

Il futuro del supporto clienti e l'esito positivo

🌟 USP: Inside Intercom si dedica ad aiutarti a creare prodotti che risolvano realmente i problemi degli utenti con articoli stimolanti e approfonditi.

12. Porta le ciambelle

via Bring the Donuts

Bring the Donuts, un blog sulla gestione dei prodotti di Ken Norton, che ha guidato le iniziative di prodotto per Documenti Google, Google Calendar e Google Mobile Mappe, offre una nuova prospettiva su:

Perché i grandi product manager si concentrano sulla comunicazione piuttosto che sul processo

Come guidare senza autorità e ottenere il consenso dai team

Perché la consapevolezza di sé è il tuo più grande vantaggio nella carriera

Oh, e se ti stai chiedendo il nome? Fa riferimento al famoso consiglio di Norton: "Porta sempre le ciambelle", perché i piccoli gesti fanno molto per creare fiducia.

🌟 USP: Norton non si limita a discutere di strutture e strategie, ma parla anche di ciò che serve effettivamente per guidare, di come affrontare la realtà della gestione del prodotto e di come creare fiducia con il proprio team, gestendo al contempo conversazioni difficili e se stessi tanto quanto il proprio prodotto.

13. Coalizione di prodotti

tramite Product Coalition

Product Coalition è una pubblicazione Substack e Medium di Jay Stansell, uno dei massimi esperti di gestione dei prodotti a livello globale. La missione del blog è rendere accessibili in tutto il mondo le conoscenze sulla gestione dei prodotti.

Offre una vasta libreria di articoli approfonditi scritti da PM esperti e leader del settore su:

Onboarding per i PM

Tecniche di test utente

Diagrammi dei processi operativi

🌟 USP: Per coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze, Product Coalition offre corsi di dimensioni ridotte che portano a un certificato di completamento per gli abbonati a pagamento. Stansell ospita anche regolarmente podcast ed eventi dal vivo.

14. Pendo

tramite Pendo

Pendo, una piattaforma di product experience, migliora le esperienze digitali attraverso potenti analisi, replay delle sessioni e guida all'interno delle app. Come ci si potrebbe aspettare, i blog di Pendo forniscono preziose informazioni per i PM che cercano di sfruttare i dati e il feedback degli utenti.

I blog trattano argomenti chiave quali:

Personalizzazione e governance del prodotto

Percorsi di IA per CPO

Parametri di riferimento dei prodotti

Inoltre, gli articoli sui benchmark dei prodotti forniscono utili confronti, aiutando i PM a valutare la posizione dei loro prodotti sul mercato.

🌟 USP: Pendo combina strategie solide e basate sui dati con approfondimenti pratici. I blog vanno oltre le semplici funzionalità/funzioni dei prodotti, pubblicando white paper approfonditi e casi di studio su marchi leader, come Thomson Reuters e LexisNexis, consentendo ai PM di imparare da applicazioni reali e risultati comprovati. Questo mix di analisi approfondite e apprendimento basato su casi di studio rende il blog di Pendo una piattaforma di riferimento per i PM interessati all'analisi dei prodotti e al miglioramento dell'esperienza utente.

15. Prodotto in primo piano

tramite Product Talk

Product Talk, fondato da Teresa Torres, è una risorsa preziosa per i PM, i progettisti UX e i fondatori che cercano di migliorare i loro processi di creazione dei prodotti. Torres esplora le complessità della creazione di grandi prodotti tecnologici e offre una guida chiara sull'uso dei dati e sulla sperimentazione.

Troverai contenuti utili su:

Tecniche di verifica delle ipotesi

Applicare la scoperta continua alla UX

Condurre interviste efficaci con i clienti

🌟 USP: Torres gestisce anche la Product Talk Academy, che offre corsi e workshop aziendali progettati per migliorare i team di prodotto.

Menzioni d'onore

Una giornata nella vita di un product manager è piena di esperienze diverse. Si sa che non è mai lineare, ma si evolve con il passare delle ore. Anche se si dispone di un elenco di blog sulla gestione dei prodotti che coprono varie prospettive, come professionista creativo si sa che è necessario qualcosa in più.

Vuoi far scaturire nuove idee, far fluire la tua creatività e affrontare le cose in modo diverso. Allora, perché non ramificarti? Ecco due blog aggiuntivi che possono dare una scossa alle cose.

1. Farnam Street

via Farnam Street

Il primo è Farnam Street.

Questo blog è una gemma nascosta per i leader che vogliono prendere decisioni migliori in modo coerente. È gratis e tratta argomenti intramontabili come il processo decisionale, l'apprendimento continuo, il miglioramento delle abitudini di lettura e la ricerca di uno scopo.

I post sono facili da digerire e ricchi di informazioni preziose che puoi mettere in pratica immediatamente.

2. Strategia

tramite Stratechery

Il prossimo è Stratechery.

Un punto di incontro tra strategia aziendale, tecnologia e gestione dei prodotti, è visualizzato come una fonte rispettata per la comprensione dei modelli di business tecnologici, della strategia competitiva e delle dinamiche del mercato dei prodotti.

Fondato dall'analista Ben Thompson, questo blog aiuta i PM a pensare come dirigenti e investitori e a non concentrarsi semplicemente su strutture e esecuzione. Per cominciare, capirai come aziende come Apple, Google, Microsoft e le startup competono, si differenziano e sostengono il loro business.

Stratechery analizza anche i principali cambiamenti in ambito di IA, SaaS, mercati e media da una prospettiva a misura di PM.

