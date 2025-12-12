Upbase e ClickUp: quale piattaforma di gestione del lavoro è migliore?

Il nostro cervello non è progettato per svolgere più attività contemporaneamente. Quando passiamo da un'attività all'altra, ogni passaggio consuma energia mentale e riduce l'efficienza. Questo fenomeno è noto come " costo di commutazione" e porta a risposte più lente e a un maggior numero di errori.

Ecco perché ti senti esausto dopo una giornata passata a passare da un'app all'altra.

Entra in Upbase e ClickUp, due approcci molto diversi alla riduzione dei costi di transizione. Upbase punta sulla semplicità, mentre ClickUp offre struttura e scalabilità.

Ma quale approccio funziona meglio per te? Scopriamolo! 📝

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

ClickUp e Upbase: tabella comparativa

Funzionalità/funzione ClickUp Upbase Interfaccia utente Ricco di funzionalità/funzioni, ma può risultare complesso per i nuovi utenti. Semplice, pulito, intuitivo per gli utenti Funzioni principali Gestione del lavoro completa e all-in-one Si concentra su attività fondamentali, chat, pianificazione e presa di note. Gestione delle attività Avanzato con attività secondarie, dipendenze, priorità Attività e attività secondarie illimitate con gli elementi essenziali Visualizzazioni Elenco, Bacheca, Gantt, Calendario, Sequenza Solo elenco e Kanban Collaborazione e comunicazione Commenti nelle attività, visualizzazioni chat e commenti assegnati Chat globale, chat individuali, di gruppo e chat con elenco Gestione dei documenti Documenti ClickUp collegati alle attività, aggiornamenti in tempo reale Documenti centralizzati all'interno dell'area di lavoro Strumenti per la produttività personale Priorità delle attività, monitoraggio del tempo, promemoria Agenda giornaliera, timer Pomodoro e promemoria avanzati Personalizzazione Altamente personalizzabile con automazioni e modelli Gerarchia organizzata ma personalizzazione più semplice

Cos'è ClickUp?

Inizia con ClickUp Ottieni una scalabilità completa in un'area di lavoro di ClickUp facile da personalizzare.

Il lavoro oggi è compromesso.

Il 60% del nostro tempo è dedicato alla condivisione, alla ricerca e all'aggiornamento delle informazioni su diversi strumenti.

La maggior parte del tempo sprecato deriva dal Work Sprawl, ovvero dalla frammentazione di attività, informazioni e conversazioni su troppi strumenti diversi. ClickUp riduce questo problema fungendo da area di lavoro AI convergente in cui i tuoi progetti, le tue conoscenze, le tue comunicazioni e l'AI convivono in un unico sistema connesso.

La maggior parte del tempo sprecato deriva dal Work Sprawl, ovvero dalla frammentazione di attività, informazioni e conversazioni su troppi strumenti diversi. ClickUp riduce questo problema fungendo da area di lavoro AI convergente in cui i tuoi progetti, le tue conoscenze, le tue comunicazioni e l'AI convivono in un unico sistema connesso.

I nostri progetti, la documentazione e la comunicazione sono sparsi su strumenti scollegati tra loro che riducono la produttività.

ClickUp risolve questo problema con l'app completa per il lavoro che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA più coesa al mondo.

Oggi, oltre 3 milioni di team utilizzano ClickUp per lavorare più velocemente con flussi di lavoro più efficienti, conoscenze centralizzate e chat mirate che eliminano le distrazioni e usufruiscono della produttività organizzativa.

Funzionalità di ClickUp

Funzionalità n. 1: pianifica il tuo tempo in un unico posto

Il calendario di ClickUp è un Centro di comando per il tuo tempo. Puoi pianificare, visualizzare e gestire tutto, dalle attività settimanali alle scadenze importanti, in uno spazio centralizzato.

Il suo più grande vantaggio è la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar (e altri). Quindi, quando aggiorni un'attività di ClickUp, questa viene automaticamente aggiornata anche su Google Calendar e viceversa. In questo modo, tutto il tuo lavoro è sempre disponibile, in tempo reale.

Ottieni una posizione unica in cui pianificare il tuo lavoro con ClickUp Calendario

Ad esempio, se il tuo team di marketing sposta la scadenza di una campagna in ClickUp, i calendari esterni di tutti rifletteranno immediatamente tale modifica.

Inoltre, la sua visualizzazione è progettata per adattarsi al tuo ritmo. Preferisci pianificare la tua giornata ora per ora? Passa al layout giornaliero. Desideri una visione d'insieme della settimana o del mese? Basta attivare/disattivare la visualizzazione. Puoi trascinare e rilasciare le attività nelle fasce orarie, riprogrammarle al volo e persino codificarle con colori diversi in base alla priorità o allo stato.

⚡ Archivio modelli: il modello ClickUp Daily Planner organizza i tuoi dati in modo mirato, trasformando ogni attività, riunione e nota in un programma tracciabile. Ottieni un modello gratis Organizza le attività in diverse categorie in modo da averle sempre sotto controllo con il modello di pianificatore giornaliero di ClickUp. Suddividi la tua giornata ora per ora, assegna priorità alle attività con la semplicità del drag-and-drop e blocca anche del tempo per lavorare in modo approfondito o per brevi pause. Puoi aggiungere attività ricorrenti, collegare documenti, impostare promemoria e utilizzare priorità codificate con colori per individuare immediatamente ciò che merita la tua attenzione all'interno del modello di pianificatore giornaliero.

Funzionalità n. 2: hub di comunicazione in tempo reale

Crea diversi canali per gestire il lavoro in modo contestuale e semplificare la comunicazione con ClickUp Chat

ClickUp Chat è uno strumento di messaggistica integrato progettato per unire le conversazioni del team e la gestione del lavoro.

Puoi inviare messaggi direttamente ai tuoi colleghi utilizzando i messaggi diretti o utilizzare i canali per organizzare le discussioni per team, progetti o persino versioni. La piattaforma di chat supporta anche canali basati sulla posizione, il che significa che le modifiche apportate al tuo spazio o elenco si riflettono automaticamente nella chat (e viceversa).

Ad esempio, un team di marketing può creare un canale "Lancio della campagna" per discutere testi, immagini e annunci pubblicitari, collegando lì tutte le attività pertinenti.

Inoltre, la chat consente di agire. Puoi creare o collegare attività direttamente dai messaggi, assicurandoti che le idee si trasformino immediatamente in azioni. Hai una richiesta urgente in un thread? Convertila in un elemento di azione con un solo clic e inoltra l'attività senza uscire dalla chat.

💡 Suggerimento: quando hai bisogno di un StandUp veloce, avvia una videochiamata ClickUp SyncUp direttamente dalla piattaforma. E quando vuoi aggiornare tutto il tuo team contemporaneamente, usa Annunci, Idee o Post per evitare che si perdano.

🚀 Vantaggio di ClickUp: un'altra eccellente funzionalità di collaborazione ai progetti all'interno della piattaforma è ClickUp Docs. Collabora alla documentazione dei progetti all'interno di ClickUp Docs Fai brainstorming, redigi bozze e collabora su documentazione e campagne in tempo reale, quindi collegale direttamente ad attività, progetti o obiettivi. Aggiungi commenti e assegna azioni da un documento per evitare di dover passare da un'app all'altra.

Funzionalità n. 3: monitoraggio del tempo integrato

ClickUp Project Monitoraggio del tempo ti aiuta a vedere esattamente dove vanno a finire le tue ore di lavoro. Avvia e interrompi i timer direttamente dal tuo desktop, dall'app mobile o persino dall'estensione ClickUp per Chrome, rendendo facile tenere sotto controllo il tuo tempo da qualsiasi luogo.

Registra il tempo dedicato a ogni attività o progetto con ClickUp Project Monitoraggio del tempo

Supponiamo che tu sia un content manager che passa dalla stesura di bozze di blog alla revisione di brief creativi. Con ClickUp, puoi registrare il tempo dedicato a ciascuna attività separatamente o monitorarlo in tempo reale mentre lavori. Preferisci l'inserimento manuale? Nessun problema. Puoi aggiungere il tempo in modo retroattivo o per un intervallo di date specifico per ottimizzare la reportistica di monitoraggio del tempo.

Accedi a tutti i tuoi registri di lavoro dall'hub Timesheets per monitorare le ore fatturabili con ClickUp Monitoraggio del tempo per progetti

Una volta effettuato il monitoraggio del tempo, la tabella oraria organizza automaticamente i dati per giorno, settimana o mese. Puoi monitorare il tempo dedicato alle attività e ai progetti, filtrare per assegnatario e persino confrontare il tempo effettivo con la durata stimata.

🔍 Lo sapevi? Pianificare le attività quotidiane migliora le prestazioni lavorative. Uno studio pubblicato sul Journal of Applied Psychology ha scoperto che quando i dipendenti si dedicano alla "pianificazione della gestione del tempo" (ovvero, creare elenchi di attività, stabilire quando e come svolgerle) in un determinato giorno, ottengono prestazioni migliori rispetto ai giorni in cui non effettuano tale pianificazione.

Funzionalità n. 4: funzionalità IA

ClickUp Brain rende il tuo lavoro più intelligente. Questo assistente IA integrato collega le tue attività, i tuoi documenti, le tue chat e le persone, aiutandoti a lavorare in modo più intelligente senza sovraccaricare la mente.

Chiedi a ClickUp Brain di riepilogare le informazioni sull'area di lavoro di ClickUp per garantire un processo decisionale basato sui dati

La piattaforma si basa su tre pilastri fondamentali: AI Knowledge Manager ( ClickUp Enterprise Search!), AI Project Manager e AI Writer for Work.

Supponiamo che tu stia preparando una presentazione sulla strategia per un client per domani.

Per prima cosa, vai alla Ricerca aziendale e chiedi di: Mostrare il riepilogo/riassunto delle prestazioni della campagna dell'ultimo trimestre e il feedback dei clienti. In pochi secondi, estrae informazioni da tutte le informazioni correlate dalle tue aree di lavoro e dalle app collegate.

Successivamente, chiedi al AI Project Manager di controllare cosa è in sospeso. Segnala automaticamente le slide mancanti, aggiorna lo stato delle attività e genera persino una lista di controllo da rivedere prima della riunione. Puoi chiedere: Crea attività di follow-up per il team creativo sulla base del feedback dell'ultima riunione, e il gioco è fatto in pochi secondi.

Usa ClickUp Brain per il project management e la distribuzione delle attività

Infine, AI Writer for Work interviene per aiutarti a perfezionare la narrazione della presentazione. Chiedigli di: Redigere una slide di riepilogo pronta per il cliente con i punti chiave e i prossimi passaggi in un tono sicuro ma amichevole. Perfeziona il tuo testo e garantisce che il tuo messaggio rimanga in linea con il marchio.

Riduci i costi di transizione con ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT ti offre un flusso unico e ininterrotto di pensiero e azione. Invece di passare da note, bozze, schede e elenchi di attività, puoi esprimere i tuoi pensieri ad alta voce e ClickUp BrainGPT li trasformerà direttamente in attività strutturate, note di riunione, riepiloghi/riassunti e follow-up.

Poiché Talk-to-Text funziona all'interno della tua area di lavoro desktop, le tue idee arrivano esattamente dove devono arrivare, senza cambi di contesto, senza fatica di copia-incolla, senza perdere slancio a metà frase.

È come ridurre il carico cognitivo di ogni idea che ti viene in mente, ed è per questo che i team si sentono notevolmente meno stanchi dopo un'intera giornata di lavoro.

Passa da ChatGPT a Claude e Gemini in ClickUp BrainGPT, il compagno desktop

Scopri di più su come utilizzare l'IA nel project management:

Prezzi di ClickUp

📮 Approfondimento su ClickUp: il 24% delle persone sogna una "scheda principale" che gestisca tutto contemporaneamente. La logica è semplice: il nostro cervello non è progettato per gestire decine di schede aperte e ogni nuova finestra aggiunge un leggero stress e un sovraccarico cognitivo, anche se non te ne accorgi. 🧠 Con ClickUp Brain MAX, puoi centralizzare le informazioni, effettuare ricerche su più modelli di IA e recuperare immediatamente ciò di cui hai bisogno. Questo compagno desktop basato sull'IA ti offre un unico punto di accesso senza l'ansia di dover tenere tutto aperto. Meno confusione, meno stress, più controllo. ✨

Cos'è Upbase?

tramite Upbase

Upbase è una piattaforma di project management e di gestione del lavoro che aiuta i singoli individui e i piccoli team a organizzare le proprie attività, documenti, file e comunicazioni. Pone l'accento sulla semplicità e sulla facilità d'uso, rendendo rapida la fase di inserimento.

Progettato per liberi professionisti, startup e piccoli team, Upbase combina funzionalità di gestione delle attività, pianificazione, collaborazione sui documenti e funzioni di chat.

Funzionalità di Upbase

Diamo un'occhiata ad alcune delle funzionalità/funzioni offerte da Upbase che lo rendono perfetto per la tua strategia di project management:

Ottieni un timer integrato per garantire un lavoro concentrato con Upbase

Upbase riconosce che la produttività consiste nel "rimanere nel flusso". Ecco perché include strumenti accuratamente studiati come un timer Pomodoro integrato, Time Blocking e Daily Notes per prendere appunti o annotare rapide riflessioni.

Aggiungi ai segnalibri gli elementi utilizzati di frequente e utilizza le comode scorciatoie da tastiera per sbrigare rapidamente le attività. In questo modo, la tua mente rimarrà lucida e avrai sotto controllo tutte le cose da fare.

📖 Leggi anche: Le migliori app Pomodoro Timer per aumentare la concentrazione e la produttività

Piano il tuo lavoro ora per ora o settimanalmente con gli strumenti di pianificazione di Upbase

Se sei una persona che ama i calendari, Upbase è una buona scelta. Puoi pianificare la tua settimana in una bacheca Kanban Weekly Planner, bloccare il tempo ora per ora nel Weekly Calendar o rimpicciolire la visualizzazione per vedere tutto nel Monthly Calendar. Trascina e rilascia le attività, assegna un codice colore alle scadenze e filtra per assegnatario.

Funzionalità n. 3: gestione delle attività per utenti interni ed esterni

Organizza il tuo lavoro in attività, complete di tutte le informazioni necessarie, utilizzando Upbase

Upbase ti consente di organizzare file e cartelle nel modo che preferisci. Visualizza il tuo lavoro come una lavagna Kanban, un elenco ordinabile o un calendario visivo, a seconda di ciò che meglio si adatta al tuo flusso di lavoro.

Ogni attività può avere più assegnatari, priorità contrassegnate da colori, scadenze, allegati, commenti con menzioni ed emoji e persino osservatori per tenere sotto controllo senza intasare le caselle di posta. Inoltre, puoi taggare e filtrare le attività tra i vari progetti per vedere rapidamente ciò che conta di più.

🔍 Lo sapevi? Quando i team pianificano in anticipo la collaborazione e i punti di contatto per la revisione, i progetti procedono più rapidamente. La ricerca dimostra che quando il feedback e i punti decisionali non sono pianificati, il lavoro si blocca e aumenta il cambio di contesto. Impostare questi punti di controllo nel piano giornaliero aiuta a mantenere le attività in movimento senza intoppi.

Prezzi di Upbase

Free

Premium: 10 $ al mese per utente

📖 Leggi anche: Modelli gratis per il project management

ClickUp e Upbase: confronto delle funzionalità/funzioni

Sia ClickUp che Upbase mirano a semplificare la tua giornata, ma seguono direzioni diverse.

ClickUp è uno strumento potente creato per team in espansione che vogliono tutto. Upbase, invece, mantiene le cose pulite e strutturate, risultando interessante per team o singoli individui.

Analizziamo come ciascuna piattaforma gestisce gli aspetti essenziali. 👀

Funzionalità n. 1: gerarchia e struttura del progetto

ClickUp

ClickUp presenta una gerarchia profondamente stratificata: Area di lavoro > Spazi > Cartelle > Elenchi > Attività > Sottoattività (e persino attività secondarie annidate, se si attiva tale funzionalità/funzione). Questa struttura è ideale per team o flussi di lavoro in espansione, dove sono necessarie divisioni dipartimentali chiare, fasi di progetto multiple e autorizzazioni o visualizzazioni sfumate tra le unità.

Upbase

Upbase, invece, mantiene le cose più semplici. La sua struttura di base è Area di lavoro > Cartella opzionale > Elenco, e poi si ottengono Sezioni, Attività e Attività secondarie. Ciò significa meno livelli di cui preoccuparsi, il che può rendere la configurazione più veloce e la navigazione più facile.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Se stai costruendo qualcosa a lungo termine, ClickUp è un investimento migliore. Se desideri qualcosa di semplice, Upbase è una buona scelta.

Funzionalità n. 2: personalizzazione e automazione

ClickUp

Puoi attivare/disattivare "ClickApp" per personalizzare tutto, come campi personalizzati, automazioni, più assegnatari e altro ancora. I trigger automatici aiutano a gestire azioni ripetitive come la modifica dello stato delle attività, l'assegnazione dei membri del team o l'invio di promemoria.

Upbase

Upbase consente anche di creare campi personalizzati e tag, facilitando il monitoraggio delle priorità o delle categorie. È pulito, semplice e ottimo per gli utenti che preferiscono un minor numero di clic e impostazioni.

🏆 Vincitore: È una sfida serrata, ma ClickUp ha la meglio. È ottimo per i team che desiderano un controllo end-to-end e un'automazione senza intervento manuale.

Funzionalità n. 3: Reportistica e dashboard

ClickUp

Le dashboard di ClickUp ti consentono di vedere in tempo reale le prestazioni del tuo team. Puoi creare schede per attività, monitoraggio del tempo, obiettivi e carico di lavoro, il tutto in un'unica vista.

I manager possono anche effettuare il monitoraggio delle prestazioni, visualizzare lo stato dei progressi rispetto agli obiettivi e persino identificare tempestivamente eventuali colli di bottiglia attraverso grafici sul carico di lavoro e sull'efficienza.

Upbase

Upbase, invece, offre una configurazione più semplice che funziona al meglio per i liberi professionisti e i piccoli team.

Include strumenti integrati per il monitoraggio del tempo e la pianificazione che aiutano gli utenti a monitorare la produttività e a rimanere organizzati giorno dopo giorno. Tuttavia, manca di dashboard avanzate, monitoraggio granulare delle prestazioni o approfondimenti trasversali ai progetti.

🏆 Vincitore: È ClickUp! Offre maggiore profondità, flessibilità e visibilità in tempo reale, aiutando i team a passare dall'essere indaffarati a essere veramente produttivi.

ClickUp vs. Upbase su Reddit

Abbiamo consultato la tua piattaforma preferita, ovvero Reddit, per scoprire cosa ne pensano gli utenti reali di Upbase e ClickUp.

Sebbene non ci fossero thread specifici, abbiamo setacciato il caos digitale alla ricerca di alcune informazioni eccellenti.

Ecco cosa ha detto un utente sull'utilizzo di Upbase per il project management di progetti freelance:

Dalla mia esperienza: Upbase è una sorta di versione light di ClickUp. È in fase di sviluppo attivo. Da quanto ho letto, nel complesso le persone sono soddisfatte. La maggior parte dei tuoi punti può trovare una risposta positiva. Proverei prima per qualche mese prima di decidere a lungo termine. Se il budget è limitato, prova la versione gratis di ClickUp. [sic] Un altro utente concorda sul fatto che il tuo caso d'uso è la cosa più importante:

Dalla mia esperienza: Upbase è una sorta di versione light di ClickUp. È in fase di sviluppo attivo. Da quanto ho letto, nel complesso le persone sono soddisfatte. La maggior parte dei tuoi punti può trovare una risposta positiva. Proverei prima per qualche mese prima di decidere a lungo termine. Se il budget è limitato, prova la versione gratis di ClickUp. [sic]

Dalla mia esperienza: Upbase è una sorta di versione light di ClickUp. È in fase di sviluppo attivo. Da quanto ho letto, nel complesso le persone sono soddisfatte. La maggior parte dei tuoi punti può trovare una risposta positiva.

Proverei prima per qualche mese prima di decidere a lungo termine. Se il budget è limitato, prova la versione gratis di ClickUp. [sic]

Un altro utente concorda sul fatto che il tuo caso d'uso è la cosa più importante:

Uso Upbase da più di un anno e lo adoro, inizialmente utilizzavo ClickUp ma il mio cervello aveva bisogno di meno... Sono un imprenditore individuale, quindi non ho bisogno di qualcosa di troppo grande o complesso... Dipende davvero da cosa ti serve, se hai bisogno di molte automazioni e dipendenze tra le attività, allora ClickUp potrebbe essere più adatto.

Uso Upbase da più di un anno e lo adoro, inizialmente utilizzavo ClickUp ma il mio cervello aveva bisogno di meno... Sono un imprenditore individuale, quindi non ho bisogno di qualcosa di troppo grande o complesso... Dipende davvero da cosa ti serve, se hai bisogno di molta automazione e dipendenze tra le attività, allora ClickUp potrebbe essere più adatto.

Nel complesso, Reddit conferma il tema centrale di questo confronto: ClickUp è progettato per la scalabilità, mentre Upbase vince quando la semplicità ha la priorità.

Nel complesso, Reddit conferma il tema centrale di questo confronto: ClickUp è progettato per la scalabilità, mentre Upbase vince quando la semplicità ha la priorità.

🚀 Vantaggio di ClickUp: ClickUp AI Notetaker registra, trascrive e riassume automaticamente le riunioni all'interno del Calendario ClickUp. Cattura ogni punto chiave, decisione e elemento da intraprendere (creando anche un documento ClickUp con tutte queste informazioni alla fine di ogni riunione) senza che tu debba muovere un dito!

Qual è lo strumento di gestione del lavoro migliore?

Rullo di tamburi, prego. 🥁

È stata una sfida serrata, ma ClickUp si aggiudica la vittoria!

Upbase è ideale per la produttività personale e per i team più piccoli che cercano semplicità.

Tuttavia, ClickUp offre potenza scalabile per intere organizzazioni. Il tuo spazio di lavoro si evolve man mano che i tuoi progetti crescono. Da gerarchie flessibili e documenti collaborativi a dashboard, monitoraggio del tempo e ClickUp Brain, tutto è collegato per trasformare le idee in risultati.

Collega l'intero flusso di lavoro in un unico posto e registrati gratis su ClickUp oggi stesso! ✅