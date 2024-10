le 15 migliori piattaforme di chat per il 2024

Immaginate di andare a una festa in cui ogni gruppo parla una lingua diversa: i team commerciali e di marketing in un angolo, il supporto clienti nell'altro e gli amici che si incontrano dall'altra parte della stanza.

Le piattaforme di chattare oggi assomigliano a quella festa.

C'è una piattaforma per ogni scopo ed è difficile sapere quale usare quando.

Dopo averne esplorato la maggior parte, ho stilato un elenco delle migliori piattaforme di chattare per qualsiasi conversazione, sia che si tratti di lavoro, sia che si tratti di incontrare gli amici o di gestire le query dei clienti.

Cosa cercare nelle piattaforme per chattare?

Secondo Forbes, quasi il 50% dei dipendenti afferma che la scarsa comunicazione ostacola la loro produttività.

Pertanto, per ottenere il massimo dalla vostra piattaforma di chattare, ecco alcune funzionalità/funzione da tenere a mente durante l'onboarding della vostra prossima soluzione.

Supporto omnicanale : Cercate piattaforme di chat che integrino più canali di comunicazione: email, live chat, social media e SMS

: Cercate piattaforme di chat che integrino più canali di comunicazione: email, live chat, social media e SMS Widget di chat personalizzabili : La vostra piattaforma di chat dovrebbe essere in linea con il vostro marchio: i widget di chat personalizzabili e altre funzionalità aiutano a portare un livello di personalizzazione alla vostra esperienza

: La vostra piattaforma di chat dovrebbe essere in linea con il vostro marchio: i widget di chat personalizzabili e altre funzionalità aiutano a portare un livello di personalizzazione alla vostra esperienza Automazioni e chatbot : L'automazione di attività ripetitive come la risposta alle domande frequenti o l'instradamento dei messaggi fa risparmiare tempo e migliora la produttività del team

: L'automazione di attività ripetitive come la risposta alle domande frequenti o l'instradamento dei messaggi fa risparmiare tempo e migliora la produttività del team Integrazione del CRM : Una piattaforma di chat ben integrata aiuta a centralizzare le informazioni sui clienti, rendendo più facile tracciare le interazioni, monitorare lo stato dei casi e costruire relazioni più forti

: Una piattaforma di chat ben integrata aiuta a centralizzare le informazioni sui clienti, rendendo più facile tracciare le interazioni, monitorare lo stato dei casi e costruire relazioni più forti Monitoraggio in tempo reale: La possibilità di monitorare il comportamento dei visitatori e di analizzare le chat in tempo reale migliora la soddisfazione dei clienti e fornisce informazioni sulle loro preferenze

Le 15 migliori piattaforme di chattare

Ora che sappiamo quali sono le funzionalità/funzione da tenere presenti nella scelta delle piattaforme di chattare per la messaggistica istantanea, condividerò il mio elenco dei migliori contendenti:

1. ClickUp (Miglior strumento di collaborazione e project management)

Ci siamo passati tutti: attività sparse, conversazioni perse e file che sembrano scomparire nel vuoto digitale. Cercarli è come avventurarsi nella tana del coniglio, per poi riemergere ore dopo con nient'altro che frustrazione. ClickUp è l'antidoto a questo caos.

Progettato per team di qualsiasi dimensione (sì, anche per quelli che vivono in continenti diversi), ClickUp porta ordine nella follia con funzionalità/funzione personalizzabili che aumentano la collaborazione tra team, fanno risparmiare tempo e mantengono tutti in sincronizzazione, letteralmente.

Avete bisogno di centralizzare tutte le conversazioni sparse? Entrate in ClickUp Chattare Visualizza dove tutte le discussioni importanti si riuniscono in un unico hub. Chattare con il team direttamente all'interno dell'attività o dei documenti pertinenti, in modo che tutti abbiano un contesto!

Con Commenti assegnati in ClickUp i commenti e i feedback si trasformano in attività tracciabili che non vanno perse. E questo è solo l'inizio.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Molteplici integrazioni : Portate tutto in un unico posto senza dover cambiare continuamente app. Con oltre1.000 integrazioni con strumenti di lavoro come Slack, Zoom, Google Area di lavoro e Microsoft Office, tutti i vostri amici del lavoro sono i benvenuti qui.

: Portate tutto in un unico posto senza dover cambiare continuamente app. Con oltre1.000 integrazioni con strumenti di lavoro come Slack, Zoom, Google Area di lavoro e Microsoft Office, tutti i vostri amici del lavoro sono i benvenuti qui. Monitoraggio degli obiettivi : Mantenete il vostro team focalizzato sugli OKR (oggetti e risultati chiave) conClickUp Obiettivi. È possibile impostare, monitorare e distruggere gli obiettivi tenendo d'occhio i progressi in tempo reale, sia che si tratti di attività cardine del marketing o del lancio di un nuovo prodotto

: Mantenete il vostro team focalizzato sugli OKR (oggetti e risultati chiave) conClickUp Obiettivi. È possibile impostare, monitorare e distruggere gli obiettivi tenendo d'occhio i progressi in tempo reale, sia che si tratti di attività cardine del marketing o del lancio di un nuovo prodotto Commenti assegnati: Assicuratevi che nessun feedback vada perso nella traduzione conCommenti assegnati a ClickUp in documenti, attività e lavagne online. Avete un commento specifico per Sarah del marketing su quella nuova copia pubblicitaria? Basta @menzionarla nel documento e voilà-comunicazione istantanea

collaborate efficacemente con il vostro team utilizzando ClickUp per creare documenti, assegnare attività e monitorare l'avanzamento dei progetti

Modifica dei documenti in tempo reale : Sfrutta la collaborazione in tempo reale suClickUp Documenti per modificare i documenti contemporaneamente con più membri del team senza l'incubo del controllo della versione. Niente più "Chi ha modificato questo?"

: Sfrutta la collaborazione in tempo reale suClickUp Documenti per modificare i documenti contemporaneamente con più membri del team senza l'incubo del controllo della versione. Niente più "Chi ha modificato questo?" Funzione di chat integrata: Conversazioni istantanee e in tempo reale, threadate direttamente all'interno delle attività, dei documenti e dei progetti conClickUp Chattare. Perché quegli interminabili thread di email erano così del decennio scorso!

utilizzate ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, collegare risorse e lavorare insieme in un unico posto_

Registrare e condividere le istruzioni: Registrare lo schermo, catturare video e inviare istruzioni dettagliate al team conClickUp Clipla funzionalità/funzione definitiva per quei momenti in cui "non riesco a spiegarlo in chat". Credetemi, è la soluzione perfetta per evitare di perdersi nella traduzione

Registrare lo schermo, catturare video e inviare istruzioni dettagliate al team conClickUp Clipla funzionalità/funzione definitiva per quei momenti in cui "non riesco a spiegarlo in chat". Credetemi, è la soluzione perfetta per evitare di perdersi nella traduzione Oltre 1.000 modelli tra cui scegliere Partite subito con i modelli pronti per l'usoModelli ClickUp per qualsiasi cosa, dall'onboarding dei client alla collaborazione internazionale. Avete bisogno di una configurazione rapida per una campagna di marketing? C'è un modello per questo. Avete un team internazionale che gestisce il lancio di un prodotto? C'è un modello anche per questo

aggiungete un feedback direttamente ai vostri ClickUp Clip con i commenti nel video

Ecco Alfred Titus, responsabile dell'assistenza amministrativa della Brighten A Soul Foundation, che riassume perfettamente l'esperienza di ClickUp:

A tutte le organizzazioni che hanno difficoltà a gestire i progetti, ClickUp aiuta a collaborare con le attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su quelle attività entro il tempo stabilito. Inoltre, aiuta il project management team a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

Alfred Titus, responsabile dell'assistenza amministrativa, Fondazione Brighten A Soul

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, ClickUp comporta una curva di apprendimento. Ma la parte migliore è questa: Il processo di inserimento è fluido e, una volta acquisita la padronanza, sarete inarrestabili. 🏃🏻‍♂️

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 al mese per membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Slack (la migliore per la comunicazione di team e l'integrazione del flusso di lavoro)

via Slack Come ClickUp, Slack è un'app per chattare sulla produttività che offre alle aziende un punto centrale per tutto, dalle discussioni alla collaborazione.

Uno dei vantaggi dell'utilizzo di Slack è rappresentato dalle oltre 2.600 integrazioni (sì, davvero).

Perciò, se vi unite a questa piattaforma di chat, è probabile che sia compatibile con tutte le app aziendali che già utilizzate. Il project management di Slack di Slack sta nella sua capacità di archiviare e organizzare tutte le comunicazioni, per sempre (o quasi). Che si tratti di una chat individuale, di una riunione giornaliera di gruppo o anche dei messaggi scambiati durante le Slack Huddle (la funzionalità di videochiamata e audio veloce), tutto rimane in un unico posto per un facile accesso.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Ecco alcune delle funzioni che ho trovato molto utili per un team efficiente come il mio (e probabilmente anche il vostro):

Conversazioni organizzate : Consente di organizzare le conversazioni con commenti threadati. Perfetto per quando si ha bisogno di contattare qualcuno nel bel mezzo di una discussione

: Consente di organizzare le conversazioni con commenti threadati. Perfetto per quando si ha bisogno di contattare qualcuno nel bel mezzo di una discussione Contatto immediato : Utilizzate le riunioni giornaliere di Slack per riunioni vocali o video spontanee, riducendo la necessità di app esterne come Zoom o Teams

: Utilizzate le riunioni giornaliere di Slack per riunioni vocali o video spontanee, riducendo la necessità di app esterne come Zoom o Teams Condivisione facile dei file : Condividete facilmente i documenti tramite l'area di lavoro di Google o il vostro strumento di condivisione file preferito con la funzione drag-and-drop

: Condividete facilmente i documenti tramite l'area di lavoro di Google o il vostro strumento di condivisione file preferito con la funzione drag-and-drop Collaborare visivamente: Brainstorming e collaborazione con il team grazie a Canvases, uno strumento integrato di lavagna online. Consideratelo come la versione di Slack di un piano creativo e interattivo

Limiti di Slack

Costoso : Slack può essere costoso, soprattutto se paragonato ad altre app o piattaforme per chattare in diretta

: Slack può essere costoso, soprattutto se paragonato ad altre app o piattaforme per chattare in diretta Piano Free limitato : Con il piano Free la cronologia dei messaggi è limitata a 90 giorni

: Con il piano Free la cronologia dei messaggi è limitata a 90 giorni Piano a pagamento richiesto : Per accedere alla cronologia dei messaggi più vecchi, è necessario un piano a pagamento

: Per accedere alla cronologia dei messaggi più vecchi, è necessario un piano a pagamento Barra laterale ingombra : Con l'accumularsi delle conversazioni, la barra laterale sinistra può risultare disorganizzata

: Con l'accumularsi delle conversazioni, la barra laterale sinistra può risultare disorganizzata Complessità della ricerca avanzata: Per quanto potente, la ricerca avanzata di Slack può essere difficile da padroneggiare

Prezzi di Slack

Piano Free : Piano Pro : Piano Free

: : Piano Pro : $7,25 per utente al mese

: $7,25 per utente al mese Business+ : $12,50 per utente al mese

: $12,50 per utente al mese Griglia Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

3. Intercom (migliore per il coinvolgimento dei clienti e la messaggistica personalizzata)

via Intercom Il drag and drop è la vostra idea di codice avanzato? Allora salutate Intercom, il vostro nuovo migliore amico.

La personalizzazione senza codice di Intercom consente anche ai meno esperti di tecnologia di creare flussi di lavoro efficienti. Utilizza funzionalità/funzione come gli oggetti personalizzati per creare strutture di dati su misura per le vostre esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Intercom

Automazione dei flussi di lavoro : Risparmia tempo e aumenta la produttività grazie all'automazione di attività ripetitive con un minimo di input manuale

: Risparmia tempo e aumenta la produttività grazie all'automazione di attività ripetitive con un minimo di input manuale Dati e analisi : Ottenere preziose informazioni sul comportamento dei clienti e sui modelli di interazione per prendere decisioni aziendali più intelligenti

: Ottenere preziose informazioni sul comportamento dei clienti e sui modelli di interazione per prendere decisioni aziendali più intelligenti Chatbot : Utilizzate il widget di chat per comunicare in tempo reale con i visitatori del sito web, fornendo supporto immediato e migliorando l'efficienza del servizio clienti

: Utilizzate il widget di chat per comunicare in tempo reale con i visitatori del sito web, fornendo supporto immediato e migliorando l'efficienza del servizio clienti Integrazioni con terze parti : Connessione perfetta con un'ampia gamma di app per rendere i flussi di lavoro ancora più fluidi

: Connessione perfetta con un'ampia gamma di app per rendere i flussi di lavoro ancora più fluidi Oggetti personalizzati : Personalizzazione delle strutture di dati per soddisfare le specifiche esigenze aziendali

: Personalizzazione delle strutture di dati per soddisfare le specifiche esigenze aziendali Personalizzazione senza codice: Creazione di flussi di lavoro personalizzati senza bisogno di un esperto di tecnologia al vostro fianco

Limiti di Intercom

Prezzi elevati : I piani di Intercom possono essere costosi per le piccole aziende o le startup con un budget limitato. Dovrete valutare le sue funzionalità/funzione in base alle vostre esigenze

: I piani di Intercom possono essere costosi per le piccole aziende o le startup con un budget limitato. Dovrete valutare le sue funzionalità/funzione in base alle vostre esigenze Personalizzazione delle email : Mentre alcuni utenti trovano sufficiente l'automazione delle email di Intercom, altri ritengono che manchi di flessibilità e profondità

: Mentre alcuni utenti trovano sufficiente l'automazione delle email di Intercom, altri ritengono che manchi di flessibilità e profondità Complessità : I processi di instradamento e automazione per i ticket di supporto possono sembrare un tentativo di risolvere un cubo di Rubik: fattibile, ma occorre avere pazienza

: I processi di instradamento e automazione per i ticket di supporto possono sembrare un tentativo di risolvere un cubo di Rubik: fattibile, ma occorre avere pazienza Interfaccia utente sovraccarica : L'interfaccia utente può essere un po' scoraggiante a prima vista, con una curva di apprendimento che può rallentare i nuovi utenti

: L'interfaccia utente può essere un po' scoraggiante a prima vista, con una curva di apprendimento che può rallentare i nuovi utenti Problemi di supporto clienti: Ironia della sorte, alcuni utenti hanno segnalato risposte lente o agenti poco disponibili quando hanno chiesto supporto al team di Intercom

Prezzi di Intercom

Essenziale : $39 per postazione/mese

: $39 per postazione/mese Avanzato : $99 per postazione/mese

: $99 per postazione/mese Esperto: $139 per postazione/mese

valutazioni e recensioni su #### Intercom

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.5/5

4. Tidio (migliore per la chat dal vivo e l'automazione dei chatbot)

via Tidio Tidio combina software di live chat e chatbot in un'unica piattaforma elegante, aiutandovi a coinvolgere i clienti, a gestire le query e a incrementare le vendite, sia che parliate con i clienti in tempo reale sia che lasciate che siano i chatbot a gestire le FAQ.

Inoltre, Tidio si integra perfettamente con Facebook Messenger, Instagram e le email, portando tutti i vostri canali di comunicazione sotto un unico tetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio

Comunicazione unificata : Tiene traccia delle interazioni tra chattare dal vivo, Messenger ed email, il tutto da un'unica pagina

: Tiene traccia delle interazioni tra chattare dal vivo, Messenger ed email, il tutto da un'unica pagina Chattare in tempo reale : Coinvolgere i visitatori direttamente tramite widget personalizzati per la chat, aumentando la soddisfazione dei clienti e i tempi di risposta

: Coinvolgere i visitatori direttamente tramite widget personalizzati per la chat, aumentando la soddisfazione dei clienti e i tempi di risposta Chatbot : Automazione delle domande e risposte dei clienti grazie a un'ampia selezione di chatbot personalizzati per gestire qualsiasi cosa, dalle raccomandazioni sui prodotti alle domande di supporto clienti

: Automazione delle domande e risposte dei clienti grazie a un'ampia selezione di chatbot personalizzati per gestire qualsiasi cosa, dalle raccomandazioni sui prodotti alle domande di supporto clienti Integrazioni approfondite : Integrazione di Teams con le principali piattaforme commerciali e di e-commerce, che lo rendono uno strumento di chat versatile per il vostro team

: Integrazione di Teams con le principali piattaforme commerciali e di e-commerce, che lo rendono uno strumento di chat versatile per il vostro team Applicazioni mobile e desktop: Non perdere mai un colpo: rispondi ai clienti da qualsiasi luogo, sia che tu sia al telefono o al computer

Limiti di Tidio

Supporto limitato per le piattaforme sociali : Mentre Tidio brilla su Messenger e Instagram, non si integra con WhatsApp o X (ex Twitter), quindi si perde la possibilità di connessioni rapide

: Mentre Tidio brilla su Messenger e Instagram, non si integra con WhatsApp o X (ex Twitter), quindi si perde la possibilità di connessioni rapide Ritardi nelle notifiche : Gli utenti hanno segnalato che Tidio può essere lento nell'avvisare delle nuove chat, il che non è l'ideale quando la velocità è fondamentale

: Gli utenti hanno segnalato che Tidio può essere lento nell'avvisare delle nuove chat, il che non è l'ideale quando la velocità è fondamentale Problema della singola scheda : Se si gestiscono più siti di e-commerce, Tidio mette tutti i messaggi in un'unica scheda. Sembra comodo, finché non diventa un po' troppo affollato

: Se si gestiscono più siti di e-commerce, Tidio mette tutti i messaggi in un'unica scheda. Sembra comodo, finché non diventa un po' troppo affollato Costoso per la scalabilità : Il piano base è conveniente, ma i costi possono aumentare rapidamente con ogni nuovo utente o quando le conversazioni gestite superano il limite del piano

: Il piano base è conveniente, ma i costi possono aumentare rapidamente con ogni nuovo utente o quando le conversazioni gestite superano il limite del piano Problemi di multitasking : Gli operatori non possono gestire più finestre di chattare senza perdere notifiche - una sfortuna per una piattaforma costruita sulla comunicazione

: Gli operatori non possono gestire più finestre di chattare senza perdere notifiche - una sfortuna per una piattaforma costruita sulla comunicazione Supporto per le lingue: Tidio non offre un supporto multilingue esteso, il che potrebbe essere un ostacolo per le aziende globali

Prezzi di Tidio

Piano Free : Tidio offre un ampio supporto multilingue, il che potrebbe essere un ostacolo per le aziende globali

: Tidio offre un ampio supporto multilingue, il che potrebbe essere un ostacolo per le aziende globali Piano iniziale : $29/mese/100 conversazioni

: $29/mese/100 conversazioni Piano di crescita : $59/mese/2000 conversazioni

: $59/mese/2000 conversazioni Piano Tidio+: $749/mese

Valutazioni e recensioni di Tidio

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

5. LiveChat (migliore per il supporto clienti e commerciale in tempo reale)

via LiveChat Immaginate questo: Gestite un negozio online e gestite le richieste dei clienti su spedizioni, resi e promozioni.

Con LiveChat, potete vedere ciò che un cliente sta digitando prima ancora che abbia premuto invio!

Se a questo si aggiungono risposte personalizzate e messaggi ricchi (potete persino aggiungere GIF e immagini divertenti), il vostro servizio clienti otterrà sicuramente ottime recensioni.

Le migliori funzionalità di LiveChat

Messaggio in anteprima : Per avere un vantaggio sulle query dei clienti, vedendo cosa stanno digitando prima che premano il tasto "invia"

: Per avere un vantaggio sulle query dei clienti, vedendo cosa stanno digitando prima che premano il tasto "invia" Widget personalizzabili per la chat : Adatta i tuoi strumenti di chattare al tema e al marchio del tuo sito web

: Adatta i tuoi strumenti di chattare al tema e al marchio del tuo sito web Risposte preimpostate : Risparmiate tempo con risposte precostituite per le domande più comuni, perché a nessuno piace digitare la stessa risposta 50 volte al giorno

: Risparmiate tempo con risposte precostituite per le domande più comuni, perché a nessuno piace digitare la stessa risposta 50 volte al giorno Funzionalità /Funzione IA : Automazioni dei messaggi, riduzione dei tempi di risposta e miglioramento delle interazioni con i clienti senza muovere un dito

: Automazioni dei messaggi, riduzione dei tempi di risposta e miglioramento delle interazioni con i clienti senza muovere un dito Messaggi ricchi : Invio di immagini, video e persino schede prodotto direttamente nella chat per un'esperienza più interattiva

: Invio di immagini, video e persino schede prodotto direttamente nella chat per un'esperienza più interattiva Condivisione di file e archivi di chat: Condivisione di documenti essenziali in tempo reale e registrazione di tutte le conversazioni per un facile accesso successivo

Limiti della LiveChat

Tempo di ritardo : Occasionalmente, i messaggi di chattare potrebbero essere in ritardo, causando lievi ritardi nelle conversazioni, il che può essere una seccatura quando la velocità è fondamentale

: Occasionalmente, i messaggi di chattare potrebbero essere in ritardo, causando lievi ritardi nelle conversazioni, il che può essere una seccatura quando la velocità è fondamentale Nessun controllo ortografico automatizzato: Gli agenti potrebbero non notare gli occasionali errori di battitura, poiché non esiste un correttore ortografico automatico

Prezzi di LiveChat

Inizio : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Teams : $41/mese per utente

: $41/mese per utente Business : $59/mese per utente

: $59/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su LiveChat

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.6/5

6. Zendesk (il migliore per un supporto clienti completo e per l'emissione di ticket)

via Zendesk Che siate una piccola azienda o un'impresa globale, la piattaforma di chat di Zendesk ha qualcosa per tutti.

È possibile gestire email, chattare dal vivo, monitorare i ticket di assistenza e persino aiutare i dipendenti a entrare in azienda.

La mia parte preferita è il sistema di ticketing di Zendesk, che centralizza le richieste provenienti da email, chat, voce e canali di messaggistica sociale in un unico pacchetto ordinato.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Sistema di ticketing : Converte le richieste provenienti da email, chat, telefono e social media in biglietti di assistenza centralizzati

: Converte le richieste provenienti da email, chat, telefono e social media in biglietti di assistenza centralizzati Chattare in tempo reale e messaggi : Chattare con i clienti sul vostro sito web o attraverso app di messaggistica come WhatsApp Business e Facebook Messaggi

: Chattare con i clienti sul vostro sito web o attraverso app di messaggistica come WhatsApp Business e Facebook Messaggi Base di conoscenza : Costruite e gestite il vostro centro assistenza con articoli di FAQ, supportando più di 40 lingue per i clienti globali

: Costruite e gestite il vostro centro assistenza con articoli di FAQ, supportando più di 40 lingue per i clienti globali Reportistica e analisi : Rapporti precostituiti per misurare le prestazioni del team e monitorare le interazioni con i clienti

: Rapporti precostituiti per misurare le prestazioni del team e monitorare le interazioni con i clienti Forum della comunità : Creazione di forum in cui i clienti possono interagire e risolvere i problemi reciproci, riducendo il carico di lavoro del team del supporto

: Creazione di forum in cui i clienti possono interagire e risolvere i problemi reciproci, riducendo il carico di lavoro del team del supporto CRM commerciale: Aumenta la produttività commerciale centralizzando le informazioni sui clienti e migliorando la qualità del lavorola comunicazione con il team commerciale *Assistenza multilingue: Assistenza ai clienti in più lingue, in modo che nessun cliente venga escluso

Limiti di Zendesk

Tag elevato : Le funzionalità complete di Zendesk hanno un costo, soprattutto per le piccole aziende o le startup con budget limitato

: Le funzionalità complete di Zendesk hanno un costo, soprattutto per le piccole aziende o le startup con budget limitato Interfaccia sovraccarica : Con così tante funzionalità/funzione, l'interfaccia utente può sembrare un labirinto e la curva di apprendimento è molto ripida

: Con così tante funzionalità/funzione, l'interfaccia utente può sembrare un labirinto e la curva di apprendimento è molto ripida Integrazione limitata dell'e-commerce: Zendesk non è così versatile con le piattaforme di e-commerce come Shopify o BigCommerce, e questo potrebbe essere un ostacolo per i negozi online

Prezzi di Zendesk

Suite Team : $55 per agente/mese

: $55 per agente/mese Suite Growth : $89 per agente/mese

: $89 per agente/mese Suite Professional : $115 per agente/mese

: $115 per agente/mese Suite Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.4/5

7. HubSpot (il migliore per il CRM e l'automazione del marketing con chat)

via HubSpot HubSpot è una popolare piattaforma di chattare per aziende di tutte le dimensioni.

Offre strumenti per il settore commerciale, il marketing e il servizio clienti. È possibile memorizzare fino a un milione di contatti senza scadenza.

Questo è particolarmente utile per chi gestisce centinaia di fogli di calcolo disordinati.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Database del CRM : Memorizza fino a 1 milione di contatti e tutte le interazioni in un unico luogo, senza scadenza

: Memorizza fino a 1 milione di contatti e tutte le interazioni in un unico luogo, senza scadenza Dashboard personalizzate : Visualizza la tua pipeline commerciale e analizza a che punto sei con le tue offerte

: Visualizza la tua pipeline commerciale e analizza a che punto sei con le tue offerte Gestione delle attività : Gestite e programmate facilmente le attività di outreach, inviate email, impostate promemoria e non perdete mai una scadenza

: Gestite e programmate facilmente le attività di outreach, inviate email, impostate promemoria e non perdete mai una scadenza Email marketing : Utilizzate gli strumenti drag-and-drop per creare email personalizzate o scegliete tra i modelli predefiniti

: Utilizzate gli strumenti drag-and-drop per creare email personalizzate o scegliete tra i modelli predefiniti Integrazioni con Gmail e Outlook : Sincronizzazione del CRM con la finestra In arrivo, registrazione delle email e monitoraggio di aperture e clic in tempo reale

: Sincronizzazione del CRM con la finestra In arrivo, registrazione delle email e monitoraggio di aperture e clic in tempo reale Strumenti di automazione e flussi di lavoro: Automazioni per i follower, invio di notifiche personalizzate e coinvolgimento dei contatti senza muovere un dito

Limiti di HubSpot

I prezzi aumentano rapidamente : Il piano Free di HubSpot è ottimo per i principianti, ma man mano che l'azienda cresce, i prezzi aumentano rapidamente

: Il piano Free di HubSpot è ottimo per i principianti, ma man mano che l'azienda cresce, i prezzi aumentano rapidamente Contratti annuali : Una volta entrati, non c'è una via d'uscita facile. HubSpot vi vincola a contratti annuali senza possibilità di recesso anticipato

: Una volta entrati, non c'è una via d'uscita facile. HubSpot vi vincola a contratti annuali senza possibilità di recesso anticipato Test A/B limitati : Dovrete pagare il piano Professional ($$$a/mese) per avere accesso ai test A/B

: Dovrete pagare il piano Professional ($$$a/mese) per avere accesso ai test A/B Non è ideale come strumento frammentario: HubSpot funziona al meglio quando lo si usa come una piattaforma completa. Se volete mischiare gli strumenti, questo potrebbe non essere quello che fa per voi

Prezzi di HubSpot

Sales Hub : A partire da $20/mese per due utenti

: A partire da $20/mese per due utenti Hub per il marketing : A partire da $20/mese per 1.000 leads

: A partire da $20/mese per 1.000 leads Service Hub : A partire da $20/mese per due utenti (include la chattare dal vivo)

: A partire da $20/mese per due utenti (include la chattare dal vivo) CRM Suite: A partire da $20/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5

: 4.4/5 Capterra: 4.5/5

8. Olark (il migliore per la chat e il servizio clienti delle piccole aziende)

via Olark Avete mai avuto la sensazione di perdere clienti solo perché non sono riusciti a trovare il pulsante "Contattaci" o a navigare nella vostra sezione di aiuto?

La piattaforma di live chattare di Olark vi viene in soccorso.

Olark offre box di chat personalizzabili e funzionalità di facile utilizzo come strumenti di chat automatizzati, monitoraggio dei visitatori, trasferimento di chat e condivisione di file per aziende piccole e in crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Olark

Personalizzazione del widget della chat : Personalizzate il vostro chattare per adattarlo all'aspetto del vostro sito web, o fate il passo più lungo della gamba con il PowerUp Chatbox non brandizzato

: Personalizzate il vostro chattare per adattarlo all'aspetto del vostro sito web, o fate il passo più lungo della gamba con il PowerUp Chatbox non brandizzato Strumenti avanzati di chattare : Semplificate la comunicazione con la condivisione di file, le notifiche sul desktop e i trasferimenti in chat

: Semplificate la comunicazione con la condivisione di file, le notifiche sul desktop e i trasferimenti in chat Analisi della chat : Monitoraggio del volume delle chat, aggiunta di tag personalizzati e reportistica email giornaliera, settimanale o mensile

: Monitoraggio del volume delle chat, aggiunta di tag personalizzati e reportistica email giornaliera, settimanale o mensile Messaggi automatizzati : Coinvolgere in modo proattivo i visitatori con saluti automatizzati, instradamento delle chat e risposte predefinite per far risparmiare tempo al team

: Coinvolgere in modo proattivo i visitatori con saluti automatizzati, instradamento delle chat e risposte predefinite per far risparmiare tempo al team Chattare in modo mirato: Raggiungete il cliente giusto al momento giusto con il monitoraggio del tempo e i trigger per la chat

Limiti di Olark

Integrazioni limitate : Anche se Olark si connette con alcuni strumenti CRM e di helpdesk, le sue integrazioni sono meno numerose rispetto ad altre piattaforme di live chattare

: Anche se Olark si connette con alcuni strumenti CRM e di helpdesk, le sue integrazioni sono meno numerose rispetto ad altre piattaforme di live chattare Basic chatbox : Se siete alla ricerca di funzionalità/funzione appariscenti come emoji o GIF, la chat di solo testo di Olark potrebbe risultare un po' banale

: Se siete alla ricerca di funzionalità/funzione appariscenti come emoji o GIF, la chat di solo testo di Olark potrebbe risultare un po' banale i PowerUp possono aumentare: Funzionalità personalizzate come Visitor Insights e Co-browsing richiedono costi aggiuntivi, rendendo Olark costoso per le piccole aziende

Prezzi di Olark

Piano standard : $29/mese per postazione

: $29/mese per postazione Piano Pro: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Olark

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: 4.5/5

9. Re:Amaze (migliore per il supporto clienti multicanale e l'integrazione con l'helpdesk)

via Re:Stupore Vi siete mai sentiti come se steste cercando di bilanciare un milione di attività di supporto clienti? Email, chattare dal vivo, social media e magari anche una sezione di FAQ per i clienti... può diventare un'esperienza travolgente.

I widget personalizzabili di Re:amaze per la chat, l'integrazione con il CRM e i flussi di lavoro automatizzati sono, beh, 'sorprendenti' per i team!

Le migliori funzionalità/funzione di Re:amaze

Supporto omnicanale : Gestione dei ticket di supporto dalla chat dal vivo, dalle email, dai social media, dagli SMS, dal VOIP e persino dalle basi di conoscenza delle FAQ in un'unica piattaforma unificata

: Gestione dei ticket di supporto dalla chat dal vivo, dalle email, dai social media, dagli SMS, dal VOIP e persino dalle basi di conoscenza delle FAQ in un'unica piattaforma unificata Flussi di lavoro automatizzati : Accelerazione dei tempi di risposta e miglioramento della produttività grazie all'automazione di attività ripetitive come lo smistamento dei ticket e le risposte

: Accelerazione dei tempi di risposta e miglioramento della produttività grazie all'automazione di attività ripetitive come lo smistamento dei ticket e le risposte Widget di chat personalizzabili : Personalizzate i widget della chat per adattarli all'estetica del vostro marchio e coinvolgere i vostri clienti con stile

: Personalizzate i widget della chat per adattarli all'estetica del vostro marchio e coinvolgere i vostri clienti con stile Monitoraggio in tempo reale : Monitoraggio dei visitatori dal vivo sul vostro sito e avvio di chat proattive, offrendo supporto prima ancora che i clienti lo richiedano

: Monitoraggio dei visitatori dal vivo sul vostro sito e avvio di chat proattive, offrendo supporto prima ancora che i clienti lo richiedano Strumenti di collaborazione per il team : Assegnate attività, aggiungete note interne e collaborate in modo efficiente con il vostro team alle richieste dei clienti

: Assegnate attività, aggiungete note interne e collaborate in modo efficiente con il vostro team alle richieste dei clienti Analisi e reportistica : Misurazione delle prestazioni, dei tempi di risposta e della soddisfazione dei clienti con reportistica dettagliata

: Misurazione delle prestazioni, dei tempi di risposta e della soddisfazione dei clienti con reportistica dettagliata Supporto multimediale: Gestire facilmente gli allegati, siano essi immagini, video o file

Limiti di Re:amaze

Curva di apprendimento più breve : Con così tante funzionalità/funzione, i team più piccoli potrebbero trovarlo troppo impegnativo per iniziare

: Con così tante funzionalità/funzione, i team più piccoli potrebbero trovarlo troppo impegnativo per iniziare Interfaccia complicata : L'interfaccia dovrebbe essere un po' più snella: attività semplici possono richiedere troppi clic

: L'interfaccia dovrebbe essere un po' più snella: attività semplici possono richiedere troppi clic Limiti del chatbot : Il chatbot a volte non coglie l'intento del cliente, causando risposte non corrispondenti

: Il chatbot a volte non coglie l'intento del cliente, causando risposte non corrispondenti Nessuna integrazione con WhatsApp : Nonostante la sua versatilità, Re:amaze non supporta ancora WhatsApp

: Nonostante la sua versatilità, Re:amaze non supporta ancora WhatsApp Supporto linguistico: Re:amaze non offre un supporto integrato per lingue popolari come lo spagnolo

Prezzi di Re:amaze

Basic : $29 per membro del team/mese

: $29 per membro del team/mese Pro : $49 per membro del team/mese

: $49 per membro del team/mese Plus: $69 per membro del team/mese

Re:amaze valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5

: 4.6/5 Capterra: 4.8/5

10. LiveAgent (la migliore soluzione all-in-one per helpdesk e chattare in diretta)

via LiveAgent E se fosse possibile monitorare e rispondere alle richieste dei clienti su più canali, senza sudare troppo?

Questo è il vantaggio che otterrete con LiveAgent.

Inoltre, oltre a centralizzare il supporto, LiveAgent vi permette di monitorare i visitatori del vostro sito web in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di LiveAgent

Videochiamate integrate : Chattare faccia a faccia con i clienti direttamente dalla piattaforma

: Chattare faccia a faccia con i clienti direttamente dalla piattaforma Sistema di biglietteria : Convertire le richieste dei clienti da qualsiasi canale (email, messaggi sociali, chattare dal vivo e altro) in ticket per una gestione più semplice

: Convertire le richieste dei clienti da qualsiasi canale (email, messaggi sociali, chattare dal vivo e altro) in ticket per una gestione più semplice Supporto multicanale : Gestione delle richieste dei clienti provenienti da email, live chat, telefono, videochiamate e perfino forum, tutto in un unico luogo

: Gestione delle richieste dei clienti provenienti da email, live chat, telefono, videochiamate e perfino forum, tutto in un unico luogo Monitoraggio del sito web: Monitoraggio dell'interazione dei visitatori con il vostro sito e offerta di inviti personalizzati alla chat in tempo reale

Limiti di LiveAgent

Integrazioni limitate : Sebbene LiveAgent brilli per la gestione delle comunicazioni, avrebbe bisogno di maggiori opzioni di integrazione con altri strumenti aziendali

: Sebbene LiveAgent brilli per la gestione delle comunicazioni, avrebbe bisogno di maggiori opzioni di integrazione con altri strumenti aziendali Nessun chatbot IA: A differenza di alcuni concorrenti, LiveAgent non offre chatbot IA per risposte automatizzate, il che potrebbe rallentare i tempi di risposta alle query più comuni

Prezzi di LiveAgent

free Forever : Piano piccolo: $2,5

Piano piccolo: $2,5 Piano piccolo: $9/mese per utente.

$9/mese per utente. Piano medio : $29/mese per utente.

: $29/mese per utente. Piano grande : $49/mese per utente.

: $49/mese per utente. Piano Enterprise: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni su LiveAgent

G2 : 4.5/5

: 4.5/5 Capterra: 4.7/5

11. ClickDesk (il migliore per il supporto vocale e la chat dal vivo)

Via ClickDesk Avete mai desiderato poter chattare con i vostri clienti e allo stesso tempo permettere loro di effettuare una chiamata, senza lasciare la stessa piattaforma?

Riunite ClickDesk, la popolare combinazione di live chat e supporto vocale.

L'ho provata di recente e mi è piaciuto il modo in cui combina conversazioni in tempo reale, supporto vocale e integrazione con i social media in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità di ClickDesk

**Gestione di chattare in tempo reale e di chiamate vocali con i clienti direttamente dalla piattaforma, offrendo loro diversi modi per richiedere supporto

Integrazione con i social media: Permette ai clienti di connettersi tramite Facebook e X (ex Twitter) per una maggiore flessibilità di comunicazione

Permette ai clienti di connettersi tramite Facebook e X (ex Twitter) per una maggiore flessibilità di comunicazione Analisi in tempo reale: Monitorare le prestazioni della chat e il comportamento dei visitatori con dati in tempo reale per migliorare il supporto clienti e aumentare il coinvolgimento

Monitorare le prestazioni della chat e il comportamento dei visitatori con dati in tempo reale per migliorare il supporto clienti e aumentare il coinvolgimento Widget "click-to-call": Consente di effettuare chiamate vocali istantanee attraverso il sito web con un solo clic, aiutando i clienti a ricevere supporto immediato senza lasciare la pagina

Consente di effettuare chiamate vocali istantanee attraverso il sito web con un solo clic, aiutando i clienti a ricevere supporto immediato senza lasciare la pagina Integrazione con app di terze parti: Si integra perfettamente con sistemi CRM, strumenti di email marketing e software di helpdesk per ottimizzare la gestione dei clienti

Limiti di ClickDesk

Capacità di chatbot di base : ClickDesk offre automazioni limitate con i chatbot, il che lo rende meno robusto per la gestione di query comuni senza agenti umani

: ClickDesk offre automazioni limitate con i chatbot, il che lo rende meno robusto per la gestione di query comuni senza agenti umani Nessun supporto per le videochiamate: Sebbene siano disponibili le chat vocali e dal vivo, ClickDesk non dispone di videochiamate integrate, il che potrebbe essere uno svantaggio per i team che necessitano di interazioni faccia a faccia con i clienti

Prezzi di ClickDesk

Piano Free: Gratis

Gratis Piano Pro: $14,99/mese per agente

$14,99/mese per agente PianoPlus: $24,99/mese per agente

$24,99/mese per agente Piano Enterprise: $39,99/mese per agente

ClickDesk valutazioni e recensioni

G2: 3.8/5

Capterra: 3.4/5

12. Acquire (migliore per il supporto clienti con co-browsing e chattare in video)

via Acquisire.io L'assistenza clienti via video dovrebbe essere crescere del 150% nei prossimi anni. Insomma, ha senso. Non vi piacerebbe poter fare una rapida videochiamata con un cliente confuso o condividere le schermate per risolvere un problema in pochi secondi?

Acquire è una piattaforma che sta già sfruttando al meglio questa tendenza.

La sua chattare in diretta con supporto video e VoIP integrato la rende perfetta per un supporto clienti faccia a faccia in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Acquire

Video e chiamate VoIP : Ospitate videochiamate unidirezionali o bidirezionali e connettetevi con i clienti tramite VoIP, il tutto integrato nella piattaforma, senza scaricare nulla di aggiuntivo

: Ospitate videochiamate unidirezionali o bidirezionali e connettetevi con i clienti tramite VoIP, il tutto integrato nella piattaforma, senza scaricare nulla di aggiuntivo Co-browsing e condivisione dello schermo : Interagire direttamente con il browser del cliente, guidandolo attraverso moduli, clic e decisioni in tempo reale

: Interagire direttamente con il browser del cliente, guidandolo attraverso moduli, clic e decisioni in tempo reale Visualizzazione unificata dell'agente : Gestione di tutte le conversazioni con i clienti, dalla chat dal vivo ai chatbot, in un'unica dashboard per un supporto clienti senza soluzione di continuità

: Gestione di tutte le conversazioni con i clienti, dalla chat dal vivo ai chatbot, in un'unica dashboard per un supporto clienti senza soluzione di continuità Integrazione della base di conoscenze: Suggerisce automaticamente articoli di assistenza durante le chat, riducendo al minimo la necessità di un agente in carne e ossa

Limiti di Acquire

Nessuno strumento di outbound marketing : Acquire eccelle nella chat dal vivo, ma manca delle funzionalità/funzione di outbound marketing presenti in altre piattaforme di chat

: Acquire eccelle nella chat dal vivo, ma manca delle funzionalità/funzione di outbound marketing presenti in altre piattaforme di chat Canali di marketing limitati: L'assenza di integrazione con Facebook Messenger e le opzioni di base per gli SMS ne limitano il potenziale di marketing

Prezzi di Acquire

Piano di servizio : $500/mese, più $25 per agente/mese

: $500/mese, più $25 per agente/mese Piano di soluzioni integrate: $2.000/mese, più $45 per agente/mese

Valutazioni e recensioni su Acquire

G2 : 4.3/5

: 4.3/5 Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

12. Facebook Messenger (il migliore per la comunicazione con i clienti sui social media)

via Facebook Ammettiamolo: quasi tutti sono già su Facebook 3 miliardi di utenti attivi per essere precisi. Quindi perché non utilizzare Facebook Messenger come piattaforma di supporto clienti?

È gratis, familiare e vi permette di connettervi con i vostri clienti dove sono più a loro agio.

Le migliori funzionalità di Facebook Messenger

Condivisione di file : Invio facile di file, documenti e immagini durante le chat, proprio come via email, per una comunicazione più veloce e fluida con i clienti

: Invio facile di file, documenti e immagini durante le chat, proprio come via email, per una comunicazione più veloce e fluida con i clienti Messaggi vocali e video : Inviate rapidi messaggi vocali o video per un tocco più personalizzato quando il testo non è sufficiente

: Inviate rapidi messaggi vocali o video per un tocco più personalizzato quando il testo non è sufficiente Automazioni : Impostazione di chatbot dotati di IA per gestire le richieste più comuni dei clienti, raccogliere feedback e persino promuovere i vostri servizi, perfetti per liberare il team del supporto clienti

: Impostazione di chatbot dotati di IA per gestire le richieste più comuni dei clienti, raccogliere feedback e persino promuovere i vostri servizi, perfetti per liberare il team del supporto clienti Chattare in gruppo : Coordinatevi con i team o con i clienti in tempo reale grazie all'impostazione di chattare in gruppo, ideali per la comunicazione basata su progetti o sucollaborazioni in tempo reale con i clienti *Condivisione della posizione: Condivisione della posizione in tempo reale, ideale per le aziende che gestiscono consegne o servizi di persona

: Coordinatevi con i team o con i clienti in tempo reale grazie all'impostazione di chattare in gruppo, ideali per la comunicazione basata su progetti o sucollaborazioni in tempo reale con i clienti *Condivisione della posizione: Condivisione della posizione in tempo reale, ideale per le aziende che gestiscono consegne o servizi di persona Impostazioni personalizzate per i contatti: Personalizzazione dei colori della chat per ogni cliente o esclusione delle conversazioni quando si ha bisogno di una pausa

Limiti di Facebook Messenger

Non tutti usano Facebook : Ok, contrariamente alla nostra introduzione, alcune persone hanno rinunciato ai social media, quindi potreste aver bisogno di una piattaforma di live chattare di backup

: Ok, contrariamente alla nostra introduzione, alcune persone hanno rinunciato ai social media, quindi potreste aver bisogno di una piattaforma di live chattare di backup Aspettative di risposta immediata: I clienti si aspettano una risposta rapida. Fortunatamente, è possibile impostare gli orari aziendali per gestire le loro aspettative

Prezzi di Facebook Messenger

Piano Free

Valutazioni e recensioni di Facebook Messenger

G2 : 4.2/5

: 4.2/5 Capterra: 4.3/5

14. WhatsApp (migliore per la messaggistica aziendale e per il servizio clienti)

via WhatsApp Io uso WhatsApp; tu usi WhatsApp; 50 milioni di aziende usano WhatsApp.

Aspetta, cosa?

Sì, startup e aziende di tutto il mondo stanno passando a WhatsApp per entrare in connessione con il proprio pubblico.

Sappiamo tutti come funziona a livello personale, ma Da fare per le aziende? Scopriamolo.

Le migliori funzionalità/funzione di WhatsApp

Profilo aziendale : Crea un volto professionale per la tua azienda aggiungendo il tuo indirizzo aziendale, il tuo sito web e altro ancora. Un badge verificato accanto al vostro nome aiuta a creare fiducia nei clienti

: Crea un volto professionale per la tua azienda aggiungendo il tuo indirizzo aziendale, il tuo sito web e altro ancora. Un badge verificato accanto al vostro nome aiuta a creare fiducia nei clienti Risposte rapide : Risparmiate tempo grazie all'impostazione di messaggi pre-scritti per le domande frequenti. Basta premere "/" e selezionare la risposta rapida, senza dover digitare ripetutamente la stessa cosa!

: Risparmiate tempo grazie all'impostazione di messaggi pre-scritti per le domande frequenti. Basta premere "/" e selezionare la risposta rapida, senza dover digitare ripetutamente la stessa cosa! Saluti e messaggi di saluto : Salutate automaticamente i clienti e inviate messaggi quando siete offline, perché la prima impressione è importante e a nessuno piace aspettare

: Salutate automaticamente i clienti e inviate messaggi quando siete offline, perché la prima impressione è importante e a nessuno piace aspettare Etichette : Organizzate i contatti e le chat con etichette come "Nuovo cliente" o "VIP", per facilitare l'ordinamento rapido delle conversazioni

: Organizzate i contatti e le chat con etichette come "Nuovo cliente" o "VIP", per facilitare l'ordinamento rapido delle conversazioni Cataloghi e collezioni : Presentate i vostri prodotti in cataloghi. I clienti possono sfogliarli senza lasciare WhatsApp

: Presentate i vostri prodotti in cataloghi. I clienti possono sfogliarli senza lasciare WhatsApp Messaggi interattivi: Aggiungete pulsanti per risposte rapide e inviti all'azione (CTA) per facilitare la navigazione. Non è più necessario digitare manualmente: basta un clic e via!

Limiti di WhatsApp

Nessun supporto per i numeri VoIP : Purtroppo WhatsApp non supporta più i numeri VoIP. È necessaria una scheda SIM fisica

: Purtroppo WhatsApp non supporta più i numeri VoIP. È necessaria una scheda SIM fisica Un solo account per dispositivo : È possibile utilizzare un solo account per dispositivo alla volta, il che potrebbe limitare l'utilizzo da parte di team più numerosi

: È possibile utilizzare un solo account per dispositivo alla volta, il che potrebbe limitare l'utilizzo da parte di team più numerosi Potenziale eccesso di messaggi : Attenzione a non spammare i clienti con troppi messaggi: può diventare fastidioso in fretta!

: Attenzione a non spammare i clienti con troppi messaggi: può diventare fastidioso in fretta! Legato a Facebook: Data la titolarità di WhatsApp da parte di Facebook, questo potrebbe essere un ostacolo per coloro che diffidano del gigante dei social media"

Prezzi di WhatsApp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su WhatsApp

G2 : 4.7/5

: 4.7/5 Capterra: 4.7/5

15. WeChat (migliore per la comunicazione globale e per l'integrazione dei pagamenti mobili)

via WeChat Oltre una miliardi di persone utilizzano WeChat ogni mese. È una piattaforma potente per la messaggistica individuale e di gruppo, le promozioni di marketing e il supporto clienti.

Tuttavia, poiché WeChat ha sede in Cina, scopriamo come può funzionare per la vostra azienda all'estero.

Le migliori funzionalità/funzione di WeChat

Account ufficiale WeChat : Create un profilo aziendale verificato e interagite direttamente con i vostri clienti. È come avere un mini sito web all'interno di WeChat. Potete pubblicare articoli, fare promozioni e costruire la credibilità del vostro marchio

: Create un profilo aziendale verificato e interagite direttamente con i vostri clienti. È come avere un mini sito web all'interno di WeChat. Potete pubblicare articoli, fare promozioni e costruire la credibilità del vostro marchio Miniprogrammi WeChat : Costruite mini-programmi per coinvolgere il vostro pubblico senza che debba lasciare l'app. Considerateli come app all'interno dell'ecosistema WeChat, dall'e-commerce al servizio clienti

: Costruite mini-programmi per coinvolgere il vostro pubblico senza che debba lasciare l'app. Considerateli come app all'interno dell'ecosistema WeChat, dall'e-commerce al servizio clienti Negozi WeChat : Impostazione di un negozio online direttamente su WeChat! I vostri clienti possono sfogliare, acquistare e persino ricevere supporto clienti, tutto in un unico luogo

: Impostazione di un negozio online direttamente su WeChat! I vostri clienti possono sfogliare, acquistare e persino ricevere supporto clienti, tutto in un unico luogo Integrazione dei pagamenti : Permette di effettuare transazioni senza problemi con i pagamenti online tramite WeChat Pay.

: Permette di effettuare transazioni senza problemi con i pagamenti online tramite WeChat Pay. WeChat CRM : Raccogliete dati sulle interazioni e sul comportamento dei clienti. Potete monitorare quando parlano del vostro marchio, offrono supporto e utilizzare queste informazioni per adattare la vostra strategia di marketing

: Raccogliete dati sulle interazioni e sul comportamento dei clienti. Potete monitorare quando parlano del vostro marchio, offrono supporto e utilizzare queste informazioni per adattare la vostra strategia di marketing Canali e livestream di WeChat: Creare brevi video e ospitare eventi di shopping dal vivo per coinvolgere il pubblico

Limiti di WeChat

Configurazione complicata : L'impostazione di un account WeChat ufficiale può essere complicata, soprattutto per le aziende non cinesi. È necessario superare alcuni ostacoli e pagare una tassa di verifica

: L'impostazione di un account WeChat ufficiale può essere complicata, soprattutto per le aziende non cinesi. È necessario superare alcuni ostacoli e pagare una tassa di verifica Legato alla Cina : WeChat è dominante in Cina, ma se la vostra azienda opera a livello globale, avrete bisogno di altre piattaforme per raggiungere i clienti internazionali.

: WeChat è dominante in Cina, ma se la vostra azienda opera a livello globale, avrete bisogno di altre piattaforme per raggiungere i clienti internazionali. Personalizzazione limitata: Sebbene la piattaforma offra strumenti potenti, le opzioni di personalizzazione per le aziende sono alquanto limitate rispetto alle app autonome

Prezzi di WeChat

Aziende straniere: I prezzi partono da 500 dollari, con un costo aggiuntivo di verifica di 99 dollari all'anno

ClickUp: Ottimo per le chat, ancora meglio per la comunicazione

Riportiamo la conversazione a ciò che conta: trovare una piattaforma di chat che si adatti alle vostre esigenze e agli obiettivi della vostra azienda.

Tra le tante opzioni disponibili, ognuna delle quali pretende di essere la migliore in qualche modo, ClickUp si distingue per un semplice motivo: vi offre esattamente ciò di cui avete bisogno, senza inutili fronzoli. Perché perdere tempo (e denaro) con funzionalità/funzione che non userete mai?

ClickUp è stato progettato per offrirvi la più efficiente esperienza di project management ed è ricco di strumenti che rendono felici il vostro team e i vostri clienti.

Siete pronti a semplificare i vostri flussi di lavoro? Salite a bordo e iscrivetevi a ClickUp gratis oggi stesso!