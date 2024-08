le 10 migliori app per il team chattare per le aziende nel 2024

La comunicazione istantanea tra i membri del team è essenziale per portare avanti qualsiasi progetto. Un tempo i colleghi si scambiavano email per comunicare all'interno del team. Nel corso del tempo, la comunicazione dei progetti tramite ingombranti thread di email è diventata praticamente un ricordo del passato.

L'ambiente di lavoro digitale di oggi privilegia le app di messaggistica e gli strumenti di chattare per una collaborazione di team efficiente e senza interruzioni. Naturalmente, sono anche ideali per inviare foto di gatti ai colleghi! 🐈

Io e il mio team abbiamo trascorso molto tempo a valutare le app per chattare con i team più popolari disponibili sul mercato. In base alle loro funzionalità/funzione e alle esperienze degli utenti, abbiamo stilato questo elenco delle dieci migliori app per chattare in team tra cui scegliere.

Iniziamo! 🚀

Cosa cercare nelle app per chattare con i team? App per chattare in team sono l'hub di tutte le attività sul posto di lavoro. Ecco alcuni dei parametri che si possono utilizzare per valutare le app per chattare:

Messaggio istantaneo: Questo è scontato. Un'app per chattare con i team deve consentire la comunicazione diretta e in tempo reale tra singoli utenti e gruppi

Questo è scontato. Un'app per chattare con i team deve consentire la comunicazione diretta e in tempo reale tra singoli utenti e gruppi Chattare in gruppo: Dovreste essere in grado di creare gruppi per comunicare e condividere file con più membri del team contemporaneamente

Dovreste essere in grado di creare gruppi per comunicare e condividere file con più membri del team contemporaneamente Notifiche: L'app per chattare in team deve notificare istantaneamente agli utenti i nuovi messaggi e le nuove attività, per consentire loro di rispondere senza ritardi

L'app per chattare in team deve notificare istantaneamente agli utenti i nuovi messaggi e le nuove attività, per consentire loro di rispondere senza ritardi Condivisione di file: Un'app di messaggistica o una piattaforma di chat per team deve fornire un modo rapido ed efficiente per condividere file, documenti, immagini e altro ancora, per ottenere un feedback rapido e mantenere le cose in movimento

Un'app di messaggistica o una piattaforma di chat per team deve fornire un modo rapido ed efficiente per condividere file, documenti, immagini e altro ancora, per ottenere un feedback rapido e mantenere le cose in movimento **App dedicate per tutte le piattaforme: gli utenti devono poter accedere all'app di messaggistica dal web, dal desktop e dalle app mobili su Windows/Mac e Android/iOS

**Interfaccia facile da usare: l'interfaccia utente della chat deve essere abbastanza intuitiva da permettere agli utenti di navigare tra le funzioni dell'app senza bisogno di un programma di formazione.

Integrazioni: L'app per chattare con il team deve essere ben integrata con gli strumenti utilizzati nei flussi di lavoro quotidiani, come CRM, calendario, soluzioni per videoconferenze, ecc.

Ora che sapete cosa cercare in un'app per la chat di team app di messaggistica di team per la vostra azienda passiamo alla nostra top ten di consigli.

Le 10 migliori app per chattare in team da usare nel 2024

1. ClickUp (Miglior strumento di collaborazione e project management)

Con l'app per chattare con il team di ClickUp, riunite le comunicazioni del team in un unico spazio e condividete aggiornamenti, collegate risorse e collaborate senza sforzo ClickUp è uno strumento completo per la comunicazione, la collaborazione e il project management del team.

Sebbene molte app per chattare con i team offrano funzionalità di messaggistica di base, non sono all'altezza di aree come il project management e il monitoraggio delle attività. Per comprendere un messaggio di chat nel suo contesto progettuale, i team sono costretti a destreggiarsi tra più strumenti, con conseguente frammentazione delle conversazioni e riduzione della produttività.

Tuttavia, con una strumento all-in-one come ClickUp, il team può ottimizzare la comunicazione, la collaborazione e il project management in un'unica piattaforma, risparmiando tempo e migliorando l'efficienza.

Utilizzando ClickUp Chattare è possibile centralizzare e contestualizzare le discussioni del team e quelle relative ai progetti, rendendola una soluzione olistica per comunicazione e collaborazione . È possibile aggiungere file, attività, video, immagini, clip audio e altro ancora alla visualizzazione della chat e assicurarsi che il messaggio venga ascoltato in modo forte e chiaro.

In questo modo si riduce il passaggio da un contesto all'altro, si aumenta la produttività e si ottimizza il lavoro.

All'interno di un'attività di ClickUp, è possibile creare e organizzare facilmente liste di controllo dettagliate con gruppi di voci della lista di controllo che possono anche essere assegnate ad altri utenti ClickUp Brain l'assistente integrato di ClickUp AI, trasforma l'area di lavoro in una base di conoscenza ricercabile. Ottiene risposte rapide su attività, documenti e altre informazioni relative al progetto senza lasciare la chat. Risparmia tempo automatizzando attività ripetitive come la creazione di riepiloghi/riassunti del progetto, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e reportistica, in modo che possiate concentrarvi sul lavoro che conta davvero.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Canali di chat specifici per i progetti: Discutete in tempo reale con il vostro team sulle attività e sugli aggiornamenti dei progetti creando canali dedicati per ogni progetto con ClickUp Chat View

Discutete in tempo reale con il vostro team sulle attività e sugli aggiornamenti dei progetti creando canali dedicati per ogni progetto con ClickUp Chat View Comunicazione contestuale: Menzioni di attività o allegati di documenti direttamente nella chat per fornire un contesto alle conversazioni. Questa funzionalità/funzione assicura che tutti siano sulla stessa pagina senza dover lasciare la chat per ulteriori informazioni

Menzioni di attività o allegati di documenti direttamente nella chat per fornire un contesto alle conversazioni. Questa funzionalità/funzione assicura che tutti siano sulla stessa pagina senza dover lasciare la chat per ulteriori informazioni Messaggistica in tempo reale: La conversazione fluisce senza lasciare ClickUp: la visualizzazione della chat consente di discutere istantaneamente di attività e aggiornamenti

La conversazione fluisce senza lasciare ClickUp: la visualizzazione della chat consente di discutere istantaneamente di attività e aggiornamenti Gestione dei compiti: Suddividete gli obiettivi di un progetto più ampio in compiti e sottocompiti gestibili, assegnateli ai membri del team, fissate le date di scadenza, aggiungete file audio e video e aggiornate lo stato delle attività per mantenere la visibilità sullo stato di avanzamento del progettoAttività di ClickUp *Creazione di attività in chat: Trasforma rapidamente le idee della chat in attività con pochi clic

Create progetti con attività gerarchiche, attività secondarie e liste di controllo per monitorare lo stato del progetto e il carico di lavoro del team tramite ClickUp Tasks

Gestione dei documenti: Creazione e condivisione di documenti ben strutturati conClickUp Documenti per catturare e organizzare le idee del team e renderle facilmente accessibili.

Collabora ai tuoi documenti ClickUp in tempo reale o asincrono con indicazioni di digitazione e commenti

**Invitare i membri del team in chat per sessioni di brainstorming e collaborazione visiva conLavagne online di ClickUp. Iniziate a collaborare con il vostro team su una tela bianca, create mappe mentali e flussi di lavoro, annotate e aggiungete note per iterare e sviluppare le idee

Collaborazione visiva e brainstorming con le lavagne online di ClickUp

Registrazione dello schermo: Registrare rapidi video di presentazione o comunicare le vostre idee e istruzioni con il vostro team tramite videoClickUp Clip. Condivisione di queste Clip in chat

Conversazioni video asincrone con ClickUp Clip per chattare con il team senza soluzione di continuità

Notifiche semplificate: personalizzatenotifiche per rimanere aggiornati su ciò che conta di più. ClickUp vi permette di regolare con precisione gli avvisi che ricevete, in modo da non essere sommersi dalle chiacchiere, pur rimanendo sempre nel giro

Limiti di ClickUp

Non tutte le funzionalità/funzione avanzate di ClickUp sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i dettagli dei prezzi

Contattare per i dettagli dei prezzi ClickUp Brain: Disponibile come componente aggiuntivo a qualsiasi piano a pagamento al costo di $7 per utente al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Slack (Miglior strumento di messaggistica istantanea e collaborazione)

via Slack Slack è un'app di chat molto utilizzata che si integra con oltre 2000 strumenti e si adatta perfettamente allo stack tecnologico di qualsiasi organizzazione.

L'app mobile di Slack, facile da usare, offre funzioni avanzate per consentire a voi e al vostro team di continuare le conversazioni di lavoro ovunque e in qualsiasi momento. È possibile ottimizzare la comunicazione del team creando canali dedicati (che iniziano con "#") per argomenti, discussioni o scopi specifici.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Create canali pubblici o privati. È possibile aggiungere a un canale alcuni compagni di squadra selezionati per avere discussioni mirate su un progetto o un'iniziativa

Aggiungete nuovi membri alla discussione menzionandoli con '@' in una risposta, e ogni utente che partecipa a un thread viene avvisato delle nuove risposte o attività

Condivisione di immagini, video, documenti e anteprime di file in un messaggio diretto o in un canale tramite upload e download rapidi

Avviare riunioni giornaliere o video istantanee o inviare note vocali direttamente dall'app

Limiti di Slack

La struttura dei prezzi di Slack può renderlo inaccessibile per i piccoli team. La versione gratuita offre una cronologia dei messaggi limitata e supporta un numero inferiore di integrazioni

Manca di funzionalità/funzione avanzate per le videoconferenze, come la programmazione delle riunioni e le note all'interno della riunione

Prezzi di Slack

**Free Forever

Pro: $8,75/mese per utente

$8,75/mese per utente Business+: $15/mese per utente

$15/mese per utente Enterprise Grid: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Slack IA: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento con un sovrapprezzo di $10 per utente

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4,5/5 (32.000+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ recensioni)

3. Microsoft Teams (Migliore piattaforma di collaborazione e videoconferenza per team aziendali)

via Microsoft Sebbene Microsoft Teams disponga di un'interfaccia di messaggistica, è stato costruito come strumento incentrato principalmente sulle videoconferenze per team di grandi dimensioni. È possibile pianificare riunioni video e partecipare a riunioni e chattare online da un browser web, un'applicazione desktop o un'app mobile. Microsoft Teams fornisce anche annotazioni e didascalie dal vivo per le riunioni in videoconferenza.

Pensato per il mercato Enterprise, Teams viene fornito in bundle con Office365 e lavora senza problemi con questo ecosistema di applicazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Scambio di messaggi con i compagni di squadra tramite conversazioni private o chattare in gruppo

Condivisione di file e collegamenti con utenti o gruppi. Una scheda dedicata ai file, fissata all'inizio di una conversazione, facilita la posizione dei file

Avviare chiamate audio e video all'interno di una conversazione privata, creare videoconferenze istantanee in una chat di gruppo con un massimo di 300 partecipanti o programmare una riunione online utilizzando le integrazioni di Calendario o Outlook

Limiti di Microsoft Teams

Per alcuni utenti potrebbe essere difficile integrare Teams nel proprio stack tecnologico se la loro organizzazione non è iscritta a Office365

Da fare non supporta il project management avanzato delle attività e dei progetti

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

$12,50/mese per utente Microsoft 365 Business Premium: $22/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (oltre 15.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 9.400 recensioni)

4. Google Chattare (migliore per gli utenti dell'area di lavoro di Google)

via Area di lavoro di Google Google Chat è un'app di chat semplice ma funzionale, adatta ai team che necessitano di funzioni di messaggistica istantanea e videoconferenza in tempo reale. Come la maggior parte delle altre app per chattare, è possibile aggiungere file audio e video e creare "spazi" per ospitare discussioni relative a team, argomenti o progetti.

Consente conversazioni individuali e chattare in gruppo su larga scala fino a 50.000 partecipanti.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Chattare

Funziona perfettamente con le altre aree di lavoro di Google: Gmail, Google Calendar, Google Drive, ecc

Facilita le discussioni con thread in linea

Aiuta a trovare informazioni nelle conversazioni in chat utilizzando lo strumento di ricerca

Riepilogare/riassumere le conversazioni con Google Assistant

Limiti di Google Chattare

Mancano funzioni avanzate di chattare, come la possibilità di copiare collegamenti a messaggi specifici

Lo spazio di archiviazione è limitato nei piani di livello più basso

Prezzi di Google Chat

Area di lavoro Google Essentials : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Google Area di lavoro Starter : $7,20/mese per utente

: $7,20/mese per utente Google Area di Lavoro Standard : $14,40/mese per utente

: $14,40/mese per utente Google Area di lavoro Plus: $21,60/mese per utente

$21,60/mese per utente Google Area di lavoro Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Google Chattare

G2: 4,6/5 (42.000+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 2.300 recensioni)

Leggi tutto: Le 10 migliori alternative a Google Chattare per migliorare la comunicazione del team

5. Pumble (la migliore alternativa gratuita a Slack per le PMI)

via Pumble Pumble organizza la comunicazione del team in canali per specifici team, progetti o argomenti. È possibile ospitare riunioni vocali o video 1:1 con utenti o grandi gruppi. La cronologia dei messaggi è illimitata e consente di accedere facilmente a messaggi e file.

Il design dell'interfaccia utente, le funzionalità e le funzioni di Pumble rispecchiano fedelmente quelle di Slack. Quindi, se il vostro team ha bisogno di una Alternativa a Slack che vi permetta di evitare le alte tariffe per gli utenti senza compromettere le funzionalità/funzione di comunicazione, non cercate altro che Pumble.

Le migliori funzionalità/funzione di Pumble:

Con il piano "Free Forever" gli utenti sono illimitati e la cronologia dei messaggi è completa

Facilita l'adozione dei team grazie a un'interfaccia user-friendly simile a quella di Slack

Invia messaggi istantanei in privato o a gruppi, crea thread di messaggistica e condivide file

Limiti di Pumble

Il supporto per le integrazioni è limitato ai livelli di prezzo più bassi

La condivisione dello schermo durante le videochiamate è supportata solo nei piani a pagamento

Prezzi di Pumble

**Free Forever

Pro: $2,99/mese per utente

$2,99/mese per utente Business: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente Azienda: $7,99/mese per utente

Pumble valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Leggi tutto: 10 alternative a Pumble per chattare e comunicare con il team nel 2024

6. Chanty (Miglior strumento di messaggistica e gestione delle attività)

via Chanty Chanty è una piattaforma di chattare e comunicare con il team, con funzionalità integrate di gestione delle attività e dei progetti che la distinguono dalla maggior parte degli altri strumenti di questo elenco. Può essere utilizzata per annunci a livello aziendale e per la messaggistica privata con messaggi programmati e a scomparsa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Creare e assegnare attività dai messaggi, organizzarle su schede Kanban, impostare date di scadenza e ricevere promemoria per le scadenze

Discutere gli aggiornamenti con il team utilizzando testi e messaggi vocali

Effettuare videochiamate e presentazioni dello schermo per una collaborazione più rapida

Limiti di Chantly

Non c'è una visualizzazione del calendario per visualizzare le attività su una sequenza temporale, per cui gli utenti devono passare al setaccio le date di scadenza delle attività manualmente

Ha un numero limitato di integrazioni native

Prezzi di Chanty

free Forever : Sempre gratis

Sempre gratis Aziendale: $4/mese per utente

Chanty valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Teams (Miglior strumento di comunicazione asincrona per team remoti)

via Twist Twist è un'app per la comunicazione di gruppo costruita per rendere più produttivi i team remoti attraverso conversazioni asincrone. Invece di inviare messaggi direttamente nei canali, gli utenti creano o contribuiscono a thread all'interno di un canale come se partecipassero a un forum. L'interfaccia è progettata per ridurre al minimo il disordine, in modo che nessuna conversazione vada persa.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twist

Mantenere le conversazioni focalizzate e organizzate con i thread asincroni

Formattate le vostre risposte in testo usando l'editor di messaggi e reagite ai messaggi usando le emoji

Invio di messaggi diretti ai compagni di squadra e conversazioni private 1:1

Trovare rapidamente le informazioni nei thread utilizzando la potente funzionalità di ricerca

Limiti di Twist

Nessuna comunicazione in tempo reale

Se il team è abituato alla messaggistica istantanea, adattarsi alle conversazioni asincrone in thread può essere più difficile

Limitate integrazioni native con software di terze parti

Prezzi di Twist

**Gratis

Unlimitato: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Twist

G2: Non abbastanza recensioni

Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Flock (Miglior hub di collaborazione per le organizzazioni)

via Gregge Flock Team Messenger include tutte le funzionalità/funzioni essenziali che ci si aspetta da un'app per chattare con i team: canali di conversazione, videoconferenze, condivisione di file, ecc.

Inoltre, aiuta a tenere traccia delle attività con note, promemoria e impegni. A causa delle numerose somiglianze nell'interfaccia e nella navigazione, può essere un ottimo Alternativa a Microsoft Teams .

Migliori funzionalità/funzione di Flock

Semplificare le conversazioni con tutto il team utilizzando i canali e creare thread di discussione rispondendo ai messaggi in un canale

Effettuare chiamate audio e video in conversazioni private o in un canale per chiamate di gruppo

Condividete file in sicurezza con utenti o team e accedete rapidamente a tutti i file condivisi nell'area di lavoro

Limiti di Flock

Alcuni utenti hanno riferito che la scarsa qualità dell'immagine ha influito sulla comunicazione durante le riunioni cruciali

Potrebbe non integrarsi con tutti gli strumenti o le applicazioni specifiche su cui il team fa affidamento, richiedendo soluzioni manuali o passaggi aggiuntivi

Prezzi di Flock

**Gratis

Pro: $6/mese per utente

$6/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Flock valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

9. Troop Messenger (Migliore app di comunicazione per team remoti)

via TruppaMessaggero Troop Messenger è uno strumento di collaborazione e messaggistica istantanea pensato per i team che cercano una piattaforma sicura per la comunicazione aziendale e la gestione del team. Facilita la comunicazione tra team tramite chat, chiamate vocali e videochiamate con condivisione dello schermo. Il punto di forza di Troop è la sicurezza: è possibile inviare messaggi riservati in una finestra di chat privata che si autodistrugge e non lascia alcuna cronologia delle chat.

Le migliori funzionalità/funzione di Troop

Mettete in sicurezza le vostre conversazioni di lavoro con la crittografia end-to-end

Invio simultaneo di messaggi e file a più utenti senza creare canali aggiuntivi

Condivisione di file in conversazioni 1:1 o chat di gruppo e visualizzazione di anteprime dei file condivisi

Limiti delle truppe

La versione mobile può essere più lenta rispetto all'applicazione desktop

Non esiste un piano Free; Troop offre solo una versione di prova gratuita di sette giorni

Prezzi di Troop

Premium: $2,50/mese per utente

$2,50/mese per utente Enterprise: $5/mese per utente

$5/mese per utente Superior: $9/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Troop

G2: 4.6/5 (70+ recensioni)

Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. Zoho Cliq (la migliore app per la comunicazione in team per le organizzazioni nell'ecosistema Zoho)

via Zoho Cliq è l'app di messaggistica aziendale della suite di applicazioni Zoho. È un software per chattare in team leggero e veloce che si integra perfettamente con la suite di app aziendali Zoho. È possibile trasformare le conversazioni importanti di un canale in un messaggio diretto privato e ospitare flussi video per fare annunci importanti o ospitare sale cittadine.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Cliq

Visualizzazione di più conversazioni in un'unica finestra

Ospitare videochiamate e audio illimitate con opzioni di condivisione dello schermo

Condivisione di file con i canali e discussioni threadate tramite commenti

Limiti di Zoho Cliq

Mancanza di opzioni per personalizzare le notifiche o il layout della finestra di chattare

Nessun supporto per la marcatura o l'annotazione di PDF e immagini

Prezzi di Zoho Cliq

**Gratis

Standard : $18/mese per utente

: $18/mese per utente Professionale: $2/mese per utente

$2/mese per utente Azienda: $4/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho Cliq

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (80+ recensioni)

Usa ClickUp per una comunicazione efficace del team

Le app per chattare con i team offrono molte funzionalità/funzione che possono semplificare la comunicazione all'interno dell'organizzazione: messaggistica istantanea, videochiamate e audio, condivisione di file, ecc. Tuttavia, la comunicazione sul posto di lavoro ruota spesso intorno ad attività e progetti. Se l'app di chat del team non supporta la gestione delle attività, le conversazioni del team saranno disperse in più strumenti.

Sappiamo che il passaggio da un'app all'altra può ridurre significativamente la produttività. Ed è qui che ClickUp ci aiuta come soluzione all-in-one. Combina la gestione delle attività e dei progetti, la collaborazione tra team e la chattare in un'unica piattaforma.

Il vostro team può iniziare a lavorare con ClickUp oggi stesso. Attività, sprint, schede Kanban, documenti, lavagne e chat in tempo reale sono disponibili su tutti i piani, compreso il piano Free Forever. Iscrivetevi gratis a ClickUp .