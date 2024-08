10 alternative a Pumble per chattare e comunicare con i team nel 2024

Il lavoro da remoto di un team offre maggiore flessibilità e produttività, ma il principale svantaggio è la mancanza di comunicazione. Questo riduce l'efficienza e influisce sulla collaborazione e sul processo decisionale del team. Per risolvere questo problema, è necessario uno strumento di comunicazione con il team di facile utilizzo.

Molti team utilizzano Pumble, un'app gratuita di messaggistica istantanea per team remoti che ottimizza la comunicazione e la produttività. Ma ecco cosa dovete sapere: sebbene Pumble abbia molte funzionalità/funzione preziose, presenta anche alcuni problemi.

Per istanza, lo strumento di ricerca può essere un po' incoerente e alcuni utenti trovano che l'interfaccia utente/UX non sia di loro gradimento. Inoltre, le integrazioni sono limitate e non è possibile personalizzare l'area di lavoro con il proprio logo o colori. Quindi, se state utilizzando Pumble o lo state considerando per la comunicazione remota del team , dovreste dare un'occhiata alle 10 migliori alternative a Pumble discusse qui sotto per il vostro obiettivi di comunicazione .

Cosa cercare nelle alternative a Pumble?

Quando si cercano alternative a Pumble o app per la comunicazione di team per la vostra organizzazione, ecco alcuni fattori da considerare:

UI intuitiva: Le app di messaggistica istantanea devono avere un'interfaccia utente intuitiva per un'esperienza fluida e funzionalità di chattare istantaneamente all'interno dell'azienda

Le app di messaggistica istantanea devono avere un'interfaccia utente intuitiva per un'esperienza fluida e funzionalità di chattare istantaneamente all'interno dell'azienda **La piattaforma di comunicazione online dovrebbe fornire avvisi di chiamata e messaggi istantanei

Supporto clienti: Un supporto clienti inadeguato può essere uno svantaggio significativo quando si passa da una piattaforma di comunicazione all'altra

Un supporto clienti inadeguato può essere uno svantaggio significativo quando si passa da una piattaforma di comunicazione all'altra Personalizzazione: Dovreste essere in grado di personalizzare lo strumento di comunicazione aggiungendo il logo del team o cambiando il tema colore

Dovreste essere in grado di personalizzare lo strumento di comunicazione aggiungendo il logo del team o cambiando il tema colore Integrazioni: Verificare quali app è possibile integrare con l'app di comunicazione del team per gestire meglio il flusso di lavoro

Verificare quali app è possibile integrare con l'app di comunicazione del team per gestire meglio il flusso di lavoro Piani tariffari personalizzati: Dovreste prendere in considerazione la possibilità di pagare per uno strumento di comunicazione con piani tariffari personalizzati e opzioni di scalabilità in base alle vostre esigenze aziendali

Le 10 migliori alternative a Pumble da usare nel 2024

1. ClickUp

ClickUp è un'app all-in-one per i team per aumentare la produttività. Può essere utilizzata come app di messaggistica istantanea, come strumento di collaborazione e come strumento per la gestione delle risorse umane software di project management . Con il Visualizzazione della chat ClickUp , è possibile inviare facilmente messaggi ai colleghi in pochi secondi utilizzando le menzioni @, condividere aggiornamenti, discutere progetti e scambiare file per una collaborazione istantanea e dal vivo.

gestite tutte le comunicazioni e le risorse del progetto in un unico luogo per una collaborazione senza interruzioni con ClickUp Chattare View

La comunicazione può diventare difficile quando sono coinvolte numerose persone, soprattutto se alcuni membri del team lavorano da remoto. Stabilire un processo per garantire che tutti siano allineati e sulla stessa pagina è essenziale.

Utilizzate il modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp per stabilire chiare linee guida di comunicazione e migliorare l'efficienza del team

È possibile utilizzare Il modello di matrice per la comunicazione e le riunioni del team di ClickUp per creare piani e linee guida di comunicazione interna. Vi aiuta a organizzare le conversazioni e le attività del team, a identificare le lacune nella comunicazione e a garantire la responsabilità.

Nel complesso, la combinazione di chat interna, gestione delle attività, condivisione di file e strumenti di collaborazione rende ClickUp una piattaforma ideale per il coordinamento delle attività, la condivisione di idee o il brainstorming di soluzioni creative. Inoltre, la piattaforma si integra con oltre 1000 applicazioni, tra cui strumenti di comunicazione come Slack, Zoom e così via, in modo da poter lavorare comodamente da un'unica schermata.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Oltre alla messaggistica istantanea, ClickUp offre tutte le funzionalità/funzione per semplificare il lavoro di squadra e migliorare la produttività, rendendolo uno dei migliori strumenti di comunicazione sul posto di lavoro .

@Menzioni nelle attività: Taggare i compagni di squadra direttamente all'interno delle attività utilizzando @menzioni inVisualizzazione della chat di ClickUp per avvisare i membri del team interessati e garantire che tutti siano informati sulle discussioni e sugli aggiornamenti relativi alle attività

Taggare i compagni di squadra direttamente all'interno delle attività utilizzando @menzioni inVisualizzazione della chat di ClickUp per avvisare i membri del team interessati e garantire che tutti siano informati sulle discussioni e sugli aggiornamenti relativi alle attività Lavagna online: UtilizzareLavagna online di ClickUp come tela virtuale per fare brainstorming, visualizzare idee e collaborare in tempo reale. La lavagna online può essere utilizzata anche percreare piani di comunicazione per i progettidiscutere le Sequenze del progetto con il team, disegnare diagrammi e condividere idee

UtilizzareLavagna online di ClickUp come tela virtuale per fare brainstorming, visualizzare idee e collaborare in tempo reale. La lavagna online può essere utilizzata anche percreare piani di comunicazione per i progettidiscutere le Sequenze del progetto con il team, disegnare diagrammi e condividere idee Documenti: Create, modificate e collaborate ai documenti direttamente all'interno della piattaforma, utilizzando i seguenti strumentiDocumenti ClickUp. Grazie alle ricche opzioni di formattazione, alla modifica in tempo reale e al monitoraggio del tempo di versione, ClickUp Docs elimina la necessità di strumenti esterni

monitorate l'attività sui progetti, i commenti e le modifiche di stato con la vista Azioni di ClickUp per visualizzare il lavoro in corso (WIP) e vedere tutti i lavori in quella posizione

Vista Azioni: Monitoraggio dell'attività del team conVista Azioni di ClickUpè un hub centralizzato per il monitoraggio dell'attività del team e dello stato delle attività, dei progetti e delle conversazioni. È possibile visualizzare rapidamente gli aggiornamenti, i commenti e le modifiche apportate dai membri del team, garantendo così trasparenza e responsabilità all'interno del team

Monitoraggio dell'attività del team conVista Azioni di ClickUpè un hub centralizzato per il monitoraggio dell'attività del team e dello stato delle attività, dei progetti e delle conversazioni. È possibile visualizzare rapidamente gli aggiornamenti, i commenti e le modifiche apportate dai membri del team, garantendo così trasparenza e responsabilità all'interno del team Gestione delle attività: Organizzate le attività, impostate le priorità, assegnate le responsabilità e monitorate lo stato in modo efficiente. Grazie alle opzioni di personalizzazione avanzate per le visualizzazioni delle attività, alle opzioni di filtraggio avanzate e alle funzionalità/funzione di automazione, è possibile gestire i flussi di lavoro in modo efficace e rimanere in testa ai progetti

Limiti di ClickUp

Per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp le funzionalità/funzioni e i personalizzi possono essere eccessivi

Il software non dispone di una funzionalità/funzione di videoconferenza nativa per le riunioni virtuali (anche se è possibile registrare le schermate). Tuttavia, è possibile integrare piattaforme di videochiamata gratuite come Zoom

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro piani tariffari adatti a ogni team:

Free Forever: Per sempre

Per sempre Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (4.000+ recensioni)

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Durante la ricerca di alternative a Pumble, si può prendere in considerazione anche Microsoft Teams. Si tratta di una piattaforma centralizzata dove è possibile chattare, chiamare e collaborare con i colleghi in tempo reale, migliorando la produttività del team.

È possibile effettuare chiamate audio e video, condurre riunioni virtuali e collaborare su documenti e progetti. Grazie alle sue molteplici funzionalità/funzioni e integrazioni specifiche per le aziende, Microsoft Teams è diventato una scelta privilegiata per le grandi organizzazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Accesso facile alla cronologia delle chat del team per esaminare le discussioni passate

5 GB di spazio di archiviazione nel piano Free, mentre gli utenti a pagamento hanno la possibilità di accedere a uno spazio di archiviazione compreso tra 10 GB e 1 TB.

Un'abbondanza di funzionalità specifiche per l'azienda, come 1 TB di spazio di archiviazione cloud e app aggiuntive come Bookings, Planner e Microsoft Modulo

Personalizzazione dei temi per personalizzare l'area di lavoro in base alle proprie preferenze

Limiti di Microsoft Teams

È possibile chattare in video per un massimo di 30 minuti solo con la versione gratis

Il piano più economico consente di invitare solo 300 utenti in un'area di lavoro, il che comporta dei limiti per i team o le organizzazioni più grandi

Per alcuni utenti la registrazione e l'interfaccia sono complesse

Molte funzionalità/funzione di tipo enterprise sono irrilevanti per i team più piccoli e le startup

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 dollari per utente al mese (con fatturazione annuale)

4 dollari per utente al mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Basic: $6 per utente al mese (con fatturazione annuale)

$6 per utente al mese (con fatturazione annuale) Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per utente al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2 : 4.3/5 (14.000+ recensioni)

: 4.3/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (9.000+ recensioni)

3. Google Chattare

via Google Chat Google Chattare è un'altra buona app per la messaggistica di team e una delle alternative più popolari a Pumble. È possibile taggare i membri del team in messaggi o attività importanti e contrassegnare i messaggi rilevanti con una stella per potervi fare riferimento in seguito. Offre una ricca formattazione del testo e permette di personalizzare emoji e GIF per una comunicazione personalizzata.

È anche possibile creare spazi separati in Google Chat per discutere gli aggiornamenti dei progetti o collaborare. Inoltre, è possibile integrare altri Area di lavoro di Google strumenti come Gmail, Drive, Calendario e Riunioni per ottimizzare la collaborazione e la produttività. Inoltre, Google Chattare offre funzionalità di condivisione di file, consentendo di condividere facilmente documenti, fogli di calcolo e presentazioni con i colleghi.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Chattare

Integrazione di altre app per la produttività come Asana, Workday e Jira

Creazione di spazi di discussione designati per specifici team e progetti

Condivisione di file fino a 200 MB senza problemi su Google Chattare

Personalizzate le impostazioni di notifica per rimanere informati su nuovi messaggi, menzioni o aggiornamenti, assicurandovi di non perdere comunicazioni importanti anche quando non state usando attivamente la piattaforma

Limiti di Google Chattare

I messaggi della chat di Google hanno un limite di 4096 caratteri

Non è possibile aggiungere partner esterni alle discussioni sui progetti

Prezzi della chat di Google

Google Chat è gratis per l'uso individuale all'indirizzo chat.google.com e fa parte della sottoscrizione all'area di lavoro per l'uso professionale. I piani tariffari dell'area di lavoro di Google sono:

Business Starter: $7,20 USD per utente al mese (commitment di 1 anno)

$7,20 USD per utente al mese (commitment di 1 anno) Business Standard: $14,40 USD per utente al mese (impegno di 1 anno)

$14,40 USD per utente al mese (impegno di 1 anno) Business Plus: $21,60 USD per utente al mese (impegno di 1 anno)

Valutazioni e recensioni di Google Chattare

G2: 4,6/5 (42.000 + recensioni) (Area di lavoro Google)

4,6/5 (42.000 + recensioni) (Area di lavoro Google) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

se Google Chat non è stato inserito nella vostra lista di candidati, eccone alcuni Alternative a Google Chattare si possono prendere in considerazione

4. Skype

via Skype Un'altra delle alternative a Pumble è Skype, una popolare piattaforma di comunicazione online. È possibile utilizzarla per effettuare videochiamate e chiamate vocali in team, inviare messaggi istantanei e condividere file. Grazie alla sua interfaccia utente e alla compatibilità multipiattaforma, è possibile utilizzare Skype per comunicare tra i vari dispositivi senza problemi. Supporta anche la condivisione dello schermo per la collaborazione in tempo reale, la registrazione delle chiamate e i sottotitoli in tempo reale per notare gli elementi chiave e le azioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Skype

Chattare gratis con i team e videochiamate one-to-one con audio e video di alta qualità

Traduzione in tempo reale per le comunicazioni vocali e di testo

Utilizzate la condivisione dello schermo per presentazioni e collaborazioni senza interruzioni

Partecipate alla messaggistica con funzionalità/funzione quali condivisione di foto e video, sottotitoli in tempo reale, strumenti di disegno e funzionalità Q&A

limiti di Skype

È possibile aggiungere solo 250 partecipanti alle chiamate di gruppo

Può essere difettoso, con scarsa qualità dell'audio, chiamate interrotte e schermate che si bloccano spesso

Prezzi di Skype

**Gratis: Per sempre

Aziendale: Sottoscrizioni a partire da 3 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Skype

G2: 4,3/5 (23.000+ recensioni)

4,3/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (443 recensioni)

5. Più importante

via {\an8}Più importante Mattermost è una piattaforma di messaggistica open-source e self-hosted progettata per la collaborazione sicura tra team. Può essere utilizzata per la messaggistica di team, la condivisione di file e le videochiamate. Offre una soluzione di comunicazione personalizzabile e scalabile.

La sua interfaccia simile lo rende una delle alternative più popolari a Pumble. È possibile chattare personalmente e discutere in gruppo, utilizzare comandi slash, inviare emoji e GIF personalizzate e condividere lo schermo per collaborare in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mattermost

Creazione di flussi di lavoro e processi aziendali collaborativi e automatizzati con liste di controllo condivise

Connessione con fornitori esterni, partner e altre parti interessate al progetto in sicurezza su Mattermost

Interfaccia simile a quella di Slack e Discord

Limiti di Mattermost

È più adatto ai team operativi e tecnici

Le opzioni per app e plugin sono limitate

Prezzi di Mattermost

**Gratis

Professionale: $10 per utente al mese (fatturati annualmente)

$10 per utente al mese (fatturati annualmente) Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Mattermost

G2: 4.3/5 (328 recensioni)

4.3/5 (328 recensioni) Capterra: 4.5/5 (151 recensioni)

Guarda questi_

**Le alternative più importanti_

!

6. Messaggero delle truppe

via TroopMesse*nger* Troop Messenger è un potente software di comunicazione per i team aziendali e una delle più efficienti alternative a Pumble che mira a migliorare il lavoro di squadra e l'efficienza. È possibile utilizzare Troop Messenger per conversazioni individuali con i membri del team, inviare messaggi a se stessi, condividere note vocali nella chattare di gruppo e inviare messaggi in blocco.

È anche possibile creare una finestra di chat privata per le conversazioni riservate. Permette di richiamare i messaggi, di impostare promemoria per rispondere in un secondo momento e di registrare le schermate. Inoltre, è possibile avviare chattare in gruppo per discutere di progetti, aggiungere note adesive e cancellare automaticamente i messaggi.

L'interfaccia user-friendly e le funzionalità/funzione personalizzabili di Troop Messenger soddisfano le diverse esigenze dei team, rendendolo una scelta popolare per le organizzazioni che promuovono un lavoro di squadra efficiente.

Le migliori funzionalità di Troop Messenger

Sicurezza delle conversazioni di lavoro grazie alla crittografia end-to-end

Conversazioni private in modalità chattare in incognito grazie alla funzionalità/funzione della finestra di burnout

Invio di messaggi audio, simili alla normale messaggistica telefonica

Limiti di Troop Messenger

Non è possibile registrare le riunioni

Le integrazioni sono limitate

Prezzi di Troop Messenger

Premium: $2,5 per utente/mese

$2,5 per utente/mese Enterprise: $5 al mese

$5 al mese Superior: $9 per utente/mese

$9 per utente/mese Su sede: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2: 4.6/5 (71 recensioni)

4.6/5 (71 recensioni) Capterra: 4.8/5 (15 recensioni)

7. SnapComms

via SnapComms SnapComms è una piattaforma di comunicazione online completa che permette di personalizzare strategie di comunicazione come le comunicazioni interne, le risorse umane, l'IT e le comunicazioni di emergenza.

È possibile redigere messaggi da zero o utilizzare modelli di comunicazione. Grazie alla funzionalità di segnaletica digitale, è possibile convertire schermi di grandi dimensioni in bacheche. Offre anche altre funzionalità/funzione come avvisi sul desktop, screensaver, ticker a scorrimento, quiz e sondaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di SnapComms

Funziona su più dispositivi per un'accessibilità senza soluzione di continuità

Coinvolgere incomunicazione diagonale tra i diversi team per una maggiore collaborazione

Utilizzate dashboard di performance e strumenti di reportistica dettagliata per monitorare l'efficacia delle vostre strategie di comunicazione

Limiti di SnapComms

La piattaforma viene aggiornata automaticamente, rendendo difficile il monitoraggio delle funzionalità/funzione modificate

L'interfaccia mobile non è delle migliori

Prezzi di SnapComms

Inform: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Engage: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di SnapComms

G2: 4.7/5 (60 recensioni)

4.7/5 (60 recensioni) Capterra: 4.8/5 (Non abbastanza recensioni)

8. Discord

via Di*scorda* Discord è una piattaforma di comunicazione versatile, nota per la sua vivace comunità e per le sue funzioni ricche di funzionalità. Offre funzionalità di chattare con testo, voce e video, rendendola ideale sia per conversazioni casuali che per discussioni di gruppo organizzate.

È possibile utilizzare i suoi server e canali personalizzabili per creare spazi dedicati a vari argomenti e interessi. L'integrazione con le piattaforme di gioco e l'ampio supporto per i bot ne aumentano ulteriormente l'attrattiva, rendendola una piattaforma ideale per i giocatori, le comunità e le piccole aziende per connettersi, collaborare e socializzare.

Le migliori funzionalità di Discord

Distinguetevi grazie alla funzionalità/funzione di Discord, che vi permette di creare gruppi privati con accesso limitato attraverso i link di invito degli amministratori dei team

Organizzare la comunicazione in modo efficace creando canali basati su argomenti diversi all'interno di Discord

Partecipare a chiamate vocali pubbliche e promuovere la collaborazione spontanea con i canali vocali di Discord, che facilitano la comunicazione in tempo reale tra i membri del team

Limiti di Discord

È più adatto alla creazione di comunità di social media che alla comunicazione tra team

L'accesso alla cronologia dei messaggi può essere difficile

Prezzi di Discord

**Gratis

Nitro Basic: $2.99 al mese

$2.99 al mese Nitro Classic : $4.99 al mese

: $4.99 al mese Server Boosting: $4,99 al mese

$4,99 al mese Nitro: $9,99 al mese

Valutazioni e recensioni Discord

G2: Non disponibile

Non disponibile Capitolare: 4.7/5 (240 recensioni)

9. Chanty

via Chanty Chanty è una piattaforma di comunicazione e collaborazione per team di facile utilizzo che semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività. Consente di inviare messaggi e file istantanei, di assegnare attività da qualsiasi messaggio, di creare nuovi compiti e di impostare le priorità delle attività in modo che i membri del team siano sulla stessa pagina.

È anche possibile creare canali diversi per attività specifiche e progettare flussi di lavoro per realizzarle. Inoltre, Chanty supporta la condivisione dello schermo in tempo reale per migliorare la collaborazione. È possibile utilizzarlo per ridurre il disordine delle email e favorire un ambiente di lavoro più produttivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Chanty

Ricerca facile dei membri del team per accedere alla cronologia dei messaggi

Elementi fissati per i messaggi importanti e rinominare facilmente le conversazioni relative ai progetti

Condivisione dei contenuti dei social media senza soluzione di continuità

Ottimizzare il flusso di lavoro grazie alla visualizzazione della lavagna Kanban

Organizzare, assegnare e monitorare le attività in modo efficiente all'interno della piattaforma con le funzionalità di gestione delle attività integrate in Chanty

Limiti di Chanty

Il supporto clienti può essere lento

Offre integrazioni limitate con le app

Prezzi di Chanty

**Gratis

Aziendale: 3 dollari per utente al mese

Valutazioni e recensioni su Chanty

G2: 4.5/5 (41 recensioni)

4.5/5 (41 recensioni) Capterra: 4.7/5 (34 recensioni)

10. Slack

via Sla*ck* Slack è un altro popolare strumento di comunicazione tra team e di gestione del lavoro per organizzazioni di tutte le dimensioni. Offre strumenti intelligenti di messaggistica e condivisione di file e supporta integrazioni con diverse app di produttività.

È possibile utilizzare i canali e i thread personalizzabili di Slack per organizzare le discussioni del team. Inoltre, è possibile comunicare facilmente con fornitori o agenzie invitandoli a discussioni specifiche utilizzando Slack Connect.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Organizzate conversazioni per progetti o reparti specifici utilizzando i canali di Slack, che fungono da spazi dedicati

Utilizzate la funzionalità giornaliera di Slack all'interno dei canali per comunicare tramite chiamate audio o video e condivisione di schermi

Connettersi senza problemi con vari strumenti e software grazie a estese integrazioni di app, che supportano piattaforme come Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams e altre ancora

Limiti di Slack

Con il piano Free, i messaggi, i file e le conversazioni più vecchi di 90 giorni vengono automaticamente nascosti

Prezzi di Slack

**Gratuito

Pro: 8,75 dollari per utente al mese

8,75 dollari per utente al mese Business+: $15 per utente al mese

$15 per utente al mese Griglia aziendale: Prezzi personalizzati

Slack IA è disponibile a un prezzo personalizzato in aggiunta a ciascun piano

Valutazioni e recensioni su Slack

G2: 4.5/5 (32.000+ recensioni)

4.5/5 (32.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (23.000+ recensioni)

Migliorare la comunicazione del team con ClickUp

Se siete bloccati con Pumble e Da fare non vedete il comunicazione collaborativa che speravate, è arrivato il momento di cambiare! Utilizzate ClickUp, una delle migliori alternative a Pumble per la messaggistica istantanea del team, la collaborazione senza soluzione di continuità e l'efficienza del lavoro project management .

Sfruttate le funzionalità di chattare, commentare e condividere documenti in tempo reale di ClickUp per rimanere in connessione con colleghi e amici, lavorare in modo più efficiente e comunicare meglio. Iscrivetevi gratis a ClickUp per migliorare la comunicazione e la produttività del team con una piattaforma di collaborazione completa!