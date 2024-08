Le 10 migliori alternative a Google Chat per migliorare la comunicazione di squadra

Probabilmente avrete sentito il mantra "la comunicazione è la chiave" un milione di volte, ma con l'aumento dei posti di lavoro remoti, la frase è diventata ancora più rilevante. ☎️

I team remoti fanno molto affidamento su una comunicazione senza attriti per colmare il divario fisico e consentire il lavoro di squadra. Fortunatamente, la comunicazione online app per la collaborazione e strumenti di messaggistica aziendale hanno permesso ai team di rimanere in connessione e di monitorare gli aggiornamenti importanti, indipendentemente dalla posizione fisica e dal fuso orario.

Da quando ha sostituito Google Meet nel 2020, Google Chat ha dimostrato di essere un efficace strumento di messaggistica aziendale strumento di comunicazione -soprattutto per gli utenti di Google Workspace, grazie alla sua perfetta integrazione con le aree di lavoro.

Nonostante fornisca un modo sicuro e semplice per collaborare e condividere file all'interno dell'ecosistema di Google, Google Chattare non è certo la migliore opzione in circolazione. Nel migliore dei casi, si tratta di uno strumento decente; altri strumenti funzionano altrettanto bene o addirittura meglio.

In questo articolo esploreremo le migliori 10 alternative a Google Chat, analizzando le loro funzionalità/funzione e sottolineando un paio di difetti per aiutarvi a scegliere il vostro prossimo strumento di collaborazione con il team.

Che cos'è Google Chat?

Via: Google Chattare Amato da molti utenti dell'area di lavoro di Google, Google Chat è uno strumento potente che aiuta il team a collaborare in modo efficace e a tenere sotto controllo le attività condivise.

La conversazione si basa su messaggi individuali o canali come gli Spazi e le conversazioni di gruppo.

Nel complesso, l'interfaccia è semplice e intuitiva, e quindi facile da navigare e da usare. Negli Spazi, le comunicazioni sono organizzate in thread, in modo che gli utenti possano seguirle facilmente e rispondere a messaggi specifici.

Il punto di forza di Google Chattare è che si integra perfettamente con la rete di app esistenti di Google. È possibile ospitare riunioni virtuali su Meet, condividere facilmente i file di Drive o aggiungere attività ed eventi direttamente a Google Calendar.

Inoltre, include una funzionalità di ricerca piuttosto ottimizzata. Quindi, che si tratti di scavare nella cronologia delle chat per trovare informazioni importanti o di cercare documenti in un mare di testo, è possibile utilizzare i filtri per portarli direttamente a voi!

Recentemente Google ha implementato funzionalità/funzione IA nelle sue app e Chattare non fa eccezione. Potete sfruttare le capacità di assistenza di Duet IA per aiutarvi a rimanere nel giro e ottenere utili informazioni dalle conversazioni nell'area di lavoro di Chat. 🤖

Come scegliere la migliore alternativa a Google Meet

Considerando che Google Chattare ha un numero limitato di integrazioni di terze parti e che manca di alcune funzionalità/funzione avanzate a causa del suo design troppo semplicistico, lascia molto a desiderare. Il risultato è che potreste voler esplorare strumenti più completi per la comunicazione di team.

Ecco alcune qualità fondamentali da considerare quando si cerca un'alternativa a Google Chat:

Facilità d'uso: Deve essere facilmente accessibile a tutti i membri del team, con funzionalità/funzioni intuitive e facili da navigare Sicurezza: Lo strumento deve avere come priorità la sicurezza e la protezione contro le violazioni dei dati **Integrazioni: lo strumento alternativo deve avere un intervallo di integrazioni disponibili per migliorare il flusso di lavoro e la produttività del team Automazioni: Deve consentire di creare flussi di lavoro personalizzati che snelliscano le attività e facciano risparmiare tempo Personalizzazione: Funzionalità/funzione personalizzate per adattarsi alle specifiche esigenze di comunicazione del team

10 Migliori alternative a Google Meet da provare nel 2024

Tenendo a mente i fattori di cui sopra, vediamo le migliori 10 alternative a Google Chattare che potete utilizzare per potenziare la collaborazione e la comunicazione del team.

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp per trovare rapidamente qualsiasi conversazione

ClickUp è uno dei migliori strumenti per la produttività e il collaborazione con il team piattaforma che offre un intervallo di funzionalità/funzione per il project management e la comunicazione tra team. Offre un modo semplice per visualizzare le attività condivise e gestirle efficacemente fino al loro completamento. Visualizzazione della chat di ClickUp è il canale di comunicazione centrale della piattaforma. Qui è possibile avviare conversazioni, condividere file e risorse e assegnare commenti. Con la vista Menzioni consente di taggare specifici membri del team nelle conversazioni, assicurandosi che siano al corrente degli aggiornamenti e delle modifiche in arrivo.

Avete bisogno di un modo semplice per mostrare ai membri del team di cosa state parlando? ClickUp Clip è il modo migliore per farlo. È la funzionalità di registrazione dello schermo della piattaforma: consente di registrare e condividere l'area di lavoro con i membri del team, in modo che possano seguire e risolvere facilmente i problemi. Commenti in ClickUp sono uno dei modi più efficaci per comunicare in tempo reale e fornire feedback sul lavoro terminato. Assegnate i commenti ai membri del team invece di creare nuove attività. In questo modo è possibile ridurre i tempi di comunicazione e creare punti di azione più piccoli all'interno di attività più grandi. 📝

È possibile formattare e collaborare facilmente su Teams insieme al team senza sovrapposizioni in ClickUp ClickUp Documenti è un altro efficace strumento di collaborazione, ideale per creare, modificare e condividere documenti con il team. Che si tratti di un brainstorming di idee per un progetto o della creazione di note per le riunioni, questa funzionalità/funzione consente di collaborare con i membri del team per risparmiare tempo ed elimina inutili passaggi avanti e indietro. 📃

È possibile sfruttare ClickUp AI direttamente all'interno di Documenti per riepilogare gli aggiornamenti delle attività e le note delle riunioni, generare elementi d'azione e modificare i contenuti.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Canale di comunicazione centralizzato per avviare conversazioni, condividere file e assegnare commenti come attività

Funzionalità/funzione di commento per una collaborazione asincrona

Opzione di registrazione dello schermo per la condivisione dell'area di lavoro con il team

Area di lavoro altamente personalizzabile con funzionalità/funzione qualiCampi personalizzati, stati delle attività e gestione dei flussi di lavoro

Hub documentale collaborativo e alimentato dall'IA per la condivisione e il brainstorming di idee in tempo reale

Oltre 1.000 integrazioni con le app più diffuse per il lavoro

Piattaforma sicura

Limiti di ClickUp

La navigazione tra le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma potrebbe risultare un po' confusa

L'app per dispositivi mobili non è ricca di funzionalità/funzione come la versione web

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7 al mese per utente

: $7 al mese per utente Business : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Azienda : Contattare il settore commerciale per i prezzi

: Contattare il settore commerciale per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.000+ recensioni)

2. Slack

Via: Slack Slack è un'applicazione di grande alternativa a Google Chattare che offre funzionalità di messaggistica e condivisione di file per aiutare i team a collaborare in modo più efficace. Oltre alle normali opzioni di comunicazione, lo strumento offre funzionalità avanzate come videochiamate e tele collaborative.

i canali sono gli spazi centrali per le conversazioni del team, con thread di discussione per messaggi specifici. Nel frattempo, i singoli messaggi sono organizzati in chat dirette. 📩

Con l'opzione Huddles di Slack, potete chiamare facilmente i vostri compagni di squadra senza programmare una riunione. Grazie alla possibilità di condividere schermate, reazioni emoji, file, collegamenti e documenti, le riunioni giornaliere offrono un ottimo modo per rimanere in contatto con il team.

Slack offre anche filtri di ricerca avanzati: usateli per restringere i risultati della ricerca e per trovare messaggi o file specifici in modo semplice! 💨

In cima a tutto, Slack vi consente di integrare con vari strumenti e servizi per mantenere il lavoro centralizzato e ridurre al minimo la distrazione del passaggio da un'app all'altra.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

Messaggistica e chat organizzate con filtri di ricerca

Ampio intervallo di integrazioni

Collaborazione video in tempo reale attraverso le riunioni giornaliere

Preferenze di notifiche per specifici canali e parole chiave

Temi ed emoji personalizzati per le aree di lavoro

Limiti di Slack

Una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Il sistema di gestione delle notifiche non è intuitivo

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $7,25/mese per utente

$7,25/mese per utente Business+ : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Enterprise Grid: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4,5/5 (30.000+ recensioni)

4,5/5 (30.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (20.000+ recensioni)

3. Discord

Via: Discord Discord è una piattaforma di comunicazione unificata che consente agli utenti di chattare attraverso canali di testo, voce e audio. Inizialmente progettata per i giocatori, è diventata popolare in diverse comunità online. 🕹️

Gli utenti possono creare e unirsi a server privati o pubblici costruiti intorno a vari interessi e gruppi di argomenti per connettersi con i membri del team. Offre anche funzionalità/funzione come la condivisione di schermi e file.

Discord vanta un ampio intervallo di integrazioni che ne espandono le funzioni. È possibile collegarlo a bot per automatizzare attività e flussi di lavoro o collegarlo a piattaforme di gioco e a servizi di streaming popolari come YouTube e Twitch.

Tuttavia, poiché non è stato progettato né completamente ottimizzato per la comunicazione aziendale, alcune Alternative a Discord possono essere più adatte a questo scopo particolare.

Funzionalità/funzione migliori di Discord

Comunicazione in tempo reale tramite chiamate vocali e videochiamate

Condivisione di schermi e file

Notifiche personalizzabili

Assistenza per l'automazione dei bot

Integrazioni con applicazioni di social media

Limiti di Discord

Non ottimizzato per la comunicazione aziendale/di team

Problemi di privacy e sicurezza

Prezzi di Discord

**Gratuito

Nitro basic : $2.99/mese

: $2.99/mese Nitro: $9,99/mese

valutazioni e recensioni di #### Discord

Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) TrustRadius: 8.7/10 (150+ recensioni)

4. Telegramma

Via: Telegramma Telegram è una piattaforma di messaggi basata sul cloud, ideale per conversazioni personali discrete e trasmissioni di comunità su larga scala.

Permette ai team di inviare testi, video e file, nonché di creare gruppi e canali per comunicare su larga scala. Con Telegram è anche possibile collaborare in tempo reale tramite videochiamate.

Attraverso i canali, Telegram permette di comunicare con un pubblico più vasto. È possibile mantenere un grande seguito (supporta un numero illimitato di iscritti), condividere file, pubblicare sondaggi e flussi in diretta e molto altro ancora!

I miglioramenti e le funzionalità di sicurezza di Telegram meritano una menzione speciale. Ad esempio, la funzione di chat segreta permette di tenere conversazioni private a cui si può accedere solo all'interno della chat. Poiché gli utenti non possono inoltrarle o fare screenshot, sono al sicuro da terzi. 🔐

Le migliori funzionalità/funzione di Telegram

Miglioramenti della sicurezza e crittografia end-to-end

Supporto per la condivisione di file di grandi dimensioni

Chat di gruppo di grandi dimensioni fino a 20.000 membri

Organizzazione delle chat in cartelle

Sincronizzazione su piattaforme mobili e desktop

Limiti di Telegram

Limitate capacità di videoconferenza

Integrazioni limitate con le app

Prezzi di Telegram

**Gratis

Premium: $4,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Telegram

Capterra: 4,7/5 (6.000+ recensioni)

4,7/5 (6.000+ recensioni) TrustRadius: 9.2/10 (70+ recensioni)

5. Microsoft Teams

Via: Teams di Microsoft Microsoft Teams è un eccellente strumento di gestione delle attività soluzione di collaborazione e gestione delle attività progettata, come suggerisce il nome, per i team. Con un'estensione strumenti per le riunioni online è possibile collaborare in modo efficace, condividere file e comunicare in tempo reale attraverso Teams e Canali.

La piattaforma si integra perfettamente con altri strumenti dell'ecosistema Microsoft 365, consentendo di pianificare riunioni e collaborare su documenti direttamente all'interno dell'interfaccia di Teams.

Uno dei maggiori punti di forza dello strumento sono le sue capacità di web conferencing di alta qualità. Con un massimo di 300 partecipanti, i membri possono partecipare via web o audio, registrare le chiamate e impostare trasmissioni in diretta. Sono inoltre disponibili funzionalità/funzione aggiuntive come sfondi virtuali, condivisione dello schermo, chat e didascalie.

Le lavagne online di Microsoft Teams offrono ai team un modo efficace per fare brainstorming e visualizzare le informazioni. I membri possono scrivere, disegnare, fare schizzi e diagrammi su questa tela virtuale. La parte migliore? Le modifiche vengono sincronizzate automaticamente, in modo da poterle vedere man mano che avvengono. 💫

Anche se alcuni Alternative a Microsoft Teams offrono funzioni simili, lo strumento rimane una scelta affidabile per la comunicazione in team.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Ampio supporto per le conferenze web

Integrazione con altri strumenti Microsoft 365

Lavagna online per la collaborazione

Sale di pausa durante le riunioni

Limiti di Microsoft Teams

Il sistema di organizzazione dei file può sembrare complesso ad alcuni utenti

Occasionalmente lento

Prezzi di Microsoft Teams

Piano Free

Teams essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12,50/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (9.000+ recensioni)

6. Posto di lavoro

Via: Luogo di lavoro Workplace è uno strumento di comunicazione sviluppato da Meta che aiuta i team a collaborare in sicurezza attraverso chat, voce e gruppi. È costruito sull'interfaccia di Facebook e permette ai team di rimanere in connessione e condividere file e aggiornamenti in modo efficace.

Come Facebook, Workplace offre un news feed che tiene informati i membri su aggiornamenti, annunci e post dell'organizzazione. I membri possono anche interagire con questi post e adattarli alle loro preferenze.

È possibile ospitare trasmissioni video in diretta all'interno del team con funzionalità interattive come commenti, domande e reazioni. Gli spettatori possono anche salvare i video per guardarli in un secondo momento.

Inoltre, Workplace fornisce approfondimenti e analisi per aiutare i team a misurare il coinvolgimento. 📉

Le migliori funzionalità/funzioni di Workplace

Riunioni di gruppo

Video in diretta

News feed simile a quello di Facebook

Analisi del team

Ampio intervallo di integrazioni, comprese le aree di lavoro di Google e le app di Microsoft 365

Limiti di Workplace

Gli utenti potrebbero trovare il feed simile a quello di Facebook fonte di distrazione

Problemi di privacy dei dati

Prezzi del posto di lavoro

Piano base : $4/mese per persona

: $4/mese per persona Componente aggiuntivo di amministratore e supporto : $2/mese per persona

: $2/mese per persona Componente aggiuntivo Enterprise live: $2/mese per persona

Valutazioni e recensioni sul posto di lavoro

G2: 4.0/5 (1.000+ recensioni)

4.0/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.000+ recensioni)

7. Gregge

Via: Gregge Con Flock è possibile tenere conversazioni individuali con la messaggistica diretta o creare canali per team e gruppi.

Questa piattaforma facilita la collaborazione tra team consentendo ai membri di condividere attività da fare e assegnare compiti. Inoltre, include una funzionalità/funzione di sondaggio che consente di raccogliere feedback e opinioni dai colleghi senza alcuno sforzo. 🤓

Inoltre, gli utenti possono collaborare, condividere file e comunicare attraverso videochiamate e audio. Flock si integra perfettamente con app di terze parti come Google Drive e Trello, consentendo agli utenti di gestire e monitorare le attività e i file con facilità.

Le migliori funzionalità/funzione di Flock

Condivisione e creazione di elenchi di cose da fare

Conduzione di sondaggi

Integrazioni con terze parti

Teams per la comunicazione con il team

Videochiamate e audio

Limiti di Flock

Limiti alla condivisione dei file

Integrazioni limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi di Flock

**Gratuito

Pro : $4,50/mese per utente (fatturati annualmente)

: $4,50/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Contattare per i prezzi

Flock valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4.4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 300 recensioni)

8. Skype

Tramite: Skype A oltre due decenni dal suo lancio, Skype si è affermato come una delle piattaforme di comunicazione e videoconferenza più popolari. Sebbene non disponga delle funzionalità/funzioni avanzate presenti in molte altre alternative a Google Chat del nostro elenco, Skype è ancora una soluzione semplice e affidabile che mantiene i team connessi e allineati nel loro lavoro quotidiano.

Per quanto riguarda le chiamate, Skype consente di effettuare chiamate audio e video gratis tra utenti Skype di tutto il mondo. Include anche una funzionalità/funzione di registrazione delle chiamate, in modo che gli utenti possano tornare indietro in un secondo momento.

Una delle cose migliori di Skype è l'opzione di traduzione linguistica, utile per team diversi e geograficamente dispersi che comunicano in lingue diverse.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Videochiamate e audio gratuite

Messaggi istantanei

Traduzione vocale

Conversazioni di gruppo

Citazioni di messaggi

Limiti di Skype

Problemi di qualità audio/video

Contiene annunci e promozioni che potrebbero distrarre

Prezzi di Skype

USA: a partire da $2,54/mese

Valutazioni e recensioni su Skype

G2: 4,3/5 (oltre 20.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 20.000 recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 400 recensioni)

9. Jitsi

Via: Jitsi Jitsi è un versatile strumento di videoconferenza open-source che garantisce riunioni virtuali sicure e personalizzabili. Oltre alle videochiamate e all'audio standard, Jitsi offre sale riunioni protette da password e funzionalità/funzione uniche come URL personalizzati.

Con strumenti come Etherpad per la condivisione di documenti di testo e l'opzione di condivisione dell'audio via telefono, Jitsi è una soluzione semplice e senza fronzoli per le esigenze di comunicazione del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Jitsi

Chiamate di gruppo

Sale riunioni protette da password

Chattare/messaggiare sul web

Etherpad per la condivisione dei testi

Limiti di Jitsi

Limitate funzionalità di collaborazione e integrazione

Connessione lenta durante le chiamate

Prezzi di Jitsi

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di Jitsi

G2: 4.3/5 (100+ recensioni)

4.3/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (70+ recensioni)

10. Segnale

Via: Segnale Signal è un servizio software che offre agli utenti funzionalità di messaggistica istantanea e chiamate sicure. È gratis e rappresenta un'alternativa conveniente a Google Chat per i team che cercano un modo semplice ma efficace per collaborare e rimanere in connessione.

Rinomato per la sua forte attenzione alla privacy, Signal offre funzionalità/funzione come il mittente sigillato e la scomparsa dei messaggi per mantenere le conversazioni e gli scambi di chattare end-to-end crittografati e al sicuro dalle violazioni. 🔒

Le migliori funzionalità/funzione di Signal

Crittografia end-to-end

Messaggi istantanei

Timer per i messaggi

Videochiamate e chiamate vocali

Limiti di segnale

Funzionalità/funzione limitate a causa di considerazioni sulla privacy

L'esperienza dell'utente non è ottimizzata

Prezzi del segnale

**Gratis

Valutazioni e recensioni del segnale

G2: 4.4/5 (400+ recensioni)

4.4/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

Aumenta la produttività del team con la migliore alternativa a Google Chattare

Considerando il suo ampio intervallo di produttività e capacità di project management, ClickUp si distingue come una delle migliori alternative a Google Chat.

Con la sua vista Documento per chattare e comunicare senza sforzo, Documenti per collaborazione in tempo reale clickUp vi fornisce tutti gli strumenti necessari per usufruire di livelli di produttività senza precedenti. Inoltre, sono disponibili numerosi strumenti già pronti per l'uso modelli pronti per rivoluzionare la comunicazione dei progetti .

Quindi, se state cercando di ottenere tutti i vantaggi di una comunicazione di team senza soluzione di continuità in un unico sistema, iscrivetevi ClickUp oggi e collabora come mai prima d'ora! 👫