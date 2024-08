Il miglior software di comunicazione aziendale interna per i messaggi del team nel 2024

I termini "collaborazione" e "impegno" sono stati rinnovati quando il lavoro da remoto e ibrido è diventato la norma. Le persone non si riuniscono più fisicamente per raggiungere gli obiettivi aziendali, ma lo fanno in spazi digitali.

Sono necessari strumenti di comunicazione e collaborazione per incoraggiare una comunicazione aperta e favorire un forte senso di lavoro di squadra. Il software di comunicazione aziendale è uno spazio centralizzato per la collaborazione con accesso a strumenti digitali per riunioni video, per perfezionare la condivisione di file in un unico spazio o per consentire interazioni 1:1 su canali personali e privati.

La scelta del giusto software di comunicazione aziendale può essere impegnativa. Il mercato offre un gran numero di opzioni eccellenti e diversificate, e scegliere può essere difficile. La piattaforma scelta può favorire il coinvolgimento o frustrare i dipendenti.

Questo post confronta le 10 principali piattaforme e strumenti di comunicazione aziendale del 2024 e ne valuta le funzionalità/funzioni, i limiti e i vantaggi complessivi.

Cosa cercare in un software di comunicazione aziendale interna?

Videochiamate e condivisione dello schermo: Oltre ai soliti messaggi di testo (chat), cercate una piattaforma di comunicazione interna per team che offra videoconferenze e condivisione dello schermo. Per i team remoti, come quelli del marketing e del settore commerciale, che devono esaminare una relazione durante le riunioni virtuali, queste funzionalità favoriscono una comunicazione efficace

**Strumenti di project management integrati con gli strumenti di comunicazione assicurano che nulla vada perso, che tutti conoscano le attività, gli obiettivi e le sequenze del team e che i gestori possano monitorare lo stato di avanzamento da un'unica dashboard

Condivisione sicura dei file: Trovate uno strumento di collaborazione tra team che supporti la condivisione dei file per facilitare il lavoro di team remoti e ibridi. Tutti hanno accesso agli stessi documenti, procedure operative standard e policy in una libreria centralizzata, risparmiando il tempo di cercare le cartelle pertinenti quando necessario. Per le aziende che richiedono una sicurezza di livello enterprise, la condivisione sicura dei file sulla piattaforma di comunicazione è fondamentale

**I migliori strumenti di comunicazione aziendale offrono conferenze audio su chiamate vocali e audio dirette. Quando i membri del team devono chiarire qualcosa o seguire rapidamente una conversazione, possono invitare i membri del team a una chiamata audio direttamente dal loro desktop o dall'applicazione mobile senza impostare una linea di comunicazione esterna

**Una social intranet è un portale centrale dove tutti possono comunicare tra loro. Dalla condivisione di aggiornamenti a livello aziendale al mantenimento del team su progetti individuali, semplifica la comunicazione del team

Integrazioni: Un eccellente software di comunicazione aziendale si integra con le applicazioni di terze parti utilizzate dai vostri reparti, tra cui lo stack tecnologico di commerciale, marketing, CRM e account

Interfaccia di facile utilizzo: Optate per una piattaforma con un'interfaccia intuitiva e facile da usare che tutti i membri del team possono navigare facilmente, promuovendo l'adozione olistica

I 10 migliori software di comunicazione aziendale per l'efficienza

1. ClickUp

Delegare il lavoro, gestire i carichi di lavoro del team e centralizzare le comunicazioni con ClickUp per la comunicazione aziendale

Se siete stanchi di destreggiarvi tra più piattaforme di project management e di comunicazione, utilizzate ClickUp per le operazioni del team per ottimizzare il flusso di lavoro e centralizzare tutto in un unico luogo. Che siate a capo di una piccola agenzia, di un freelance o di un'azienda, gli strumenti e le funzionalità di collaborazione di ClickUp portano la comunicazione interna del team sotto un unico tetto.

Ad esempio, le funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale e asincrona, come la funzione

ClickUp Chattare Visualizza

mantenere tutti allineati e consentire la messaggistica istantanea. Allo stesso tempo,

Clip di ClickUp

consente di registrare rapidi messaggi video all'interno della piattaforma.

Utilizzate ClickUp Clip per registrare lo schermo e condividere facilmente le informazioni con il vostro team

Che si tratti di persone in ufficio o disperse in tutto il mondo, la comunicazione unificata evita i silos e aiuta i team a trovare rapidamente soluzioni ai loro problemi.

ClickUp è un software per la comunicazione aziendale che consente di creare un sistema di comunicazione unificato

ambiente di lavoro collaborativo

con conseguente aumento della produttività, del morale, della creatività e dello spirito di squadra.

funzionalità/funzione chiave di #### ClickUp

Visualizzazione della chat di ClickUp integra perfettamente la messaggistica all'interno delle attività, garantendo che tutte le conversazioni del progetto siano consolidate e facilmente accessibili. Questo favorisce una collaborazione ininterrotta, in quanto i membri del team possono discutere, chiarire e portare avanti i progetti aziendali senza dover passare da un'app all'altra

Portate la comunicazione del team sotto un unico tetto con ClickUp Chat per condividere aggiornamenti, collegare risorse e collaborare senza problemi

Visualizzazioni ClickUp dispone di un'estesa libreria di oltre 15 visualizzazioni che vanno oltre i tradizionali elenchi di attività. Utilizzate i grafici Gantt, le tavole Kanban e le visualizzazioni del calendario per visualizzare lo stato di avanzamento del progetto e la comunicazione, fornendo contesti più chiari e facilitando le discussioni su scadenze, dipendenze e attività assegnate

Assicuratevi che tutti siano sulla stessa pagina e agite con le menzioni @ e i commenti sulle attività. Taggate i membri del team direttamente all'interno delle attività e dei commenti, condividete gli aggiornamenti e sollecitate l'azione, ottenendo come risultato una comunicazione cancellata ed efficiente nei progetti. Questo riduce il cambio di contesto, risultando in un processo di lavoro più fluido

Sviluppate un piano strutturato e attuabile con Modello di strategia di comunicazione interna e piano d'azione di ClickUp per migliorare la comunicazione interna, assicurando che tutti siano informati, coinvolti e allineati con gli obiettivi aziendali

Semplificate le vostre email integrando l'area di lavoro di Google, Outlook e Google Calendar con ClickUp inviare e ricevere email direttamente dalle vostre attività, eliminando la necessità di passare da un'app all'altra

Utilizzare modelli di piano di comunicazione del progetto per creare liste di controllo dettagliate, attività secondarie e indicatori di priorità per suddividere attività complesse e monitorare visivamente lo stato

Assegnare attività, fissare date di scadenza e condividere file, il tutto all'interno di un'unica cartella di lavoro Attività di ClickUp per promuovere la collaborazione e rendere tutti responsabili

Organizzate le attività di ClickUp per una chiara rappresentazione visiva del vostro lavoro

Limiti di ClickUp

La matrice delle funzionalità e delle opzioni di ClickUp può risultare eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7 per membro al mese

$7 per membro al mese Business: $12 per membro al mese

$12 per membro al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9400+ recensioni)

4,7/5 (9400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. Microsoft Teams

via

Microsoft Teams

Microsoft Teams è un software completo per la comunicazione aziendale costruito per chi viaggia in loco, da remoto, in modalità ibrida o commerciale. Indipendentemente dal luogo in cui vi trovate, potete rimanere in connessione con i vostri progetti grazie alle applicazioni web e mobili.

L'interfaccia priva di fronzoli non è molto curata in termini di design e personalizzazioni, ma la facilità d'uso compensa questa mancanza. Microsoft Teams è un software efficace per la comunicazione tra team se si utilizzano già i prodotti dell'area di lavoro Microsoft.

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Teams

Aumenta la produttività con gestione delle attività integratacon altri strumenti Microsoft come Planner e Da fare. Creare, assegnare e monitorare le attività direttamente all'interno della piattaforma, facilitando la comunicazione e la collaborazione

Condivisione di documenti e calendari per sfruttare il lavoro di team trasversali e creare una forza lavoro in connessione per i vostri team remoti

Identificare i messaggi di gruppo rispetto a quelli individuali con marcatori di notifica unici che rivelano immediatamente a chi è destinato il messaggio, assicurandovi di rimanere al corrente di ciò che conta di più

Limiti di Microsoft Teams

C'è un limite al numero di canali e gruppi a cui è possibile aderire

Prezzi di Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (14.000+ recensioni)

4,3/5 (14.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 9000 recensioni)

3. Chanty

via

Chanty

Chanty offre un'interfaccia utente intuitiva, che facilita l'apprendimento e l'utilizzo completo di un ampio intervallo di funzionalità, tra cui la messaggistica istantanea, la condivisione di file e la gestione delle attività.

Chanty si integra con le principali applicazioni di terze parti utilizzate dalle aziende, come Gmail, Dropbox, Trello, Mailchimp, Slack, ecc. Con un piano Free, Chanty è un buon strumento di comunicazione aziendale per piccoli team e startup con un budget limitato.

Funzionalità/funzione chiave di Chanty

Il "Teambook" di Chanty è un hub ricercabile che centralizza le conversazioni, gli elementi fissati e i file

Favorisce sessioni dinamiche di brainstorming e l'allineamento del team con le chiamate di gruppo

Condivisione di schermate con annotazioni in tempo reale per riunioni online con la videoconferenza di Chanty

Limiti di Chanty

Richiede l'integrazione con app di terze parti per funzionalità avanzate di chattare con i video e di project management

Prezzi di Chanty

Piano Free : Piano Business : Piano Business : Piano gratuito

: : : Piano Business: $3/mese per utente

Chanty valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

4. ProofHub

via

ProofHub

ProofHub è uno strumento di project management che consente ai Teams di assegnare attività, gestire i ruoli dei team, centralizzare le discussioni sui prodotti, gestire progetti aziendali e collaborare con team interfunzionali.

Sebbene consenta principalmente la collaborazione in tempo reale, diverse agenzie di marketing e di sviluppo di app utilizzano ProofHub come piattaforma di comunicazione bidirezionale tra i loro team interni e i client.

Funzionalità/funzione chiave di ProofHub

Creare attività ed elenchi di attività, assegnarle ai membri del team e aggiungere date di inizio e di scadenza per garantire che le attività siano completate in tempo

Mantenere i progetti in carreggiata grazie a reportistica approfondita che consente di scoprire i colli di bottiglia, identificare le aree di miglioramento e sviluppare strategie efficaci per operare al massimo dell'efficienza

Collaborare su risorse creative in tempo reale o in modo asincrono utilizzando la funzionalità/funzione

Limiti di ProofHub

Le limitate opzioni di integrazione limitano l'utilizzo di più strumenti da un'area di lavoro unificata

Alcuni utenti potrebbero inizialmente avere difficoltà a comprendere e utilizzare le ampie funzionalità/funzioni di ProofHub

Prezzi di ProofHub

Essenziale: $45/mese

$45/mese Controllo estremo: $89/mese

Valutazioni e recensioni di ProofHub

G2 : 4.5/5 (80+ recensioni)

: 4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

5. Filestage

via

Filestage

Filestage è una piattaforma di project management basata su cloud per agenzie creative e progetti client-servicing.

L'ampio elenco di formati di file supportati da Filestage elimina i problemi di configurazione per le agenzie che lavorano su più progetti.

Se siete un project manager di un'agenzia di marketing, le piattaforme di collaborazione come Filestage vi permettono di condividere i feedback tra tutti i reparti e di realizzare campagne più rapidamente con un minor numero di revisioni.

L'area di lavoro centralizzata automatizza il flusso di approvazione e aiuta i team interdipartimentali nella condivisione dei file, nel monitoraggio dei feedback e nella collaborazione tra documenti.

Con questo strumento di comunicazione interna, potete lavorare su tutti i progetti da un'unica piattaforma e invitare le parti interessate a rivedere le modifiche attraverso una concessione personalizzata degli accessi.

funzionalità/funzione chiave di #### Filestage

Semplificate il processo di revisione caricando i file, condividendoli con altre parti interessate, impostando le date di scadenza e ricevendo feedback direttamente sul file

Flussi di lavoro di revisione automatizzati semplificano il processo di collaborazione e dimostrano una significativa riduzione dei tempi di revisione e delle email di approvazione

Impostazione di un processo di approvazione chiaro, revisione dei file su tutti i dispositivi e collaborazione in tempo reale con gli stakeholder interni ed esterni

Limiti di Filestage

Manca di funzionalità/funzioni fondamentali come le videoconferenze online e le videochiamate in-app

I caricamenti di video di grandi dimensioni possono raggiungere rapidamente il limite di dati, rendendo potenzialmente necessario un aggiornamento

Prezzi di Filestage

Piano Free

Basic: $49/mese

$49/mese Professionale: $249/mese

$249/mese Enterprise: prezzo personalizzato

Filestage valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 200 recensioni)

4.6/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

6. Messaggero delle truppe

via

TruppaMessaggero

Utilizzate il software di comunicazione aziendale Troop Messenger per la collaborazione tra team attraverso il modello di fornitura SaaS, i server on-premise, le API di chattare o un'app personalizzata.

Grazie all'accessibilità multipiattaforma (per Windows, Mac, Linux, Android, iOS e web), Troop Messenger è utilizzato da agenzie della difesa, governative e federali che richiedono sicurezza di livello enterprise per il loro strumento di comunicazione interna.

L'interfaccia intuitiva e le funzionalità, come la messaggistica di massa, le chiamate in audio/video conferenza, la condivisione remota dello schermo, la condivisione di file e la gestione delle attività, garantiscono la sicurezza dei dati durante la comunicazione virtuale.

funzionalità/funzioni chiave di #### Troop Messenger

Avvio di chat riservate, individuali e autodistruttive con i colleghi con "Burnout"

Con Forkout di Troop Messenger è possibile inviare un singolo messaggio o un allegato a molti utenti e gruppi contemporaneamente

Registrate i vostri aggiornamenti sul lavoro con la messaggistica audio di Troop Messenger e inviateli nelle chat di gruppo o 1:1

Limiti di Troop Messenger

Flussi di lavoro controintuitivi e dispendiosi in termini di tempo, perché l'eliminazione o l'aggiornamento in blocco dei contenuti è un processo a più passaggi

Prezzi di Troop Messenger

Premium: $2,5/mese per utente

$2,5/mese per utente Enterprise: $5/mese per utente

$5/mese per utente Superior: $9/mese per utente

$9/mese per utente On-Premise : prezzo personalizzato

: prezzo personalizzato Difesa/Politica/ONG/Settore dell'istruzione : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato TM Monitor: Disponibile a un costo aggiuntivo.

Valutazioni e recensioni di Troop Messenger

G2 : 4.6/5 (70+ recensioni)

: 4.6/5 (70+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Dropbox

via

Dropbox

La collaborazione documentale è la pietra miliare degli ambienti di lavoro moderni, dove i team collaborano in tempo reale, condividono idee e fanno avanzare più velocemente i progetti verso il completamento, indipendentemente dal fatto che si trovino nella stessa posizione o siano geograficamente distribuiti.

Dropbox è una piattaforma di collaborazione documentale e archiviazione cloud che consente alle aziende di mettere in sicurezza, archiviare, condividere e collaborare sui file nel cloud.

Funzionalità/funzione chiave di Dropbox

Archiviazione, modifica, condivisione, firma, modifica degli spazi, commenti e monitoraggio dell'impegno da uno spazio unificato

Riducete gli errori di comunicazione e assicuratevi che tutti possano accedere alle versioni più recenti con collegamenti tracciabili

Utilizzate Dropbox Capture per dare e ricevere feedback e per contestualizzare argomenti complicati utilizzando registrazioni di schermate, voci fuori campo e screenshot

Limiti di Dropbox

Manca la messaggistica istantanea multipiattaforma in tempo reale

Quando la quota di spazio di archiviazione è esaurita, Dropbox interrompe la sincronizzazione

Prezzi di Dropbox

Professionale: 16,58 dollari/mese per utente

16,58 dollari/mese per utente Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Avanzato: $24/mese per utente

$24/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Dropbox

G2: 4,4/5 (23.000+ recensioni)

4,4/5 (23.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (21.000+ recensioni)

8. MVP di RingCentral

via

RingCentral

RingCentral MVP è un servizio di comunicazione basato su cloud che aiuta le aziende di tutte le dimensioni a consolidare e ottimizzare i canali di comunicazione del team in un'unica piattaforma centralizzata. La sua suite di funzionalità complete comprende chiamate vocali, videoconferenze, messaggistica e fax, aiutando i team a rimanere connessi e produttivi da qualsiasi luogo.

RingCentral MVP è una buona scelta per le aziende che desiderano portare le loro offerte di servizio clienti e il software di comunicazione interna sulla stessa interfaccia.

Funzionalità/funzione chiave di RingCentral MVP

Unificare la comunicazione attraverso più canali, tra cui chiamate aziendali, SMS, fax e messaggistica di team in un'unica posizione

Integrazione di più strumenti di comunicazione e collaborazione, come project management, strumenti di videoconferenza e app di messaggistica istantanea, in un'unica piattaforma di comunicazione cloud

Prendere decisioni informate sull'infrastruttura di comunicazione del team e sull'allocazione delle risorse grazie a reportistica visiva completa

Limiti dell'MVP RingCentral

Gli utenti non possono personalizzare il messaggio di saluto delle chiamate in conferenza

Non è possibile combinare i piani di servizio in base alle esigenze di diversi team, dipendenti o posizioni

Prezzi di RingCentral MVP

Essentials: $22,99/mese per utente

$22,99/mese per utente Standard: $45,99/mese per utente

$45,99/mese per utente Premium: $53,99/mese per utente

$53,99/mese per utente Ultimate: $74,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni degli MVP di RingCentral

G2: 3.9/5 (700+ recensioni)

3.9/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 1000 recensioni)

9. Basecamp

via

Basecamp

Basecamp è una piattaforma di messaggistica che promuove un lavoro di squadra di qualità. Fondata nel 1999, è un pioniere della comunicazione tra team ed è utilizzata da tutti, compresi i solisti, i freelance, le agenzie e le aziende.

I sei strumenti principali di Basecamp 3 che permettono ai team di promuovere una comunicazione efficace sono:

Campfire per messaggi rapidi e diretti

Bacheca per le discussioni asincrone

To-dos per visualizzare le attività

Check-in automatico per le attività ricorrenti

Documenti e file per l'archiviazione e l'accesso ai file e la gestione della conoscenza

Questi strumenti offrono una posizione centralizzata per discutere e archiviare tutte le informazioni su qualsiasi progetto ed eseguire le attività, sia che si lavori in ufficio che da remoto.

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Mantenete tutti informati e allineati in tempo reale con bacheche dedicate per ogni progetto

Creare elenchi chiari di cose da fare, assegnare attività con date di scadenza e monitorare visivamente lo stato di avanzamento con "Tabella delle schede", una soluzione unica per le tabelle Kanban

Organizzare, archiviare e condividere file, immagini e documenti per canali privati e pubblici

Limiti di Basecamp

Mancano funzionalità essenziali per il project management, come lo stato delle attività

Non è in grado di gestire la complessità e la completezza della roadmap e dei sistemi di flusso di lavoro nel caso di aziende di medie dimensioni

Prezzi di Basecamp

Versione di prova gratuita

Basecamp: $15/mese per utente

$15/mese per utente Basecamp Pro Unlimited: $299/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2: 4.1/5 (5000+ recensioni)

4.1/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (14.000+ recensioni)

10. Lavoro

via

Lavoro

Senza una piattaforma di comunicazione interna per i dipendenti, i team non hanno visibilità sulle altre operazioni e iniziative aziendali. La comunicazione con il team è possibile solo attraverso riunioni mensili ed email.

È qui che il software di comunicazione interna per i dipendenti Workvivo permette a tutti di interagire facilmente. Consentirà ai team di collaborare, condividere e rafforzare il coinvolgimento in tutta l'azienda, eliminando la dipendenza dalle email.

Funzionalità/funzione chiave di Workvivo

Spazi privati per i membri del team predefiniti che fungono da metodo sicuro e protetto per le riunioni giornaliere a distanza

Taggate le persone importanti, celebrate i risultati e mostrate i contributi dei dipendenti su Workvivo TV

Coinvolgimento dell'intera forza lavoro con chat e notifiche push

Limiti di Workvivo

Gli utenti non possono personalizzare le notifiche, il che porta a pop-up irrilevanti e a un sovraccarico di informazioni

La riproduzione di video di alta qualità sull'app mobile è soggetta a problemi e congelamenti

Prezzi di Workvivo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Workvivo

G2: 4.9/5 (1000+ recensioni)

4.9/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Soddisfazione dei dipendenti con il giusto software di comunicazione aziendale

La scelta di un software di comunicazione aziendale adatto alle vostre esigenze aumenterà il coinvolgimento dei dipendenti, la produttività e il sentimento generale. Iniziate analizzando lo stato della vostra azienda e degli strumenti di collaborazione.

Ad esempio, se state già utilizzando uno strumento di project management come ClickUp per la comunicazione con il team e la gestione delle attività, questo ha funzionalità aggiuntive, come ClickUp Chattare, un'app di messaggistica istantanea.

ClickUp Brain

è il vostro secondo cervello, che vi aiuta a scrivere riepiloghi/riassunti delle riunioni, a estrarre attività secondarie dalle note e dai programmi delle riunioni e a precompilare modelli per una facile condivisione delle conoscenze.

Le dashboard di ClickUp

visualizzano a volo d'uccello lo stato del team. È possibile aggiungere widget alla dashboard per gli aggiornamenti del flusso di lavoro, le modifiche allo stato del progetto e le assegnazioni delle attività. Se utilizzate gli strumenti di collaborazione per uso interno o per la comunicazione con i client, ClickUp vi permette di creare collegamenti condivisibili e di gestire le autorizzazioni.

Iscrivetevi gratis a ClickUp

per iniziare a semplificare la collaborazione del team.