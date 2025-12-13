Karbon e ClickUp: quale strumento di flusso di lavoro è migliore per la contabilità?

La tua azienda non è in difficoltà a causa di contabili incompetenti, ma perché i contabili competenti sono costretti a svolgere lavoro che dovrebbe essere gestito da un software.

Follow-up. Passaggi di consegne. Stati mancanti. Liste di controllo manuali.

Ora stai cercando attivamente uno strumento che ti aiuti a migliorare il tuo flusso di lavoro improvvisato.

Allora, chi vince nella sfida tra Karbon e ClickUp? Uno è progettato appositamente per la contabilità, mentre l'altro ti offre la libertà di creare flussi di lavoro a tuo piacimento.

Analizziamo la situazione. 📦

Karbon e ClickUp a colpo d'occhio

Ecco un breve riassunto per iniziare:

Criteri ClickUp Karbon Destinatari principali Team interfunzionali di tutte le dimensioni, inclusi singoli individui, piccole e medie imprese e grandi aziende. Società di contabilità e tenuta dei libri contabili Visualizzazioni e flessibilità Visualizzazioni Elenco, Bacheca, Calendario, Gantt e Sequenza Visualizzazioni elenco, Sequenza, attività e bacheca Kanban Analisi e reportistica Dashboard con grafici, formule, schede di calcolo, widget personalizzabili e altri strumenti generali di project management. Lavoro in corso (WIP), realizzazione, utilizzo del personale e comportamento dei clienti Documenti e procedure operative standard Documenti integrati con diversi modelli di contabilità generale, tra cui wiki, collegamento delle attività e autorizzazioni Supporto alla documentazione tramite attività collegate Funzionalità IA Robusto con ClickUp Brain che fornisce risposte contestualizzate, riepiloghi/riassunti, creazione automatica di attività e dashboard. IA integrata per l'efficienza del flusso di lavoro e approfondimenti

Cos'è ClickUp?

Tieni sotto controllo le ore fatturabili e il lavoro dei clienti con ClickUp.

Il lavoro oggi è compromesso, specialmente nella contabilità.

I team sono sommersi dal lavoro dispersivo: flussi di lavoro frammentati distribuiti su fogli di calcolo, email, unità condivise, app di contabilità scollegate e strumenti che non comunicano tra loro. Il risultato? I contabili passano ore a cercare documenti giustificativi, passando da un sistema all'altro e mettendo insieme i contesti tra audit, riconciliazioni e attività di chiusura. Nel frattempo, le aziende e i team finanziari perdono produttività, accuratezza e tempo che non possono permettersi di sprecare durante i periodi di picco.

Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, la piattaforma di project management di ClickUp unifica la gestione dei progetti, la gestione delle conoscenze e la collaborazione in tempo reale, grazie all'intelligenza artificiale che comprende il tuo lavoro e ti aiuta a muoverti più velocemente con meno errori.

Fornisce una struttura per il lavoro contabile ad alto volume e con scadenze precise, che va dalla chiusura di fine mese alle revisioni contabili e ai risultati finali per i clienti. Standardizza i tuoi flussi di lavoro con stati personalizzati, automazioni e autorizzazioni per creare processi ripetibili, ridurre le rielaborazioni e offrire a partner, controllori e personale una visibilità completa su ogni impegno, attività e scadenza.

Funzionalità di ClickUp

Diamo un'occhiata alle funzionalità/funzioni di ClickUp progettate per gestire con precisione processi in più passaggi, collaborazione interfunzionale e lavoro a contatto con i clienti.

Funzionalità n. 1: project management finanziario

ClickUp for Finance Teams trasforma l'onboarding dei fornitori, le buste paga e le revisioni di profitti e perdite in flussi di lavoro ripetibili e tracciabili con modelli già pronti e strumenti specializzati.

Crea attività di ClickUp con dettagli specifici per garantire il contesto

Le attività di ClickUp sono componenti chiave che fungono da unità di azione flessibili.

Ad esempio, quando prepari un rapporto finanziario del terzo trimestre, crea un'attività nella cartella del cliente con attività secondarie per estratti conto bancari, controlli delle spese, riconciliazioni e un riepilogo/riassunto finale, ciascuno con una scadenza assegnata.

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per "Importo preventivato", "Spesa effettiva" e "Variazione" e applica i campi formula per calcolare automaticamente le differenze direttamente nell'attività.

Le dashboard di ClickUp mettono tutto a fuoco, mostrando le approvazioni in sospeso, le scadenze imminenti e le attività contrassegnate per tutti i clienti e i reparti.

Utilizza i grafici a batteria nelle dashboard di ClickUp per visualizzare i carichi di lavoro del team e lo stato di salute dei progetti

Supponiamo che tu stia gestendo la fatturazione per 20 clienti. Crea un portale clienti con ClickUp utilizzando:

Un grafico a barre delle ore fatturabili per cliente

Un calcolo delle entrate rispetto alle proiezioni

Un elenco di attività per le fatture scadute

Questo ti consente di individuare tempestivamente eventuali ritardi, riassegnare il lavoro e rispettare le scadenze.

💡 Suggerimento professionale: adotta la mentalità del "flusso di lavoro minimo praticabile". Inizia documentando il tuo flusso di lavoro nel modo più semplice e veloce possibile: una lista di controllo, uno schizzo della Sequenza e una nota vocale. Esegui un ciclo, rifletti e perfeziona. Quindi, formalizza solo ciò che funziona dopo alcune ripetizioni.

Funzionalità n. 2: funzionalità basate sull'IA

Imposta regole personalizzate "if this, then that" con ClickUp Automations e ClickUp AI per semplificare le attività amministrative.

Utilizza le automazioni e i campi IA di ClickUp per ordinare le attività in base all'urgenza, al livello del cliente o alla scadenza

Se il tuo team contabile deve esaminare i file fiscali entro venerdì:

Imposta un'automazione per assegnare le attività in base a campi personalizzati come "livello cliente" o "scadenza di archiviazione".

Sposta automaticamente le attività in "Pronto per la revisione" una volta caricati i documenti.

Trigger un avviso se un'attività è ancora contrassegnata come "in corso" alla fine della giornata di giovedì.

E quando hai bisogno di controllare o aggiornarti rapidamente, ClickUp Brain è lì per fare il pensiero al posto tuo.

Ti stai chiedendo come utilizzare l'IA in contabilità? Basta chiedere a Brain di riepilogare/riassumere tutte le voci aperte e gli aggiornamenti recenti. Hai bisogno di inviare un aggiornamento settimanale a un client? L'IA Writer può redigerlo per te utilizzando le attività e i commenti, eliminando la necessità di copiare e incollare.

Supponiamo che tu sia un responsabile operativo che si sta preparando per una revisione settimanale.

📌 Esempio di prompt: Riassumi tutti gli elementi aperti e gli ostacoli per il client ABC questa settimana. Includi il tempo registrato e le approvazioni in sospeso.

In pochi secondi avrai un quadro chiaro di ciò che è stato terminato, ciò che è in ritardo e ciò che richiede un intervento.

🚀 Vantaggio di ClickUp: un componente aggiuntivo di queste funzionalità è ClickUp Email Project Management, che consente di inviare, ricevere e gestire le e-mail direttamente all'interno dell'area di lavoro di ClickUp. Trasforma le e-mail dei clienti in attività istantaneamente, complete di date di scadenza, assegnatari e allegati. Aggiungi commenti, monitora le conversazioni e collega interi thread al risultato finale corretto. Converti le email in attività e viceversa con ClickUp per centralizzare i tuoi flussi di lavoro.

Funzionalità/funzione n. 3: Funzionalità di collaborazione

Le operazioni finanziarie non possono funzionare correttamente se la comunicazione avviene al di fuori del sistema. Per risolvere questo problema, ClickUp Chat ti consente di utilizzare canali di chat dedicati all'interno di qualsiasi progetto o cartella cliente per mantenere le discussioni mirate.

Giornata impegnativa? IA CatchUp evidenzia gli aggiornamenti critici e gli elementi da intraprendere, così puoi saltare lo scorrimento e andare direttamente a ciò che richiede il tuo intervento.

Hai bisogno di una conferma interna? Basta chiedere nel thread e AI Answers estrae la risposta esatta dai messaggi passati, dai documenti o persino dagli strumenti collegati.

E se hai bisogno di collaborare alla tua documentazione, puoi rivolgerti a ClickUp Docs. Offre un modo strutturato per archiviare procedure operative standard, politiche finanziarie e modelli rivolti ai clienti all'interno della tua area di lavoro.

Prezzi di ClickUp

📮 ClickUp Insight: il 21% delle persone afferma che oltre l'80% della propria giornata lavorativa è dedicato a attività ripetitive. Un altro 20% sostiene che le attività ripetitive occupano almeno il 40% della propria giornata. Si tratta di quasi la metà della settimana lavorativa (41%) dedicata ad attività che non richiedono particolare pensiero strategico o creatività (come le email di follow-up 👀). Gli agenti AI di ClickUp aiutano a eliminare questo lavoro ripetitivo. Pensa alla creazione di attività, promemoria, aggiornamenti, note di riunioni, bozze di email e persino alla creazione di flussi di lavoro end-to-end! Tutto questo (e molto altro) può essere automatizzato in un attimo con ClickUp, la tua app per il lavoro che fa tutto. 💫 Risultati reali: Lulu Press risparmia 1 ora al giorno per ogni dipendente utilizzando ClickUp Automazioni, con un aumento del 12% dell'efficienza del lavoro.

Cos'è Karbon?

tramite Karbon

Karbon è uno strumento collaborativo per la gestione dello studio professionale creato appositamente per le società di contabilità e di servizi alla clientela, in particolare quelle che operano nei settori fiscale, di revisione contabile e di tenuta dei libri contabili.

Puoi convertire le email in attività, creare modelli di lavoro riutilizzabili per servizi ricorrenti come la chiusura mensile o la preparazione delle dichiarazioni dei redditi e gestire la capacità del team utilizzando sequenze e viste delle attività da fare.

Funzionalità di Karbon

Ecco alcune delle funzionalità chiave offerte da Karbon per aiutarti a organizzare le tue finanze:

Funzionalità n. 1: Project management

Semplifica i complessi flussi di lavoro contabili con l'automazione dei flussi di lavoro di Karbon

L'automazione del flusso di lavoro di Karbon aiuta i team di contabilità di progetto a eliminare le attività amministrative di scarso valore e a concentrarsi sull'impatto sui clienti. Grazie ai promemoria automatici e alle azioni via email, è possibile automatizzare i contatti e le richieste dei clienti, garantendo una comunicazione tempestiva e tracciabile.

Utilizza modelli di lavoro con stati personalizzati, liste di controllo e ruoli per standardizzare i processi ricorrenti, come le riconciliazioni mensili o la preparazione delle dichiarazioni fiscali. Inoltre, gli automatizzatori ti consentono di trigger aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività, assegnare revisori o modificare gli stati in base a condizioni predefinite, consentendo al tuo flusso di lavoro di procedere senza intervento manuale.

La bacheca Kanban e il pianificatore di lavoro offrono ai team una visione in tempo reale dei carichi di lavoro e delle sequenze, mentre la vista "La mia settimana" aiuta i singoli individui a rimanere concentrati sulle priorità.

📖 Leggi anche: Il miglior software di project management con portali clienti

Funzionalità n. 2: Fatturazione e pagamenti

Assumi il controllo del ciclo di fatturazione con Karbon billings and payments

La fatturazione a un client non è un processo unico. Comprende il monitoraggio del tempo, la generazione delle fatture e gli aspetti fiscali. Karbon ti consente di monitorare il tempo con voci temporali suggerite per garantire che nessun minuto fatturabile venga perso, e quindi di emettere fatture impostando una tariffa fissa o una fatturazione ricorrente collegata ai tuoi programmi di lavoro.

La sua funzionalità di portale clienti consente l'assegnazione diretta di attività ai clienti per la raccolta di documenti, che è fondamentale per la contabilità.

Automatizza i pagamenti dei clienti con "Karbon Payments" e abilita i pagamenti automatici tramite carta o addebito diretto per ridurre i crediti. Il "Dashboard dei crediti" ti offre anche una visibilità in tempo reale sulle fatture non pagate e sui potenziali rischi di flusso di cassa.

Con report WIP e di realizzazione, scritture/cancellazioni e cicli di fatturazione, Karbon elimina la riconciliazione manuale e ti offre il controllo completo sulle operazioni relative alle entrate.

💡 Suggerimento: prima di contrassegnare qualsiasi attività come terminata, assicurati di soddisfare i criteri di controllo qualità. Aggiungi una lista di controllo e chiediti: i documenti di supporto sono allegati? Le note interne sono chiare? È stato utilizzato un linguaggio adeguato per il cliente? È stata pianificata la fase successiva? Assegna un revisore diverso per gli audit a rotazione delle attività selezionate in modo casuale.

Funzionalità/funzione n. 3: analisi aziendale

Individua i colli di bottiglia e effettua il monitoraggio della redditività dei clienti con Karbon

In quanto software di contabilità di progetto, l'analisi aziendale di Karbon ti aiuta a monitorare le prestazioni del team, il comportamento dei clienti e l'efficienza del flusso di lavoro. Tieni sotto controllo i budget e le tempistiche con la dashboard "Tempo e budget" e utilizza "Analisi clienti" per identificare quali clienti richiedono maggiore attenzione.

Inoltre, strumenti come "Elenchi di lavoro" e "Sequenze delle attività" consentono di individuare gli ostacoli e gli elementi in ritardo prima che abbiano un impatto sulla consegna. È anche possibile esportare report o utilizzare l'API di Karbon per creare dashboard personalizzate in Excel o Power BI.

Prezzi di Karbon

Team: 79 $ al mese per utente

Aziendale: 99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

💡 Suggerimento: rendete più divertente il contributo del team con una classifica "Work Wins". Assegnate punti per le azioni che aggiungono valore: Completamento anticipato delle attività rivolte ai clienti = +5

Fornitura di documentazione o liste di controllo pronte per i clienti = +3

Individuazione e correzione di potenziali errori = +2 Ringraziamenti settimanali o riconoscimenti ai "migliori collaboratori" nei canali interni. Alterna le metriche per mantenere vivo l'interesse, come il tempo di chiusura, la qualità, il volume o la soddisfazione dei clienti. Questo funziona particolarmente bene nei periodi fiscali intensi o nei cicli di chiusura mensili, quando il morale cala.

ClickUp e Karbon: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando si tratta di gestire i flussi di lavoro contabili, sia ClickUp che Karbon promettono struttura, automazione e visibilità. Ma come si comportano quando si confrontano le funzionalità/funzioni che contano nella quotidianità, come la gestione delle attività, la collaborazione e l'automazione?

Analizziamo le prestazioni di ciascuno di questi software per portali clienti. 🎯

Funzionalità n. 1: Gestione delle attività

Sia ClickUp che Karbon ti consentono di suddividere il lavoro in unità gestibili, assegnare responsabilità e effettuare il monitoraggio delle scadenze.

ClickUp

ClickUp offre un sistema di gestione delle attività all-in-one progettato per supportare qualsiasi struttura di team o flusso di lavoro. Puoi gestire le attività in più visualizzazioni (Elenco, Bacheca, Calendario e diagramma di Gantt), creare modelli, automatizzare i processi e aggiungere dettagli quali dipendenze, priorità, campi personalizzati e monitoraggio dei tempi.

Supporta anche sprint agili, pianificazione del carico di lavoro e collaborazione in team, rendendolo perfetto sia per i singoli collaboratori che per i team interfunzionali.

Karbon

Karbon si concentra su flussi di lavoro strutturati e ripetibili su misura per le pratiche contabili. Le attività sono legate a modelli di lavoro e spesso seguono una struttura in stile lista di controllo. Sebbene la piattaforma offra trigger di automazione e aggiornamenti di stato, le opzioni di personalizzazione sono più limitate.

🏆 Vincitore: ClickUp vince per il suo sistema di gestione delle attività flessibile e scalabile.

Funzionalità n. 2: automazione del flusso di lavoro

L'automazione del flusso di lavoro è essenziale per le aziende che mirano a ridurre le attività manuali, minimizzare i passaggi di consegne e abbassare i costi amministrativi.

ClickUp

Le funzionalità di automazione e IA di ClickUp aiutano a eliminare il lavoro ripetitivo attraverso regole basate su trigger, come l'assegnazione di attività o l'invio di avvisi in base allo stato o alle date di scadenza.

La creazione di attività tramite IA, i riepiloghi automatici tramite ClickUp Brain e i moduli dinamici offrono un vantaggio competitivo per ottimizzare i flussi di lavoro rapidi o con volumi elevati.

Karbon

L'automazione del flusso di lavoro di Karbon è progettata per garantire la prevedibilità. Gli automatizzatori triggerano aggiornamenti delle attività, promemoria e check-in dei clienti in base ai modelli e agli stati del portale clienti. È utile per i flussi di lavoro contabili ricorrenti, ma meno dinamico se la tua azienda gestisce richieste non standard o programmi variabili.

🏆 Vincitore: ClickUp, grazie alle sue funzionalità di automazione più versatili e potenziate dall'IA.

Funzionalità/funzione n. 3: Collaborazione e comunicazione

Sia ClickUp che Karbon mirano a mantenere la comunicazione con i clienti vicina al lavoro. Ecco come si confrontano le loro funzionalità di collaborazione:

ClickUp

ClickUp offre collaborazione in tempo reale con strumenti come chat, chiamate SyncUp, documenti e integrazione email.

All'interno dei progetti sono presenti canali di chat e AI CatchUp evidenzia i messaggi importanti. Puoi commentare direttamente le attività o i documenti, convertire le conversazioni in azioni da intraprendere e gestire le email all'interno dell'area di lavoro.

Karbon

Karbon centralizza la comunicazione e-mail all'interno delle tempistiche dei clienti e delle attività lavorative, offrendo @menzioni, caselle di posta condivise e visibilità sui thread. Tuttavia, manca di strumenti quali chat in-app e documenti collaborativi.

🏆 Vincitore: ClickUp per offrire diverse opzioni di collaborazione in tempo reale all'interno della stessa piattaforma.

ClickUp vs Karbon su Reddit

Abbiamo confrontato le funzionalità/funzioni, ma com'è utilizzare ClickUp o Karbon quotidianamente? Per avere una prospettiva reale, abbiamo esaminato i thread di Reddit in cui i professionisti condividono le loro opinioni senza filtri.

ClickUp è spesso elogiato per fare esattamente ciò che promette da questo utente:

Lo uso dal 2017. È fantastico. L'IA è ottima. Utilizzo i documenti come secondo cervello per la mia attività aziendale. Non ho nulla da ridire, tranne che può essere difficile capire come iniziare. I modelli aiutano in questo senso. Ho provato la maggior parte degli altri strumenti disponibili e ClickUp li batte tutti come piattaforma completa per la gestione di progetti/prodotti (anche Jira).

Anche il piano Free ottiene recensioni positive:

La versione gratis di ClickUp è sorprendentemente buona... La uso da mesi senza bisogno di aggiornamenti e soddisfa la maggior parte delle mie esigenze.

Ecco cosa hanno detto i clienti di Karbon:

Usiamo Karbon da anni e lo adoro. È un po' costoso, ma ne vale la pena... L'unica funzionalità/funzione che Karbon aveva e che nessun altro aveva era il flusso di lavoro collaborativo: gli elementi del flusso di lavoro potevano essere assegnati al client e non solo internamente.

💡 Suggerimento: identifica come lavora il tuo team. Segui attività ricorrenti, pipeline di servizi o un modello di ticketing? Utilizza corsie o fasi, come "Da revisionare", "In attesa di documenti" e "Campo", per abbinare le fasi reali del servizio clienti.

Qual è lo strumento di flusso di lavoro migliore per gli studi contabili?

Dopo aver valutato tutti gli aspetti, la scelta è chiara nel dibattito Karbon vs. ClickUp.

ClickUp è il vincitore. 🚀

Karbon può essere adatto ai professionisti della contabilità, ma ClickUp offre un'area di lavoro flessibile e scalabile che si adatta a ogni team, dalla finanza e dalle operazioni al prodotto e alle risorse umane.

Con ClickUp Brain, Automazioni, Documenti, Dashboard e Chat in un unico posto, ClickUp è la scelta più intelligente per una gestione del flusso di lavoro moderna e dinamica.

