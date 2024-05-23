Come utilizzare l'IA in contabilità (casi d'uso e strumenti)

Se c'è una cosa di cui il mondo aziendale è entusiasta nel 2024, deve essere l'utilizzo di L'IA per diventare più efficiente -in modi nuovi e inaspettati!

La presenza dell'IA si fa sentire in ogni settore, dalle raccomandazioni personalizzate sui servizi di streaming alle auto a guida autonoma. Impara rapidamente dagli esseri umani e trasforma queste conoscenze per rimodellare i nostri processi di lavoro.

Il settore dell'account non fa eccezione. Poiché i dati guidano il mondo aziendale, i moduli di contabilità e gli account cercano sempre più spesso di sfruttare l'IA per migliorare l'efficienza e l'accuratezza.

Per capire come l'intelligenza artificiale può essere utilizzata nell'ambito dell'account, esploreremo vari aspetti Strumenti di IA che rendono i processi e i flussi di lavoro dell'account più rapidi e accurati.

Comprendere l'IA nell'account

Il settore dell'accounting sta subendo una trasformazione significativa grazie all'applicazione strategica delle tecnologie IA.

Questa integrazione sfrutta gli algoritmi di apprendimento automatico e l'elaborazione del linguaggio naturale per automatizzare ed elevare diverse funzioni contabili.

L'impatto dell'IA si estende a diverse attività, tra cui la reportistica finanziaria e l'elaborazione del bilancio project accounting management . Semplifica gli audit e garantisce la conformità rilevando in modo proattivo le attività fraudolente e conducendo un'analisi approfondita dei dati.

**L'IA sostituirà gli account?

Anche se l'IA eccelle nell'automazione di varie attività, non può sostituire completamente gli account umani.

Le competenze umane di base, come la capacità di giudizio, la comunicazione aperta e il pensiero critico, rimangono essenziali per una contabilità efficace.

I CPA (Certified Public Accounts) continuano a essere indispensabili per affrontare problemi contabili complessi e prendere decisioni. Attraverso la supervisione e l'intervento umano, garantiscono l'accuratezza e l'applicazione etica dei principi contabili.

L'IA nell'ambito dell'account ha diversi utilizzi. Questo articolo ne elenca i principali.

Come usare l'IA in contabilità per diversi casi d'uso

Il software di contabilità IA trasforma il modo in cui gli account affrontano le attività quotidiane, dalla voce ai processi decisionali strategici.

Rendendo i risultati più accurati, i professionisti dell'account riescono a fare di più in meno tempo, concentrandosi sulle cose che richiedono la loro totale attenzione.

Approfondiamo cinque casi d'uso specifici in cui l'IA sta rivoluzionando i processi contabili:

1. Uso dell'analisi predittiva dei dati

L'IA è in grado di analizzare vasti dati finanziari, discernendo modelli nascosti e identificando potenziali rischi che l'uomo potrebbe non notare.

L'analisi predittiva alimentata dall'IA è una tecnologia trasformativa che influisce sui ruoli degli account e dei professionisti della finanza. Automatizzando l'attività, spesso noiosa, di generazione dei report, i professionisti della finanza possono dedicare le loro competenze a una funzione più strategica: la valutazione.

Tuttavia, è bene ricordare che i risultati dell'IA richiedono un'attenta attenzione da parte dell'uomo. In definitiva, gli account devono valutare meticolosamente l'accuratezza e l'affidabilità delle previsioni generate.

Questo processo di valutazione dovrebbe comprendere il benchmark rispetto ai risultati stabiliti, l'impiego di tecniche di convalida incrociata, l'utilizzo di metriche appropriate e l'esame critico di potenziali distorsioni all'interno dei dati o degli algoritmi.

Grazie a questa valutazione rigorosa, l'esperienza umana garantisce che le intuizioni dell'IA siano sfruttate in modo efficace per favorire un processo decisionale informato.

2. Audit semplificati con maggiore conformità

I processi di audit tradizionali possono essere lunghi e richiedere molte risorse. L'IA può snellire il processo automatizzando l'estrazione dei dati, il campionamento e le attività di valutazione del rischio. Ciò consente agli auditor di dedicare le proprie competenze ad aree più complesse, migliorando al contempo l'efficienza e l'efficacia complessive degli audit.

L'IA può essere utilizzata per analizzare i dati storici degli audit per identificare le aree di debolezza ricorrenti, consentendo un approccio più proattivo per garantire la conformità continua.

3. Individuazione delle frodi semplificata

Le attività fraudolente possono rappresentare una significativa minaccia finanziaria e spesso non vengono rilevate fino a quando non vengono terminate. L'IA è uno strumento potente nella lotta contro le frodi.

Gli algoritmi avanzati possono analizzare i modelli di spesa e identificare transazioni insolite o attività che si discostano dalle norme stabilite. Ciò consente di rilevare e indagare in modo proattivo, riducendo al minimo le perdite finanziarie.

Studio di caso: Utilizzo dell'IA per chiudere account attivi di corrieri del denaro

Una delle maggiori banche digitali europee è stata messa a traguardo da uno schema di riciclaggio di denaro che utilizzava falsi annunci online. Il team antifrode faticava a tenere il passo con i criminali che aprivano e svuotavano rapidamente gli account dei corrieri del denaro. Feedzai , un provider che fornisce soluzioni di frode e crimine finanziario basate sull'IA, ha utilizzato l'IA in due modi chiave per combattere questa sfida:

BionicIDs: L'IA, in particolare il Deep Learning, è stata utilizzata per creare identificatori unici (BionicID) per ogni utente della banca. Questi ID hanno analizzato la biometria comportamentale dell'utente (modelli di digitazione, movimenti del mouse), l'analisi comportamentale (come naviga nella banca online), i dati del dispositivo (modello di telefono, sistema operativo) e i dati di rete (indirizzo IP, posizione). Questo quadro completo ha permesso alla banca di identificare attività sospette anche se i criminali utilizzavano nomi falsi o dispositivi diversi Analisi della rete: L'IA ha analizzato continuamente il contesto dinamico di ogni sessione bancaria. Questo include fattori come i dispositivi utilizzati, le connessioni di rete e le posizioni. Mappando queste relazioni, l'IA è riuscita a identificare connessioni tra account apparentemente diversi. Ad esempio, se si accede a più account dallo stesso dispositivo o rete pur avendo nomi diversi, l'IA può segnalarli come appartenenti allo stesso criminale

Questa combinazione di tecniche di IA ha permesso alla banca di:

Identificare molto più rapidamente gli account dei corrieri del denaro, fermandoli prima che possano essere utilizzati per le frodi

Collegare account apparentemente non collegati tra loro allo stesso criminale in base a modelli comportamentali e di rete

Comprendere i metodi dei criminali e prevedere gli attacchi futuri

Sfruttando l'IA, la banca ha chiuso oltre 400 account di corrieri del denaro e ha fornito informazioni preziose alla polizia per indagare sulla rete criminale.

4. Contabilità automatizzata

Le attività ripetitive hanno storicamente limitato i professionisti dell'account, consumando ore preziose che potrebbero essere meglio impiegate nell'analisi strategica.

L'inserimento dei dati di fatture e ricevute, la riconciliazione bancaria e la tenuta della contabilità generale sono attività pronte per l'automazione dei processi.

Abili nel riconoscimento dei modelli e nell'estrazione dei dati, gli algoritmi di IA sono in grado di automatizzare i processi con precisione laser. Questo libera gli account da attività noiose come la manipolazione manuale dei dati e riduce significativamente il rischio intrinseco di errore umano.

5. Aumenta l'accuratezza con l'apprendimento automatico

L'integrità dei dati finanziari è fondamentale per l'account. L'IA eccelle nell'analisi di vasti set di dati con precisione millimetrica.

Gli algoritmi di apprendimento automatico possono essere addestrati per identificare incongruenze, anomalie e potenziali errori nelle transazioni finanziarie. Questo approccio proattivo riduce significativamente la probabilità che gli errori sfuggano, salvaguardando l'integrità dei documenti finanziari.

Studio di caso: Automazione fiscale di Deloitte grazie all'IA e all'apprendimento automatico Deloitte ha collaborato con Kortical per utilizzare l'IA nei processi fiscali. Il progetto mirava ad automatizzare le attività e a migliorare l'efficienza. Deloitte ha fornito le competenze e i dati del settore, mentre Kortical ha offerto la sua piattaforma IA e le sue capacità di data science. Kortical ha costruito un modello di apprendimento automatico in grado di applicare automaticamente la normativa fiscale e di strutturare i dati dei client, riducendo il tempo di elaborazione umano da 5 ore a 6 minuti, con un miglioramento di 50 volte. Questo progetto è durato 6 mesi e ha raggiunto un'accuratezza di livello umano (superiore al 90%) nei calcoli fiscali.

Questi sono solo alcuni esempi di IA che rivoluzionano la professione dell'account. Con l'evoluzione della tecnologia IA, possiamo aspettarci la nascita di applicazioni ancora più innovative, che trasformeranno ulteriormente il modo in cui viene praticata la contabilità.

Utilizzo di software IA per l'account

Esiste un software IA per la contabilità software di project management per la contabilità da fare? ClickUp può alleggerire in larga misura, se non completare, il peso delle attività ripetitive e dei processi fondamentali.

Come piattaforma di gestione del lavoro e della produttività, si rivolge a tutti i settori, grandi e piccoli. Grazie a soluzioni specializzate per i diversi reparti, con ClickUp è possibile svolgere ogni attività, dalla gestione delle attività al monitoraggio del tempo, su un'unica piattaforma.

Vediamo come ClickUp aiuta gli account e i professionisti della finanza.

1. Abbandonare il lavoro di account Il software di project management per la contabilità di ClickUp può essere utilizzato in un milione di modi se combinato con le capacità di IA della piattaforma.

Tracciate in modo efficiente ogni movimento finanziario e mantenete un audit trail completo con ClickUp Brain Strumenti di IA per l'accounting .

Il sistema registra tutte le attività finanziarie e condivide regolarmente gli aggiornamenti chiave con gli stakeholder, garantendo un registro completo e accurato per gli audit e la conformità normativa.

Dalla riduzione del lavoro manuale con l'automazione all'utilizzo delle capacità di elaborazione del linguaggio naturale dell'IA per la riepilogazione, vediamo come sfruttare questi strumenti in ogni passaggio.

Provate ClickUp Brain

Vediamo innanzitutto come ClickUp Brain può contribuire a migliorare l'efficienza e l'accuratezza del vostro team di account:

Automazioni promemoria : ClickUp Brain vi ricorda quando le fatture devono essere pagate o quando le reportistiche sono in scadenza. Non mancherete mai le scadenze perché il Strumenti di IA per l'automazione ne terranno il monitoraggio per voi

: ClickUp Brain vi ricorda quando le fatture devono essere pagate o quando le reportistiche sono in scadenza. Non mancherete mai le scadenze perché il Strumenti di IA per l'automazione ne terranno il monitoraggio per voi Ricerca intelligente : Se avete bisogno di trovare una fattura o un record finanziario specifico, ClickUp Brain cercherà rapidamente in tutti i vostri file e nella base di conoscenze aziendali e vi mostrerà quello giusto

: Se avete bisogno di trovare una fattura o un record finanziario specifico, ClickUp Brain cercherà rapidamente in tutti i vostri file e nella base di conoscenze aziendali e vi mostrerà quello giusto Analisi dei dati : L'IA è in grado di esaminare i numeri e di fornire informazioni sulle abitudini di spesa. In questo modo è possibile monitorare, categorizzare e organizzare le spese aziendali senza alcuno sforzo. Ad esempio, potrebbe notare che si spende molto in un'area e suggerire modi per ridurre i costi

: L'IA è in grado di esaminare i numeri e di fornire informazioni sulle abitudini di spesa. In questo modo è possibile monitorare, categorizzare e organizzare le spese aziendali senza alcuno sforzo. Ad esempio, potrebbe notare che si spende molto in un'area e suggerire modi per ridurre i costi Riepilogo/riassunto delle attività : Utilizzate le capacità di elaborazione del linguaggio naturale di ClickUp Brain per riepilogare le attività secondarie, le chat o le conversazioni in ClickUp in pochi secondi, per darvi un contesto su ciò che sta accadendo o su ciò che vi aspetta nel prossimo lavoro

: Utilizzate le capacità di elaborazione del linguaggio naturale di ClickUp Brain per riepilogare le attività secondarie, le chat o le conversazioni in ClickUp in pochi secondi, per darvi un contesto su ciò che sta accadendo o su ciò che vi aspetta nel prossimo lavoro Rapporti e dashboard personalizzati: Generare reportistica a partire dai dati popolati e presentarli in formati chiari e visivamente accattivanti (grafici e diagrammi), identificare facilmente le tendenze e prendere decisioni informate con Strumenti di IA per la visualizzazione dei dati Dai CFO di Fortune 500 e dai CPA freelance alle grandi aziende di account, chiunque può utilizzare ClickUp Brain con un piano a pagamento ClickUp!

2. Gestione del team di contabili e dei client in un unico posto

Il software di project management contabile di ClickUp vanta funzionalità/funzione che consentono ai team di contabili di gestire efficacemente persone e progetti.

Visualizzate i vostri dati a modo vostro, generate reportistica approfondita e monitorate lo stato di avanzamento a colpo d'occhio utilizzando i dashboard del software di gestione dei progetti contabili di ClickUp

Create un hub centrale per tutte le comunicazioni e le collaborazioni relative ai progetti. I professionisti dell'account possono condividere documenti, file e note all'interno dei progetti, eliminando i silos di informazioni e assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

È possibile assegnare Attività di ClickUp a specifici account manager con scadenze e priorità cancellate. Gli aggiornamenti in tempo reale e il monitoraggio dello stato di avanzamento tengono tutti informati sui lavori in corso, creando responsabilità e garantendo il rispetto dei progetti.

Con ClickUp Chattare con i membri del team, condividere e lavorare sulle attività in tempo reale, il tutto senza lasciare la piattaforma

Il Visualizzazione della ClickUp Chat offre un pratico sistema di chat in tempo reale per facilitare la comunicazione tra team. Le discussioni possono essere inserite in thread all'interno di progetti specifici, lasciando spazio a una comunicazione mirata e consapevole del contesto, senza ingombrare le finestre In arrivo.

È anche possibile condividere documenti, ricevere feedback istantanei e incorporare video o collegamenti a informazioni specifiche.

Organizzate i vostri account con la Vista Tabella di ClickUp per un'esperienza familiare con i fogli di calcolo

È possibile visualizzare più di 15 viste flessibili per creare flussi di lavoro personalizzati, da grafici a presentazioni di tabelle di fogli di calcolo. In questo modo è possibile delegare facilmente le attività e monitorare lo stato di avanzamento.

La parte migliore di Le capacità uniche di ClickUp è la possibilità di creare portali client sicuri all'interno dei progetti per gestire i partner esterni e fidelizzarli nel tempo.

I client possono accedere a documenti, reportistica e aggiornamenti del progetto senza accedere direttamente al sistema interno. Questo è utile per gli studi di account più piccoli che hanno a disposizione un budget per assumere risorse al limite.

È possibile inviare ai client email automatiche o promemoria sulle scadenze o sulle riunioni imminenti, per garantire che rimangano informati e impegnati durante il ciclo di vita del progetto.

3. Utilizzate modelli precostituiti per semplificare i processi di account

È possibile utilizzare oltre 1000 modelli ClickUp personalizzabili e pronti all'uso per diverse esigenze: account, design creativo, gestione dei social media, gestione dell'agenzia, creazione di post sul blog, risorse umane e reclutamento.

È possibile generare modelli utilizzando ClickUp Brain e ClickUp Documenti per qualsiasi caso d'uso vi venga in mente!

Per istanza, utilizzate il file Modello di procedura operativa standard di ClickUp per la contabilità per garantire che i team di account rispettino le procedure operative standard dello studio.

Prendete il controllo dei processi finanziari dispersi! Questo modello offre una soluzione completa che semplifica la creazione di procedure operative standard, la comunicazione e la collaborazione, assicurando che il vostro reparto contabile operi in modo efficiente.

Create, aggiornate e monitorate tutte le vostre procedure operative standard in un'unica posizione centralizzata . Non perdete più tempo in attività ripetitive o nella ricerca di documenti

. Non perdete più tempo in attività ripetitive o nella ricerca di documenti Comunicare istantaneamente le modifiche alle procedure operative standard , assicurando che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina e riducendo al minimo il rischio di errori

, assicurando che tutti i membri del team siano sulla stessa pagina e riducendo al minimo il rischio di errori Automazioni per l'assegnazione delle attività con notifiche per tenere tutti informati e responsabili, assicurando la collaborazione in tutto il vostro reparto contabile

per tenere tutti informati e responsabili, assicurando la collaborazione in tutto il vostro reparto contabile Elevate il vostro la contabilità dei progetti e il monitoraggio delle procedure operative standard con funzionalità avanzate come le reazioni ai commenti, l'automazione e gli strumenti di IA

Destreggiarsi tra le finanze aziendali può sembrare una continua partita di recupero!

Monitorare transazioni, pagamenti e crediti richiede molto tempo. Modello di giornale contabile di ClickUp può fungere da modello di contabilità digitale.

Scarica questo modello

Questo potente modello cattura ogni transazione aziendale con precisione millimetrica. Va oltre le semplici voci, poiché consente di registrare transazioni che hanno un impatto su più account contemporaneamente:

Abbandonare il libro mastro manuale ; registrare tutte le transazioni aziendali in un giornale digitale in modo rapido e accurato

; registrare tutte le transazioni aziendali in un giornale digitale in modo rapido e accurato Utilizzate stati personalizzati per monitorare lo stato di ogni transazione , assicurandovi che nulla vada perso nella confusione

, assicurandovi che nulla vada perso nella confusione Acquisire informazioni vitali su ogni transazione con campi personalizzati come la data della transazione, il tipo di giornale, la ricevuta e il numero di voce

come la data della transazione, il tipo di giornale, la ricevuta e il numero di voce Personalizzate la panoramica del vostro panorama finanziario in base alle vostre esigenze con visualizzazioni flessibili , dalla Guida introduttiva alle sezioni Libri e Giornali, facilmente accessibili

, dalla Guida introduttiva alle sezioni Libri e Giornali, facilmente accessibili Migliorare il monitoraggio delle transazioni con funzionalità avanzate come il monitoraggio del tempo, i tag, gli avvisi di dipendenza e le robuste funzioni email per garantire un flusso di lavoro finanziario completo

Cercate un modello all-in-one per semplificare i vostri processi finanziari? Provate Modello di contabilità di ClickUp .

Scaricare questo modello

Questo modello gestisce l'intera pipeline, dalla registrazione delle fatture al monitoraggio delle entrate, fino alla previsione delle entrate future. Non dovrete più rincorrere i pagamenti in ritardo, perché potrete facilmente tenere sotto controllo gli account da ricevere e da pagare.

Ma c'è di più! All'interno della stessa piattaforma, è possibile prenotare riunioni, passare senza problemi tra oltre 9 visualizzazioni personalizzabili e utilizzare tag e stati personalizzati. In questo modo è possibile massimizzare la produttività e ottenere informazioni in tempo reale sulle prestazioni commerciali senza lasciare ClickUp.

La notevole capacità dell'IA di automatizzare le attività ripetitive, combinata con uno strumento versatile come ClickUp, libera gli account dalla routine, concedendo loro il prezioso dono del tempo.

Questa nuova efficienza consente loro di concentrarsi sulle aree in cui l'esperienza umana regna sovrana: analisi approfondite, orientamento strategico e processo decisionale informato.

Il futuro della contabilità con l'IA

La marea sta cambiando per gli account. Supportata dall'IA, la professione è pronta per un'evoluzione.

Anche se le reazioni variano, una cosa è certa: un cambiamento significativo è all'orizzonte. Il prossimo decennio vedrà una trasformazione dei ruoli dell'account, che richiederà ai professionisti un nuovo set di competenze.

Tuttavia, la cosa migliore è che l'elaborazione del linguaggio naturale di ClickUp Brain permette agli account di sfruttarla senza dover imparare tecniche di codice. Le mansioni dell'account assomiglieranno a quelle degli scienziati dei dati e degli ingegneri, in grado di usufruire di profonde conoscenze finanziarie. La chiave per navigare in questa evoluzione sta nell'abbracciare il cambiamento.

L'adozione tempestiva di strumenti di IA come ClickUp vi aiuterà a essere all'avanguardia. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!