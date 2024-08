I 10 migliori software di contabilità di progetto per massimizzare il ROI dei progetti nel 2024

L'obiettivo finale di ogni azienda è quello di far fruttare gli investimenti e generare profitti. Da fare, deve gestire le finanze in modo impeccabile. È qui che la contabilità del progetto entra in gioco. 🧾

Tuttavia, l'account è più facile da dire che da fare: è uno dei lavori più soggetti a errori al mondo.

Fortunatamente, la situazione è cambiata notevolmente negli ultimi anni con l'avvento dei software per l'accounting dei progetti. Questi strumenti hanno semplificato l'account dei progetti grazie all'interfaccia grafica utente (GUI) e alle automazioni. Forniscono inoltre funzionalità/funzione di budgeting e di previsione per aiutare le aziende a realizzare decisioni finanziarie basate sui dati sui loro progetti.

Passiamo in rassegna i top 10 software di project accounting, analizziamo i loro punti di forza e di debolezza ed esploriamo come possono aiutare la vostra azienda a crescere. 🌷

Cosa cercare nel miglior software di project accounting?

La contabilità di progetto è molto diversa dalla contabilità finanziaria generale, in quanto si concentra più sulla salute del progetto che sulla tassazione e sulla conformità dell'azienda. Da fare, il software di contabilità di progetto deve avere le seguenti funzionalità/funzioni:

Monitoraggio dei costi del progetto in base alle fasi: Un progetto attraversa diverse fasi e comporta dei costi durante tutto il processo. Per comprendere appieno l'impatto di questi costi sul progetto, il software dovrebbe consentire il monitoraggio dei costi legati al progetto in base alle fasi o alle caratteristiche del progetto Monitoraggio del tempo: Questa funzione permette ai vostri collaboratori di registrare il numero di ore di lavoro su un progetto specifico. È fondamentale per il monitoraggio dei costi salariali a livello di progetto Reportistica specifica per il progetto: Un ottimo software di contabilità fornisce anche solide funzionalità/funzione per generare ed esportare report finanziari, consentendo una panoramica chiara di tutti i costi relativi al progetto Integrazioni: Se il software di contabilità di progetto è in grado di integrarsi con il software di contabilità generale, può semplificare notevolmente il lavoro del team di contabili. Allo stesso modo, dovrebbe integrarsi con le app di project management per sincronizzare facilmente i dati rilevanti e lo stato di avanzamento dei lavori $$$a e previsione: Queste opzioni del software di contabilità di progetto consentono di pianificare in anticipo e di avere un'idea generale dello sviluppo futuro del progetto

I 10 migliori software per la contabilità dei progetti da utilizzare nel 2024

Sebbene esistano centinaia di soluzioni per l'account dei progetti ma solo alcune superano i criteri di cui sopra. Abbiamo analizzato le opzioni disponibili, ciò che offrono e ciò che manca loro per compilare questo elenco dei 10 migliori software per la contabilità dei progetti. Vediamo chi ha superato la selezione! 🏆

Con il monitoraggio del tempo in ClickUp è possibile registrare il tempo man mano che si procede o inserirlo manualmente

ClickUp offre numerose funzionalità di project management, comprese quelle per l'accounting dei progetti. Inizia con ClickUp Monitoraggio del tempo che consente ai membri del team di monitorare e registrare il tempo investito per completare le attività.

Il processo di monitoraggio è semplicissimo: basta fare clic su un pulsante per iniziare. Una volta completata un'attività, l'utente o il membro del team ferma il tempo, che viene automaticamente aggiunto all'attività selezionata. I membri del team possono contrassegnare la voce come fatturabile per fatturare o anche lasciare un commento se c'è qualcosa di insolito. ⏲️

Oltre al monitoraggio del tempo, è possibile seguire lo stato di avanzamento del progetto utilizzando le attività cardine. Con Attività cardine di ClickUp è possibile contrassegnare attività specifiche all'interno di un progetto e, man mano che le si porta a termine, lo stato di avanzamento del progetto e le attività si aggiornano automaticamente. È possibile definire stati personalizzati delle attività e del progetto o scegliere uno di quelli predefiniti, come:

In monitoraggio

In ritardo

In stato di avanzamento

In attesa

Man mano che i membri del team portano a termine le varie attività e registrano le loro voci, può diventare un po' noioso analizzarle. Non con ClickUp Account -L'esclusiva Vista Tabella consente di analizzare più voci contemporaneamente.

Organizzate, ordinate e filtrate le attività di ClickUp 3.0 nella vista Tabella per ottenere più rapidamente informazioni su tutti i vostri lavori

La visualizzazione tabella porta i fogli di calcolo a un livello superiore, consentendo di collegare attività, membri del team e persino documenti all'interno delle celle, creando un database visivo e interattivo del lavoro terminato.

Voi e i membri del vostro team potete aggiornare facilmente le celle e aggiungere note, voci di tempo, stati delle attività, costi e altri dettagli per ogni attività. È quindi possibile analizzare i dati finanziari prima di effettuare le transazioni. 💸

ClickUp può anche semplificare in modo significativo la reportistica per i clienti, in quanto consente di creare dashboard per i clienti. Con ClickUp Dashboard è possibile aggiungere widget per la reportistica, la fatturazione, le promemoria di pagamento e molto altro. Una volta soddisfatti dei risultati, è possibile inviarli ai rispettivi client tramite un link condivisibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Funzionalità/funzione dedicata per l'account

Monitoraggio del tempo

Dashboard per i clienti

Fogli di calcolo versatili in forma di visualizzazione Tabella

Numerosi modelli pronti per l'uso, tra cui il modelloModello di ClickUp Account per assistere nella redazione della reportistica finanziaria epiano aziendale* Attività cardine del progetto

Automazioni e promemoria

Limiti di ClickUp

Può essere inizialmente eccessivo per gli utenti alle prime armi

La varietà di funzionalità/funzione può essere troppo complessa per gli appaltatori indipendenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

Prezzi disponibili su richiesta ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. NetSuite

Via: Oracle NetSuite NetSuite di Oracle è una suite completa per la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) che aiuta le aziende a gestire le loro operazioni piano, e utilizzare le risorse . Viene fornito con SuiteProjects, un software di project account che aiuta le aziende a gestire spese, redditività e budget a livello di progetto con una reportistica approfondita. 📊

Permette inoltre di analizzare e confrontare rapidamente le spese effettive rispetto al budget e la redditività rispetto alle previsioni, il cosiddetto monitoraggio delle previsioni.

Grafici e reportistica di facile comprensione semplificano l'interpretazione dei dati. Allo stesso tempo, l'integrazione con NetSuite Cloud Account collega automaticamente tutte le transazioni a una voce della contabilità generale.

SuiteProjects dispone anche di un supporto integrato per la fatturazione, che consente di creare e inviare fatture ricorrenti. Infine, dashboard e reportistica ottimizzano il flusso di lavoro e semplificare la condivisione dei dati finanziari del progetto e di altre informazioni con le parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite

Account multi-progetto con spazi dedicati

Integrazione con NetSuite Cloud Accounting e NetSuite ERP

Monitoraggio delle previsioni

Analisi delle spese tra budget e consuntivo

Automazioni per la fatturazione con supporto per le fatture ricorrenti in automazione

Dashboard e reportistica personalizzati

Limiti di NetSuite

L'interfaccia utente può intimidire un po'

Può essere troppo costoso per gli utenti medi

Prezzi di NetSuite

Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni su NetSuite

G2: 4/5 (oltre 2.800 recensioni)

4/5 (oltre 2.800 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.400+ recensioni)

3. Libri freschi

Via: Libri freschi Freshbooks offre un approccio nuovo al software di contabilità. Permette di gestire gli account di più progetti, mentre un'interfaccia utente estremamente curata rende il lavoro contabile, a volte noioso, più divertente e coinvolgente. ✨

La funzione di monitoraggio del tempo consente di registrare il tempo dedicato a qualsiasi progetto, che può essere aggiunto alle fatture. È possibile scegliere un modello e creare fatture dall'aspetto professionale in pochi minuti.

Il monitoraggio delle spese è altrettanto semplice:

Raccogliere tutte le fatture Fotografatele Caricatele su Freshbooks

La piattaforma estrarrà automaticamente l'importo della spesa, la data e i dettagli del fornitore. A questo punto è possibile iniziare a stilare il bilancio, poiché la funzione di monitoraggio del bilancio aiuta a garantire che le spese non vadano fuori controllo.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshbooks

Si integra con app di project management come Asana, Basecamp, ecc.

Monitoraggio del tempo e del budget

Fattura emodelli per la contabilità* Automazioni per la promemoria dei pagamenti e la gestione degli incassi

Soluzioni di pagamento integrate per i pagamenti delle fatture

Registrazione delle spese con foto ed email

Limiti di Freshbooks

La funzionalità/funzione di scansione degli scontrini per registrare le spese può essere lenta

L'app potrebbe non essere scalabile per le piccole aziende

Prezzi di Freshbooks

Lite: $4,25/mese

$4,25/mese Plus: $7,50/mese

$7,50/mese Premium: $13,75/mese

$13,75/mese Select: Prezzi disponibili su selezione

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Freshbooks

G2: 4,5/5 (650+ recensioni)

4,5/5 (650+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 4.300 recensioni)

4. Certinia (ex FinancialForce)

Via: Certinia Certinia fa parte della famiglia di software Salesforce, quindi è scontato che si integri molto bene con i suoi "membri" Per istanza, può recuperare i clienti da Salesforce CRM, in modo da non doverli aggiungere manualmente.

Permette di gestire gli account di tutti i progetti e di monitorare le entrate e i costi durante le varie fasi del ciclo di vita del progetto. Il monitoraggio in tempo reale delle entrate pianificate e delle finanze del progetto consente di analizzare la redditività del progetto, le spese e altri dati finanziari.

E grazie all'integrazione con Certinia's Account, tutte le transazioni sono automaticamente sincronizzate con il sistema di gestione delle risorse umane al libro mastro voci. 📒

Infine, consente anche di fare previsioni finanziarie e di monitorare le previsioni in base alle transazioni e ai dati disponibili nei vostri account e nel CRM di Salesforce. Questo può essere utile per prevedere i flussi di cassa, la redditività e altri dati finanziari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Certinia

Integrazione con Salesforce

Monitoraggio in più fasi delle finanze del progetto

Monitoraggio delle entrate pianificate

Budgeting e monitoraggio del budget del progetto

Previsioni e monitoraggio delle previsioni

Limiti di Certinia

Il caricamento richiede molto tempo per alcuni utenti

Gli strumenti di visualizzazione dei dati a volte non mostrano i dati più recenti

Prezzi di Certinia

Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Certinia

G2: 4,1/5 (1.100+ recensioni)

4,1/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 3.8/5 (40+ recensioni)

5. Correre

Via: Eseguire Runn è principalmente un software di project management, ma è dotato di alcune utili funzionalità/funzione di project accounting. Ha una funzione di pianificazione e budgeting per allocare le risorse finanziarie per le varie spese e obiettivi relativi ai progetti.

È possibile monitorare i piani rispetto al budget specificato per assicurarsi di non sforare le spese. È presente anche la funzione di monitoraggio del tempo per tenere traccia del tempo programmato o già impiegato dai membri del team su un particolare progetto, insieme al suo costo. 💰

Ma forse la parte migliore di Runn è la capacità di aggiungere progetti provvisori. Utilizzate questa funzionalità/funzione per aggiungere al vostro piano progetti in fase di negoziazione. Una volta aggiunti, Runn può mostrare visivamente come questi progetti influenzeranno la vostra situazione finanziaria se confermati.

Le migliori funzionalità/funzione di Runn

Spazi dedicati per più progetti

Piano per i progetti provvisori

Monitoraggio del tempo

Budget e piano

Previsione

Funzionalità di reportistica con metriche personalizzabili

Limiti di Runn

L'impostazione di integrazioni personalizzate può richiedere un certo tempo

Alcuni livelli di autorizzazione non sono disponibili

Prezzi di Runn

**Gratis

Pro: $8/mese

$8/mese Azienda: Prezzi disponibili su richiesta

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Runn valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Consulenza software: 4.8/5 (20+ recensioni)

6. Previsione

Via: Previsione Forecast ha una manciata di funzionalità/funzione per la contabilità dei progetti, ma nell'insieme costituiscono una soluzione molto robusta per tenere traccia delle finanze dei progetti.

Permette di monitorare i bilanci dei progetti in tempo reale per identificare ciò che costa e ciò che genera denaro. Le sue reportistiche complete forniscono anche indicazioni su dove si perdono più soldi nel portfolio dei progetti, in modo da poter fermare i progetti in eccesso prima che facciano esplodere completamente le finanze del provider. 💣

Previsione si integra con QuickBooks e Xero, in modo che tutte le transazioni dei progetti possano essere sincronizzate automaticamente con il software di account centrale. I suoi avvisi di rischio alimentati dall'IA permettono di sapere in anticipo quando si stanno per superare i limiti di budget.

funzionalità/funzione migliori di #### Forecast

Monitoraggio dei progetti a livello di portfolio

Fatturazione intelligente e automatizzata

Previsioni di budget e avvisi basati sull'IA

Si integra con altre soluzioni di account, come Xero e QuickBooks, e di project management, come Asana e Monday.com

Monitoraggio del tempo

Fatturazione

Limiti delle previsioni

Può esserci una curva di apprendimento molto ripida

L'aggiunta di budget ai progetti di tempo e di materiale non è disponibile

Previsione dei prezzi

Pro: Prezzo disponibile su richiesta

Prezzo disponibile su richiesta Plus: Prezzo disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni delle previsioni

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (60+ recensioni)

7. Paymo

Via: Paymo Paymo può sembrare che qualcuno vi chieda di pagare di più, ma in realtà vi aiuta a risparmiare e a guadagnare di più sui vostri progetti fornendo funzionalità/funzione per:

Budgeting

Monitoraggio delle spese

Monitoraggio della redditività

Paymo offre anche il monitoraggio del tempo e metodi di fatturazione basati sulle attività per i membri del team. Supporta oltre 85 valute e 15 lingue per la fatturazione, il che gli conferisce un vantaggio unico rispetto a Alternative a Paymo .

I modelli di fattura semplificano notevolmente la creazione delle fatture, mentre l'elaborazione integrata dei pagamenti rende ancora più facile pagare e farsi pagare dai clienti. 💸

Infine, Paymo si integra con QuickBooks e Xero per sincronizzare le spese del progetto con le voci della contabilità generale.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymo

Budgeting

Monitoraggio delle spese

Monitoraggio del tempo

Fatturazione in più di 15 lingue e 85+ valute

Integrazione con PayPal, Stripe e Authorize.net per la ricezione dei pagamenti

Monitoraggio della redditività a livello di progetto e di client

Integrazione con altri servizi di account (QuickBooks, Xero, ecc.)

Limiti di Paymo

Nessuna app dedicata per MacOS e iOS

Le funzioni dell'app per Android sono alquanto limitate rispetto alla versione desktop

Prezzi di Paymo

**Gratis

Starter: $5,9/mese

$5,9/mese Piccolo ufficio: $10,9/mese

$10,9/mese Business: $16,9/mese

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2: 4.6/5 (500+ recensioni)

4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (400+ recensioni)

8. Meisterplan

Via: Meisterplan Meisterplan è un programma di project management e di piano della forza lavoro con funzioni standard di project account incorporate.

La piattaforma consente ai project manager di pianificare i budget e di monitorare le spese effettive rispetto ad essi, di condurre analisi costi-benefici e di stimare i costi totali del progetto in base alle spese.

Meisterplan si integra con tutti i più diffusi software di project management, piattaforme di business intelligence e piattaforme di analisi dei dati per recuperare i dati del progetto da analizzare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Meisterplan

Confronto dei costi pianificati con quelli effettivi

Pianificazione del budget

Analisi costi e benefici

Reportistica finanziaria

Integrazione con gli strumenti di project management

Limiti di Meisterplan

Le funzionalità operative di project management, come la pianificazione delle attività, non sono disponibili

La funzionalità/funzione di pianificazione delle risorse part-time potrebbe essere migliorata

Prezzi di Meisterplan

Basic: $660/mese

$660/mese Pro: $880/mese

$880/mese Premium: $2.480/mese

tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Meisterplan valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (10+ recensioni)

4.8/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

9. Kantata (ex Mavenlink)

Via: Kantata Kantata è nata da Mavenlink e Kimble, due aziende leader nel settore dell'automazione dei servizi professionali (PSA).

La piattaforma offre funzioni di budgeting e previsione con dettagli granulari che consentono di pianificare ogni aspetto del progetto. Consente di monitorare le previsioni e il riconoscimento dei ricavi in tempo reale, fornendo tutti i dati e le informazioni necessarie per gestire i progetti nel rispetto dei budget assegnati. 📈

La funzionalità di fatturazione integrata semplifica la fatturazione ai client, mentre le funzioni speciali di assistenza alla chiusura del mese aiutano ad aggiornare le previsioni man mano che le entrate vengono riconosciute. Infine, il monitoraggio del tempo e delle spese a livello di progetto consente a voi e ai membri del vostro team di registrare facilmente i costi del progetto.

le migliori funzionalità/funzione di #### Kantata

Previsioni in tempo reale

Budgeting

Fatturazione con modelli personalizzabili

Monitoraggio del tempo

Monitoraggio delle spese

Reportistica e dashboard

Limiti di Kantata

L'interfaccia utente è un po' obsoleta

L'utilizzo delle funzionalità/funzione può essere inizialmente un po' opprimente

Prezzi di Kantata

Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2: 4,2/5 (1.300+ recensioni)

4,2/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4,2/5 (600+ recensioni)

10. Salvia

Via: Salvia Sage offre varie soluzioni di contabilità per diversi settori e casi d'uso, tra cui la contabilità finanziaria generale. Il suo modulo di contabilità di progetto è integrato con Sage Intacct e automatizza il monitoraggio del tempo, la fatturazione dei progetti, il calcolo dei costi dei servizi e persino il riconoscimento dei ricavi per semplificare tutto.

Grafici Gantt, reportistica sulla redditività dei progetti e sulla redditività dei client aiutano a capire:

Dove va il vostro denaro: le spese più significative Da dove proviene: i client o i progetti più redditizi 🤑

L'integrazione con l'account finanziario generale di Sage sincronizza tutte le transazioni dei progetti con le voci della contabilità generale, mentre la funzione di fatturazione integrata consente di fatturare facilmente ai client.

Dashboard specifiche per ruolo informano i vostri client e colleghi della fase in cui si trova il loro progetto e generano reportistica sullo stato del progetto , sull'utilizzo delle risorse, sui ricavi, sui costi, ecc. per avere un'idea della redditività del progetto.

le migliori funzionalità/funzione di #### Sage

Budgeting e monitoraggio del budget

Previsione delle entrate

Monitoraggio del tempo

Fatturazione

Integrazione con la contabilità finanziaria generale di Sage

Dashboard specifici per ruolo

Limiti di Sage

Problemi occasionali con la sincronizzazione dei pagamenti

Dashboard non inclusi nel piano base

Prezzi di Sage

Prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Sage

G2: 4,3/5 (oltre 2.800 recensioni)

4,3/5 (oltre 2.800 recensioni) Capterra: 4/5 (oltre 500 recensioni)

Massimizzare la redditività dei progetti con un robusto software di project accounting

L'account di progetto può essere un lavoro noioso e lungo, e le previsioni e il budget finanziario possono essere ancora più impegnativi. Un solido software di contabilità di progetto può aiutarvi in entrambi i casi. Se vi state ancora chiedendo quale software di accounting scegliere, ecco il nostro suggerimento: Scegliete ClickUp!_ 🏆

ClickUp consente di gestire la contabilità automatizzando e snellendo il processo attraverso la vista Tabella e i dashboard. Le sue robuste funzionalità di reportistica e di analisi possono aiutarvi a pianificare, fare il budget e prevedere quasi tutte le metriche finanziarie. Iscriviti a ClickUp -non vorrete più tornare a nessun altro software di account.