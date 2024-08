10 Migliori software di gestione progetti con portali per i clienti 2024

Oggi le aziende danno priorità al coinvolgimento diretto del client attraverso un software che offre portali per i clienti .

Queste piattaforme assicurano che le aziende mantengano i loro team allineati e promuovano la fiducia, il feedback tempestivo e l'impegno collaborativo con i loro client.

Questo articolo elenca le 10 migliori opzioni software che coinvolgono senza problemi i client nei flussi di lavoro dei progetti. Vediamo di trovare il software migliore software per il project management con portali client per la vostra organizzazione!

Che cos'è il software per portali client?

Il software del portale clienti è una piattaforma online sicura che consente alle aziende di condividere documenti, file, risorse digitali, informazioni e messaggi con i propri clienti.

I vantaggi di incorporare un portale clienti nel vostro project management sono molteplici:

Con una posizione centralizzata per la condivisione delle informazioni sul progetto, i project manager possono ridurre la quantità di email e di chiamate che devono essere scambiate. Molti software del portale client forniscono sistemi di chattare e commentare in tempo reale per migliorare ulteriormente la comunicazione

Miglioramento del coinvolgimento dei clienti: Fornisce un metodo di comunicazione e collaborazione agevole che incoraggia i client a condividere liberamente input, feedback e richieste

Fornisce un metodo di comunicazione e collaborazione agevole che incoraggia i client a condividere liberamente input, feedback e richieste Maggiore trasparenza: Fornisce ai client l'accesso alle informazioni sul progetto in tempo reale

Fornisce ai client l'accesso alle informazioni sul progetto in tempo reale Maggiore efficienza: Vi aiuta arisparmiare tempo e denaro grazie all'automazione di attività come la condivisione di file e la gestione dei documenti

Maggiore sicurezza: Protegge le informazioni sensibili fornendo un metodo sicuro per la condivisione di file e documenti

Se state cercando un modo per migliorare la comunicazione, la collaborazione e l'efficienza con i vostri clienti, dovreste trovare un buon software per il portale client con funzionalità/funzione chiave come gli strumenti di collaborazione.

$$$a Vantaggi di un portale clienti nel software di project management

La scelta di un software di project management con un portale per i clienti offre molti vantaggi, tra cui il miglioramento:

Integrazioni

Sicurezza

Efficienza dei costi

Facilità d'uso

Se state cercando strumenti di gestione del client per migliorare la comunicazione, la collaborazione e l'efficienza con i clienti, l'integrazione di un portale per i clienti con il software di project management può essere un'ottima opzione.

10 Migliori software di project management con portale client

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze Il software di project management di ClickUp è una potente piattaforma con strumenti di portale per i client che consente di creare un ambiente di lavoro universale per i team con comunicazioni con i clienti senza soluzione di continuità.

Offre molte funzionalità di project management, tra cui dashboard, commenti, lavagne online e strumenti di collaborazione. È possibile creare attività, fissare scadenze, assegnare compiti ai membri del team e monitorare lo stato del progetto.

Se siete alla ricerca di una soluzione completa di project management e di un software che possa aiutare il vostro team a costruire solide relazioni con i clienti, ClickUp CRM è un'ottima opzione.

ClickUp offre anche diverse soluzioni di strumenti di reportistica per aiutarvi a misurare l'esito positivo dei vostri progetti.

Software ClickUp strumenti aziendali sono altamente personalizzabili e possono essere adattati alle esigenze specifiche dei vostri oggetti aziendali, del vostro team e dei vostri client. Il portale clienti può essere utilizzato anche per l'inserimento di nuovi clienti, la gestione dei contratti e il supporto clienti

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Completamente personalizzabile per la gestione delle risorse

Accesso desktop e mobile per collaborare con i clienti da qualsiasi luogo

oltre 1.000 modelli che consentono di aggiungere funzionalità/funzioni e strumenti in base alla crescita dell'azienda

L'inserimento dei client è un gioco da ragazzi grazie alla personalizzazione diModello personalizzato di inserimento dei clienti di ClickUp per aiutarvi a semplificarel'onboarding del cliente e a garantire un'esperienza positiva ai clienti

Le dashboard tengono traccia dello stato dei progetti, visualizzano i dati e permettono di prendere decisioni informate. Possono essere personalizzati per mostrare le informazioni più importanti per l'utente e si possono creare più dashboard per monitorare diversi aspetti del lavoro

I Teams possono essere utilizzati per collaborare con i membri del team, fornire feedback e porre domande. È possibile assegnare i commenti a specifiche attività o fare una menzione ai membri del team per attirare la loro attenzione

Le lavagne online sono un ottimo modo per visualizzare il lavoro e mettere tutti d'accordo sulla stessa pagina

Limiti di ClickUp

La ricchezza di funzionalità/funzione può creare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.775+ recensioni)

2. Monday

via Monday Monday è un software di project management con un portale client che aiuta i team a collaborare e a terminare i lavori.

La sua interfaccia utente intuitiva e semplice e la sua flessibilità fanno sì che Monday si distingua. A differenza di molte alternative Monday può essere utilizzato da team di ogni dimensione e settore.

Monday è ideale per le aziende che lavorano da remoto o che devono condividere informazioni sensibili.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Piattaforma super intuitiva e facile da usare

Tantissimi componenti aggiuntivi, modelli e opzioni di personalizzazione

Scalabile in base all'espansione dell'azienda

Limiti di Monday

Alcuni utenti lamentano un numero eccessivo di email giornaliere provenienti dalla piattaforma

Alcuni recensori affermano che il supporto clienti deve essere migliorato

Prezzi di Monday

**Free

Basic : $8/mese per postazione

: $8/mese per postazione Standard : $10/mese per postazione

: $10/mese per postazione Pro : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni

G2 : X/5 (X+ recensioni)

: X/5 (X+ recensioni) Capterra: X/5 (X+ recensioni)

Vedi il nostro confronto completo su_

**Monday vs Airtable_

.

3. Zoho

via Zoho Il software Zoho projects è una piattaforma di project management basata sul cloud con una funzionalità/funzione di portale per i client. È un software di client per il project management portale che consente alle aziende di condividere le informazioni sui progetti con i propri client in un ambiente sicuro e organizzato.

A differenza di molti Alternative a Zoho la piattaforma è estremamente conveniente e facile da usare. Questo la rende un'ottima opzione per le piccole aziende e i team che cercano un modo economico per gestire i propri progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho

Fornisce molte funzioni e capacità

Funzioni di dashboard e reportistica personalizzabili

Supporto clienti personalizzato

Limiti di Zoho

Le impostazioni possono essere difficili da navigare

Alcuni recensori riportano integrazioni instabili

Non sono supportati tutti i browser

Prezzi di Zoho

**Gratis

Premium : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Azienda: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho

G2 : 4.3/5 (376+ recensioni)

: 4.3/5 (376+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (372+ recensioni)

4. Freshdesk

via Freshdesk Il software per il portale clienti Freshdesk fornisce una piattaforma di helpdesk potenziata con automazione e IA che ottimizza il supporto clienti.

Pensata per le aziende, siano esse B2B, e-commerce, SaaS o remote, questa soluzione scalabile e di facile utilizzo enfatizza la gestione sicura dei dati, la collaborazione e la facile integrazione con gli strumenti esistenti.

Se siete un'azienda moderna alla ricerca di un sistema di supporto intuitivo, Freshdesk potrebbe essere una buona opzione.

Le migliori funzionalità di Freshdesk

In grado di unire molte funzioni in un'unica piattaforma, come marketing, commerciale, ecc.

Facile da navigare con email, chattare e chiamare in un'unica posizione centrale

Semplifica il carico di lavoro con una soluzione completa

Limiti di Freshdesk

In alcuni momenti, la risposta dei clienti può essere lenta, anche per problemi urgenti

È difficile coordinare tutti gli strumenti corretti per creare una piattaforma personalizzata

C'è poca flessibilità con i moduli personalizzati

Prezzi di Freshdesk

**Gratis

Crescita : $15/mese

: $15/mese Pro : $49/mese

: $49/mese Azienda: $79/mese

Valutazioni e recensioni su Freshdesk

G2 : 4.4/5 (2.961+ recensioni)

: 4.4/5 (2.961+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.127+ recensioni)

5. Wrike

via Wrike Wrike è uno strumento all-in-one per la gestione degli OKR (obiettivi e risultati chiave) con funzionalità/funzione di schede Kanban, grafici Gantt, monitoraggio del tempo e oltre 400 integrazioni.

Grazie ai flussi di lavoro personalizzati, all'assegnazione automatica e alla reportistica automatizzata, ottimizza le consegne e fornisce una visibilità chiara sullo stato del team.

Mentre alcuni Alternative di Wrike può essere più semplice, la piattaforma offre una solida soluzione all-in-one con visualizzazioni e integrazioni che non sono facilmente eguagliabili.

Wrike è ideale per i team che vogliono ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Soluzione completa all-in-one

Utili funzionalità/funzione per la gestione delle dipendenze

Impedisce che le attività "cadano nel dimenticatoio"

Limiti di Wrike

I server a volte sono lenti

Meno personalizzabile di alcuni concorrenti

Alcuni utenti ritengono che il sistema sia confuso

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.469+ recensioni)

: 4.2/5 (3.469+ recensioni) Capterra: 4../5 (2.454+ recensioni)

6. Accelo

via Accelo Volete gestire i progetti e i carichi di lavoro dei client, risolvere in modo proattivo i problemi dei progetti e comprendere chiaramente lo stato degli stessi? Il software di gestione del lavoro dei client Accelo potrebbe essere la scelta giusta per voi!

La piattaforma visualizza una visione completa dei progetti con dati in tempo reale su personale, budget e stato di avanzamento. Il portale clienti è facile da usare sia per le aziende che per i clienti. I clienti possono trovare facilmente informazioni, ticket di supporto, caricare file e lasciare commenti.

Accelo è utilizzato da agenzie, società di consulenza, aziende IT, società di marketing e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Accelo

Accesso facile e veloce alle informazioni critiche

Gestisce tutto, dalle attività ai ticket, alle campagne e altro ancora

Eccezionale interfaccia utente

Limiti di Accelo

Difficoltà con i contratti di fidelizzazione, Accello a volte assegna automaticamente le ore in eccesso

Alcuni recensori segnalano occasionali bug e problemi di funzione

Personalizzazioni limitate

Prezzi di Accelo

Plus : $24/mese per utente

: $24/mese per utente Premium : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Bundle: $89/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Accelo

G2 : 404/5 (490+ recensioni)

: 404/5 (490+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (159+ recensioni)

7. Asana

via Asana Asana è un'applicazione di strumento per il project management che aiuta i team a collaborare e a terminare i lavori.

Offre una serie di funzionalità/funzione, tra cui gestione delle attività , condivisione di file e strumenti di comunicazione.

Asana dispone anche di una funzionalità/funzione di project management per il portale clienti che consente alle aziende di condividere le informazioni sui progetti con i propri client in modo sicuro e organizzato.

Se siete alla ricerca di Alternative ad Asana si potrebbe prendere in considerazione ClickUp o Monday.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Interfaccia pulita, colorata e intuitiva che rende facile il monitoraggio

Ampia gamma di opzioni di integrazione

Offre un generoso piano gratuito

Limiti di Asana

Funzioni limitate per le attività ricorrenti

Richiede una forte connessione a internet per lavorare correttamente

Deve acquistare almeno 2 licenze per passare da gratis a pagamento

Prezzi di Asana

Basic : Gratis

: Gratis Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business: $24,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4.3/5 (9.457+ recensioni)

: 4.3/5 (9.457+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (12.096+ recensioni)

8. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet è una piattaforma cloud-based per l'esecuzione del lavoro che aiuta i team a pianificare, monitorare, automatizzare e rendicontare tutto il loro lavoro. Offre potenti strumenti di automazione, elevata flessibilità e personalizzazione e funzionalità/funzione di collaborazione per migliorare la comunicazione.

Il portale clienti di Smartsheet è un modo sicuro e personalizzato per condividere le informazioni sui progetti con client e clienti. Consente ai client di visualizzare le sequenze temporali, i budget e le attività cardine del progetto, di caricare file e di lasciare commenti.

Mentre Alternative a Smartsheet può offrire una selezione molto più ampia di funzionalità, strumenti e automazioni, ma è una scelta eccellente per le piccole aziende che vogliono mantenere le cose semplici.

Migliori funzionalità/funzione di Smartsheet

Le robuste funzionalità/funzione di comunicazione consentono piani di comunicazione completi

Automazioni, monitoraggio del tempo e funzionalità/funzione eccellenti

Da fare un ottimo lavoro di monitoraggio e prioritizzazione dei carichi di lavoro

Limiti di Smartsheet

Diversi utenti hanno problemi a trovare la strada per le personalizzazioni e le visualizzazioni più fluide

Presenta una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Smartsheet

**Gratuito

Pro : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet

G2 : 4.4/5 (14.193+ recensioni)

: 4.4/5 (14.193+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.980+ recensioni)

9. Trello

via Trello Trello offre un approccio altamente visivo ai progetti e alla gestione delle risorse umane gestione del cliente . Il suo sistema di lavagne Kanban aiuta i team a organizzare e monitorare il lavoro in modo divertente.

Infine, è possibile utilizzare i Power-Up di Trello per aggiungere funzioni di portale client alle proprie bacheche. Ci sono un numero di Power-Up che possono essere utilizzati a questo scopo, come il Client Portal Power-Up e il Collaborators Power-Up.

È difficile trovare Alternative a Trello che ne eguagliano la semplicità visiva, ma potreste prendere in considerazione Wrike o ClickUp, poiché entrambi visualizzano anche le tavole Kanban.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Design visivo e piattaforma facile da usare

Facilissimo da usare, anche per i principianti

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Limiti di Trello

In alcune circostanze, il suo design può essere limitato (ad esempio, non è possibile scorrere lateralmente)

Può risultare difficile per il project management delle attività quando ci si destreggia tra più progetti e client

È facile perdere informazioni se si commette un errore

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Azienda: $7,38+/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4.4/5 (13.367+ recensioni)

: 4.4/5 (13.367+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (22.691+ recensioni)

10. OneDesk

via OneDesk Cercate una combinazione di strumenti di HelpDesk e project management? Il portale client di project management di OneDesk aiuta i team a collaborare, a monitorare lo stato di avanzamento e a ottenere risultati.

OneDesk aiuta i team a gestire i progetti dall'inizio alla fine, a fornire supporto clienti e comunicazioni e a generare reportistica per monitorare lo stato e identificare le tendenze.

Il software di project management basato su cloud di OneDesk è una buona scelta per le piccole e medie imprese che vogliono accedere ai dati da qualsiasi luogo con una connessione a Internet.

Funzionalità/funzione migliori di OneDesk

Combina diverse funzionalità/funzione in un'unica piattaforma

Facile da usare e da configurare

Da fare un buon lavoro di razionalizzazione di tutti i dati del progetto

Limiti di OneDesk

Opzioni di personalizzazione limitate

Non adatto alle aziende di livello enterprise

Nessuna versione gratuita

Prezzi di OneDesk

Standard : $11,99/mese per utente

: $11,99/mese per utente Premium : $13,99/mese per utente

: $13,99/mese per utente Azienda: $15,99/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### OneDesk

G2 : 4.3/5 (31+ recensioni)

: 4.3/5 (31+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (9+ recensioni)

Scegliere il giusto software di project management per la collaborazione con i client

Collaborazione efficiente tra i team di project management e collaborazione senza soluzione di continuità comunicazione con il cliente sono più importanti che mai.

I 10 strumenti software di project management con portali per i client che abbiamo esplorato in questo articolo sottolineano la miscela di funzioni, facilità d'uso e trasparenza richiesta dalle aziende nel 2023.

ClickUp offre una suite completa di strumenti, pensati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni team.

Se dovete destreggiarvi tra più progetti, collaborare con i client o cercare una migliore organizzazione delle attività di ClickUp, avete tutto sotto controllo. Scoprite le centinaia di funzionalità/funzione di ClickUp e scoprite in prima persona come può rivoluzionare il modo di lavorare dei vostri team.

Provate subito ClickUp e trasformate la vostra esperienza di project management!