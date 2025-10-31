Che cos'è il test esplorativo? Guida, tecniche e strumenti

La maggior parte dei test segue uno script. Clicca qui, inserisci questo, verifica quello. È prevedibile, finché non si verifica un bug che non avevi in piano.

Il test esplorativo elimina lo script. Si testa mentre si impara, seguendo gli indizi man mano che si presentano. Hai trovato qualcosa di strano? Indaga. Hai notato uno schema ricorrente? Approfondisci.

Questo approccio unisce l'indagine all'intuizione, scoprendo i problemi che i tuoi casi di test predefiniti trascurano.

In questo post del blog spiegheremo cos'è il testing esplorativo, illustreremo le tecniche chiave ed evidenzieremo gli strumenti che rendono il processo più fluido, a partire da ClickUp.

Che cos'è il test esplorativo?

Il test esplorativo è un approccio pratico e adattivo in cui i tester imparano attivamente a conoscere il prodotto mentre lo testano.

Non esiste uno script fisso da seguire. Ti affidi alla tua comprensione del sistema, prendi decisioni rapide e rispondi in tempo reale a ciò che il prodotto ti mostra.

Questo approccio lavora bene quando le cose si muovono rapidamente o i requisiti non sono completamente definiti. Puoi indagare, porre domande migliori e concentrarti sul comportamento del prodotto. Ogni sessione diventa un mix di riflessione, osservazione e scoperta.

🧠 Curiosità: il termine "test esplorativo" è stato introdotto nella pratica comune negli anni '80 e '90 dal tester di software e autore Cem Kaner. Il suo approccio enfatizzava l'apprendimento, l'indagine e l'adattabilità durante le sessioni di test.

Test esplorativo vs. test scriptato

I test esplorativi e quelli scriptati risolvono problemi diversi. Uno offre struttura, l'altro velocità.

Ecco una chiara analisi dei due tipi di test software:

Aspetto Test esplorativo Test scriptato Approccio Investigativo e flessibile Strutturato e ripetibile Progettazione dei test Creato sul momento sulla base dell'apprendimento Predefinito prima dell'inizio del test Ruolo del tester Pensa, decide e si adatta in tempo reale Segue una sequenza fissa di passaggi Ideale per Individuazione di casi limite e problemi sconosciuti Conferma delle funzioni note Documentazione Note e approfondimenti raccolti durante il test Casi di test completamente documentati in anticipo Investimento di tempo Preparazione minima, più tempo dedicato al test vero e proprio Elevato lavoro richiesto iniziale per creare e mantenere i casi di test

🔍 Lo sapevate? Alcune delle prime segnalazioni di bug nella storia erano di natura esplorativa. Il famoso caso del 1947 della falena trovata nel computer Harvard Mark II non fu individuato tramite uno script. Gli operatori stavano osservando manualmente un comportamento irregolare e aprirono l'hardware per indagare.

Vantaggi del test esplorativo

Il testing esplorativo offre ai team la flessibilità necessaria per muoversi rapidamente senza compromettere la qualità. Bilancia l'intuizione del prodotto con l'indagine in tempo reale, aiutando i tester a rimanere concentrati e a scoprire ciò che spesso sfugge ai test scriptati.

Ecco cosa offre:

Rivela bug nascosti che sfuggono ai test strutturati

Al passo con i cicli di sviluppo in rapida evoluzione

Evidenzia l'usabilità e i casi limite in scenari reali.

Incoraggia il pensiero critico rispetto all'esecuzione di routine

Riduce il tempo dedicato alla scrittura di casi di test predefiniti, in modo simile al test ad hoc.

Aumenta la copertura senza bisogno di grandi suite di test

🧠 Curiosità: molti studi di videogiochi utilizzano ancora il testing esplorativo nelle fasi finali dello sviluppo con un nome diverso: playtesting. Ai tester QA viene spesso fornita una versione quasi definitiva e viene chiesto loro di identificare eventuali problemi che sorgono quando interagiscono con i sistemi in modi imprevisti.

🎥 In questo video imparerai come identificare i KPI che riflettono realmente la qualità e le prestazioni del software, non solo metriche vanitose. Scopri come i dati giusti possono rivelare inefficienze nascoste e aiutare i team a rafforzare i loro processi di test e consegna.

Tecniche di test esplorativo

Ecco quattro tecniche che rendono il testing esplorativo più efficace e ripetibile. 🔁

Test basati su sessioni

Questo è il processo di test esplorativo con guardrail. Imposta un timer per 60-120 minuti e assegnati una missione. Qualcosa del tipo "Testa il sistema di login e verifica cosa non funziona quando gli utenti fanno cose strane".

Per farlo funzionare, devi rimanere concentrato seguendo il tuo istinto. Hai trovato qualcosa di sospetto? Indaga. Ma non passerai tre ore a seguire piste inutili perché hai un obiettivo chiaro e un limite di tempo.

Cosa fai effettivamente: Annota la tua missione prima di iniziare

Prendete note man mano che procedete (bug, domande, comportamenti strani)

Fermati quando suona il timer

Rivedi ciò che hai imparato

Le tue note diventeranno preziose per la prossima persona che testerà quest'area. Saprà esattamente cosa hai già verificato e cosa sembrava incompleto.

✅ Provalo con ClickUp: ClickUp Monitoraggio del Tempo ti aiuta a rimanere entro i limiti della tua sessione di test consentendoti di avviare un timer direttamente sulla tua attività. Puoi monitorare quanto tempo hai dedicato a ciascuna missione senza cambiare strumento. Inizia a cronometrare le tue attività in ClickUp Monitora il tempo speso per le sessioni con ClickUp Monitoraggio del tempo. Ad esempio, se stai testando il sistema di login per 90 minuti, avvia il timer in ClickUp, annota le tue osservazioni nella descrizione dell'attività o nel blocco note di ClickUp e interrompi il timer al termine della sessione. In questo modo manterrai alta la concentrazione e potrai rendere conto del tempo impiegato.

2. Test freestyle

Si tratta di una modalità puramente esplorativa. Nessun timer, nessun obiettivo specifico. Basta semplicemente approfondire il software e vedere cosa succede.

Può sembrare caotico, ma i tester esperti sviluppano un sesto senso per individuare i punti critici. Sono naturalmente attratti dalle condizioni limite, dagli scenari di errore e dai momenti in cui si chiedono "cosa succederebbe se l'utente facesse questo?"

Quando il lavoro funziona meglio: Conosci molto bene il prodotto

Hai tempo per esplorare senza pressioni

Vuoi trovare quei casi limite strani a cui nessuno ha pensato

Il lato negativo? Potreste perdere di vista aspetti ovvi mentre siete alla ricerca di problemi di interesse.

✅ Provalo con ClickUp: ClickUp Clips ti consente di registrare lo schermo con la voce, in modo da poter catturare bug e comportamenti strani durante il flusso. Supponiamo che tu stia eseguendo un test esplorativo per una dashboard e che il widget di analisi scompaia quando ridimensioni lo schermo. Premi "Registra", descrivi ciò che vedi e allega la Clip a un'attività relativa al bug all'interno del software di project management agile di ClickUp, in modo che i tuoi sviluppatori non debbano indovinare cosa non funziona.

3. Test in coppia

Due persone, una tastiera, doppio potere di individuazione dei bug. Una persona guida mentre l'altra osserva e pone domande.

Perché è così efficace: Nuove prospettive ti consentono di cogliere aspetti che da solo potresti trascurare.

Le discussioni in tempo reale portano a idee di test migliori

Ottimo per la formazione dei nuovi tester.

Previene la visione ristretta

Il driver si concentra sul far lavorare le cose. L'osservatore individua i problemi di usabilità e nota le incongruenze.

✅ Provalo con ClickUp: con ClickUp Whiteboards, avrai a disposizione uno spazio visivo condiviso per mappare le tue idee di test, i diagrammi di flusso e i casi limite prima di iniziare a cliccare. Supponiamo che stiate testando insieme un nuovo flusso di onboarding degli utenti. Voi inserite ogni passaggio dell'onboarding sulla lavagna online, il vostro partner aggiunge delle note su ciò che potrebbe andare storto ed entrambi decidete chi testerà cosa. Quindi, trasformate ogni nota adesiva in un'attività man mano che emergono bug o follow-up.

4. Test basati su tour

Considerali come modi diversi di esaminare il tuo software, ciascuno con un obiettivo specifico.

I tour più popolari includono: Money tour: scopri tutte le funzionalità/funzioni che ti fanno guadagnare

Tour criminale: prova a violare la sicurezza e a fare cose cattive

Tour delle funzionalità principali: ottieni una rapida panoramica delle funzionalità/funzioni principali

Tour ossessivo-compulsivo: controlla ogni dettaglio e ogni dato

Ogni tour ti offre una prospettiva diversa. Il Money Tour garantisce che le tue funzionalità/funzione di guadagno lavorino correttamente. Il Criminal Tour ragiona come un hacker. Il Landmark Tour è perfetto per i test di fumo.

Ecco il trucco: puoi combinare i tour in base a ciò che ti preoccupa. Nuovo sistema di pagamento? Esegui il Money Tour e il Criminal Tour. Modifiche importanti all'interfaccia utente? Prova prima il Landmark Tour.

✅ Provalo con ClickUp: le liste di controllo delle attività di ClickUp ti consentono di suddividere le attività di test in passaggi mirati, in modo da poter monitorare esattamente quali parti di ogni tour hai completato senza dover cambiare strumento. Ad esempio, se stai eseguendo un Criminal Tour sul nuovo flusso di checkout, la tua lista di controllo potrebbe includere passaggi come "Tentare un pagamento non valido", "Ignorare il campo coupon" e "Manipolare l'URL". Man mano che procedi con ciascuno di essi, spuntali e lascia delle note sotto la voce della lista di controllo se qualcosa sembra non essere corretto.

Esempio di test esplorativo (con scenario)

Supponiamo che tu stia testando il processo di checkout di un'app per la consegna di cibo a domicilio.

La tua sessione esplorativa: 90 minuti di test "con l'ordine di seguire quando si verificano i problemi"

Test 1: Interruzione della connessione durante il checkout

Effettui un ordine da 25 $. Appena clicchi su "Paga ora", disattivi il WiFi per simulare un'interruzione della connessione. Quando ti riconnetti, nel carrello trovi due ordini identici. L'app non ha mai cancellato il primo tentativo.

🐞 Bug rilevato: ordini duplicati in caso di errore di rete durante il pagamento

Test 2: Ordini nelle ore di punta

Effettui l'ordine durante l'ora di punta della cena (alle 19:00). L'app mostra "25 minuti di tempo di consegna", ma noti che l'elenco dei ristoranti continua a cambiare. Fai uno screenshot della Sequenza: sembra essere errata, ma più tardi vedi ancora "25 minuti" mentre l'app prova silenziosamente diversi ristoranti.

🐞 Bug rilevato: stime di consegna fuorvianti durante i periodi di forte domanda

Test 3: Modifica dell'indirizzo dopo il pagamento

Ti rendi conto di aver inserito il tuo vecchio indirizzo dopo aver pagato. Provi ad aggiornarlo nell'app e ricevi un messaggio di errore. L'app si blocca, ma la tua scheda è già stata addebitata.

🐞 Bug rilevato: pagamento elaborato, ma l'ordine non va a buon fine quando si modifica l'indirizzo.

📊 Risultati: in 90 minuti sono stati scoperti tre bug critici che avrebbero causato una reale frustrazione dei clienti e una potenziale perdita di entrate. I tuoi test regolari non hanno mai coperto questi scenari perché si concentravano sul percorso ottimale.

Il testing esplorativo è un processo rapido. È necessario monitorare i propri pensieri, registrare i bug e dare seguito prima che il contesto sfugga. Gli strumenti giusti aiutano a cogliere ciò che conta e a mantenere il lavoro di testing in connessione con il più ampio processo di sviluppo del prodotto.

Ecco alcune opzioni. 🗂️

1. ClickUp

ClickUp per i team di sviluppo software offre supporto all'esecuzione di test esplorativi in ogni passaggio, dalla presa di appunti e dal monitoraggio dei bug ai follow-up e alla reportistica.

Prendi note dettagliate durante il test

Aggiorna ClickUp Documenti man mano che procedi, utilizzando le intestazioni per organizzare i risultati

ClickUp Doc ti offre uno spazio pulito dove annotare le tue osservazioni durante una sessione di test. Usa callout, intestazioni e lista di controllo per organizzare le tue note.

Esempio, se stai testando un'app per la prenotazione di hotel, potresti registrare che i filtri di ricerca funzionano su desktop ma non su dispositivi mobili, nota un ritardo nella schermata di pagamento ed evidenziare che la scheda "Le mie prenotazioni" si carica correttamente. Il documento rimane nella cartella dei test, in modo che il tuo team possa trovarlo facilmente in un secondo momento.

Crea attività relative ai bug

Crea attività di ClickUp dalla tua sessione di test per registrare immediatamente i bug

Le attività di ClickUp aiutano a risolvere i bug. Aggiungi subito tutti i dettagli chiave (screenshot, passaggio per riprodurre il bug e informazioni sul dispositivo) in modo da non tralasciare nulla.

Supponiamo che troviate un bug che causa il crash del calendario di check-in su iOS. Create un'attività direttamente dal documento di test, assegnatela allo sviluppatore mobile e contrassegnatela con il tag dello sprint corrente.

⚙️ Bonus: Scopri come ClickUp sta rivoluzionando il lavoro dei team di sviluppo software in tutto il mondo.

Riutilizza i formati strutturati di reportistica dei bug

Applica i modelli di attività di ClickUp per seguire una struttura chiara di registrazione dei bug

I modelli di attività di ClickUp facilitano la registrazione dei bug in un formato coerente. I modelli possono includere campi come ambiente, gravità, area di test e screenshot.

Ad esempio, se testate spesso i flussi di registrazione, utilizzate un modello che includa campi come "Passaggi per riprodurre", "Risultato previsto vs risultato effettivo" e "Informazioni sul browser". Ciò consente di risparmiare tempo ed evitare di tralasciare dettagli chiave.

Mantieni le connessioni dei bug al lavoro giusto

Le relazioni tra le attività di ClickUp ti consentono di collegare i bug alle funzionalità, ai piani di test o ai rapporti precedenti. Questo aiuta il tuo team a identificare le attività correlate ed evitare il lavoro duplicato.

Collega bug e funzionalità/funzione utilizzando ClickUp attività di ClickUp per una migliore tracciabilità

Se stai testando un nuovo programma fedeltà e riscontri problemi con la sincronizzazione dei premi, collega ogni bug all'attività principale relativa alla funzione fedeltà. Ora, i PM e gli sviluppatori possono vedere cosa ha rivelato il test.

📮ClickUp Insight: quando le attività invisibili si accumulano, le conseguenze sono reali: il 14% dei dipendenti afferma che ciò rende "più difficile" concentrarsi sul proprio lavoro principale e il 21% si sente rallentato e sopraffatto dalla pressione aggiuntiva. Questo fardello silenzioso non è solo un inconveniente, ma una minaccia diretta alle prestazioni e al benessere del team. Con ClickUp Brain, il lavoro nascosto non rimane tale a lungo. È in grado di individuare automaticamente le attività scadute, non assegnate o in stallo, consentendo ai team di intervenire prima che i problemi si aggravino. Lascia che sia ClickUp AI a fare il lavoro pesante, così il tuo team potrà dare il meglio di sé.

Ottieni una visione d'insieme in un unico posto

Monitora i bug, lo stato dei test e il carico di lavoro del team nelle dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp ti consentono di visualizzare rapidamente lo stato di avanzamento dei test, i bug aperti e le tendenze. Puoi effettuare il monitoraggio delle metriche quali la copertura dei test, la gravità dei bug e il carico di lavoro.

Se il tuo team sta testando una riprogettazione, crea un dashboard che mostri quali funzionalità/funzione sono completate, quali bug sono ancora aperti e chi sta lavorando su cosa. In questo modo, il controllo qualità, i project manager e gli ingegneri saranno sempre allineati.

Lascia che sia l'IA a occuparsi del lavoro di routine

Infine, ClickUp Brain supporta le sessioni di test riassumendo le tue note, trasformando i risultati in attività e suddividendo il lavoro in attività secondarie.

Riepiloga i test e genera automaticamente i follow-up con ClickUp Brain

esempio, dopo una sessione su un nuovo sistema di referral, ClickUp Brain può riepilogare ciò che è stato testato, suggerire scadenze in base al carico di lavoro del team e creare attività secondarie come "Correggere la convalida del codice di referral" o "Aggiornare i messaggi di errore".

Come l'IA migliora il testing esplorativo all'interno di ClickUp Il QA moderno non si basa solo sull'intuizione, ma è alimentato dalle intuizioni della /IA. ClickUp Brain MAX effettua ricerche tra documenti, attività e segnalazioni di bug per identificare modelli o problemi ricorrenti.

ClickUp AI Notetaker cattura e riepiloga/riassume le discussioni delle sessioni o gli standup, creando una documentazione vivente e ricercabile.

ClickUp Answeres Agents fornisce un contesto rapido: "Mostrami tutti i bug rilevati nel flusso di pagamento la scorsa settimana"

Gli agenti ClickUp AI possono automatizzare attività ripetitive, come l'assegnazione di tag ai problemi in base alla gravità o la notifica agli sviluppatori quando un bug correlato viene riaperto. possono automatizzare attività ripetitive, come l'assegnazione di tag ai problemi in base alla gravità o la notifica agli sviluppatori quando un bug correlato viene riaperto. Questi strumenti aiutano i team di controllo qualità a passare dalla ricerca reattiva dei bug alla prevenzione proattiva dei problemi.

Modelli che velocizzano il lavoro

Ottieni un modello gratis Utilizza il modello di gestione dei test di ClickUp per rivedere le sessioni esplorative.

Il modello di gestione dei test di ClickUp offre al tuo team di controllo qualità un solido punto di partenza. Include stati predefiniti, come "Da fare", "In corso" e "Pronto per la revisione", insieme a campi personalizzati per Tipo di test e Risultato atteso.

Ottieni un modello gratis Gestisci facilmente i bug utilizzando il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp.

Il modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp mantiene tutti i rapporti sui bug organizzati e utilizzabili.

È dotato di elenchi pronti all'uso come Bug segnalati, Defect Master e Limite e soluzioni alternative, in modo che il tuo team possa iniziare subito a registrare e classificare i problemi.

Funzionalità/funzione principali

Prendete note in modo accurato durante i test esplorativi: utilizzate documenti con intestazioni, liste di controllo e callout per registrare le osservazioni nel contesto.

Generazione di attività direttamente dalle sessioni di test: trasforma le note in attività relative ai bug (con screenshot, informazioni sul dispositivo, ecc.) all'istante.

Modelli di bug strutturati: modelli di attività riutilizzabili per campi coerenti come ambiente, gravità e area di test.

Tracciabilità e dashboard: collega i bug alle funzionalità/funzione/piani di test; le dashboard mostrano la copertura, i bug aperti e il carico di lavoro.

Sintesi assistita dall'intelligenza artificiale: Brain è in grado di sintetizzare le note delle sessioni di test e convertirle in elementi utilizzabili.

Limite

L'ampia gamma di funzionalità/funzione comporta una curva di apprendimento più ripida per i team che non hanno familiarità con lo strumento.

La personalizzazione avanzata potrebbe richiedere tempo di configurazione o governance per mantenere tutto gestibile.

Prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (10.607 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. TestRail

TestRail lavora bene per i team che combinano un piano strutturato dei test con il testing esplorativo.

Puoi taggare le sessioni, registrare note e generare report che mostrano la copertura nel tempo. Supporta sia lo stile di test con script che senza script, rendendolo perfetto per i team che praticano la project management agile.

Funzionalità/funzione principali

Solida gestione strutturata dei casi di test, delle suite e delle esecuzioni sia per i test scriptati che per quelli esplorativi.

Reportistica dettagliata e tracciabilità: richiede casi di test, esecuzioni e difetti collegati.

Implementazione flessibile: opzioni cloud + on-premise (server)

Limite

Potrebbe concentrarsi maggiormente sulla gestione strutturata dei casi di test piuttosto che sui metodi puramente esplorativi.

I prezzi e alcuni dettagli sulle funzionalità/funzione dipendono spesso dal numero di utenti/tipo di licenza.

Prezzi

Professional Cloud: 38 $/utente/mese

Cloud aziendale: 71 $/utente/mese

Server locale: a partire da 2.499 $.

Valutazioni e recensioni

G2: ~4,4/5 (593 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (173 recensioni)

3. Xray e Zephyr

Xray e Zephyr sono plugin QA integrati in Jira. Aiutano i team agili a gestire i casi di test, a segnalare i bug come problemi Jira e a collegare i test direttamente alle user story.

Se il tuo team utilizza già Jira come strumento di distribuzione continua, questi possono integrarsi perfettamente nel tuo flusso di test agile.

Funzionalità/funzione principali

Integrazione nativa in Jira per i team che già utilizzano Jira per lo sviluppo e l'implementazione

Gestisci i casi di test, registra i bug come problemi Jira e collega i test alle user story.

Facilita i flussi di test Agile

Limite

È necessario investire nell'ecosistema Jira; ciò potrebbe comportare costi aggiuntivi/oneri di licenza.

Le funzionalità/funzioni di test esplorativo potrebbero essere meno evolute rispetto agli strumenti creati esclusivamente per il controllo qualità.

Prezzi

I prezzi dei componenti aggiuntivi di Jira variano

Valutazioni e recensioni

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. BugHerd

BugHerd è un software visivo di monitoraggio dei bug per il lavoro di controllo qualità frontend. Consente sia ai tester che ai non tester di effettuare la reportistica dei bug direttamente sull'interfaccia del sito web utilizzando una semplice estensione del browser.

Questo strumento lavora bene in combinazione con le moderne app di test QA, in particolare durante le prime fasi di validazione del progetto.

Funzionalità/funzione principali:

Monitoraggio visivo dei bug: i tester o i non tester possono cliccare direttamente su una pagina web per registrare i bug con il contesto.

Acquisisci automaticamente i dettagli tecnici (browser, sistema operativo, URL) per ogni invio di bug.

Ottimo per la validazione iniziale del design/UX e la raccolta di feedback dagli stakeholder.

Limiti:

Concentrato principalmente sul monitoraggio dei bug web/UI piuttosto che su flussi di lavoro da completare di QA/gestione dei test.

Alcuni utenti segnalano limiti nelle funzionalità/funzione di debug più approfondite (ad esempio, riproduzione della sessione, acquisizione del log della console).

Prezzi:

Standard: 50 $ al mese

Studio: 80 $ al mese

Premium: 150 $ al mese

Prezzi personalizzati per le aziende disponibili

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,8/5 (158 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (65 recensioni)

5. PractiTest

PractiTest è una soluzione di gestione dei test che si integra con strumenti come Jira, GitHub e pipeline CI/CD. È progettato per consentire ai tester di visualizzare in modo più ampio come i test si allineano con gli obiettivi del prodotto.

Questo strumento di test agile è utile quando i team di controllo qualità devono bilanciare strategie di test esplorativi, formali e di automazione.

Funzionalità/funzione principali:

Piattaforma di gestione dei test end-to-end: casi di test, esecuzioni, problemi e requisiti, tutto in un unico posto.

Elevata tracciabilità e reportistica; fornisce supporto ai flussi di lavoro agili/ibridi.

Integrazioni con Jira, pipeline CI/CD e altri strumenti di sviluppo/test

Limiti:

Alcuni utenti fanno menzione di una curva di apprendimento per la configurazione, soprattutto per i team più piccoli.

I prezzi/le licenze potrebbero essere più elevati rispetto a strumenti di controllo qualità più semplici.

Prezzi:

Il piano Team parte da 49 $ al mese per utente.

Prezzi personalizzati per team più grandi/aziendali

Valutazioni e recensioni:

G2: 4,3/5 (223 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

Best practice per il testing esplorativo

I buoni metodi di test esplorativo necessitano di una struttura per essere efficaci. Ecco il lavoro che funziona davvero. 🛠️

Stabilisci regole e obiettivi chiari

Ogni sessione necessita di una dichiarazione di intenti. Scrivi una frase che definisca il tuo obiettivo: "Testare il flusso di pagamento quando gli utenti hanno saldi di conto bassi" o "Esplorare la convalida dei moduli con formati di indirizzo internazionali".

Il tuo statuto funge da bussola. 🧭

Quando il team di test scopre qualcosa di interessante, puoi decidere se approfondire la questione o prendere nota per una sessione futura. Senza questo punto di riferimento, i tester esperti perderanno tempo prezioso su problemi minori, trascurando invece funzionalità critiche.

I migliori charter raggiungono un equilibrio tra specificità e flessibilità. Ti indicano le aree ad alto rischio, ma ti consentono di seguire il tuo istinto quando qualcosa sembra sospetto.

Sessioni di test esplorativi a tempo determinato

Il tuo cervello funziona al massimo delle sue capacità investigative per circa 60-90 minuti. Dopodiché, la capacità di riconoscere gli schemi diminuisce e inizi a perdere di vista problemi sottili che un occhio nuovo noterebbe immediatamente.

Stabilire delle impostazioni crea urgenza.

Naturalmente darai la priorità ai test dei percorsi più critici, quindi esplorerai i casi di test con il tempo rimanente. Questo ti eviterà la trappola comune di passare interi pomeriggi a perfezionare dettagli minori del flusso di lavoro, mentre le funzionalità principali rimangono non testate.

Pianifica delle pause tra una sessione e l'altra. Il tuo subconscio elabora ciò che hai imparato durante i momenti di pausa, spesso facendo emergere nuove idee per la prossima serie di test sui software per computer.

Documenta tutto

Cattura le tue scoperte, ma registra anche il tuo ragionamento. Nota quali aree ti sono sembrate stabili, cosa ti ha insospettito e dove approfondiresti se avessi più tempo.

Le tue note sulla sessione diventano conoscenza istituzionale. Quando qualcun altro testerà la stessa funzionalità/funzione mesi dopo, capirà quali scenari hai già esplorato.

Questo aiuta i tester a concentrare le loro energie su territori ancora inesplorati.

✅ Provalo con ClickUp: il modello di report di test di ClickUp ti offre un modo chiaro per registrare ciò che hai testato, ciò che hai trovato e ciò che richiede un secondo controllo. Questo modello di report sui bug è già configurato con sezioni quali obiettivi, metodologia, risultati e azioni da intraprendere, così non dovrai ricominciare da zero il tuo futuro lavoro richiesto.

Dove i bug hanno la riunione con il loro match: ClickUp per i moderni team di controllo qualità

Cosa spesso manca negli script predefiniti. Ma anche le intuizioni più rapide perdono significato se le tue note sono sparse, i bug non vengono registrati o i follow-up perdono il contesto.

È qui che ClickUp diventa essenziale.

Trasforma le osservazioni in report organizzati, le note sui bug in attività attuabili e i flussi di lavoro frammentati in sistemi unificati. Puoi impostare sessioni a tempo, acquisire filmati dei test, collaborare visivamente e collegare ogni bug al lavoro su cui ha un impatto, il tutto senza lasciare il tuo spazio di lavoro.

Crea la tua prossima sessione su ClickUp, la piattaforma che mantiene la connessione dei test, con visibilità e velocità.

Iscriviti gratis oggi stesso! 📝

Domande frequenti (FAQ)

Quando dovresti utilizzare il testing esplorativo?

I test esplorativi dovrebbero essere eseguiti quando i requisiti sono vaghi o in continua evoluzione, specialmente in progetti frenetici come quelli agili. Aiutano a identificare problemi imprevisti, come casi limite insoliti o problemi di usabilità, che i test regolari potrebbero trascurare. Sono utili anche per testare funzionalità/funzione ad alto rischio o verificare come si sente l'app per gli utenti.

Il testing esplorativo fa parte dell'agilità?

Sì, il testing esplorativo si allinea bene con le metodologie agili perché è flessibile e fornisce un feedback rapido durante i brevi cicli di sviluppo. Offre supporto all'attenzione di Agile al lavoro di squadra e alle esigenze degli utenti, consentendo ai tester di esplorare liberamente e collaborare con gli sviluppatori.

Come posso documentare i risultati dei test esplorativi?

Per documentare il testing esplorativo, inizia con un piano semplice (chiamato testing charter) che indichi cosa testerai e perché. Annota i dettagli chiave come la data, il tuo nome, la funzionalità/funzione che hai testato e eventuali bug o problemi riscontrati. Includi i passaggi per ricreare i problemi, insieme a screenshot o video, se possibile. Utilizza strumenti come ClickUp per mantenere tutto organizzato.

ClickUp può essere utilizzato come strumento di gestione dei test di controllo qualità?

Sì, ClickUp funziona bene per i test di controllo qualità, consentendoti di gestire le attività, monitorare i casi di test e registrare i bug. Puoi personalizzarlo in base alle esigenze del tuo team, in particolare per i progetti agili.

Come misurano l'esito positivo i tester esplorativi?

Monitorando la copertura delle sessioni, i bug rilevati ogni ora e la qualità delle informazioni, i dashboard di ClickUp aiutano a visualizzare questi dati in tempo reale.

Il testing esplorativo può sostituire il testing basato su script?

No, lo integra. Il test esplorativo individua tempestivamente problemi imprevisti, mentre il test basato su script convalida in un secondo momento i requisiti noti.