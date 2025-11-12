Gli 11 migliori strumenti software per la raccolta dati per organizzare le informazioni (2025)

Tre mesi fa hai lanciato un sondaggio tra i clienti aspettandoti forse 100 risposte.

Oggi ti ritrovi a fissare 3.000 voci distribuite su più fogli di calcolo, uno più confuso dell'altro.

Benvenuto nel momento che ogni team operativo teme. 😶‍🌫️

La verità è che la maggior parte delle iniziative di raccolta dati nascono con buone intenzioni, ma spesso finiscono nel caos digitale.

I software per la raccolta dati risolvono questo problema. Le piattaforme di qualità facilitano la creazione di sondaggi, l'organizzazione delle risposte e l'individuazione di modelli nei tuoi dati.

Diamo un'occhiata a 11 opzioni che lavorano. 📋

Le migliori app per la raccolta dati in sintesi

Ecco una comparazione delle migliori soluzioni software per la raccolta dati.

Nome dello strumento Funzionalità/funzione principali Ideale per Prezzi* ClickUp Moduli con logica condizionale, automazione del flusso di lavoro, campi personalizzati con l'IA, campi personalizzati, dashboard, assegnazione di commenti, documenti, chat, integrazioni, ricerca connessa. Teams che necessitano di una raccolta dati flessibile integrata nei flussi di lavoro Piano Free; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Moduli Google Collaborazione in tempo reale, logica di ramificazione, grafici con aggiornamento automatico, integrazione con Fogli Google, notifiche email, incorporamento in siti web. Creazione rapida di sondaggi, risposte illimitate Free Microsoft Modulo Integrazione con Office 365, creazione di quiz, dashboard Power BI, approfondimenti IA, controlli delle risposte, flussi di lavoro Power Automate Utenti di Office 365, ambienti aziendali Piani a pagamento a partire da 9,99 $/utente/mese Zoho Modulo Automazione dei processi aziendali, Raccolta del pagamento, Firma digitale, Flussi di lavoro di approvazione, Logica avanzata, Integrazione CRM Automazione dei processi aziendali, flussi di lavoro CRM Piano Free; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese. FastField Mobile-first, raccolta dati offline, GPS e acquisizione foto, dashboard in tempo reale, geofencing, allegati file Raccolta dati mobile, team sul campo Versione di prova; piani a pagamento a partire da 30 $/utente/mese KoboToolBox Moduli multilingue, logica di salto complessa, gruppi ripetuti, standard umanitari, supporto offline Raccolta dati umanitari, ONG Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 159 $ al mese. Wufoo Moduli personalizzabili, elaborazione dei pagamenti, analisi, API/webhook, automazione delle email, integrazioni CRM/email Soluzioni per moduli integrati, sviluppatori web Piano Free; piani a pagamento a partire da 16,25 $ al mese. Typeform Moduli conversazionali, salti logici, dashboard di analisi, integrazioni (Slack, HubSpot, Zapier), pagine di ringraziamento personalizzate Esperienze utente interattive, sondaggi coinvolgenti Piano Free; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Jotform Oltre 10.000 modelli, raccolta pagamenti, logica condizionale, analisi, firme elettroniche, generatore drag-and-drop Ampia varietà di modelli di moduli, facile personalizzazione Piano Free; piani a pagamento a partire da 39 $ al mese. Paperform Moduli in stile documento, moduli intelligenti, calcoli in tempo reale, pagamento e prenotazioni, personalizzazione CSS Moduli in stile documento, preventivi, e-commerce Versione di prova gratuita; piani a pagamento a partire da 29 $ al mese. Fulcrum GIS mobile, dati geospaziali, annotazioni fotografiche, flussi di lavoro di approvazione, sicurezza basata sui ruoli, supporto offline Raccolta dati sul campo, team geospaziali Demo gratis; piani a pagamento a partire da 52 $/utente/mese

Cosa dovresti cercare in un software per la raccolta dati?

La maggior parte dei software per la raccolta dati è troppo semplice o troppo macchinosa, lasciandoti con campi mancanti, voci duplicate e nessun modo per agire sui dati che hai raccolto con tanto lavoro. 🫠

Cerca funzionalità/funzione che risolvano questi problemi:

Creazione di moduli flessibili: crea campi personalizzati, elenchi a discesa, caselle di controllo e flussi logici per raccogliere ciò di cui hai bisogno senza dover ricorrere al supporto degli sviluppatori.

Input da più fonti: raccogli le risposte da siti web, dispositivi mobili, codici QR o integrazioni con raccogli le risposte da siti web, dispositivi mobili, codici QR o integrazioni con software di database

Convalida integrata: previeni errori di battitura, campi vuoti e risposte irrilevanti con campi obbligatori, limiti di inserimento e regole automatizzate.

Organizzazione automatizzata: ordina i dati in arrivo utilizzando cartelle, tag intelligenti e filtri in modo da non perdere nulla.

Monitoraggio in tempo reale: controlla lo stato degli invii, visualizza immediatamente le tendenze e intervieni sui problemi non appena si presentano.

Esportazione e sincronizzazione: scarica set di dati puliti o collegati direttamente ai tuoi strumenti di analisi con integrazioni perfette.

Controlli delle autorizzazioni: mantieni le informazioni sensibili in sicurezza con impostazioni di accesso granulari e registri di controllo.

Flussi di lavoro basati su trigger: automatizza follow-up, avvisi o passaggi di consegne in base a diversi automatizza follow-up, avvisi o passaggi di consegne in base a diversi metodi di raccolta dati

🧠 Curiosità: il primo censimento conosciuto fu condotto nel 3800 a.C. a Babilonia. Registrava il bestiame, i lavoratori e le scorte alimentari per aiutare a elaborare un piano per la distribuzione delle risorse in tutto l'impero.

Il miglior software per la raccolta dati

Questi sono i nostri strumenti preferiti per la raccolta dati.

ClickUp (ideale per i team che necessitano di una raccolta dati flessibile integrata nei propri flussi di lavoro)

Collega la raccolta dati ai tuoi flussi di lavoro in ClickUp Crea moduli ClickUp per raccogliere le risposte e inviarle direttamente ai tuoi flussi di lavoro.

Raccogliere dati è una cosa. Farne un uso utile è un'altra.

Come primo spazio di lavoro AI convergente, ClickUp risolve questo problema integrando la raccolta dati nei tuoi flussi di lavoro. Non hai bisogno di strumenti separati per raccogliere ed elaborare le risposte. Tutto confluisce direttamente nel tuo software di gestione delle attività, pronto per l'azione.

Supponiamo che il tuo team operativo gestisca le richieste interne di risorse. Hai creato un modulo ClickUp che raccoglie dettagli quali il tipo di richiesta, l'urgenza, il reparto e la data richiesta. Ma non si tratta di un semplice modulo che scarica i dati in un foglio di calcolo.

Personalizza i moduli per un instradamento più intelligente

La logica condizionale nei moduli ClickUp ti offre un maggiore controllo. Puoi mostrare o nascondere i campi in base alle risposte precedenti, organizzare le domande utilizzando divisori e intestazioni e indirizzare gli invii in elenchi diversi a seconda del loro contenuto.

Quindi, se qualcuno seleziona "Apparecchiature IT" come tipo di richiesta, il modulo ClickUp può rivelare ulteriori domande sulle preferenze relative al modello o alle esigenze software e inviare automaticamente l'attività al tuo reparto IT, anziché a quello delle strutture.

Monitora le richieste in arrivo e il loro stato di avanzamento utilizzando ClickUp Form

Una volta inviata, la risposta viene convertita in un'attività di ClickUp.

Se un tecnico sul campo richiede un laptop, l'attività appare nella "Coda di approvvigionamento", già tag con il reparto e il livello di priorità. Il responsabile della logistica assegna l'attività, aggiunge nota e aggiorna lo stato man mano che la richiesta passa attraverso le fasi "Confermata", "Spedita" e "Consegnata".

Filtra il rumore

Per evitare di dover scavare tra le attività o creare filtri disordinati, puoi aggiungere campi personalizzati ClickUp su misura per i tuoi flussi di lavoro. I campi personalizzati con l'IA amplificano ulteriormente questa funzionalità.

Un project manager che gestisce sondaggi di pianificazione interfunzionali potrebbe utilizzare un modulo per raccogliere i contributi del team e tag ogni attività con il reparto, il tipo di iniziativa e il trimestre. In questo modo, filtrare tutti gli invii di ingegneria del terzo trimestre richiede pochi secondi, anziché ore.

Chiedi assistenza all'IA

Estrai le attività ad alta priorità e i feedback dagli input raccolti con ClickUp Brain

Man mano che le risposte aumentano, ClickUp Brain ti aiuta a evitare il classico incubo CTRL+F.

Puoi chiedere all'assistente IA integrato cose come "Mostrami tutte le risposte al sondaggio degli stakeholder con tag di priorità alta di questa settimana" o "Quali attività di feedback sull'onboarding sono ancora aperte?" Ti risponderà immediatamente senza che tu debba ricordarti dove sono archiviate le informazioni.

Imposta le automazioni di ClickUp per portare avanti il lavoro all'istante

Se il volume dei dati inizia ad aumentare, non vorrai certo che il tuo team passi il tempo a ordinare manualmente tutto.

ClickUp Automazioni può aiutarti indirizzando le attività in base ai dati inseriti nei moduli. Se vuoi liberarti completamente di questo compito, configura un agente in ClickUp.

Supponiamo che qualcuno contrassegni un modulo di feedback come urgente. Gli agenti ClickUp possono tag l'attività, assegnarla al responsabile del successo dei clienti e pubblicare un commento chiedendo una risposta entro 24 ore. Il passaggio di smistamento manuale scompare. Ecco come lo utilizziamo in ClickUp:

Crea dashboard ClickUp per monitorare i dati in arrivo e per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività in tempo reale

Tutti questi dati vengono inseriti direttamente nelle dashboard di ClickUp, dove puoi visualizzare ciò che sta accadendo senza dover generare report o esportare nulla.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Assegna azioni immediate: tagga direttamente i tuoi colleghi utilizzando ClickUp Assign Comments , in modo che possano gestire specifici input dei moduli senza bisogno di ulteriori contestualizzazioni.

Documenta il significato dei dati: scrivi schemi di sondaggi, riepiloghi di feedback o registri delle decisioni all'interno di scrivi schemi di sondaggi, riepiloghi di feedback o registri delle decisioni all'interno di ClickUp Documento , mantenendo il contesto legato al lavoro.

Discuti le voci dove si trovano: Accedi Accedi alla chat di ClickUp per chiarire le risposte, condividere la condivisione di aggiornamenti rapidi o collaborare su cosa fare dopo proprio accanto alle attività.

Collega gli strumenti senza passaggi aggiuntivi: importa i dati esistenti dal tuo CRM e dai fogli di calcolo utilizzando importa i dati esistenti dal tuo CRM e dai fogli di calcolo utilizzando le integrazioni ClickUp

Cerca in modo più intelligente, non più difficile: trova qualsiasi attività, commento o documento collegato agli input raccolti utilizzando trova qualsiasi attività, commento o documento collegato agli input raccolti utilizzando ClickUp Connected Search , anche se ricordi solo una parola chiave.

Genera domande personalizzate per i moduli: chiedi all'IA di creare prompt di ricerca o campi di sondaggio in base agli obiettivi del tuo progetto o ai dati passati.

Limiti di ClickUp

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ascolta l'opinione di questo utente su Reddit:

Mi piace molto l'aspetto della funzione Moduli. Sembra intuitiva e la funzione /IA è piuttosto interessante. Non ricevo tantissime risposte ai moduli, ma capisco come questa funzione possa far risparmiare tempo se si devono costantemente smistare feedback o richieste. Inoltre, consentono di personalizzare maggiormente i moduli. Ho provato a giocare con le immagini di copertina e i colori dei pulsanti, ed è bello non essere costretti a utilizzare quelli predefiniti.

Mi piace molto l'aspetto della funzionalità Modulo. Sembra intuitiva e la funzione IA è piuttosto interessante. Non ricevo tantissime risposte ai moduli, ma capisco come questa funzione possa far risparmiare tempo se si devono costantemente smistare feedback o richieste. Inoltre, consentono di personalizzare maggiormente i moduli. Ho provato a giocare con le immagini di copertina e i colori dei pulsanti, ed è bello non essere costretti a utilizzare quelli predefiniti.

2. Google Moduli (ideale per la creazione rapida di sondaggi)

tramite Google Forms

Google Moduli trasforma la raccolta dati in un lavoro di team.

Trattandosi di uno strumento flessibile, il tuo team di marketing può raccogliere idee per le domande del sondaggio mentre il tuo analista imposta il monitoraggio delle risposte, il tutto in tempo reale.

Il software di raccolta dati vive all'interno dell'ecosistema di Google, quindi le risposte raccolte seguono un flusso automatico in Fogli Google, dove il tuo team può iniziare immediatamente ad analizzarle.

Ottieni risposte illimitate senza pagare un centesimo, il che significa che puoi effettuare un sondaggio sull'intera base clienti senza preoccuparti di raggiungere i limiti di risposta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Google Moduli

Crea una sofisticata logica di ramificazione che mostra diversi percorsi di domande in base alle risposte precedenti.

Genera riepiloghi completi delle risposte con grafici e tabelle interattivi che si aggiornano automaticamente man mano che arrivano nuovi dati.

Inserisci i moduli nei siti web in modo semplice utilizzando codice HTML personalizzabile o effettua la condivisione tramite link abbreviati.

Configura le notifiche email che si attivano (trigger) quando vengono soddisfatti criteri di risposta specifici, tenendo informati immediatamente gli stakeholder.

Limiti di Google Forms

Opzioni di personalizzazione limitate per il design e il branding durante la creazione di un sondaggio in Google Forms

Tipi di domande di base rispetto agli strumenti di sondaggio specializzati

I caricamenti hanno un limite massimo di circa 10-25 MB per file e un limite al numero di file.

Gli utenti hanno espresso il desiderio di avere più modelli di moduli Google

Prezzi di Google Moduli

Free

Valutazioni e recensioni di Google Forms

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 11.180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Moduli?

Ascolta l'opinione di questo utente:

In qualità di organizzazione sanitaria, disporre di strumenti conformi allo standard HIPAA come Google Meet e Google Moduli ha reso l'accoglienza, la documentazione e le sessioni virtuali con i client fluide e professionali. Le impostazioni condivise di Drive e le autorizzazioni utente aiutano inoltre a mantenere la privacy dei dati, consentendo al contempo la collaborazione tra i membri del team.

In qualità di organizzazione sanitaria, disporre di strumenti conformi allo standard HIPAA come Google Meet e Google Moduli ha reso l'accoglienza, la documentazione e le sessioni virtuali con i client fluide e professionali. Le impostazioni condivise di Drive e le impostazioni di autorizzazione utente aiutano inoltre a mantenere la privacy dei dati, consentendo al contempo la collaborazione tra i membri del team.

3. Microsoft Moduli (ideale per l'integrazione con Office 365)

tramite Microsoft Modulo

Microsoft Modulo è perfetto per gli ambienti aziendali.

Il tuo reparto IT si affida già alla sicurezza di Microsoft, quindi ottenere l'approvazione per questo software di raccolta dati richiede solitamente pochi minuti anziché mesi.

La funzionalità di creazione di quiz trasforma i noiosi modelli di Microsoft Moduli in valutazioni coinvolgenti con punteggio automatico e feedback personalizzato. Quando effettui la connessione con Power BI, i dati del tuo sondaggio diventano quelle impressionanti visualizzazioni del dashboard che rendono felici i dirigenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Moduli

Esporta i dati delle risposte direttamente in Excel con funzionalità avanzate di filtraggio e tabelle pivot per un'analisi più rapida dei dati.

Sfrutta le informazioni fornite dall'IA per identificare le tendenze delle risposte, i modelli di sentiment e le correlazioni statistiche nei tuoi dati.

Imposta i controlli delle risposte, inclusi i limiti di invio, il rispetto delle scadenze e i requisiti di autenticazione dei rispondenti.

Crea flussi di lavoro automatizzati utilizzando Power Automate per trigger la creazione di attività, email notifiche o aggiornamenti del database in base alle risposte ai moduli.

Limiti di Microsoft Forms

Richiede una sottoscrizione a Microsoft 365 per la piena funzione.

Microsoft Modulo Personalizzazione del design con limite rispetto alle alternative

Nessun tipo di domanda avanzata come classifiche o scelta di immagini

Funzionalità di reportistica di base senza integrazione con Power BI

Prezzi di Microsoft Forms

Business Basic: 9,99 $ al mese per utente

Business Standard: 12,99 $ al mese per utente

Aziendale Premium: 19,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Microsoft Forms

G2: 4,4/5 (oltre 360 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 290 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Modulo?

Questa recensione di G2 spiega cosa è lavoro (e cosa no):

Microsoft Forms è molto facile da configurare e utilizzare e consente di creare molti tipi diversi di moduli. Si integra bene con altri prodotti Microsoft. Lo uso ogni volta che ho bisogno di raccogliere feedback o informazioni. […] Le funzionalità di presentazione sono limitate. Inoltre, non è possibile effettuare sondaggi o inserire dati in tempo reale. *

Microsoft Forms è molto facile da configurare e utilizzare e consente di creare molti tipi diversi di moduli. Si integra bene con altri prodotti Microsoft. Lo uso ogni volta che ho bisogno di raccogliere feedback o informazioni. […] Le funzionalità di presentazione sono limitate. Inoltre, non è possibile effettuare sondaggi o inserire dati in tempo reale. *

🔍 Lo sapevi? La Nielsen Company ha iniziato il monitoraggio del pubblico radiofonico negli anni '30. Il loro sistema si è evoluto nel settore delle valutazioni televisive e infine nella misurazione del comportamento digitale, formando il modo in cui oggi vengono acquistati e venduti i media.

4. Zoho Forms (ideale per l'automazione dei processi aziendali)

tramite Zoho Forms

Zoho Moduli pensa in grande, non si limita alla semplice raccolta di dati.

Quando qualcuno compila il tuo modulo, il software di raccolta dati può creare automaticamente un lead nel tuo CRM, inviare un'email di benvenuto, assegnare un'attività al tuo team di vendita e programmare un promemoria di follow-up.

Puoi accettare pagamenti, raccogliere firme digitali e inoltrare approvazioni all'interno della tua organizzazione senza dover gestire manualmente i dati.

Lo strumento si collega a oltre 40 app Zoho e a centinaia di strumenti di terze parti, trasformando l'invio dei moduli in flussi di lavoro completi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Modulo

Elabora pagamenti sicuri tramite gateway integrati come PayPal, Stripe e Authorize. Net, con esperienze di checkout personalizzabili.

Progetta flussi di lavoro di approvazione sofisticati che indirizzano gli invii attraverso più parti interessate con notifiche email e monitoraggio dello stato.

Configura una logica di condizione avanzata con percorsi multipli, campi nascosti e sezioni dinamiche dei moduli che si adattano in base alle risposte degli utenti.

Ottimizza le prestazioni dei moduli con l'analisi del funnel di conversione, il monitoraggio degli abbandoni e la mappatura del percorso degli utenti.

Limiti di Zoho Moduli

Le funzionalità/funzione di automazione avanzate richiedono un certo periodo di apprendimento.

Alcune integrazioni richiedono sottoscrizioni di livello superiore.

È possibile includere fino a cinque campi di caricamento file per modulo. Questo spesso non è sufficiente per i flussi di lavoro di onboarding o che richiedono un uso intensivo di documenti.

La connessione di Zoho Forms al proprio ecosistema e alle app di terze parti richiede spesso una configurazione per singolo modulo anziché impostazioni globali.

Prezzi di Zoho Modulo

Free

Base: 12 $ al mese

Standard: 30 $ al mese

Professionale: 60 $ al mese

Premium: 110 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Forms

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 135 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Moduli?

Ascolta l'opinione di questo utente:

È molto facile configurare il modulo dal designer, eseguirlo rapidamente e controllare anche i rispondenti.

È molto facile configurare il modulo dal designer, eseguirlo rapidamente e controllare anche i rispondenti.

📖 Leggi anche: Il miglior software di gestione dei membri per le organizzazioni

5. FastField (il migliore per la raccolta dati da dispositivi mobili)

tramite FastField

FastField funziona su smartphone e tablet, proprio dove i tuoi team sul campo lavorano. Cantieri edili, negozi al dettaglio, percorsi di consegna e ovunque il Wi-Fi sia instabile o inesistente.

Questo software per la raccolta dati continua a lavorare anche quando la connessione Internet non è disponibile, memorizzando tutto localmente fino a quando non torni online.

Ogni invio registra esattamente dove e quando è avvenuto, inoltre puoi scattare foto e allegare file direttamente dal campo. Il tuo team in ufficio riceve aggiornamenti in tempo reale attraverso dashboard personalizzate che mostrano cosa sta succedendo in tutte le tue posizioni, facilitando una migliore gestione del team da remoto.

Le migliori funzionalità/funzioni di FastField

Ottieni coordinate GPS precise e timestamp con ogni invio, creando audit trail dettagliati basati sulla posizione.

Scatta foto ad alta risoluzione e allega più tipi di file direttamente nei moduli, con compressione automatica e integrazione con l'archiviazione cloud.

Crea dashboard personalizzati con visualizzazione dei dati in tempo reale, mappe interattive e metriche delle prestazioni.

Semplifica i processi di raccolta dati basati sulla posizione con trigger di geofencing che attivano moduli specifici quando gli utenti entrano in aree designate.

Limiti di FastField

Prezzi più elevati rispetto ai sistemi di raccolta dati di base

Il filtraggio tramite maschere di visualizzazione comporta clic scomodi sugli elenchi a discesa; gli utenti devono selezionare gli elementi dagli elenchi invece di digitare semplicemente e premere Invio.

L'interfaccia dell'app web è meno intuitiva rispetto all'app Android.

Le sue funzionalità/funzione richiedono tempo per essere padroneggiate e la documentazione è incompleta.

Prezzi FastField

Versione di prova gratis

Core: 30 $ al mese per utente

Pro : 45 $ per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FastField

G2: 4,6/5 (oltre 115 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FastField?

Direttamente da una recensione G2 su questo software per la raccolta dati:

Utilizziamo FastField per inviare moduli ai client. La funzionalità/funzione che apprezzo di più è quella relativa alle foto. Richiediamo ai nostri client di inviarci una foto della loro patente di guida in modo da poterla archiviare. FastField è facile da usare: basta trascinare e rilasciare per creare un modulo. Inviarlo a un client è un gioco da ragazzi.

Utilizziamo FastField per inviare moduli ai client. La funzionalità/funzione che apprezzo di più è quella relativa alle foto. Richiediamo ai nostri client di inviarci una foto della loro patente di guida in modo da poterla archiviare. FastField è facile da usare: basta trascinare e rilasciare per creare un modulo. Inviarlo a un client è un gioco da ragazzi. *

🧠 Curiosità: nel 2014, la New York Public Library ha creato un set di dati di oltre 17.000 menu storici di ristoranti. I ricercatori ora lo utilizzano per studiare le tendenze alimentari, le variazioni dei prezzi e i cambiamenti culturali nel corso dei decenni.

6. KoboToolBox (il migliore per la raccolta di dati umanitari)

tramite KoboToolBox

KoboToolBox è stato creato per gli ambienti più difficili: campi profughi, zone colpite da calamità naturali e villaggi remoti dove le altre app di raccolta dati semplicemente non sono sufficienti.

Gli operatori umanitari hanno bisogno di moduli mobili che funzionino in più lingue, si adattino a strutture familiari complesse e proteggano le informazioni sensibili.

La piattaforma eccelle nella gestione di gruppi ripetuti, rendendola affidabile per la raccolta di informazioni su ogni membro della famiglia o per il monitoraggio di più distribuzioni di forniture. È possibile creare domande a cascata che si adattano in base alle regioni geografiche o ai dati demografici, e tutte le informazioni rimangono crittografate e conformi agli standard umanitari internazionali.

Le migliori funzionalità/funzioni di KoboToolBox

Implementa moduli multilingue con un supporto di traduzione completo che mantiene una struttura dei dati coerente.

Crea complesse logiche di salto e sequenze di domande a cascata che adattano i moduli in base alle regioni geografiche, ai dati demografici o alle risposte precedenti.

Utilizza i gruppi ripetuti per raccogliere in modo efficiente più punti dati correlati, come i dettagli dei membri della famiglia o gli elementi dell'inventario con ripetizioni illimitate.

Limiti di KoboToolBox

Richiede conoscenze tecniche per la creazione di moduli avanzati

Il supporto clienti è principalmente basato sulla comunità

I tentativi di distribuire sondaggi con migliaia di domande spesso vanno in timeout o falliscono a causa del limite del server.

Le opzioni descrittive lunghe vengono troncate, il che può oscurare il significato in flussi di lavoro complessi.

Prezzi di KoboToolBox

Versione di prova gratis

Professionale: 159 $ al mese

Teams: 289 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di KoboToolBox

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di KoboToolBox?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Rispetto ad altri, posso dire che la raccolta dati con Kobo Toolbox è facile e divertente. Non è necessario essere esperti di tecnologia per progettare questionari sullo strumento, siano essi a risposta aperta o chiusa. Chiunque abbia un orientamento di base sullo strumento può iniziare a utilizzarlo senza alcuna difficoltà e persino abbandonare automaticamente la raccolta dati cartacea. I dati raccolti possono essere facilmente esportati in diversi formati.

Rispetto ad altri, posso dire che la raccolta dati con Kobo Toolbox è facile e divertente. Non è necessario essere esperti di tecnologia per progettare questionari sullo strumento, siano essi a risposta aperta o chiusa. Chiunque abbia un orientamento di base sullo strumento può iniziare a utilizzarlo senza alcuna difficoltà e persino abbandonare automaticamente la raccolta dati cartacea. I dati raccolti possono essere facilmente esportati in diversi formati.

📖 Leggi anche: Modelli gratis di moduli di registrazione client in Word e ClickUp

7. Wufoo (ideale per soluzioni con moduli incorporati)

tramite Wufoo

Wufoo parla correntemente CSS e HTML, rendendolo il software di raccolta dati ideale per chi ha a cuore l'aspetto e la fruibilità dei propri moduli. Il tuo sviluppatore web può personalizzare ogni pixel in modo da renderlo personalizzato e corrispondente al tuo marchio, mentre la piattaforma si occupa delle operazioni più complesse, come l'elaborazione del pagamento e l'automazione delle email.

Otterrai analisi dettagliate che mostrano esattamente dove le persone abbandonano i tuoi moduli e quali domande causano maggiore confusione. L'accesso API ti consente di stabilire una connessione tra Wufoo e praticamente qualsiasi sistema utilizzato dalla tua azienda, rendendolo perfettamente compatibile con la tua infrastruttura tecnologica esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wufoo

Trigger sequenze di risposte email automatizzate con messaggi personalizzati, allegati e contenuto condizionale basato sugli invii dei moduli.

Crea reportistica di analisi dei dati di alta qualità, inclusi tassi di conversione, analisi degli abbandoni e monitoraggio del comportamento degli utenti.

Integrazione perfetta con le piattaforme di email marketing, i sistemi CRM e gli strumenti aziendali più diffusi grazie a connessioni native e supporto webhook.

Limiti di Wufoo

Numero limitato di moduli nei piani di livello inferiore

Funzionalità di collaborazione di base rispetto alle soluzioni dell'azienda

Nessuna funzionalità offline per la raccolta dei dati

I tempi di risposta del supporto clienti possono essere lenti

Prezzi di Wufoo

Free

Starter: 16,25 $ al mese

Professionale: 33,25 $ al mese

Avanzato: 83,25 $ al mese

Ultimate: 210 $ al mese.

Valutazioni e recensioni di Wufoo

G2: 4,2/5 (oltre 290 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (220 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wufoo?

Ascolta l'opinione di questo utente:

Utilizzo la piattaforma Wufoo quotidianamente al lavoro: questo strumento mi permette di conoscere e di avere a disposizione uno spazio di archiviazione per tutti i dati importanti dei clienti personalizzati.

Utilizzo la piattaforma Wufoo quotidianamente al lavoro: questo strumento mi permette di conoscere e di avere spazio di archiviazione per tutti i dati importanti dei clienti.

🔍 Lo sapevate? Nel 2008, il progetto Flu Trends di Google ha tentato di prevedere le epidemie influenzali sulla base del comportamento di ricerca degli utenti. Il progetto era promettente, ma alla fine si è rivelato impreciso, evidenziando le difficoltà legate all'utilizzo di segnali di dati indiretti senza un'adeguata convalida.

8. Typeform (ideale per esperienze utente interattive)

tramite Typeform

Typeform ha trasformato i noiosi sondaggi in conversazioni.

Mentre la maggior parte delle app sommerge gli utenti con infinite domande su una sola pagina, questo software per la raccolta dati presenta una domanda alla volta con animazioni fluide che risultano davvero piacevoli.

Le persone rimangono più a lungo e completano più moduli perché l'esperienza è più simile a un modo per Chattare che alla compilazione di documenti cartacei. I salti logici creano percorsi personalizzati attraverso le tue domande, in modo che tu veda solo ciò che è rilevante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Typeform

Fate connessione con i più diffusi strumenti aziendali, tra cui Slack, HubSpot e Zapier, per automatizzare i flussi di lavoro e la sincronizzazione dei dati.

Ottieni analisi complete che coprono i tassi di completamento, il tempo impiegato per ogni domanda e analisi dettagliate degli abbandoni con dashboard di reportistica visiva.

Continua a coinvolgere gli utenti dopo che il modulo è completato con pagine di ringraziamento personalizzate, condivisione sui social e pulsanti di invito all'azione (CTA).

Limiti di Typeform

Risposte con limite sul piano Free

La creazione di moduli complessi può richiedere molto tempo.

Il costo diventa rapidamente un ostacolo, soprattutto se hai bisogno di integrazioni di base o della rimozione del marchio Typeform.

Mostrare una domanda alla volta semplifica le cose, ma i moduli pesanti risultano lenti e noiosi, sia in termini di esperienza utente che di velocità di modifica.

Prezzi di Typeform

Free

Base: 29 $ al mese

In più: 59 $ al mese

Aziendale: 99 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2: 4,5/5 (oltre 875 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 920 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Typeform?

Da una conversazione su Reddit:

Le capacità di progettazione sono eccezionali. Il caso di studio più convincente che posso fornirti è che avevo bisogno di utilizzare un sondaggio per raccogliere i dati dei clienti come modo per avviare un processo di apprendimento automatico, alimentando un database con un'approssimazione dei dati comportamentali che speravamo di raccogliere attraverso un funzionamento continuo. […] Avevamo un questionario LUNGO e il tasso di completamento è aumentato dal 14% al 57% semplicemente passando da Survey Monkey a Typeform. Il design è davvero importante!*

Le capacità di progettazione sono eccezionali. Il caso di studio più convincente che posso fornirti è che avevo bisogno di utilizzare un sondaggio per raccogliere i dati dei clienti come modo per avviare un processo di apprendimento automatico, alimentando un database con un'approssimazione dei dati comportamentali che speravamo di raccogliere attraverso un funzionamento continuo. […] Avevamo un questionario LUNGO e il tasso di completamento è aumentato dal 14% al 57% semplicemente passando da Survey Monkey a Typeform. Il design è davvero importante!*

📖 Leggi anche: Come creare un sondaggio anonimo

9. Jotform (il migliore per la varietà di modelli di moduli)

tramite Jotform

Jotform vanta oltre 10.000 modelli, che coprono ogni scenario immaginabile.

Hai bisogno di un modulo RSVP per un matrimonio? Ne hanno 17 varianti. Stai pianificando un evento aziendale? C'è anche un modello di modulo di feedback per quello. Questo software per la raccolta dati ti evita di partire da una pagina bianca e ti permette di personalizzarlo con il drag and drop.

La logica condizionale diventa sorprendentemente sofisticata, creando moduli che si adattano e cambiano in base alle risposte degli utenti. Puoi riscuotere pagamenti, raccogliere firme e stabilire una connessione con strumenti aziendali senza scrivere una sola riga di codice.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jotform

Raccogli i pagamenti in modo sicuro tramite PayPal, Stripe e Square con il supporto per strutture di prezzo complesse e fatturazione degli abbonamenti.

Gioca con la logica condizionale complessa con scenari multipli, campi nascosti e sezioni dinamiche dei moduli che si adattano in base alle risposte degli utenti.

Genera reportistica completa con analisi dettagliate, dati esportabili e notifiche email di automazione per gli stakeholder e i partecipanti.

Limiti di Jotform

Il piano Free ti limita a 5 moduli e 100 invii al mese; i piani a pagamento impongono limiti di spazio di archiviazione e visualizzare che potrebbero richiedere frequenti aggiornamenti.

I moduli di grandi dimensioni o ricchi di funzionalità/funzione potrebbero caricarsi lentamente, presentare malfunzionamenti in caso di traffico elevato o causare errori di invio.

Opzioni di personalizzazione con limite per i layout mobili

Prezzi di Jotform

Free

Bronzo: 39 $ al mese

Silver: 49 $ al mese

Gold: 129 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2: 4,7/5 (oltre 3.655 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.555 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jotform?

Leggi cosa ha detto questo utente di Reddit:

Jotform è una piattaforma straordinaria che rende la creazione e la gestione dei moduli incredibilmente facile ed efficiente. La uso regolarmente per la mia attività aziendale e ha rivoluzionato il modo in cui raccolgo le informazioni sui client, elaboro le richieste e organizzo i dati. L'interfaccia è intuitiva e le opzioni di personalizzazione sono fantastiche: puoi creare moduli che si adattano perfettamente al tuo marchio e alle tue esigenze. Il mio unico desiderio è un limite di allocazione dei moduli più alto nei piani di livello inferiore, poiché può essere difficile giustificare il salto a 40 $ al mese per le stesse funzionalità/funzione con solo più moduli. *

Jotform è una piattaforma straordinaria che rende la creazione e la gestione dei moduli incredibilmente facile ed efficiente. La uso regolarmente per la mia attività aziendale e ha rivoluzionato il modo in cui raccolgo le informazioni sui client, elaboro le richieste e organizzo i dati. L'interfaccia è intuitiva e le opzioni di personalizzazione sono fantastiche: puoi creare moduli che sono completamente personalizzati per il tuo marchio e le tue esigenze. Il mio unico desiderio è un limite di allocazione dei moduli più alto nei piani di livello inferiore, poiché può essere difficile giustificare il salto a 40 $ al mese per le stesse funzionalità/funzione con solo più moduli. *

🧠 Curiosità: la prima rete di raccolta dati meteorologici fu lanciata nel 1849 dalla Smithsonian Institution. Gli osservatori di tutti gli Stati Uniti inviavano rapporti giornalieri tramite telegrafo, creando uno dei primi sistemi nazionali di dati in tempo reale.

10. Paperform (ideale per moduli in formato documento)

tramite Paperform

Paperform si distingue per la sua interfaccia di modifica dei moduli di testo libero, unica e intuitiva, che ricorda la modifica di un documento e consente una progettazione e una personalizzazione altamente flessibili senza bisogno di codice.

La sua caratteristica distintiva è la creazione di "moduli intelligenti" che incorporano una logica condizionale avanzata, calcoli in tempo reale integrati e campi popolati automaticamente per creare un'esperienza utente dinamica e personalizzata che si adatta man mano che il rispondente la compila.

Questa funzionalità/funzione, combinata con potenti funzionalità di pagamento ed e-commerce, lo rende una scelta eccellente per generare preventivi, gestire ordini e creare documenti digitali raffinati e visivamente accattivanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paperform

Progetta moduli in stile documento con testo da formattare, immagini incorporate, video e layout personalizzati.

Crea pagine di atterraggio complete e moduli d'ordine con cataloghi prodotti integrati, gestione dell'inventario e funzione carrello acquisti.

Elabora i pagamenti e gestisci le prenotazioni attraverso sistemi integrati con supporto per la pianificazione e la sincronizzazione del calendario.

Personalizza i moduli utilizzando CSS e codice personalizzato con controllo su stile, animazioni ed elementi interattivi per esperienze utente uniche.

Limiti di Paperform

Dovrai affrontare alcuni limiti di progettazione: nessun font personalizzato, modifiche limitate al marchio e alcuni layout dei modelli che sembrano restrittivi.

Le domande a matrice e le risposte a più campi possono essere esportate in singole celle, creando esportazioni disordinate che rendono più difficile l'analisi dei dati qualitativi

I moduli pesanti o le versioni incorporate possono risultare lenti sia per gli autori dei moduli che per i rispondenti.

Prezzi di Paperform

Versione di prova gratis

Essentials: 29 $ al mese

Pro: 59 $ al mese

Aziendale: 129 $ al mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Paperform

G2: 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Paperform?

Ascolta l'opinione di questo utente:

Ho utilizzato Paperform negli ultimi dieci anni. È il cavallo di battaglia dei servizi di moduli e, secondo la mia esperienza, è il migliore in assoluto. Ha l'interfaccia giusta, un'enorme quantità di funzionalità/funzione e un'ampia personalizzazione, oltre a integrazioni dal design eccellente. Ho utilizzato Typeform centinaia (se non migliaia) di volte e continuo a tornarci grazie alla sua facilità d'uso, alla semplicità di installazione e al fatto che si integra praticamente con tutto. Anche il loro supporto clienti è eccezionale. Ogni volta che ho una domanda, mi rispondono.

Ho utilizzato Paperform negli ultimi dieci anni. È il cavallo di battaglia dei servizi di moduli e, secondo la mia esperienza, è il migliore in assoluto. Ha l'interfaccia giusta, un'enorme quantità di funzionalità e un'ampia personalizzazione, oltre a integrazioni dal design eccellente. Ho utilizzato Typeform centinaia (se non migliaia) di volte e continuo a tornarci grazie alla sua facilità d'uso, alla semplicità di installazione e al fatto che si integra praticamente con tutto. Anche il loro supporto clienti è eccezionale. Ogni volta che ho una domanda, mi rispondono.

🔍 Lo sapevi? Spotify raccoglie molto più di ciò che ascolti. Registra anche quando salti una canzone, per quanto tempo metti in pausa e a che ora del giorno riproduci determinati generi musicali. Questi dati formano tutto, dalle playlist personalizzate alle reportistiche sulle tendenze globali.

11. Fulcrum (il migliore per la raccolta dati nel campo)

tramite Fulcrum

Fulcrum è leader nel settore della raccolta di dati geospaziali sul campo, rivolgendosi a team che necessitano di raccogliere e gestire informazioni basate sulla posizione, come servizi pubblici, servizi ambientali e gestione delle risorse.

La sua funzionalità principale è la piattaforma GIS mobile basata sull'IA, che consente ai team sul campo di raccogliere dati geospaziali accurati (punti, linee, poligoni) utilizzando i propri dispositivi mobili, anche offline. La piattaforma garantisce la qualità dei dati attraverso la convalida basata sull'IA, i campi obbligatori e l'acquisizione automatica della posizione, e si integra perfettamente con i sistemi GIS dell'azienda, come Esri ArcGIS, trasformando le osservazioni sul campo in dati spaziali affidabili e in tempo reale per il processo decisionale critico.

Il software di analisi dei sondaggi gestisce enormi set di dati in più posizioni, mantenendo al contempo il tipo di sicurezza dei dati e di audit trail richiesti dalle grandi organizzazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fulcrum

Annotate le foto direttamente nei moduli utilizzando strumenti di disegno, sovrapposizioni di testo e funzionalità/funzioni di misurazione per una documentazione dettagliata e il controllo della qualità dei dati.

Crea sofisticati flussi di lavoro di approvazione che inoltrano gli invii a più revisori con notifiche automatiche, monitoraggio dello stato e procedure di escalation.

Gestisci autorizzazioni utente e livelli di accesso completi con sicurezza basata sui ruoli, monitoraggio delle attività e registri di controllo dettagliati.

Limiti di Fulcrum

Prezzi più elevati rispetto ai software di raccolta dati di base

Gli utenti segnalano frequenti arresti anomali durante la modifica e la sincronizzazione dei record; la perdita di dati durante l'ispezione intermedia si verifica troppo spesso.

Ogni modulo non può superare ~1.400 elementi (campi, sezioni) e il raggiungimento di tale limite con funzionalità avanzate può compromettere le prestazioni.

A volte i livelli delle mappe di base offline non riescono a caricarsi o vengono visualizzati in modo errato nelle aree remote.

Excel esporta sondaggi complessi in più schede e si basa sul collegamento con lunghe stringhe di ID, rendendo più difficile l'analisi.

Prezzi Fulcrum

Demo gratis

Professionale: 52 $ al mese per utente

Elite: 52 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fulcrum

G2: 4,6/5 (oltre 235 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 225 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fulcrum?

Secondo una recensione di G2:

Mi piace che Fulcrum sia facile da usare e mi aiuti a portare a termine il mio lavoro in modo rapido e semplice. È uno strumento semplice ed efficace che rende tutto più veloce e fluido. […] L'unico problema che ho riscontrato è che una volta sincronizzati i dati, non posso effettuare la modifica.

Mi piace che Fulcrum sia facile da usare e mi aiuti a portare a termine il mio lavoro in modo rapido e semplice. È uno strumento semplice ed efficace che rende tutto più veloce e fluido. […] L'unico problema che ho riscontrato è che una volta sincronizzati i dati, non posso effettuare la modifica.

🧠 Curiosità: la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha tentato in passato di archiviare tutti i tweet pubblici. Il progetto è stato portato avanti dal 2010 al 2017, prima di essere sospeso a causa delle dimensioni. Ciò ha rivelato quanto sia difficile conservare i dati digitali in tempo reale in modo significativo.

