I 10 migliori modelli di modulo Microsoft per la raccolta di dati

In qualità di manager o titolare di un'azienda, è fondamentale raccogliere feedback. I dati raccolti contribuiranno a migliorare la produttività, i servizi, la cultura aziendale e i processi aziendali in generale.

Ad esempio, i clienti sono soddisfatti della qualità dei prodotti? Da cosa sono attesi e preoccupati i vostri dipendenti?

Potete raccogliere feedback su domande come queste progettando un modulo da zero o utilizzando modelli precostituiti.

Modelli di feedback e sondaggio precostituiti come Moduli Microsoft vi permettono di essere veloci senza perdere tempo nello sviluppo del modello. Sulla base delle raccomandazioni del modello, è possibile attingere alle domande degli esperti e includerle.

Sebbene molte aziende utilizzino i moduli Microsoft, questi hanno dei limiti per quanto riguarda la personalizzazione, la portata e le funzioni di branding.

Iniziamo a vedere cosa sono i moduli Microsoft, i diversi modelli per le vostre esigenze aziendali e i limiti dei moduli Microsoft. Condivideremo 10 alternative ai moduli Microsoft.

Che cos'è un modulo Microsoft?

Un modello di modulo Microsoft (MS Forms) è uno strumento per la creazione e la gestione di sondaggi, inchieste, moduli e quiz.

Questi modelli coprono varie categorie, tra cui registrazione di eventi, feedback dei dipendenti, sondaggi per ricerche di mercato, lancio di nuovi prodotti, ecc.

Utilizzateli per creare sondaggi con domande a scelta multipla, questionari su scala Likert e net promoter score (NPS) e per sollecitare risposte e feedback.

La versione gratuita di MS Modulo consente di creare moduli per scopi generali e di ottenere feedback. Tuttavia, per accedere a funzionalità/funzioni avanzate, come l'invio automatico di sondaggi in base a trigger e l'analisi avanzata delle risposte, è necessaria la sottoscrizione di un abbonamento Microsoft 365.

Ecco alcuni modelli gratuiti di moduli Microsoft per iniziare.

5 Modelli di modulo Microsoft

1. Sondaggio di feedback su un evento

via Modulo Microsoft Se state organizzando un evento di marketing, utilizzate il modello di sondaggio di feedback prima, dopo o anche durante un evento per raccogliere il feedback dei partecipanti.

Utilizzate questo modello di modulo per formulare domande a scelta multipla, testo, valutazione e scala Likert.

I moduli Microsoft sono una buona opzione per un modello di sondaggio rapido con domande consigliate in ciascuno di essi.

2. Sondaggio sulla valutazione di un nuovo prodotto

Immaginate di aver lanciato di recente un nuovo prodotto e di essere ansiosi di sapere cosa ne pensano i vostri clienti. Il Modulo di valutazione del prodotto Modello aiuta a raccogliere i feedback dei clienti, siano essi eccellenti, medi o negativi.

Questo modulo consente agli intervistati di caricare screenshot delle loro difficoltà nell'uso del prodotto, rendendo più facile per i partecipanti la condivisione del loro feedback.

3. Modello di sondaggio sul feedback dei clienti

Con un sondaggio si ottengono informazioni dirette dai clienti e la loro soddisfazione (o la loro mancanza) rispetto ai vostri prodotti e servizi.

Questo Modello di modulo MS consente ai partecipanti di valutare la soddisfazione del prodotto in base a fattori specifici che influenzano la loro decisione di scegliere il vostro prodotto.

4. Modello di sondaggio di feedback per manager

Tutti hanno bisogno di feedback per migliorare le proprie prestazioni, e i manager non sono da meno. Un sondaggio sul feedback dei manager aiuta a valutare le prestazioni dei dirigenti.

Questo Modulo MS combina domande aperte per consentire ai dipendenti di condividere i dettagli delle loro esperienze con il manager e domande su scala Likert per comprendere le aree di forza e il potenziale di miglioramento.

5. Sondaggio di mercato

Indipendentemente dalle dimensioni e dal settore, ogni organizzazione utilizza i sondaggi di mercato per comprendere meglio il proprio traguardo. Il sondaggio fornisce informazioni demografiche essenziali, i loro punti dolenti e il tipo di prodotto di cui il mercato ha bisogno.

Questo Modello di modulo MS ha una sezione dedicata all'analisi della concorrenza per capire quanto i vostri potenziali clienti siano soddisfatti dei prodotti della concorrenza.

Limiti dell'uso dei moduli Microsoft

Se state pensando di utilizzare i moduli Microsoft per raccogliere feedback e analizzare i dati, ecco alcuni limiti dei moduli MS che non potete ignorare.

Per sfruttare appieno il suo potenziale, è necessario investire in strumenti Microsoft aggiuntivi che richiedono ulteriori investimenti. Ad esempio, è necessario esportare i risultati dei moduli e dei quiz in Excel, Elenco o SharePoint

Mentre MS Modulo si integra con i prodotti Microsoft, i prodotti non Microsoft hanno opzioni di integrazione limitate. Ad esempio, se si utilizza un filesistema di gestione delle comunicazioni con i clienti (CCM) per gestire le comunicazioni con i client, ma non ha opzioni di integrazione con MS Modulo, l'esportazione delle informazioni diventa una sfida

MS Modulo non consente all'utente di salvare il modulo o di aggiornare parzialmente una risposta inviata. Il partecipante deve inviare il modulo in un'unica soluzione

MS Modulo ha un limite alla personalizzazione del design, il che significa che gli utenti non possono aggiungere CSS o HTML personalizzati al sondaggio

MS Modulo potrebbe non essere l'opzione migliore se avete bisogno di salti logici e calcoli per creare moduli interattivi

Da fare: non offre cartelle, il che rende difficile l'organizzazione delle risposte e dei moduli, soprattutto quando si eseguono più sondaggi contemporaneamente

Non esiste un'app di MS Modulo che vi aiuti a creare moduli di sondaggio in movimento o tramite il vostro cellulare

MS Modulo è un'applicazione meno conosciuta della suite di prodotti Microsoft.

Abbiamo una soluzione migliore se cercate modelli di moduli più interattivi e dinamici.

10 Alternative ai Moduli Microsoft

Dopo aver studiato le esigenze del segmento di utenti e valutato varie opzioni in base alla facilità d'uso, all'automazione, alle integrazioni e all'idoneità generale, la nostra scelta è ClickUp.

Cosa rende ClickUp una valida alternativa ai moduli di Microsoft?

Non è necessaria una sottoscrizione per creare moduli su ClickUp; è gratis.

Un altro vantaggio chiave dell'utilizzo di ClickUp è l'integrazione del costruttore di moduli online con un sistema di project management per raccogliere e analizzare il feedback in tempo reale per prendere decisioni basate sui dati.

Ecco alcuni dei migliori modelli di modulo di ClickUp che lo rendono una potente alternativa ai moduli Microsoft.

1. Modello di modulo ClickUp

Utilizza il Modello di modulo ClickUp per raccogliere i feedback del team, dei clienti e dei potenziali clienti.

Cosa c'è di meglio? Si integra con ClickUp project management per poter tenere sotto controllo il proprio lavoro in un unico posto.

Ad esempio, questo modello di modulo precostituito per il sondaggio del team presenta stati personalizzati come completato, negato, in revisione e nuove registrazioni per tenere traccia degli stati. Utilizzate i sei campi personalizzati per categorizzare e aggiungere attributi come la foto dell'ID e il numero di contratto. Infine, organizzate i dati dei rispondenti in modo sensato utilizzando quattro tipi di visualizzazione.

Il Modello di modulo migliora le risposte ai moduli con promemoria via email e consente la collaborazione di altri membri del team, rendendolo un'alternativa più efficiente ai moduli MS. Per fare un ulteriore passaggio, è possibile automatizzare la pubblicazione e la distribuzione del modulo con automazioni precostituite , una funzione mancante nell'app Microsoft Modulo.

Scaricare questo modello

2. Modello di modulo di feedback ClickUp

Che si tratti di feedback sui prodotti, di feedback dei dipendenti o di un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti, il modello di ClickUp, facile da usare per i principianti, è in grado di fornire un'immagine di qualità e di qualità Modello di modulo per il feedback vi copre.

Utilizzate il modello di modulo di feedback per ottenere il feedback sulle nuove funzionalità/funzione dopo la fase di ricerca e test. Create un ciclo di feedback completo con stati personalizzati per tenere traccia dei feedback, attributi personalizzati per visualizzare i dati dei clienti e moduli da visualizzare per mantenere le informazioni organizzate.

Il Modulo di feedback di ClickUp facilita la raccolta delle risposte in modo rapido e accurato, l'identificazione delle aree di miglioramento del processo e analizzare le risposte degli utenti per prendere decisioni informate.

Ecco cosa rende il modello di modulo di feedback di ClickUp diverso dai moduli MS.

I moduli di ClickUp sono facili da condividere. Copiate il collegamento diretto al modulo e condividetelo con i vostri partecipanti. In alternativa, incorporate il modulo nella vostra pagina di destinazione tramite il codice HTML nella sezione Codice incorporato.

La possibilità di incorporare il modulo ovunque si desideri rende ClickUp una migliore alternativa a MS Modulo.

Scaricare questo modello

3. Modello di modulo di sottoscrizione per ClickUp

Per qualsiasi azienda, coltivare i clienti e i lead è il modo per fidelizzarli. Modello di modulo di sottoscrizione di ClickUp semplifica il processo di iscrizione per i vostri clienti e potenziali tali.

Se state vendendo la sottoscrizione di blog, riviste o prodotti della vostra azienda, questo modello è facile da personalizzare e aiuta a migliorare le vendite commerciali.

A differenza dei modelli di modulo MS, il modulo di sottoscrizione di ClickUp visualizza a 360 gradi i vostri abbonati, il loro stato, le loro email e i loro interessi, consentendovi di inviare email personalizzate.

Progettate e organizzate i vostri moduli con l'opzione Vista Bacheca . L'opzione personalizzabile Bacheca Kanban è eccellente per visualizzare i flussi di lavoro.

Combinando il Modulo di sottoscrizione con il modello Reportistica CRM per visualizzare in modo completo le nuove sottoscrizioni, gli abbonati inattivi e i tassi di apertura delle email.

Scaricare questo modello

4. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Dalle richieste del servizio clienti e del marketing all'onboarding delle risorse umane, ogni reparto ha bisogno di moduli di richiesta per raccogliere informazioni in modo accurato e rapido.

Il Modello di modulo di richiesta ClickUp semplifica il processo di gestione delle richieste per startup, piccole e medie imprese e organizzazioni aziendali.

Si tratta di un luogo centrale per l'organizzazione delle richieste, dove i dipartimenti possono inviare richieste di risorse e visualizzare lo stato di avanzamento di ciascuna richiesta in un formato interattivo.

Nel frattempo, ClickUp consente agli utenti di aggiungere una logica di condizione per moduli più intelligenti e dinamici per flussi di lavoro complessi.

Facciamo un esempio.

Utilizzando i moduli di richiesta di ClickUp, il team IT fornisce ai provider un unico modulo per tutte le loro richieste tecnologiche. Con la logica delle condizioni, chiedete ai vostri dipendenti se usano un Mac o un PC e, in base alla loro risposta, presentate loro le versioni del sistema operativo MacOS o Windows nel campo successivo.

Scaricare questo modello

5. Modello di modulo di contatto ClickUp

Se siete alla ricerca di un modo altamente personalizzabile e di facile utilizzo per consolidare i vostri messaggi "Contattaci", vi raccomandiamo Modello di modulo di contatto ClickUp per organizzare tutti gli invii dei client.

È possibile scegliere tra due tipi di visualizzazione delle attività: la vista Elenco e la vista Modulo.

La vista Elenco vi aiuterà a raggruppare, ordinare e filtrare ed è disponibile su piani a pagamento e gratis.

La vista Tabella aiuta a raccogliere le informazioni e a semplificare la creazione delle attività. Per utilizzare la visualizzazione modulo è necessario un piano a pagamento.

Perché gli utenti amano il Modulo di contatto di ClickUp?

Si sincronizza con la funzionalità di riempimento automatico del browser web del visitatore, facilitando la compilazione del modulo con pochi clic.

Dopo aver incorporato il modulo nella pagina preferita, è possibile impostare una risposta automatica per le persone che compilano il modulo utilizzando l'automazione di ClickUp. Il messaggio può essere semplice: "Grazie per il suo messaggio; il nostro team la contatterà presto"

Fate sapere ai vostri clienti di maggior valore che siete sempre a loro disposizione.

Scarica questo modello

6. Modello di modulo di reportistica ClickUp

Se siete un project manager responsabile di mantenere il team in carreggiata con più progetti, il modello Modello di modulo di reportistica di ClickUp è per voi.

Il modello suddivide le attività cardine in attività più piccole, in modo che il team possa dare la giusta priorità alle attività giornaliere, settimanali e mensili.

Il Modulo di reportistica elimina la necessità di inserire, organizzare e analizzare manualmente i dati relativi allo stato di tutti i progetti, rappresentando una svolta per i manager più impegnati.

Per i team che gestiscono più progetti, il modello di modulo è una soluzione pratica per:

Formattazione e organizzazione standardizzate, che rendono i reportistica di facile lettura

La possibilità di aggiornare il modulo con nuovi dati ogni volta che è necessario per garantire la tempestività dei dati

Un aspetto coerente per tutti i report

Il primo passaggio per la creazione di un modulo di reportistica è un brainstorming di idee, argomenti e domande che si desidera includere nel report. Lavagne online di ClickUp sono una tela creativa per riunire le vostre idee migliori e aggiungere note per mappa dei processi .

MS Modulo non è all'altezza, in quanto non consente agli utenti di creare attività, collaborare in tempo reale o ideare con flussi di lavoro agili.

Scaricare questo modello

7. Modello di modulo di richiesta ClickUp Creative

Se siete un freelance o un membro del team di progettazione e desiderate lavorare in modo più efficiente con i vostri client o con altri reparti, il modulo di richiesta creativa di ClickUp è un'ottima soluzione Modulo di richiesta creativa di ClickUp sarà la vostra ancora di salvezza. Collaborate alle richieste di design e create un flusso di lavoro per ottenere le informazioni corrette in un formato coerente.

Organizzate e archiviate tutte le richieste creative in una posizione centrale e collaborate ai brief creativi in tempo reale utilizzando il Modulo di richiesta creativa.

Le revisioni sono fondamentali per l'ottimizzazione del flusso di lavoro . Una volta creato il modulo di richiesta, il passaggio successivo consiste nell'impostare un processo di revisione e le sequenze temporali per la revisione della richiesta e la persona responsabile della revisione.

Utilizzare Grafici di Gantt per mappare le sequenze di revisione delle richieste creative.

ClickUp editor di documenti aiuta a creare moduli di richiesta uniformi e replicabili nei vari team e reparti.

Scaricare questo modello

8. Modello di modulo di domanda ClickUp

Modello di modulo di candidatura di ClickUp è stato progettato per aiutare i reclutatori e le organizzazioni a creare moduli su misura per le vostre esigenze di assunzione. Esaminate e confrontate rapidamente i candidati, seguite il loro stato, Reportistica KPI e memorizzare informazioni importanti utilizzando visualizzazioni personalizzate.

Mentre i modelli di modulo di MS hanno capacità di progettazione limitate, ClickUp Vista Tabella consente di modificare i dati in blocco con tabelle reattive e intuitive. Funzionalità/funzione aggiuntive, come filtri robusti e opzioni di monitoraggio, aiutano a ordinare e tenere traccia delle informazioni.

Scaricare questo modello

9. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Semplice e conveniente, il modulo senza codice Modulo di registrazione ospiti ClickUp consente di aggiungere facilmente tutte le informazioni sugli ospiti. Potete utilizzare il modello precostituito o creare il vostro modulo per monitorare le date di arrivo e di partenza degli ospiti, i dettagli dell'alloggio e le prenotazioni dei visitatori.

Supponiamo che stiate organizzando una conferenza di settore. Il modulo di registrazione dei volontari della comunità vi permette di raccogliere informazioni su tutti i volontari e gli ospiti, mettendo in sicurezza e semplificando il processo di registrazione.

I volontari possono caricare i loro documenti e altri allegati. L'automazione di ClickUp consente la sincronizzazione bidirezionale con app di terze parti, come le prenotazioni alberghiere, e il team di amministratori archivia queste informazioni in sicurezza con la crittografia.

Se l'evento è a pagamento, il modulo consente di aggiungere ulteriori dettagli, come i metodi/modalità di pagamento accettati e le tasse applicabili, utilizzando campi personalizzati.

Scaricare questo modello

10. Modello di modulo di assunzione interna ClickUp

Se chiedete al vostro ufficio Risorse Umane cosa c'è in cima all'elenco delle attività più noiose, il modulo di assunzione interna sarà uno di questi.

Raccogliere informazioni sui dipendenti, verificare le referenze e archiviare i documenti pertinenti non è un'attività facile. L'esecuzione su fogli di calcolo è soggetta a errori, richiede tempo e risorse. Modello di modulo per l'assunzione interna ClickUp semplifica la raccolta e il mantenimento delle informazioni sui nuovi dipendenti, nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti.

Il modello dispone di stati personalizzati per monitorare il processo di assunzione e di visualizzazioni ad hoc per iniziare subito a lavorare. Consente inoltre di aggiungere campi come tag, etichette di priorità e assegnatari multipli per gestire il complesso processo di assunzione.

Utilizzo Documenti in ClickUp per collaborare alle idee, assegnare attività ai colleghi, modificare lo stato dei progetti e aggiornare i flussi di lavoro prima di creare il modello di Modulo di lavoro interno. ClickUp è un'applicazione software per l'automazione dei documenti permette di organizzare le sottopagine relative al modulo di assunzione in un unico commento.

Scaricare questo modello

Inizia a creare moduli di feedback con ClickUp

ClickUp è un potente costruttore di moduli online che supera Microsoft Modulo per quanto riguarda la logica delle condizioni, la flessibilità e le funzionalità/funzione di personalizzazione.

I moduli di ClickUp sono la piattaforma migliore per creare sondaggi interattivi, collaborare con i membri del team su sezioni specifiche e ottenere preziose informazioni dalle analisi in tempo reale.

Inoltre, l'integrazione di ClickUp con altri strumenti e app consente di utilizzare queste informazioni per migliorare la propria azienda. Iscriviti a ClickUp costruisci il tuo primo modello di sondaggio e inizia gratis.