State pianificando un evento per la comunità e volete che sia perfetto. Decidete quindi di raccogliere i suggerimenti dei potenziali partecipanti in merito alle loro preferenze. Ma Da fare per raccogliere in modo efficiente queste informazioni da decine, forse centinaia, di persone? La risposta è: creando un sondaggio in Google Modulo.

Come un abile organizzatore di eventi che ascolta ogni dettaglio, l'uso di Google Modulo per i vostri sondaggi vi aiuta a entrare in connessione con il vostro pubblico. Potete personalizzare le domande, raccogliere facilmente i dati e analizzare le risposte per soddisfare le aspettative di tutti.

Che siate educatori in cerca di feedback, professionisti aziendali che conducono ricerche di mercato o organizzatori di eventi che pianificano il prossimo grande evento, Google Modulo rende facile creare, distribuire e analizzare i sondaggi.

È più di un semplice strumento: è un ponte per comprendere e coinvolgere il vostro pubblico.

Come creare un sondaggio in Google Modulo

Creare sondaggi in Modulo Google vi aiuta a raccogliere preziose informazioni dal vostro pubblico. Analizzando e applicando i feedback condivisi, potrete iniziare a creare prodotti e servizi migliori, a condurre eventi su misura per le preferenze del vostro target e, nel processo, a ottenere risultati superiori per il vostro marchio o la vostra azienda.

Vi illustriamo i passaggi di questo processo.

Passaggio 1: accesso a Google Modulo

via Area di lavoro di Google Per prima cosa, aprite il vostro browser e andate sul sito web di Google Modulo. Assicurarsi di aver effettuato l'accesso con l'account Google che si desidera associare al sondaggio.

esempio: Supponiamo che siate un insegnante che vuole capire le preferenze dei suoi studenti per un progetto imminente. Google Modulo rende questa attività rapida e semplice.

Potete creare un modulo in cui gli studenti possono specificare il tipo di progetto che preferiscono (ad esempio, progetto di gruppo, progetto individuale). Possono anche condividere gli argomenti di loro interesse (ad esempio, scienze, storia). Queste informazioni vi aiuteranno a personalizzare il progetto in base agli interessi e alle esigenze degli studenti.

Passaggio 2: Avviare un nuovo modulo vuoto

via Area di lavoro di Google Fate clic su Modulo vuoto per iniziare da zero, oppure scegliete un modello adatto alle vostre esigenze. I modelli forniscono una struttura preimpostata e domande precompilate per i sondaggi del Modulo Google, facendovi risparmiare tempo. Naturalmente, è possibile modificare le informazioni e personalizzare il modulo a proprio piacimento, anche se si utilizza un modello.

esempio: se state organizzando un evento comunitario, selezionate il modello "Registrazione evento". Questo avrà campi come nome, email e preferenze già impostati per voi. È possibile personalizzare le domande per adattarle alle esigenze dell'evento.

Ad istanza, si potrebbe chiedere: "A quali sessioni sei interessato a partecipare?" con opzioni come "Yoga mattutino", "Laboratorio di cucina" e "Classe d'arte".

$$$a Passaggio 3: Aggiungere un titolo e una descrizione

via Area di lavoro di Google Date al modulo senza titolo un titolo pertinente, ad esempio "Preferenze per l'evento comunitario". Aggiungete una breve descrizione per fornire un contesto, come "Compilate questo sondaggio per aiutarci a pianificare il miglior evento possibile"

esempio: Per un sondaggio tra gli studenti, potreste intitolarlo "Preferenze del progetto di classe", con una descrizione che recita "Fateci sapere quali sono gli argomenti e i formati che preferite" Potete dare agli studenti opzioni come "tempo in classe", "compiti a casa" o "collaborazione online".

💡 Pro Tip: Volete rendere obbligatoria la risposta ad alcune domande? Attivate/disattivate l'interruttore Richiesto

Passaggio 4: Creare le domande

via Area di lavoro di Google Google Modulo supporta diversi tipi di domande:

**Questo tipo è ideale per la selezione di un'opzione da un elenco. Ad esempio, "Quale attività preferisci all'evento?"

Caselle di controllo: Le caselle di controllo permettono ai rispondenti di selezionare più risposte. Per istanza, "Selezioni tutti i cibi che vorrebbe avere all'evento"

Risposte brevi: Queste sono perfette per risposte brevi in testo come "Qualche commento o suggerimento aggiuntivo?"

Scala lineare: Questa scala è utile per la valutazione di domande su una scala numerica, come "Valuta il tuo interesse per le attività all'aperto (1-5)"

Griglia a scelta multipla: La griglia consente agli intervistati di selezionare le opzioni in una matrice di domande come "Valuta le seguenti attività in base a team-building, divertimento e complessità, su una scala da 1 a 5 ciascuna"

Per aggiungere una domanda, cliccare sull'icona '+' nella barra degli strumenti fluttuante, scegliere il tipo di domanda e compilare i dettagli necessari.

esempio: Per un sondaggio di classe, si potrebbe chiedere: "Quale tema della mostra vi interessa di più?" e fornire opzioni a scelta multipla come "Scienza", "Storia", "Letteratura", ecc.

Passaggio 5: personalizzazione del modulo

via Area di lavoro di Google Utilizzare l'icona paletta per personalizzare il colore e lo stile del modulo. Aggiungere immagini o video se necessario per rendere il sondaggio più coinvolgente.

esempio_: Personalizzate il modulo per il sondaggio di classe con i colori della scuola o il tema dell'evento per renderlo visivamente accattivante. È possibile selezionare diverse immagini di intestazione, colori di sfondo e stili di font. Supponiamo che i colori della scuola siano blu e oro. È possibile impostare il colore dello sfondo sul blu e utilizzare accenti dorati nel testo e nell'immagine dell'intestazione.

Passaggio 6: Configurazione delle impostazioni

via Area di lavoro di Google Fare clic sul pulsante Impostazioni per accedere alle impostazioni del sondaggio. Qui è possibile raccogliere gli indirizzi email, limitare le risposte a una per persona e gestire altre preferenze in base alle proprie esigenze.

esempio_: Per un sondaggio sul feedback dei dipendenti in merito a un esperimento di lavoro ibrido, potreste voler raccogliere gli indirizzi email per assicurarvi che ogni dipendente risponda solo una volta. Da fare in questo modo, si può evitare che i dipendenti inviino risposte multiple, garantendo l'integrità dei dati. Inoltre, se si presenta la necessità di un follower, si possono inviare email ai rispondenti per ottenere ulteriori chiarimenti o informazioni.

La raccolta degli indirizzi email è utile anche per monitorare chi ha risposto e chi non ha risposto al vostro sondaggio, consentendovi di inviare promemoria ai dipendenti che non hanno ancora partecipato al sondaggio.

Passaggio 7: Inviare il sondaggio

via Area di lavoro di Google Una volta che il modulo è pronto, fare clic sul pulsante Invia. È possibile condividere il sondaggio via email o collegato o incorporarlo in un sito web. Utilizzare l'icona link per abbreviare l'URL per facilitare la condivisione.

esempio:_ Inviate via email il collegato al sondaggio di classe ai vostri studenti o pubblicatelo sul portale online della vostra scuola. È bene ricordare che i collegamenti al modulo di Google non scadono per impostazione predefinita. Una volta creato e condiviso un modulo, il link rimarrà attivo a tempo indeterminato, a meno che non lo si disabiliti manualmente.

Passaggio 8: analizzare le risposte

via Area di lavoro di Google Google Modulo si integra facilmente con Fogli Google, consentendo di analizzare le risposte in un foglio di calcolo. In questo modo è facile ordinare, filtrare e visualizzare i dati.

esempio: Dopo che i vostri dipendenti hanno inviato il loro feedback sul nuovo esperimento di lavoro ibrido, potete usare Fogli Google per vedere quante persone sono favorevoli al nuovo sistema e quante no, e pianificare di conseguenza il suo lancio.

Tuttavia, i moduli di Google non sono solo per eventi, aule e lamentele dei dipendenti. È possibile creare informazioni dettagliate modelli di questionario per raccogliere feedback su vari altri aspetti della vostra azienda, dalle campagne di marketing alle specifiche di prodotto, dalla percezione del marchio alla soddisfazione generale dei dipendenti. I sondaggi di Google possono anche essere strumenti potenti per ottenere approfondimenti interni e capire la la voce dei dipendenti all'interno della vostra organizzazione.

Capendo come il team percepisce il proprio lavoro, è possibile implementare cambiamenti che migliorino la soddisfazione generale e la produttività. Questi sondaggi possono anche essere utilizzati per approfondire analisi della forza lavoro e prendere decisioni basate sui dati.

Seguendo questi passaggi, potete creare sondaggi efficaci in Google Modulo attraverso il vostro account personale di Google, raccogliere dati preziosi e prendere decisioni informate in base alle risposte.

Limiti dell'uso di Google Modulo per i sondaggi

Sebbene Google Modulo sia uno strumento potente per la creazione di sondaggi, presenta alcuni limiti. Comprenderli può aiutarvi a decidere se è lo strumento giusto per le vostre esigenze o se un'alternativa potrebbe essere migliore.

1. Tipi di domande limitati

Google Modulo offre una varietà di tipi di domande, ma manca di alcune opzioni avanzate che altri strumenti di sondaggio forniscono. Per istanza, non supporta alcuni format di domande interattive, come il drag-and-drop o la logica avanzata delle condizioni.

Se si sta conducendo un'indagine dettagliata un sondaggio personalizzato sui clienti per le ricerche di mercato che richiedono ai provider di classificare gli elementi o di fornire input in modo più dinamico, Google Modulo potrebbe essere inadeguato.

2. Analisi di base dei dati

Sebbene Google Modulo si integri con Fogli Google per l'analisi di base dei dati, non offre analisi approfondite o funzionalità di reportistica avanzate. È necessario esportare i dati in altri strumenti per analisi più complesse

Per un professionista aziendale che ha bisogno di condurre un'analisi dettagliata del sentiment o di creare visualizzazioni sofisticate dei dati, questo limite potrebbe essere uno svantaggio significativo. Utilizzo di uno strumento di analisi software per la creazione di moduli con analisi più avanzate potrebbe essere necessario.

3. Mancanza di branding personalizzato

Google Modulo offre opzioni limitate per personalizzare l'aspetto del sondaggio. Non è possibile personalizzare completamente il modulo con il logo, i colori o i font della propria azienda, il che può essere importante per mantenere un aspetto professionale e/o il richiamo del marchio.

Se siete un organizzatore di eventi che vuole creare un'esperienza di marca per i vostri partecipanti, la mancanza di opzioni personalizzate potrebbe far apparire il vostro sondaggio meno curato, familiare, ufficiale o affidabile. Strumenti che offrono modelli di moduli di feedback con opzioni di branding estese potrebbero essere più adatti e rendere i sondaggi più riconoscibili per il pubblico.

4. Opzioni di integrazione limitate

Google Modulo si integra bene con altri strumenti dell'area di lavoro di Google, ma ha un'integrazione limitata con app di terze parti rispetto ad altri strumenti di sondaggio. Questo può limitare la possibilità di automatizzare i flussi di lavoro e snellire i processi.

Un ricercatore che ha bisogno di integrare i dati del sondaggio direttamente con sistemi CRM o strumenti di automazione del marketing potrebbe trovare questi limiti impegnativi. Per un'integrazione perfetta, strumenti per il feedback dei clienti che supportano più piattaforme potrebbero essere migliori.

5. Nessuna funzionalità offline

Google Modulo richiede una connessione a Internet per creare e compilare i sondaggi. Non è disponibile una modalità offline, il che può essere un problema se si devono raccogliere dati in aree con scarsa connessione a Internet.

Se siete sondaggi di ricerca sugli utenti in posizioni remote o in eventi in cui l'accesso a Internet è inaffidabile, questo limite potrebbe ostacolare il lavoro richiesto per la raccolta dei dati, richiedendo il passaggio a strumenti più flessibili.

Mentre Google Modulo è eccellente per i sondaggi di base, questi limiti potrebbero compromettere la sua idoneità per attività più complesse. Se incontrate queste difficoltà, prendete in considerazione un'alternativa come ClickUp , uno strumento di project management e collaborazione, potrebbe essere utile.

Creare sondaggi con ClickUp Modulo

Quando la vostra azienda cresce, avete bisogno di uno strumento più potente di Google Modulo per beneficiare di funzionalità avanzate, analisi più approfondite e una perfetta integrazione con il vostro flusso di lavoro. ClickUp Modulo sarà il vostro più grande alleato!

La visualizzazione Modulo di ClickUp vi permette di costruire bellissimi moduli per raccogliere qualsiasi informazione. È possibile creare attività a partire dalle risposte dei moduli e agire su di esse ogni volta che si è pronti.

Creare sondaggi dinamici e personalizzabili senza sforzo con il Modulo di ClickUp

Questa visualizzazione include la logica delle condizioni, consentendovi di creare un modulo dinamico che supporta diversi casi d'uso, facendo risparmiare tempo sia a voi che ai rispondenti.

Utilizzando la visualizzazione Modulo di ClickUp, è possibile gestire e analizzare facilmente le risposte ai sondaggi, rendendo ClickUp un sistema di qualità superiore Alternativa ai moduli di Google .

Campi personalizzati: Utilizzate vari tipi di campi, come testo, elenchi a discesa, date e valutazioni, per acquisire risposte dettagliate. I campi nascosti inseriscono automaticamente le informazioni conosciute dei rispondenti, facendo risparmiare tempo

Utilizzate vari tipi di campi, come testo, elenchi a discesa, date e valutazioni, per acquisire risposte dettagliate. I campi nascosti inseriscono automaticamente le informazioni conosciute dei rispondenti, facendo risparmiare tempo Creare attività: Convertire automaticamente le risposte del modulo in attività. Assegnate le attività a uno o più utenti e gestitele attraverso varie visualizzazioni

Convertire automaticamente le risposte del modulo in attività. Assegnate le attività a uno o più utenti e gestitele attraverso varie visualizzazioni Modelli di attività: Creazione di modelli di attività riutilizzabili per processi ricorrenti, per risparmiare tempo e garantire la coerenza

Creazione di modelli di attività riutilizzabili per processi ricorrenti, per risparmiare tempo e garantire la coerenza Condivisione facile: I moduli possono essere condivisi facilmente tramite collegamenti diretti o incorporati in siti web

Raccogliete dati con i moduli ClickUp per una maggiore personalizzazione e una potente analisi

Ecco come creare e gestire i sondaggi con ClickUp, affrontando i limiti che potreste incontrare con Google Modulo.

Passaggio 1: accedere a ClickUp e creare un nuovo modulo

Aprire ClickUp Forms per iniziare a creare il modulo per il sondaggio

Registratevi o accedete al vostro account ClickUp. Spostatevi nello spazio in cui desiderate creare il modulo, cliccate sul pulsante "+ Crea nuovo" e selezionate "Modulo "

**ClickUp integra i moduli nel vostro sistema di project management, semplificando la raccolta dei dati e la gestione delle attività in un unico luogo.

Passaggio 2: personalizzare il modulo

ClickUp offre opzioni di personalizzazione estese. Aggiungete il logo della vostra azienda, regolate i colori per adattarli al vostro marchio e scegliete tra vari tipi di domande, comprese quelle non disponibili nei moduli di Google, come le valutazioni e il caricamento di file.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/form-view-flat-1400x1007.png

/$$$img/

Personalizzate il vostro Modulo ClickUp con molteplici opzioni di formattazione

Uno dei vantaggi dell'utilizzo di ClickUp Form rispetto a Google Form è la possibilità di creare un'esperienza professionale e di marca per il vostro pubblico, fondamentale per mantenere un'immagine aziendale coerente.

Passaggio 3: Aggiungere e organizzare le domande

Includete domande a scelta multipla, caselle di controllo, risposte brevi e lunghe in testo, valutazioni, e altro ancora. L'interfaccia drag-and-drop consente di riorganizzare facilmente le domande.

esempio: Per un sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti, si potrebbe chiedere: "Quanto sei soddisfatto del tuo ruolo attuale?" utilizzando una scala di valutazione o "Quali cambiamenti vorresti vedere sul posto di lavoro?" con una risposta di testo lunga.

Passaggio 4: Configurazione delle impostazioni del modulo

Impostate le autorizzazioni per garantire che solo gli utenti autorevoli possano accedere al modulo e inviarlo. Potete anche impostare delle notifiche per avvisarvi quando viene ricevuta una nuova risposta.

Queste impostazioni semplificano la raccolta dei dati e garantiscono la gestione in sicurezza delle informazioni sensibili.

Passaggio 5: condivisione del modulo

Una volta che il modulo è pronto, ClickUp offre diverse opzioni di condivisione. È possibile generare un collegato condivisibile, incorporare il modulo nel proprio sito web o inviarlo direttamente via email.

Condividete i vostri moduli ClickUp con un collegamento diretto, un codice embed o come email

In questo modo il vostro sondaggio raggiunge senza problemi il pubblico a cui è rivolto, sia che si tratti di dipendenti, client o altri stakeholder.

Passaggio 6: Analisi delle risposte

Convertire le risposte in attività tracciabili con le potenti automazioni di ClickUp

Le dettagliate attività di ClickUp vi aiutano a identificare le tendenze e a prendere decisioni informate sulla base dei dati raccolti. Le risposte vengono organizzate automaticamente, consentendovi di creare attività, impostare priorità e monitorare lo stato direttamente dalle risposte dei moduli. Inoltre, è possibile visualizzare i dati con ClickUp Dashboard e strumenti di reportistica.

ClickUp vs. Google Modulo: Superare i limiti

ClickUp Modulo affronta diversi limiti di Google Modulo:

Personalizzazione avanzata: A differenza di Google Modulo, ClickUp offre opzioni di personalizzazione estese per allinearsi al vostro marchio

A differenza di Google Modulo, ClickUp offre opzioni di personalizzazione estese per allinearsi al vostro marchio Analisi approfondita: L'integrazione di ClickUp con dashboard e strumenti di reportistica fornisce informazioni più approfondite

L'integrazione di ClickUp con dashboard e strumenti di reportistica fornisce informazioni più approfondite **Integrazione avanzata: ClickUp si integra perfettamente con altri strumenti e flussi di lavoro

Funzionalità offline: ClickUp supporta la raccolta di dati offline attraverso la sua app mobile

ClickUp supporta la raccolta di dati offline attraverso la sua app mobile **Tipi di domande avanzate: ClickUp include formati di domande più interattivi per esigenze di sondaggio complesse

Utilizzare i modelli di ClickUp

ClickUp dispone anche di un intervallo di modelli che consentono di avviare rapidamente il sondaggio.

Un modello di spicco è il modello Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp perfetto per raccogliere informazioni sul livello di soddisfazione e di impegno del team. Include domande predefinite e opzioni personalizzate per adattarsi alle vostre esigenze specifiche.

Raccogliete e analizzate i feedback dei dipendenti con il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Questo modello vi aiuta a:

Raccogliere un feedback completo dei dipendenti in modo efficiente

in modo efficiente Analizzare le risposte per identificare le aree di miglioramento

per identificare le aree di miglioramento Personalizzare il modello per allinearlo al branding della vostra azienda e agli obiettivi specifici del sondaggio

Per quanto riguarda le funzionalità/funzione, è possibile:

Segnalare lo stato delle attività come "Completato", "In corso" e "Da rivedere" per monitorare lo stato del sondaggio

come "Completato", "In corso" e "Da rivedere" per monitorare lo stato del sondaggio Utilizzare 32 attributi personalizzati come "Vengo compensato equamente per il mio lavoro", "Ricevo le giuste ferie pagate", "Altri feedback", "Posso condividere le mie idee di miglioramento con l'azienda" e "La nostra azienda valorizza il mio stato di carriera"

come "Vengo compensato equamente per il mio lavoro", "Ricevo le giuste ferie pagate", "Altri feedback", "Posso condividere le mie idee di miglioramento con l'azienda" e "La nostra azienda valorizza il mio stato di carriera" Aprire sette visualizzazioni in diverse configurazioni di ClickUp , come "Tutti gli invii", "Reparto", "Feedback del team", "Feedback dell'azienda" e "Guida introduttiva" per accedere facilmente ai feedback e organizzarli

, come "Tutti gli invii", "Reparto", "Feedback del team", "Feedback dell'azienda" e "Guida introduttiva" per accedere facilmente ai feedback e organizzarli Costruire il coinvolgimento dei dipendenti con tag, dipendenza dalle attività, automazioni, IA e altro ancora

**ClickUp offre modelli per diverse esigenze di sondaggio, dalla soddisfazione dei dipendenti al feedback dei clienti, rendendo più facile iniziare a raccogliere immediatamente dati preziosi.

Inoltre, il Modello di sondaggio di feedback sul prodotto ClickUp è disponibile sulla piattaforma per garantirvi tutti gli strumenti necessari per una raccolta dati efficace.

Raccogliete dati e feedback significativi utilizzando il modello di sondaggio sul feedback dei prodotti ClickUp

Ecco come il modello vi aiuterà:

Campi e stati personalizzati: Creare stati personalizzati (ad esempio, In corso di revisione, Rivisto, Da rivedere) per monitorare lo stato di ogni sondaggio. Inoltre, è possibile aggiungere campi personalizzati per categorizzare le risposte in base a vari attributi, come 'Soddisfazione generale del prodotto' ed 'Esperienza d'uso', facilitando una migliore organizzazione e analisi dei feedback

Creare stati personalizzati (ad esempio, In corso di revisione, Rivisto, Da rivedere) per monitorare lo stato di ogni sondaggio. Inoltre, è possibile aggiungere campi personalizzati per categorizzare le risposte in base a vari attributi, come 'Soddisfazione generale del prodotto' ed 'Esperienza d'uso', facilitando una migliore organizzazione e analisi dei feedback **Accesso a cinque visualizzazioni personalizzate all'interno del modello, tra cui "Soddisfazione complessiva", "Invii" e "Valutazioni del prodotto". Questa varietà consente ai team di visualizzare e analizzare i dati da diverse prospettive, facilitando l'identificazione di tendenze e aree di miglioramento nello sviluppo del prodotto

Funzionalità di project management: Integrazione delle funzionalità di project management, come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e i tag. Queste funzionalità aiutano i team a gestire il processo di sondaggio in modo più efficiente, assicurando che i feedback vengano raccolti e gestiti in modo tempestivo

Integrazione delle funzionalità di project management, come il monitoraggio del tempo, gli avvisi di dipendenza e i tag. Queste funzionalità aiutano i team a gestire il processo di sondaggio in modo più efficiente, assicurando che i feedback vengano raccolti e gestiti in modo tempestivo Strumenti di analisi dei dati: Utilizzate gli strumenti integrati per riepilogare i dati in grafici e diagrammi. Questa rappresentazione visiva del feedback aiuta a comprendere rapidamente il sentimento dei clienti e a prendere decisioni informate sulla base dei risultati del sondaggio

Se avete bisogno di di un software per il sondaggio dei dipendenti o un sistema di feedback completo, ClickUp è in grado di soddisfare le vostre esigenze.

Creare, lanciare e analizzare i sondaggi più velocemente con ClickUp

Creare e gestire sondaggi con ClickUp Modulo semplifica il processo e offre funzionalità avanzate e opzioni di personalizzazione che Google Modulo non ha. Sia che stiate conducendo ricerche di mercato, raccogliendo il feedback dei dipendenti o cercando di ottenere informazioni sui client, il primo fornisce una soluzione integrata per soddisfare le vostre esigenze.

Con ClickUp, invece, è possibile usufruire di una maggiore personalizzazione, di analisi approfondite, di una facile integrazione con altri strumenti, di funzionalità offline e di formattare domande interattive. Inoltre, la varietà di modelli disponibili, come il Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti, vi aiuta a iniziare in modo rapido ed efficace. Iscriversi a ClickUp oggi stesso per costruire sondaggi di livello mondiale!