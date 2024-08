10 strumenti software di indagine sui dipendenti per i team HR nel 2024

Gli strumenti di sondaggio sono un ottimo modo per raccogliere informazioni e osservazioni sulla cultura dell'ambiente di lavoro, sul net promoter score dei dipendenti e sulla soddisfazione generale dei dipendenti. I sondaggi aiutano anche i dipartimenti delle risorse umane a identificare le tendenze e a capire il sentimento dei dipendenti per contribuire a migliorare la cultura aziendale.

Questi strumenti di sondaggio consentono di raccogliere sistematicamente i feedback dei dipendenti e di ottenere preziose informazioni sulla loro soddisfazione lavorativa.

Da fare, in qualità di leader delle risorse umane che si dedicano a esperienze personalizzate, a prendere decisioni basate sui dati e a incoraggiare un feedback onesto, per scegliere il miglior strumento di sondaggio per i dipendenti tra i migliori software per le risorse umane e i sondaggi per i dipendenti?

Per aiutarvi a prendere una decisione informata, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti che vi saranno utili nel 2024, con le loro funzionalità/funzioni, i prezzi, i contro e le classifiche.

**Cosa cercare in un software per il sondaggio dei dipendenti?

Per essere sicuri di selezionare lo strumento di sondaggio per i dipendenti più adatto, considerate queste funzionalità/funzione:

Tipi di domande: I migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti consentono di scegliere tra domande a scelta multipla, a scala di valutazione, a matrice, a risposta aperta e a condizione

I migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti consentono di scegliere tra domande a scelta multipla, a scala di valutazione, a matrice, a risposta aperta e a condizione Modelli di sondaggio: Il software di sondaggio per i dipendenti dovrebbe avere dei modelli precostituiti modelli di questionario con domande mirate a raccogliere informazioni dai vostri dipendenti, con layout personalizzabili per le domande, le opzioni di risposta e le istruzioni per incoraggiare un feedback onesto

Il software di sondaggio per i dipendenti dovrebbe avere dei modelli precostituiti modelli di questionario con domande mirate a raccogliere informazioni dai vostri dipendenti, con layout personalizzabili per le domande, le opzioni di risposta e le istruzioni per incoraggiare un feedback onesto Integrazioni : A cosa serve uno strumento di sondaggio per i dipendenti se non si integra con la vostra azienda?Software HR e con i canali di comunicazione sul posto di lavoro? Optate per uno strumento di sondaggio sul coinvolgimento che vi permetta di creare, eseguire e misurare l'efficacia del vostro sondaggio sui dipendenti da un'unica dashboard, anziché attivare/disattivare diverse piattaforme

: A cosa serve uno strumento di sondaggio per i dipendenti se non si integra con la vostra azienda?Software HR e con i canali di comunicazione sul posto di lavoro? Optate per uno strumento di sondaggio sul coinvolgimento che vi permetta di creare, eseguire e misurare l'efficacia del vostro sondaggio sui dipendenti da un'unica dashboard, anziché attivare/disattivare diverse piattaforme Interfaccia di facile utilizzo: Un'interfaccia di facile utilizzo è fondamentale quando si sceglie uno strumento, in particolare un software per il sondaggio dei dipendenti. Un software facile da imparare, da usare e da navigare vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi di sondaggio sul coinvolgimento in modo più efficiente

Un'interfaccia di facile utilizzo è fondamentale quando si sceglie uno strumento, in particolare un software per il sondaggio dei dipendenti. Un software facile da imparare, da usare e da navigare vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi di sondaggio sul coinvolgimento in modo più efficiente Raccogliere dati utili: Scegliete strumenti di sondaggio con funzionalità analitiche e di reportistica. I dati dei sondaggi vi aiuteranno a identificare le aree di miglioramento e a prendere decisioni informate

Scegliete strumenti di sondaggio con funzionalità analitiche e di reportistica. I dati dei sondaggi vi aiuteranno a identificare le aree di miglioramento e a prendere decisioni informate Canali di distribuzione: Dovreste essere in grado di inviare il sondaggio per raccogliere i dati dei dipendenti attraverso diversi canali di distribuzione, tra cui email, una piattaforma basata sul web accessibile attraverso un'app mobile, e persino programmare promemoria e monitorare il tasso di risposta

I 10 migliori strumenti software per il sondaggio dei dipendenti da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori strumenti di sondaggio per i dipendenti per creare sondaggi, distribuirli, raccogliere feedback e analizzare i dati di feedback dei dipendenti.

1. ClickUp

Creare sondaggi più intelligenti in ClickUp con la logica di condizione per semplificare il processo, indipendentemente dalla sua complessità ClickUp è una piattaforma facile da usare e altamente personalizzabile per la conduzione di sondaggi tra i dipendenti. Questo strumento di project management onnicomprensivo è preferito da tutti i dipartimenti di un'organizzazione, ma è in assoluto il preferito dai dipendenti dei team che si occupano di risorse umane .

Fornisce un flusso di lavoro semplificato che consente di raccogliere e analizzare il feedback olistico dei dipendenti, inviare sondaggi annuali, valutare la soddisfazione e comprendere meglio la cultura aziendale.

Crea e gestisce attività, progetti e flussi di lavoro HR, dall'assunzione all'onboarding, dalla valutazione delle prestazioni alla soddisfazione dei dipendenti. Gli strumenti di mappatura dei processi di ClickUp consentono di aggiungere ai moduli salti logici, campi a condizione e campi obbligatori.

Personalizzate i modelli preesistenti di ClickUp o create i vostri moduli personalizzati con varie domande di sondaggio, come testo, numero, discesa, casella di controllo, valutazione e altro ancora, per creare il sistema HR ideale con La piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp .

È possibile distribuire i sondaggi ai dipendenti tramite email, collegato o codice incorporato e raccogliere i feedback dei dipendenti in tempo reale. Visualizzate e analizzate i dati del modulo in ClickUp o esportateli in altri strumenti, come Fogli Google, Excel o PDF.

Sviluppate il sistema ideale per il monitoraggio del coinvolgimento dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane di ClickUp.

Potete distribuire i vostri sondaggi ai dipendenti tramite email, collegato o codice incorporato e raccogliere i feedback dei dipendenti in tempo reale. Visualizzate e analizzate i dati dei moduli in ClickUp o esportateli in altri strumenti, come Fogli Google, Excel o PDF.

Caratteristiche/funzione chiave di ClickUp

Utilizzomodelli di moduli per il feedback dei dipendenti per raccogliere feedback sulla gestione, la cultura aziendale, gli stipendi, i vantaggi e l'ambiente di lavoro

Utilizzando il fileModello di modulo di feedback per i dipendenti di ClickUp come punto di partenza, basatevi sui vostri sondaggi di feedback per i dipendenti e utilizzate il moduloVista Bacheca di ClickUp per strutturare le domande in un formato di facile comprensione e lettura

Automazioni nella distribuzione dei sondaggi, nelle analisi e negli approfondimenti dei sondaggi e nella creazione dei moduli utilizzandoAutomazioni con ClickUp opzioni

Gestire progetti, tenere traccia delle attività, condividere documenti e facilitare il lavoro di squadra e la collaborazione interfunzionale: tutto nello strumento di project management di ClickUp. Niente più app, niente più buchi neri di informazioni. Con ClickUp, riunite tutto senza problemi e concentratevi sul terminato più velocemente

UtilizzoClickUp Brain come assistente creativo per elaborare idee di sondaggio, rendere le domande del sondaggio di facile comprensione e aggiungere la trascrizione vocale e video. Consolidamento dei risultati del sondaggio per trarre informazioni grazie all'IA

Limiti di ClickUp

C'è una curva di apprendimento per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5 per membro al mese

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. TINYpulse

via TINYpulse TINYpulse è uno strumento di sondaggio per i dipendenti basato su cloud che fornisce informazioni personalizzate e attuabili sul coinvolgimento dei dipendenti, sul feedback e sulle opportunità di coaching, per aiutarvi ad apportare modifiche alla vostra cultura organizzativa basate sui dati.

Utilizzando processi scientifici derivati da esperti e una visualizzazione avanzata per scoprire le opportunità, è possibile individuare le aree di miglioramento prima che diventino problematiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di TINYpulse

oltre 300 domande basate su dati scientifici e modelli predefiniti come il sondaggio sul Net Promoter Score dei dipendenti (eNPS) per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti

Raccolta di risposte al sondaggio anonime al 100% con la possibilità di contattare in privato i dipendenti per ottenere chiarimenti

Scoprire intuizioni e raccomandazioni attuabili e utilizzare i dati per tracciare e segnalare il riconoscimento dei dipendenti

Limiti di TINYpulse

L'integrazione con altri software richiede un lavoro manuale

Limitate opzioni di personalizzazione dei sondaggi e di branding

Prezzi di TINYpulse

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TINYpulse

G2: 4.4/5 (200+ recensioni)

4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

3. SurveyLab

via Laboratorio di indagine SurveyLab vi permette di raggiungere il vostro pubblico attraverso i dispositivi grazie alla sua esperienza omnichannel.

Inviate sondaggi e raccogliete i feedback dei dipendenti tramite URL collegati, inviti via email/SMS, pop-up, codici QR, widget per siti web, feedback a 360 gradi o attraverso un'app mobile dedicata.

Progettate sondaggi in più lingue, aggiungete logiche e variabili personalizzate per i risultati dei sondaggi e i rispondenti e integrate i risultati dei sondaggi con piattaforme come Zapier, MailChimp e Google Analytics.

Raggiungete un gruppo eterogeneo di oltre 100 milioni di rispondenti in 150 paesi con il pannello online di SurveyLabs. I dipendenti possono inviare le loro risposte anonime senza installare alcun software e voi potete condurre sondaggi sul coinvolgimento senza restrizioni sul numero di domande o di risposte.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveyLab

Creazione di sondaggi per i dipendenti tramite un'interfaccia drag-and-drop e oltre 200 modelli

Personalizzazione degli strumenti di sondaggio in base alle risposte, con logica avanzata e opzioni di ramo

Sfruttare reportistica e analisi in tempo reale per visualizzare ed esportare i dati dei sondaggi sui dipendenti

Limiti di SurveyLab

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con la numerazione delle domande e la velocità di caricamento dei sondaggi

Il piano Free ha un limite di 100 risposte al mese e 10 domande per sondaggio

Prezzi di SurveyLab

Starter: $49 al mese

$49 al mese Avanzato: $99 al mese

$99 al mese Professionale: $249 al mese

$249 al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su SurveyLab

G2: 4.5/5 (90 recensioni)

4.5/5 (90 recensioni) Capterra: 4.9/5 stelle (60 recensioni)

4. Cultura Amp

via Cultura Amp I dipendenti sono l'essenza di ogni organizzazione. Gli studi hanno dimostrato che la promozione di un ambiente di lavoro positivo è un modo infallibile per attrarre i migliori talenti.

Come si può garantire un coinvolgimento positivo dei dipendenti in questi tempi volatili e di recessione? Sono sufficienti i benchmark di settore?

La piattaforma di coinvolgimento dei dipendenti all-in-one di Culture Amp può rendere più facile la transizione dal pre-cambiamento al post-cambiamento.

Pulse preziose informazioni relative al coinvolgimento dei dipendenti e alla gestione delle prestazioni e analizzò i feedback dei vostri dipendenti utilizzando sondaggi e eNPS. Culture Amp vi permette di monitorare l'analisi del sentiment, riconoscere e premiare i risultati ottenuti, misurare la soddisfazione dei dipendenti e raccogliere feedback anonimi.

Trasformate il feedback dei dipendenti in azione e assicuratevi che i difficili tempi fiscali non influiscano negativamente sul vostro ambiente di lavoro nel lungo periodo.

Le migliori funzionalità/funzione di Culture Amp

Modelli di sondaggio pronti e personalizzabili per affrontare tutti gli aspetti dell'impegno dei dipendenti, dall'onboarding all'uscita, ai sondaggi basati su eventi e altro ancora

Facilitare un monitoraggio efficace degli obiettivi per i singoli e per i team attraverso incontri individuali, revisioni, calibrazioni e feedback continui.

Presentare ai dipendenti una comprensione olistica delle loro prestazioni da diverse prospettive, tra cui quella dei colleghi, del manager e di se stessi

Limiti della cultura Amp

Difficoltà nella personalizzazione del sondaggio e nell'esportazione dei dati

L'app mobile offre funzionalità e funzioni limitate

Prezzi di Culture Amp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Culture Amp

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. 15five

via 15cinque 15five è una piattaforma di gestione delle prestazioni con modelli e moduli di sondaggio precostituiti e basati su dati scientifici per misurare il coinvolgimento, l'efficacia dei manager, le iniziative DEI e l'eNPS per valutare le motivazioni e le frustrazioni del team.

Il dashboard, abbinato ai ricchi dati, aiuta a pianificare le strategie di coinvolgimento e ad affrontare gli aspetti che influiscono negativamente sul morale, sulle prestazioni e sulla fidelizzazione dei dipendenti.

Gli executive coach di 15five possono aiutarvi a coniugare le intuizioni con l'azione e a creare una strategia di coinvolgimento personalizzata. Conducete regolarmente dei sondaggi per promuovere una cultura positiva dell'ambiente di lavoro basata sul feedback e sul miglioramento.

Le migliori funzionalità/funzione di 15five

Strumenti per la gestione e l'allineamento degli OKR con monitoraggio e reportistica dello stato di avanzamento

Sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti con eNPS, pulse e domande personalizzate

La piattaforma per il coaching e l'apprendimento ha modelli di domande, esercizi di autovalutazione e l'accademia 15five

Limiti di 15five

Gli utenti hanno segnalato problemi con la personalizzazione e l'integrazione dei sondaggi per i dipendenti

Le funzionalità di reportistica e analisi non sono complete come quelle di altri strumenti di sondaggio

15five prezzi

Engage: 4 dollari per utente al mese

4 dollari per utente al mese Perform: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Total Platform: $16 per utente al mese

155 valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1700+ recensioni)

4.6/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (800+ recensioni)

6. Deel

via Deel Uno strumento di sondaggio indipendente può presentare problemi di adozione e una curva di apprendimento per la vostra forza lavoro.

Lo strumento di coinvolgimento integrato di Deel vi permette di curare e programmare le interviste all'interno di Slack. Che si tratti di attività cardine o di check-in di fine anno, il coinvolgimento nei sondaggi può essere mantenuto indisturbato all'interno di Slack.

Iniziate utilizzando il modello Engagement o Company Confidence. Poi si possono automatizzare promemoria personalizzati su Slack per completare l'indagine in tempo utile e filtrare gli invii in base a reparti, posizioni e ruoli per identificare le aree da migliorare.

Le migliori funzionalità/funzione di Deel

Pianificazione dei colloqui di sondaggio direttamente in Slack

Utilizzo di modelli di sondaggio precostituiti e personalizzabili e automazione delle promemoria su Slack

Limiti di Deel

Cambiamenti frequenti nell'interfaccia utente del sito web e problemi di funzione in base alla posizione

Vengono addebitate spese extra al destinatario in caso di prelievo anticipato di denaro prima della data di scadenza della fattura.

Prezzi di vendita

**Free per un massimo di 200 persone

EOR: A partire da $599/mese

A partire da $599/mese Contrattisti: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pagamenti globali: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Immigrazione: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni eccellenti

G2: 4.8/5 (2300+ recensioni)

4.8/5 (2300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

7. Qualtrics

via Qualtrics Qualtrics è un software per i sondaggi tra i dipendenti costruito per realizzare trasformazioni strategiche basate su un approccio al sondaggio dei dipendenti comprovato e basato sulla scienza, che aiuta le aziende a scalare i processi HR.

Fornisce un feedback su ciò che i dipendenti fanno (quantitativo) e lo collega ai loro pensieri e sentimenti (qualitativo). Comprendete meglio il vostro team, migliorate il coinvolgimento dei dipendenti e apportate modifiche per soddisfare le esigenze dei dipendenti, anziché inseguire i parametri di riferimento del settore.

Le migliori funzionalità/funzione di Qualitrics

Progettazione e logica del sondaggio per i dipendenti potente e flessibile, con oltre 100 tipi di domande e formattare

Metodi e tecniche di ricerca avanzati come la conjoint analysis, la max diff, la modellazione delle scelte e altro ancora

Analisi completa dei dati e reportistica con dashboard, grafici, diagrammi e tabelle per fornire feedback

Limiti di Qualitrics

Le mappe di calore sono disabilitate nel modulo Esperienza del cliente

Gli utenti devono impostare i calcoli dei clienti quando creano un format di risposta alle email

Prezzi di Qualitrics

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Qualtrics

G2: 4,4/5 stelle (oltre 2.800 recensioni)

4,4/5 stelle (oltre 2.800 recensioni) Capterra: 4.7/5 (70+ recensioni)

8. Sondaggio Zoho

via Sondaggio Zoho Zoho Survey semplifica la creazione, l'invio e l'analisi di sondaggi per identificare le tendenze in atto nel mondo del lavoro feedback dei dipendenti risposte. La funzionalità/funzione drag-and-drop e l'interfaccia utente ne fanno uno strumento di sondaggio adatto ai principianti per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni.

Con Zoho Surveys è possibile personalizzare i temi del sondaggio, aggiungere il logo del marchio, la logica e le variabili e modificare i pulsanti di intestazione e di navigazione per adattarli ai colori del marchio. Assegnando la logica della pagina finale, è possibile assegnare una pagina di destinazione unica ai partecipanti al sondaggio in base alle loro risposte.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Survey

Oltre 200 modelli precostituiti con più di 25 tipi di domande e funzionalità/funzione come la logica di salto e il piping

I sondaggi sono ottimizzati automaticamente per tutti gli schermi, compresi i dispositivi mobili

Reportistica e analisi dei sondaggi in tempo reale per visualizzare ed esportare i dati

Limiti del sondaggio di Zoho

Funziona meglio per gli utenti di Zoho One, ma manca di integrazioni con altri CRM

Il piano Free ha un limite di 100 risposte al mese e 10 domande per sondaggio

Prezzi del sondaggio Zoho

Piano Free

Plus: $35 al mese

$35 al mese Pro: $49 al mese

$49 al mese Azienda: $109 al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Survey

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 stelle (400+ recensioni)

9. Empuls

via Empoli L'intuitivo strumento di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti Empuls offre brevi sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti per ridurre al minimo la fatica e i pregiudizi, incoraggiando dati onesti e non filtrati sul feedback dei dipendenti.

Inviate brevi sondaggi nei momenti chiave del percorso dei dipendenti e trasformate il loro feedback in azione. Analizzate i dati e capite cosa conta per creare un'esperienza di lavoro produttiva e positiva per tutti.

Questo strumento di sondaggio per i dipendenti promuove la trasparenza e incoraggia il riconoscimento tra pari, favorendo una cultura di fiducia e collaborazione nell'intera organizzazione. Come da un'indagine di $$$a ClickUp, un sondaggio il 46% dei lavoratori della conoscenza estremamente produttivi si è dichiarato molto soddisfatto del proprio lavoro e i sondaggi sui dipendenti sono il primo passaggio per comprendere le motivazioni e le aspettative dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Empuls

Monitoraggio del sentimento dei dipendenti con i sondaggi eNPS e Pulse realizzati con gli esperti delle risorse umane

Ottenere informazioni sul legame tra impegno, prestazioni e cultura per migliorare ulteriormente la cultura dell'ambiente di lavoro

Piani d'azione basati sui dati aiutano a risolvere le aree che contribuiscono al disimpegno dei dipendenti, ad affrontare le lacune dell'esperienza dei dipendenti e a costruire una cultura del lavoro positiva che contribuisce alla soddisfazione dei dipendenti

Limiti di impegno

Gli utenti non possono riscattare i punti premio in contanti o su siti web di shopping popolari come Amazon

L'impostazione di Empuls e la sua integrazione con altri strumenti HR richiedono competenze tecniche

Prezzi di Empuls

Reward and Recognize: $3/per dipendente al mese

$3/per dipendente al mese Sondaggi: $3/per dipendente al mese

$3/per dipendente al mese Intranet sociale: $1/per dipendente al mese

$1/per dipendente al mese Perks and Benefits: $2/per dipendente al mese

$2/per dipendente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Empuls

G2: 4.6/5 (600+ recensioni)

4.6/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

10. Trakstar

via Trakstar Trakstar è una piattaforma di gestione delle prestazioni che va oltre le metriche tradizionali e aiuta i responsabili delle risorse umane a migliorare le operazioni.

Trakstar mette in connessione le diverse fasi del ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione all'inserimento, alla formazione e allo sviluppo. Inoltre, promuove il miglioramento continuo dei dipendenti e allinea gli obiettivi individuali con quelli strategici aziendali.

Le percezioni dettagliate ottenute dalle piattaforme di sondaggio dei dipendenti, come le valutazioni delle prestazioni, i sondaggi sul coinvolgimento, l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi e il feedback delle valutazioni a 360 gradi, consentono di allineare, motivare e responsabilizzare i dipendenti affinché raggiungano il loro pieno potenziale.

Le migliori funzionalità/funzione di Trakstar

Filtrare i dati del sondaggio per gruppi e date per confrontare le reazioni ai cambiamenti e prendere decisioni informate per il futuro.

Segmentare le risposte anonime per individuare le aree problematiche e quelle fiorenti

Migliorate le vostre assunzioni con flussi di lavoro personalizzabili, passaggi automatizzati e reportistica approfondita.

Limiti di Trakstar

Le funzionalità/funzione di reportistica potrebbero essere migliorate

Gli utenti che lo utilizzano per la prima volta hanno lamentato una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di Trakstar

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Trakstar

G2: 4.3/5 (oltre 300 recensioni)

4.3/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

Qual è il miglior software per sondaggi sull'occupazione?

Sebbene ogni opzione offra qualcosa di unico, lo strumento di ClickUp, adatto ai principianti, combina project management, creazione, invio e analisi dei sondaggi, si integra con i flussi di lavoro esistenti e facilita la collaborazione senza soluzione di continuità.

I modelli precostituiti di questionari e indagini di feedback vi risparmiano il lavoro di creazione di sondaggi accattivanti da zero, mentre le opzioni di automazione vi aiutano a personalizzare i vostri flussi di lavoro. Registrati gratis su ClickUp per dedicare meno tempo alla creazione di sondaggi interattivi e più tempo all'analisi delle risposte e alla creazione di un ambiente di lavoro impegnato.