Che cos'è il feedback a 360 gradi? Con esempi di sondaggi

Il feedback è uno dei modi migliori per migliorare le prestazioni dei dipendenti e del team. ⭐️

Esistono moltissimi modi per generare intuizioni, ma alcune strategie sono più complete di altre. Se volete un sistema di valutazione che favorisca la crescita e lo sviluppo dei dipendenti, prendete in considerazione l'approccio del feedback a 360 gradi. 🔄

Questo metodo di valutazione è progettato per evidenziare le aree di forza e identificare i punti in cui i dipendenti possono migliorare. Si tratta di un processo continuo, che consente ai dipendenti di crescere e di sviluppare le proprie impostazioni in ogni momento.

In questo post spiegheremo cos'è il feedback a 360 gradi e vi mostreremo come implementare il sistema in sei semplici passaggi. Condivideremo esempi di feedback ed evidenzieremo i pro e i contro di questo metodo di feedback per aiutarvi a implementare la migliore strategia di feedback per la vostra azienda. ✨

Che cos'è il feedback a 360 gradi?

Il feedback standard viene tipicamente fornito dai manager ai propri reportistici. Ma il feedback a 360 gradi, noto anche come feedback multi-rater, è un po' diverso. Consideratelo un modo per aiutare i vostri dipendenti a svilupparsi, piuttosto che una semplice valutazione delle loro metriche di performance. 💪

Creare obiettivi SMART in ClickUp con diversi modi per monitorare lo stato e raggiungere i propri traguardi

Con questo gestione delle prestazioni se si tratta di una strategia di gestione delle prestazioni, i dipendenti riceveranno comunque delle valutazioni da parte dei manager e dei supervisori, oltre che da una manciata di altri membri del team che potrebbero non supervisionare direttamente il loro lavoro.

Questi revisori aggiuntivi sono spesso colleghi dello stesso reparto o colleghi interfunzionali che lavorano a stretto contatto con il team. Il processo utilizza un feedback anonimo per identificare le competenze e le aree di miglioramento. La maggior parte dei programmi include anche una componente di autovalutazione.

L'obiettivo principale di questo metodo è generare idee e feedback costruttivi da parte di un gruppo eterogeneo di persone per migliorare le prestazioni dei dipendenti. Attraverso il processo, è possibile identificare potenziali problemi con i processi attuali e approfondire il cameratismo del team.

Come raccogliere il feedback a 360 gradi?

Con le revisioni delle prestazioni standard, i dipendenti ricevono un feedback su quanto hanno fatto in termini di riunione di determinate metriche. Con il feedback a 360 gradi, l'obiettivo è invece quello di fornire approfondimenti con un focus sullo sviluppo dei dipendenti.

Esistono molti modi per raccogliere feedback a 360 gradi, il che significa che non esiste un piano specifico da seguire. In generale, il processo deve essere chiaro, trasparente e di supporto dall'inizio alla fine. Ecco un quadro di riferimento per il feedback a 360 gradi, da personalizzare in base alle vostre esigenze aziendali. 🌻

1. Stabilire gli obiettivi

Iniziate il processo spiegando ai membri del team l'approccio del feedback a 360 gradi. Ricordate che si tratta di una valutazione di sviluppo, non di una valutazione delle prestazioni. Fate sapere a tutti che saranno valutati in base al loro sviluppo professionale.

In questo modo si evita la competizione tra i membri del team, che è frequente durante le valutazioni delle prestazioni, dato che molti membri del team si contendono gli stessi premi. Inoltre, garantisce che il feedback sia organico e non manipolato.

Utilizzate la funzionalità di ClickUp Goal Tracking per rimanere in linea con i vostri obiettivi, grazie a sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per definire gli oggetti della valutazione a 360 gradi. Suddividete l'obiettivo generale in Obiettivi misurabili, come completare il sondaggio di feedback, fornire risposte e programmare riunioni 1 a 1 .

2. Ospitare una sessione di formazione per i valutatori

Poiché il feedback a 360 gradi sarà nuovo per molti dei vostri dipendenti, programmate una sessione di formazione per tutti gli stakeholder che saranno coinvolti nella valutazione dei membri del team. Se la vostra azienda è di piccole dimensioni, potete anche saltare una chiamata per Da fare la formazione online.

Durante la formazione, assicuratevi di discutere il processo di valutazione, compresi i criteri di valutazione. Stabilite le sequenze per il processo di feedback e designate un punto di contatto per le domande sulle procedure.

3. Creare un questionario

Una volta gettate le basi, è il momento di iniziare a raccogliere i feedback. Un modo semplice per farlo è utilizzare il questionario Modello di modulo di feedback di ClickUp . Iniziate creando un Modulo e aggiungendo campi per le diverse domande. 📝

Personalizzate il modello di modulo di feedback ClickUp con le domande a cui volete che ogni valutatore risponda

Per ogni domanda di feedback a 360 gradi, decidete se volete che le risposte siano aperte o su una scala di valutazione. Le scale rendono più veloce il processo di valutazione e possono fornire indicazioni numeriche sul livello medio del lavoro svolto nel tempo, piuttosto che in una situazione specifica.

In generale, le domande del sondaggio di feedback a 360 gradi dovrebbero concentrarsi su otto o dieci competenze. Limitate il sondaggio a 40 domande o meno, soprattutto se utilizzate domande aperte. Moduli troppo lunghi o che richiedono molto tempo possono appesantire il carico di lavoro degli altri e alcuni provider potrebbero fornire feedback meno dettagliati a causa della stanchezza.

Con il modello Modulo di ClickUp, potete generare automaticamente nuove attività una volta completato il sondaggio. Queste attività possono includere la programmazione istantanea di una riunione per esaminare i risultati e elementi di azione in base alle risposte a determinate domande contenute nel modulo.

4. Analizzare il feedback

Una volta che tutti i membri del team hanno completato l'autovalutazione e tutti i revisori hanno valutato i loro membri, è il momento di analizzare e condividere i risultati. Un modo per farlo è quello di creare un'analisi dei risultati Avvio Stop Continua modello . Progettato per eliminare i pregiudizi e le dinamiche sociali nel processo di feedback, sviluppa intuizioni chiare dal vostro processo di feedback a 360 gradi.

Migliorate i risultati con un grafico Start-Stop-Continue e riflettete su quali attività iniziare, terminare o continuare per ottenere i migliori risultati

Il modello Start Stop Continue consente di creare una discussione con tre sezioni distinte:

Inizio : Evidenzia i comportamenti e le azioni che il dipendente dovrebbe iniziare a mettere in atto immediatamente

: Evidenzia i comportamenti e le azioni che il dipendente dovrebbe iniziare a mettere in atto immediatamente Fermare : Identificare le azioni che il dipendente dovrebbe interrompere. Può trattarsi di azioni che sprecano risorse o creano ostacoli ad altri dipendenti. Può anche includereabitudini di lavoro che impediscono al dipendente di sviluppare ulteriormente le proprie competenze

: Identificare le azioni che il dipendente dovrebbe interrompere. Può trattarsi di azioni che sprecano risorse o creano ostacoli ad altri dipendenti. Può anche includereabitudini di lavoro che impediscono al dipendente di sviluppare ulteriormente le proprie competenze Continuare: Riconoscere i successi del dipendente e ciò che già fa bene. L'attenzione si concentra sulle aree in cui il dipendente ha attualmente successo e su quanto sia importante che queste azioni continuino

5. Creare un piano di comunicazione

Una volta ottenuto il feedback dei colleghi sul lavoro del dipendente, condividete i risultati non solo con il dipendente, ma anche con il team in generale. Ciò non significa che i singoli vengano criticati di fronte ai loro colleghi. L'idea è invece quella di creare un piano di comunicazione e identificare le aree di miglioramento comuni a tutti. 👨🏽‍💻

Vai a Modelli di piano di comunicazione per trovare il metodo più adatto alla vostra azienda. Dagli elementi d'azione ai piani strategici, c'è un modello per garantire che il vostro processo sia trasparente e informativo.

Decidete se le comunicazioni si limiteranno a un semplice botta e risposta o se creare programmi di comunicazione più elaborati per controllare regolarmente i dipendenti. Poiché si tratta di un feedback a 360 gradi, i check-in non sono limitati ai manager e ai riporti diretti. Impostate piani di comunicazione per i membri del team e per i valutatori, per mantenere viva la conversazione sullo sviluppo.

6. Personalizzare il modello

Voi conoscete la vostra azienda meglio di chiunque altro, quindi prendetevi un po' di tempo per pensare alle esigenze della vostra azienda e a come utilizzare il feedback per stimolare lo sviluppo dei dipendenti.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è dotato di centinaia di funzionalità/funzione personalizzabili per affrontare questa attività. Create campi personalizzati, raccogliete i sondaggi dei dipendenti e accedete a più di 15 visualizzazioni flessibili per analizzare i risultati. Se il vostro programma di feedback dei dipendenti è complesso, lavorate con i consulenti per costruire un piano d'azione e un processo su misura.

Esempi di feedback a 360 gradi

Quando si tratta di un sistema di feedback a 360 gradi, le risposte variano a seconda della prospettiva del valutatore e della sua relazione con il dipendente. Ciò significa che alcune valutazioni a 360 gradi possono avere una componente di performance, mentre altre saranno più basate sui processi o sulle competenze. 🙌

Ad esempio, supponiamo che siate un supervisore del marketing che fornisce feedback a un manager SEO. Il vostro feedback a 360 gradi potrebbe concentrarsi sulla capacità di soddisfare le metriche di ranking e di adattarsi agli aggiornamenti di Google Core. Inoltre, potreste fornire un feedback sul suo stile di gestione e sottolineare le sue capacità di comunicazione.

Un altro esempio è un sistema di feedback a 360 gradi in cui un membro del team di sviluppo web valuta un project manager. Poiché questi due individui non fanno parte dello stesso team, è possibile che non si discuta delle prestazioni degli obiettivi. Invece, il feedback può essere incentrato sulla relazione di lavoro o sulle aree in cui il project manager potrebbe apprendere ulteriori competenze relative allo sviluppo.

Pro e contro del feedback a 360 gradi

Come per tutti i processi di revisione, l'approccio del feedback a 360 gradi presenta vantaggi e svantaggi. Utilizzate la tabella qui sotto per avere una rapida panoramica dei pro e dei contro di questo sistema di metriche delle prestazioni. Per uno sguardo più approfondito, continuate a leggere per trovare una ripartizione del metodo di feedback a 360 gradi: pregi e difetti. 👀

Pro del feedback a 360 gradi

I vantaggi del metodo di feedback a 360 gradi sono molteplici. Dall'apertura delle linee di comunicazione all'evidenziazione delle aree di miglioramento, ecco perché dovreste incorporare questo sistema di revisione nei vostri processi.

Aumenta la consapevolezza di sé

Con un feedback dettagliato e una componente di autovalutazione, i dipendenti diventano più consapevoli di sé. Gli approfondimenti funzionano come una sorta di strumento di sviluppo personale per evidenziare le aree in cui un dipendente può migliorare e ciò che già sa fare bene.

Al contrario delle valutazioni delle prestazioni, un dipendente può utilizzare questo strumento di feedback onesto per migliorare aspetti quali l'autodisciplina , abitudini di lavoro quotidiane e capacità di comunicazione tra i vari reparti.

Crea linee di comunicazione aperte

L'utilizzo di feedback da diverse prospettive supporta l'intero processo gestione del team e favorisce una migliore comunicazione. I provider possono comunicare direttamente tra loro per fornire feedback, invece di mantenere la comunicazione tra manager e reportistica diretta. 🗣️

Con ClickUp, il vostro team può comunicare in modo efficace ed efficiente durante tutta la giornata di lavoro

L'attenzione si sposta dalle valutazioni basate sulle prestazioni alla creazione di una cultura del lavoro in cui i colleghi possono condividere i modi per migliorare gli uni con gli altri. Possono anche fornire supporto se hanno esperienza in un'area in cui un collega ha bisogno di migliorare.

Sottolinea le aree da formare

Quando si parla di sviluppo dei dipendenti, non è sufficiente identificare le aree di miglioramento. È necessario creare una cultura in cui la formazione sia un'attività quotidiana e i dipendenti siano costantemente consapevoli di crescere e imparare.

Alcuni dipendenti potrebbero aver bisogno di lavorare sulle loro capacità di leadership o di comunicazione, mentre altri potrebbero aver bisogno di aiuto nella risoluzione dei problemi. Dallo sviluppo della leadership e delle competenze interpersonali a quelle tecniche, il feedback a 360 gradi getta le basi per la formazione e per dipendenti più efficaci.

Incoraggia la responsabilità

Stabilendo un sistema di feedback regolare e continuo, manager e dipendenti possono creare piani di sviluppo per migliorare la responsabilità. Si riscontrerà un aumento impegno dei dipendenti poiché ogni persona deve lavorare a stretto contatto con i suoi colleghi.

Riduce al minimo i pregiudizi

Poiché il feedback a 360 gradi proviene da una varietà di prospettive e di fonti, la possibilità di discriminazione e di pregiudizio è notevolmente ridotta. Questo è particolarmente evidente per i pregiudizi cognitivi come il effetto alone e corno in cui il feedback può essere distorto in base alle interazioni recenti e alle prestazioni incollate.

Illustra una roadmap di sviluppo

Evidenziando le varie aree di miglioramento con il feedback a 360 gradi, si gettano le basi per una mappa di sviluppo dei dipendenti. Invece di classificare se un dipendente ha raggiunto una metrica, si analizzano le competenze utilizzate per raggiungerla. Quando si scoprono aree di miglioramento, si possono impostare programmi di formazione e iniziative per rispondere a queste esigenze in tutta l'azienda. 🗺️

Contro del feedback a 360 gradi

Poche cose al mondo sono perfette e il processo di feedback a 360 gradi non è diverso. Sebbene nel complesso sia un ottimo strumento per molte aziende, ci sono alcuni svantaggi.

Molti di questi inconvenienti possono essere evitati implementando il feedback in modo ponderato. Ecco alcuni inconvenienti a cui prestare attenzione quando si utilizza l'approccio del feedback a 360 gradi.

Può sembrare disorganizzato

Se implementato troppo rapidamente o senza obiettivi chiari, questo approccio al feedback può sembrare disorganizzato. Poiché ci sono anche diverse parti in movimento e molti dipendenti coinvolti, le cose possono andare perse. Magari ci si dimentica di fornire un feedback a un provider o si salta il passaggio della valutazione.

Assegnate le attività a una o più persone per assicurarvi che rimangano nei radar dei membri del team giusti

Per evitare questo problema, utilizzare un'opzione strumento di project management come ClickUp per rimanere organizzati. Assegnate le attività ai membri del team interessati e rivedete i processi per assicurarvi che non vi sfugga nulla.

Non è una soluzione all-in-one

il feedback a 360 gradi è progettato per lavorare come parte di un sistema di valutazione dei dipendenti più ampio. È ideale per generare critiche costruttive su competenze e abilità, ma non è adatto a valutare le prestazioni. Per ottenere i migliori risultati, è bene utilizzarlo come uno dei componenti del sistema di valutazione.

Il feedback è anonimo

Se da un lato l'anonimato permette alle persone di sentirsi libere di essere brutalmente oneste, dall'altro rende più difficile il follower. Se un dipendente riceve un feedback che non comprende appieno, è difficile fare chiarezza perché non sa chi glielo ha fornito. 🥸

Per ovviare a questo problema, prendete in considerazione l'assunzione o la formazione di un coach di processo a 360 gradi. Può fungere da intermediario per chiarire i feedback e aiutare i dipendenti a capire le loro valutazioni.

L'attenzione è rivolta ai punti deboli

Da fare in modo frettoloso, il feedback a 360 gradi può orientarsi verso i feedback negativi e le valutazioni delle prestazioni del team. Per evitare che ciò accada, nella fase degli obiettivi è bene sottolineare che l'obiettivo è migliorare la fidelizzazione dei dipendenti e promuovere lo sviluppo.

Sforzatevi di rendere ogni obiettivo SMART specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo

Cancellate il fatto che il tipo di feedback che state cercando si basa sulle competenze, piuttosto che sulla riunione dei traguardi. Chiedete ai dipendenti di evidenziare le aree in cui il lavoro è terminato bene e le aree da migliorare.

Non tutti i dipendenti sono in grado di fornire un buon feedback

Il fatto è che non tutti hanno una capacità innata di fornire feedback costruttivi. Alcuni non forniscono abbastanza dettagli, altri ne forniscono troppi.

Altre volte, relazioni di lavoro competitive possono portare a feedback imprecisi o eccessivamente negativi. Stabilite controlli ed equilibri rivedendo i feedback e affrontando le aree in cui non c'è consenso.

I carichi di lavoro possono aumentare

Fornire feedback richiede molto tempo. Alcuni dipendenti possono ritenere che questo processo aumenti eccessivamente il loro carico di lavoro.

Per evitare il burnout e l'affaticamento da feedback, mantenete i questionari brevi e concisi. Chiedete ai dipendenti di rivedere il processo di feedback e di implementare i suggerimenti man mano che procedete. 📚

Valutazioni delle prestazioni vs. feedback a 360 gradi Revisioni delle prestazioni sono strumenti progettati per valutare le prestazioni di un dipendente in cambio di una ricompensa come un bonus. D'altro canto, il feedback a 360 gradi mira ad aiutare il dipendente a sviluppare migliori competenze. 🛠️

Il modello ClickUp per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti aiuta i team a condividere meglio i feedback e i miglioramenti attuabili

Mentre le valutazioni delle prestazioni hanno tipicamente un punto di arrivo incentrato su un obiettivo, il feedback a 360 gradi è continuo. Il processo deve evolversi costantemente, aiutando il dipendente a identificare le aree di miglioramento. Parte della procedura dovrebbe includere una comunicazione di follow-up, in modo da poter aiutare il dipendente a migliorare le proprie capacità.

Un'altra distinzione chiave tra i due metodi è che il feedback a 360 gradi è anonimo, mentre le valutazioni delle prestazioni sono terminate faccia a faccia. L'anonimato consente ai diretti interessati e ai provider di fornire un feedback autentico.

Creare un sistema di feedback migliore con ClickUp

I processi di revisione non dovrebbero riguardare solo i premi. L'implementazione di una procedura di feedback a 360 gradi di esito positivo aiuta a mantenere l'attenzione sullo sviluppo. In questo modo, tutti lavorano insieme per migliorare se stessi come individui e come collaboratori del team nel suo complesso. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a creare un sistema di feedback migliore per i vostri dipendenti. Sia che vogliate creare un sistema di revisione per un reparto specifico o per l'intera azienda, ClickUp vi permette di mappare il processo, assegnare attività con scadenze e personalizzare un modulo per la raccolta dei feedback. 🙋🏻‍♂️