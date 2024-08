10 Migliori software per l'analisi dei sondaggi nel 2024

I sondaggi sono ottimi per capire il sentimento dei clienti, Da fare ricerche di mercato o controllare la soddisfazione lavorativa del team .

Ma l'esecuzione del sondaggio è solo l'inizio. La vera sfida consiste nell'immergersi nei dati non strutturati e nell'estrarre informazioni utili.

Con la crescita della base clienti e delle dimensioni del team di ClickUp, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un software potente per dare un senso a tutti i dati del sondaggio. Da fare manualmente non era sufficiente, soprattutto con grandi volumi di dati.

Ci siamo quindi messi alla ricerca dello strumento perfetto.

Dopo aver testato decine di piattaforme per l'analisi dei dati dei sondaggi, abbiamo ristretto la nostra top 10 ai preferiti. Questi strumenti sono stati incredibilmente utili per il nostro team e spero che lo siano anche per voi!

Cosa cercare in un software di analisi dei sondaggi?

Queste sono le funzionalità/funzione chiave che considero prioritarie in una piattaforma di analisi dei dati di sondaggio:

**Lo strumento deve rendere i dati dei sondaggi di facile comprensione per tutti i membri del team, indipendentemente dalle loro competenze tecniche

Analisi avanzata : Funzionalità/funzione di segmentazione, tabulazione incrociata e analisi delle tendenze sono elementi imprescindibili per il mio flusso di lavoro

: Funzionalità/funzione di segmentazione, tabulazione incrociata e analisi delle tendenze sono elementi imprescindibili per il mio flusso di lavoro Opzioni personalizzate : È fantastico poter disporre di una varietà di grafici, diagrammi e opzioni personalizzabilidashboard di progetto personalizzabili per visualizzare i dati nel modo desiderato

: È fantastico poter disporre di una varietà di grafici, diagrammi e opzioni personalizzabilidashboard di progetto personalizzabili per visualizzare i dati nel modo desiderato Capacità di integrazione : Il software deve connettersi senza problemi con gli strumenti esistenti nel mio stack tecnologico, come Excel, il sistema CRM o le piattaforme di BI

: Il software deve connettersi senza problemi con gli strumenti esistenti nel mio stack tecnologico, come Excel, il sistema CRM o le piattaforme di BI Personalizzazione dei sondaggi : Lo strumento deve consentirmi di creare sondaggi complessi con vari tipi di domande, logica di ramo e opzioni di progettazione personalizzabili

: Lo strumento deve consentirmi di creare sondaggi complessi con vari tipi di domande, logica di ramo e opzioni di progettazione personalizzabili Assistenza e formazione: Un vantaggio è rappresentato da un supporto clienti reattivo e da risorse di formazione complete. È rassicurante sapere che è disponibile un aiuto per consentire al mio team e a me di sfruttare al meglio il software

I 10 migliori software di analisi dei sondaggi da utilizzare nel 2024

Tenendo a mente i criteri di cui sopra, ecco le nostre scelte migliori:

1. ClickUp - Il migliore per la visualizzazione dei dati dei sondaggi

ClickUp dispone di due potenti strumenti per ottimizzare il processo di analisi del sondaggio: il Modulo di visualizzazione di ClickUp per la creazione di sondaggi personalizzabili e l'applicazione ClickUp Dashboard per visualizzare meglio i dati del sondaggio.

**Il flusso di lavoro mi aiuta a creare moduli personalizzati per raccogliere feedback da più fonti: dipendenti, clienti, potenziali clienti e altre parti interessate. Ad esempio, se un cliente si lamenta di un bug, creo un'attività per il nostro team di sviluppo che lo esamina in priorità.

Raccogliere feedback da stakeholder interni ed esterni utilizzando il modulo di ClickUp

Ciò che mi piace di più del Modulo visualizzato è la sua flessibilità. Non si tratta di un modulo di sondaggio statico e confezionato. **Comprende la logica delle condizioni e aggiorna dinamicamente le domande sulla base delle risposte.

Usare la logica delle condizioni per creare un questionario dinamico con il modulo di ClickUp

Passando al passaggio successivo, utilizzo le dashboard di ClickUp per estrarre informazioni dai dati del sondaggio. Le schede personalizzate, come i grafici a torta, i grafici a barre e i grafici di calcolo (disponibili a partire dal piano Business), mi aiutano a visualizzare i dati delle attività nel modo desiderato.

Visualizzate i dati dei clienti in un colpo d'occhio con le dashboard flessibili di ClickUp

Ecco una rapida panoramica delle schede che mi aiutano a monitorare le metriche:

Tipo di scheda Tipo di metrica Scheda Grafico a torta Ticket di supporto aperti per statoStampa attività per stato Scheda grafico a barre Tendenza della pipeline commerciale nel tempo Scheda Grafico di calcolo Numero di nuovi ticket di supporto Tempo medio di risoluzione

Questi sono solo alcuni esempi tratti dal settore SaaS, che ruota fortemente intorno al marketing, alle vendite e al supporto clienti. Esistono molte altre schede per aiutare i professionisti di altri settori, come la finanza, il controllo qualità, la sanità, l'edilizia, e l'elenco continua.

Se ho bisogno di informazioni specifiche o di approfondimenti relativi ai sondaggi, utilizzo ClickUp Brain il fidato copilota IA integrato di ClickUp. **Scansiona tutte le dashboard della mia area di lavoro e mi dà una risposta all'istante

Ottieni risposte rapide e precise alle tue query con ClickUp Brain

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Organizzare i dati dei sondaggi (come le risposte, le informazioni sui partecipanti e la cronologia dei sondaggi) in un repository centralizzato

Automazioni nella distribuzione dei sondaggi in base a criteri predefiniti (dati demografici, interazioni precedenti) e raggiungimento del giusto traguardo al momento giusto

in base a criteri predefiniti (dati demografici, interazioni precedenti) e raggiungimento del giusto traguardo al momento giusto Personalizzare le campagne di sondaggio in base alle preferenze dei partecipanti o alla cronologia dei feedback e ottenere risposte significative

dei partecipanti o alla cronologia dei feedback e ottenere risposte significative Generare reportistica dettagliata sui risultati dei sondaggi, sulle tendenze e sulle metriche chiave

sui risultati dei sondaggi, sulle tendenze e sulle metriche chiave Monitoraggio dei livelli di coinvolgimento dei partecipanti per i sondaggi, monitoraggio dei tassi di risposta e analisi dei tempi di completamento

Limiti di ClickUp

L'app mobile non offre ancora tutte le funzioni disponibili nella versione web

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. SurveySparrow - Il migliore per la personalizzazione dei CSS

via SondaggioSparrow Mi piace aggiungere un tocco di marca ai materiali di marketing, quindi sono stato immediatamente attratto dalle personalizzazioni CSS di SurveySparrow. **Oltre a creare sondaggi dettagliati, potevo personalizzarli utilizzando i parametri dei contatti e le variabili personalizzate

Mi è piaciuta anche la facilità di condivisione dei sondaggi: lo strumento mi ha dato la possibilità di creare un link web diretto per email o SMS, di generare un codice QR scansionabile o di incorporare il link come widget sul nostro sito web per raccogliere direttamente il feedback dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Automazione di sondaggi ricorrenti e di email di promemoria per i rispondenti parziali e i non rispondenti

Ospitare i sondaggi da un sito web con etichetta bianca

Ricevere reportistica sui sondaggi via email a intervalli regolari

Esportazione dei dati del sondaggio nel formato SPSS (Pacchetto Statistico per le Scienze Sociali) per condurre analisi statistiche dettagliate

Limiti di SurveySparrow

Lo strumento non è mobile-friendly

Prezzi di SurveySparrow

**Gratis

Basic: $19 (fatturati annualmente)

$19 (fatturati annualmente) Starter: $39 (fatturati annualmente)

$39 (fatturati annualmente) Business: $79 (fatturato annualmente)

$79 (fatturato annualmente) Professional: $249 (fatturati annualmente)

$249 (fatturati annualmente) CX Basic: $199 (fatturati annualmente)

$199 (fatturati annualmente) NPS + CX Suite: Prezzo personalizzato

dettagli sui prezzi da_ G2

Valutazioni SurveySparrow

G2: 4,4/5 (1.900+ recensioni)

4,4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

3. Survicate-Migliore per i sondaggi sulla produttività

via Sopravvivere Survicate supporta la creazione di sondaggi per diversi canali (email, sito web, in-app, ecc.), ma ciò che mi ha colpito è la possibilità di creare sondaggi all'interno del prodotto

Il nostro team ha cercato di raccogliere feedback su funzionalità specifiche con sondaggi triggerati da eventi (ad esempio, chiedendo informazioni sull'esperienza di download dopo che un utente ha scaricato un modello gratuito o chiedendo informazioni sull'esperienza di importazione dopo che ha provato a importare dati grezzi da uno strumento di terze parti).

Devo dire che ha funzionato bene. Poiché il sondaggio era specifico e contestuale, ci ha anche permesso di capire i punti dolenti unici dei nostri clienti (ad esempio, i problemi di importazione/esportazione per strumenti specifici).

Le migliori funzionalità/funzioni di Survicate

Creazione di sondaggi personalizzati con un editor intuitivo

Raccolta continua di segnalazioni di bug

Ricevere avvisi su MS Teams/Slack e collaborare internamente per risolvere problemi ricorrenti

Connessione di Survicate con lo stack tecnologico esistente tramite Zapier

Limiti di Survicate

Non esiste un'opzione per aggregare i risultati di più sondaggi

Prezzi di Survicate

**Gratis

Business: $99/mese

$99/mese Scala: $299/mese

Valutazioni di Survicate

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

4. Tematico - Il migliore per l'analisi delle chat con i LLM

via Tematico I sondaggi via email sono utili per capire i punti dolenti dei clienti, ma di solito hanno un basso tasso di risposta. Il software di analisi dei sondaggi di Thematic risolve questo problema.

Utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per analizzare le interazioni di chat e prevedere i livelli di soddisfazione dei clienti. Mi è piaciuta questa funzionalità/funzione: mi ha permesso di misurare con precisione i punteggi di soddisfazione dei clienti (CSAT) per i clienti che avevano precedentemente contattato il nostro team di supporto, anche se non avevano partecipato al nostro sondaggio.

Le migliori funzionalità/funzione di Thematic

Analizzare automaticamente i dati provenienti da telefonate, chat di assistenza, email e testi

Scoprite gli argomenti/temi che determinano il volume delle chiamate e il tempo medio di gestione (AHT) per servire i vostri clienti in modo più efficiente

Identificare problemi nuovi ed emergenti in tempo reale grazie all'IA di Thematic, senza attendere i risultati dei sondaggi

Generare reportistica con pochi clic e condividere i problemi con gli stakeholder

Limiti di Thematic

La configurazione iniziale è un po' nervosa

Prezzi tematici

Starter: $2000/mese con postazioni di visualizzazione illimitate

$2000/mese con postazioni di visualizzazione illimitate Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni tematiche

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

5. Tableau: il migliore per l'analisi dei dati in tempo reale assistita dall'IA

via Tableau Mi è piaciuto molto Tableau Pulse, che offre approfondimenti personalizzati assistiti dall'IA sulle metriche desiderate. Abbiamo "seguito" alcune metriche dei nostri sondaggi sui clienti, come la soddisfazione dei clienti (CSAT), il net promoter score (NPS), il tasso di abbandono e il valore della vita dei clienti.

Con Pulse, abbiamo ottenuto un riepilogo/riassunto dei cambiamenti chiave in queste metriche Con un solo clic, mi ha aiutato a scavare più a fondo. Ho potuto condurre un'analisi statistica avanzata e identificare l'esatta variazione dei numeri e individuare i valori anomali. Ha anche generato una sezione simile a una FAQ per ogni metrica, per aiutarmi a capire meglio le informazioni.

Le migliori funzionalità di Tableau

Controllo delle metriche chiave sia da mobile che da desktop

Analizzare visivamente i dati del sondaggio e trasformarli in reportistica interattiva condivisibile

Filtrare gli elementi del sondaggio in base ai profili demografici

Integrazione perfetta con Salesforce o Microsoft Office

Limiti di Tableau

Non aggiorna automaticamente i report sulla base di nuove modifiche

Il modello di prezzo costoso lo rende adatto solo alle aziende più grandi

Prezzi di Tableau

Viewer: $15/mese per utente

$15/mese per utente Creator: $42/mese per utente

$42/mese per utente Explorer: $70/mese per utente

dettagli sui prezzi da_ G2

Valutazioni Tableau

G2: 4,4/5 (2.000+ recensioni)

4,4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

6. SurveyMonkey: il migliore per modelli di sondaggio dettagliati

via SondaggioMonkey Poiché la nostra azienda raccoglie feedback da più punti di contatto, il team dell'esito positivo deve creare diversi tipi di moduli personalizzati per ogni canale. Esplorando SurveyMonkey, mi sono imbattuto nella sua libreria di modelli e sono rimasto molto colpito!

Dalla raccolta di feedback sull'esperienza utente del sito web, informazioni di contatto e dettagli di registrazione agli eventi e alle riunioni, SurveyMonkey ha un modello per ogni scopo. Abbiamo anche potuto personalizzare i temi del sondaggio per ottenere un'atmosfera più marcata.

È utile per le aziende che hanno appena iniziato con i sondaggi o per i team di grandi dimensioni che vogliono semplificare la raccolta di feedback multicanale.

Le migliori funzionalità/funzioni di SurveyMonkey

Creazione rapida di sondaggi assistiti dall'IA con SurveyMonkey Genius

Raccolta di feedback segmentati con domande a ramo e a condizione

Creazione, modifica e modifica dei sondaggi con i membri del team

Eseguire analisi delle tendenze per capire come cambiano le risposte a domande specifiche nel tempo

Limiti di SurveyMonkey

Costoso per le piccole aziende

Prezzi di SurveyMonkey

Teams Advantage: $25/mese per utente (solo fatturazione annuale)

$25/mese per utente (solo fatturazione annuale) Team Premier: $75/mese per utente (solo fatturazione annuale)

$75/mese per utente (solo fatturazione annuale) Azienda: Prezzo personalizzato

dettagli sui prezzi da_ Capterra

Valutazioni di SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (oltre 22.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 22.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 10.000 recensioni)

7. SentiSum-Migliore per l'analisi dei ticket di assistenza

via SentiSum SentiSum utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per analizzare le chiamate dei clienti, le chat, le email e i risultati dei sondaggi. **L'IA avanzata dello strumento scava in profondità nei ticket di assistenza e comprende i sentimenti dei clienti

Durante il test dello strumento, abbiamo potuto unificare i nostri molteplici canali di feedback e taggare automaticamente i ticket a livello granulare. La cosa più bella è che potevo porre a SentiSum qualsiasi domanda sull'esperienza dei clienti e lui offriva una risposta rapida e significativa basata sui dati esistenti. È ancora più veloce che creare reportistica ad hoc!

Le migliori funzionalità/funzione di SentiSum

Connessione tra il motivo del contatto con i clienti e i dati CSAT e NPS

Utilizza l'analisi vocale senza soluzione di continuità per estrarre informazioni dalle chiamate

Auto-prioritizzazione dei ticket in base all'argomento e al sentiment

Trasformare i commenti sui social media e le recensioni negative in ticket di supporto

Limiti di SentiSum

L'IA può talvolta sbagliare la classificazione dei ticket a causa di incongruenze nel linguaggio parlato/scritto, quindi è importante essere prudenti

Prezzi di SentiSum

Contatto per i prezzi

Valutazioni di SentiSum

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

8. Displayr-Migliore per la pulizia dei dati

via Visualizzare La pulizia dei dati ha un ruolo importante nel garantire che i report dell'analisi del sondaggio siano affidabili e privi di errori o valori mancanti. **Con Displayr, posso pulire manualmente i dati del mio sondaggio fino alle variabili o automatizzare l'intero processo

La pulizia manuale funziona quando il volume di lavoro è minore, ma il riordino automatico dei dati era la soluzione migliore per il nostro flusso di lavoro. Displayr riconosce tutti i tipi di dati, dai testi, ai numeri, alle griglie, alle risposte multiple. Rileva automaticamente il tipo di dati e identifica problemi come etichette mancanti, flatlining o piccole categorie da unire.

Le migliori funzionalità/funzioni di Displayr

Creazione di storie di dati significative grazie a modelli e kit di branding personalizzabili

Ripulire i nomi delle variabili confuse in etichette concise con Displayr IA

Ordinare le risposte testuali e aperte del sondaggio in gruppi coesivi

Visualizzazione dei dati del sondaggio con più di 100 tipi di grafici, tra cui quelli a ciambella, i pittogrammi e le palme

Limiti di Displayr

Richiede molto tempo per il caricamento/aggiornamento

Prezzi di Displayr

Storie di dati

Free (adatto a studenti e altri utenti con requisiti di base)

(adatto a studenti e altri utenti con requisiti di base) Professionale: $40/mese per utente (fatturati annualmente)

$40/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Visualizzare

Free (adatto a studenti e altri utenti con requisiti di base)

(adatto a studenti e altri utenti con requisiti di base) Professionale: $255/mese per utente (fatturati annualmente)

$255/mese per utente (fatturati annualmente) Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni di Displayr

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

9. Crunch.io-Migliore per un'analisi rapida dei dati di sondaggio

via Crunch.io Quando si tratta di analizzare punti di dati complessi, spesso ho bisogno di creare filtri specifici per individuare le informazioni che cerco. Con Crunch, ho potuto creare e applicare rapidamente un nuovo filtro, impiegando solo pochi secondi.

Un'altra funzionalità/funzione che mi ha colpito è stata l'esportazione senza soluzione di continuità. Ho esportato i dati del mio sondaggio offline con Excel per presentarli al mio team e l'esperienza è stata abbastanza fluida. Lo strumento consente anche la condivisione/presentazione online. Ho provato a usarlo e ho potuto creare un dashboard interattivo in pochi minuti. Non è necessaria alcuna esperienza di codice. Questo lo rende uno dei migliori strumenti di visualizzazione dei dati per i team non tecnici.

Le migliori funzionalità di Crunch.io

Collaborazione con i membri del team per analizzare i dati del sondaggio

Organizzare le domande in cartelle logiche

Estrazione di informazioni dai dati con tempi di risposta inferiori al secondo

Personalizzazione dei tipi di visualizzazione

Limiti di Crunch.io

Presenta una leggera curva di apprendimento

Prezzi di Crunch.io

Non disponibile

Valutazioni di Crunch.io

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. Software di ricerca Q - Il migliore per gli aggiornamenti automatizzati

via Software di ricerca Q Alcuni dei nostri sondaggi di mercato prevedono più fasi. A volte mi capita di terminare tutte le analisi e la reportistica (sulle fasi completate fino a quel momento) per poi rendermi conto che devo rifare tutto da capo quando rivedo i vecchi dati con i nuovi risultati del sondaggio.

Con Q, ho potuto automatizzare l'intero processo. Non ho dovuto lavorare all'analisi da zero a causa di una piccola revisione dei dati: ho risparmiato molto tempo a me e al mio team!

Le migliori funzionalità/funzioni di Q Research Software

Pulire i dati e creare tabelle senza conoscere il codice

Generazione rapida di reportistica su dati complessi e di grandi dimensioni

Accesso al supporto completo per il linguaggio R

Perfetta integrazione con MS Excel e MS PowerPoint

limiti di #### Q Research Software

Ritardo occasionale

Q Prezzi del software di ricerca

Licenza standard: $2379/anno

$2379/anno Licenza trasferibile: $7347/anno

Valutazioni di Q Research Software

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Centralizza la creazione di sondaggi e l'analisi dei dati con ClickUp

L'idea principale del software di analisi dei sondaggi è quella di conoscere meglio i vostri interlocutori e di apportare miglioramenti in base ai risultati ottenuti cicli di feedback . Gli strumenti di sondaggio che ho incluso in questo elenco sono ottimi da fare - analizzare i dati dei sondaggi - ma non tutti sono in grado di bilanciare equamente la creazione e l'analisi dei sondaggi o di adattarsi a più settori.

È qui che ClickUp ha un chiaro vantaggio rispetto agli altri. La piattaforma consente di porre domande aperte e intenzionali per raccogliere dati qualitativi, di visualizzare i dati in un quadro flessibile per un'efficace analisi del sentiment, di prendere decisioni guidate dai dati e di generare preziose intuizioni dai dati del sondaggio per raggiungere i vostri obiettivi obiettivi aziendali e di business coerentemente. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!