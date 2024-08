I 10 migliori software di gestione dei soci per le organizzazioni nel 2024

Che siate il manager di un'organizzazione non profit o il proprietario di una palestra, sapete quanto sia importante far crescere la base degli iscritti. I membri attivi aiutano in tutto e per tutto, da eventi di raccolta fondi alla costruzione della comunità.

Inoltre, non fa male che i membri attivi tendano a spendere di più. Tanto per dire. 💰

Tuttavia, c'è un piccolo problema. Avete bisogno di un modo per gestire tutte le quote associative e le informazioni di contatto in un unico posto. Non avete tempo di passare da una piattaforma all'altra.

È qui che entra in gioco il software di gestione dei membri.

Il software di gestione dei membri aiuta le associazioni professionali, le camere di commercio e altre organizzazioni basate sui membri a gestire i propri iscritti. Dall'elaborazione dei pagamenti online ai portali per i membri e oltre, il software giusto Da fare gran parte del lavoro pesante per voi. 🏋️

In questa guida vi sveliamo le funzionalità/funzione chiave dei migliori software per la gestione dei soci, oltre ad aggiungere ai preferiti le nostre 10 soluzioni per la gestione dei membri del 2024.

Cosa cercare in un software per la gestione dei membri?

I sistemi di gestione dei membri dovrebbero semplificarvi la vita. Cercate piattaforme con funzioni che facciano risparmiare tempo come:

**Memorizzare i dati della carta di credito dei membri comporta molti oneri legali per l'organizzazione. Fortunatamente, un sistema di gestione dei soci è dotato di un portale self-service per i membri, in cui i soci possono inserire i loro dati di pagamento e gestire la loro iscrizione. I membri godono di maggiore comodità e voi non dovete memorizzare i numeri delle schede: una vittoria per tutti! 🏆

**Una piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) conserva tutti i dati dei membri in un unico luogo. Invece di sparpagliare le informazioni sui membri in fogli di calcolo ed email, avrete un dashboard per i membri tutto in uno per una rapida consultazione

Coinvolgimento dei membri: Il software di gestione dei membri fa molto di più dell'elaborazione dei pagamenti. Dovrebbe essere dotato di alcune funzionalità per approfondire la relazione con i membri (e quindi migliorare la fidelizzazione). Queste potrebbero includere campagne email, comunità online o pagine per la registrazione di eventi

Il software di gestione dei membri fa molto di più dell'elaborazione dei pagamenti. Dovrebbe essere dotato di alcune funzionalità per approfondire la relazione con i membri (e quindi migliorare la fidelizzazione). Queste potrebbero includere campagne email, comunità online o pagine per la registrazione di eventi Funzionalità/funzione automatizzate: I moderni strumenti di gestione dei membri dovrebbero semplificare il flusso di lavoro. Sia che si tratti di check-in automatizzati o di flussi di ingresso per i nuovi membri, scegliete un software di gestione dei soci che faccia il lavoro al posto vostro

Le 10 migliori applicazioni per la gestione dei membri da utilizzare nel 2024

Sappiamo che siete impegnati, quindi abbiamo fatto delle ricerche per trovare l'applicazione per la gestione dei membri più adatta a voi. Date un'occhiata all'elenco delle migliori piattaforme software per la gestione dei soci per il 2024.

Trascinare e rilasciare le attività su una vista Tabella di ClickUp per una semplice organizzazione

Proprio così. Il preferito dell'universo strumento per il project management è anche la piattaforma ideale per la gestione dei soci. Utilizzare ClickUp CRM per monitorare le informazioni sui clienti e visualizzare la pipeline per convincere un maggior numero di potenziali membri a unirsi alla vostra organizzazione. 🙌

ClickUp è un'applicazione di software per database sicuri che include semplici viste Tabella per visualizzare tutti i dati dei membri in un unico posto ed è facile importarli ed esportarli. Calcolate il valore della vita dei clienti, i rinnovi, i tassi di coinvolgimento e molto altro ancora.

ClickUp è un'eccellente soluzione per il database dei soci, ma è anche un miliardo di altre cose. Non serve solo a raccogliere i dati dei membri, ma anche a realizzare tutti i vostri grandi piani.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/ClickUp\_Hierarchy\_2021-1400x788.gif ClickUp Gerarchia /$$$img/

L'esclusiva gerarchia di ClickUp offre la flessibilità necessaria per organizzare le iscrizioni di qualsiasi dimensione

Avete la libertà di progettare il Gerarchia dei progetti di ClickUp come si desidera. A differenza di altri gestione del client il nostro software non vi costringe a rientrare in una Box. Siete liberi di progettare i vostri flussi di lavoro e di lavorare come meglio credete.

Non dovete nemmeno partire da zero. È sufficiente personalizzare un modello ClickUp già pronto per partire alla grande:

Utilizzate l'opzioneModello di strategia di adesione di ClickUp per pensare alla vostra prossima grande mossa

Copiare il fileModello di elenco dei soci di ClickUp per creare il vostro database in pochi secondi

Affidatevi al modelloModello di directory ClickUp per creare una directory di membri in modo rapido e veloce

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp CRM tiene traccia di tutti i dati dei membri e li visualizza insieme ai progetti, alle attività, alle analisi e ad altro ancora

I modelli di ClickUp consentono di risparmiare tempo su attività amministrative complesse

Visualizzate le metriche di coinvolgimento dei membri con le dashboard di ClickUp in tempo reale

Creare obiettivi per l'organizzazione e responsabilizzare il team convertendo gli obiettivi in attività

Limiti di ClickUp:

ClickUp ha così tante funzionalità/funzione che a volte i neofiti si sentono intimiditi (ma noi crediamo in voi!)

Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo per gli abbonati a pagamento

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Albicocca selvatica

Via Albicocca selvatica Wild Apricot è una soluzione per i soci basata sul web che fa un po' di tutto. Utilizzate il suo database per monitorare le informazioni sui membri. Provate il costruttore di siti web per gestire il vostro sito web esistente. Oppure create la vostra app mobile per connettervi con i membri in movimento.

Volete puntare tutto sull'e-commerce? Utilizzate la funzionalità/funzione di negozio online di Wild Apricot, che vi permette di elencare i prodotti nel vostro portale per i soci. I membri possono anche impostare l'elaborazione di pagamenti ricorrenti per le loro quote associative, così non dovrete muovere un dito. 🧘

Le migliori funzionalità/funzione di Wild Apricot:

Creazione di elenchi di eventi e moduli di iscrizione personalizzabili in pochi secondi

Generazione automatica di fatture e ricevute per l'elaborazione dei pagamenti

Integrazione di Wild Apricot con WordPress e widget

Limiti di Wild Apricot:

Alcuni utenti affermano che i loro membri hanno riscontrato degli errori

Altri utenti affermano che la piattaforma non è facile da utilizzare

Prezzi di Wild Apricot:

Personale: $60/mese per 100 contatti

$60/mese per 100 contatti Gruppo: $75/mese per 250 contatti

$75/mese per 250 contatti Comunità: $140/mese per 500 contatti

$140/mese per 500 contatti Professionale: $240/mese per 2.000 contatti

$240/mese per 2.000 contatti Network: $440/mese per 5.000 contatti

$440/mese per 5.000 contatti Azienda: $530/mese per 15.000 contatti

$530/mese per 15.000 contatti Globale: $900/mese per 50.000 contatti

Valutazioni e recensioni su Wild Apricot:

G2: 4/5 (30+ recensioni)

4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (530+ recensioni)

3. ClubExpress

Via ClubExpress Da oltre 20 anni ClubExpress si occupa di semplificare la gestione dei club. Utilizzate questa applicazione per i membri per programmare email blast, inviare testi ai soci, generare sondaggi e persino creare forum di discussione.

Le funzionalità di coinvolgimento dei membri sono particolarmente robuste. Se volete rimanere in contatto regolare con i vostri membri - e chi non lo vuole? - ClubExpress è un'opzione valida.

Le migliori funzionalità/funzione di ClubExpress:

ClubExpress offre uno spazio di archiviazione cloud illimitato

Possibilità di scegliere tra oltre 20 moduli pre-costruiti per ottenere le funzioni desiderate

ClubExpress permette ai membri di gestire i propri dati e la cronologia dei pagamenti nel portale dei membri

Limiti di ClubExpress:

Alcuni dicono che la funzionalità/funzione del forum è difficile da usare

Altri utenti affermano che la piattaforma è complessivamente difficile da navigare

Prezzi di ClubExpress:

Fino a 200 membri: 42 centesimi/membro, fatturati mensilmente

42 centesimi/membro, fatturati mensilmente 201 - 300 membri: 38 centesimi/membro, fatturati mensilmente

38 centesimi/membro, fatturati mensilmente 301 - 500 membri: 34 centesimi/membro, fatturati mensilmente

34 centesimi/membro, fatturati mensilmente 501 - 1.000 membri: 30 centesimi/membro, fatturati mensilmente

30 centesimi/membro, fatturati mensilmente Oltre 1.000 membri: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ClubExpress:

G2: 4/5 (240 recensioni)

4/5 (240 recensioni) Capterra: 4.2/5 (510+ recensioni)

4. MembriClicca

Via MembroClicca MemberClicks semplifica la gestione dei soci per associazioni professionali, camere di commercio e associazioni di categoria. Si presenta come una piattaforma all-in-one per l'automazione, il coinvolgimento e la generazione di entrate per tutte le organizzazioni che gestiscono membri.

MemberClicks è dotato di flussi di lavoro per il personale, gestione degli eventi e funzionalità di coinvolgimento dei membri come aule, bacheche e forum.

Le migliori funzionalità/funzione di MemberClicks:

Organizzare conferenze o fiere virtuali

Attirare più visite al portale dei membri grazie all'impostazione di una bacheca delle offerte di lavoro

Creare uno spazio dedicato ai membri con la funzionalità CommUnity

Limiti di MemberClicks:

Alcuni utenti affermano che la piattaforma manca di utili funzionalità/funzione di modifica

Altri dicono che i video di formazione di MemberClicks sono obsoleti e poco utili

Prezzi di MemberClicks:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MemberClicks:

G2: 3.7/5 (40+ recensioni)

3.7/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (450+ recensioni)

5. StellaCapitolo

Via Capitolo Stella Da fare il capitolo di un'associazione di categoria? StarChapter è specializzato nella gestione delle sezioni sia per i volontari che per gli amministratori. Ci piace la funzionalità Bacheca e Gestione, che offre ai membri del consiglio un hub centrale per la condivisione delle informazioni. 📈

StarChapter consente di importare i dati dei soci e di integrarli facilmente con diverse associazioni nazionali. Genera anche reportistica dettagliata sul vostro programma di affiliazione, utile se dovete presentarla al consiglio direttivo.

Le migliori funzionalità/funzione di StarChapter:

Elaborazione dei pagamenti con StarChapter Pay

Creazione di un sito web personalizzato per la vostra associazione

Invio automatico di email di gruppo e monitoraggio della loro consegna

Limiti di StarChapter:

Alcuni utenti dicono che è difficile modificare StarChapter

Altri dicono di volere una formattazione più pulita e più opzioni di personalizzazione

Prezzi di StarChapter:

Essenziale: $83/mese per 150 membri, più $$$a di configurazione

$83/mese per 150 membri, più $$$a di configurazione Crescita: $105/mese per 300 membri, più 1.079 dollari di configurazione

$105/mese per 300 membri, più 1.079 dollari di configurazione Advanced: $133/mese per 600 membri, più 1.319 dollari di configurazione

$133/mese per 600 membri, più 1.319 dollari di configurazione Pro: $165/mese per 1.200 membri, più 1.559 dollari di configurazione

StarChapter valutazioni e recensioni:

G2: 4.2/5 (40+ recensioni)

4.2/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (580+ recensioni)

6. Corpo mentale

Via Corpo mentale Mindbody è un software di gestione degli iscritti pensato per le aziende del settore fitness, benessere e bellezza. Tuttavia, è molto popolare tra le palestre, gli studi di yoga e le scuole di danza. 💃

Se volete farvi un nome, Mindbody offre un'etichetta bianca per la gestione degli orari e dei pagamenti dei membri in movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Mindbody:

Accettare pagamenti e programmare le lezioni dall'app Mindbody per Android o iOS

Generare informazioni sulla vostra azienda con reportistica sulle vendite, i client serviti e le percentuali di utilizzo

Utilizzare Mindbody per programmare i dipendenti,gestire le prestazioni dei dipendenti, condurre revisioni e Da fare le buste paga

Limiti del corpo umano:

Alcuni utenti dicono di aver avuto un'esperienza negativa con il servizio clienti di Mindbody

Altri affermano che i rappresentanti commerciali sono un po' invadenti

Prezzi di Mindbody:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Mindbody:

G2: 3,6/5 (370+ recensioni)

3,6/5 (370+ recensioni) Capterra: 4/5 (oltre 2.600 recensioni)

7. Elenco Workfolio

Via Directory del portafoglio di lavoro Workfolio è una suite di strumenti che le associazioni professionali utilizzano per risparmiare tempo e semplificare i flussi di lavoro. Ci piace la funzionalità dei micrositi, che permette di creare micrositi per i clienti o di costruire il proprio sito web personale, senza bisogno di codici.

Flusso di lavoro Directory è un elenco del personale, una piattaforma di micrositi e uno strumento di gestione dei profili. Offre anche soluzioni software specializzate per il settore legale, sanità e l'istruzione, quindi ce n'è per tutti i gusti. 🌻

le migliori funzionalità/funzione di #### Workfolio Directory:

Costruite il vostro sito web in pochi minuti con il costruttore di siti WYSIWYG

Se siete un'azienda B2B, create un microsito per i vostri clienti per stupire i vostri potenziali clienti

Utilizzate il costruttore avanzato di elenchi di membri per creare un elenco robusto senza bisogno di codice

Limiti di Workfolio Directory:

Alcuni utenti dicono di aver dovuto essere creativi per personalizzare questa applicazione per la gestione dei membri

Altri affermano che Workfolio ha molti tempi di inattività

Prezzi di Workfolio Directory:

Teams: $99/mese per un massimo di 50 membri, fatturati annualmente

$99/mese per un massimo di 50 membri, fatturati annualmente Azienda: $249/mese per un massimo di 500 membri, con fatturazione annuale

$249/mese per un massimo di 500 membri, con fatturazione annuale Enterprise: Contattare per i prezzi, per più di 501 membri

Valutazioni e recensioni su Workfolio Directory:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (4 recensioni)

8. ZenPlanner

Via ZenPlanner Avete bisogno di un po' di zen nella vostra vita? ZenPlanner è un software per la gestione degli abbonamenti e la fatturazione per palestre e aziende di fitness. Si tratta in realtà di una suite completa di prodotti con software aziendale, costruttore di siti web, CRM, fatturazione e altro ancora.

ZenPlanner offre casi d'uso unici per arti marziali, fitness funzionale, boutique fitness e ginnastica, se desiderate un software su misura per la vostra azienda. 🤸

Le migliori funzionalità/funzione di ZenPlanner:

ZenPlanner è dotato di un monitoraggio avanzato degli allenamenti per fornire ai membri più dati utilizzabili

Gli utenti possono automatizzare le email, la fatturazione e il monitoraggio delle presenze

Utilizzate il partner di ZenPlanner, UpLaunch, per l'automazione del marketing, gli annunci a pagamento e la creazione di siti web

Limiti di ZenPlanner:

Sebbene ZenPlanner sia abbastanza bravo a introdurre nuove funzionalità/funzione, molti dicono che l'app per dispositivi mobili non è un granché

Altri utenti affermano che la piattaforma è difficile da navigare

Prezzi di ZenPlanner:

Fino a 45 membri: $99/mese

$99/mese Fino a 60 membri: $129/mese

$129/mese Fino a 75 membri: $149/mese

$149/mese Fino a 100 membri: $176/mese

$176/mese Fino a 150 membri: $209/mese

$209/mese Fino a 200 membri: $227/mese

$227/mese Fino a 250 membri: $247/mese

$247/mese Oltre 251 membri: $267/mese

Valutazioni e recensioni di ZenPlanner:

G2: N/A

N/A Capterra: 4.3/5 (240+ recensioni)

9. Salto del membro

Via Salto di membri MemberLeap è un software per la gestione dei soci che si articola su tre fronti: gestione dei soci, piano degli eventi e coinvolgimento dei membri.

Potrebbe non sembrare la soluzione più moderna per la gestione dei soci, ma questa piattaforma è una solida opzione per la fatturazione dei soci, la creazione di app per eventi e i testi di massa.

Le migliori funzionalità/funzione di MemberLeap:

MemberLeap semplifica la collaborazione e la gestione dei comitati

Creazione di stand espositivi interattivi per eventi virtuali

Creazione di bacheche che permettono ai membri di chattare tra loro

Limiti di MemberLeap:

MemberLeap richiede la voce manuale per alcuni dati dei membri

Alcuni utenti affermano di aver dovuto contattare il supporto clienti per la correzione dei bug

Prezzi di MemberLeap:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di MemberLeap:

G2: 4.7/5 (10+ recensioni)

4.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

10. CrescitaZona

Via Zona di crescita GrowthZone si occupa di far crescere i numeri dei vostri soci. Se è giunto il momento di scalare, questo software di gestione delle associazioni (AMS) vi permetterà di farlo. È dotato di funzionalità/funzione utili per i soci, come i contatti, il piano degli eventi (compresi quelli online), la fatturazione e le comunicazioni. 👀

Ma questa è solo la punta dell'iceberg. GrowthZone offre anche strumenti per la produttività come il costruttore di moduli, la gestione dei contenuti web e il costruttore di app per dispositivi mobili.

Le migliori funzionalità/funzione di GrowthZone:

GrowthZone integra l'automazione del marketing e la gestione dell'imbuto commerciale

Offre al personale un'app AMS mobile per caricare i dati dei contatti, gestire i check-in degli eventi e altro ancora

Automazioni delle emailcampagne di marketing per personalizzare l'esperienza del membro senza muovere un dito

Limiti della GrowthZone:

Alcuni utenti affermano che GrowthZone Da fare è talmente tanto che è difficile da usare

Altri utenti riferiscono di aver avuto difficoltà con lo strumento di email marketing di GrowthZone

Prezzi di GrowthZone:

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di GrowthZone:

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (190+ recensioni)

ClickUp: Lo strumento di gestione dei soci dei vostri sogni

I membri fanno girare il mondo. Invece di passare ore e ore a inviare email o a gestire i dati dei membri, scegliete la piattaforma di gestione dei soci giusta per questo lavoro. Con lo strumento giusto al vostro fianco, potrete offrire ai membri un'esperienza migliore, riducendo al contempo le complicate attività di amministratore.

Siete impegnati e non avete tempo di passare da una piattaforma all'altra. Quando il tempo è denaro, scegliete il miglior software di gestione dei soci: ClickUp. 🤩

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Portiamo i progetti, le attività, i modelli, le comunicazioni e la gestione dei soci in un unico posto. È così bello che difficilmente saprete Da fare con tutto il tempo risparmiato.

Ma non dovete crederci sulla parola: provatelo voi stessi. Iscrivetevi ora a ClickUp . È Free Forever!