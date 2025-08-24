Modelli gratuiti di modelli di proposte grafiche per acquisire più client

Hai un'idea eccellente, ma non sai come trasformarla in una proposta con esito positivo?

Hai solo pochi secondi per catturare l'attenzione di un client, quindi la tua proposta deve essere chiara, strutturata e persuasiva fin dall'inizio. Deve includere l'ambito del progetto, il calendario, i risultati finali e il prezzo. Considera la tua proposta come uno strumento di marketing: è la tua occasione per mostrare il tuo valore e convincere il client a scegliere te rispetto alla concorrenza.

Scopri i migliori modelli di proposta di progettazione grafica per presentare i tuoi servizi con chiarezza e sicurezza.

cosa sono i modelli di proposta di progettazione grafica?*

I modelli di proposta di progettazione grafica sono documenti preformattati che ti aiutano a presentare i tuoi servizi, la comprensione del progetto, i prezzi e le Sequenza ai potenziali client in modo chiaro e professionale.

Ecco gli elementi standard di un modello di proposta di progetto:

Pagina: titolo del progetto, nome del client e del designer, logo e data di invio

Introduzione: breve descrizione della tua agenzia e della tua visione

Panoramica del progetto: riepilogo/riassunto delle esigenze del client e dell'obiettivo del progetto

*ambito di lavoro: analisi dettagliata dei tuoi servizi e metriche di esito positivo per misurare i risultati

Sequenza: Attività cardine del progetto, date di consegna e durata stimata del progetto

*struttura dei prezzi: chiara ripartizione dei costi e delle modalità di pagamento

campioni di lavoro:* Lavori incollati in linea con le esigenze del client

*termini e condizioni: definisci i limiti di revisione, i dettagli sulla titolarità, le politiche di cancellazione e altri termini chiave

CTA: Passaggi successivi da seguire e informazioni di contatto

Firma: spazio per la firma e l'approvazione della proposta da parte tua e del client

cosa rende efficace un modello di proposta di progettazione grafica?*

Un buon modello di proposta grafica funge da guida per presentare idee, mostrare esperienza e definire aspettative chiare. Quindi, mentre ne selezioni uno, assicurati di considerare i seguenti aspetti:

struttura e chiarezza:* utilizza sezioni e layout chiaramente definiti per aiutare i client a navigare facilmente nella tua proposta

Impatto visivo: scegli un modello con tipografia e spazi uniformi per garantire un aspetto professionale alla tua proposta

Personalizzabile: scegli modelli che puoi adattare al tuo marchio e alle esigenze del tuo progetto, aumentando così la credibilità e rafforzando l'identità del tuo marchio

*elementi interattivi: un modello di proposta di progettazione grafica dovrebbe contenere elementi interattivi, come menu a tendina, per far risaltare la tua proposta

*struttura completa: scegli un modello con elementi completi, tra cui un'introduzione, testimonianze, requisiti del progetto, una Sequenza e altro ancora. Questo ti aiuta a trasmettere informazioni complete per un processo decisionale informato

Modelli di preventivo per la progettazione grafica in breve

Modelli gratuiti di proposte di progettazione grafica per presentarti come un professionista

Sei pronto a semplificare la creazione delle proposte di grafica? Ecco un elenco dei migliori modelli di proposta di grafica per aiutarti a creare proposte accattivanti e professionali:

modello di proposta di progetto ClickUp*

Ottieni un modello gratis Organizza le idee, crea una lista di controllo e collabora con le parti interessate con il modello di proposta di progetto ClickUp

Una proposta completa e professionale è la chiave per ottenere l'approvazione di qualsiasi progetto. Il modello di proposta di progetto ClickUp ti aiuta a organizzare le idee e i dettagli chiave.

Il modello ti consente di evidenziare gli obiettivi e i risultati del progetto e di visualizzare la relazione tra le attività del progetto, i membri del team e le parti interessate, migliorando la collaborazione.

Che tu stia preparando una presentazione per i dirigenti o cercando di rendere completa la proposta di progetto, il modello offre una lavagna online collaborativa per organizzare le informazioni.

Ecco perché ti piacerà

Modifica, evidenzia o aggiungi informazioni con forme e note adesive

Semplifica il processo di progettazione con il monitoraggio delle attività integrato, le fasi strutturate e la collaborazione semplificata

Migliora l'impatto inserendo immagini a supporto del contenuto

Collega fonti pertinenti e aggiungi informazioni aggiuntive con schede web e caselle di testo

🔑 Ideale per: Project manager, designer freelance e agenzie di design che desiderano comunicare le informazioni relative alle proposte e assicurare la sicurezza di un progetto.

💡 Suggerimento professionale: Hai difficoltà a gestire il lavoro disorganizzato? Utilizza ClickUp Docs per collegare i documenti alle attività e mantenere la collaborazione e la produttività. Ecco come può aiutarti: Crea qualsiasi documento o wiki che riunisca i requisiti delle proposte di progettazione grafica

Assegna commenti e elementi da intraprendere e crea attività tracciabili per una collaborazione più semplice

Tieni tutte le risorse organizzate

Proteggi i tuoi documenti con link condivisibili e gestisci le autorizzazioni di accesso

2. Modello di proposta per agenzia creativa ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea un database di progetti, organizza i team e imposta le scadenze con il modello di proposta per agenzie creative ClickUp

Gestisci più proposte senza un piano? È solo un caotico multitasking con un pizzico di stress in più. Il modello di proposta per agenzie creative di ClickUp ti aiuta a ordinare e gestire le proposte senza ulteriore confusione.

Per ogni progetto, ottieni una rapida panoramica dello stato di approvazione, delle revisioni, dei team di consegna, degli oggetti del progetto e dei costi opportunità. Questo ti aiuta a ottimizzare il processo di project management delle proposte e a rispondere rapidamente alle richieste dei client.

Ecco perché ti piacerà

Allega un link al pitch deck, in modo che gli stakeholder possano visualizzare facilmente la proposta

Contrassegna le dipendenze per identificare ciò che deve essere fatto prima di iniziare un nuovo passaggio, in modo che il team rimanga in sincronizzazione

Classifica il tipo di revisione per stabilire le priorità e pianificare un piano in modo efficiente

Illustra i tuoi punti utilizzando elementi visivi, grafici e immagini

🔑 Ideale per: professionisti del marketing, agenzie di design e designer freelance che desiderano gestire e organizzare più proposte per i client.

3. Modello di richiesta di proposta ClickUp

Ottieni un modello gratis Monitora le date e le scadenze delle richieste di preventivo, organizza le informazioni e semplifica la comunicazione con il modello di richiesta di preventivo ClickUp

Il modello di richiesta di proposta di ClickUp ti aiuta a rimanere organizzato, in linea con gli obiettivi e reattivo. Ti consente di creare un elenco della scadenza e della data di aggiudicazione, in modo che le fasi del processo vengano completate in tempo.

Inoltre, grazie alle fasi di progetto personalizzate, quali piano, bozza, distribuzione, revisione e aggiudicazione, saprai sempre a che fase è il processo di richiesta di offerta. Inoltre, le visualizzazioni integrate ti consentono di effettuare il monitoraggio e generare reportistica per avere sempre il controllo sui progetti.

Ecco perché ti piacerà

Crea liste di controllo per ogni fase del processo di richiesta di offerta, in modo da non tralasciare alcun passaggio o dettaglio importante

Monitora il budget assegnato per ogni passaggio e il processo completo

Aggiungi come allegato e salva i file rilevanti in un unico posto per un facile accesso, riferimento e collaborazione

Elenco il processo di richiesta di offerta e contrassegna le dipendenze, semplificando il processo di selezione della proposta migliore

🔑 Ideale per: team di approvvigionamento e piccole aziende che desiderano organizzare il processo di richiesta di offerte per i prossimi progetti.

4. Modello di proposta commerciale ClickUp

Ottieni un modello gratis Crea proposte accattivanti, organizza gli elementi e fornisci una panoramica chiara con il modello di proposta commerciale ClickUp

Vuoi ottenere il lavoro dei tuoi sogni? Inizia con una proposta convincente. Il modello di proposta commerciale ClickUp ti aiuta a farlo. Offre un formattare organizzato per fornire informazioni sull'azienda ed elencare i client con cui hai lavorato.

Inoltre, il modello ti consente di includere dettagli chiave come l'ambito del progetto, la Sequenza, la ripartizione del budget e i risultati finali per offrire al client una panoramica più chiara. Ti fa risparmiare tempo, così non dovrai ricominciare da zero ogni volta.

Ecco perché ti piacerà

Presenta i problemi, i dati per creare un senso di urgenza e le cause alla radice

Forniamo supporto ai dettagli e miglioriamo la proposta con immagini e grafici

Fornisci informazioni complete sui tuoi servizi, supportate da previsioni di profitto e risultati in progetto

Mantieni la chiarezza indicando tutti i termini e le condizioni, i metodi/modalità di pagamento e le informazioni sulla riservatezza nella sezione del contratto

🔑Ideale per: designer freelance e agenzie di design che desiderano raggiungere potenziali client in modo accattivante.

5. Modello di descrizione del progetto ClickUp*

Ottieni un modello gratis Fissa gli oggetti, organizza le risorse e crea una narrazione efficace con il modello di narrazione di progetto ClickUp

Una narrazione avvincente e completa pone la fase per una proposta di progetto di esito positivo. Il modello di narrazione del progetto ClickUp aiuta a mantenere il tuo team allineato e la tua visione focalizzata.

Offre un formato strutturato per delineare il come e il perché del progetto, con grafici, diagrammi e immagini per rendere la narrazione più coinvolgente e completa. Inoltre, il modello ti aiuta a organizzare tutte le informazioni in un unico posto, sia che si tratti del lancio di un nuovo prodotto o del miglioramento di quelli esistenti, garantendo una collaborazione efficiente.

Ecco perché ti piacerà

Comunica gli obiettivi e i risultati con una descrizione chiara e motivata

Crea una sequenza del progetto per mantenerlo sotto monitoraggio

Fornisci una panoramica delle spese per ogni risultato

Aggiungi foto per presentare il tuo team e includi le loro aree di competenza

🔑 Ideale per: team di progetto, designer freelance, agenzie di design e piccole aziende che desiderano documentare gli obiettivi e le soluzioni dei progetti.

Ecco cosa pensa Matt Brunt, graphic designer presso Creative Element, dell'utilizzo di ClickUp:

In particolare, la funzionalità/funzione Subtask e la possibilità di definire le dipendenze dei progetti hanno rappresentato una svolta per noi, poiché lavoriamo spesso su progetti con più componenti, che coinvolgono diversi membri dei nostri team (o dei nostri client). Inoltre, la scheda Home, che offre un Outlook completo del progetto, è stata estremamente utile per evitare inutili ritardi nella comunicazione o nella produzione.

In particolare, la funzionalità/funzione Subtask e la possibilità di definire le dipendenze dei progetti hanno rappresentato una svolta per noi, poiché lavoriamo spesso su progetti con più componenti, che coinvolgono diversi membri dei nostri team (o dei nostri client). Inoltre, la scheda Home, che offre un Outlook completo del progetto, è stata estremamente utile per evitare inutili ritardi nella comunicazione o nella produzione.

vuoi vedere come i team di progettazione utilizzano ClickUp nella vita reale? Questo breve video mostra come organizzare i flussi di lavoro creativi, creare una libreria di risorse e semplificare ogni fase di un progetto di progettazione, dall'inizio alla fine.

6. Modello per la gestione dei contratti ClickUp

Ottieni un modello gratis Tieni traccia di ogni fase dei tuoi contratti e gestisci i documenti importanti con il modello di gestione dei contratti ClickUp

Gestire i contratti non significa affrontare il caos e informazioni sparse. Il modello di gestione dei contratti ClickUp offre un hub strutturato con spazi per archiviare documenti, gestire il flusso di lavoro e effettuare il monitoraggio della Sequenza.

Il modello mostra le sequenze stimate e le percentuali di avanzamento, rendendo più facile il monitoraggio di ogni fase a colpo d'occhio. Per monitorare facilmente lo stato di ogni bozza, puoi impostare stati come in corso, Prima bozza, Revisione e Bozza finale.

Ecco perché ti piacerà

Ottieni una panoramica di tutte le scadenze relative a un periodo personalizzato per un monitoraggio e un adeguamento rapidi

Monitora lo stato utilizzando un contatore integrato che si aggiorna automaticamente man mano che le attività vengono completate

Organizza e gestisci tutti i documenti nella visualizzazione Documento

Discuti e collabora con il tuo team nella sezione dedicata alle discussioni

🔑 Ideale per: Project manager, designer freelance e agenzie di design che desiderano gestire documenti rilevanti per diversi contratti.

💡 Suggerimento professionale: gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale come ClickUp Brain semplificano il processo di creazione delle proposte e la gestione dei progetti dei client. Ecco come può aiutarti: Ottieni risposte da documenti, attività e progetti senza dover cercare manualmente

Automatizza le attività ripetitive per risparmiare tempo e aumentare la produttività

Mantieni un flusso coerente nella proposta di grafica con suggerimenti basati sull'IA Semplifica il processo di creazione delle proposte e di project management dei client con ClickUp Brain

7. Modello di grafica ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza i file e le durate stimate e visualizza le attività con il modello di grafica ClickUp

Quanti file disordinati hai con nomi come progetto uno, file finale, progetto uno file finale due e così via? La rete di cartelle e file per ogni client porta a processi inefficienti e caos. Il modello di progettazione grafica ClickUp porta ordine nel caos, con tutti gli strumenti e le funzionalità/funzione necessarie per organizzare la tua creatività.

Questo modello è perfetto per designer freelance o piccoli team che desiderano una configurazione semplice e senza fronzoli per gestire i progetti di design. Suddividi le attività in base allo stato di revisione (interno/client/in sospeso), centralizza le brief e i link e monitora le revisioni attraverso un flusso di progettazione strutturato.

Ecco perché ti piacerà

Organizza il link al brief, il link al progetto e il link al testo in un unico posto

Suddividi le attività in fasi chiare per mantenere il processo strutturato e gestibile

Monitora le revisioni in base alla fase del progetto per garantire che il feedback venga implementato senza intoppi

Elenco tutte le dipendenze dell'attività, in modo da sapere cosa deve essere completato per primo

🔑 Ideale per: designer freelance e agenzie di design che desiderano organizzare il processo di progettazione grafica e i relativi documenti.

8. Modello avanzato per la progettazione grafica ClickUp

Ottieni un modello gratis Semplifica il flusso di lavoro dall'inizio alla fine con il modello avanzato di progettazione grafica ClickUp

Per i flussi di lavoro delle agenzie o la collaborazione tra più designer, i livelli del modello avanzato di progettazione grafica di ClickUp vengono utilizzati nell'automazione, nell'ordinamento dei tipi di file (PNG, PSD, ecc.) e le anteprime delle risorse sono disponibili nella vista Bacheca. È l'ideale quando devi gestire prodotti complessi per il marchio, gestire più formattazioni e lavorare in modo interfunzionale.

Questo modello di grafica ti consente di allegare creatività e immagini in modo che appaiano nella vista Bacheca per semplificare il monitoraggio. Puoi elencare le attività correlate nella lista di controllo in modo che nulla sfugga. Inoltre, ti consente di caricare i file pertinenti per conservare tutte le informazioni relative a ogni attività in un unico posto.

Ecco perché ti piacerà

Visualizza il processo dall'ideazione ai progetti finali utilizzando diagrammi di flusso e connettori

Classifica le attività con i tipi di file PNG, PSD, RG, JPEG e GIF

Aggiungi commenti di riferimento accanto alle attività

Elenco tutte le informazioni sui colori e lo stile del marchio per mantenere la coerenza

🔑 Ideale per: grafici freelance e agenzie di design che desiderano organizzare i dettagli dei progetti per ottenere una grafica coerente.

💡 Suggerimento: vuoi collaborare meglio e progettare in modo efficiente? Usa ClickUp Designs per gestire il processo di progettazione. Ecco come può aiutarti: Utilizza l'IA per generare profili di design, componenti, percorsi utente, brief creativi e molto altro ancora

Organizza la progettazione e stabilisci le priorità per non perdere nulla

Visualizza il carico di lavoro del team per un piano semplice

Migliora la collaborazione e semplifica il feedback

9. Modello ClickUp per l'ideazione del design

Ottieni un modello gratis Fai brainstorming di idee, organizzale e assegna loro una priorità, quindi effettua il monitoraggio dello stato con il modello ClickUp Design Ideation

Il modello ClickUp Design Ideation offre la struttura giusta per dare vita alle tue idee. Fornisce un approccio strutturato al brainstorming con il tuo team e alla definizione del piano da seguire, in modo simile a come una bacheca delle idee aiuta a catturare e organizzare i pensieri in un unico posto prima di trasformarli in passaggi concreti.

Grazie alle automazioni, puoi garantire che il team rimanga in linea con gli obiettivi. Inoltre, la visualizzazione a lavagna online rende facile identificare i colli di bottiglia e trovare una soluzione. Il modello ti aiuta a classificare le idee in base al loro titolare, semplificando il monitoraggio.

Ecco perché ti piacerà

Mostra il team del progetto, insieme alle loro foto

Usa le note adesive per creare un elenco di idee orientate al processo, al prodotto e alle persone

Mantieni il team sul tracciato con le automazioni

Illustra le idee e i processi in modo efficiente con mappe mentali, connettori e forme

🔑 Ideale per: designer freelance, team di grafici e agenzie di design che desiderano ideare e organizzare le proprie idee.

10. Modello di brief di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza il progetto e definisci l'ambito e l'approccio con il modello di brief di progettazione ClickUp

Obiettivi dispersivi, poco chiari e scadenze non rispettate? Ecco a cosa porta un avvio disorganizzato di un progetto.

Ideale per allinearti con il tuo client, il modello di brief di progettazione ClickUp ti aiuta a definire gli obiettivi del marchio, la visione e il pubblico di destinazione in un formato documentale. Imposta Sequenza, assegna attività e allega riferimenti per semplificare il piano iniziale.

Questo modello ti consente anche di verificare se un'attività coinvolge solo il team interno, solo il client o entrambi. Puoi anche impostare obiettivi misurabili, semplificando così il monitoraggio.

Ecco perché ti piacerà

Elenco la visione del client, i dettagli del marchio e gli obiettivi per un piano efficace

Definisci la roadmap del progetto e la direzione creativa per guidare il flusso del progetto

Includi informazioni rilevanti come il traguardo, i riferimenti e la nota di riferimento in un unico posto

Dividi le attività in diverse fasi, come focus e visione, pubblico di destinazione, identificazione degli obiettivi, marchio e direzione creativa, per un piano efficace

🔑 Ideale per: Designer freelance e agenzie di design che desiderano gestire il processo di progettazione e le idee.

11. Modello di lavagna online per brief di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Delinea gli obiettivi, visualizza il processo di progettazione e identifica le opportunità di ottimizzazione con il modello di lavagna online ClickUp Design Brief

Ideale per allinearti con il tuo client, questo modello di lavagna online ClickUp Design Brief Whiteboard Template fornisce una lavagna online collaborativa e aiuta a definire gli obiettivi del marchio, la visione e il pubblico di destinazione in un formato documentale. Proprio come i migliori strumenti software per lavagna online, supporta la collaborazione visiva consentendo ai Teams di impostare sequenze, assegnare compiti e allegare riferimenti per semplificare il piano iniziale. Utilizzando note e forme, puoi organizzare le informazioni in diverse sezioni per una rapida consultazione. Puoi anche aggiungere icone e immagini per fornire supporto e organizzare gli elementi chiave.

Il modello aiuta anche a identificare le opportunità di ottimizzazione per migliorare il flusso di lavoro. Inoltre, con la visualizzazione lavagna online, puoi collaborare con il tuo team e condividere idee per una gestione efficiente.

Ecco perché ti piacerà

Fornisci una panoramica del progetto e le linee guida per garantire la massima chiarezza

Elenco le richieste dei client, i punti di forza del marchio e il traguardo per un'ideazione informata

Aggiungi indicazioni e oggetti di marketing per un'implementazione e un monitoraggio efficaci

Includi riferimenti per confermare le informazioni e garantire la credibilità

🔑 Ideale per: grafici e agenzie di design che desiderano organizzare i dettagli dei progetti di ogni client in un flusso strutturato.

💡Suggerimento: Vuoi trasformare le idee in azioni collaborative? Usa le lavagne online ClickUp per realizzare le tue idee in modo più efficiente. Ecco come semplifica il processo di proposta di design: Collega documenti, attività e chat per organizzare al meglio le tue idee

Coordina il tuo team e trasforma le idee in azioni concrete

Usa chat e forme per costruire la tua visione

12. Modello di portfolio di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza i progetti, includi i dettagli chiave e condividi gli aggiornamenti sullo stato con il modello di portfolio di progettazione ClickUp

Un portfolio è il tuo biglietto vincente per attirare l'attenzione dei client e il modello di portfolio di ClickUp Design offre la struttura perfetta per crearne uno. Ti consente di monitorare quali progetti sono stati approvati e quali devono essere revisionati per gestire in modo efficiente diversi progetti.

Questo modello semplifica la gestione di più progetti e client conservando i dettagli di progettazione, le attività, le date di scadenza, le priorità e le categorie in un unico posto. Rende semplice la condivisione degli aggiornamenti con i client, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Ecco perché ti piacerà

Crea categorie come identità del marchio, app web, app mobile, sito web e altro ancora per organizzare facilmente il tuo lavoro

Delinea il processo di progettazione con fasi quali "in sospeso", "concept", "progettazione", "prototipo" e "consegna"

Carica i file per il risultato finale insieme all'attività del progetto per facilitarne la consultazione

Conserva i documenti di progetto relativi a brief, obiettivi, strategie e metriche di esito positivo per evitare confusione

🔑 Ideale per: Designer freelance e agenzie di grafica che desiderano organizzare e gestire i propri progetti.

📮 ClickUp Insight: il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti per trovare le informazioni necessarie passando da email, chat, note, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto il tuo lavoro (email, chat, documento, attività e nota) in un unico spazio di lavoro ricercabile, in modo che tutto sia esattamente dove ti serve.

13. Modello di bacheca di progettazione ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza il processo di progettazione, visualizza le idee e crea aree di lavoro collaborativi con il modello ClickUp Design Bacheca

Monitorare attentamente il processo di progettazione non dovrebbe mai essere difficile. Il modello di bacheca di progettazione ClickUp ti aiuta a organizzarlo in modo da poter monitorare con precisione ogni elemento, dal piano al lancio.

La Sequenza di progettazione offre una panoramica delle attività da completare in un arco di tempo personalizzato. Consente inoltre di apportare rapide modifiche per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi.

Ecco perché ti piacerà

Scrivi commenti e note di revisione da consultare rapidamente quando necessario

Crea fasi di progettazione basate sul flusso di lavoro e classifica le attività per facilitare il piano e il monitoraggio

Evidenzia tutte le dipendenze insieme a ciascuna attività per stimare la scadenza e pianificare il piano del flusso di lavoro

Includi il link al progetto insieme all'attività per evitare di disperdere i file

🔑 Ideale per: grafici freelance e agenzie di design che desiderano gestire, organizzare e monitorare i progetti di design.

14. Modello di lavagna online per wireframing ClickUp

Ottieni un modello gratis Visualizza i layout e collabora con il team grazie al modello di lavagna online per wireframing ClickUp

Con il modello di lavagna online per wireframing di ClickUp, progettare il layout visivo di un sito web sarà semplice e intuitivo. Il visualizzare a lavagna online del modello ti aiuta a delineare ogni passaggio per semplificare il processo di progettazione.

Il layout chiaro della lavagna online consente al tuo team di scambiare idee e collaborare, in modo che nessun dettaglio o idea importante venga tralasciato. Inoltre, grazie alle diverse forme disponibili, il modello ti consente di creare un flusso di lavoro visivamente accattivante e organizzato.

Ecco perché ti piacerà

Visualizza il processo utilizzando i connettori per mappare ogni passaggio con chiarezza

Forza il processo decisionale con riferimenti aggiuntivi o punti chiave tramite note adesive

Illustra i passaggi e le azioni utilizzando diverse icone

Inserisci immagini da aggiungere come riferimento o a supporto del flusso di lavoro

🔑Ideale per: team di progettazione e designer freelance alla ricerca di uno strumento collaborativo per lo sviluppo di idee per progetti.

15. Modello di revisione del design ClickUp

Ottieni un modello gratis Organizza le idee, effettua condivisione di feedback e collabora con il modello di revisione del design di ClickUp

È necessario testare il prototipo prima di lanciare il prodotto finale per identificare eventuali lacune. Il modello di revisione del design di ClickUp aiuta a documentare i problemi, trovare soluzioni e perfezionare il processo di progettazione.

Il modello offre un processo coerente per valutare e approvare i progetti e mantenere una documentazione adeguata per ogni prodotto. Inoltre, puoi includere tutte le informazioni rilevanti, i collaboratori, i titolari, le bozze, i link alle attività e altro ancora per una panoramica completa.

Ecco perché ti piacerà

Documenta i problemi insieme alle metriche di misurazione per il monitoraggio

Sviluppa un piano di test di progettazione completo, che includa mock-up, scenari, fatti noti e punti da identificare

Delinea requisiti di progettazione specifici e idee per soddisfarli

Modulo un piano di implementazione con dettagli chiave quali data, tipo di piano, traguardo, nota e azioni da intraprendere

🔑 Ideale per: team di grafici che desiderano testare e migliorare il prototipo del prodotto prima del lancio finale.

16. Modello di proposta di progettazione grafica freelance di PandaDoc

tramite PandaDoc

La proposta di progettazione grafica che invii offre al client una panoramica della qualità dei servizi, quindi deve essere perfetta. Il modello di proposta di progettazione grafica freelance di PandaDoc offre un formattare organizzato che mette in evidenza tutti i dettagli essenziali.

Grazie a una sezione dedicata, il modello ti aiuta a fornire una panoramica completa dei progetti precedenti e dei motivi per cui sei la scelta giusta per il progetto del client.

Ecco perché ti piacerà

Presenta il tuo team e fornisci una panoramica chiara della proposta

Costruisci credibilità mettendo in evidenza credenziali, testimonianze e selezioni di lavori

Suddividi le fasi di realizzazione del progetto e la struttura dei prezzi

Guida il client attraverso i passaggi successivi con un forte invito all'azione (CTA)

🔑 Ideale per: Designer freelance e piccole agenzie di grafica che desiderano acquisire nuovi client.

17. Modello di proposta di progettazione grafica di Proposify

tramite Proposify

Presentare le proposte ai client sarà più organizzato con il modello di proposta di progettazione grafica di Proposify.

Il modello include spazi dedicati per fornire una panoramica completa dei tuoi servizi e di come soddisfi le esigenze del client. Il modello ti aiuta a mantenere un tono professionale e coinvolgente nelle tue proposte di progetto.

Ecco perché ti piacerà

Includi un'immagine di copertina pulita e professionale e una lettera per mostrare le tue capacità di progettazione

Elenco gli obiettivi, i risultati futuri, il processo, la Sequenza e il costo del progetto

Rafforza la fiducia con le sezioni "Perché noi", "Testimonianze dei client" e "Portfolio"

Chiuso la trattativa e includi una firma elettronica per accelerare il processo

🔑 Ideale per: grafici, studi di design e agenzie che desiderano promuovere i propri servizi

🔍 Lo sapevi? Circa il 64% dei dipendenti ha riportato che una collaborazione inefficiente costa loro almeno 3 ore di produttività alla settimana.

18. Modello di proposta per la progettazione di un logo di Get Cone

via Ottieni Cone

Il logo definisce l'identità del marchio e i client sono molto esigenti al riguardo. La tua presentazione dovrebbe mettere in evidenza perché sei la soluzione più adatta alle esigenze del client.

Il modello di proposta di progettazione del logo di Get Cone ti aiuta a presentare in modo professionale i dettagli chiave dei tuoi servizi. Con una struttura completa, il modello di proposta di progettazione freelance ti consente di personalizzare ogni aspetto, dal portfolio ai termini di pagamento.

Ecco perché ti piacerà

Fornisci una breve panoramica della tua agenzia, insieme ai tuoi partner e alle testimonianze dei clienti

Includi una sezione sui servizi che offri e sulla struttura dei prezzi

Elenco i termini e le condizioni e la sequenza del progetto per garantire la massima chiarezza

Esprimi gratitudine e fornisci i tuoi recapiti come provider per eventuali query

🔑 Ideale per: Logo designer e agenzie di design che desiderano presentare i propri servizi a potenziali clienti personalizzati.

🧠 Curiosità: il primo logo progettato fu lo stemma, che in seguito fu utilizzato per rappresentare i territori.

19. Modello di presentazione di progetto di Pitch

tramite Pitch

Creare una presentazione per un client richiede l'inserimento di tutti gli elementi che lo convincono a scegliere te.

Il modello fornisce una struttura per identificare il problema, presentare la soluzione, introdurre i tuoi servizi e fornire informazioni sul tuo marchio. In questo modo il client capisce immediatamente come ti allinei agli obiettivi del progetto.

Ecco perché ti piacerà

Includi immagini creative che riflettono il tuo marchio nella prima sezione

Aggiungi casi di studio ed esempi di lavoro per mostrare come hai aiutato altri client

Elenco i dettagli di contatto e l'indirizzo per comunicare senza difficoltà

Crea una Sequenza dettagliata e includi i dettagli del budget per garantire la massima chiarezza

🔑 Ideale per: designer freelance e agenzie di design alla ricerca di un formattare completo per presentare i propri servizi.

20. Modello di proposta di web design di Proposable

via Proposable

Vuoi che la tua proposta si distingua dalle altre? Il modello di proposta di web design di Proposable può aiutarti.

Il formattare personalizzabile ti consente di modificare le tue proposte per diversi client con pochi clic. Inserisci firme ed elementi di testo per guidare il client attraverso i passaggi successivi. Con voci opzionali, quantità e altro ancora, mantieni un formato curato e di facile comprensione.

Ecco perché ti piacerà

Aggiungi video e contenuti multimediali per rendere la presentazione più accattivante

Organizza prodotti e servizi in un catalogo per una rapida consultazione

Fai una menzione ai membri del team o riassegna la titolarità per una collaborazione efficiente

Ottieni analisi dettagliate per il monitoraggio dell'andamento delle interazioni di ciascun destinatario

🔑 Ideale per: designer freelance, agenzie di design e aziende che desiderano creare proposte uniche e creative

21. Modello di proposta di progettazione grafica di Qwilr

via QWilr

Catturare l'attenzione dei client sarà semplice con il modello di proposta di progettazione grafica di Qwilr.

Incorporando lo storytelling, il modello ti aiuta a creare proposte creative e di grande impatto, su misura per il progetto e le esigenze di design del client. Ti permette di mettere in evidenza i tuoi punti di forza e la tua visione artistica per conquistare i clienti e raggiungere l'esito positivo.

Ecco perché ti piacerà

Includi elementi interattivi per rendere la tua proposta professionale e distinguerti dalla concorrenza

Personalizza la presentazione con le sfide, gli obiettivi, le priorità e la valutazione attuale

Connettiti al tuo CRM per creare presentazioni e preventivi in pochi minuti

Mostra i risultati ottenuti con i client precedenti nel settore del design e invia la CTA finale per accettare la proposta

🔑 Ideale per: designer freelance, agenzie di design e aziende alla ricerca di un formattare professionale e interattivo per presentare i propri servizi.

aumenta l'esito positivo delle tue proposte di progettazione grafica con ClickUp*

Creare proposte accattivanti che conquistino i client può sembrare complicato e complesso, ma con il modello giusto puoi creare proposte che si distinguono dalla massa.

ClickUp, l'app tutto per il lavoro, semplifica la creazione di proposte che riflettono l'identità del tuo marchio e il modo in cui si allinea alle esigenze dei client. Che tu lavori da solo come libero professionista o in un team presso un'agenzia di design, ClickUp ti aiuterà a creare proposte accattivanti, monitorare l'esito positivo dei progetti e gestire il tuo portfolio, tutto in un unico posto.

Evita che proposte incomplete compromettano la conclusione di un affare. Registrati gratis per presentare oggi stesso una proposta chiara, incisiva e impossibile da ignorare con ClickUp! 🚀