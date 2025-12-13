Le 10 migliori alternative e concorrenti di Bluebeam nel 2026

Bluebeam è ampiamente utilizzato dai team di costruzione, architettura e ingegneria per gestire PDF, markup e documentazione. Tuttavia, potrebbe non essere la soluzione giusta per tutti i team: alcuni lo trovano complesso o limitato in flussi di lavoro specifici.

Che tu abbia bisogno di un'interfaccia più semplice, di funzionalità avanzate per la gestione dei documenti, di costi inferiori o di strumenti progettati per la collaborazione remota, ci sono numerose opzioni da prendere in considerazione.

In questo blog esploreremo le migliori alternative e i principali concorrenti di Bluebeam per il settore edile, in modo che tu possa trovare lo strumento più adatto al modo di lavorare del tuo team.

Prima di addentrarci nelle alternative, vediamo perché Bluebeam non è all'altezza.

Limiti di Bluebeam

Sulla base dei feedback e delle recensioni degli utenti, ecco alcune limitazioni comuni di Bluebeam:

Curva di apprendimento ripida: molti utenti trovano Bluebeam difficile da padroneggiare, specialmente quelli che non hanno esperienza precedente nella modifica di PDF o nei software di costruzione. Le sue numerose funzionalità/funzioni possono sembrare eccessive, con il risultato di tempi di apprendimento più lunghi.

Funzioni dei livelli limitate: gli strumenti dei livelli sono basilari e privi di opzioni avanzate come modalità di fusione, sovrapposizioni e controllo dei singoli livelli, rendendo più difficile la gestione delle annotazioni visive.

Problemi di integrazione: gli utenti segnalano problemi durante la connessione di Bluebeam con altre piattaforme: le annotazioni potrebbero non effettuare la sincronizzazione corretta, i file potrebbero non essere restituiti e le connessioni basate su API potrebbero essere inaffidabili.

Problemi di prestazioni con file di grandi dimensioni: i file di progetto di grandi dimensioni spesso causano rallentamenti o arresti anomali. Il software consuma una quantità significativa di CPU e memoria, compromettendo la produttività durante le attività di costruzione critiche.

Limitazioni del cloud hosting: Bluebeam Revu dipende da una connessione Internet stabile. Quando la connettività viene interrotta, la mancanza di avvisi chiari può causare confusione, perdita di lavoro non salvato o interruzione dei flussi di lavoro.

Sebbene Bluebeam offra supporto per la collaborazione sui documenti, la modifica dei PDF e il project management per i progetti di costruzione, questi limiti possono interferire con il processo di costruzione.

10 alternative a Bluebeam in sintesi

Ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Bluebeam:

Nome Ideale per Funzionalità principali *Prezzi ClickUp Gestione completa di progetti e attività per team di costruzione di tutte le dimensioni Gestione delle attività, sequenze, flussi di lavoro, documenti, automazione, IA e agenti IA, monitoraggio del tempo, viste Gantt/Bacheca Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende. Drawboard progetti Revisioni collaborative dei progetti per team AEC di medie dimensioni Annotazioni in tempo reale sui disegni, monitoraggio delle attività/problemi sui disegni, cronologia delle revisioni, accesso ospiti, condivisione dei documenti I piani a pagamento partono da 29 $ al mese per utente. Fieldwire Gestione delle attività e coordinamento dei lavori in cantiere per team di piccole e medie dimensioni Assegnazione delle attività, elenchi di cose da fare, visualizzazione dei piani, monitoraggio dei problemi, reportistica Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 54 $/utente/mese Adobe Acrobat Pro Modifica professionale dei PDF e gestione sicura dei documenti per singoli utenti e grandi team Creazione/modifica di PDF, firme elettroniche, OCR, confronto di documenti, condivisione sicura di documenti I piani a pagamento partono da 19,99 $ al mese. PDF XChange Editor Annotazione e modifica di PDF leggera e ad alte prestazioni per singoli utenti e piccoli team Modifica di PDF, annotazioni, OCR, firme digitali Versione gratis disponibile; licenza utente a partire da 62 $ all'anno. Foxit PDF Editor Modifica PDF conveniente con collaborazione cloud per team di piccole e grandi dimensioni Modifica di PDF, collaborazione, sicurezza, integrazione cloud I piani a pagamento partono da 10,99 $ al mese. Nitro PDF Creazione, conversione e automazione di PDF di livello aziendale per team di piccole e grandi dimensioni Creazione/modifica di PDF, firma elettronica, condivisione sicura, elaborazione in batch I piani a pagamento partono da 17,70 $ al mese per utente. Procore Gestione completa dei progetti di costruzione e delle finanze per imprese edili di medie e grandi dimensioni Project management, budgeting, flussi di lavoro RFI, pianificazione, controllo dei documenti, reportistica Prezzi personalizzati Autodesk Construction Cloud Flussi di lavoro BIM connessi e gestione del ciclo di vita dei progetti per team di grandi dimensioni Collaborazione nella progettazione, controllo dei documenti, flussi di lavoro BIM, analisi Prezzi personalizzati Buildertrend Gestione della costruzione e comunicazione con i clienti per team di costruzione residenziale di piccole e medie dimensioni Pianificazione, offerte, fatture, portale clienti, gestione dei documenti, strumenti finanziari Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a Bluebeam da utilizzare

Trovare la giusta alternativa a Bluebeam non è facile, vista la grande quantità di software per la gestione dei flussi di lavoro nel settore edile disponibili sul mercato. Abbiamo selezionato le migliori opzioni, tenendo conto delle funzionalità principali, dei prezzi, dei limiti e delle opinioni dei team di costruzione che le hanno utilizzate.

1. ClickUp (ideale per la gestione completa di progetti e documenti)

Non perdere mai un'attività o una scadenza con il software di project management per i progetti di costruzione ClickUp.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Mentre Bluebeam si concentra sull'annotazione dei PDF, ClickUp ti consente di archiviare, organizzare e collaborare su tutti i tipi di documenti, inclusi disegni, contratti e richieste di informazioni.

Scrivi e collabora meglio con il tuo team e i tuoi clienti con ClickUp Docs.

Con ClickUp Docs puoi creare documenti dinamici, condividerli con il tuo team e mantenere tutto sotto controllo delle versioni e accessibile da qualsiasi luogo. L'IA integrata, ClickUp Brain, aiuta a prevenire gli errori e ad apportare modifiche rapide ai tuoi documenti.

Gli strumenti di correzione di bozze integrati per immagini, PDF e video ti consentono di aggiungere annotazioni direttamente sui file, assegnare commenti come attività e effettuare il monitoraggio dei feedback fino a quando sono completati: perfetti per rivedere progetti e disegni.

Controlla e annota facilmente il tuo lavoro su ClickUp

Con ClickUp per i team di costruzione, puoi semplificare ogni fase del processo di costruzione, dalla pianificazione iniziale alla gestione in tempo reale e al monitoraggio dei KPI.

Con oltre 15 visualizzazioni ClickUp personalizzabili, tra cui elenchi, bacheche Kanban, Calendari e diagrammi Gantt, il team di costruzione può pianificare e visualizzare ogni fase del tuo progetto.

Vuoi visualizzare l'intera sequenza di costruzione? La vista ClickUp Gantt mostra la durata delle attività, le dipendenze e le attività cardine.

Usa il grafico Gantt di ClickUp per visualizzare facilmente le attività cardine del tuo progetto.

Gli stati personalizzabili, le automazioni e i modelli di ClickUp ti consentono di creare flussi di lavoro su misura per i processi di costruzione, come invii, ordini di modifica, elenchi di controllo e ispezioni. Puoi automatizzare le attività ripetitive e assicurarti che nulla venga trascurato.

Con gli agenti AI di ClickUp AI, puoi delegare i processi di routine, ottenere informazioni immediate e lasciare che l'IA gestisca i follow-up o i promemoria, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta di più.

Assegna automaticamente attività e follow-up in base alle note delle riunioni, ai risultati delle ispezioni o agli ordini di modifica.

Centralizza la gestione dei documenti con la ricerca basata sull'IA e il controllo delle versioni per progetti, permessi e richieste di informazioni.

Utilizza gli assistenti di chat IA per recuperare immediatamente i protocolli di sicurezza, i programmi o i contatti dei fornitori, senza più dover cercare tra le scartoffie.

Consenti un coordinamento perfetto trasformando gli aggiornamenti sul campo e gli elenchi di cose da fare in elementi utilizzabili dai team in loco e in ufficio. Gli agenti ambientali all'interno di ClickUp mantengono il flusso di informazioni nell'area di lavoro, con un intervento manuale minimo.

L'intelligenza artificiale integrata di ClickUp, ClickUp Brain, ti solleva dai compiti ripetitivi scrivendo aggiornamenti di stato, generando riepiloghi di progetto e persino eseguendo automaticamente standup.

Scopri come ClickUp Brain genera istantaneamente un report strutturato sul progetto, riepilogando i risultati raggiunti, gli ostacoli e i passaggi successivi con un solo prompt👇

Sfrutta ClickUp Brain per gestire con facilità i tuoi progetti di costruzione.

Tieni traccia dello stato di avanzamento dei progetti, dell'allocazione delle risorse e delle scadenze con i dashboard e la reportistica personalizzabili di ClickUp. Ottieni informazioni in tempo reale per mantenere i tuoi progetti nei tempi e nei budget previsti.

E se vuoi partire con il piede giusto, i modelli ClickUp Construction Management sono progettati per gestire tutto, dalla pianificazione alle liste di controllo di sicurezza. Basta inserire i tuoi dati e iniziare. Non c'è bisogno di partire da zero.

Ottieni un modello gratis Semplifica l'intero ciclo di vita dei tuoi progetti di costruzione con facilità utilizzando il modello di gestione delle costruzioni ClickUp.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ha un ampio set di funzionalità, che richiede un po' di tempo per imparare a usarlo per i nuovi utenti.

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 dice:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un unico spazio di lavoro unificato. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le visualizzazioni personalizzabili (elenco, bacheca, calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

2. Drawboard Projects (ideale per revisioni collaborative dei progetti)

tramite i progetti di Drawboard

Drawboard Projects è un software collaborativo per la revisione dei progetti, appositamente progettato per i team di architettura, ingegneria e costruzione (AEC) che necessitano di una soluzione veloce e in tempo reale per annotare i progetti e coordinare il lavoro.

A differenza dei software incentrati esclusivamente sulla modifica dei PDF, Drawboard Projects crea un unico spazio di lavoro live in cui i team interni e gli ospiti con accesso limitato possono contemporaneamente annotare gli stessi disegni o documenti.

La piattaforma collega direttamente la comunicazione e l'azione alla documentazione visiva. Consentendo ai team di inserire direttamente nei disegni attività e problemi tracciabili, trasforma le annotazioni passive in elementi di lavoro attivi e assegnabili. Ciò elimina la confusione causata da email multiple o file sparsi.

Le migliori funzionalità dei progetti di Drawboard

Tieni traccia delle attività e dei problemi direttamente sui disegni inserendo degli elementi fissi, assegnando il lavoro e gestendo lo stato da un elenco centrale.

Conserva una cronologia completa delle revisioni e una traccia di controllo, mantenendo le conversazioni e le modifiche collegate al file di disegno corrispondente.

Semplifica la condivisione dei documenti con soggetti esterni invitando ospiti con accesso limitato a visualizzare e annotare i documenti.

Limiti dei progetti di Drawboard

Potrebbero essere necessari componenti aggiuntivi per gli utenti che necessitano di un'integrazione diretta con i modelli BIM, rendendo il coordinamento 3D nativo meno fluido rispetto a piattaforme come Autodesk Construction Cloud.

Prezzi dei progetti di Drawboard

Team: 29 $ al mese per utente (fino a 25 utenti)

Crescita: 39 $ al mese per utente (fino a 150 utenti)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei progetti di Drawboard Projects

G2: recensioni insufficienti

Capterra: Nessuna recensione disponibile

Cosa dicono gli utenti reali di Drawboard Projects per progetti?

Un utente G2 dice:

Adoro la possibilità di interagire direttamente con i colleghi sullo stesso documento in tempo reale e in modo quasi perfetto. Questo tipo di coordinamento non è possibile nemmeno con strumenti come Bluebeam Studio, che è veloce, ma non in tempo reale e utilizzabile per le riunioni mentre si svolgono.

Adoro la possibilità di interagire direttamente con i colleghi sullo stesso documento in tempo reale e in modo quasi perfetto. Questo tipo di coordinamento non è possibile nemmeno con strumenti come Bluebeam Studio, che è veloce, ma non in tempo reale e utilizzabile per le riunioni mentre si svolgono.

3. Fieldwire (ideale per la gestione delle attività e il coordinamento dei lavori in cantiere)

tramite FieldWire

Se sei sul posto di lavoro e hai bisogno che tutto funzioni senza intoppi, Fieldwire è quello che fa per te. È pensato per i team sul campo che vogliono lavorare con precisione, rapidità e meno caos. Puoi facilmente assegnare attività in base alla posizione, impostare scadenze e monitorare lo stato delle attività in tempo reale, in modo che nulla venga tralasciato.

Hai bisogno di visualizzare o annotare progetti? Puoi farlo direttamente dal tuo dispositivo, anche se sei offline. Gestisci elenchi di cose da fare o ispezioni? Anche questo è semplice. Con moduli personalizzati e report intelligenti, Fieldwire ti aiuta a rimanere organizzato ed efficiente ottimizzando il tuo flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fieldwire

Conserva una cronologia completa e ricercabile dei disegni con tutte le annotazioni e gli aggiornamenti conservati per la consegna finale del progetto.

Semplifica il coordinamento in cantiere collegando attività, liste di controllo e ispezioni direttamente alle posizioni del progetto.

Imposta le date di scadenza, assegna livelli di criticità e visualizza le sequenze delle attività per allineare le attività sul campo con i programmi del progetto.

Identifica, assegna, effettua il monitoraggio e verifica gli elementi della lista di controllo dalla scoperta alla completazione direttamente sulle posizioni del piano.

Genera report automatizzati e personalizzati sullo stato di avanzamento del progetto, liste di controllo e liste di completamento per passaggi di consegne senza intoppi.

Limiti di Fieldwire

Gli utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla limitata possibilità di personalizzare moduli e report in base ai requisiti specifici dei progetti , il che può ostacolare la flessibilità dei flussi di lavoro.

Funzionalità avanzate di annotazione/modifica limitate rispetto a Bluebeam, poiché è progettato principalmente per l'esecuzione sul campo piuttosto che per la revisione approfondita dei documenti o il decollo.

Prezzi di Fieldwire

Base: Gratis

Piano Pro: 54 $ al mese per utente

Piano Business: 79 $ al mese per utente

Piano Business Plus: 104 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fieldwire

G2: 4,5/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fieldwire?

Una recensione su G2 recita:

Lo uso principalmente per scattare foto in loco sulla base dei disegni esistenti o delle foto aeree che carico. È molto facile lavorarci quando torno in ufficio e cerco di visualizzare le posizioni nei miei disegni. Mi piace il fatto di poter creare un report di photolog molto facilmente. Non ho bisogno di elaborare molto se uso questa app in modo efficiente nel campo. Mi piace classificarli e aggiungere una categoria a ciascuno dei miei tag, il che rende molto facile la post-elaborazione in ufficio.

Lo uso principalmente per scattare foto in loco sulla base dei disegni esistenti o delle foto aeree che carico. È molto facile lavorarci quando torno in ufficio e cerco di visualizzare le posizioni nei miei disegni. Mi piace il fatto di poter creare un report di photolog molto facilmente. Non ho bisogno di elaborare molto se uso questa app in modo efficiente nel campo. Mi piace classificarli e aggiungere una categoria a ciascuno dei miei tag, il che rende molto facile la post-elaborazione in ufficio.

4. Adobe Acrobat Pro (ideale per la modifica professionale di PDF e la gestione sicura dei documenti)

tramite Adobe Acrobat Pro

Hai bisogno di uno strumento PDF affidabile che lavori sodo quanto te? Adobe Acrobat Pro DC fa al caso tuo. Ti consente di effettuare facilmente modifiche al testo, alle immagini e ai layout direttamente nel PDF senza dover cercare i file originali. È inoltre dotato di strumenti di firma elettronica integrati, che rendono la raccolta delle approvazioni rapida, sicura e senza carta.

Che tu sia in ufficio o in cantiere, le imprese edili possono accedervi tramite il cloud. La compatibilità dei dispositivi rende facile mantenere la connessione e collaborare con il tuo team. È quindi potente, intuitivo e progettato per i professionisti.

Per i team di costruzione, Acrobat Pro aiuta a gestire la documentazione non specifica per i disegni, inclusi contratti, richieste di informazioni (in formato documento), presentazioni, manuali di sicurezza e moduli HR.

Le migliori funzionalità/funzioni di Adobe Acrobat Pro

Tieni traccia delle modifiche nei dati del progetto e conserva una cronologia delle revisioni dei documenti, garantendo trasparenza e responsabilità durante tutto il ciclo di vita del progetto.

Accedi e gestisci i PDF su tutti i dispositivi tramite Adobe Document Cloud, garantendo una collaborazione e una condivisione dei file senza interruzioni.

Annotate con precisione progetti e documenti tecnici utilizzando strumenti personalizzabili per testo, forme e misurazioni.

Raccogli firme elettroniche legalmente vincolanti e monitora lo stato dei documenti in tempo reale utilizzando la funzione integrata Adobe Sign.

Elimina in modo permanente le informazioni sensibili o riservate dai documenti per garantire la sicurezza e la conformità

Limitazioni di Adobe Acrobat Pro

Gestione dei disegni inferiore rispetto a Bluebeam; presenta difficoltà nella navigazione efficiente, nella stratificazione e nel confronto di piani grandi e complessi specifici per i flussi di lavoro AEC.

La potente interfaccia può risultare eccessiva per le attività quotidiane e l'app stessa è più pesante rispetto ad altre opzioni simili più leggere.

Prezzi di Adobe Acrobat Pro

Adobe Acrobat Pro: 19,99 $ al mese

Adobe Acrobat Pro for Teams: 23,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Adobe Acrobat Pro

G2: 4,5/5 (oltre 3.490 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Adobe Acrobat Pro?

Un recensore di G2 scrive:

Adobe è uno strumento straordinario che mi permette di creare documenti da zero, effettuare la modifica di file esistenti e convertire qualsiasi documento in formato PDF. Inoltre, la possibilità di inviare documenti per la firma remota in modo sicuro è una delle funzionalità che apprezzo di più. È sicuramente una soluzione completa e affidabile per gestire tutti i miei documenti in modo efficiente e sicuro. Facilità di implementazione, Servizio clienti, 10/10*

Adobe è uno strumento straordinario che mi permette di creare documenti da zero, effettuare modifiche su file esistenti e convertire qualsiasi documento in formato PDF. Inoltre, la possibilità di inviare documenti per la firma remota in modo sicuro è una delle funzionalità che apprezzo di più. È sicuramente una soluzione completa e affidabile per gestire tutti i miei documenti in modo efficiente e sicuro. Facilità di implementazione, Servizio clienti, 10/10*

Usa Talk to Text per registrare rapidamente gli aggiornamenti del sito, i problemi o gli elenchi di controllo con la voce, anche mentre sei in movimento.

Cerca istantaneamente i dettagli dei progetti, i contratti o i disegni su ClickUp, Google Drive, SharePoint e altro ancora, senza cambiare app.

Crea attività o aggiungi ai segnalibri pagine web importanti direttamente dal tuo browser per un follow-up o per documentazione.

Genera aggiornamenti sui progetti o riassunti delle riunioni utilizzando l'IA, risparmiando tempo sulla creazione manuale della reportistica.

5. PDF XChange Editor (ideale per l'annotazione e la modifica di PDF in modo leggero e ad alte prestazioni)

tramite PDF XChange

PDF XChange Editor è una soluzione PDF veloce e leggera creata per i professionisti dell'edilizia e della progettazione. Ti consente di annotare progetti, evidenziare revisioni e aggiungere misurazioni precise direttamente sui tuoi documenti. Con strumenti per calcolare distanze, aree e perimetri, è perfetto per rapide convalide in loco.

Questo software di collaborazione sui documenti ti consente di collaborare in tempo reale, mantenendo tutti allineati grazie al controllo delle versioni e alla condivisione delle annotazioni. Che tu sia in ufficio o sul campo, PDF-XChange Editor rende i flussi di lavoro PDF più precisi, veloci ed efficienti.

La caratteristica principale che distingue PDF-XChange Editor è il suo modello di prezzo: utilizza una struttura di licenza perpetua, il che significa che un unico pagamento una tantum garantisce una licenza a vita, in netto contrasto con le sottoscrizioni annuali richieste da molti concorrenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di PDF XChange Editor

Aggiungi azioni JavaScript ai documenti per una maggiore interattività e automazione

Converti i PDF in vari formati di file e viceversa e utilizza l'elaborazione in batch per combinare o manipolare più documenti contemporaneamente.

Accedi e salva i documenti direttamente dai servizi cloud come SharePoint, Dropbox, Google Drive e Microsoft Office 365.

Incorpora file audio e video nei PDF per una maggiore interattività

Limiti di PDF XChange Editor

Gli utenti hanno segnalato che la versione gratis aggiunge automaticamente filigrane ai documenti modificati, il che può influire sulla qualità professionale dei risultati.

La collaborazione ha un limite: commenti e annotazioni asincroni.

Prezzi di PDF XChange Editor

Licenze utenti: a partire da 62 $/anno

Pacchetto licenze aziendali: a partire da 10.151 $/anno

Valutazioni e recensioni di PDF XChange Editor editor

G2: 4,6/5 (oltre 140 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 250 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di PDF XChange Editor?

Una recensione su Capterra dice:

È sempre facile leggere e effettuare le modifiche ai file con questo software. Lo uso per file di grandi dimensioni che richiedono la stampa virtuale. Posso affermare che è già il miglior strumento nell’elenco. Lo strumento è facile da usare anche per i principianti. Le annotazioni sono una funzionalità molto utile per me. Trovo PDF-XChange molto appropriato. È anche conveniente dal punto di vista economico.

È sempre facile leggere e effettuare le modifiche ai file con questo software. Lo uso per file di grandi dimensioni che richiedono la stampa virtuale. Posso affermare che è già il miglior strumento nell’elenco. Lo strumento è facile da usare anche per i principianti. Le annotazioni sono una funzionalità molto utile per me. Trovo PDF-XChange molto appropriato. È anche conveniente dal punto di vista economico.

6. Foxit PDF Editor (il migliore per la modifica di PDF a prezzi accessibili con collaborazione cloud)

tramite Foxit

Stanco di strumenti PDF poco pratici che rallentano il tuo lavoro? Foxit PDF Editor semplifica la gestione e la collaborazione sui documenti. Progettato per professionisti impegnati, ti consente di effettuare direttamente le modifiche al testo, alle immagini e ai layout, senza bisogno di recuperare i file originali.

Cosa lo distingue davvero dagli altri? Il suo assistente IA integrato. Puoi riepilogare documenti, migliorare la scrittura, tradurre contenuti in oltre 30 lingue e persino porre domande in inglese semplice per ottenere rapidamente informazioni utili.

Per i team di costruzione, Foxit offre solide funzionalità di annotazione, commento e condivisione della revisione, consentendo ai team di contrassegnare rapidamente piani, proposte e contratti.

Le migliori funzionalità di Foxit PDF Editor editor

Accedi e collabora sui documenti in tempo reale su tutti i dispositivi con 20 GB - 150 GB di spazio di archiviazione cloud.

Automatizza il flusso di lavoro, come la conversione, l'unione o la compressione simultanea di più PDF, aumentando l'efficienza per i progetti di grandi dimensioni.

Converti i documenti scansionati in PDF modificabili e ricercabili utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri.

Utilizza le funzionalità Smart Redact e IA Assistant per rimuovere automaticamente i dati sensibili e riepilogare contratti o relazioni di lunga durata.

Limitazioni di Foxit PDF Editor

Il prezzo è relativamente alto, soprattutto per le piccole imprese o gli utenti individuali, considerando le funzionalità/funzioni offerte.

Non dispone di strumenti specializzati per il calcolo delle quantità come Dynamic Fill di Bluebeam o di calcoli di misurazione avanzati necessari per flussi di lavoro di stima dettagliati.

Prezzi di Foxit PDF Editor

Foxit PDF Editor: 10,99 $ al mese (piano annuale)

Foxit PDF Editor+: 13,99 $ al mese (piano annuale)

Valutazioni e recensioni di Foxit PDF Editor

G2: 4,6/5 (oltre 3.100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Foxit PDF Editor?

Una recensione su G2 recita:

Io uso la versione cloud di Foxit PDF Editor sul mio computer per motivi aziendali e mi sono trovato molto bene. Permette di effettuare modifiche e compilazioni dei PDF senza dover scaricare alcun software. L'interfaccia è intuitiva e tutto funziona alla perfezione. È un'ottima opzione per chiunque abbia bisogno di un editor PDF affidabile e basato sul web per il lavoro.

Io uso la versione cloud di Foxit PDF Editor sul mio computer per scopi aziendali e mi sono trovato molto bene. Permette di effettuare modifiche e compilazioni dei PDF senza dover scaricare alcun software. L'interfaccia è intuitiva e tutto funziona alla perfezione. È un'ottima opzione per chiunque abbia bisogno di un editor PDF affidabile e basato sul web per lavoro.

7. Nitro PDF (ideale per la creazione, la conversione e l'automazione di PDF di livello aziendale)

tramite Nitro PDF

Nitro PDF è una soluzione professionale per la modifica di file PDF e la firma elettronica che consente di modificare testo, immagini e layout al volo. Con l'OCR, anche i documenti scansionati diventano ricercabili e modificabili, consentendo di risparmiare tempo nell'inserimento dei dati.

I team possono esportare con precisione PDF complessi in formati Microsoft Office modificabili (Word, Excel, PowerPoint), il che è prezioso quando i file di progettazione originali non sono disponibili.

Puoi elaborare file in batch, effettuare l’automazione di attività e unire documenti senza alcuno sforzo. Inoltre, grazie agli strumenti eSign integrati, le approvazioni sono a portata di clic. È tutta una questione di velocità, precisione e maggiore produttività, il tutto senza carta.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nitro PDF

Genera istantaneamente file PDF da oltre 300 formati di file, mantenendo la coerenza del layout e della formattazione.

Rimuovi in modo permanente contenuti sensibili come nomi, numeri o informazioni riservate da un documento

Trasforma i documenti scansionati in PDF ricercabili e modificabili riconoscendo il testo e il layout nelle immagini scansionate.

Automatizza la creazione di moduli PDF compilabili e il rilevamento dei campi di firma utilizzando strumenti basati sull'IA.

Centralizza la gestione delle licenze e la distribuzione tramite un'unica piattaforma

Limiti di Nitro PDF

Alcuni utenti trovano l'interfaccia meno intuitiva rispetto ad altri editor PDF, il che comporta una curva di apprendimento più ripida.

Secondo alcuni rapporti degli utenti, le prestazioni possono talvolta rallentare quando si tratta di disegni di costruzione estremamente grandi o complessi.

Prezzi di Nitro PDF

Nitro PDF Classic: 318,60 $/licenza (addebitati una sola volta)

Nitro PDF Standard: 17,70 $ al mese per utente

Nitro PDF Plus: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Nitro PDF

G2: 4,3/5 (oltre 320 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 560 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Nitro PDF?

Un recensore di G2 afferma:

Nel nostro ufficio utilizziamo Nitro Pro per una varietà di scopi. Dalla revisione dei documenti contrattuali e l'ottenimento delle firme, alla marcatura dei fogli dei piani civili, all'approvazione delle fatture e alla creazione di note di riferimento. Impeccabile dall'inizio alla fine per tutti questi scopi.

Nel nostro ufficio utilizziamo Nitro Pro per una varietà di scopi. Dalla revisione dei documenti contrattuali e l'ottenimento delle firme, alla marcatura dei fogli dei progetti civili, all'approvazione delle fatture e alla creazione di note di riferimento. Impeccabile dall'inizio alla fine per tutti questi scopi.

8. Procore (ideale per la gestione completa dei progetti di costruzione e degli aspetti finanziari)

tramite Procore

Procore è una piattaforma completa di gestione delle costruzioni basata su cloud, progettata per unificare tutti gli aspetti di un progetto, dalla fase preliminare alla chiusura.

Riunisce team, flussi di lavoro e dati in un unico posto. Dal monitoraggio del budget in tempo reale e la gestione dei contratti al controllo degli ordini di modifica, ti aiuta a tenere sotto controllo i costi.

I suoi strumenti di qualità e sicurezza ti consentono di standardizzare le ispezioni e ridurre i rischi, mentre la gestione dei documenti garantisce che tutti lavorino con i file più recenti. Con Procore, non solo gestisci i progetti, ma costruisci in modo più intelligente, sicuro e redditizio dall'inizio alla fine.

Mentre Bluebeam eccelle nelle annotazioni sui PDF, Procore centralizza l'intero ciclo di vita della costruzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Procore

Tieni traccia dei costi e dei budget in tempo reale, integrandoli con i sistemi contabili per fornire una visibilità finanziaria aggiornata.

Unifica i dati e i documenti del progetto durante l'intero ciclo di vita della costruzione, dalla gara d'appalto iniziale alla chiusura del progetto.

Gestisci flussi di lavoro complessi, tra cui richieste di informazioni, invii e ordini di modifica, con automazione dell'instradamento e tracciati di audit storici.

Consenti ai team sul campo di registrare i problemi, eseguire ispezioni di sicurezza e acquisire foto dello stato direttamente tramite app mobili affidabili.

Visualizza i dati del progetto in modo geografico, consentendo ai team di effettuare il monitoraggio dei progressi e dei problemi su una mappa interattiva.

Limiti di Procore

Il sistema può generare un numero eccessivo di notifiche email, causando un potenziale sovraccarico di informazioni per gli utenti.

I costi iniziali e ricorrenti elevati possono essere limitanti, rendendolo costoso, soprattutto per i piccoli appaltatori o le aziende con budget limitati.

Prezzi di Procore

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2 : 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Procore?

Una recensione su G2 dice:

Ho completato un corso con le funzionalità dei tool Pro Core nel programma Pro Core Learning e su come usarli. Devo dire che i video sono molto istruttivi, brevi e vanno dritti al punto! Il sistema è facile da usare e ti libererà letteralmente di quell'archivio nel tuo ufficio!

Ho completato un corso sulla funzionalità Pro Core nel programma Pro Core Learning e su come usarli. Devo dire che i video sono molto istruttivi, brevi e vanno dritti al punto! Il sistema è facile da usare e ti libererà letteralmente di quell'archivio nel tuo ufficio!

9. Autodesk Construction Cloud (ideale per flussi di lavoro BIM connessi)

tramite Autodesk Construction Cloud

Mantieni i tuoi progetti di costruzione in linea con gli obiettivi e privi di errori con Autodesk Construction Cloud. Il suo prodotto principale, Autodesk Build, incorpora la precedente tecnologia PlanGrid.

Funge da ambiente dati comune (CDE), integrando tutti gli aspetti del ciclo di vita del progetto di costruzione e creando connessioni tra i team e i dati dalla progettazione alla realizzazione. Collabora sui modelli in tempo reale, riduci gli errori di progettazione ed evita costose rielaborazioni.

Grazie alla gestione dei costi integrata, i project manager possono effettuare il monitoraggio dei budget, gestire i contratti e effettuare la previsione delle spese in tutta sicurezza. Inoltre, il rilevamento delle interferenze aiuta a risolvere i problemi prima che si verifichino in cantiere. È tutto ciò che serve per una costruzione più fluida e intelligente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Autodesk Construction Cloud

Identifica e risolvi tempestivamente i conflitti grazie al rilevamento automatico dei conflitti e ai flussi di lavoro di coordinamento, riducendo le rielaborazioni nel campo e i ritardi.

Semplifica i flussi di lavoro di project management per richieste di informazioni, invii e ordini di modifica con instradamento automatizzato e tracciati di audit storici.

Esegui misurazioni precise in 2D e 3D direttamente da modelli coordinati per produrre stime dei costi e previsioni dei materiali più accurate.

Condividi istantaneamente disegni, richieste di informazioni, documenti, elenchi di cose da fare e rapporti giornalieri tra i team sul campo e quelli in ufficio, migliorando la produttività in loco.

Limiti di Autodesk Construction Cloud

Alcuni recensori hanno fatto menzione del fatto che l'applicazione può essere lenta o presentare ritardi, in particolare quando si gestiscono progetti di grandi dimensioni o si eseguono attività che richiedono molte risorse.

Gli strumenti di markup, sebbene efficaci, sono generalmente meno avanzati per calcoli quantitativi complessi e modifiche di PDF su desktop.

Prezzi di Autodesk Construction Cloud cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Autodesk Construction Cloud cloud

G2: 4,4/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Autodesk Construction Cloud?

Una recensione su G2 recita:

Ciò che mi piace di più è il modo in cui riunisce tutti i soggetti coinvolti nel progetto e le informazioni in un'unica piattaforma centralizzata. Per la realizzazione di impianti di monitoraggio e misurazione, dove il coordinamento è assolutamente fondamentale, avere accesso in tempo reale agli ultimi modelli, disegni, richieste di informazioni e dati sul campo è un vantaggio enorme.

Ciò che mi piace di più è il modo in cui riunisce tutti i soggetti coinvolti nel progetto e le informazioni in un'unica piattaforma centralizzata. Per la realizzazione di impianti di monitoraggio e misurazione, dove il coordinamento è assolutamente fondamentale, avere accesso in tempo reale agli ultimi modelli, disegni, richieste di informazioni e dati sul campo è un vantaggio enorme.

10. Buildertrend (ideale per la gestione dei cantieri e la comunicazione con i clienti)

tramite Buildertrend

Buildertrend è lo strumento ideale per una gestione più efficiente dei lavori edili. Che tu sia un costruttore o un ristrutturatore, ti aiuta a organizzare i tuoi progetti con funzionalità quali pianificazione, monitoraggio del tempo e registri giornalieri.

Funzionalità chiave come il Portale clienti consentono ai proprietari di immobili di effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto, approvare le selezioni e le modifiche agli ordini ed effettuare i pagamenti.

Per il team di costruzione, Buildertrend semplifica i complessi flussi di lavoro finanziari, tra cui offerte, preventivi, costi di lavoro e fatturazione, collegandoli direttamente alle attività sul campo come i registri giornalieri e il monitoraggio del tempo.

Inoltre, i suoi strumenti commerciali ti aiutano a effettuare il monitoraggio dei lead, inviare proposte e gestire campagne di email marketing per rimanere in contatto con i potenziali clienti e aumentare le conversioni. Tutto è basato su cloud e facilmente accessibile, quindi Buildertrend aiuta il tuo team a mantenere la sincronizzazione.

Le migliori funzionalità di Buildertrend

Offri ai subappaltatori un portale dedicato per i programmi di lavoro, gli elenchi delle cose da fare, la condivisione di file e i messaggi.

Accedi alla reportistica finanziaria e operativa in tempo reale per prendere decisioni basate sui dati che ottimizzano la redditività.

Richiedi, ricevi e confronta le offerte di subappaltatori e fornitori all'interno di Buildertrend per un migliore controllo dei prezzi.

Semplifica le operazioni sul campo utilizzando l'app mobile per registri giornalieri, rilevazione degli orari, condivisione di foto e gestione delle liste di controllo.

Limiti di Buildertrend

Alcuni recensori segnalano inefficienze dovute ai processi di inserimento manuale dei dati, in particolare durante la configurazione di nuovi lavori, che possono portare a una potenziale duplicazione dei lavori richiesti.

Il costo elevato della sottoscrizione spesso rende difficile l'utilizzo per i piccoli appaltatori o per quelli con volumi di costruzione annuali inferiori.

Prezzi di Buildertrend

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Buildertrend

G2: 4,2/5 (oltre 150 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buildertrend?

Una recensione su G2 dice:

Adoro il fatto che Buildertrend sia un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda l'edilizia. Offre un ottimo modo per effettuare selezioni, gestire un Calendario e visualizzare tutti i tuoi documenti. Consente anche di effettuare ordini di acquisto e modifiche agli ordini.

Adoro il fatto che Buildertrend sia un punto di riferimento unico per tutto ciò che riguarda l'edilizia. Offre un ottimo modo per effettuare selezioni, gestire un Calendario e visualizzare tutti i tuoi documenti. Consente anche di effettuare ordini di acquisto e modifiche agli ordini.

Gestisci con successo i progetti di costruzione con ClickUp

Sebbene Bluebeam sia un ottimo strumento per la revisione e la collaborazione sui documenti, non è l'unica opzione disponibile, soprattutto se cerchi maggiore flessibilità, comunicazione in tempo reale e project management end-to-end.

Che tu abbia bisogno di una gestione avanzata delle attività, di un controllo dei documenti senza soluzione di continuità o di una collaborazione più rapida tra i membri del team, la giusta alternativa a Bluebeam può migliorare significativamente la gestione del flusso di lavoro nella tua attività di costruzione.

ClickUp offre una potente piattaforma all-in-one progettata per semplificare ogni fase dei tuoi progetti di costruzione, dalla pianificazione e dall'esecuzione alla comunicazione e alla consegna. Con modelli personalizzabili, collaborazione in tempo reale e automazioni integrate, ClickUp si adatta alle esigenze del tuo team e ti aiuta a rispettare tutte le scadenze dei progetti.

Sei pronto a cambiare il modo in cui gestisci i progetti di costruzione? Prova ClickUp gratis oggi stesso e scopri la differenza.