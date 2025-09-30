gli 8 migliori strumenti di IA per la creazione di grafici Gantt per pianificare i progetti più rapidamente (2025)

Hai mai provato a gestire la Sequenza di un progetto con un foglio di calcolo che sembrava un gioco di Tetris andato storto? Sì, ci siamo passati anche noi. È qui che i grafici di Gantt entrano in scena come i supereroi della pianificazione dei progetti, solo che ora sono alimentati dall'IA e, diciamo così, hanno subito una notevole trasformazione. 🦾✨Un buon generatore di diagrammi di Gantt basato sull'IA mappare le dipendenze, regola le tempistiche in tempo reale e offre al tuo team la possibilità di visualizzare una visione chiara di ciò che deve essere fatto, prevedendo in anticipo eventuali ritardi.

In questo post, approfondiremo i migliori strumenti di creazione di grafici Gantt basati sull'IA che ti aiuteranno a pianificare i progetti come un mago del tempo. Che tu stia guidando il lancio di un prodotto, coordinando un team creativo o semplicemente cercando di dare un senso al caos di un progetto, questi strumenti sono qui per trasformare la tua Sequenza da "uh-oh" a "evviva!"

I migliori software di IA per grafici Gantt in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei migliori strumenti grafici di Gantt basati sull'IA e della tabella che offrono.

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Project management all-in-one con pianificazione basata sull'IA Dimensione del team: ideale per singoli individui, startup e grandi aziende Sequenze generate dall'IA, dipendenze delle attività, automazione, vista Carico di lavoro e assistenza AI integrata e contestuale Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende TeamGantt Pianificazione Gantt drag-and-drop con visualizzazioni personalizzate Dimensione del team: ideale per team di marketing e agenzie Visualizzare le mie attività, avvisi sulle attività cardine, gestione del portfolio e condivisione intuitiva per i client Gratis; a partire da 59 $ al mese per manager Gantt. io Grafici Gantt visivamente curati per le presentazioni agli stakeholder Dimensione del team: ideale per consulenti e team incentrati sul design Opzioni di esportazione di grafici Gantt ad alta risoluzione, personalizzazione dei grafici, layout personalizzati e note con suggerimenti Gratis; a partire da 8 $ al mese Instagantt Ottimizzazione della pianificazione e panoramica dei progetti basate sull'intelligenza artificiale Dimensione del team: ideale per team che gestiscono scadenze interfunzionali Suggerimenti sulla Sequenza, aggiornamenti mobili, monitoraggio della linea di base, link pubblici Free; a partire da 12 $ al mese Lucidchart Diagrammi integrati per flussi di lavoro e sistemi di progetto Dimensione del team: ideale per team ibridi che necessitano di immagini diversificate Dati collegati in tempo reale, supporto per diagrammi di flusso + Gantt, formattare IA Free; a partire da 9 $ al mese per utente EdrawMax Creazione di grafici Gantt con modelli predefiniti in tutti i settori Dimensione del team: ideale per team aziendali e settori dell'istruzione Regole di colore delle attività, branding, icone specifiche del settore La sottoscrizione parte da 79 $ all'anno Toggl Piano Piano visivo della sequenza con gestione della capacità Dimensione del team: ideale per agenzie creative e team remoti Avvisi di capacità, lavoro codificato a colori, mappatura delle attività cardine, reportistica sul carico di lavoro Free fino a 5 utenti; a partire da 6 $ al mese per utente Grafico di Gantt IA Generazione completamente automatizzata delle tempistiche di progetto da prompt Dimensione del team: ideale per piccoli team e imprenditori individuali Input in linguaggio naturale, durate basate su ML, modifica in conversazione Crediti gratis; a partire da 3 $ (30 crediti)

Cosa cercare in un software di intelligenza artificiale per grafici Gantt?

Il giusto strumento di creazione di grafici Gantt basato sull'IA dovrebbe alleggerire attivamente il tuo carico di lavoro e mantenere i tuoi piani in movimento.

Ecco cosa cercare. 👀

pianificazione automatizzata: *Adatta le tempistiche in base alle dipendenze, alla durata delle attività e alla larghezza di banda del team

Informazioni predittive: segnala tempestivamente potenziali ritardi e suggerisce adeguamenti realistici

*aggiornamenti in tempo reale: riflette le modifiche nei grafici Gantt in tempo reale man mano che le attività stanno procedendo

Pianificazione intelligente delle risorse: consiglia l'assegnazione ottimale dei membri del team ai vari progetti

Apprendimento del flusso di lavoro: Adatta i suggerimenti al piano specifico del tuo team

Rilevamento dei colli di bottiglia: Evidenzia gli ostacoli al raggiungimento Evidenzia gli ostacoli al raggiungimento delle attività cardine del progetto prima che interferiscano con la consegna

*visualizzare personalizzato: consente di passare facilmente da vista dettagliata a sequenza

Il miglior software IA per grafici Gantt

Se sei pronto a migliorare il tuo piano, questi sono gli strumenti software per i grafici Gantt che meritano il tuo tempo.

Entriamo subito nel vivo. 🛠️

1. ClickUp (ideale per il project management all-in-one con pianificazione intelligente)

Visualizza la tua Sequenza nella vista Gantt di ClickUp Visualizza tutto a colpo d'occhio nella vista Gantt di ClickUp

Gli strumenti Gantt tradizionali aiutano a mappare le tempistiche, ma lasciano a te tutto il lavoro manuale: aggiungere attività, calcolare le durate e monitorare i progressi.

ClickUp cambia tutto questo.

Crea sequenze Gantt più intelligenti con ClickUp Brain

Se stai cercando un layout visivo flessibile per pianificare i progetti e apportare modifiche in tempo reale, la vista Gantt di ClickUp è l'ideale. Puoi mappare la durata delle attività, creare collegamenti utilizzando le dipendenze delle attività di ClickUp e aggiungere le attività cardine di ClickUp per contrassegnare i risultati finali più importanti.

Guarda come utilizzare la vista Gantt in ClickUp:

Tuttavia, ciò che lo distingue dagli altri strumenti Gantt è l'uso dell'IA per colmare le lacune nel piano

Utilizzando ClickUp Brain, puoi descrivere il tuo progetto in testo normale e l'IA genererà un elenco completo di attività con durate stimate, dipendenze consigliate e punti di riferimento suggeriti.

Supponiamo che tu stia coordinando il lancio di una campagna. Il team deve finalizzare i testi e i messaggi, progettare il materiale collaterale, aggiornare i social, lanciare la campagna su tutte le piattaforme e monitorare le metriche in tempo reale, il tutto entro una scadenza ravvicinata. Ad esempio, se le modifiche al testo devono essere apportate prima della progettazione del nuovo materiale collaterale, ClickUp collega automaticamente tali attività. Se il passaggio della campagna social dipende dal completare il dashboard delle metriche, anche quella catena è già mappata.

Questi vengono visualizzati direttamente nella vista Gantt, così non ti ritroverai a guardare delle caselle, ma una Sequenza costruita con logica.

Usa ClickUp Brain per generare un piano di progetto pronto per Gantt

Il piano generato dall'IA diventa la base per la tua Sequenza visiva.

Adatta le tempistiche man mano che il lavoro procede con il monitoraggio del tempo integrato

Monitora il lavoro richiesto in tempo reale utilizzando ClickUp Monitoraggio del tempo del progetto

Una volta che il tuo grafico è in movimento, ClickUp Project Time Tracking ti aiuta a rimanere con i piedi per terra. Se il team responsabile del contenuto registra più tempo del piano per la stesura delle linee guida del marchio, puoi utilizzare questi dati per segnalare i rischi nelle fasi successive e modificare le tempistiche direttamente nella vista AI del diagramma di Gantt.

Automatizza le operazioni successive con ClickUp Automazioni

Imposta regole basate sul completamento delle attività cardine o sugli aggiornamenti delle dipendenze con ClickUp Automazioni

Puoi anche configurare le automazioni ClickUp per mantenere lo slancio.

Esempio, quando viene raggiunto un traguardo come "Approvazione definitiva del progetto", l'assistente di pianificazione IA può aggiornare automaticamente lo stato della fase successiva, avvisare il team di sviluppo e assegnare l'attività successiva in programma. Ciò contribuisce ad eliminare i passaggi manuali e mantiene il flusso del lavoro senza interruzioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio può sembrare complicato, soprattutto per i team che non sono abituati a strumenti altamente personalizzabili

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 dice davvero tutto:

Adoro la personalizzazione della piattaforma: posso passare dalla visualizzazione Lista a quella Bacheca e Gantt a seconda del mio flusso di lavoro. La funzione Chat integrata rende anche la collaborazione in tempo reale estremamente comoda ed è uno dei motivi per cui utilizzo ClickUp quotidianamente. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare tantissimo tempo nelle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice. Il mio team ha imparato a usarlo dopo poche sessioni di formazione. Anche la documentazione di aiuto e la chat live sono state super reattive, assicurandoci di non rimanere mai bloccati a lungo. Una cosa che abbiamo fatto è stata integrare ClickUp con Google Drive in pochi clic, risparmiando tempo ed evitando il passaggio da uno strumento all'altro.

Adoro la personalizzazione della piattaforma: posso passare dalla visualizzazione Lista a quella Bacheca e Gantt a seconda del mio flusso di lavoro. La funzionalità Chat integrata rende anche la collaborazione in tempo reale estremamente comoda ed è uno dei motivi per cui utilizzo ClickUp quotidianamente. Inoltre, le automazioni e gli strumenti di IA mi fanno risparmiare tantissimo tempo sulle attività ripetitive. La configurazione degli spazi di progetto, delle attività e delle automazioni è stata sorprendentemente semplice. Il mio team ha imparato a usarlo dopo poche sessioni di formazione. Anche la documentazione di aiuto e la chat live sono state super reattive, assicurandoci di non rimanere mai bloccati a lungo. Una cosa che abbiamo fatto è stata integrare ClickUp con Google Drive in pochi clic, risparmiando tempo ed evitando il passaggio da uno strumento all'altro.

2. TeamGantt (ideale per un piano semplificato con funzione drag-and-drop)

tramite TeamGantt

TeamGantt trasforma la complessa pianificazione dei progetti in qualcosa che chiunque può gestire. La sua interfaccia drag-and-drop consente agli utenti di creare attività trascinando le date su un calendario, rendendo naturali le modifiche alla Sequenza.

Ciò che lo distingue è la vista Le mie attività, che offre ai membri del team una dashboard personalizzata senza costringerli a navigare in complesse gerarchie di progetto. Lo strumento AI per diagrammi di Gantt raggiunge un equilibrio tra funzionalità di pianificazione e design intuitivo, rendendolo accessibile ai team che necessitano di una pianificazione solida.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Invita client e stakeholder a visualizzare lo stato di avanzamento del progetto senza concedere loro l'accesso in modifica, in modo da mantenere il controllo sulla tempistica del progetto

Imposta avvisi automatici via email per i membri del team quando vengono assegnate attività, si avvicinano le scadenze o vengono raggiunti traguardi importanti del progetto

Crea viste portfolio come alternative ai diagrammi di Gantt per visualizzare più progetti contemporaneamente e avere una prospettiva d'insieme

Genera indicatori di percentuale di completamento che calcolano automaticamente lo stato di avanzamento del progetto in base alle attività completate

Limiti di TeamGantt

Nessuna funzionalità avanzata di gestione delle risorse per progetti complessi

Alcune recensioni sono note per segnalare alcune stranezze dell'interfaccia utente, come la difficoltà nelle operazioni di annullamento, nel ridimensionamento delle colonne o nella navigazione delle annotazioni, che possono essere frustranti

Prezzi di TeamGantt

Free

Pro: 59 $ al mese per manager

Tutto Unlimited: Prezzi personalizzati

Edizione per l'edilizia: Prezzi personalizzati (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamGantt?

Da una recensione su G2:

Mi piace molto il modo in cui TeamGantt favorisce la comunicazione e il coordinamento del team all'interno dell'ambiente del progetto, con funzionalità/funzione come @ tagging, discussioni e condivisione di file [...] Non c'è nulla che non mi piaccia, solo le funzionalità di reportistica potrebbero essere relativamente basilari, mancando di profondità e dettagli

Mi piace molto il modo in cui TeamGantt favorisce la comunicazione e il coordinamento del team all'interno dell'ambiente del progetto, con funzionalità/funzione come @ tagging, discussioni e condivisione di file [...] Non c'è nulla che non mi piaccia, solo le funzionalità di reportistica potrebbero essere relativamente basilari, mancando di profondità e dettagli

📚 Leggi anche: Alternative e concorrenti di TeamGantt

🧠 Suggerimento utile: prima di creare l'elenco delle attività, definisci i punti chiave di consegna, ad esempio "Lancio del sito web", "Revisione finale del client" o "Lancio della versione beta del prodotto". Quindi, procedi a ritroso per mappare le attività da svolgere per raggiungere ciascuno di essi. Nel tuo strumento di creazione di grafici Gantt basato sull'IA, rappresenta le attività cardine come indicatori distintivi (rombi in ClickUp).

3. Gantt. io (ideale per la presentazione visiva)

tramite Gantt.io

A volte è necessario creare un grafico Gantt che abbia l'aspetto professionale che il tuo progetto merita. Gantt. io è specializzato nella creazione di grafici visivamente accattivanti che impressionano gli stakeholder e i client.

Anziché stipare tutte le funzionalità/funzione possibili in un'unica interfaccia, semplifica l'esperienza relativa alla creazione e alla presentazione dei grafici.

La piattaforma offre supporto alla modifica multiutente in tempo reale, il che significa che il tuo team può creare o modificare i grafici insieme e vedere gli aggiornamenti istantaneamente. Inoltre, la sua funzionalità di "viaggio nel tempo" ti consente di scorrere le versioni precedenti e ripristinare o duplicare i grafici, il che è utile per sperimentare.

Le migliori funzionalità/funzione di Gantt.io

Personalizza ogni elemento visivo dei tuoi grafici, inclusi font, colore, linee della griglia e spazio, in modo da renderli personalizzati e in linea con il marchio aziendale

Stampa i grafici su carta di grande formato o esportali come immagini ad alta risoluzione che mantengono una qualità nitida quando vengono proiettate

Aggiungi descrizioni dettagliate delle attività e dei progetti e nota che compaiono nei suggerimenti quando gli utenti passano con il mouse su elementi specifici della Sequenza

Salva diverse varianti di grafici come modelli di gestione delle attività , in modo da poter ricreare rapidamente layout di progetto simili

Limiti di Gantt.io

Nessuna funzionalità integrata di monitoraggio del tempo o di allocazione delle risorse

Può diventare lento quando si ha a che fare con grandi set di dati

Prezzi di Gantt. io

Free

Premium: 8 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Gantt.io

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Henry Gantt, in collaborazione con Frederick Taylor, sviluppò il concetto intorno al 1910 per il monitoraggio della produzione e delle risorse nelle fabbriche, creando essenzialmente il primo pianificatore di lavoro visivo. Questo fu una delle prime istanze del concetto di risultati finali rispetto al tempo.

4. Instagantt (il migliore per l'ottimizzazione della pianificazione basata sull'IA)

tramite Instagantt

Instagantt integra l'intelligenza artificiale direttamente nella pianificazione dei progetti, automatizzando il noioso lavoro di ottimizzazione delle tempistiche. La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per l'automazione dei programmi, l'ottimizzazione delle sequenze e la semplificazione della collaborazione del team per una pianificazione più intelligente e veloce.

Ciò che rende Instagantt unico è la sua capacità di suggerire miglioramenti alla pianificazione in base alle dipendenze delle attività e alla disponibilità delle risorse. L'IA analizza la struttura del tuo progetto e consiglia modifiche che potrebbero prevenire colli di bottiglia o ridurre la durata complessiva del progetto. Si occupa anche delle operazioni più complesse, mantenendo l'interfaccia accessibile agli utenti non esperti di tecnologia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Instagantt

Utilizza le funzionalità/funzione di confronto delle linee di base che mostrano la Sequenza originale insieme al stato attuale, facilitando l'identificazione dei ritardi

Configura modelli ricorrenti di diagrammi di Gantt che si popolano automaticamente con attività e durate standard

Consenti ai membri del team di aggiornare lo stato di avanzamento delle attività e visualizzare le tempistiche dei progetti da qualsiasi luogo con l'app mobile

Crea link di condivisione pubblici che consentono agli stakeholder esterni di visualizzare lo stato di avanzamento del progetto

Limiti di Instagantt

I suggerimenti dell'IA potrebbero non accountare per i vincoli aziendali specifici

Personalizzazione limitata dei parametri di ottimizzazione dell'IA

Prezzi Instagantt

Free

Individuale: 12 $ al mese

Team: 24 $ al mese, include 3 collaboratori (8 $ per ogni collaboratore aggiuntivo)

Valutazioni e recensioni di Instagantt

G2: 4,3/5 (oltre 25 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 445 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Instagantt?

Questa recensione di G2 offre un punto di vista interessante:

Ha un'interfaccia intuitiva che ne facilita l'utilizzo, la connessione e il monitoraggio del mio progetto. Apprezzo anche le sue numerose opzioni che consentono di combinare più progetti e di effettuare la condivisione con il mio client. […] Il link per aprire una nuova attività a volte non funziona, né è possibile aprire l'attività specifica che è stata notificata; inoltre, quando utilizzo il PDF per l'esportazione, il PDF o le immagini non risultano chiari.

Ha un'interfaccia intuitiva che ne facilita l'utilizzo, la connessione e il monitoraggio dei miei progetti. Apprezzo anche le diverse opzioni che consentono di combinare più progetti e condividerli con i miei clienti. […] Il link per aprire una nuova attività a volte non funziona, né è possibile aprire l'attività specifica che è stata notificata; inoltre, quando utilizzo il PDF per l'esportazione, il PDF o le immagini non risultano chiari.

📖 Leggi anche: Le migliori app di IA per elenchi di cose da fare e gestori di attività

🎥 Guarda: ecco un video su come utilizzare i grafici Gantt in ClickUp:

5. Lucidchart (ideale per flussi di lavoro integrati con diagrammi)

tramite Lucidchart

Lucidchart considera i grafici Gantt come parte di un ecosistema di diagrammi più ampio, ideale per i team che necessitano di più strumenti visivi durante la pianificazione del progetto.

I team possono passare senza soluzione di continuità dalla creazione di diagrammi di Gantt, diagrammi di flusso, diagrammi organizzativi e mappe di processo per un flusso di lavoro multi-diagramma. Ad esempio, un team di prodotto può utilizzare un diagramma di flusso per mappare le funzionalità/funzione e visualizzare immediatamente le tempistiche in una vista Gantt, collegando entrambi i diagrammi con dati collegati o oggetti condivisi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Collega i tuoi diagrammi Gantt direttamente a origini dati in tempo reale come Fogli Google, in modo che le informazioni sulla Sequenza vengano aggiornate automaticamente

Utilizza il formattare intelligente per allineare automaticamente le attività, regolare lo spazio e migliorare la gerarchia visiva mentre crei i grafici

Crea presentazioni interattive in cui è possibile cliccare sulle diverse fasi del progetto o ingrandire sezioni specifiche della Sequenza durante le riunioni

Monitora ogni modifica apportata ai tuoi grafici con la cronologia delle versioni e ripristina le versioni precedenti, oppure verifica esattamente chi ha modificato specifici elementi del progetto e quando

Limiti di Lucidchart

Le sue funzionalità/funzione IA per grafici Gantt sono meno specializzate rispetto agli strumenti dedicati alla project management

L'interfaccia di Lucidchart può risultare complessa per gli utenti che desiderano creare semplicemente una sequenza di progetto

Prezzi di Lucidchart

Free

Individuale: 9 $ al mese per utente

Team: 10 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 6.465 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.190 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lucidchart?

Una recensione su G2 lo descrive così:

Ciò che mi piace di più di Lucid Visual Collaboration Suite è la sua capacità di trasformare idee complesse in flussi di lavoro chiari e visivi. L'interfaccia intuitiva drag-and-drop, l'ampia varietà di modelli e le funzionalità di collaborazione in tempo reale lo rendono incredibilmente efficace per il brainstorming, per mappare i processi e per le discussioni sull'architettura tecnica... Uno svantaggio di Lucid Visual Collaboration Suite è che può diventare costoso su larga scala, soprattutto per i team più grandi che necessitano di un accesso completo alle funzionalità/funzione. Inoltre, le prestazioni potrebbero subire un leggero rallentamento con diagrammi molto complessi o ricchi di dettagli, in particolare quando più utenti stanno effettuando la modifica contemporaneamente...

Ciò che mi piace di più di Lucid Visual Collaboration Suite è la sua capacità di trasformare idee complesse in flussi di lavoro chiari e visivi. L'interfaccia intuitiva drag-and-drop, l'ampia varietà di modelli e le funzionalità di collaborazione in tempo reale lo rendono incredibilmente efficace per il brainstorming, per mappare i processi e per le discussioni sull'architettura tecnica... Uno svantaggio di Lucid Visual Collaboration Suite è che può diventare costoso su larga scala, soprattutto per i team più grandi che necessitano di un accesso completo alle funzionalità/funzione. Inoltre, le prestazioni potrebbero subire un leggero rallentamento con diagrammi molto complessi o ricchi di dettagli, in particolare quando più utenti stanno effettuando la modifica contemporaneamente...

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Lucidchart per i diagrammi

6. EdrawMax (ideale per la creazione di grafici con molti modelli)

tramite EdrawMax

EdrawMax è un'app desktop e online per la creazione di diagrammi che offre supporto a oltre 280 tipi di diagrammi, dai diagrammi di flusso e dai grafici Gantt agli schemi elettrici e alle planimetrie, grazie alla semplicità del drag-and-drop.

Vanta una vasta libreria con 1.500 modelli di progetto con diagrammi Gantt integrati e oltre 26.000 simboli vettoriali, oltre a una galleria della community generata dagli utenti, che semplifica la creazione rapida di immagini e mantiene la coerenza tra i team

Le migliori funzionalità/funzioni di EdrawMax

Sfoglia le librerie di simboli specifici del settore contenenti migliaia di icone, forme ed elementi visivi

Cambia automaticamente i colori in base ai livelli di priorità, allo stato di completamento o ai membri del team assegnati con la formattazione condizionale

Progetta modelli master che includano il logo della tua azienda, le combinazioni di colore e le categorie di attività standard per un branding coerente

Limiti di EdrawMax

La versione web può rallentare in caso di carico elevato e l'app desktop occasionalmente si blocca o rallenta dopo un uso prolungato

Il suo sistema di licenze è restrittivo, spesso con un limite di un solo computer, e la reinstallazione o il cambio di dispositivo possono richiedere ulteriori passaggi per l'ottenimento della licenza

Prezzi di EdrawMax

Privati: Sottoscrizione : 79 $ (semestrale) Perpetuo : 245 $ (pagamento unico) Piano perpetuo: 300 $ (pagamento unico)

Sottoscrizione : 79 $ (semestrale)

Perpetuo : pagamento unico di 245 $)

Piano bundle perpetuo: 300 $ (pagamento unico)

Teams e aziende: 119 $ per utente (piano annuale)

Studenti: 68 $ (semestrale)

Docenti: prezzi personalizzati

Sottoscrizione : 79 $ (semestrale)

Perpetuo : pagamento unico di 245 $)

Piano bundle perpetuo: 300 $ (pagamento unico)

Valutazioni e recensioni di EdrawMax

G2: 4,5/5 (oltre 135 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 205 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di EdrawMax?

Secondo una recensione su G2:

EdrawMax è intuitivo da usare. È molto facile iniziare a utilizzare l'app. Mi piacciono molto i modelli predefiniti che possono essere utilizzati per una miriade di cose diverse, dai modelli aziendali e IT & Engineering al Marketing e UI/UX. La flessibilità che l'app offre all'utente è, a mio parere, impareggiabile... Con così tante funzionalità, si potrebbe pensare che offra tutto. Ci sono alcune cose, come le immagini predefinite, che si potrebbe pensare siano prontamente disponibili, ma non lo sono.

EdrawMax è intuitivo da usare. È molto facile iniziare a utilizzare l'app. Mi piacciono molto i modelli predefiniti che possono essere utilizzati per una miriade di cose diverse, dai modelli aziendali e IT & Engineering al Marketing e UI/UX. La flessibilità che l'app offre all'utente è, a mio parere, impareggiabile... Con così tante funzionalità, si potrebbe pensare che offra tutto. Ci sono alcune cose, come le immagini predefinite, che si potrebbe pensare siano prontamente disponibili, ma non lo sono.

🧠 Consiglio utile: prova il metodo 'Mappare i rischi della Sequenza'. Riunisci il tuo team e chiedi: "In quale punto di questa Sequenza di Gantt potremmo fallire?" Contrassegna tali attività con flag o tag personalizzati per monitorarle da vicino. Abbina questo metodo a buffer di contingenza nelle fasi ad alto rischio

7. Toggl Plan (ideale per la gestione delle tempistiche incentrata sulle risorse)

tramite Toggl Plan

Toggl Plan sposta l'attenzione del diagramma di Gantt dalle attività alle persone, ponendo l'accento sull'allocazione delle risorse e sulla gestione della capacità del team. Visualizza ciò che deve essere fatto, chi svolgerà il lavoro e quando sarà disponibile.

I team possono vedere a colpo d'occhio quali membri sono sovraccarichi di lavoro, sottoutilizzati o perfettamente bilanciati tra più progetti. La visualizzazione della Sequenza del software di project management rende evidenti i conflitti di risorse prima che diventino problemi, consentendo adeguamenti proattivi della pianificazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Toggl Plan

Imposta un limite di carico di lavoro per ciascun membro del team in modo da ricevere avvisi automatici se a qualcuno viene assegnato troppo lavoro

Assegna un codice colore alle categorie di progetto per vedere immediatamente il tipo di lavoro su cui si sta concentrando ciascuno

Comprendi quanto tempo ogni persona dedica ai diversi tipi di attività grazie ai report sul carico di lavoro

Limiti di Toggl Plan

La mancanza di supporto per le attività ricorrenti comporta un lavoro manuale ripetitivo

Nessuna cronologia delle versioni, il che rende difficile ripristinare o verificare le modifiche

Prezzi di Toggl Plan

Gratis per un massimo di 5 utenti

Capacità: 6 $ al mese per utente

Starter: 9 $ al mese per utente

Premium: 15 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Toggl Plan

G2: 4,3/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 115 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Toggl Plan?

Leggi cosa dice questa recensione di Capterra:

Toggl Plan ha un'interfaccia davvero pulita, che semplifica l'aggiunta e la gestione dei progetti. I grafici Gantt sono un ottimo modo per gestire le sequenze dei progetti. […] Onestamente, l'unico vero svantaggio di Toggl Plan è che non include la funzione Toggl Track senza acquistare una sottoscrizione separata.

Toggl Plan ha un'interfaccia davvero pulita, che semplifica l'aggiunta e la gestione dei progetti. I grafici Gantt sono un ottimo modo per gestire le sequenze dei progetti. […] Onestamente, l'unico vero svantaggio di Toggl Plan è che non include la funzione Toggl Track senza acquistare una sottoscrizione separata.

🧠 Consiglio utile: Trasforma il tuo grafico di Gantt in uno strumento dinamico, non in una configurazione una tantum. Imposta una revisione ricorrente di 15 minuti per: Riassegna o sblocca le attività in blocco

Aggiungi nuovi elementi che sono emersi

Modifica le sequenze se le cose non vanno come previsto

8. Gantt Chart IA (ideale per la generazione automatizzata di Sequenza)

tramite Gantt grafico IA

Gantt Chart IA utilizza l'apprendimento automatico per generare tempistiche di progetto complete con un input minimo. Gli utenti descrivono gli obiettivi del progetto e i vincoli chiave, quindi osservano come gli algoritmi di IA creano programmi dettagliati, assegnano durate realistiche e stabiliscono dipendenze logiche tra le attività.

La piattaforma apprende da migliaia di progetti di esito positivo per suggerire sequenze realistiche e identificare potenziali rischi. In questo modo, potrai concentrarti sull'esecuzione piuttosto che passare settimane a perfezionare il programma iniziale del tuo team.

Le migliori funzionalità/funzione dell'IA per diagrammi Gantt

Ricevi stime intelligenti della durata che tengono conto della complessità delle attività, delle dimensioni del team e dei dati storici di progetti simili

Ottieni valutazioni proattive dei rischi che identificano potenziali conflitti di pianificazione, colli di bottiglia delle risorse o scadenze irrealistiche, insieme a soluzioni suggerite

Ottimizza i programmi generati dall'IA utilizzando comandi di conversazione in linguaggio naturale

Limiti dei diagrammi Gantt dell'IA

Controllo con limite su parametri e ipotesi specifici dell'algoritmo

È ancora in fase di sviluppo rispetto agli strumenti consolidati presenti sul mercato

Prezzi dell'IA per diagrammi Gantt

Gratis (2 crediti)

30 credito: 3 $ (30 credito)

100 credito: 6 $ (100 credito)

Valutazioni e recensioni dell'IA per diagrammi di Gantt

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: il grafico di Gantt è stato progettato prima dell'avvento dei computer, quindi ogni barra e ogni aggiornamento venivano disegnati a mano. I manager dovevano letteralmente usare righelli e matite per modificare le sequenze prima di ogni cambiamento nella produzione. I colleghi di Gantt chiamavano la sua creazione "grafico a barre" e questa terminologia è rimasta anche dopo l'evoluzione dello strumento.

Gantt Ci credi? ClickUp lo fa al meglio

La selezione di un generatore di grafici Gantt basato sull'IA richiede un sistema in grado di anticipare i cambiamenti, ricalibrarsi in tempo reale e convertire gli input grezzi in un'esecuzione strutturata.

ClickUp è all'avanguardia in questo cambiamento.

La sua IA per diagrammi di Gantt genera pianificazioni strutturate, allinea le dipendenze, regola le sequenze in base ai dati reali sul carico di lavoro e automatizza i passaggi di consegne senza necessità di follow-up manuale.

Ogni modifica viene riportata nel sistema, mantenendo l'esecuzione in linea con la realtà.

