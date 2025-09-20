Modelli gratuiti di roadmap Asana per pianificare progetti e raggiungere traguardi

Stanco dei tuoi nuovi piani di progetto che vanno fuori strada? 😩

Se il tuo team è costantemente alle prese con l'allineamento delle attività, il rispetto delle scadenze o semplicemente con la definizione delle prossime mosse, con una probabilità elevata ti manca un elemento chiave: una roadmap chiara e pronta all'uso.

Ma siamo onesti... crearne uno da zero in Asana può sembrare come reinventare la ruota ogni volta 🔁

E trovare il modello giusto che si adatti effettivamente al tuo flusso di lavoro? Ancora più difficile.

È proprio per questo che abbiamo creato questa guida. È il tuo punto di riferimento unico per i modelli gratis di roadmap Asana che ti aiuteranno a semplificare la pianificazione, raggiungere le attività cardine e mantenere il tuo team sempre motivato. ✅

Cosa sono i modelli di roadmap Asana?

I modelli di roadmap Asana sono strumenti di pianificazione predefiniti che ti aiutano a organizzare e visualizzare le tempistiche, gli obiettivi e le attività cardine dei progetti. Mostrano cosa da fare, quando e da chi. Puoi mappare il lancio delle prossime funzionalità dei prodotti, i piani di marketing, gli aggiornamenti delle funzionalità e tutto ciò che richiede una direzione chiara. 🎯

Questi modelli di solito includono:

Sezioni per obiettivi e risultati di alto livello

Sequenze o viste in stile Gantt per il monitoraggio delle scadenze

Elenchi di attività assegnati ai membri del team

Indicatori di attività cardine per il monitoraggio dello stato lungo il percorso

Rendono il piano più veloce, chiaro e collaborativo.

🧠 Curiosità: l'ormai popolare metodologia T‑Plan per la creazione di roadmap è nata a Cambridge alla fine degli anni '90. Ha reso le roadmap accessibili alle piccole e medie aziende

Cosa rende un modello di roadmap Asana efficace?

Un buon modello di roadmap Asana dovrebbe essere facile da seguire, flessibile e aiutare il tuo team a rimanere allineato dall'inizio alla fine. Ecco alcuni elementi chiave da cercare 👇

sezione dedicata all'impostazione degli obiettivi con connessione all'esecuzione: *ti aiuta a definire i tuoi obiettivi e a suddividerli in attività realizzabili

Visualizzare in stile Sequenza o Gantt per una visione d'insieme chiara: Visualizza l'intero progetto in un unico posto, mostrando le dipendenze delle attività e le fasi chiave

attività cardine per celebrare lo stato: *Aggiunge punti di controllo durante tutto il progetto in modo che i team possano monitorare i risultati e apportare le modifiche necessarie

assegnazione delle attività con titolari chiari: *Assicura che tutti sappiano esattamente di cosa sono responsabili, senza sovrapposizioni o lavori mancanti

aggiornamenti di stato ed etichette di priorità: *ti consentono di monitorare a colpo d'occhio ciò che è urgente, in blocco, terminato e lo stato di ciascuna funzionalità/funzione

Spazio integrato per la collaborazione in team: mantiene la connessione tra discussioni, file e note, in modo che la comunicazione rimanga contestualizzata

campi personalizzati e tag per la personalizzazione: *ti consentono di adattare il modello al tuo flusso di lavoro con etichette come fase, priorità o reparto

Dashboard di monitoraggio dello stato: Fornisce un riepilogo/riassunto visivo dell'andamento del lavoro del tuo team e degli stakeholder interni ed esterni

Ottimizzato per dispositivi mobili e facile da aggiornare ovunque ti trovi: mantiene la tua roadmap accessibile ovunque lavori, dal desktop o dal cellulare

Modelli gratis di roadmap Asana

Asana offre una solida raccolta di modelli gratis di roadmap che ti consentono di risparmiare tempo e aiutano il tuo team a rimanere allineato. Scopriamo i migliori:

1. Modello di roadmap di prodotto

tramite Asana

Il modello di roadmap di prodotto Asana aiuta i team di prodotto a pianificare e visualizzare il lancio delle funzionalità dei prodotti, gli aggiornamenti e gli obiettivi a lungo termine in un'unica vista centralizzata. Collega le attività quotidiane agli obiettivi generali, rendendo più facile mantenere allineati i team interfunzionali e portare avanti i progetti.

Puoi organizzare le iniziative in base alla priorità, impostare scadenze con dipendenze e collegare le attività agli obiettivi di prodotto. Puoi anche personalizzare le visualizzazioni (come Elenco, Bacheca o Sequenza) in base allo stile di lavoro del tuo team.

Funzionalità/funzione principali:

Fissa il piano per il rilascio delle funzionalità/funzione su base mensile o trimestrale, modifica la Sequenza e individua eventuali sovrapposizioni o ritardi

Ordina e filtra il tuo backlog in base alla priorità (alta, media, bassa) e monitora ciò che è in corso, in fase di revisione o completata

Collega le funzionalità/funzione agli obiettivi di prodotto o aziendali all'interno di Asana, in modo che il tuo team possa vedere come il lavoro quotidiano contribuisce alla strategia

✅ Ideale per: Product manager e team interfunzionali che pianificano il rilascio di prodotti, coordinano le attività di sviluppo, progettazione e marketing e monitorano le funzionalità/funzione durante il ciclo di vita del prodotto

2. Modello di roadmap del programma

Il modello di roadmap del programma di Asana è progettato per gestire programmi su larga scala con più progetti in esecuzione in parallelo. Offre ai team uno spazio unificato per allinearsi sugli obiettivi, monitorare i progressi e gestire i risultati in tutti i reparti o le unità aziendali.

Questo modello è ideale quando si monitorano più flussi di lavoro, come OKR trimestrali, iniziative interfunzionali o implementazioni a livello aziendale. È possibile strutturare ogni programma per team o obiettivo, assegnare i titolari e monitorare i progressi utilizzando le attività cardine. Le visualizzazioni Sequenza e Elenco consentono di monitorare i progressi sia da una prospettiva di alto livello che a livello di attività, offrendo alla leadership una panoramica chiara e mantenendo i team in sincronizzazione sul campo.

Funzionalità/funzione chiave:

Utilizza le attività cardine per contrassegnare date importanti come revisioni, lanci o passaggi di consegne interni all'interno del programma

Assegna titolarità chiare, aggiorna lo stato in tempo reale e dai priorità alle attività che richiedono attenzione immediata

Semplifica le revisioni settimanali della leadership o i check-in con gli stakeholder grazie a widget di reportistica personalizzabili

✅ Ideale per: Responsabili di programma, responsabili delle operazioni o capi reparto che gestiscono più progetti nell'ambito di un'unica iniziativa strategica e necessitano sia di chiarezza a livello di team che di supervisione esecutiva

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a utilizzare più di 15 strumenti, mentre quelli con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio toolkit a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare un'unica piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

3. Modello di Sequenza del progetto

tramite Asana

Il modello di Sequenza di progetto ti aiuta a pianificare il piano e a monitorare il tuo progetto dall'inizio alla fine, in modo visivo.

È dotato di una vista cronologica in stile Gantt, che consente di mappare ogni attività, impostare le dipendenze e modificare le tempistiche con la semplicità del drag-and-drop. Il layout è pulito e cronologico, il che aiuta il tuo team a capire cosa deve essere fatto e quando, e come i ritardi potrebbero influire sui passaggi successivi. È possibile assegnare attività, impostare date di scadenza e utilizzare le attività cardine per contrassegnare le fasi chiave del progetto.

Funzionalità/funzione principali:

Imposta relazioni tra le attività "prima questo, poi quello" per evitare ritardi e rendere più fluidi i passaggi di consegne

Raggruppa le attività in fasi chiare come piano, esecuzione e consegna per il monitoraggio di ogni parte del percorso

Evidenzia i punti di controllo critici come revisioni interne, lanci o approvazioni finali direttamente sulla Sequenza

✅ Ideale per: Team che gestiscono progetti dettagliati e con scadenze ravvicinate che richiedono un flusso visivo chiaro, come campagne di marketing, lavoro con i client o cicli di prodotto

💡 Suggerimento professionale: considera la tua roadmap come un "documento vivo", aggiorna frequentemente le Sequenza e le priorità per riflettere i cambiamenti dei mandati esterni e interni.

4. Modello di pianificazione del progetto

tramite Asana

Il modello di piano del progetto di Asana ti offre un modo semplice e strutturato per pianificare le attività, impostare le date di scadenza e mantenere il tuo team responsabile durante tutto il ciclo di vita del progetto. È perfetto per i team che desiderano una chiara suddivisione dei risultati finali senza la complessità o la tecnicità di un diagramma di Gantt.

Il modello suddivide il tuo progetto in fasi programmate come piano, esecuzione e consegna. È anche facile da duplicare per progetti o flussi di lavoro ricorrenti.

Funzionalità/funzione chiave:

Assegna una data di scadenza e un titolare a ciascuna attività, aiutando i team a mantenere la responsabilità ed evitare colli di bottiglia

Scegli la visualizzazione che ti piace, riduci lo zoom con la Sequenza o fai un piano per la tua settimana nella visualizzare Calendario

Aggiungi ulteriori dettagli al tuo programma, come le ore stimate o lo stato di avanzamento attuale, per un monitoraggio più accurato

✅ Ideale per: Project manager che desiderano una struttura chiara e basata sulle scadenze per organizzarsi e portare a termine più progetti in modo efficiente, soprattutto quando le sequenze si ripetono tra client o campagne

⚡ Archivio modelli: Le scadenze ti stanno mettendo alle strette? Prova i modelli di progetto con diagramma di Gantt che trasformano le Sequenza in piani semplici e visivi che mantengono ogni attività e traguardo sulla buona strada

5. Modello di pianificazione strategica

tramite Asana

Il modello di pianificazione strategica ti aiuta a creare una connessione tra gli obiettivi aziendali a lungo termine e l'esecuzione quotidiana. È stato creato per i team tecnici e aziendali che desiderano andare oltre la gestione delle attività e iniziare ad allineare i progetti con risultati più importanti.

Questo modello ti offre lo spazio necessario per definire la tua missione, la tua visione, gli obiettivi chiave e i risultati misurabili. Da lì, puoi suddividerli in iniziative concrete, assegnare i titolari e stabilire le tempistiche. È ideale per il piano trimestrale o annuale, soprattutto quando più reparti devono collaborare per raggiungere obiettivi comuni.

Funzionalità/funzione principali:

Converti gli obiettivi in iniziative e le iniziative in elenchi di attività concrete con titolari e scadenze

Collega ogni attività a un obiettivo e misura i progressi attraverso aggiornamenti di stato, campi personalizzati o dashboard

Assicurati che i diversi team siano consapevoli di come il loro lavoro richiesto contribuisca al quadro generale grazie a viste e Sequenze di condivisione

✅ Ideale per: team dirigenziali, capi reparto o strateghi aziendali che allineano gli obiettivi trimestrali o annuali con l'esecuzione di team interfunzionali

6. Modello per il lancio di un prodotto

tramite Asana

Il modello di lancio del prodotto è lo strumento ideale per pianificare, coordinare e monitorare tutto ciò che riguarda un lancio di successo. Dalla preparazione iniziale all'analisi post-lancio, aiuta i team a rimanere allineati e a monitorare le iniziative relative al prodotto in ogni fase.

Include sezioni per le attività pre-lancio (controllo qualità e revisioni delle parti interessate), i risultati attesi per il giorno del lancio (annunci o interruttori di funzionalità) e le azioni post-lancio (feedback dei clienti e monitoraggio delle prestazioni). I ruoli e le tempistiche sono chiaramente definiti, in modo che i team di marketing, prodotto, assistenza e ingegneria possano lavorare in sincronizzazione. È anche possibile impostare delle dipendenze per prevenire eventuali ostacoli prima che si verifichino.

Funzionalità/funzione principali:

Assegna le attività a diversi team, come QA, marketing, prodotto o supporto, in modo che le responsabilità siano chiare

Visualizza la tua roadmap di lancio con attività drag-and-drop o passa alle bacheche in stile Kanban per il piano degli sprint

Aggiungi revisioni interne, passaggi di approvazione e raccogli feedback direttamente nel tuo flusso di lavoro

✅ Ideale per: Team di prodotto, marketing e del supporto che lanciano nuove funzionalità/funzione o prodotti che richiedono un coordinamento stretto e l'esecuzione da parte di più team

💡 Suggerimento professionale: utilizzando l'integrazione Asana GitHub, puoi effettuare automaticamente la sincronizzazione degli aggiornamenti di stato delle richieste pull GitHub con la tua roadmap di prodotto Asana. Ciò semplifica il monitoraggio dei progressi sulle richieste pull, l'allineamento delle attività con gli obiettivi del progetto e l'ottimizzazione dei flussi di lavoro connessi tra i team tecnici e aziendali.

Limiti del project management di Asana

Sebbene Asana sia ottimo per organizzare le attività e pianificare i progetti, non è privo di difetti. Sulla base delle recensioni degli utenti su piattaforme come G2 e Capterra, ecco alcune limitazioni comuni segnalate dai team:

Il supporto per le attività ricorrenti ha un limite: impostare flussi di lavoro ricorrenti flessibili può essere complicato e limitante per i team dinamici

Restrizione relativa all'assegnatario unico: Ogni attività può avere un solo assegnatario, rendendo più difficile la gestione delle responsabilità in condivisione

La gestione dei modelli è complicata: i modelli devono essere creati e sottoposti a modifica per ogni progetto, senza un modo centralizzato per gestirli

Notifiche e sovraccarico: gli utenti segnalano di essere sovraccarichi di email e notifiche in-app, che causano distrazione e confusione

autorizzazioni dell'area di lavoro e vincoli di sicurezza: *I team più grandi trovano i controlli di accesso di Asana troppo rigidi, in particolare quando è necessaria la compartimentazione dei dati sensibili

Complessità dell'interfaccia per gli utenti esperti: Sebbene inizialmente intuitiva, gli utenti esperti segnalano che l'interfaccia diventa disordinata e meno intuitiva man mano che la complessità aumenta

Modelli alternativi di Asana

Man mano che i team crescono e i progetti diventano più complessi, molti iniziano a sentire i limiti di Asana, che si tratti di modelli rigidi, regole di assegnatario singolo o paywall delle funzionalità/funzione. È qui che entrano in gioco i modelli alternativi di Asana.

ClickUp offre molte opzioni potenti. Essendo il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, la piattaforma (e i suoi modelli) combina le tue attività, documenti, sequenze, obiettivi e dashboard, potenziandoli con un'intelligenza artificiale sensibile al contesto. Con oltre 100 modelli personalizzabili (comprese le roadmap!), ti offre la flessibilità che spesso manca ad Asana, consentendo al tuo team di pianificare in modo più intelligente e scalare più rapidamente.

Ecco i migliori modelli ClickUp che rappresentano una perfetta alternativa ai modelli Asana 👇

1. Modello di roadmap semplice ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora gli aggiornamenti settimanali e i piani di rilascio in un modello di roadmap ClickUp semplice e pulito in stile documento

Il modello di roadmap semplice di ClickUp è uno strumento di pianificazione pulito, in stile documento, che si adatta alle dimensioni del tuo progetto. Integrato in un documento ClickUp, offre sezioni predefinite che ti aiutano a delineare obiettivi, fasi e attività senza bisogno di una configurazione complessa. Puoi collegarlo alle tue attività, ai tuoi obiettivi o alle tue tempistiche e persino condividerlo con il tuo team per una trasparenza totale.

Perché ti piacerà questo modello:

Stabilisci aspettative chiare su tempistiche, progressi, rischi e dipendenze per mantenere tutti allineati

Inserisci immagini, video, link e assegna commenti direttamente all'interno del documento per tenere tutto in un unico posto

Utilizza controlli flessibili per formattare e autorizzazioni per mantenere il contenuto adattabile senza compromettere la sicurezza

Definisci le attività cardine nella tua roadmap per contrassegnare scadenze o risultati critici, quindi crea attività attorno ad esse per mostrare il percorso per completare

✅ Ideale per: Team che desiderano una roadmap in formato documento facilmente personalizzata e con monitoraggio visivo per progetti piccoli o in evoluzione

2. Modello di roadmap trimestrale ClickUp

Ottieni il modello gratis Definisci gli obiettivi trimestrali, effettua il monitoraggio delle iniziative e incorpora visualizzare personalizzate per un contesto migliore con il modello di roadmap trimestrale ClickUp

Il modello di roadmap trimestrale ClickUp aiuta i team a rimanere concentrati sugli obiettivi di priorità in un arco di tempo di 3 mesi. È perfetto per allineare l'esecuzione a breve termine con la strategia a lungo termine, garantendo che le attività, le scadenze e i risultati siano strutturati e facili da monitorare.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la vista Elenco per vedere tutte le attività e i relativi dettagli in un elenco strutturato, oppure la vista Gantt per tracciare le attività su una sequenza e gestire visivamente le dipendenze

Comprendi la capacità del team e bilancia efficacemente i carichi di lavoro con la vista Carico di lavoro

Utilizza i campi personalizzati per impostare priorità, titolarità, categoria di obiettivi e altro ancora per arricchire i dati della tua roadmap

Aggiungi reazioni ai commenti, assegna più titolari, allega attività secondarie annidate e applica etichette di priorità per mantenere chiara la comunicazione e il coordinamento

✅ Ideale per: team di prodotto, strategia e operazioni che lavorano con sprint trimestrali o gestiscono OKR che richiedono un monitoraggio regolare e rapidi cambiamenti di rotta

💡 Lo sapevi? Il concetto di roadmap si è esteso oltre l'hardware nel 2008, quando Apple ha introdotto la roadmap dell'iPhone SDK, aprendo l'ecosistema dell'App Store.

3. Modello di lavagna online per roadmap ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappare visivamente le attività del team e pianificare le fasi del progetto su diversi mesi utilizzando il modello di lavagna online ClickUp Roadmap

Il modello di lavagna online per roadmap ClickUp è ideale per i team che prediligono una pianificazione visiva e collaborativa. Ti offre una tela digitale flessibile per raccogliere idee, mappare le sequenze, assegnare i titolari e organizzare le attività utilizzando note adesive, forme e connettori.

Perché ti piacerà questo modello:

Monitora le fasi come Pianificato, in corso o completato per ogni elemento della roadmap

Aggiungi dati contestuali, come priorità, tipo di funzionalità/funzione o responsabile del team,r a ciascuna attività per una migliore visibilità

Fai brainstorming sulle funzionalità/funzione del prodotto, sulla pianificazione del rilascio o sulle attività cardine in ClickUp Documento

Organizza le attività, raggruppale in base alla Sequenza, assegna loro un codice colore in base alle necessità e collega gli elementi correlati con linee o forme

✅ Ideale per: Product manager, team di sviluppo e designer UX che si affidano alla collaborazione visiva per elaborare il piano, lanciare o iterare i prodotti

Vuoi semplificare visivamente il piano del progetto? Guarda questo breve tutorial su come utilizzare le lavagne online ClickUp per raccogliere idee, assegnare attività e mappare le sequenze.

4. Roadmap aziendale ClickUp con modello di Sequenza

Ottieni il modello gratis Visualizza gli obiettivi aziendali in tutti i reparti e effettua il monitoraggio delle tempistiche per categoria utilizzando il modello ClickUp Business Roadmap con Sequenza

Il modello ClickUp Business Roadmap con Sequenza è stato creato per aiutare i team dirigenziali e strategici a creare una visione chiara e a lungo termine degli obiettivi aziendali e delle iniziative chiave. Con le visualizzazioni Sequenza, Gantt e Elenco incluse, puoi creare flussi di lavoro interattivi e di connessione per visualizzare piani di alto livello, continuando a gestire in modo efficiente l'esecuzione quotidiana.

I campi personalizzati integrati, come elenco a discesa, numeri e formule, ti consentono di acquisire i dati giusti nel formato corretto, mentre le barre di avanzamento e le dipendenze ti aiutano a prevenire eventuali ostacoli. Puoi assegnare attività, definire l'ambito o il lavoro richiesto e il relativo impatto e aggiornare i piani con pochi clic.

Perché ti piacerà questo modello:

Suddividi gli obiettivi in attività cardine o iniziative e registrali come attività di ClickUp tracciabili

Raggruppa le attività per trimestre o obiettivo strategico, in modo da concentrarti facilmente su ciò che conta di più

Utilizza il monitoraggio del tempo integrato, i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche email per gestire l'esecuzione in modo efficace

Mappa le scadenze e le tempistiche nella vista Tutte le iniziative per trimestre e monitora facilmente il flusso delle attività per categoria nella vista Sequenza per categoria di attività

✅ Ideale per: Dirigenti aziendali, fondatori di startup e project managers che desiderano una roadmap strategica e scalabile per gestire iniziative aziendali su più trimestri o anni

5. Modello di roadmap strategica ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora gli obiettivi aziendali a lungo termine, allinea le priorità del team e gestisci lo stato con il modello di roadmap strategica ClickUp

Il modello di roadmap strategica ClickUp è pensato per i team che desiderano mappare le proprie iniziative strategiche e allinearle a un obiettivo aziendale più ampio. Che si tratti di gestire le operazioni, impostare OKR trimestrali o coordinare i vari reparti, questo modello fornisce una struttura chiara e visiva per dare priorità al lavoro ad alto impatto.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza tutte le iniziative strategiche organizzate per reparto nella vista Elenco iniziative e lo stato di avanzamento di ciascuna iniziativa nella vista Bacheca

Visualizza e riprogrammazione dipendenze e modifica le sequenze quando è necessario più tempo, utilizzando la vista Gantt

Monitora un massimo di otto attributi critici per ogni iniziativa (ad esempio, durata, impatto, stato, facilità di implementazione) per prendere decisioni basate sui dati

Utilizza i campi personalizzati per classificare l'impatto, la facilità di implementazione, i progressi previsti e le tempistiche di ciascuna iniziativa per l'assegnazione di punteggi/priorità

✅ Ideale per: Team strategici e responsabili di progetto che desiderano allineare le attività tattiche con obiettivi aziendali più ampi e una visione a lungo termine

6. Modello di roadmap UX ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza gli obiettivi UX nelle sequenze Now, Next e Future con il modello di roadmap UX di ClickUp

A differenza delle roadmap tradizionali che seguono tempistiche rigide, il modello di roadmap UX di ClickUp utilizza il modello "Ora, Prossimo, Futuro", aiutando i team a classificare il lavoro in base all'urgenza piuttosto che a una cronologia rigidamente definita.

Basata sulle lavagne online di ClickUp, questa roadmap visiva include sezioni dedicate agli obiettivi, ai segmenti di utenti target, alle responsabilità del team, ai temi, ai sottotemi e ai livelli di fiducia. Funge da documento dinamico che evolve con il contributo degli stakeholder e il cambiamento delle priorità. I team possono utilizzare questo formato per collaborare, esplorare idee in modo visivo, valutare la fattibilità e adattare la propria roadmap man mano che emergono nuove intuizioni.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza i progressi del prodotto nel tempo, assicurandoti che gli stakeholder possano vedere lo stato attuale e la traiettoria futura

Aggiungi la tua area di interesse principale nella parte superiore della roadmap, clicca sulla forma per digitare il testo e utilizza il pulsante Carica per aggiungere immagini di supporto

Raccogli informazioni, come feedback degli utenti, profili, punti critici, e trasformale in attività concrete con un solo clic, direttamente dalla tela

✅ Ideale per: progettisti UX, team di prodotto e ricercatori che desiderano organizzare visivamente il lavoro di progettazione e allineare gli sforzi relativi all'esperienza utente con la strategia aziendale

💡 Lo sapevi? Il formato della roadmap Now-Next-Later è stato reso popolare da Janna Bastow ed è ora utilizzato dai team Agile in decine di settori, dal SaaS all'hardware. "Ora" rappresenta la settimana o lo sprint corrente, "Prossimo" il mese successivo e "Successivo" i trimestri futuri.

7. Modello di roadmap di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le priorità, il lavoro richiesto e la titolarità del team nelle diverse fasi del progetto utilizzando il modello di roadmap del progetto ClickUp

Il modello di roadmap di progetto ClickUp aiuta i project manager a pianificare, monitorare e gestire in modo efficiente diversi aspetti di un progetto in un unico posto. Con stati delle attività personalizzati, campi personalizzati e aggiornamenti automatici, questo modello di roadmap di progetto è facile da adattare man mano che il tuo progetto evolve.

Perché ti piacerà questo modello:

Delinea le fasi chiave del progetto, le attività cardine e i risultati attesi con elenchi predefiniti per ogni trimestre

Passa a visualizzare la vista Gantt o Calendario per comprendere le dipendenze e le scadenze imminenti

Utilizza la vista Carico di lavoro per assicurarti che nessuno sia sovraccarico e che la larghezza di banda del team sia ben utilizzata

visualizzazione Kanban Board per spostare visivamente le attività da 'da fare' a 'completate' e la visualizzazione Elenco per il monitoraggio di ogni dettaglio a colpo d'occhio Utilizza laper spostare visivamente le attività da 'da fare' a 'completate' e la visualizzazione Elenco per il monitoraggio di ogni dettaglio a colpo d'occhio

✅ Ideale per: Product manager, team di marketing e qualsiasi team che desideri semplificare la comunicazione e il monitoraggio in progetti complessi

⚡ Archivio modelli: Vuoi accelerare i tuoi progetti? I modelli di roadmap del progetto sono ideali per visualizzare le fasi, assegnare le attività e per il monitoraggio delle attività cardine dall'inizio alla fine

8. Modello di lavagna online per roadmap di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano, testa e monitora i risultati finali tra i team e le fasi in una timeline visiva utilizzando il modello di lavagna online per roadmap del progetto ClickUp

Con blocchi visivi di facile comprensione e assegnazioni di attività flessibili, il modello di lavagna online per roadmap del progetto ClickUp è particolarmente utile per progetti con più team o reparti interfunzionali.

Questo modello migliora la visualizzazione della roadmap consentendo ai team di assegnare i titolari, monitorare le dipendenze e modificare le tempistiche in base alle esigenze. Il formato visivo è particolarmente efficace per il project management agile, poiché supporta aggiornamenti e modifiche in tempo reale per aiutare il tuo team di prodotto a rimanere allineato man mano che il progetto avanza.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i progetti in fasi o attività cardine chiari per migliorare la struttura e il monitoraggio

Collabora in tempo reale su una lavagna online, lasciando commenti e reazioni agli elementi chiave

Converti gli elementi emersi dal brainstorming sulla lavagna in attività di ClickUp con date di scadenza, assegnatari, priorità, ecc.

Utilizza i campi personalizzati per contrassegnare le attività in base alla categoria, alla priorità o alla fase e gli stati personalizzati per monitorare i progressi

✅ Ideale per: Team che gestiscono progetti complessi e interdipartimentali che richiedono collaborazione visiva e adeguamenti in tempo reale

9. Modello di roadmap di prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora le idee di prodotto dall'ideazione al lancio con questo modello di roadmap di prodotto ClickUp

Il modello di roadmap di prodotto ClickUp aiuta a semplificare l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, dalla generazione dell'idea iniziale al lancio finale. Questo modello versatile ti consente di visualizzare ogni passaggio del percorso del tuo prodotto, allineando i team e i progetti agli obiettivi strategici.

Includendo campi personalizzati predefiniti per attributi quali impatto, affidabilità e impegno, questo modello gratuito di roadmap di prodotto garantisce che ogni attività sia ben definita e allineata alla strategia complessiva del prodotto.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza visualizzare come Roadmap trimestrale o Processo per vedere visivamente le sequenze, le fasi e il flusso di lavoro

Aggiorna gli stati, modifica le sequenze nelle visualizzazioni Gantt o vista Elenco e monitora i progressi settimanali utilizzando la visualizzazione Monitoraggio dell'esecuzione settimanale

Assegna le priorità alle funzionalità/funzione in base all'impatto sul business o sugli utenti con il Product Master Backlog + Impact Effort Matrix

Comunica gli aggiornamenti internamente o esternamente e mantieni allineati i team e le parti interessate utilizzando il documento Note di rilascio

✅ Ideale per: Product manager, project manager e titolare che necessitano di una piattaforma centralizzata per gestire i cicli di vita dello sviluppo dei prodotti e comunicare lo stato agli stakeholder

10. Modello di roadmap SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano e monitora ogni attività SEO, dagli audit all'implementazione, utilizzando il modello di roadmap SEO di ClickUp

Il modello di roadmap SEO di ClickUp aiuta i marketer e i team SEO a rimanere allineati con i loro obiettivi SEO, semplificando al contempo il processo di monitoraggio delle attività SEO. Fungendo da estensione mirata di una roadmap di marketing più ampia, consente di organizzare e gestire le attività SEO chiave, come la ricerca di parole chiave, la creazione di contenuto, la creazione di link e l'ottimizzazione SEO on-page.

Con campi predefiniti per il monitoraggio delle attività, un diagramma di Gantt integrato per mappare la tua timeline SEO e stati personalizzabili per monitorare i progressi, questo modello fornisce un quadro chiaro e organizzato per la gestione degli obiettivi SEO.

Perché ti piacerà questo modello:

Utilizza la Visualizza roadmap SEO per disporre le attività strategiche su una sequenza temporale o una sequenza

Passa a visualizzare la vista Elenco attività SEO per gestire e dare priorità alle singole azioni

Monitora gli incarichi assegnati ai titolari e i tassi di completamento tramite i campi personalizzati

Monitora lo stato attraverso i dashboard di ClickUp e modifica la tua strategia in base ai dati

Ecco come puoi impostare una dashboard personalizzata in ClickUp:

✅ Ideale per: esperti di marketing digitale, specialisti SEO e aziende di e-commerce che puntano ad aumentare il traffico organico e a raggiungere gli obiettivi SEO, utilizzando le informazioni raccolte per misurare il successo

💡 Suggerimento professionale: Lascia che ClickUp Brain elimini le congetture dalla pianificazione SEO. Crea schemi, suggerisce parole chiave, genera titoli di blog e meta descrizioni ottimizzati per la SEO e identifica le lacune nella tua strategia SEO. Usa ClickUp Brain per fare brainstorming sulla strategia del contenuto, i cluster di parole chiave, le idee per i post e persino per redigere bozze complete ClickUp Brain può anche analizzare la tua roadmap ed evidenziare le iniziative ad alto impatto, i risultati immediati e i colli di bottiglia, in modo che tu possa concentrarti su ciò che realmente fa la differenza nella tua strategia SEO.

11. Modello di documento per roadmap visiva ClickUp

Ottieni il modello gratis Descrivi i dettagli del progetto, assegna i ruoli del team e documenta chiaramente la Sequenza con il modello di documento ClickUp Visual Roadmap

Il modello di documento ClickUp Visual Roadmap è uno strumento potente per centralizzare e documentare obiettivi specifici di campagne e progetti, con l'impostazione di attività cardine chiare. Con campi dedicati ai profili del team, ai riepiloghi dei progetti e agli obiettivi, questo modello semplifica il coordinamento delle attività, il monitoraggio dello stato e la comunicazione delle aspettative al tuo team.

La versatilità del modello si estende a funzionalità/funzioni quali traguardi contrassegnati da codici colore e monitoraggio trimestrale della roadmap. Inoltre, puoi valutare rapidamente lo stato di ciascun reparto assegnando colori univoci agli obiettivi di ogni team e monitorando i risultati in tempo reale.

Perché ti piacerà questo modello:

Elenca gli obiettivi principali del tuo progetto in ClickUp Documento per fornire una direzione e uno scopo chiari fin dall'inizio

Aggiungi le tue attività o i tuoi eventi nella sequenza in cui si svolgeranno e crea un layout visivo per aiutare tutti a comprendere il flusso del progetto a colpo d'occhio

Evidenzia i punti chiave del progetto come lanci, revisioni o decisioni importanti e trasforma queste voci della roadmap in attività

✅ Ideale per: Project manager, responsabili di campagne e team di marketing che desiderano centralizzare gli obiettivi dei progetti e monitorarne efficacemente i progressi

12. Modello di roadmap NFT ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano NFT, monitoraggio delle attività di community building e mappare ogni attività cardine del progetto con il modello di roadmap NFT di ClickUp

Il modello di roadmap NFT di ClickUp è il framework ideale per strutturare e visualizzare la strategia del tuo progetto NFT. Ti aiuta a delineare la tua visione a lungo termine, assegnare obiettivi chiari e allineare i team interfunzionali. Con sezioni integrate per definire le priorità e suddividere il progetto in fasi facilmente gestibili, garantisce che tutti siano sulla stessa pagina: creativi, sviluppatori, esperti di marketing e stakeholder chiave.

Puoi dividere la tua roadmap in cinque fasi strutturate, dal lancio della collezione e dalla creazione della community all'esplorazione di esperienze virtuali nel metaverso e al piano per le versioni di nuova generazione.

Perché ti piacerà questo modello:

Identifica le fasi chiave del progetto e utilizza la visualizza Elenco attività per fasi per strutturare le attività di conseguenza

Aggiungi chiarezza utilizzando i campi personalizzati per attributi come Team NFT (gruppo responsabile) e Fase (ad es. piano, implementazione)

Ottieni una chiara panoramica della pianificazione con la visualizzare Cronologia del progetto e passa alla visualizzare Roadmap Gantt NFT per il monitoraggio delle dipendenze

Imposta revisioni ricorrenti con le attività ricorrenti di ClickUp per aggiornare le tempistiche e adeguare le strategie man mano che il tuo progetto evolve

✅ Ideale per: autori di NFT, team Web3, community manager e marketer che hanno in piano iniziative NFT in più fasi o strategie di coinvolgimento nel metaverso

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software per la gestione dei prodotti

13. Modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza tutte le fasi di sviluppo del prodotto utilizzando il modello di lavagna online per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp

Il modello di lavagna per la roadmap di sviluppo del prodotto ClickUp è uno strumento visivo creato per gestire ogni fase dello sviluppo del prodotto, dall'ideazione al lancio. Combina un monitoraggio flessibile delle attività con una lavagna interattiva, consentendoti di suddividere il processo in fasi chiare e attuabili. Inizia inserendo le attività nella Visualizzazione elenco, quindi passa alla Visualizzazione lavagna per mappare le tempistiche, le dipendenze e i titolari utilizzando note adesive e connettori.

Perché ti piacerà questo modello:

Trascina e rilascia le attività, raggruppale e organizzale in base alla fase o alla Sequenza

Utilizza funzionalità/funzioni come commenti, reazioni e attività secondarie per discutere, assegnare o suddividere le attività

Aggiungi etichette di priorità e indicatori di stato con codici colore per migliorare la visualizzazione delle attività

✅ Ideale per: Product manager, team di sviluppo e designer UX che desiderano uno spazio collaborativo per pianificare, visualizzare e gestire ogni passaggio del processo di sviluppo del prodotto

14. Modello di roadmap tecnologica ClickUp

Ottieni il modello gratis Assegna le priorità al lavoro, effettua il monitoraggio dei costi e classifica i progetti tecnologici in base all'impatto e al lavoro richiesto utilizzando il modello di roadmap tecnologica ClickUp

Il modello di roadmap tecnologica ClickUp aiuta i team IT e di sviluppo a organizzare e supervisionare ogni fase delle iniziative tecnologiche. Dalla pianificazione strategica all'allocazione delle risorse e all'implementazione finale, questo modello fornisce un formato strutturato e visivo per la gestione di progetti tecnologici complessi. Il suo design drag-and-drop supporta la pianificazione trimestrale della roadmap, le matrici di impatto-lavoro richiesto e il monitoraggio delle attività con codifica a colori per individuare le priorità e i colli di bottiglia.

Perché ti piacerà questo modello:

Gestisci e monitora le attività e le responsabilità attive nella visualizza pannello del progetto

Utilizza le automazioni ClickUp basate su trigger per inviare promemoria/notifiche, modificare le tempistiche, pubblicare aggiornamenti, creare automaticamente attività/liste di controllo e altro ancora

Fornisci una panoramica personalizzata alla leadership con la Roadmap per visualizzare i manager e passa alla Visualizzazione dei project manager per un monitoraggio più mirato a livello esecutivo

✅ Ideale per: strateghi IT, project manager e responsabili tecnici che desiderano semplificare il monitoraggio delle iniziative, la pianificazione delle risorse e l'esecuzione trimestrale

15. Modello di roadmap IT ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano gli aggiornamenti dell'infrastruttura, mappa le dipendenze e programma le iniziative IT con il modello di roadmap IT di ClickUp

Il modello di roadmap IT di ClickUp ti aiuta ad allineare tutte le iniziative IT a lungo termine con gli obiettivi più ampi della tua organizzazione. Progettato per la pianificazione pluriennale, questo modello aiuta a dare priorità ai principali progetti IT come gli aggiornamenti ERP, la migrazione al cloud e i miglioramenti della sicurezza informatica. Consente ai team di stabilire la direzione strategica, pianificare il budget in modo efficace e migliorare il coordinamento tra i reparti.

Con diverse opzioni di visualizzazione, offre chiarezza ed efficienza in ogni fase. Puoi monitorare i carichi di lavoro attraverso la Visualizzazione larghezza di banda del team, tenere traccia delle attività con i diagrammi di Gantt e raggruppare le attività per fasi nella Visualizzazione bacheca.

Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i progetti in base allo Stato (In linea, Fuori linea o A rischio) e aggiungi etichette di colore per attributi quali categoria, impatto, lavoro richiesto e team assegnato nella scheda Lobby del progetto

Visualizza le attività del progetto, le attività secondarie e la durata di ciascuna nella scheda Itinerario del progetto , dove puoi anche ordinare le attività in base a priorità, data di scadenza, durata stimata, ecc.

Passa alla vista Pianificazione del progetto per visualizzare tutte le attività, codificate per colore e raggruppate per categoria, su una linea temporale che consente una migliore visualizzazione dello stato.

✅ Ideale per: reparti IT, project management e pianificatori strategici alla ricerca di una roadmap strutturata e a lungo termine per gestire in modo efficiente operazioni IT complesse

16. Modello di roadmap per team agile ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia dello stato degli sprint, assegna priorità alle attività in base all'impatto e allinea gli obiettivi strategici con il modello di roadmap per team agile di ClickUp

Il modello di roadmap per team Agile di ClickUp è stato creato per aiutare i team Agile a rimanere flessibili, trasparenti e allineati sugli obiettivi degli sprint e sulle priorità in evoluzione. Grazie alle sequenze visive in tempo reale, i team possono monitorare i progressi, adeguare i piani e comunicare chiaramente la strategia, soprattutto man mano che le informazioni sul mercato dei prodotti evolvono. Questo modello consente di suddividere lo sviluppo in sprint gestibili e di aggiornare i progressi sulla base del feedback in tempo reale dal backlog del prodotto.

È dotato di varie visualizzazioni come Piano di prodotto, Bacheca sprint e Roadmap di prodotto agile Gantt, in modo da poter gestire gli sprint e monitorare visivamente le attività secondarie.

Perché ti piacerà questo modello:

Aggiungi contesto alle attività con campi personalizzati come impatto, obiettivo strategico, importanza strategica, durata (giorni), lavoro richiesto stimato e altro ancora

Utilizza una visualizzazione backlog abbinata a una matrice Impatto vs. Lavoro richiesto per organizzare le idee e le richieste in arrivo prima di trasferirle nella roadmap

Elabora strategie di roadmap agile o obiettivi sprint in ClickUp Doc, collabora in tempo reale e archivia note di lancio o retrospettive

✅ Ideale per: Scrum master, product manager Agile e team SaaS che hanno un piano per sprint, si adattano ai cambiamenti del mercato e lanciano frequenti aggiornamenti delle funzionalità/funzione

17. Modello di roadmap con visualizzare Kanban di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora lo stato della roadmap in tutte le fasi con una bacheca visiva drag-and-drop utilizzando il modello di roadmap ClickUp Kanban View

Il modello di roadmap ClickUp Kanban View aiuta i team ad adattarsi rapidamente alle priorità in evoluzione, mantenendo la visibilità sul lavoro in corso. Puoi creare schede per attività cardine specifiche, aggiornare gli assegnatari e classificare le priorità con stati e campi personalizzati, rendendo l'intero flusso di lavoro di sviluppo o marketing intuitivo e tracciabile.

*la visualizzazione della Sequenza aiuta a monitorare le scadenze, mentre i diagrammi Gantt e l'integrazione della roadmap offrono una prospettiva d'insieme per la pianificazione strategica. Questa doppia visibilità garantisce la responsabilità, allinea i contributi del team agli obiettivi a lungo termine e riduce al minimo il rischio di deviazioni dal progetto.

Perché ti piacerà questo modello:

Visualizza la tua roadmap insieme ad attività, tempistiche, assegnatari, progressi e stati su una bacheca Kanban drag-and-drop

Utilizza la Visualizza Backlog per un elenco completo delle attività in sospeso e la Visualizza Priorità per concentrarti su ciò che è più urgente

Aggiungi Dipendenze delle attività per gestire e visualizzare in modo efficace il lavoro sequenziale

✅ Ideale per: Team di sviluppo prodotti e marketing che gestiscono obiettivi a lungo termine con scadenze in evoluzione e necessità di una gestione delle attività flessibile e visiva

Piano roadmap migliori e lavora in modo più intelligente con ClickUp

I modelli di roadmap Asana sono ottimi per iniziare, grazie alle loro funzionalità e app integrate. Ma se stai cercando altri modi per personalizzare le visualizzazioni, per creare connessioni tra le attività tra i team, o per automatizzare i passaggi di routine, ClickUp potrebbe essere più adatto alle tue esigenze.

ClickUp offre modelli che funzionano alla perfezione fin da subito, ma ti danno anche la libertà di creare flussi di lavoro a modo tuo. Hai a disposizione diagrammi di Gantt, bacheche Kanban, pianificazione degli sprint, documenti, Sequenza: tutto ciò che meglio si adatta al tuo team.

Inoltre, le funzionalità/funzione di IA e automazione di ClickUp ti aiutano a rispettare le scadenze senza dover microgestire ogni passaggio.

Iscriviti su ClickUp gratis e crea una roadmap che cresce insieme a te.