10 modelli gratuiti di piani d'azione

Sia che stiate perseguendo un obiettivo professionale se si tratta di sviluppare un prodotto o di costruire una casa, si inizia sempre con un piano dettagliato per guidare i passi successivi.

Un potente software di gestione dei progetti è la chiave per creare e supervisionare piani d'azione completi. La scelta del giusto modello di piano d'azione per il vostro software è la chiave per risparmiare tempo in questo processo passo dopo passo, assicurandovi di coprire tutte le basi! 🔑

Anche i progetti e gli obiettivi più semplici richiedono piani d'azione organizzati e i modelli di piano d'azione forniscono la struttura perfetta per aiutarvi a trasformare questi piani in realtà! Ci sono moltissimi modelli a disposizione, ma ognuno di essi ha caratteristiche e valori diversi a seconda delle dimensioni del team, del progetto o dell'obiettivo.

Invece di spulciare pagine e pagine di risultati di ricerca, cominciate da qui, con 10 dei migliori modelli di piani d'azione per ClickUp excel e Word. È possibile accedere a ciascun modello direttamente da questo blog, e vi ho già detto che sono tutti completamente gratuiti?

Che cos'è un modello di piano d'azione?

Il vostro piano d'azione è un modello lista di controllo degli elementi che devono essere eseguiti per completare un progetto o raggiungere un obiettivo. Potete creare un piano d'azione praticamente per qualsiasi cosa - e probabilmente l'avete già fatto!

Pensate al vostro piano d'azione come a un elenco completo di tutte le attività incluse in un flusso di lavoro o delle fasi di un processo. Ma ciò che rende il piano d'azione diverso da un semplice elenco di cose da fare è la quantità di organizzazione, informazioni e dettagli coinvolti.

Il piano giustifica il "chi, cosa, dove" e il "quando" del progetto e mostra come ogni attività correlata sia collegata a queste idee. Questo aiuta i project manager a snellire i flussi di lavoro e a garantire che ogni compito azione è assolutamente necessario.

Guardate il vostro piano d'azione prendere vita in ClickUp con forme, attività complete e media da trascinare e rilasciare sulla Whiteboard

I modelli di piano d'azione eliminano il "set up" dalla definizione della roadmap. Il modello può assumere la forma di un diagramma di flusso, di un elenco, di un documento o di una tabella precostituiti, in cui è possibile inserire le informazioni del progetto nelle aree appropriate per guidare le fasi successive del processo.

Si tratta di risorse eccellenti da avere a portata di mano per dare corpo a idee nuove, durante le valutazioni delle prestazioni dei dipendenti quando si pianifica la crescita professionale e molto altro ancora. Inoltre, i modelli di piano d'azione possono essere personalizzati per casi d'uso più specifici e sono progettati per aiutarvi a pensare in modo più proattivo e strategico a costruire processi .

10 Modelli di piano d'azione gratuiti

Ora che avete messo a punto gli elementi essenziali, è il momento di mettere in moto la vostra ricerca! Per fortuna, la gestione dei progetti è il nostro forte. 🤓

Abbiamo fatto il nostro lavoro per proporvi 10 dei migliori modelli di piani d'azione per progetti per ClickUp, Excel, Word e altro ancora. E la parte migliore? Potete scaricarli direttamente da questo blog senza spendere un centesimo. 💰

1. Modello di piano d'azione ClickUp

Modello di piano d'azione ClickUp

Dedicare del tempo alla creazione di un piano con passi concreti può fornire una struttura preziosa per progetti da semplici a complessi!

Il Modello di piano d'azione ClickUp consente di rivedere i piani d'azione quotidianamente, settimanalmente, mensilmente e trimestralmente su una lavagna. Questo processo semplificherà la definizione degli obiettivi, fornendo un modo semplice per strutturare gli elementi di azione, determinare le scadenze e le risorse e monitorare i progressi verso gli obiettivi.

Se è la prima volta che utilizzare una lavagna digitale non c'è da preoccuparsi! La guida introduttiva all'interno di questo modello vi spiegherà come configurare la vostra tela. 🎨 Scarica questo modello

2. Modello di piano di azione correttiva ClickUp

Modello di piano d'azione correttivo ClickUp

Un Piano di Azione Correttiva (CAP) è un piano d'azione strutturato che delinea i passi necessari per affrontare i problemi e migliorare le prestazioni di un ruolo, di un processo o di un sistema.

Con il Modello di piano di azione correttiva ClickUp è facile consolidare i dati e le idee in modo che tutto sia in un unico posto. Gli elementi principali di un PAC in questo modello di piano d'azione per progetti Whiteboard sono organizzati in modo da ridurre il tempo necessario dall'identificazione di un errore all'implementazione di una soluzione:

Aree di miglioramento : Identificare i settori delle operazioni aziendali o delle prestazioni del team che necessitano di modifiche e attenzione

: Identificare i settori delle operazioni aziendali o delle prestazioni del team che necessitano di modifiche e attenzione Problemi e cause principali : Definire le sfide, gli ostacoli e le informazioni di supporto per analizzare e sviluppare una soluzione

: Definire le sfide, gli ostacoli e le informazioni di supporto per analizzare e sviluppare una soluzione Soluzioni possibili : Considerare tutti i fattori coinvolti nel piano correttivo ed elencare tutte le possibili soluzioni per apportare un miglioramento

: Considerare tutti i fattori coinvolti nel piano correttivo ed elencare tutte le possibili soluzioni per apportare un miglioramento Misura del successo : Definire un successo misurabile attraverso indicatori di prestazione chiave o metriche applicabili e utili al team e alle operazioni complessive

: Definire un successo misurabile attraverso indicatori di prestazione chiave o metriche applicabili e utili al team e alle operazioni complessive Proprietari dei compiti : Assegnare a ciascun compito membri specifici del team

: Assegnare a ciascun compito membri specifici del team Timeline: Allocare tempo sufficiente perpreparare le transizioni e per migliorare la situazione man mano che si procede con questo modello Scarica questo modello ### 3. Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è un documento ricco di esempi per aumentare la soddisfazione e il coinvolgimento dei dipendenti. Offre istruzioni passo-passo per ottenere il massimo dal vostro modello per misurare i progressi su obiettivi comuni Obiettivi HR :

Strategia aziendale

Strategia delle persone

Priorità strategiche

Piani di comunicazione

E questo è solo l'inizio! È possibile assegnare compiti direttamente nel documento o collegare il modello di piano d'azione dei dipendenti ai compiti e condividerlo con gli stakeholder. In questo modo si riduce il numero di canali di feedback e il tempo necessario per approvare un piano o assegnare compiti ai membri del team.

Suggerimento: Utilizzate le sottopagine per aggiungere programmi di formazione, sistemi di ricompensa e altre attività correlate per tenere tutto il lavoro in un unico posto! Scarica questo modello

4. Modello di piano d'azione per la sicurezza informatica ClickUp

Modello di piano d'azione per la sicurezza informatica ClickUp

A Piano d'azione per la sicurezza informatica è un quadro scritto che delinea le fasi e le risorse necessarie per migliorare la sicurezza. TechTarget definisce la postura di sicurezza come "la forza complessiva della sicurezza informatica di un'organizzazione e la sua capacità di prevedere, prevenire e rispondere alle minacce informatiche in continua evoluzione"

Un piano d'azione completo per la cybersecurity inizia con un valutazione dell'attuale posizione di sicurezza di un'organizzazione -analizzando le politiche, le procedure, i sistemi e le infrastrutture esistenti per identificare eventuali lacune o aree di vulnerabilità.

Sulla base di questa valutazione, si possono intraprendere azioni per migliorare gli aspetti tecnici e non tecnici della sicurezza, come l'implementazione di nuove tecnologie, processi e pratiche. ⚙️

Il Modello di piano d'azione per la cybersicurezza di ClickUp è un documento splendidamente progettato per qualsiasi team di sicurezza, da personalizzare rapidamente per ottenere l'impatto e la comprensione del pubblico. Durante il processo del piano d'azione, è possibile collaborare con il team in tempo reale o asincrono!

Utilizzate questo modello gratuito per proteggere facilmente il vostro Documenti ClickUp con i controlli Privacy e Modifica per evitare modifiche indesiderate al contenuto delle pagine. Scarica questo modello

5. Modello di piano d'azione SMART di ClickUp

Modello di piano d'azione SMART ClickUp

Il Modello di piano d'azione SMART di ClickUp aiuta i project manager a suddividere le attività complesse in fasi più gestibili, tenendo conto delle barriere di tempo, risorse e competenze.

L'acronimo SMART sta per Specifico, Misurabile, Raggiungibile, Rilevante e Tempestivo. Questo modello organizza ogni Obiettivo SMART categoria, fornendo al contempo utili suggerimenti per il successo! Dopo aver compilato ogni categoria, evidenziate il testo per creare compiti attuabili e assegnare una data di completamento.

Da qui, è possibile navigare tra i documenti e i compiti senza dover aprire altre schede del browser.

Avete bisogno di modificare o prendere appunti sul vostro piano d'azione? In questo modello c'è una sezione apposta per questo: la sezione Follow Through. Annotate la data di revisione, i risultati principali, le aree di miglioramento e il supporto necessario per tenere traccia di tutto il vostro lavoro! Scarica questo modello

6. Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp

Il Modello di piano d'azione giornaliero ClickUp è un degno rivale del vostro agognato elenco di cose da fare sul vostro blocco note aziendale.

Un piano d'azione giornaliero è un progetto modello per organizzare e dare priorità ai compiti durante la giornata. Ci aiuta a rimanere concentrati e produttivi e a gestire meglio il nostro tempo. Il processo prevede la creazione di un elenco di compiti da portare a termine ogni giorno, l'assegnazione di un periodo di tempo per ogni compito e, soprattutto, l'impegno a completarlo entro tale periodo. ⏳

I singoli o i gruppi di lavoro trarranno beneficio dal suo layout organizzato e dalla visione collegata degli obiettivi organizzativi. Per iniziare, aprite la Guida introduttiva all'interno del modello di piano d'azione del progetto per farlo vostro e usarlo ogni giorno!

**Scopri di più

**Modelli di liste di cose da fare _

! Scarica questo modello

7. Modello di lavagna con matrice di priorità delle azioni ClickUp

Modello di lavagna con matrice di priorità delle azioni ClickUp

La matrice di priorità delle azioni è uno strumento di visualizzazione che aiuta a valutare e classificare i compiti in base all'impegno richiesto e all'importanza del completamento del compito per il raggiungimento dell'obiettivo generale.

La matrice di priorità d'azione comprende in genere quattro sezioni: voce d'azione/compito, livello d'importanza, tempistica e stato di completamento. Questo permette ai team di classificare facilmente le azioni in base all'importanza, in modo da assicurarsi che le attività importanti vengano completate per prime e nei tempi previsti.

Le attività che hanno il potenziale di migliorare le prestazioni o di mitigare i rischi dovrebbero avere una priorità maggiore rispetto a quelli che non hanno un impatto diretto. Allo stesso modo, i compiti con scadenze a breve termine dovrebbero essere considerati più prioritari rispetto agli obiettivi a lungo termine nella tempistica di un piano d'azione.

Il Modello di lavagna con matrice di priorità delle azioni ClickUp è perfetto per i project manager che vogliono ottimizzare i loro piani d'azione per migliorare le prestazioni nel tempo. I team possono identificare più facilmente quali attività devono essere prese in considerazione per prime, monitorando al contempo i progressi compiuti. La guida introduttiva di questo modello include suggerimenti per la formattazione ed esempi per preparare il vostro piano d'azione su Whiteboard!

**Scopri di più

**Modelli di matrice_

e **Esempi di strutture a matrice . Scarica questo modello

8. Modello di piano d'azione per la gestione di ClickUp

Modello di piano d'azione per la gestione di ClickUp

Questo Modello di piano d'azione per la gestione di ClickUp è costruito per gestire qualsiasi progetto, ma è particolarmente utile per le situazioni più grandi o più complesse. Fornisce un quadro strutturato per spiegare i vostri approcci e monitorare i progressi!

Il documento è corredato da utili suggerimenti ed è organizzato nelle seguenti sezioni:

Introduzione per fornire il contesto del problema

obiettivi_ per elencare i criteri di successo e i risultati desiderati del piano

piano d'azione_ per dettagliare compiti, progetti e membri del team specifici

revisione e approvazione_ per assegnare la parte responsabile Scarica questo modello ### 9. Modello di piano d'azione in Microsoft Word

via Modelli di Word online Questo dettagliato modello di piano di lavoro in Microsoft Word offre uno spazio organizzato per documentare un chiaro processo di pianificazione. Per seguire i progressi del vostro modello di piano di lavoro dettagliato, prendete in considerazione l'utilizzo di una piattaforma di gestione dei progetti (come ClickUp) in modo da poter collegare le risorse necessarie! Scaricate questo modello

10. Modello di piano d'azione aziendale in Excel

via Vertice42 Se state cercando un modello gratuito di piano d'azione per le vendite in Microsoft Excel vi consigliamo questo! È dotato di tutte le categorie essenziali (Action Item, Rank, Priority, Owner, Assigned, Due, Done, Status e Notes) per sviluppare un piano d'azione efficace.

L'elencazione dei membri del team di vendita può diventare un onere amministrativo quando i ruoli cambiano o arrivano nuove assunzioni. (Provate il modello di piano d'azione giornaliero n. 6 di ClickUp per evitare questo problema)

È possibile utilizzare questo modello anche come modello di piano d'azione per le vendite per tenere traccia dei budget, dei progressi e dei dipendenti addetti alle vendite. L'utilizzo di questo modello di piano d'azione per le vendite potrebbe essere un modo più rapido per tenere traccia del lavoro del vostro team. Scarica questo modello Esplora gli altri modelli di piano d'azione ClickUp:

Come creare un piano d'azione per completare i compiti?

La creazione di un piano d'azione efficace è un passo fondamentale per le aziende che vogliono raggiungere obiettivi strategici e miglioramenti operativi. È qui che un modello completo di piano d'azione aziendale diventa prezioso. Utilizzate i passaggi seguenti insieme a uno (o più!) dei modelli di piano d'azione ClickUp qui sopra per iniziare!

Fase 1: Definire l'obiettivo finale

Prima di immergersi nel processo di pianificazione, è fondamentale avere una chiara comprensione di ciò che si intende raggiungere con il progetto. Questo obiettivo generale guiderà tutte le azioni e le decisioni successive, garantendo che ogni attività contribuisca efficacemente all'obiettivo finale.

Fase 2: Suddividere l'obiettivo in compiti gestibili

Una volta l'obiettivo è definito elencate tutti i compiti che devono essere completati per raggiungere l'obiettivo. La suddivisione dell'obiettivo in compiti più piccoli e gestibili renderà il piano d'azione più accessibile e più facile da gestire.

Fase 3: Organizzare i compiti in una tabella di marcia

Dopo aver identificato i compiti, organizzateli in una sequenza logica con una data di inizio e di fine. Considerate le dipendenze tra i compiti e assicurarsi che ci sia una tempistica realistica che tenga conto di potenziali ritardi o sfide.

Fase 4: Assegnare le responsabilità

Stabilite chi, all'interno del vostro team, è più adatto a svolgere ogni compito. Assegnare i compiti a singoli individui o team in base alle loro competenze e del carico di lavoro per garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità.

Fase 5: Definire le metriche di successo

È fondamentale stabilire chiare metriche di successo per valutare i progressi e il completamento dei compiti. Questo aiuterà a mantenere il progetto in carreggiata e a garantire che i risultati soddisfino gli standard previsti.

Fase 6: Rivedere e adattare il piano

Un piano d'azione deve essere un documento vivo. Rivedete periodicamente il piano per valutare i progressi e apportare le modifiche necessarie. In questo modo è possibile affrontare tempestivamente qualsiasi problema e adattarsi alle mutate circostanze.

Fase 7: Comunicare e attuare il piano

Assicuratevi che tutti i membri del team comprendano il piano d'azione e i loro ruoli al suo interno. Comunicazione chiara è fondamentale per un'attuazione efficace. Una volta che tutti sono d'accordo, mettete in atto il piano.

Fase 8: Monitorare i progressi e aggiornare se necessario

Durante l'esecuzione dei compiti, monitorate costantemente i progressi rispetto alla tempistica e alle metriche di successo del piano. Aggiornare il piano, se necessario, per riflettere eventuali modifiche o cambi di strategia.

Fase 9: Completamento e revisione

Una volta completate tutte le attività, si procede a una revisione finale del progetto rispetto agli obiettivi iniziali. Questo è un momento per valutare l'efficacia del piano d'azione e raccogliere spunti per i progetti futuri.

Quali sono le caratteristiche di un buon modello di piano d'azione?

Quali sono le caratteristiche migliori da ricercare nel vostro prossimo modello di piano d'azione? In poche parole, ci sono molte cose da tenere a mente.

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Un modello di piano d'azione vi aiuta a tenere sotto controllo i vostri flussi di lavoro e ad essere più strategici nel modo in cui li affrontate. Poiché i progetti variano per complessità, settore, portata e tempistica, non esistono due modelli di piano d'azione uguali. Ecco perché è così importante assicurarsi di cercare il modello più adatto alle proprie esigenze, piuttosto che quello che fa solo il massimo.

Una buona regola è quella di attenersi a queste cinque qualità:

Visualizzazioni multiple : La possibilità di scegliere il modo in cui visualizzare e completare i compiti vi restituirà il potere quando si tratta di strutturare ed eseguire i vostri progetti. Ogni membro del team lavora in modo diverso e, sia che siate studenti visivi o che preferiate lavorare da un elenco, le visualizzazioni multiple rendono possibili le preferenze di ogni persona.

: La possibilità di scegliere il modo in cui visualizzare e completare i compiti vi restituirà il potere quando si tratta di strutturare ed eseguire i vostri progetti. Ogni membro del team lavora in modo diverso e, sia che siate studenti visivi o che preferiate lavorare da un elenco, le visualizzazioni multiple rendono possibili le preferenze di ogni persona. Altamente visuale : Soprattutto durante le sessioni di brainstorming e di ricerca e sviluppo, la possibilità di tracciare le fasi di un processo è una risorsa importante. Sia che il vostro team utilizzi unlavagna digitale osoftware per mappe mentali, diagrammi di flusso e diagrammi altamente visivi che trasformano la pianificazione delle azioni in un'esperienza più collaborativa.

: Soprattutto durante le sessioni di brainstorming e di ricerca e sviluppo, la possibilità di tracciare le fasi di un processo è una risorsa importante. Sia che il vostro team utilizzi unlavagna digitale osoftware per mappe mentali, diagrammi di flusso e diagrammi altamente visivi che trasformano la pianificazione delle azioni in un'esperienza più collaborativa. Interfaccia utente intuitiva : Il vostro modello può avere tutte le caratteristiche giuste, ma se il team non riesce a capire come usarle, il valore non c'è più! Assicuratevi che il vostro modello di piano d'azione sia facile da navigare, personalizzare e modificare.

: Il vostro modello può avere tutte le caratteristiche giuste, ma se il team non riesce a capire come usarle, il valore non c'è più! Assicuratevi che il vostro modello di piano d'azione sia facile da navigare, personalizzare e modificare. Collaborativo e condivisibile : Un modello di piano d'azione può essere destinato all'intero team, non solo al project manager. Tutte le persone coinvolte (compresi gli stakeholder) devono avere un facile accesso al modello e la possibilità di aggiungere aggiornamenti se necessario.

: Un modello di piano d'azione può essere destinato all'intero team, non solo al project manager. Tutte le persone coinvolte (compresi gli stakeholder) devono avere un facile accesso al modello e la possibilità di aggiungere aggiornamenti se necessario. Tonnellate di integrazioni: Le integrazioni estendono le funzionalità del vostrosoftware di gestione del progetto e colmano le eventuali lacune del vostro modello.

E questo solo per citarne alcune! Il vostro team o il vostro progetto potrebbero richiedere altre caratteristiche specifiche, ma iniziare con queste cinque garantirà un modello potente e utile modello di piano d'azione aziendale .

Tipi di modelli di piano d'azione

Nel mondo della gestione dei progetti, progetti diversi richiedono piani d'azione diversi. Ecco un'analisi più approfondita di alcuni dei tipi più comuni di modelli di piano d'azione in cui ci si può imbattere:

1. Modelli di piani d'azione aziendali: Questo tipo di modello è ideale per delineare le fasi necessarie per raggiungere gli obiettivi e le iniziative aziendali. Può trattarsi ad esempio del lancio di un nuovo prodotto, dell'espansione in un nuovo mercato o della riduzione dei costi generali.

2. Modelli di piano d'azione personale: Questi modelli sono perfetti per chi vuole pianificare obiettivi personali, come perdere peso, pianificare una vacanza o imparare una nuova abilità.

3. Modelli di piani d'azione per le vendite: Se state cercando di incrementare le vendite, questo modello può aiutarvi a delineare i metodi e le tecniche da utilizzare per raggiungere i vostri obiettivi di vendita e a monitorare i vostri progressi lungo il percorso.

4. Modelli di piani d'azione per le emergenze: Sono fondamentali per le aziende per pianificare in anticipo le potenziali situazioni di emergenza, assicurando che tutti i membri del personale sappiano quali azioni intraprendere per la sicurezza e la continuità aziendale.

5. Modelli di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti: Concentrandosi sulle misure per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti all'interno dell'azienda, questi modelli prevedono tipicamente misure per aumentare il morale, migliorare la comunicazione e aumentare la soddisfazione sul lavoro.

Iniziare a pianificare con i modelli di piano d'azione per i progetti

Ognuno di questi 10 modelli inizierà la pianificazione del progetto con il piede giusto. Ma anche se tutti hanno delle somiglianze, alcuni si distinguono per la facilità d'uso, le capacità di personalizzazione, la potenza e la funzionalità..

Modelli di ClickUp. 🙌🏼

ClickUp è più di un normale strumento di gestione dei progetti: è la piattaforma di produttività definitiva e l'unico software abbastanza potente da centralizzare il vostro lavoro tra le varie app in un unico hub collaborativo.

Infatti, Lavagne ClickUp , Docs e il suo 15+ visualizzazioni uniche del progetto sono solo alcuni dei motivi per cui i team di tutti i settori si affidano a ClickUp, che rende i vostri piani d'azione più preziosi dall'inizio alla fine.

Convertite le forme in attività sulla vostra lavagna ClickUp per iniziare immediatamente a mettere in pratica il vostro diagramma di flusso

Accedete ai modelli di cui sopra e ad altre centinaia di modelli da Libreria di modelli di ClickUp e tonnellate di ricchi funzionalità di gestione del progetto in ogni piano tariffario . Inoltre, ClickUp si integra con più di 1.000 altri strumenti di lavoro per snellire ulteriormente i processi aziendali. Iscriviti a ClickUp e vedrete i vostri piani d'azione prendere vita. 🏆