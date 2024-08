10 modelli gratuiti di matrice delle competenze in Excel e ClickUp

Cosa rende un grande leader? Fare tutto il necessario per garantire il successo di ogni membro della propria squadra. 🎉

I leader delle grandi aziende sanno che è essenziale investire nella crescita e nello sviluppo di ogni dipendente. Come? Facendo in modo che i singoli non rimangano fermi nella loro carriera, acquisiscano costantemente nuove competenze e aumentino il loro livello di esperienza.

Una matrice delle competenze è uno strumento utilizzato dai team HR e dai responsabili di reparto per registrare, monitorare e infine migliorare le competenze di ciascun membro del team. Una matrice delle competenze crea una griglia di ogni membro del reparto o del progetto, seguita dalle competenze richieste per la posizione corrispondente. Nel corso del tempo, una matrice di competenze può essere utilizzata per migliorare i processi di assunzione, l'allocazione delle risorse e la gestione delle risorse umane

formazione e sviluppo

. 👏👏

Vi state chiedendo come creare una matrice di competenze? Continuate a leggere. Se state cercando di creare una matrice delle competenze, non dovete partire da zero. Qui di seguito spieghiamo cos'è una matrice delle competenze, cosa rende un modello eccellente e 10 modelli di matrice delle competenze da utilizzare nella vostra azienda. 📚

Che cos'è un Modello di matrice delle competenze?

In parole povere, una matrice delle competenze traccia le competenze di cui il vostro team ha bisogno per avere successo.

Professionisti delle risorse umane

e i direttori di dipartimento utilizzano spesso matrici di competenze per offrire una rappresentazione visiva delle competenze richieste, coperte e mancanti in ogni progetto. 👍

Una matrice delle competenze (talvolta chiamata matrice delle competenze) crea una griglia delle abilità o delle caratteristiche necessarie per ogni reparto o progetto. Sebbene ogni matrice di competenze vari a seconda dell'organizzazione, un modello di esempio potrebbe elencare un membro del team per ogni colonna e le competenze desiderate per ogni riga. Da qui, i team leader possono identificare rapidamente le carenze di competenze all'interno dell'organizzazione.

È possibile trovare un modello di matrice delle competenze a pagamento nella maggior parte delle

software di monitoraggio dei dipendenti

piattaforme. In alternativa, è possibile trovare numerosi modelli gratuiti e scaricabili online. È sufficiente scaricare il modello in Excel, Word o in un altro strumento, personalizzare i set di competenze per adattarli alla propria organizzazione e aggiornarlo regolarmente per monitorare i progressi dei dipendenti.

Cosa rende un buon Modello di matrice delle competenze?

Le migliori competenze

modelli di matrice

aiutano l'organizzazione a distribuire meglio i compiti e le responsabilità tra i membri del team. Il modello giusto deve essere facile da capire, da aggiornare e deve offrire una panoramica a 360 gradi dei punti di forza e delle opportunità di competenza di ciascun reparto. 👊

Con la giusta matrice delle competenze, la leadership aziendale è meglio equipaggiata per:

Prendere decisioni migliori in materia di assunzioni: Una matrice di competenze è un elemento essenziale per la gestione delle risorse umane strumento di gestione dei dipendenti . Se una particolare abilità è assente in tutto il team, potrebbe essere un segnale della necessità di effettuare una nuova assunzione

Una matrice di competenze è un elemento essenziale per la gestione delle risorse umane strumento di gestione dei dipendenti . Se una particolare abilità è assente in tutto il team, potrebbe essere un segnale della necessità di effettuare una nuova assunzione **Se una particolare abilità è presente solo in alcuni membri del team, potrebbe essere un'opportunità per aumentare le opportunità di apprendimento e sviluppo. Prendete in considerazione l'idea di organizzare un pranzo e una giornata di formazione interna per aggiornare i membri del team

**Offrire promozioni: se un particolare membro del team ha un livello di competenze più avanzato rispetto alle sue controparti, potrebbe essere più adatto a un ruolo manageriale

Assegnare compiti e responsabilità: Ammettiamolo: le persone amano svolgere compiti in cui eccellono. Analizzando le competenze tecniche e trasversali di ciascun membro del team, è possibile assegnare i compiti in base ai punti di forza individuali

Ammettiamolo: le persone amano svolgere compiti in cui eccellono. Analizzando le competenze tecniche e trasversali di ciascun membro del team, è possibile assegnare i compiti in base ai punti di forza individuali **Semplificare le revisioni delle prestazioni Revisioni delle prestazioni sono reciprocamente vantaggiose per supervisori e subordinati. La giusta matrice delle competenze può aiutare a informare i membri del team su quali competenze devono lavorare

**Per aiutare i dipendenti ad affinare le proprie competenze trimestre dopo trimestre, utilizzate una matrice delle competenze per fissare gli obiettivi applicabili a ciascuna posizione

10 Modelli di matrice delle competenze da utilizzare nel 2024

Cercate un modello di matrice delle competenze per approfondire i punti di forza di ciascun membro del team? Per ottenere una rappresentazione visiva delle competenze di ciascun reparto, considerate l'utilizzo di questi modelli.

1. Modello di matrice delle competenze per il consiglio di amministrazione di ClickUp

Misurate le competenze di ciascun membro del team con questo modello di matrice delle competenze del consiglio di amministrazione di ClickUp

Cercate un modo incredibilmente semplice per tenere traccia delle competenze di ciascun membro del team? Il modello

Modello di matrice delle competenze della scheda ClickUp

ha un layout facile da seguire che dedica una riga a ciascun membro del team. Ogni colonna è riservata a una competenza che si desidera monitorare, come la leadership, l'alfabetizzazione finanziaria o la gestione del rischio.

Se un dipendente dimostra di essere competente in una determinata competenza, è sufficiente apporre un segno di spunta su quella colonna. È possibile scambiare facilmente i nomi dei dipendenti per riflettere le nuove assunzioni o aggiungere, scambiare o eliminare le competenze per riflettere al meglio le esigenze di ciascun reparto.

Scarica questo modello

2. Modello di mappatura delle competenze ClickUp

Registra e monitora le competenze hard e soft per ogni progetto o membro del team con lo Skills Mapping Template di ClickUp

Se volete che la vostra azienda funzioni senza intoppi, dovete abbinare le persone giuste ai compiti giusti. Come si fa? Capendo quali sono i loro punti di forza.

Con

Modello di mappatura delle competenze di ClickUp

consente di identificare, tracciare e mappare le competenze uniche di ciascun dipendente. È sufficiente elencare tutti i membri del team (raggruppati per reparto) e assegnare loro un punteggio da uno a cinque in base alla loro competenza in ciascuna abilità. Una volta compilato il modello, è possibile identificare le carenze di competenze per ogni singolo individuo e per l'intero reparto.

Nel tempo, il modello di mappatura delle competenze può aiutarvi a prendere decisioni migliori in materia di assunzioni, formazione e opportunità di sviluppo dell'apprendimento.

Scarica questo modello

3. Modello di matrice di formazione ClickUp

Semplificate la formazione dei dipendenti e la pianificazione della forza lavoro utilizzando questo pratico modello di matrice di formazione di ClickUp

Volete creare un programma di formazione efficace?

Modello di matrice di formazione di ClickUp

semplifica la gestione, la registrazione e il monitoraggio delle competenze del vostro team. L'utilizzo regolare del modello può aiutarvi a semplificare i vostri programmi di formazione e sviluppo.

Con il modello di matrice di formazione è possibile tenere traccia delle competenze trasversali e trasversali di ciascun membro del personale. Ogni riga offre spazio per scrivere il nome del dipendente, il ruolo, il reparto e le competenze individuali. I ruoli e i reparti sono colorati, mentre i punti di forza offrono un sistema di classificazione facile da seguire.

È possibile creare visualizzazioni personalizzate per ottenere una panoramica di alto livello delle prestazioni dei dipendenti. Inoltre, è possibile creare stati personalizzati per contrassegnare le attività come complete, non presenti in azienda e in fase di revisione.

Scarica questo modello

4. Modello di matrice del personale ClickUp

Prendete decisioni strategiche di assunzione e fate in modo che i vostri dipendenti abbiano le promozioni che meritano grazie a questo modello di matrice del personale di ClickUp

State portando la vostra azienda al livello successivo? Prima di assumere un nuovo membro del team, dovete sapere quali competenze volete aggiungere al vostro arsenale.

Modello di matrice del personale di ClickUp

elenca le competenze necessarie per ogni ruolo specifico. Per ogni posizione, è sufficiente creare un elenco delle caratteristiche desiderate. Da qui, è possibile spuntare ogni specifica competenza, fornendo ai vertici aziendali una visione delle competenze mancanti in ogni reparto.

La Matrice del personale offre un layout a griglia in cui è possibile elencare ogni ruolo, seguito dalla descrizione del lavoro, dal reparto e dalle competenze richieste. È sufficiente sostituire ogni campo personalizzato o creare un sistema di codifica cromatica unico, che si adatti al meglio alla vostra azienda.

Scarica questo modello

5. Modello di matrice delle competenze tecniche ClickUp

Tenete traccia delle competenze tecniche di tutto il vostro personale utilizzando questo semplice modello di matrice di competenze tecniche di ClickUp

Tenere sotto controllo le competenze tecniche è imperativo per la crescita di qualsiasi azienda, in particolare quando si tratta di reparti IT, di ingegneria o di gestione dei prodotti. Se state cercando di trasformare il vostro processo di assunzione o la vostra formazione interna, dovreste utilizzare

Il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

.

Questo modello di matrice delle competenze aiuta i team ad affrontare le complessità della gestione dei talenti. Ogni reparto riceve una riga dedicata a ciascun dipendente. Poi, ogni colonna si concentra su una determinata competenza, come lo sviluppo del software, i linguaggi di codifica, le procedure di test o il debug.

Il modello offre spazio per creare una propria legenda di valutazione delle competenze, classificando ogni competenza da uno a quattro. Se una persona è esperta in una determinata area, scrivete un quattro. Se è un principiante, scrivete uno.

Il modello si codifica automaticamente in base alla classificazione, offrendo una panoramica di alto livello delle competenze tecniche del team.

Scarica questo modello

6. Modello di matrice di competenze IT ClickUp

Registrate, monitorate e valutate esattamente quali sono le competenze necessarie al vostro reparto IT per avere successo utilizzando questo modello di matrice di competenze IT di ClickUp

Ogni reparto IT ha bisogno del giusto mix di competenze e professionalità per avere successo. Con il modello

Modello di matrice delle competenze IT di ClickUp

il modello di matrice delle competenze IT di ClickUp consente di tenere traccia dei punti di forza, dei punti deboli e delle lacune del team in termini di competenze tecniche.

Questa griglia offre una rappresentazione visiva del grado di competenza di ogni persona all'interno del vostro reparto IT. Per aggiungere un nuovo set di competenze, basta andare alla vista Skill Board, fare clic sul segno più e aggiungere l'area di competenza. È possibile visualizzare e valutare le competenze del team nel suo complesso o approfondire quelle di ciascun individuo del reparto.

Scarica questo modello

7. Modello di matrice di competenze in Excel di AIHR

via AIHR

Cercate un modo semplice per valutare e gestire le competenze del vostro team? Le valutazioni delle competenze aiutano la leadership aziendale a investire nello sviluppo dei dipendenti, a prendere decisioni intelligenti sulle assunzioni e ad allocare le risorse per ogni progetto.

Con questo semplice modello di matrice di competenze in Excel di AIHR, la vostra organizzazione può facilmente mantenere le vostre competenze in un ambiente di lavoro

gestione delle competenze

aggiornato. È sufficiente scrivere il nome di ogni dipendente in cima alle colonne e dedicare una competenza a ogni riga. Quindi, registrate la competenza e il livello di interesse di ciascun membro del team per ogni competenza.

Scarica questo modello

8. Modello di matrice di competenze in Excel di AG5

via AG5

Tracciare le competenze dei dipendenti non deve essere un processo complicato. Con questo modello gratuito di AG5, potete tenere traccia delle competenze hard e soft dei dipendenti con estrema facilità.

La matrice delle competenze è disponibile per il download nei formati Excel, Microsoft Word e PDF. È sufficiente scaricarla nel formato prescelto, quindi inserire i nomi dei membri del team e le competenze disponibili. Il modello è dotato di una tavolozza colorata incorporata, con ogni individuo classificato con uno dei seguenti stati: nessuna conoscenza, principiante, indipendente, esperto o formatore.

Scarica questo modello

9. Modello di matrice delle competenze in Excel di Skilltree

via Skilltree

Ecco un altro modello che non richiede un software di matrice delle competenze e può essere utilizzato direttamente in Excel. Inoltre, è scaricabile gratuitamente.

Questo modello Excel di Skilltree contiene tutto ciò che serve per eseguire un'analisi delle carenze di competenze nella vostra azienda. È sufficiente elencare il nome, il cognome e il ruolo di ciascun dipendente, quindi le competenze soft e hard desiderate. Ogni dipendente ha una propria riga, in cui è possibile registrare facilmente i livelli di competenza per ogni abilità che si sta analizzando.

Il modello offre una visualizzazione dei punti di forza e delle carenze di competenze per ogni progetto o reparto. Durante le sessioni di revisione trimestrale, i dipendenti possono compilarlo come strumento di autovalutazione oppure i dirigenti possono documentare i livelli di competenza per

assegnare i compiti

, concedere promozioni o assegnare capi progetto.

Scarica questo modello

10. Modello di matrice delle competenze in Excel di CIToolkit

via CIToolkit

I modelli di matrice delle competenze possono essere un prezioso

strumento di comunicazione

tra i dipendenti e i responsabili di reparto. Una matrice delle competenze può facilmente identificare le lacune nella formazione, nelle certificazioni o nell'istruzione dei dipendenti dell'intero team. Da qui, la leadership aziendale può rinnovare il processo di inserimento, promuovere l'istruzione superiore o persino fornire una formazione in loco.

Per iniziare la conversazione, scaricate il modello di matrice delle competenze in Excel di CIToolkit. Questo modello, facile da usare, consente di valutare le competenze di tutto il team. È sufficiente registrare i nomi dei membri del team nella colonna di sinistra e aggiungere una competenza all'inizio di ogni riga.

Questa matrice può essere facilmente personalizzata per adattarsi alle esigenze della vostra azienda. Da qui è possibile rivedere le esigenze di formazione per aiutare i dipendenti ad acquisire nuove competenze.

Scarica questo modello

Investire nello sviluppo dei dipendenti utilizzando i modelli di matrice delle competenze di ClickUp

Il successo della vostra azienda dipende dal successo di ogni singolo dipendente. Per assicurarvi che i membri del vostro team stiano affinando le competenze necessarie, utilizzate un modello di matrice delle competenze. 🤩

Un modello di matrice delle competenze è un

strumento di gestione del team

utilizzato dai professionisti delle risorse umane e dai team leader. Registrando le competenze di ciascun dipendente in termini di hard e soft skills, è possibile prendere decisioni migliori in materia di assunzione, migliorare l'onboarding dei dipendenti e garantire che nessun membro del team sia sovraccarico di lavoro.

Per iniziare a sfruttare un modello di matrice delle competenze, utilizzate ClickUp, che vi permette di scambiare facilmente i campi personalizzati, di alternare diverse visualizzazioni e di personalizzare il modello in base alla vostra organizzazione. Inoltre, avrete a disposizione più di un modello di matrice delle competenze, con una suite completa di funzioni di gestione dei progetti, oltre 1.000 integrazioni, 100 MB di spazio di archiviazione, attività illimitate e funzioni gratuite per sempre.

Provate ClickUp oggi stesso

.