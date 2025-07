le 10 migliori alternative ad Awork per il project management nel 2025

Il tuo team lavorava bene con Awork, finché non ha smesso di funzionare. Forse l'interfaccia sta iniziando a sembrare un po' troppo minimale per le crescenti esigenze del tuo progetto. Oppure le integrazioni non sono abbastanza approfondite. O forse il monitoraggio del tempo sembrava un'attività secondaria invece che parte integrante del gioco.

Qualunque sia il motivo, ti sei reso conto che Awork potrebbe non essere la soluzione definitiva che pensavi fosse.

Si tratta di una piattaforma pulita e intuitiva con molto da offrire, ma i suoi limiti iniziano a farsi sentire per team in crescita o progetti più complessi. Se senti il peso, potrebbe essere il momento di esplorare strumenti che offrono un po' più di flessibilità e una migliore produttività del team.

Abbiamo raccolto 10 potenti alternative ad Awork per aiutarti a gestire le attività, collaborare facilmente e tornare a goderti il project management. Cominciamo!

Alternative ad Awork in breve

Ecco una rapida panoramica delle alternative ad Awork e dei loro casi d'uso:

Nome dello strumento Caso d'uso Ideale per Prezzi* ClickUp Piattaforma all-in-one per project management, monitoraggio delle attività, documenti, obiettivi e collaborazione semplificata Team che desiderano una personalizzazione approfondita e flessibilità tra i reparti Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende monday. com Project management visivo con bacheche codificate a colori, automazioni, sequenze e dashboard Team di marketing, creativi, operativi e interfunzionali che necessitano di aggiornamenti in tempo reale Gratis; piani a pagamento a partire da $12/utente/mese Asana Gestione delle attività e del flusso di lavoro con visualizzazioni in sequenza, obiettivi e integrazioni tra strumenti diversi Team che gestiscono progetti interdipartimentali e desiderano chiarezza visiva Gratis; piani a pagamento a partire da $13,49/utente/mese Notion Area di lavoro modulare che combina documenti, wiki, database e gestione delle attività leggera Utenti singoli o team che desiderano combinare note, sistemi e progetti in un unico posto Gratis; piani a pagamento a partire da $12/utente/mese Lavoro di squadra Project management su misura per i servizi ai client con monitoraggio del tempo, budgeting e fatturazione integrati Agenzie, consulenti e aziende di servizi che gestiscono più client Piani a pagamento a partire da $13,99/utente/mese GanttPRO Strumento online per grafici Gantt con sequenze, dipendenze, gestione del carico di lavoro e pianificazione delle risorse Pianificatori di progetti in settori quali edilizia, ingegneria e IT I piani a pagamento partono da 9 $/utente/mese TeamGantt Strumento grafico Gantt con funzionalità/funzioni collaborative e pianificazione visiva Piccoli team che necessitano di una pianificazione visiva dei progetti leggera Gratis; piani a pagamento a partire da 59 $ al mese Hive Piattaforma di produttività con viste di progetto, registrazione del tempo, messaggistica di team e integrazioni Team frenetici o ibridi che desiderano gestire le attività e comunicare in un unico hub Gratis; piani a pagamento a partire da 7 $/utente/mese Paymo Strumento completo per la gestione dei progetti con monitoraggio del tempo, fatturazione, gestione delle attività e collaborazione in team Freelancer e piccole imprese che hanno bisogno di fatturare i propri client e monitorare il tempo Gratis; piani a pagamento a partire da $5,9/utente/mese Scoro Strumento completo per la gestione del lavoro con progetti, CRM, fatturazione e reportistica in un unico sistema Aziende di servizi professionali che necessitano di un software all-in-one per le operazioni aziendali I piani a pagamento partono da 23,90 $/utente/mese

Cosa dovresti cercare in un'alternativa ad Awork?

Quando si sceglie la giusta alternativa potente ad Awork, è essenziale trovare uno strumento che si adatti ai processi di project management, al flusso di lavoro unico, agli obiettivi e alle esigenze di crescita del proprio team.

Ecco cosa devi cercare:

Interfaccia intuitiva: Un layout pulito e intuitivo che richiede una formazione minima e garantisce un inserimento più rapido per il tuo team

Personalizzazione: Un Un software di project management che si adatta alle tue esigenze, con campi personalizzati, visualizzazioni e flussi di lavoro inclusi

Automazioni: Uno strumento che automatizza le attività ricorrenti, come gli aggiornamenti di stato o l'assegnazione del lavoro, per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto manualmente

Integrazioni: Una piattaforma che si collega perfettamente agli strumenti già utilizzati dal tuo team, come Slack, Google Workspace e Zoom

Collaborazione: Uno strumento che semplifica la comunicazione e la condivisione dei file con sistemi di chat integrati e una facile condivisione dei file

Scalabilità: Una soluzione che cresce con la tua organizzazione e colma le lacune, che tu sia un team di cinque o cinquanta persone

🧠 Curiosità: il 63% dei project manager afferma che l'IA rende il proprio lavoro più efficiente. Dall'automazione degli aggiornamenti alla segnalazione tempestiva dei rischi, l'IA sta diventando silenziosamente un alleato affidabile nel project management, soprattutto per i team che devono destreggiarsi tra molte attività e lavorare rapidamente.

Le 10 migliori alternative ad Awork

Bene, prendi il tuo caffè (o qualsiasi altra bevanda tu preferisca) e immergiti nelle migliori alternative ad Awork che renderanno il caos nei progetti un ricordo del passato e gli high-five nel team molto più frequenti.

1. ClickUp (Ideale per una gestione dei progetti semplificata e la collaborazione in team)

Gestisci l'intero universo dei tuoi progetti in modo più rapido e intelligente con ClickUp

Gestire più progetti non dovrebbe sembrare un gioco di Temple Run, perché non lo è.

ClickUp , l'app che fa tutto per il lavoro, è l'unica piattaforma che ti consente di pianificare, chattare, monitorare lo stato di avanzamento, scrivere e automatizzare come un professionista, il tutto sotto un unico tetto digitale (molto efficiente). Quindi, non c'è bisogno di correre per salvarti la vita perché il demone della cattiva gestione non ti sta più inseguendo.

💜 Attività di ClickUp

Tutto inizia con le attività di ClickUp, il cuore pulsante della piattaforma. Crea attività, suddividile in attività secondarie, assegna i membri del team, imposta le date di scadenza e aggiungi le priorità.

Assegna, assegna priorità e suddividi progetti complessi in azioni gestibili con le attività di ClickUp

Le viste personalizzate di ClickUp ti offrono oltre 15 modi per visualizzare il tuo lavoro esattamente come desideri. Dalle bacheche Kanban ai grafici Gantt, dai calendari alle sequenze temporali, ogni membro del team può scegliere la propria vista mentre lavora sulla stessa fonte di verità.

💜 Chatta con ClickUp

Ora parliamo di lavoro di squadra, perché passare da un'app all'altra per fare una sola domanda non è proprio il massimo.

Con ClickUp Chat e ClickUp Clips, puoi inviare messaggi ai tuoi colleghi o partecipare a una videochiamata direttamente dalla piattaforma. C'è qualcosa di più facile? Sì, c'è.

Fai brainstorming, aggiorna e collabora senza cambiare scheda con ClickUp Chat

💜 Documenti ClickUp

Una volta definito il piano, avrai bisogno di un posto dove archiviare tutte le tue idee brillanti: è qui che entra in gioco ClickUp Docs.

Crea tutto, dai wiki ai documenti strategici, e collegali direttamente alle attività. Inoltre, tutto il tuo team può collaborare sui documenti in tempo reale.

Scrivi, condividi e collega wiki di progetto, procedure operative standard o note di riunioni senza sforzo con ClickUp Docs

Hai difficoltà anche tu con la gestione del tempo? Non devi più farlo. Con ClickUp Project Time Tracking, puoi registrare le ore, utilizzare timer o generare report sul tempo. È completamente integrato, quindi il monitoraggio non sarà mai più un lavoro di routine.

Registra accuratamente il lavoro per una migliore pianificazione e fatturazione dei client con ClickUp Project Time Tracking

💜 ClickUp Brain

Ora, questo è tutto ciò che serve per portare a termine le cose. Ma che dire della creatività? Non ti capita mai di avere un lampo di genio e di perderlo cinque minuti dopo? Entra in ClickUp Brain, il tuo assistente IA integrato. È il tuo secondo cervello (ma uno che non dimentica).

Crea idee all'istante e collegale alle tue attività, ai tuoi documenti o ai tuoi obiettivi, così non ti perderai nulla. Migliora la tua scrittura, risponde alle tue domande sull'area di lavoro e ti consente anche di cambiare LLM.

Quindi, sia che tu voglia connetterti con strumenti di IA come ChatGPT, Gemini o Claude, puoi farlo all'interno di ClickUp, senza cambiare scheda.

Riepiloga/riassumi le chat, le note delle riunioni e genera persino contenuti basati sull'IA in pochi secondi con ClickUp Brain basato sull'IA

Ed è qui che inizia il divertimento!

💜 Automazioni ClickUp

Automazioni di ClickUp include oltre 50 azioni e trigger che ti aiutano a impostare flussi di lavoro, assegnare attività, modificare stati e avvisare i membri del team: in pratica, automatizza tutte le operazioni che sei stanco di eseguire manualmente. È una funzionalità indispensabile nel project management moderno.

Lascia che le attività ripetitive come l'assegnazione o l'aggiornamento degli stati vengano eseguite in modo automatico con le automazioni di ClickUp

Per dare un senso a tutte queste parti in movimento, le dashboard di ClickUp mettono tutto insieme. Ti aiutano a monitorare lo stato di avanzamento, il carico di lavoro dei dipendenti e varie altre metriche con pochi clic, rendendo la gestione del team molto più semplice.

Monitora lo stato, i KPI e il carico di lavoro del team, tutto in un'unica vista personalizzabile con le dashboard di ClickUp

Con la sua personalizzazione più approfondita e i documenti integrati, ClickUp rende l'adattamento a flussi di lavoro complessi più facile rispetto ad Awork. Supporta anche automazioni e integrazioni più avanzate, offrendo ai team una maggiore flessibilità fin da subito.

Conclusione? ClickUp per team di project management non si limita a gestire i tuoi progetti, ma migliora il modo in cui lavora tutto il tuo team.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti avranno una leggera curva di apprendimento a causa di una serie di funzionalità/funzioni avanzate

L'app mobile potrebbe non avere tutte le visualizzazioni dell'app desktop

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Una recensione su Capterra recita:

Nel complesso, però, soprattutto come utente sono molto soddisfatto del prodotto e funziona meglio di tutti quelli che abbiamo provato, in particolare anche per gli altri reparti non IT/sviluppo che in precedenza avevano difficoltà a utilizzare altre soluzioni

📮 Approfondimento su ClickUp: 1 professionista su 5 trascorre più di 3 ore al giorno solo alla ricerca di file, messaggi o ulteriori informazioni sulle proprie attività. Si tratta di quasi il 40% di una settimana lavorativa completa sprecata per qualcosa che dovrebbe richiedere solo pochi secondi! La ricerca connessa di ClickUp unifica tutto il tuo lavoro, tra attività, documenti, email e chat, così puoi trovare esattamente ciò che ti serve quando ti serve senza dover passare da uno strumento all'altro.

2. Monday. com (Il migliore per il project management visivo)

Se al tuo team piacciono la chiarezza dei codici colore e un approccio visivo alla pianificazione, Monday.com è quello che fa per te.

Progettato per organizzare il caos e semplificare i flussi di lavoro, offre strumenti visivi come grafici Gantt e dashboard personalizzabili. È anche un'alternativa ideale per gli utenti Asana che desiderano mantenere struttura e stile.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Personalizza i flussi di lavoro con elementi drag-and-drop per adattarli alle tue esigenze specifiche

Automatizza il lavoro quotidiano e ottieni informazioni immediate con un processo decisionale basato sull'IA

Collabora tra i vari reparti con la condivisione dei file e l'assegnazione delle attività integrate

Visualizza lo stato di avanzamento con grafici Gantt, bacheche Kanban e dashboard personalizzabili

Limiti di Monday.com

Il piano Free consente solo due utenti per area di lavoro

La personalizzazione avanzata per flussi di lavoro complessi potrebbe sembrare limitata

Prezzi di Monday.com

Free Forever

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Una recensione su Reddit recita:

Il prezzo può essere elevato se hai un team numeroso, ma onestamente ne vale la pena se lo usi nel modo giusto. Esiste un piano gratuito, ma penso che quelli a pagamento siano più utili se desideri tutte le funzionalità/funzioni. Dipende solo dalle tue esigenze e dal tuo budget.

Il prezzo può essere elevato se hai un team numeroso, ma onestamente ne vale la pena se lo usi nel modo giusto. Esiste un piano gratuito, ma penso che quelli a pagamento siano più utili se desideri tutte le funzionalità/funzioni. Dipende solo dalle tue esigenze e dal tuo budget.

3. Asana (Ideale per una gestione delle attività intuitiva e scalabile)

tramite Asana

Se desideri un'interfaccia pulita e senza fronzoli e una struttura scalabile, Asana è un'opzione valida. Le viste multiple delle attività e le potenti automazioni aiutano i team in rapido movimento a rimanere allineati. Che tu stia eseguendo sprint di marketing o lanciando prodotti, Asana colma i silos e mantiene tutto organizzato, senza sovraccarichi.

È progettato per la collaborazione interfunzionale e si adatta facilmente alle diverse esigenze, dai singoli utenti alle grandi aziende, con funzionalità/funzioni che evolvono insieme alla tua attività.

Funzionalità/funzioni principali di Asana

Visualizza le attività con le viste Elenco, Sequenza, Calendario, Gantt o Kanban

Suddividi i progetti di grandi dimensioni in obiettivi più piccoli con attività, attività secondarie e titolarità chiara

Automatizza gli aggiornamenti ripetitivi e i promemoria per mantenere tutto in movimento senza microgestione

Rimani concentrato sugli obiettivi con dashboard in tempo reale e monitoraggio dello stato di avanzamento

Limiti di Asana

Curva di apprendimento ripida per i principianti

Le attività possono avere un solo assegnatario

Prezzi di Asana

Personale: Free Forever

Starter : 10,99 $ al mese per utente

Advanced : 24,99 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un recensore di Capterra afferma:

Asana è una scelta eccellente per i team che necessitano di struttura e visibilità nei propri flussi di lavoro. È sufficientemente flessibile per diversi tipi di progetti e ci ha aiutato a rimanere organizzati, soprattutto con la nostra crescita, ma preparati a investire un po' di tempo (e forse anche denaro) per ottenere il massimo.

Asana è una scelta eccellente per i team che necessitano di struttura e visibilità nei propri flussi di lavoro. È sufficientemente flessibile per diversi tipi di progetti e ci ha aiutato a rimanere organizzati, soprattutto con la nostra crescita, ma preparatevi a investire un po' di tempo (e forse anche denaro) per ottenere il massimo.

👀 Lo sapevi? Lo scope creep può affondare il tuo lavoro e costarti denaro. Un progetto per digitalizzare i fascicoli dell'FBI è diventato così gonfiato da funzionalità aggiuntive, obiettivi mutevoli e una leadership poco chiara che ha bruciato 170 milioni di dollari ed è stato chiuso prima ancora di essere lanciato. Un riavvio pulito, con un ambito molto più ristretto, ha salvato il progetto anni dopo.

4. Notion (Ideale per la gestione delle conoscenze e i flussi di lavoro basati sull'IA)

tramite Notion

Il tuo software di project management dovrebbe sembrare un'estensione del tuo cervello, e Notion mira a farlo. Riunisce la gestione delle attività, i documenti, i wiki, i calendari e l'IA integrata in un'unica piattaforma esteticamente gradevole. Notion offre un'area di lavoro flessibile che si adatta alle diverse esigenze, il che lo distingue dal monitoraggio delle attività incentrato sul team di Awork.

Con modelli personalizzabili, esempi di project management e strumenti di organizzazione, è una buona scelta per chi preferisce un approccio più pratico al lavoro.

Migliori funzionalità/funzioni di Notion

Usa Notion IA per fare brainstorming, riepilogare/riassumere, scrivere, tradurre e recuperare risposte nella tua area di lavoro

Crea spazi dedicati per consentire ai team di collaborare e rimanere organizzati

Personalizza i flussi di lavoro con oltre 100 blocchi di contenuti, inclusi wiki e bacheche sprint

Accedi a oltre 30.000 modelli, come tracker di progetto e modelli CRM

Limiti di Notion

Non supporta flussi di lavoro complessi

La creazione di modelli Notion potrebbe richiedere molto tempo

Prezzi di Notion

Free Forever

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Un recensore di G2 afferma:

Una delle funzionalità/funzioni che preferisco di Notion è la collaborazione senza soluzione di continuità, la facilità di modifica e la possibilità di pubblicare e condividere con chiunque.

Una delle funzionalità/funzioni che preferisco di Notion è la collaborazione senza interruzioni, la facilità di modifica e la possibilità di pubblicare e condividere con chiunque.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Notion

5. Teamwork (ideale per gestire progetti incentrati sul client con trasparenza)

tramite Teamwork

Se il tuo team deve destreggiarsi quotidianamente tra scadenze dei client, budget e aspettative, Teamwork è una popolare alternativa ad Awork.

Progettato per agenzie e team di servizi, combina pianificazione dei progetti, gestione dei documenti, monitoraggio del tempo, fatturazione e collaborazione con i clienti. Ideale per la fatturazione oraria, aiuta a semplificare il lavoro mantenendo i clienti soddisfatti.

Funzionalità/funzioni migliori di Teamwork

Pianifica le risorse, gestisci i carichi di lavoro e prevedi la capacità per evitare colli di bottiglia

Registra il tempo, monitora le spese e invia le fatture direttamente dalla dashboard del progetto

Imposta attività cardine per chiari punti di controllo dei client e una migliore responsabilità

Scegli tra le viste Kanban, Gantt, elenco o tabella per una flessibilità completa

Limiti del lavoro di squadra

Piano Free limitato

L'interfaccia potrebbe presentare qualche problema tecnico in alcuni casi

Prezzi per il lavoro di squadra

Free

Consegna: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Scala: 69,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni sul lavoro di squadra

G2: 4,4/5 (oltre 1.100 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Teamwork?

Una recensione su Reddit recita:

Io uso Teamwork e penso che sia un ottimo strumento per la collaborazione con i client. La possibilità di mostrare sequenze, assegnare attività ai client, inviare file e messaggi tutto in un unico posto è davvero utile. Hanno anche una funzione chiamata "prove" per la condivisione di documenti che richiedono il feedback del client...

Io uso Teamwork e penso che sia un ottimo strumento per la collaborazione con i client. La possibilità di mostrare sequenze, assegnare attività ai client, inviare file e messaggi tutto in un unico posto è davvero utile. Hanno anche una funzione chiamata "prove" per la condivisione di documenti che richiedono il feedback del client...

👀 Lo sapevi? Prima che il project management fosse formalizzato, l'industria aeronautica utilizzava liste di controllo per prevenire errori catastrofici. Dopo l'incidente del 1935 di un Boeing B-17 dovuto a un passaggio pre-volo saltato, le liste di controllo sono diventate la norma. Questa pratica ha in parte ispirato le moderne liste di attività che ora utilizziamo negli strumenti software, nei post-it e nei brain dump.

6. GanttPRO (Ideale per la pianificazione visiva di sequenze con dipendenze complesse)

tramite GanttPRO

Se ti piacciono le sequenze temporali, le barre con codici colore e vedere i tuoi progetti scorrere senza intoppi, GanttPRO potrebbe fare al caso tuo.

È progettato per team che gestiscono progetti multifase e multi-team (come quelli nel settore edile, dello sviluppo di prodotti o della pianificazione di eventi) e offre chiarezza grazie ai grafici Gantt drag-and-drop.

Le migliori funzionalità/funzioni di GanttPRO

Grafici Gantt interattivi per pianificare, assegnare e collegare attività con una chiara rappresentazione visiva

Visualizzazioni multiple (griglia, bacheca e portfolio) per soddisfare diverse preferenze di pianificazione

Strumenti di gestione del carico di lavoro per bilanciare le risorse e aumentare la produttività in modo efficace

Monitoraggio del tempo per informazioni accurate e previsioni migliori sui progetti

Limiti di GanttPRO

Non ha una versione gratuita permanente

I team più grandi potrebbero avere difficoltà con il ridimensionamento

Prezzi di GanttPRO

Core: 9 $ al mese per utente

Avanzato: 15 $ al mese per utente

Business: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di GanttPRO

G2: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di GanttPRO?

Una recensione su G2 dice

L'interfaccia è estremamente intuitiva, anche per chi non è esperto di project management. Adoro la funzionalità drag-and-drop per regolare le sequenze e impostare le dipendenze delle attività: è veloce e intuitiva.

L'interfaccia è estremamente intuitiva, anche per chi non è esperto di project management. Adoro la funzionalità drag-and-drop per regolare le sequenze e impostare le dipendenze delle attività: è veloce e intuitiva.

7. TeamGantt (Ideale per un project management semplice e veloce)

tramite TeamGantt

Se ti interessano le sequenze temporali e preferisci trascinare le barre piuttosto che digitare le scadenze, TeamGantt è quello che fa per te.

Questo strumento di project management leggero e intuitivo mantiene tutto perfettamente chiaro, grazie ai grafici Gantt drag-and-drop. Progettato per le piccole imprese o i team che vivono e respirano secondo i tempi di consegna, rende (quasi) divertente destreggiarsi tra più progetti.

Funzionalità/funzioni migliori di TeamGantt

Modifica le date, riordina le attività e gestisci le dipendenze utilizzando i grafici Gantt con funzione drag-and-drop

Passa dalla vista Calendario, Elenco, Kanban e Portfolio per adattarti al flusso di lavoro del tuo team

Tieni traccia dei carichi di lavoro del team in tempo reale per distribuire le attività in modo uniforme

Confronta le sequenze pianificate con quelle effettive tramite report di riferimento per individuare e risolvere eventuali ritardi

Limiti di TeamGantt

Opzioni di personalizzazione limitate

L'app mobile non è efficiente come l'app web

Prezzi di TeamGantt

Gratis: 1 progetto con 60 attività

Pro: 59 $ al mese per ogni manager

Tutto illimitato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

G2: 4,8/5 (oltre 890 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TeamGantt?

Una recensione su Capterra recita:

È un ottimo software che consiglio vivamente a tutti i professionisti e ai leader aziendali per il project management. Solo il calendario è un po' piccolo su un telefono cellulare, ma su un computer è perfetto.

È un ottimo software che consiglio vivamente a tutti i professionisti e ai leader aziendali per il project management. L'unica pecca è il calendario, che è un po' piccolo su un telefono cellulare, ma su un computer è perfetto.

8. Hive (Ideale per la collaborazione basata sull'IA e l'automazione del flusso di lavoro)

tramite Hive

Hive punta tutto sulla semplicità e l'uniformità. Invece di passare da un'app all'altra, supporta team in crescita che hanno bisogno di tutto in un unico posto: viste dei progetti, assistenza IA, monitoraggio del tempo e persino chiamate Zoom.

Che tu stia collaborando a progetti o gestendo scadenze, è progettato per rendere il lavoro di squadra più fluido e molto meno stressante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Hive

Visualizza le attività con Kanban, Gantt, viste calendario e altro ancora

Ottimizza i flussi di lavoro, modifica i documenti e analizza i dati con l'assistente IA di Hive

Tieni traccia del tempo nelle schede di attività e genera report, oltre all'integrazione con la fatturazione QuickBooks

Automatizza le attività con flussi di lavoro personalizzati o predefiniti su tutte le piattaforme

Limiti di Hive

Funzionalità/funzioni cruciali come l'automazione del flusso di lavoro sono componenti aggiuntivi a pagamento

Una curva di apprendimento ripida per gli utenti che non hanno familiarità con gli strumenti di project management

Prezzi di Hive

Free Forever

Starter: 7 $ al mese per utente

Teams: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Hive?

Un recensore di Capterra scrive:

Il nostro team di marketing ha utilizzato Hive per organizzare un'iniziativa speciale della durata di diverse settimane. Essendo un'azienda con dipendenti sparsi in tutto il paese, avevamo bisogno di un modo per far sentire tutti come se stessero lavorando fianco a fianco nella stessa stanza in ogni momento.

Il nostro team di marketing ha utilizzato Hive per organizzare un'iniziativa speciale della durata di diverse settimane. Essendo un'azienda con dipendenti sparsi in tutto il paese, avevamo bisogno di un modo per far sentire tutti come se stessero lavorando fianco a fianco nella stessa stanza in ogni momento.

9. Paymo (Ideale per il monitoraggio del tempo e la gestione finanziaria)

tramite Paymo

Il punto di forza di Paymo risiede nella perfetta integrazione tra monitoraggio del tempo, gestione delle attività e fatturazione, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. Come software di gestione delle attività, si distingue da Awork perché si rivolge specificamente a liberi professionisti, piccoli team e agenzie che hanno bisogno di monitorare le ore fatturabili e generare fatture.

Paymo rende efficiente la gestione dei progetti e della fatturazione, in particolare per le aziende che utilizzano tariffe orarie.

Migliori funzionalità/funzioni di Paymo

Tieni traccia del tempo con timer, Pomodoro o voci multiple per una fatturazione migliore

Gestisci le attività con bacheche Kanban, grafici Gantt e promemoria

Imposta budget, monitora le spese e genera fatture per PayPal o Stripe

Bilancia i carichi di lavoro con grafici sul carico delle risorse e calendari di disponibilità

Limiti di Paymo

Opzioni di personalizzazione avanzate limitate

Mancanza di funzionalità/funzioni avanzate per team di grandi dimensioni

Prezzi di Paymo

Free Forever

Starter: 5,9 $ al mese per utente (dopo 3 mesi 9,9 $)

Piccoli uffici: 10,9 $ al mese per utente (dopo 3 mesi: 15,9 $)

Business: 16,9 $ al mese per utente (dopo 3 mesi: 23,9 $)

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2: 4,6/5 (oltre 590 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 690 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Paymo?

Una recensione su Capterra recita:

Nel complesso molto soddisfatto. Mi piacerebbe che Paymo offrisse una maggiore personalizzazione e modelli più robusti, oppure un assistente IA intelligente che analizzi il mio utilizzo e mi dia suggerimenti per risparmiare tempo.

Nel complesso molto soddisfatto. Mi piacerebbe che Paymo offrisse una maggiore personalizzazione e modelli più robusti, oppure un assistente IA intelligente che analizzi il mio utilizzo e mi dia suggerimenti per risparmiare tempo.

10. Scoro (Ideale per un project management più intelligente con controllo finanziario)

tramite Scoro

Scoro è come un project manager con la passione per i fogli di calcolo, ma con un talento per la finanza e la gestione dei client. È perfetto per le società di consulenza e le agenzie che hanno bisogno di qualcosa di più del semplice monitoraggio delle attività.

A differenza di Awork, Scoro riunisce pianificazione dei progetti, budgeting, fatturazione e CRM, offrendoti un quadro più chiaro della tua attività. Chi non desidera uno strumento che tenga tutto in riga?

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Gestisci ogni fase del progetto, dal preventivo alla fatturazione, con strumenti integrati per il ciclo di vita

Bilancia il carico di lavoro del tuo team con la pianificazione e la prenotazione delle risorse in tempo reale

Tieni traccia della redditività con dashboard finanziarie e metriche dettagliate dei progetti

Personalizza le dashboard per evidenziare KPI come ore fatturabili, budget e attività scadute

Limiti di Scoro

Non ha un piano gratuito permanente

Personalizzazione limitata rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Scoro

Core: 23,90 $ al mese per utente

Crescita: 38,90 $ al mese per utente

Prestazioni: 59,90 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Scoro

G2: 4,5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 230 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Scoro?

Una recensione di Capterra dice:

Ottimo per chi è alle prime armi, ma non è lo strumento giusto per la gestione quotidiana di un'agenzia in crescita

Ottimo per chi è alle prime armi, ma non è lo strumento giusto per la gestione quotidiana di un'agenzia in crescita

💡 Suggerimento: prima di effettuare il commit, coinvolgi il tuo team nel periodo di prova e scegli lo strumento che rende il tuo team più efficiente.

Fai la scelta giusta con ClickUp

Cambiare strumento di project management non è un tradimento, è un'evoluzione. Man mano che il tuo team cresce e le esigenze cambiano, trovare uno strumento che stia al passo è fondamentale.

Sebbene tutte le alternative ad Awork che abbiamo esplorato offrano qualcosa di valido, ClickUp si aggiudica il primo posto. Offre project management, ma lo rende flessibile, collaborativo e orientato all'automazione.

Che tu stia gestendo sequenze, team o attività, ClickUp offre una soluzione all-in-one che trasforma il caos dei progetti in una danza ben coreografata. Quindi, cosa aspetti? Abbandona il vecchio e passa a qualcosa di meglio.

