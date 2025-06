Modelli gratuiti di report di marketing digitale per approfondimenti basati sui dati

Entri nella sala conferenze (o accedi alla chiamata Zoom) con il cuore che batte forte come se fossi in una versione di prova. La giuria, composta dal tuo capo, dal client o, peggio ancora, dal team finanziario, inizia il controinterrogatorio.

"Come ha performato la campagna?" "Qual è il ROI?" "Perché la frequenza di rimbalzo sta salendo alle stelle?"

Ti muovi a tentoni tra cinque diverse dashboard, borbottando qualcosa sulla "multi-touch attribution" come un avvocato difensore che tira fuori prove dell'ultimo minuto. Ma, in realtà, senza un report solido, il tuo caso sta andando a rotoli.

Fortunatamente, il lavoro non è un dramma giudiziario. I modelli di reportistica di marketing digitale giusti possono aiutarti a presentare i dati, rispondere a domande difficili e sviluppare una strategia di marketing più solida.

Non sai da dove iniziare? Li abbiamo elencati in questo articolo. Cominciamo!

💡 Suggerimento: progetta il tuo report sia per gli amanti dei dati che per i responsabili delle decisioni. In questo modo, il tuo capo otterrà rapidamente ciò di cui ha bisogno e gli analisti non verranno a chiederti "Ma dove sono i dati?"

Cosa sono i modelli di report di marketing digitale?

Un modello di report di marketing digitale è un framework predefinito che aiuta le aziende a monitorare e analizzare le campagne di marketing, misurare il traffico sul sito web e valutare l'efficacia del lavoro richiesto dalla pubblicità a pagamento.

Questi modelli consolidano i dati sulle prestazioni provenienti da varie piattaforme di social media, Google Analytics, Google Ads e strumenti di email marketing in un report di facile lettura.

Un buon modello di report di marketing ti aiuta a:

Monitora gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Misura il tasso di conversione, il tasso di clic e il coinvolgimento sui social media

Prendi decisioni basate sui dati per perfezionare le strategie di promozione future

Risparmia tempo con i report automatizzati

Fungono anche da modelli per l'impostazione degli obiettivi, eliminando la necessità di creare report da zero, aiutando le tue decisioni di marketing future e facendo risparmiare tempo prezioso al tuo team di marketing.

👀 Lo sapevi? Nel 2024, il 63% dei professionisti del marketing ha riportato esiti positivi con strategie basate sui dati.

Cosa rende efficace un modello di report di marketing digitale

I modelli sono utili, ma non tutti sono adatti alle tue esigenze. Ecco gli elementi che rendono davvero prezioso un modello di report:

Monitoraggio delle metriche rilevanti: Il modello dovrebbe concentrarsi sui KPI di marketing in linea con gli obiettivi aziendali e di marketing, come il tasso di conversione, il tasso di clic e il tasso di crescita dei ricavi, piuttosto che su metriche vanitose

Chiarezza visiva: dovrebbe incorporare strumenti intuitivi di visualizzazione dei dati che trasformano informazioni complesse in grafici, diagrammi e mappe termiche di facile comprensione per una comprensione immediata

Approfondimenti utili: il modello dovrebbe includere anche sezioni dedicate ad approfondimenti utili e raccomandazioni per strategie future

Facilità di comprensione: dovrebbe essere facilmente comprensibile anche per chi non è esperto di dati

Personalizzazione: è un vantaggio avere un modello che si adatta ai tuoi obiettivi di marketing specifici e alle metriche chiave

Un modello di report di marketing digitale efficace va oltre la semplice visualizzazione di numeri: racconta una storia sul lavoro richiesto dal tuo marketing e fornisce informazioni utili che guidano il processo decisionale.

👀 Lo sapevi? Solo il 53% delle decisioni di marketing è influenzato dall'analisi dei dati di marketing.

15 modelli di report di marketing digitale

Uno dei motivi per cui i professionisti del marketing hanno difficoltà a utilizzare i dati per il processo decisionale è la scarsa familiarità con i software di analisi di marketing e i modelli di report che semplificano il processo.

Ma anche quando gli strumenti esistono, i dati sono spesso sparsi su piattaforme isolate: analisi in un'app, brief delle campagne in un'altra, feedback del team sepolti nei thread di Slack e dashboard delle prestazioni in uno strumento di BI separato.

È qui che entra in gioco ClickUp.

ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro e tutti i tuoi dati in un unico posto. Che tu stia monitorando le prestazioni delle campagne, gestendo risorse creative o collaborando ai risultati dei test A/B, tutto è disponibile in un'unica area di lavoro unificata. Puoi creare dashboard personalizzati per visualizzare le metriche delle prestazioni insieme alle sequenze temporali dei progetti, utilizzare modelli di report predefiniti per semplificare l'analisi e connettere i tuoi dati direttamente ai flussi di lavoro in modo che le informazioni approfondite portino effettivamente all'azione.

Ora esploriamo alcuni di questi modelli che rendono la reportistica più semplice e più fruibile:

1. Modello di report di marketing digitale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma il monitoraggio dei dati delle tue campagne in informazioni chiare e utilizzabili con il modello di report di marketing digitale ClickUp

In qualità di esperti di marketing, gestisci più campagne, iniziative e idee contemporaneamente. Hai bisogno di report che non richiedano troppo tempo, che ti forniscano informazioni utili e, onestamente, che abbiano un bell'aspetto. Ecco perché la libreria di modelli ClickUp offre un report per ogni esigenza di marketing.

Per prima cosa: il modello di report di marketing digitale ClickUp. Questo può diventare rapidamente la tua soluzione di riferimento per monitorare le prestazioni delle campagne su diversi canali. Questo modello pronto all'uso raccoglie i dati da più piattaforme in un unico posto, fornendo aggiornamenti in tempo reale, in modo da ottenere informazioni chiare sulla tua strategia di marketing digitale.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia di tutte le metriche chiave, dalle impressioni alle conversioni, contemporaneamente con viste personalizzate come la vista Elenco, la vista Grafico Gantt, la vista Carico di lavoro e la vista Calendario

Archivia e organizza tutti i tuoi dati in un database senza codice

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sui KPI con le dashboard di ClickUp

Collabora in tempo reale per creare report in modo efficace con ClickUp Docs

📊 Ideale per: Team di marketing e singoli professionisti che desiderano un modo rapido, semplice e completo per monitorare le prestazioni delle campagne su più canali digitali

2. Modello di report di marketing ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea report visivamente accattivanti e pronti per gli stakeholder con il modello di report di marketing di ClickUp

Ricordi l'ultima volta che hai promesso al tuo capo: "Le consegno il report di marketing il prima possibile!" E poi hai passato sei ore a fissare un documento vuoto, chiedendoti da dove cominciare.

Ecco perché esiste il modello di report di marketing ClickUp. Ti aiuta a monitorare la spesa pubblicitaria, misurare l'efficacia delle campagne, analizzare il feedback dei clienti e tutto il resto, in modo da poter avere una visione d'insieme e dei dettagli più precisi senza scervellarti.

Utilizzalo come modello di report per Facebook Ads, Google Ads o persino come modello di report di email marketing: è abbastanza versatile da adattarsi a tutti i casi d'uso.

Ecco come questo modello può aiutarti:

Crea immagini per comunicare complesse tendenze di performance a colpo d'occhio con le dashboard di ClickUp

Utilizza i campi personalizzati di ClickUp per organizzare i report in base al budget, al ROI e al tipo di campagna

Assegna commenti ClickUp per migliorare la collaborazione e il feedback sulle azioni nei tuoi report

Crea automazioni ClickUp personalizzate per attivare revisioni e aggiornamenti regolari dei tuoi report di marketing

3. Modello di report analitico ClickUp

Ottieni il modello gratuito Trasforma i dati grezzi in strategie chiare e attuabili con il modello di report analitico ClickUp

Il modello di report analitico ClickUp è piuttosto semplice. Trasforma i numeri grezzi in informazioni utili, ti aiuta a visualizzare set di dati complessi, monitorare i KPI e identificare le tendenze.

Ora, la domanda giusta sarebbe: "In che modo è diverso dai modelli di reportistica di cui abbiamo parlato prima?" Beh, questo modello è specializzato nell'analisi di dati complessi. Inoltre, non è limitato al marketing, ma può essere utilizzato per qualsiasi tipo di reportistica analitica.

Ecco cosa puoi fare con esso:

Visualizza dati complessi con grafici semplici ma sofisticati direttamente nei tuoi documenti ClickUp

Utilizza la vista Tabella in ClickUp per creare il tuo report di analisi simile a un foglio di calcolo; ordina e filtra facilmente i dati per ottenere informazioni approfondite

Traccia e visualizza i dati e le metriche chiave in un unico posto con i dashboard di ClickUp

📊 Ideale per: analisti di dati e professionisti del marketing che hanno bisogno di analizzare i dati in modo rapido ed efficiente e presentare informazioni chiare e utilizzabili senza passare da uno strumento all'altro

🎥 Sei curioso di creare una dashboard per i progetti di marketing in ClickUp? Te lo spieghiamo in questo pratico video illustrativo!

4. Modello di analisi dei social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora, analizza e ottimizza le tue prestazioni sui social media con il modello di analisi dei social media di ClickUp

Hai mai pubblicato qualcosa che pensavi fosse oro colato, solo per poi non ricevere alcuna reazione? Il social media marketing può farti sentire come se ti stessi grattando la testa per capire perché la tua battuta migliore non ha funzionato a una festa.

Il modello di analisi dei social media di ClickUp ti aiuta a capire perché i tuoi contenuti stanno o non stanno connettendo con il tuo pubblico. Elimina le congetture dal monitoraggio delle metriche e ti consente di condurre un audit approfondito dei social media. Ora puoi finalmente concentrarti su ciò che conta davvero: far crescere il tuo marchio e aumentare il coinvolgimento.

Ecco come può aiutarti:

Ottieni informazioni dettagliate sulle tue prestazioni sui social media con la visualizzazione Analytics

Confronta le prestazioni su più piattaforme utilizzando i campi personalizzati per classificare tutte le metriche chiave

Rimani al passo con le tendenze grazie alla vista Bacheca Riepilogo/Riassunto, che offre una panoramica dettagliata dell'esito positivo delle tue attività

Trasforma i dati in azioni concrete con le attività cardine di ClickUp per definire obiettivi chiari e monitorare lo stato di avanzamento

📊 Ideale per: Social media manager e team di marketing che desiderano monitorare, analizzare e ottimizzare in modo efficiente la propria presenza sui social media

🎥 Ecco come Hwke Media, un client di ClickUp, utilizza ClickUp per monitorare ciò che conta e portare a termine il lavoro per i propri clienti:

5. Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assumi il controllo delle prestazioni e dei budget delle tue campagne con il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp

Il modello di monitoraggio e analisi delle campagne di ClickUp ti aiuta a monitorare la spesa delle tue campagne e a tracciare le prestazioni, così non dovrai mai chiederti dove sono finiti i tuoi investimenti pubblicitari. Dalla gestione dei costi all'ottimizzazione delle conversioni, questo modello ti offre informazioni in tempo reale.

Ecco perché apprezzerai questo modello:

Monitora le prestazioni di più campagne contemporaneamente in un'unica area di lavoro

Rispetta il budget con i campi personalizzati Money per monitorare la spesa pubblicitaria, il CPC, il CPM e il ROI in qualsiasi valuta

Calcola automaticamente le metriche finanziarie chiave come CTR, CPA e budget rimanente utilizzando i campi formula

Pianifica in modo più intelligente con la vista Sequenza per i programmi delle campagne e la vista Bacheca per gestire le campagne in corso

📊 Ideale per: Professionisti del marketing che desiderano massimizzare il ROI delle campagne senza esaurire il budget

6. Modello di report campagna ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea report accattivanti e approfonditi in modo collaborativo con il modello di report delle campagne di ClickUp

La gestione delle campagne di marketing non dovrebbe sembrare un esame di matematica. Il modello di report delle campagne di ClickUp ti aiuta a raccontare la storia della tua campagna, non solo a elencare numeri su una pagina.

È progettato per comunicare approfondimenti a professionisti del marketing, dirigenti e stakeholder che non sono esperti di dati, rendendo facile evidenziare i successi, le lezioni apprese e i passaggi successivi.

Ecco come puoi utilizzarlo:

Compila facilmente i dati in un unico report utilizzando viste personalizzate come Tabella ed Elenco

Visualizza i KPI relativi alla consapevolezza del marchio con i campi personalizzati per mantenere il controllo delle tue campagne

Imposta obiettivi di rendimento chiari con attività secondarie annidate e più assegnatari

Migliora la collaborazione in tempo reale utilizzando le reazioni ai commenti

Condividi facilmente le informazioni utilizzando la funzionalità Email in ClickUp per tenere informati gli stakeholder

📊 Ideale per: Team di marketing che desiderano creare report sulle campagne chiari, concisi e approfonditi

7. Modello di report di analisi dei dati ClickUp

Ottieni il modello gratuito Documenta la tua metodologia e crea report di analisi chiari, credibili e riproducibili con il modello di report di analisi dei dati ClickUp

Il modello di report di analisi dei dati ClickUp ti aiuta a comprendere il "perché" dei dati. E poi garantisce che ogni passaggio dell'analisi venga registrato per gli stakeholder, i ricercatori o i client.

Ti aiuta a organizzare i risultati in un report chiaro e strutturato, concentrandoti sulla documentazione dell'intero processo di analisi, non solo sui risultati. Questo modello è progettato per garantire trasparenza e credibilità, rendendolo perfetto per progetti che richiedono una suddivisione dettagliata della metodologia.

Utilizza questo modello per:

Struttura la tua analisi dei dati con sezioni chiare per Riepilogo/Riassunto, Obiettivi, Ambito e Metodologia

Organizza set di dati complessi utilizzando la vista Tabella, che semplifica il monitoraggio e il riferimento dei risultati

Assegna le attività in base alle informazioni raccolte con attività e obiettivi, trasformando l'analisi in passaggi concreti

Collabora in tempo reale con commenti e menzioni, in modo che gli stakeholder chiave rimangano sempre informati

📊 Ideale per: Analisti, ricercatori e team basati sui dati che necessitano di una registrazione completa e strutturata del loro processo di analisi

8. Modello di risultati dell'analisi dei dati ClickUp

Ottieni il modello gratuito Presenta risultati chiari e utilizzabili e ottieni risultati strategici con il modello di risultati dell'analisi dei dati di ClickUp

L'analisi dei dati si concentra sull'elaborazione dei numeri, ma ciò che conta è anche il significato di tali numeri. Il modello di risultati dell'analisi dei dati di ClickUp è incentrato sui risultati.

Invece di documentare ogni passaggio, cattura le informazioni chiave, organizza i risultati e presenta raccomandazioni chiare che ti aiutano a prendere decisioni informate.

Ecco come puoi utilizzarlo:

Acquisisci e organizza le informazioni provenienti da varie fonti per ottenere un quadro completo dei tuoi dati

Analizza i dati in modo rapido e accurato utilizzando la vista Bacheca per la visualizzazione

Tieni traccia dello stato di avanzamento e delle scadenze chiave impostando e monitorando le attività cardine di ClickUp

Scrivi report di riepilogo/riassunto concisi con ClickUp Brain , l'assistente IA nativo di ClickUp

Naviga nella tua area di lavoro e trova ciò che ti serve in pochi secondi con la ricerca connessa e l'AI Knowledge Manager di ClickUp

📊 Ideale per: Teams che desiderano trasformare i dati grezzi in azioni mirate

9. Modello di metriche dei social media ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora metriche granulari per dimostrare l'impatto dei tuoi social media con il modello di metriche per social media di ClickUp

Quando si tratta di social media, i numeri non mentono, quindi perché non eliminare le congetture e monitorare le tue prestazioni con il modello di metriche dei social media di ClickUp?

Che il tuo obiettivo sia monitorare il coinvolgimento, tracciare la crescita dei follower o analizzare le prestazioni dei post, questo modello ti offre informazioni dettagliate e basate sui dati per ottimizzare la tua strategia sui social media. Combinalo con strumenti di growth hacking e sarai in grado di identificare e cogliere opportunità di contenuti virali per il tuo marchio.

Utilizza questo modello per:

Tieni traccia delle metriche chiave con 10 diversi campi personalizzati, tra cui follower, visite al profilo e tasso di amplificazione

Visualizza i dati su tutte le piattaforme con la vista Tabella delle metriche

Genera report in pochi secondi con il modulo Report metriche Visualizza

Crea modelli di calendario dei contenuti aggiornati e condividili con il tuo team per ottenere un feedback immediato

📊 Ideale per: Social media manager e team di marketing che necessitano di un monitoraggio preciso su più piattaforme

10. Modello di report trimestrale ClickUp

Ottieni il modello gratuito Consolida le prestazioni trimestrali, definisci gli obiettivi e allinea il tuo team con il modello di report trimestrale ClickUp

È la fine del trimestre e improvvisamente tutti si affannano per raccogliere numeri, monitorare le prestazioni e dare un senso a una dozzina di fogli di calcolo. Ti sembra un déjà vu?

Il modello di report trimestrale ClickUp ti aiuta a evitare la corsa dell'ultimo minuto e a monitorare senza sforzo lo stato di avanzamento del tuo team negli ultimi tre mesi. Questo modello mantiene tutto strutturato, organizzato e facile da comprendere, così puoi concentrarti sullo sfruttamento delle informazioni e non sulla gestione dei fogli di calcolo.

Ecco come utilizzarlo:

Monitora le prestazioni in tutti i reparti con visualizzazioni dedicate a finanza, risorse umane e marketing

Visualizza le metriche chiave con campi personalizzati come punti dati medi e trimestrali

Monitora lo stato dei report utilizzando gli stati personalizzati "Aperto" e "Completato"

Ottieni una panoramica delle prestazioni complessive con la vista Riepilogo/Riassunto

📊 Ideale per: Titolare e manager aziendali alla ricerca di uno strumento strutturato per esaminare le metriche delle prestazioni e riepilogare/riassumere i risultati trimestrali

11. Modello di report SEO ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora, visualizza e migliora il tuo posizionamento SEO con il modello di report SEO di ClickUp

I report SEO sono essenziali, ma setacciare dati, screenshot e grafici infiniti può essere un incubo. Il modello di report SEO di ClickUp ti aiuta a monitorare classifiche, traffico e metriche chiave senza affogare in schede e fogli di calcolo.

Che tu stia aggiornando i client, presentando ai stakeholder o semplicemente tenendo sotto controllo le prestazioni del tuo sito, questo modello conserva tutto in un unico posto, in modo organizzato, automatizzato e facile da implementare.

Ecco come può esserti utile:

Crea report chiari e completi per i client o i team interni

Tieni traccia delle metriche chiave con campi personalizzati come le 5 parole chiave principali, il traffico del sito e i lead generati

Visualizza lo stato di avanzamento nel tempo con la visualizzazione del report trimestrale, individuando le tendenze e le aree di miglioramento

Monitora lo stato delle attività e delle attività secondarie per creare e migliorare la tua strategia SEO con i grafici Gantt di ClickUp

📊 Ideale per: specialisti SEO alla ricerca di uno strumento strutturato per monitorare le prestazioni del sito web e ottimizzare il posizionamento nei motori di ricerca

12. Modello di report ClickUp Rank Tracker

Ottieni il modello gratis Traccia le parole chiave di riferimento e monitora facilmente i risultati di ricerca con il modello di report Rank Tracker di ClickUp

Il modello di report Rank Tracker di ClickUp è la soluzione completa per monitorare il posizionamento delle parole chiave. Semplifica la visualizzazione delle tendenze, l'individuazione delle opportunità e il mantenimento della tua strategia SEO.

È incentrato sul monitoraggio del posizionamento delle parole chiave nel tempo, fornendo un'istantanea in tempo reale della tua posizione rispetto alla concorrenza. Invece di setacciare infinite metriche SEO, questo modello ti aiuta a concentrarti sulle prestazioni SERP e ad apportare rapidamente modifiche basate sui dati.

Ecco cosa puoi fare con esso:

Tieni traccia del movimento delle parole chiave, dei tassi di conversione e dei tassi di miglioramento, tutto in un unico posto

Accedi allo stato per canale, alle analisi complessive e alle visualizzazioni delle campagne per fare ordine tra i dati

Elimina il caos con stati personalizzati come Completato, In revisione e In corso per un monitoraggio semplice

📊 Ideale per: Professionisti SEO alla ricerca di modelli di report per il monitoraggio del posizionamento che tracciano in modo efficiente le prestazioni delle parole chiave e conducono analisi della concorrenza

13. Modello di report sullo stato di avanzamento del progetto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica la comunicazione e mantieni in carreggiata i progetti di marketing critici con il modello di report sullo stato di avanzamento dei progetti di ClickUp

Cosa c'è di peggio di un progetto in ritardo? Non sapere che è in ritardo. È qui che entra in gioco il modello di report sullo stato di avanzamento dei progetti di ClickUp.

Questo modello intuitivo e pronto all'uso semplifica incredibilmente il monitoraggio delle attività cardine dei progetti e la misurazione delle prestazioni. Mantiene tutti aggiornati, dai membri del team agli stakeholder, senza email infinite o panico dell'ultimo minuto.

Vediamo cosa puoi fare con questo modello:

Monitora le attività cardine e i KPI di marketing in tempo reale utilizzando i campi personalizzati per ottenere informazioni rapide

Anticipa gli ostacoli con viste personalizzate come Gantt, Carico di lavoro e Calendario

Mantieni i team allineati con la gestione delle attività integrata, che include attività secondarie, assegnatari e priorità

Condividi istantaneamente gli aggiornamenti utilizzando Documenti ed Email in ClickUp

📊 Ideale per: Manager e team che desiderano semplificare la comunicazione, tenere informati gli stakeholder e garantire un'efficiente project management nel marketing

14. Modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp

Ottieni il modello gratis Monitora i tuoi progressi mensili e ottieni informazioni utili con il modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp

Dal monitoraggio della crescita dei ricavi al controllo della produttività del team, il modello di report mensile sullo stato aziendale di ClickUp ti consente di prendere decisioni informate, non solo ipotesi plausibili.

Questo modello ti aiuta a:

Visualizza immediatamente le metriche chiave utilizzando i dashboard con grafici e diagrammi in tempo reale

Tieni traccia delle tendenze delle prestazioni con campi personalizzati su misura per le tue esigenze aziendali.

Imposta notifiche automatiche per rimanere aggiornato sullo stato di avanzamento

Collabora in tempo reale con report condivisi creati e modificati su ClickUp Docs

📊 Ideale per: Titolari e manager aziendali che necessitano di un modello di report mensile di marketing per perfezionare le strategie di acquisizione dei clienti e la direzione generale della propria attività

Il nostro progetto prevede molte attività. Prima di utilizzare ClickUp, utilizzavamo Fogli Google, ma presentava molti problemi. Se avevo più di 2 progetti, dovevo creare un file per ogni team. Inoltre, mi ci voleva molto tempo per creare un modello di Fogli Google da zero. Quando sono passato a ClickUp, questi problemi sono stati risolti.

15. Modello Looker Studio per Google Analytics 4 di Porter

via Porter

Ti capita mai di fissare la dashboard di Google Analytics 4, temendo un imminente mal di testa e sperando che i numeri si spieghino da soli? Non è più necessario.

Il modello Google Analytics 4 Looker Studio di Porter trasforma i dati grezzi in report chiari e comprensibili.

Non dovrai più cliccare all'infinito tra le schede o affogare nei grafici. Con le dashboard predefinite, otterrai le informazioni di cui hai bisogno in un attimo.

Ecco perché questo modello funziona:

Ottieni una visione completa con tutti i dati storici

Personalizza i grafici con flessibilità totale e opzioni white label

Automatizza il processo di reportistica con avvisi email programmati e opzioni di condivisione semplificate

Filtra i dati per campagna, pubblico e origine del traffico

📊 Ideale per: Team e agenzie di marketing che hanno bisogno di visualizzare in modo rapido e professionale i dati di Google Analytics 4 per prendere decisioni informate e creare report per i client

🧠 Curiosità: Google Analytics non è sempre esistito. Nel 2005, Google ha acquisito Urchin, una società di analisi web, e l'ha trasformata nell'attuale Google Analytics. Senza questa mossa, i marketer potrebbero ancora alle prese con strumenti di reportistica dei dati poco intuitivi.

Trasforma il caos del marketing in metriche significative con ClickUp!

Che tu abbia bisogno di un modello di report di analisi web o di un modello di report di content marketing, questi report ti aiutano a prendere decisioni più intelligenti e a definire strategie più efficaci. Sono la tua tabella di marcia per ottenere risultati migliori nel marketing digitale. Ma chi ha tempo di crearli da zero?

ClickUp per i team di marketing lo fa per te! Genera report istantanei, automatizza la raccolta dei dati e collabora senza sforzo, il tutto mantenendo il flusso di lavoro fluido come la tua campagna più performante.

Perché lottare con i fogli di calcolo quando ClickUp può occuparsi del lavoro pesante? Registrati oggi stesso per un account ClickUp gratuito!