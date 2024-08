Le 10 migliori alternative e concorrenti di Adobe Workfront 2024

Alzi la mano chi è stato personalmente vittima della versione di prova gratuita di Adobe. 🙋🏼‍♀️

Non c'è niente di peggio di quella sensazione di "palmo di naso" quando vi viene addebitato l'abbonamento di 600 dollari che avete dimenticato di cancellare dopo aver modificato quel PDF al volo.

Questo non vuol dire che queste produttività non siano incredibili. C'è un motivo per cui tutti i millennial avevano l'ossessione di Photoshop alle scuole medie: Adobe ha un'app per tutto, e queste app sono davvero buone.

Adobe offre cinque diverse suite di software con oltre 50 app in totale. Di per sé, questo è impressionante.

Tra queste app? Workfront.

Acquisita da Adobe nel 2020 e ora parte del suo Experience Cloud, Workfront è un'applicazione di project management per le aziende piattaforma per la supervisione di strategie, membri del team, risorse e flussi di lavoro. Software di project management a livello aziendale è un investimento cruciale e, sebbene Workfront offra alcune funzionalità/funzione di lavoro collaborativo per un marketing online efficace e gestione del lavoro ma non è privo di inconvenienti e compromessi.

Da fare? Cerchiamo delle alternative!

Abbiamo raccolto le 10 migliori alternative di Adobe Workfront, comprese le funzionalità/funzione chiave, i vantaggi, i limiti, i prezzi e le valutazioni dei clienti.

Andiamo a scoprirle. 🍽

Che cos'è Adobe Workfront?

Via Adobe Workfront Workfront è un'applicazione di software di project management nell'ambito di Experience Cloud-AKA di Adobe, la suite di produttività orientata ai marketer online, all'analisi web, ai commerciali e al coinvolgimento dei clienti.

Molte delle funzionalità/funzione chiave di Workfront sono incentrate su metriche, approfondimenti e monitoraggio per garantire che le campagne e i progetti creativi siano ben eseguiti. In classico project management classico modulo, Workfront offre strumenti per creare attività, aggiungere commenti, assegnare elementi di azione e personalizzare i modelli.

Mentre alcuni strumenti sono progettati per servire meglio i piccoli team o gli individui, Workfront è una soluzione per le aziende Enterprise, o per quelle che stanno crescendo in questa scala.

Da un lato, questo limita il bacino di aziende che potrebbero utilizzare o trarre veramente beneficio da Workfront, dall'altro, alza la posta in gioco per l'app. Cioè: Molti clienti, dipendenti e dirigenti si affidano a questo software per mantenere le promesse e far funzionare i processi senza intoppi.

Da fare, quindi, per capire se Workfront regge davvero?

Funzionalità/funzione chiave di Adobe Workfront

Automazione del lavoro per sincronizzare gli aggiornamenti tra le diverse app

Allineamento degli obiettivi per tenere traccia degli oggetti e organizzarli in una dashboard

Piano di scenario per confrontare in modo proattivo i possibili risultati e prendere decisioni basate sui dati

Gestione dei flussi di lavoro e la gestione Agile attraverso attività, attività secondarie, modelli, integrazioni, backlog e approfondimenti in tempo reale

Correzione di bozze e approvazione della connessionepiani di progetto agli stakeholder, ai team creativi, ai gestori del progetto e ad altri reparti

Reportistica e dashboard con visualizzazioni multiple, filtri e personalizzazioni per accedere alle informazioni più importanti in qualsiasi momento

Sicurezza: la funzionalità/funzione più importante per qualsiasi team aziendale è la possibilità di fidarsi della piattaforma che archivia e protegge i dati

Tutto questo sembra fantastico sulla carta, ma la messa in pratica di queste funzionalità/funzione può essere una storia diversa.

Limiti di Adobe Workfront

Imparare un software di project management complesso come Workfront è un processo di per sé. E anche una volta che si è imparato a conoscere l'app da cima a fondo, è possibile che alcune domande rimangano senza risposta e che alcune funzioni rimangano indietro.

Curva di apprendimento ripida

L'allineamento degli obiettivi, il piano, le approvazioni e la gestione del lavoro sono idee pesanti da promettere da qualsiasi software, perché richiedono tempo e lavoro richiesto dall'utente per essere apprese.

Sebbene queste idee siano specificamente indicate come alcune delle chiavi di Workfront, si tratta più che altro di processi aziendali che richiedono più funzioni che lavorino in tandem e molta pratica per integrarsi completamente nei progetti.

Funzionalità come commenti, attività assegnate, attività secondarie, dashboard e visualizzazioni del flusso di lavoro sono tra le più comuni per la gestione del lavoro. Ma capire come usarle nel modo più efficace può richiedere molte versioni di prova, errori e frustrazione con un software complicato come Workfront, soprattutto se non lo si è mai usato prima.

Inoltre, se si considera che Workfront è stato progettato per le aziende Enterprise e si tiene conto del numero di utenti con cui si ha a che fare, una curva di apprendimento ripida può rappresentare una sfida costosa per la vostra azienda in più di un modo.

Interfaccia goffa

Volete che ogni membro del team apra il software e sappia esattamente dove andare per accedere al proprio lavoro. Ma con una piattaforma vasta come Workfront, questo non è sempre possibile.

Un'interfaccia non intuitiva e complicata può essere l'elemento di svolta o di rottura quando si tratta di:

La curva di apprendimento

Funzione complessiva

Se il team si impegnerà o meno con lo strumento

Pur essendo relativamente pulita, l'interfaccia di Workfront non è abbastanza intuitiva da permettere a molti utenti di navigarla in modo rapido ed efficace. Inoltre, ha un aspetto piuttosto datato.

A nessuno piace sentirsi come l'assillo di chiedere ai manager dove si trovano le informazioni nella vostra piattaforma o di perdere dettagli chiave perché non sono riusciti a capire come accedere nuovamente a una certa area di lavoro.

Grafici di Gantt con limiti

I grafici Gantt sono un metodo fondamentale per i team Agile per supervisionare i progetti, rimanere in carreggiata e fornire prodotti di qualità. Sono molto importanti perché forniscono dettagli come le dipendenze dalle attività, le tappe, le sequenze temporali, le scadenze e le relazioni tra le attività.

Da fare, Workfront offre i grafici Gantt, ma la loro funzione non è all'altezza di altri software di project management molto diffusi.

In Workfront, i grafici Gantt sono un po' un pugno nell'occhio, difficili da lavorare e ancora più difficili da modificare.

guida utile

**guida utile_

con tutto quello che c'è da sapere sui grafici di Gantt!

Manca la funzione di ricerca globale

Volete che il vostro software di project management vi aiuti a incrementare la produttività su tutti i front, in gran parte grazie al risparmio di tempo prezioso. E se non riuscite a trovare rapidamente il lavoro che state cercando nel software che avete scelto, beh, non state usando il vostro tempo in modo produttivo.

Uno dei modi migliori per trovare velocemente un lavoro è la funzione di ricerca in app, di cui Workfront non dispone.

Ciò significa che se cercate un'attività, un documento, un'idea, un commento o un'intuizione specifica in Workfront, dovete ogni volta navigare manualmente per raggiungerla. È un processo complicato quando non deve esserlo!

Per questo motivo molti cercano alternative in altri software in grado di rendere le connessioni per gli utenti sempre più veloci.

Prezzi di Adobe Workfront

Adobe Workfront offre tre diversi piani di prezzi e pacchetti:

Pro : Per i singoli dipartimenti con funzionalità parziali di gestione del lavoro, sicurezza, spazio di archiviazione e assistenza

: Per i singoli dipartimenti con funzionalità parziali di gestione del lavoro, sicurezza, spazio di archiviazione e assistenza Business : Per più reparti con funzionalità aggiuntive di gestione, archiviazione e pianificazione del lavoro

: Per più reparti con funzionalità aggiuntive di gestione, archiviazione e pianificazione del lavoro Enterprise: Per l'intera azienda con tutte le funzionalità (più componenti aggiuntivi a pagamento)

Vi state chiedendo quanto vi costeranno questi pacchetti? Dovrete contattare Adobe per ottenere le informazioni relative a ciascun piano.

10 Migliori alternative ad Adobe Workfront nel 2024

Sebbene Adobe Workfront sia popolare tra alcune aziende, i suoi limiti fanno sorgere la domanda: perché continuare a usare Workfront?

Prima di investire in un software, è fondamentale Da fare per trovare lo strumento che sembra fatto apposta per voi. E credeteci, è là fuori! Ci sono molti software potenti strumenti per il project management che possono fare le veci di Workfront e semplicemente semplificarvi la vita.

Per fortuna, abbiamo terminato le ricerche per creare un elenco accuratamente curato delle 10 migliori alternative a Workfront, con una ripartizione delle funzionalità/funzione chiave, dei pro, dei contro, dei prezzi e delle valutazioni dei clienti.

Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzabili in ClickUp per visualizzare qualsiasi flusso di lavoro

ClickUp è un potente software di produttività all-in-one per gestire i flussi di lavoro, costruire processi efficienti e connettere tutti i lavori tra le app, su un'unica piattaforma. Teams di qualsiasi dimensione, persino intere aziende, si affidano a ClickUp per gestire qualsiasi cosa, dalle operazioni quotidiane a progetti complessi, grazie a una serie di funzioni diverse funzionalità/funzione personalizzabili e funzionalità di collaborazione.

L'interfaccia intuitiva di ClickUp e la funzione drag-and-drop facilitano ai team la navigazione nell'area di lavoro, la definizione di priorità chiare, la gestione del tempo e il rispetto delle aree di lavoro. Con oltre 15 visualizzazioni del flusso di lavoro, tra cui Elenco, Gantt, Calendario e la vista Bacheca, ClickUp offre un'esperienza di gestione del lavoro da parete a parete per aumentare la produttività dell'azienda.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Oltre15 visualizzazioni flessibili per visualizzare il flusso di lavoro, tra cui Elenco, Gantt, Calendario, Tabella, l'esclusiva vista Tutto di ClickUp e molto altro ancora

CollaborazioneDocumenti ClickUp con modifica in tempo reale per lavorare a fianco del team e documentare qualsiasi cosa, dalle procedure operative standard a wiki splendidamente formattare

ClickUp Lavagne online per iniziare a mettere in pratica le vostre idee nel momento stesso in cui nascono

Automazioni delle attività e dei modelli per impostare processi coerenti eliminando il lavoro superfluo

In tempo realeDashboard per una panoramica immediata e personalizzabile dello stato del progetto e delle sue metriche chiave

Commenti threadati che possono essere facilmente modificati e assegnati ad altri, trasformando istantaneamente qualsiasi pensiero in un elemento d'azione

Stati personalizzati delle attività per una maggiore visibilità di ogni fase di un progetto o di un'attività

Obiettivi misurabili con sequenze e traguardi chiari per allineare il team

I vantaggi di ClickUp

Oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro per snellire ulteriormente i vostri processi

Interfaccia utente dinamica e facile da usare con modalità online e offline

Una vasta gamma di strumentilibreria di modelli precostruiti per ogni caso d'uso

Ricca di funzionalità/funzione per ogni piano, tra cuiPiano Free Forever di ClickUp con attività e membri illimitati

Nuove funzionalità/funzione ogni settimana (controllareLa roadmap di produttività di ClickUp!)

ClickUp cons

Può essere un po' difficile da imparare per alcuni utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app per dispositivi mobili...ancora

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro piani tariffari e un'ulteriore opzione personalizzata per gli utenti Enterprise:

Piano Free Forever : Non richiede carta di credito

: Non richiede carta di credito Piano Unlimited : $5 per membro al mese

: $5 per membro al mese Piano Business : $12 per membro al mese

: $12 per membro al mese Piano Business Plus : $19 per membro al mese

: $19 per membro al mese Azienda: Contattare il settore commerciale per maggiori dettagli

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (4.790+ recensioni)

4,7/5 (4.790+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.100 recensioni)

2. Monday.com

Via MondayMonday è uno dei principali concorrenti di Workfront e permette agli utenti di creare e gestire attività in tempo reale. Offre ai team un modo semplificato per supervisionare i progetti e promuove un'esperienza di lavoro più collaborativa e trasparente.

Quando i team smettono di fare ombra sui progetti, diventano più motivati, il che finisce per aumentare il livello di collaborazione e trasparenza la fiducia dei dipendenti e impegno. È questo che rende Monday uno dei migliori strumenti di project management del pianeta.

Caratteristiche/funzione chiave di Monday

Funzionalità di collaborazione tra team per progetti complessi

Monitoraggio del tempo del progetto

Dashboard con informazioni preziose

Assegnazione di attività in team

Gestione delle risorse per rendere ilal meglio le risorse esistenti* Integrazione di strumenti esterni per rinnovare e semplificare il flusso di lavoro

Professionisti del lunedì

Bacheca e documenti illimitati nel piano Free

Intuitivo e facile da usare, soprattutto per gli utenti alle prime armi

I team comunicano bene attraverso questo strumento di project management

Consigli del lunedì

I prezzi possono essere inutilmente confusi

Molti lo trovano troppo complesso e poco personalizzato

Cerchi altri concorrenti di Monday? Dai un'occhiata al sito le migliori alternative a Monday .

Prezzi del lunedì

Individuale : Gratis

: Gratis Basic : $8 per utente al mese

: $8 per utente al mese Standard : $10 per utente al mese

: $10 per utente al mese Pro: $16 per utente al mese

Valutazioni dei clienti del lunedì

G2: 4.7/5 (oltre 6.200 recensioni)

4.7/5 (oltre 6.200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 2.700 recensioni)

3. Wrike

Via WrikeWrike è un'altra piattaforma di project management, spesso utilizzata dalle aziende di servizi professionali. Come Workfront, dispone di potenti funzionalità/funzione di livello aziendale per aiutarvi nella gestione delle attività, nella collaborazione tra progetti e nella gestione delle risorse.

È anche una delle migliori alternative gratis a Workfront, grazie alla sua potente variante di base. Purtroppo, nonostante il solido piano di base, l'app è difficile da navigare, soprattutto per gli utenti alle prime armi.

Funzionalità/funzione chiave di Wrike

Grafici Gantt interattivi per un monitoraggio continuo dei progetti

Dashboard unico con visualizzazione a tre riquadri per una visibilità in tempo reale

Creazione di moduli con logica a condizioni e assegnazione di attività

Condivisione di attività, reportistica e file con facilità

Funzionalità/funzione di gestione delle risorse aassegnare attività I professionisti di Wrike

Abbastanza flessibile da poter essere scalato con il proprio team

Funzionalità di monitoraggio del tempo integrata per confrontare il tempo stimato con quello effettivamente impiegato

Integrazione dell'app con oltre 400 diverse app SaaS con il componente aggiuntivo Wrike Integrate

I contro di Wrike

Non garantisce il miglior rapporto qualità prezzo

È difficile stabilire quale account possa funzionare meglio per l'organizzazione

Le funzionalità di gestione dei documenti sono carenti rispetto ad altri elenchi

Non siete sicuri di Wrike? Date un'occhiata a questi Alternative a Wrike .

Prezzi di Wrike

Piano Free : Piano professionale : Piano gratuito : Piano professionale : Piano gratuito

: : : : Piano professionale : $9,80 per utente al mese

: $9,80 per utente al mese Piano Business: $24,80 per utente al mese

Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4,2/5 (3.100+ recensioni)

4,2/5 (3.100+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (1.790+ recensioni)

4. Smartsheet

Via Smartsheet Come Adobe Workfront, Smartsheet è uno strumento di project management e collaborazione, con particolare attenzione ai fogli di calcolo. La sua funzionalità/funzione principale è Control Center, una soluzione per la gestione del portfolio e dei progetti. I project manager possono risparmiare ore di lavoro manuale grazie alle funzionalità di automazione di Control Center.

Funzionalità/funzione di Smartsheet

Dashboard per il project management per tenere traccia dello stato di avanzamento

Allegati al foglio di calcolo

Automazione dei flussi di lavoro per i processi ricorrenti

Visualizzazioni multiple che vanno daBacheca Kanban al Gantt Chart alla Griglia

I professionisti di Smartsheet

Interfaccia dinamica e facile da usare

App mobile di facile utilizzo

Solide funzionalità per la collaborazione in team, tra cui la gestione dei gruppi, la condivisione dei file, ecc.

Funzionalità avanzate di sicurezza come l'autenticazione a due fattori e l'SSSO di Google

I contro di Smartsheet

Non è disponibile un piano Free

Le opzioni di gestione delle attività non sono robuste come quelle di altri strumenti di questo elenco

Funziona per lo più come soluzione di project management in fogli di calcolo

Controlla questi Alternative a Smartsheet !

Prezzi di Smartsheet

Pro: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Aziendale : $25 per utente al mese

: $25 per utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni dei clienti di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 8.400 recensioni)

4,4/5 (oltre 8.400 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.400 recensioni)

5. Citrix Podio

Via Podio Nel suo nucleo, Podio è uno strumento a basso codice per aiutare le aziende a personalizzare il lavoro e la comunicazione. Da cosa dipende esattamente Podio come strumento di project management?

Questa alternativa a Workfront consente di allineare tutti i dati del progetto, i flussi di lavoro e le conversazioni in un hub centrale per la collaborazione.

Funzionalità/funzione chiave di Podio

Permette la gestione delle attività attraverso i commenti

Portale amministratore centrale per aiutarvi a impostare le autorizzazioni di accesso e controllare i ruoli

Dashboard personali per progettare i lavori a modo tuo

Strumenti di comunicazione che supportano la condivisione dei file

CRM in connessione per una maggiore intuitività nella gestione dei progetti rivolti ai client

Flussi di lavoro personalizzati per gestire i progetti a modo vostro in base alle esigenze del team

I professionisti di Podio

I componenti aggiuntivi di Podio sono disponibili per casi d'uso specifici

Interfaccia user-friendly

Collaborazione illimitata per una scalabilità rapida e in movimento

Si integra con le app più diffuse, tra cui FreshBooks, Dropbox e Google Drive

Contro di Podio

Le funzionalità/funzione di reportistica sono un po' basilari

Podio può essere difficile da impostare e personalizzare per le esigenze della propria organizzazione

Limitate funzionalità/funzioni avanzate per un software di project management aziendale

Prezzi di Podio

Podio ha piani sia a pagamento che gratis. Tuttavia, il piano Free offre solo il minimo indispensabile per le attività di project management aziendale.

gratis : Basic

Basic Basic : $7,20 per utente al mese

: $7,20 per utente al mese Plus: $11,20 per utente al mese

$11,20 per utente al mese Premium: $19,20 per utente al mese

Valutazioni dei clienti di Podio

G2: 4.2/5 (420+ recensioni)

4.2/5 (420+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (290+ recensioni)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis è un software per il project management che si pubblicizza come la miscela perfetta di automazioni del flusso di lavoro , le moderne tendenze Agile e il classico project management. È un concorrente di Adobe Workfront incredibilmente orientato ai dettagli, completato da potenti dashboard e funzionalità di reportistica per adattarsi a team di qualsiasi tipo.

Funzionalità/funzioni chiave di Celoxis

Dashboard e reportistica dinamica

Monitoraggio dei progetti tramitepercorso critico analisi, EVA e indicatori di salute RAG

Schedulazione automatica del progetto edipendenze del progetto dichiarazioni di progetto

Revisione e gestione del portfolio

Account del progetto con previsione dei ricavi, monitoraggio dei profitti e dei margini e KPI finanziari personalizzati

I vantaggi di Celoxis

Permette di "spegnere" le funzionalità/funzione non necessarie

Widget e layout personalizzabili

Consente di programmare facilmente la consegna di reportistica tramite email

Molteplici dashboard condivise per semplificare il project management

Strumenti dettagliati per il monitoraggio del tempo

I contro di Celoxis

L'interfaccia può essere difficile per gli utenti alle prime armi

Configurazioni complicate

Manca di notifiche push in-app

Lentezza del supporto clienti e dell'assistenza

Prezzi di Celoxis

Con Celoxis è possibile scegliere tra il pacchetto on-premise e il pacchetto cloud annuale

Cloud: $22,50 per utente al mese

$22,50 per utente al mese On-Premise: $450 fatturati una volta con utenti illimitati e supporto gratuito per un anno

Valutazioni dei clienti Celoxis

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (240+ recensioni)

7. Progetto Microsoft

Via Progetto MicrosoftProgetto Microsoft è una potente soluzione per la gestione dei progetti con numerose funzioni, tra cui il monitoraggio del tempo, la gestione del portfolio e la gestione delle risorse per una visibilità in tempo reale dello stato dei progetti.

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Project

Monitoraggio dinamico per rimanere in carreggiata senza sforzo

Creazione di dashboard interattivi per visualizzare lo stato generale dei progetti

Automazione dei flussi di lavoro per aiutarvi a innovare rapidamente e con sicurezza

Grafici Gantt per visualizzare i progetti in movimento

Database condiviso per l'archiviazione dei dati dei progetti

Gestione della domanda

Gestione del portfolio

Professionisti di Microsoft Project

Si integra perfettamente con Microsoft Teams,SharePoint, e Skype

Assistenza e supporto clienti affidabile

Adattabile a scopi diversi e interdipartimentali

Microsoft Project cons

Problemi di compatibilità dei file

Project Online ha alcune funzionalità di monitoraggio del tempo, ma non sono robuste

Curva di apprendimento ripida, il che significa che bisogna dedicare molto tempo ai documenti di aiuto

Non è possibile assegnare commenti

Prezzi di Microsoft Project

Cloud: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese On-Premise: $620 (pagamento una tantum)

Valutazioni dei clienti su Microsoft Project

G2: 4,0/5 (oltre 1.500 recensioni)

4,0/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4,4/5 (1.300+ recensioni)

Controlla questi

**Alternative a Microsoft Project_

!

8. Asana

Via AsanaAsana è un'altra popolare piattaforma di project management utilizzata da molti project manager. Ha un sacco di opzioni di integrazione per aiutarvi a gestire il vostro lavoro in modo efficiente.

Confrontando Workfront e Asana, si scopre che Asana offre più funzionalità/funzione con la stessa interfaccia semplificata. Uno degli svantaggi di questa applicazione di project management è che non offre una visualizzazione integrata della mappa.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Sistema di commenti semplice e diretto per condividere rapidamente gli aggiornamenti con il team

Grafico Gantt con sequenze temporali per visualizzare lo stato del progetto

Visualizzazione delle attività in un elenco, Kanban o in Sequenza

Si integra con una serie di altre app come Gmail, Dropbox e Slack

50+ modelli di progetto per aiutarvi a cominciare

I professionisti di Asana

Le aree di lavoro multiple consentono di organizzare qualsiasi progetto di lavoro di squadra

Chattare e collaborare in tempo reale funzionalità/funzione per ogni attività

Gli allegati possono essere aggiunti a qualsiasi attività e referenziati in seguito nello spazio di archiviazione dei file del team

Il loro feed di attività è una soluzione unica per vedere tutte le notifiche

Strumento di facile utilizzo con funzionalità/funzione di reportistica

Contro di Asana

Nessuno stato personalizzato

Questa soluzione di gestione non può aggiungere assegnatari multipli (come altre in questo elenco)

Limitate autorizzazioni per la condivisione e la privacy

Per saperne di più Asana e le sue migliori alternative .

Prezzi di Asana

Basic : Gratis

: Gratis Premium : $10,99 per utente al mese

: $10,99 per utente al mese Business: $24,99 per utente al mese

$24,99 per utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati su richiesta con demo gratuita

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4,3/5 (8.900+ recensioni)

4,3/5 (8.900+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (11.300+ recensioni)

9. Basecamp

Via BasecampBasecamp è un'altra alternativa al software Workfront che dispone di alcune funzionalità/funzione di project management per aiutarvi a organizzare e gestire le vostre attività in più team.

È particolarmente efficace per guidare le persone con ruoli diversi verso un obiettivo comune. Funziona se il vostro team è stato inserito in Workfront, anche se non siete uno sviluppatore o non vi occupate del monitoraggio dei problemi o della gestione dei progetti monitoraggio dei bug .

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Creazione di elenchi di cose da fare con attività e sottoattività e assegnazione al team

Sistema di commenti integrato per facilitare la comunicazione con i membri del team

Un unico hub per i documenti e la condivisione di file

Ricerca universale

Domande di check-in automatico per le StandUp

Reportistica delle attività

I professionisti di Basecamp

Permette la collaborazione in tempo reale

Funzioni dedicate ai team Agile, come l'automazione del flusso di lavoro e la gestione del backlog

Adatto alla gestione di più progetti e di team di grandi dimensioni

Da fare con un portale client per team esterni

I contro di Basecamp

Nessuna priorità per le attività

Nessuno stato personalizzato

Nessun supporto per il monitoraggio del tempo

Manca un po' di funzionalità/funzione per l'allocazione delle risorse

per saperne di più su come fare basecamp si posiziona rispetto ad alternative simili .

Prezzi di Basecamp

Piano personale : Gratuito

: Gratuito Piano Business: $99 al mese

Valutazioni dei clienti di Basecamp

G2: 4,1/5 (4.790+ recensioni)

4,1/5 (4.790+ recensioni) Capterra: 4,3/5 (13.100+ recensioni)

10. Chiarezza PPM

Via Chiarezza Clarity PPM è una soluzione di project e portfolio management che aiuta a gestire e strategizzare i progetti.

Inoltre, questa alternativa a Workfront aiuta a collegare la strategia all'esecuzione dell'intero portfolio di investimenti in progetti e fornisce la visibilità necessaria per migliorare il ROI dei progetti.

funzionalità/funzione chiave di #### Clarity PPM

Gestione di piani e budget in una griglia in stile Excel

Visualizzazione della roadmap del progetto in un colpo d'occhio con agili grafici Gantt

Piano delle risorse

Gestione finanziaria

Analisi costi/benefici e reportistica

Facile project management delle attività a livello di progetto

I vantaggi di Clarity PPM

Interfaccia intuitiva che fornisce tutte le funzioni essenziali

Reportistica in tempo reale combinata con la business intelligence

È possibile produrre estratti e personalizzarli a seconda delle esigenze

Previsioni a tutti i livelli, dal progetto alle risorse al portfolio

Clarity PPM contro

Nessun modello preconfezionato

La comunicazione può sembrare isolata

Nessuna reale funzionalità/funzione per automatizzare il flusso di lavoro

Sembra troppo complesso se a volte si gestiscono progetti semplici

Prezzi di Clarity PPM

Contattare per i dettagli sui prezzi o per una demo gratuita.

Valutazioni dei clienti su Clarity PPM

G2: 3.7/5 (80+ recensioni)

3.7/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (10+ recensioni)

L'alternativa definitiva a Workfront è a un solo clic di distanza

Ok, 10 sono le alternative software da testare, quindi se volete iniziare da qualche parte, cominciate dall'inizio di questo elenco, con ClickUp . 💜

Indipendentemente dal settore, dalle dimensioni del team o dal caso d'uso, ClickUp è la risposta a tutte le domande sulla produttività. Progettato per centralizzare tutto il lavoro in un hub di lavoro collaborativo di ultima generazione, ClickUp ha tutti gli strumenti, i modelli e le funzionalità/funzione necessarie per portare l'efficienza a nuovi livelli.

Da fare con una frazione del costo.

Accedete a tonnellate di funzionalità/funzione di project management, documenti, lavagne online, modelli personalizzabili e molto altro ancora gratis e per sempre quando iscrivendosi a ClickUp ! 💯