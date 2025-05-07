Le 10 migliori alternative e concorrenti di Adobe Workfront nel 2025

Alzi la mano chi è stato vittima della versione di prova gratuita di Adobe.
Non c'è niente di peggio di quella sensazione di "face-palm", quando ti viene addebitata la sottoscrizione da 600 dollari che hai dimenticato di cancellare dopo la modifica di quel PDF al volo.
Questo non significa che questi prodotti non siano incredibili. C'è un motivo per cui tutti i millennial erano ossessionati da Photoshop alle scuole medie: Adobe ha un'app per tutto, e queste app sono davvero ottime.
Adobe offre cinque diverse suite software con oltre 50 app in totale. A prima vista, è impressionante.
Tra queste app? Workfront.
Acquisita da Adobe nel 2020 e ora parte della sua Experience Cloud, Workfront è una piattaforma di project management per l'azienda per la supervisione di strategie, membri del team, risorse e flussi di lavoro.
Il software di project management a livello di azienda è un investimento fondamentale e, sebbene Workfront offra alcune funzionalità di collaborazione per un marketing online e una gestione del lavoro efficaci, non è privo di inconvenienti e compromessi.
Allora cosa da fare? Cerchiamo delle alternative!
Abbiamo selezionato le 10 migliori alternative ad Adobe Workfront, includendo le funzionalità chiave, i vantaggi, i limiti, i prezzi e le valutazioni dei clienti.
Approfondiamo l'argomento.
Cos'è Adobe Workfront?
Workfront è un software di project management che fa parte di Adobe Experience Cloud, ovvero la suite di prodotti pensata per il marketing online, l'analisi dei dati web, il commerciale e il coinvolgimento dei clienti.
Molte delle funzionalità chiave di Workfront sono incentrate su metriche, approfondimenti e monitoraggio per garantire che le campagne creative e i progetti realizzati ottengano buoni risultati. Nel classico modulo di project management, Workfront offre strumenti per creare attività, aggiungere commenti, assegnare azioni e personalizzare modelli.
Mentre alcuni strumenti sono progettati per servire meglio piccoli team o singoli individui, Workfront è una soluzione pensata innanzitutto per le grandi aziende o per quelle che stanno crescendo fino a raggiungere tali dimensioni.
Da un lato, questo limita il numero di aziende che potrebbero utilizzare o trarre realmente vantaggio da Workfront, dall'altro aumenta la posta in gioco per l'app. Ciò significa che molti clienti, dipendenti e dirigenti si affidano a questo software per mantenere le promesse e garantire il corretto funzionamento dei processi.
Quindi, quanto è davvero valido Workfront?
Funzionalità/funzioni chiave di Adobe Workfront
- Automazione del lavoro per la sincronizzazione degli aggiornamenti tra diverse app
- Allineamento degli obiettivi per il monitoraggio e l'organizzazione in un dashboard
- Piano di scenari per confrontare in modo proattivo i possibili risultati e prendere decisioni basate sui dati
- Gestione del flusso di lavoro e gestione agile attraverso attività, attività secondarie, modelli, integrazioni, backlog e approfondimenti in tempo reale
- Correzione di bozze e approvazione per collegare i piani di progetto a stakeholder, team creativi, project manager e altri reparti
- Reportistica e dashboard con più visualizzare, filtri e personalizzato per accedere alle informazioni più importanti in qualsiasi momento
- Sicurezza: probabilmente la funzionalità/funzione più importante per qualsiasi team aziendale è la possibilità di fidarsi della piattaforma che archivia e protegge i propri dati
Sulla carta sembra tutto fantastico, ma mettere in pratica queste funzionalità/funzione può essere tutta un'altra storia.
Limiti di Adobe Workfront
Imparare a utilizzare un software complesso per la project management come Workfront è un processo a sé stante. E anche dopo aver imparato a conoscere l'app in lungo e in largo, potresti comunque trovare alcune domande senza risposta e alcune funzioni trascurate.
Curva di apprendimento ripida
L'allineamento degli obiettivi, il piano, le approvazioni e la gestione del lavoro sono aspetti importanti che qualsiasi software dovrebbe garantire, poiché richiedono tempo e lavoro richiesto da parte dell'utente per essere appresi.
Sebbene queste idee siano specificatamente indicate come alcune delle funzionalità/funzione chiave di Workfront, si tratta piuttosto di processi aziendali che richiedono l'integrazione di più funzionalità e molta pratica per essere completamente integrati nei vostri progetti.
Funzionalità come commenti, attività assegnate, attività secondarie, dashboard e visualizzare del flusso di lavoro sono tra le funzionalità di gestione del lavoro più comuni. Tuttavia, capire come utilizzarle nel modo più efficace può richiedere molti tentativi, errori e frustrazioni con software complicati come Workfront, soprattutto se non li avete mai utilizzati prima.
Inoltre, se si considera il fatto che Workfront è progettato per le aziende e si tiene conto del numero elevato di utenti con cui si ha a che fare, una curva di apprendimento ripida può rappresentare una sfida costosa per la vostra azienda in più di un modo.
Interfaccia poco intuitiva
Si desidera che ogni membro del team apra il software e sappia esattamente dove andare per accedere al proprio lavoro. Ma con una piattaforma vasta come Workfront, non è sempre così.
Un'interfaccia poco intuitiva e complicata può essere un fattore determinante quando si tratta di:
- La curva di apprendimento
- Funzione complessiva
- Se il tuo team utilizzerà o meno lo strumento
Sebbene sia relativamente pulita, l'interfaccia di Workfront non è abbastanza intuitiva da consentire a molti utenti di navigarla in modo rapido ed efficace. Inoltre, ha anche un aspetto piuttosto datato.
A nessuno piace sentirsi un rompiscatole quando chiede ai manager dove si trovano le informazioni nella propria piattaforma o quando perde dettagli chiave perché non riesce a capire come accedere nuovamente a una determinata area del proprio spazio di lavoro.
Limite dei grafici Gantt
I grafici di Gantt sono uno strumento fondamentale per i team Agile per supervisionare i progetti, rimanere in linea con gli obiettivi e fornire prodotti di qualità. Da essi dipende molto, poiché forniscono dettagli quali dipendenze delle attività, attività cardine, sequenze, scadenze e relazioni tra le attività.
Sebbene Workfront offra diagrammi Gantt, la loro funzione non è alla pari con altri popolari software di project management.
In Workfront, i grafici Gantt sono piuttosto sgradevoli alla vista, difficili da lavorare e ancora più difficili da modificare.
*vuoi saperne di più su come i grafici Gantt flessibili possono aiutare il tuo team? Dai un'occhiata a questa utile guida con tutto ciò che devi sapere sui grafici Gantt!
Mancanza di una funzione di ricerca globale
Il software di project management deve aiutarti ad aumentare la produttività su tutti i fronti, il che si ottiene in gran parte risparmiando tempo prezioso. E se non riesci a trovare rapidamente il lavoro che stai cercando nel software scelto, beh, non stai utilizzando il tuo tempo in modo produttivo.
Uno dei modi migliori per individuare rapidamente il lavoro è attraverso la funzione di ricerca in-app che Workfront semplicemente non ha.
Ciò significa che se stai cercando un'attività, un documento, un'idea, un commento o un approfondimento specifico in Workfront, devi navigare manualmente ogni volta per trovarlo. È un processo complicato che non dovrebbe esserlo!
Questo è il motivo per cui molti cercano alternative in altri software in grado di rendere tali connessioni più veloci per gli utenti ogni volta.
Prezzi di Adobe Workfront
Adobe Workfront offre tre diversi piani tariffari e pacchetti:
- Pro: per singoli reparti con funzionalità parziali di gestione del lavoro, sicurezza, spazio di archiviazione e supporto
- aziendale*: per più reparti con funzionalità aggiuntive di gestione del lavoro, spazio di archiviazione e pianificazione
- Enterprise: per tutta la tua azienda con tutte le funzionalità/funzioni (più componenti aggiuntivi a pagamento)
Ti stai chiedendo quanto ti costeranno questi pacchetti? Per avere questa informazione dovrai contattare Adobe per ciascun piano.
le 10 migliori alternative ad Adobe Workfront
Sebbene Adobe Workfront sia popolare tra alcune aziende, i suoi limiti sollevano la domanda: Perché continuare a utilizzare Workfront?
Prima di investire in qualsiasi software, è fondamentale fare le ricerche da fare per trovare lo strumento che sembra fatto apposta per te. E credici, esiste! Ci sono tantissimi potenti strumenti di project management che possono sostituire Workfront e semplificarti la vita.
Fortunatamente, abbiamo già terminato le ricerche necessarie per creare un elenco accuratamente selezionato delle 10 migliori alternative a Workfront con una panoramica delle funzionalità chiave, dei pro, dei contro, dei prezzi e delle valutazioni dei clienti.
1. ClickUp
ClickUp è un potente software di produttività all-in-one che consente di gestire i flussi di lavoro, creare processi efficienti e di stabilire la connessione tra tutte le attività su diverse app, su un'unica piattaforma. Team di qualsiasi dimensione, persino intere aziende, si affidano a ClickUp per gestire tutto, dalle operazioni quotidiane ai progetti complessi, grazie alla sua vasta gamma di funzionalità personalizzabili e alle capacità di collaborazione.
L'interfaccia intuitiva e la funzionalità drag-and-drop di ClickUp consentono ai team di navigare facilmente nel proprio area di lavoro, impostare priorità chiare, gestire il tempo e rispettare le scadenze. Con oltre 15 visualizzazioni del flusso di lavoro, tra cui Elenco, vista Gantt, Calendario e la vista Bacheca simile a Kanban, ClickUp offre un'esperienza di gestione del lavoro completa per aumentare la produttività in tutta l'azienda.
Funzionalità/funzioni di ClickUp
- Oltre 15 visualizzazioni flessibili per vedere il tuo flusso di lavoro, tra cui Elenco, Gantt, Calendario, Tabella, vista Tutto esclusiva di ClickUp e altro ancora
- Documenti collaborativi ClickUp con modifica in tempo reale per lavorare insieme al team e documentare tutto, dalle SOP ai wiki formattati in modo ottimale
- ClickUp Lavagne Online per iniziare a mettere in pratica le tue idee nel momento stesso in cui nascono
- Automazioni di attività e modelli per impostare processi coerenti ed eliminare il lavoro superfluo
- Dashboard in tempo reale per una panoramica immediata e personalizzabile dello stato dei progetti e delle metriche chiave
- Commenti in thread facilmente soggetti a modifica e assegnabili ad altri, che trasformano istantaneamente qualsiasi pensiero in un elemento da intraprendere
- Stati delle attività personalizzati per una maggiore visibilità su ogni fase di un progetto o di un'attività
- Obiettivi misurabili con scadenze e traguardi chiari per allineare il team
Vantaggi di ClickUp
- Oltre 1.000 integrazioni con altri strumenti di lavoro per semplificare ulteriormente i tuoi processi
- Interfaccia utente dinamica e facile da usare con modalità online e offline
- Una vasta libreria di modelli predefiniti per ogni caso d'uso
- Ricco di funzionalità in ogni piano, compreso il piano Free Forever di ClickUp con attività e membri illimitati
- Nuove funzionalità/funzione ogni settimana (dai un'occhiata alla roadmap dei prodotti di ClickUp!)
Contro di ClickUp
- Può richiedere un po' di tempo per imparare a usarlo per alcuni utenti alle prime armi
- Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app mobile... almeno per ora
Prezzi di ClickUp
ClickUp offre quattro piani tariffari con un'opzione aggiuntiva personalizzata per gli utenti azienda:
- piano Free Forever*: non è richiesta alcuna carta di credito
- Piano Unlimited: 7 $ al mese per membro
- piano Business: 12 $ al mese per membro
- *azienda: contattare il commerciale per ulteriori dettagli
Valutazioni dei clienti di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 4.790 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.100 recensioni)
2. Monday. com
Monday è uno dei principali concorrenti di Workfront e consente agli utenti di creare e gestire le attività in tempo reale. Offre ai team un modo semplificato per supervisionare i propri progetti e promuovere un'esperienza di lavoro più collaborativa e trasparente.
Quando i team smettono di lavorare all'ombra dei progetti, diventano motivati, il che alla fine aumenta la fiducia e l'impegno dei dipendenti. Questo è ciò che rende Monday uno dei migliori strumenti di project management al mondo.
Caratteristiche principali di Monday
- Funzionalità di collaborazione in team per progetti complessi
- Monitoraggio del tempo del progetto
- Dashboard con informazioni preziose
- Assegnazione delle attività nel lavoro di squadra
- Gestione delle risorse per sfruttare al meglio quelle esistenti
- Integra strumenti esterni per rinnovare e semplificare il flusso di lavoro
Vantaggi di Monday
- Bacheche e documenti illimitati nel piano Free
- Intuitivo e facile da usare, soprattutto per gli utenti alle prime armi
- I team comunicano efficacemente attraverso questo strumento di project management
Contro di Monday
- I prezzi possono essere inutilmente confusi
- Molti lo trovano troppo complesso e poco personalizzato
Cerchi altri concorrenti di Monday? Dai un'occhiata alle migliori alternative a Monday.
Prezzi di Monday
- Individuale: gratis
- Base: 8 $ al mese per utente
- Standard: 10 $ al mese per utente
- Pro: 16 $ al mese per utente
Valutazioni dei clienti di Monday
- G2: 4,7/5 (oltre 6.200 recensioni)
- Capterra: 4. 6/5 (oltre 2.700 recensioni)
3. Wrike
Wrike è un'altra piattaforma di project management, ma è spesso apprezzata dalle aziende di servizi professionali. Proprio come Workfront, offre potenti funzionalità/funzione di livello azienda per aiutarti nella gestione delle attività, nella collaborazione ai progetti e nella gestione delle risorse.
È anche una delle migliori alternative gratis a Workfront grazie alla sua potente variante base. Purtroppo, nonostante abbia un piano base solido, l'app è difficile da navigare, soprattutto per gli utenti alle prime armi.
Funzionalità/funzioni principali di Wrike
- Grafici Gantt interattivi per un monitoraggio continuo dei progetti e
- Dashboard esclusiva con visualizzare a tre riquadri per una visibilità in tempo reale
- Crea moduli con logica condizionale e assegna attività
- Condivisione di attività, reportistica e file con facilità
- Funzionalità/funzione di gestione delle risorse per l'assegnazione delle attività
Vantaggi di Wrike
- Abbastanza flessibile da adattarsi alle dimensioni del tuo team
- Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo integrata per confrontare il tempo stimato con quello effettivamente impiegato
- Integra l'app con oltre 400 diverse app SaaS con il componente aggiuntivo Wrike Integrate
Contro di Wrike
- Non garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo
- Difficile stabilire quale account funzionerebbe meglio per la tua organizzazione
- Le funzionalità di gestione dei documenti sono carenti rispetto ad altre presenti in questo elenco
Non sei sicuro di Wrike? Dai un'occhiata a queste alternative a Wrike .
Prezzi di Wrike
- piano Free
- Piano Professional: 9,80 $ al mese per utente
- piano Business: 24,80 $ al mese per utente
Valutazioni dei clienti di Wrike
- G2: 4. 2/5 (oltre 3.100 recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (oltre 1.790 recensioni)
4. Smartsheet
Come Adobe Workfront, Smartsheet è uno strumento di project management e collaborazione, incentrato sui fogli di calcolo. La sua funzionalità principale è il Control Center, una soluzione per la gestione dei portafogli e dei progetti. I project manager possono risparmiare ore di lavoro manuale grazie alle funzionalità di automazione del Control Center.
Funzionalità/funzione di Smartsheet
- Dashboard per la project management per il monitoraggio dello stato dei progetti
- Allegati di fogli di calcolo
- Automazione del flusso di lavoro per processi ricorrenti
- Visualizzare multiple che coprono un intervallo che va dalla lavagna Kanban al diagramma di Gantt alla griglia
Vantaggi di Smartsheet
- Interfaccia dinamica e facile da usare
- App mobile intuitiva per utenti
- Funzionalità solide per la collaborazione in team, tra cui gestione dei gruppi, condivisione di file, ecc.
- Funzionalità di sicurezza avanzate come 2FA e Google SSSO
Contro di Smartsheet
- Non è disponibile alcun piano gratis
- Le opzioni di gestione delle attività non sono così solide come altre presenti in questo elenco
- Lavora principalmente come soluzione di project management in fogli di calcolo
Dai un'occhiata a queste alternative a Smartsheet !
Prezzi di Smartsheet
- Pro: 7 $ al mese per utente
- *aziendale: 25 $ al mese per utente
- azienda: contattare per informazioni sui prezzi
Valutazioni dei clienti Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (oltre 8.400 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 2.400 recensioni)
5. Citrix Podio
Podio è essenzialmente uno strumento low-code che aiuta le aziende a rendere il lavoro e la comunicazione personalizzati. In che modo Podio si adatta esattamente come strumento di project management?
Beh, questa alternativa a Workfront ti consente di allineare tutti i dati dei tuoi progetti, i flussi di lavoro e le conversazioni in un hub centrale per la collaborazione.
Funzionalità/funzioni principali di Podio
- Consente la gestione delle attività tramite commenti
- Portale dell'amministratore centrale per aiutarti a impostare le autorizzazioni di accesso e controllare i ruoli
- Dashboard personali per progettare il lavoro a modo tuo
- Strumenti di comunicazione che forniscono supporto alla condivisione di file
- CRM in connessione per una maggiore intuitività nella gestione dei progetti rivolti ai client
- Flusso di lavoro personalizzato per gestire i progetti a modo tuo, in base alle esigenze del tuo team
Vantaggi di Podio
- I componenti aggiuntivi Podio sono disponibili per casi d'uso specifici
- Interfaccia utente intuitiva
- Collaborazione illimitata per una scalabilità rapida e in movimento
- Si integra con app popolari tra cui FreshBooks, Dropbox e Google Drive
Podio contro
- Le funzionalità/funzioni di reportistica sono un po' basilari
- Podio può essere difficile da impostare e personalizzato in base alle esigenze della tua organizzazione
- Funzionalità/funzione avanzate con limite per il software di project management per l'azienda
Prezzi di Podio
Podio offre sia piani a pagamento che piano Free. Tuttavia, il piano Free offre solo il minimo indispensabile per le attività di project management per l'azienda.
- Free
- Base: 7,20 $ al mese per utente
- Inoltre: 11,20 $ al mese per utente
- Premium: 19,20 $ al mese per utente
Valutazioni dei clienti Podio
- G2: 4. 2/5 (oltre 420 recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (oltre 290 recensioni)
6. Celoxis
Celoxis è un software di project management che si presenta come la combinazione perfetta tra automazione del flusso di lavoro, moderne tendenze Agile e project management classica. È un concorrente di Adobe Workfront incredibilmente attento ai dettagli, in grado di completare potenti dashboard e funzionalità di reportistica adatte a team di qualsiasi tipo.
Funzionalità/funzione chiave di Celoxis
- Dashboard e report dinamici
- Monitoraggio dei progetti tramite analisi del percorso critico, EVA e indicatori di integrità RAG
- Pianificazione automatica dei progetti e dichiarazioni delle dipendenze dei progetti
- Revisione e gestione del portfolio
- Contabilità di progetto con previsione dei ricavi, monitoraggio dei profitti e dei margini e KPI finanziari personalizzati
Vantaggi di Celoxis
- Consente di "disattivare" le funzionalità/funzioni che non sono necessarie
- Widget e layout personalizzabili
- Semplifica la pianificazione dell'invio dei report tramite email
- Dashboard di condivisione multiple per semplificare il project management
- Strumenti dettagliati per il monitoraggio del tempo
Contro di Celoxis
- L'interfaccia può risultare complessa per gli utenti alle prime armi
- Configurazioni macchinose
- Mancanza di notifiche push in-app
- Servizio clienti e supporto lenti
Prezzi di Celoxis
Con Celoxis, puoi scegliere tra il pacchetto on-premise o il pacchetto cloud annuale
- cloud: 22,50 $ al mese per utente
- On-Premise: 450 $ fatturati una tantum con utenti illimitati e supporto gratis per un anno
Valutazioni dei clienti Celoxis
- G2: 4. 3/5 (oltre 60 recensioni)
- Capterra: 4. 4/5 (oltre 240 recensioni)
7. Microsoft Progetto
Microsoft Project è una potente soluzione di project management con numerose funzioni, tra cui il monitoraggio del tempo, la gestione del portfolio e la gestione delle risorse per una visibilità in tempo reale dello stato dei progetti.
Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Project
- Pianificazione dinamica per rimanere in linea senza sforzo
- Crea dashboard interattive per visualizzare lo stato generale dei tuoi progetti
- Automazione del flusso di lavoro per aiutarti a innovare in modo rapido e sicuro
- Grafici Gantt per visualizzare i progetti in movimento
- Database di condivisione per l'archiviazione dei dati di progetto
- Gestione della domanda
- Gestione del portfolio
Vantaggi di Microsoft Progetto
- Si integra perfettamente con Microsoft Teams, SharePoint e Skype
- Assistenza clienti e supporto affidabili
- Adattabile a diversi scopi interdipartimentali
Contro di Microsoft Project
- Problemi di compatibilità dei file
- Il progetto Online offre alcune funzionalità di monitoraggio del tempo, ma non sono molto affidabili
- Curva di apprendimento ripida, il che significa che dovrai dedicare molto tempo alla lettura dei loro documenti di aiuto
- Impossibile assegnare commenti
Prezzi di Microsoft Progetto
- Cloud: 10 $ al mese per utente
- On-Premise: 620 $ (pagamento una tantum)
Valutazioni dei clienti di Microsoft Project
- G2: 4,0/5 (oltre 1.500 recensioni)
- Capterra: 4. 4/5 (oltre 1.300 recensioni)
*Scopri queste alternative a Microsoft Project!
8. Asana
Asana è un'altra popolare piattaforma di project management utilizzata da molti project manager. Offre numerose opzioni di integrazione per aiutarti a gestire il tuo lavoro in modo efficiente.
Confrontando Workfront e Asana, noterai che Asana offre più funzionalità/funzione con la stessa interfaccia semplificata. Uno degli svantaggi di questa applicazione per project management è che non offre una vista Mappa integrata.
Funzionalità/funzione chiave di Asana
- Sistema di commenti semplice e intuitivo per condivisione di aggiornamenti rapidi con il tuo team
- Diagramma di Gantt con linee temporali per visualizzare lo stato del progetto
- Visualizza le tue attività in un elenco, in una vista Kanban o in una timeline
- Si integra con una serie di altre app come Gmail, Dropbox e Slack
- Oltre 50 modelli di progetto per aiutarti a iniziare
Vantaggi di Asana
- Le aree di lavoro multiple ti consentono di mantenere organizzato qualsiasi progetto di lavoro di squadra.
- Funzionalità di Chattare e collaborazione in tempo reale per ogni attività
- È possibile aggiungere allegati a qualsiasi attività e consultarli in un secondo momento nell'archivio spazio di archiviazione del team.
- Il loro feed delle attività è una soluzione completa per visualizzare tutte le notifiche.
- Strumento per utenti con funzionalità/funzione di reportistica
Contro di Asana
- Nessuno stato personalizzato
- Questa soluzione di gestione non consente di aggiungere più assegnatari (come altre in questo elenco).
- Autorizzazioni di condivisione e privacy con limite
Maggiori informazioni su Asana e le sue migliori alternative.
Prezzi di Asana
- Base: gratis
- Premium: 10,99 $ al mese per utente
- Aziendale: 24,99 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati su richiesta con demo gratis
Valutazioni dei clienti di Asana
- G2: 4. 3/5 (oltre 8.900 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 11.300 recensioni)
9. Basecamp
Basecamp è un'altra alternativa al software Workfront che offre alcune funzionalità di project management per aiutarti a organizzare e gestire le tue attività su più team.
È particolarmente efficace per guidare persone con ruoli diversi verso un obiettivo comune. Funzionerà se il tuo team è stato inserito in Workfront, anche se non sei uno sviluppatore o non ti occupi del monitoraggio dei problemi o dei bug.
Funzionalità/funzione chiave di Basecamp
- Crea elenchi da fare con attività e attività secondarie e assegnali al tuo team
- Sistema di commenti integrato per comunicare facilmente con i membri del tuo team
- Un unico hub per la condivisione di documenti e file
- Ricerca universale
- Domande di check-in automatico per gli standup
- Reportistica delle attività
Vantaggi di Basecamp
- Consente la collaborazione in tempo reale
- Funzioni dedicate progettate per team Agile, come l'automazione del flusso di lavoro e la gestione del backlog
- Adatto alla gestione di più progetti e team di grandi dimensioni
- Dispone di un portale client per team esterni
Contro di Basecamp
- Nessuna priorità delle attività
- Nessuno stato personalizzato
- Nessun supporto per il monitoraggio del tempo
- Un po' carente nelle funzionalità/funzione di allocazione delle risorse
Ulteriori informazioni su come Basecamp si posiziona rispetto ad alternative simili.
Prezzi di Basecamp
- Piano personale: gratis
- piano Business: 99 $ al mese
Valutazioni dei clienti Basecamp
- G2: 4. 1/5 (oltre 4.790 recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (oltre 13.100 recensioni)
10. Clarity PPM
Clarity PPM è una soluzione per la gestione di progetti e portfolio che ti aiuta a gestire e pianificare le tue strategie di progetto.
Oltre a ciò, questa alternativa a Workfront aiuta a collegare la strategia all'esecuzione nell'intero portfolio di investimenti del progetto e fornisce la visibilità necessaria per migliorare il ROI del progetto.
Funzionalità/funzione chiave di Clarity PPM
- Gestisci piani e budget in una griglia in stile Excel
- Visualizza la roadmap del progetto a colpo d'occhio con i grafici di Gantt agili
- Piano delle risorse
- Gestione finanziaria
- Analisi costi/benefici e reportistica
- Facile gestione delle attività a livello di progetto
Vantaggi di Clarity PPM
- Interfaccia intuitiva che fornisce tutte le funzioni essenziali
- Reportistica in tempo reale combinata con business intelligence
- È possibile produrre estratti e poi renderli personalizzati secondo necessità
- Previsioni a tutti i livelli, dal progetto alle risorse al portfolio
Contro di Clarity PPM
- Nessun modello predefinito
- La comunicazione può sembrare isolata
- Nessuna funzionalità reale per l'automazione del flusso di lavoro
- Sembra eccessivamente complesso se a volte si gestiscono progetti semplici
Prezzi di Clarity PPM
Contattaci per informazioni sui prezzi o per una demo gratis.
Valutazioni dei clienti Clarity PPM
- G2: 3. 7/5 (oltre 80 recensioni)
- Capterra: 4. 2/5 (oltre 10 recensioni)
L'alternativa definitiva a Workfront è a portata di clic
Ok, 10 sono tante alternative software da provare, quindi se vuoi iniziare da qualche parte, parti dalla cima di questo elenco, con ClickUp.
Indipendentemente dal settore, dalla dimensione del team o dal caso d'uso, ClickUp è la risposta a ogni domanda sulla produttività. Progettato per centralizzare tutto il tuo lavoro in un hub collaborativo definitivo, ClickUp dispone di tutti gli strumenti, i modelli e le funzionalità/funzione necessari per portare l'efficienza a nuovi livelli.
Inoltre, può fare tutto questo a un costo molto inferiore.
Iscriviti a ClickUp per accedere gratuitamente e per sempre a tantissime funzionalità/funzione di project management, documenti, lavagne online, modelli personalizzabili e molto altro ancora!