Le 10 migliori alternative e concorrenti di Adobe Workfront nel 2025

Alzi la mano chi è stato vittima della versione di prova gratuita di Adobe.

Non c'è niente di peggio di quella sensazione di "face-palm", quando ti viene addebitata la sottoscrizione da 600 dollari che hai dimenticato di cancellare dopo la modifica di quel PDF al volo.

Questo non significa che questi prodotti non siano incredibili. C'è un motivo per cui tutti i millennial erano ossessionati da Photoshop alle scuole medie: Adobe ha un'app per tutto, e queste app sono davvero ottime.

Adobe offre cinque diverse suite software con oltre 50 app in totale. A prima vista, è impressionante.

Tra queste app? Workfront.

Acquisita da Adobe nel 2020 e ora parte della sua Experience Cloud, Workfront è una piattaforma di project management per l'azienda per la supervisione di strategie, membri del team, risorse e flussi di lavoro.

Il software di project management a livello di azienda è un investimento fondamentale e, sebbene Workfront offra alcune funzionalità di collaborazione per un marketing online e una gestione del lavoro efficaci, non è privo di inconvenienti e compromessi.

Allora cosa da fare? Cerchiamo delle alternative!

Abbiamo selezionato le 10 migliori alternative ad Adobe Workfront, includendo le funzionalità chiave, i vantaggi, i limiti, i prezzi e le valutazioni dei clienti.

Approfondiamo l'argomento.

Cos'è Adobe Workfront?

Tramite Adobe Workfront

Workfront è un software di project management che fa parte di Adobe Experience Cloud, ovvero la suite di prodotti pensata per il marketing online, l'analisi dei dati web, il commerciale e il coinvolgimento dei clienti.

Molte delle funzionalità chiave di Workfront sono incentrate su metriche, approfondimenti e monitoraggio per garantire che le campagne creative e i progetti realizzati ottengano buoni risultati. Nel classico modulo di project management, Workfront offre strumenti per creare attività, aggiungere commenti, assegnare azioni e personalizzare modelli.

Mentre alcuni strumenti sono progettati per servire meglio piccoli team o singoli individui, Workfront è una soluzione pensata innanzitutto per le grandi aziende o per quelle che stanno crescendo fino a raggiungere tali dimensioni.

Da un lato, questo limita il numero di aziende che potrebbero utilizzare o trarre realmente vantaggio da Workfront, dall'altro aumenta la posta in gioco per l'app. Ciò significa che molti clienti, dipendenti e dirigenti si affidano a questo software per mantenere le promesse e garantire il corretto funzionamento dei processi.

Quindi, quanto è davvero valido Workfront?

Funzionalità/funzioni chiave di Adobe Workfront

Automazione del lavoro per la sincronizzazione degli aggiornamenti tra diverse app

Allineamento degli obiettivi per il monitoraggio e l'organizzazione in un dashboard

Piano di scenari per confrontare in modo proattivo i possibili risultati e prendere decisioni basate sui dati

Gestione del flusso di lavoro e gestione agile attraverso attività, attività secondarie, modelli, integrazioni, backlog e approfondimenti in tempo reale

Correzione di bozze e approvazione per collegare i piani di progetto a stakeholder, team creativi, project manager e altri reparti

Reportistica e dashboard con più visualizzare, filtri e personalizzato per accedere alle informazioni più importanti in qualsiasi momento

Sicurezza: probabilmente la funzionalità/funzione più importante per qualsiasi team aziendale è la possibilità di fidarsi della piattaforma che archivia e protegge i propri dati

Sulla carta sembra tutto fantastico, ma mettere in pratica queste funzionalità/funzione può essere tutta un'altra storia.

Limiti di Adobe Workfront

Imparare a utilizzare un software complesso per la project management come Workfront è un processo a sé stante. E anche dopo aver imparato a conoscere l'app in lungo e in largo, potresti comunque trovare alcune domande senza risposta e alcune funzioni trascurate.

Curva di apprendimento ripida

L'allineamento degli obiettivi, il piano, le approvazioni e la gestione del lavoro sono aspetti importanti che qualsiasi software dovrebbe garantire, poiché richiedono tempo e lavoro richiesto da parte dell'utente per essere appresi.

Sebbene queste idee siano specificatamente indicate come alcune delle funzionalità/funzione chiave di Workfront, si tratta piuttosto di processi aziendali che richiedono l'integrazione di più funzionalità e molta pratica per essere completamente integrati nei vostri progetti.

Funzionalità come commenti, attività assegnate, attività secondarie, dashboard e visualizzare del flusso di lavoro sono tra le funzionalità di gestione del lavoro più comuni. Tuttavia, capire come utilizzarle nel modo più efficace può richiedere molti tentativi, errori e frustrazioni con software complicati come Workfront, soprattutto se non li avete mai utilizzati prima.

Inoltre, se si considera il fatto che Workfront è progettato per le aziende e si tiene conto del numero elevato di utenti con cui si ha a che fare, una curva di apprendimento ripida può rappresentare una sfida costosa per la vostra azienda in più di un modo.

Interfaccia poco intuitiva

Si desidera che ogni membro del team apra il software e sappia esattamente dove andare per accedere al proprio lavoro. Ma con una piattaforma vasta come Workfront, non è sempre così.

Un'interfaccia poco intuitiva e complicata può essere un fattore determinante quando si tratta di:

La curva di apprendimento

Funzione complessiva

Se il tuo team utilizzerà o meno lo strumento

Sebbene sia relativamente pulita, l'interfaccia di Workfront non è abbastanza intuitiva da consentire a molti utenti di navigarla in modo rapido ed efficace. Inoltre, ha anche un aspetto piuttosto datato.

A nessuno piace sentirsi un rompiscatole quando chiede ai manager dove si trovano le informazioni nella propria piattaforma o quando perde dettagli chiave perché non riesce a capire come accedere nuovamente a una determinata area del proprio spazio di lavoro.

Limite dei grafici Gantt

I grafici di Gantt sono uno strumento fondamentale per i team Agile per supervisionare i progetti, rimanere in linea con gli obiettivi e fornire prodotti di qualità. Da essi dipende molto, poiché forniscono dettagli quali dipendenze delle attività, attività cardine, sequenze, scadenze e relazioni tra le attività.

Sebbene Workfront offra diagrammi Gantt, la loro funzione non è alla pari con altri popolari software di project management.

In Workfront, i grafici Gantt sono piuttosto sgradevoli alla vista, difficili da lavorare e ancora più difficili da modificare.

vuoi saperne di più su come i grafici Gantt flessibili possono aiutare il tuo team? Dai un'occhiata a questa utile guida con tutto ciò che devi sapere sui grafici Gantt!

Mancanza di una funzione di ricerca globale

Il software di project management deve aiutarti ad aumentare la produttività su tutti i fronti, il che si ottiene in gran parte risparmiando tempo prezioso. E se non riesci a trovare rapidamente il lavoro che stai cercando nel software scelto, beh, non stai utilizzando il tuo tempo in modo produttivo.

Uno dei modi migliori per individuare rapidamente il lavoro è attraverso la funzione di ricerca in-app che Workfront semplicemente non ha.

Ciò significa che se stai cercando un'attività, un documento, un'idea, un commento o un approfondimento specifico in Workfront, devi navigare manualmente ogni volta per trovarlo. È un processo complicato che non dovrebbe esserlo!

Questo è il motivo per cui molti cercano alternative in altri software in grado di rendere tali connessioni più veloci per gli utenti ogni volta.

Prezzi di Adobe Workfront

Adobe Workfront offre tre diversi piani tariffari e pacchetti:

Pro : per singoli reparti con funzionalità parziali di gestione del lavoro, sicurezza, spazio di archiviazione e supporto

aziendale*: per più reparti con funzionalità aggiuntive di gestione del lavoro, spazio di archiviazione e pianificazione

Enterprise: per tutta la tua azienda con tutte le funzionalità/funzioni (più componenti aggiuntivi a pagamento)

Ti stai chiedendo quanto ti costeranno questi pacchetti? Per avere questa informazione dovrai contattare Adobe per ciascun piano.

le 10 migliori alternative ad Adobe Workfront

Sebbene Adobe Workfront sia popolare tra alcune aziende, i suoi limiti sollevano la domanda: Perché continuare a utilizzare Workfront?

Prima di investire in qualsiasi software, è fondamentale fare le ricerche da fare per trovare lo strumento che sembra fatto apposta per te. E credici, esiste! Ci sono tantissimi potenti strumenti di project management che possono sostituire Workfront e semplificarti la vita.

Fortunatamente, abbiamo già terminato le ricerche necessarie per creare un elenco accuratamente selezionato delle 10 migliori alternative a Workfront con una panoramica delle funzionalità chiave, dei pro, dei contro, dei prezzi e delle valutazioni dei clienti.

Scegli tra oltre 15 visualizzazioni personalizzabili in ClickUp per visualizzare qualsiasi flusso di lavoro

ClickUp è un potente software di produttività all-in-one che consente di gestire i flussi di lavoro, creare processi efficienti e di stabilire la connessione tra tutte le attività su diverse app, su un'unica piattaforma. Team di qualsiasi dimensione, persino intere aziende, si affidano a ClickUp per gestire tutto, dalle operazioni quotidiane ai progetti complessi, grazie alla sua vasta gamma di funzionalità personalizzabili e alle capacità di collaborazione.

L'interfaccia intuitiva e la funzionalità drag-and-drop di ClickUp consentono ai team di navigare facilmente nel proprio area di lavoro, impostare priorità chiare, gestire il tempo e rispettare le scadenze. Con oltre 15 visualizzazioni del flusso di lavoro, tra cui Elenco, vista Gantt, Calendario e la vista Bacheca simile a Kanban, ClickUp offre un'esperienza di gestione del lavoro completa per aumentare la produttività in tutta l'azienda.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Oltre 15 visualizzazioni flessibili per vedere il tuo flusso di lavoro, tra cui Elenco, Gantt, Calendario, Tabella, vista Tutto esclusiva di ClickUp e altro ancora

Documenti collaborativi ClickUp con modifica in tempo reale per lavorare insieme al team e documentare tutto, dalle SOP ai wiki formattati in modo ottimale

ClickUp Lavagne Online per iniziare a mettere in pratica le tue idee nel momento stesso in cui nascono

Automazioni di attività e modelli per impostare processi coerenti ed eliminare il lavoro superfluo

Dashboard in tempo reale per una panoramica immediata e personalizzabile dello stato dei progetti e delle metriche chiave

Commenti in thread facilmente soggetti a modifica e assegnabili ad altri, che trasformano istantaneamente qualsiasi pensiero in un elemento da intraprendere

Stati delle attività personalizzati per una maggiore visibilità su ogni fase di un progetto o di un'attività

Obiettivi misurabili con scadenze e traguardi chiari per allineare il team

Vantaggi di ClickUp

Contro di ClickUp

Può richiedere un po' di tempo per imparare a usarlo per alcuni utenti alle prime armi

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili nell'app mobile... almeno per ora

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre quattro piani tariffari con un'opzione aggiuntiva personalizzata per gli utenti azienda:

piano Free Forever*: non è richiesta alcuna carta di credito

Piano Unlimited : 7 $ al mese per membro

piano Business : 12 $ al mese per membro

*azienda: contattare il commerciale per ulteriori dettagli

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 4.790 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.100 recensioni)

2. Monday. com

Via Monday

Monday è uno dei principali concorrenti di Workfront e consente agli utenti di creare e gestire le attività in tempo reale. Offre ai team un modo semplificato per supervisionare i propri progetti e promuovere un'esperienza di lavoro più collaborativa e trasparente.

Quando i team smettono di lavorare all'ombra dei progetti, diventano motivati, il che alla fine aumenta la fiducia e l'impegno dei dipendenti. Questo è ciò che rende Monday uno dei migliori strumenti di project management al mondo.

Caratteristiche principali di Monday

Funzionalità di collaborazione in team per progetti complessi

Monitoraggio del tempo del progetto

Dashboard con informazioni preziose

Assegnazione delle attività nel lavoro di squadra

Gestione delle risorse per sfruttare al meglio quelle esistenti

Integra strumenti esterni per rinnovare e semplificare il flusso di lavoro

Vantaggi di Monday

Bacheche e documenti illimitati nel piano Free

Intuitivo e facile da usare, soprattutto per gli utenti alle prime armi

I team comunicano efficacemente attraverso questo strumento di project management

Contro di Monday

I prezzi possono essere inutilmente confusi

Molti lo trovano troppo complesso e poco personalizzato

Prezzi di Monday

Individuale : gratis

Base : 8 $ al mese per utente

Standard : 10 $ al mese per utente

Pro: 16 $ al mese per utente

Valutazioni dei clienti di Monday

G2: 4,7/5 (oltre 6.200 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 2.700 recensioni)

3. Wrike

Tramite Wrike

Wrike è un'altra piattaforma di project management, ma è spesso apprezzata dalle aziende di servizi professionali. Proprio come Workfront, offre potenti funzionalità/funzione di livello azienda per aiutarti nella gestione delle attività, nella collaborazione ai progetti e nella gestione delle risorse.

È anche una delle migliori alternative gratis a Workfront grazie alla sua potente variante base. Purtroppo, nonostante abbia un piano base solido, l'app è difficile da navigare, soprattutto per gli utenti alle prime armi.

Funzionalità/funzioni principali di Wrike

Grafici Gantt interattivi per un monitoraggio continuo dei progetti e

Dashboard esclusiva con visualizzare a tre riquadri per una visibilità in tempo reale

Crea moduli con logica condizionale e assegna attività

Condivisione di attività, reportistica e file con facilità

Funzionalità/funzione di gestione delle risorse per l'assegnazione delle attività

Vantaggi di Wrike

Abbastanza flessibile da adattarsi alle dimensioni del tuo team

Funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo integrata per confrontare il tempo stimato con quello effettivamente impiegato

Integra l'app con oltre 400 diverse app SaaS con il componente aggiuntivo Wrike Integrate

Contro di Wrike

Non garantisce il miglior rapporto qualità-prezzo

Difficile stabilire quale account funzionerebbe meglio per la tua organizzazione

Le funzionalità di gestione dei documenti sono carenti rispetto ad altre presenti in questo elenco

Prezzi di Wrike

piano Free

Piano Professional : 9,80 $ al mese per utente

piano Business: 24,80 $ al mese per utente

Valutazioni dei clienti di Wrike

G2: 4. 2/5 (oltre 3.100 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 1.790 recensioni)

4. Smartsheet

Tramite Smartsheet

Come Adobe Workfront, Smartsheet è uno strumento di project management e collaborazione, incentrato sui fogli di calcolo. La sua funzionalità principale è il Control Center, una soluzione per la gestione dei portafogli e dei progetti. I project manager possono risparmiare ore di lavoro manuale grazie alle funzionalità di automazione del Control Center.

Funzionalità/funzione di Smartsheet

Dashboard per la project management per il monitoraggio dello stato dei progetti

Allegati di fogli di calcolo

Automazione del flusso di lavoro per processi ricorrenti

Visualizzare multiple che coprono un intervallo che va dalla lavagna Kanban al diagramma di Gantt alla griglia

Vantaggi di Smartsheet

Interfaccia dinamica e facile da usare

App mobile intuitiva per utenti

Funzionalità solide per la collaborazione in team, tra cui gestione dei gruppi, condivisione di file, ecc.

Funzionalità di sicurezza avanzate come 2FA e Google SSSO

Contro di Smartsheet

Non è disponibile alcun piano gratis

Le opzioni di gestione delle attività non sono così solide come altre presenti in questo elenco

Lavora principalmente come soluzione di project management in fogli di calcolo

Prezzi di Smartsheet

Pro: 7 $ al mese per utente

*aziendale: 25 $ al mese per utente

azienda: contattare per informazioni sui prezzi

Valutazioni dei clienti Smartsheet

G2: 4. 4/5 (oltre 8.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.400 recensioni)

5. Citrix Podio

Via Podio

Podio è essenzialmente uno strumento low-code che aiuta le aziende a rendere il lavoro e la comunicazione personalizzati. In che modo Podio si adatta esattamente come strumento di project management?

Beh, questa alternativa a Workfront ti consente di allineare tutti i dati dei tuoi progetti, i flussi di lavoro e le conversazioni in un hub centrale per la collaborazione.

Funzionalità/funzioni principali di Podio

Consente la gestione delle attività tramite commenti

Portale dell'amministratore centrale per aiutarti a impostare le autorizzazioni di accesso e controllare i ruoli

Dashboard personali per progettare il lavoro a modo tuo

Strumenti di comunicazione che forniscono supporto alla condivisione di file

CRM in connessione per una maggiore intuitività nella gestione dei progetti rivolti ai client

Flusso di lavoro personalizzato per gestire i progetti a modo tuo, in base alle esigenze del tuo team

Vantaggi di Podio

I componenti aggiuntivi Podio sono disponibili per casi d'uso specifici

Interfaccia utente intuitiva

Collaborazione illimitata per una scalabilità rapida e in movimento

Si integra con app popolari tra cui FreshBooks, Dropbox e Google Drive

Podio contro

Le funzionalità/funzioni di reportistica sono un po' basilari

Podio può essere difficile da impostare e personalizzato in base alle esigenze della tua organizzazione

Funzionalità/funzione avanzate con limite per il software di project management per l'azienda

Prezzi di Podio

Podio offre sia piani a pagamento che piano Free. Tuttavia, il piano Free offre solo il minimo indispensabile per le attività di project management per l'azienda.

Free

Base : 7,20 $ al mese per utente

Inoltre: 11,20 $ al mese per utente

Premium: 19,20 $ al mese per utente

Valutazioni dei clienti Podio

G2: 4. 2/5 (oltre 420 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 290 recensioni)

6. Celoxis

Tramite Celoxis

Celoxis è un software di project management che si presenta come la combinazione perfetta tra automazione del flusso di lavoro, moderne tendenze Agile e project management classica. È un concorrente di Adobe Workfront incredibilmente attento ai dettagli, in grado di completare potenti dashboard e funzionalità di reportistica adatte a team di qualsiasi tipo.

Funzionalità/funzione chiave di Celoxis

Dashboard e report dinamici

Monitoraggio dei progetti tramite analisi del percorso critico , EVA e indicatori di integrità RAG

Pianificazione automatica dei progetti e dichiarazioni delle dipendenze dei progetti

Revisione e gestione del portfolio

Contabilità di progetto con previsione dei ricavi, monitoraggio dei profitti e dei margini e KPI finanziari personalizzati

Vantaggi di Celoxis

Consente di "disattivare" le funzionalità/funzioni che non sono necessarie

Widget e layout personalizzabili

Semplifica la pianificazione dell'invio dei report tramite email

Dashboard di condivisione multiple per semplificare il project management

Strumenti dettagliati per il monitoraggio del tempo

Contro di Celoxis

L'interfaccia può risultare complessa per gli utenti alle prime armi

Configurazioni macchinose

Mancanza di notifiche push in-app

Servizio clienti e supporto lenti

Prezzi di Celoxis

Con Celoxis, puoi scegliere tra il pacchetto on-premise o il pacchetto cloud annuale

cloud: 22,50 $ al mese per utente

On-Premise: 450 $ fatturati una tantum con utenti illimitati e supporto gratis per un anno

Valutazioni dei clienti Celoxis

G2: 4. 3/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 240 recensioni)

7. Microsoft Progetto

Tramite Microsoft Progetto

Microsoft Project è una potente soluzione di project management con numerose funzioni, tra cui il monitoraggio del tempo, la gestione del portfolio e la gestione delle risorse per una visibilità in tempo reale dello stato dei progetti.

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft Project

Pianificazione dinamica per rimanere in linea senza sforzo

Crea dashboard interattive per visualizzare lo stato generale dei tuoi progetti

Automazione del flusso di lavoro per aiutarti a innovare in modo rapido e sicuro

Grafici Gantt per visualizzare i progetti in movimento

Database di condivisione per l'archiviazione dei dati di progetto

Gestione della domanda

Gestione del portfolio

Vantaggi di Microsoft Progetto

Si integra perfettamente con Microsoft Teams, SharePoint e Skype

Assistenza clienti e supporto affidabili

Adattabile a diversi scopi interdipartimentali

Contro di Microsoft Project

Problemi di compatibilità dei file

Il progetto Online offre alcune funzionalità di monitoraggio del tempo, ma non sono molto affidabili

Curva di apprendimento ripida, il che significa che dovrai dedicare molto tempo alla lettura dei loro documenti di aiuto

Impossibile assegnare commenti

Prezzi di Microsoft Progetto

Cloud: 10 $ al mese per utente

On-Premise: 620 $ (pagamento una tantum)

Valutazioni dei clienti di Microsoft Project

G2: 4,0/5 (oltre 1.500 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 1.300 recensioni)

8. Asana

Via Asana

Asana è un'altra popolare piattaforma di project management utilizzata da molti project manager. Offre numerose opzioni di integrazione per aiutarti a gestire il tuo lavoro in modo efficiente.

Confrontando Workfront e Asana, noterai che Asana offre più funzionalità/funzione con la stessa interfaccia semplificata. Uno degli svantaggi di questa applicazione per project management è che non offre una vista Mappa integrata.

Funzionalità/funzione chiave di Asana

Sistema di commenti semplice e intuitivo per condivisione di aggiornamenti rapidi con il tuo team

Diagramma di Gantt con linee temporali per visualizzare lo stato del progetto

Visualizza le tue attività in un elenco, in una vista Kanban o in una timeline

Si integra con una serie di altre app come Gmail, Dropbox e Slack

Oltre 50 modelli di progetto per aiutarti a iniziare

Vantaggi di Asana

Le aree di lavoro multiple ti consentono di mantenere organizzato qualsiasi progetto di lavoro di squadra.

Funzionalità di Chattare e collaborazione in tempo reale per ogni attività

È possibile aggiungere allegati a qualsiasi attività e consultarli in un secondo momento nell'archivio spazio di archiviazione del team.

Il loro feed delle attività è una soluzione completa per visualizzare tutte le notifiche.

Strumento per utenti con funzionalità/funzione di reportistica

Contro di Asana

Nessuno stato personalizzato

Questa soluzione di gestione non consente di aggiungere più assegnatari (come altre in questo elenco).

Autorizzazioni di condivisione e privacy con limite

Prezzi di Asana

Base : gratis

Premium : 10,99 $ al mese per utente

Aziendale: 24,99 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati su richiesta con demo gratis

Valutazioni dei clienti di Asana

G2: 4. 3/5 (oltre 8.900 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 11.300 recensioni)

9. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp è un'altra alternativa al software Workfront che offre alcune funzionalità di project management per aiutarti a organizzare e gestire le tue attività su più team.

È particolarmente efficace per guidare persone con ruoli diversi verso un obiettivo comune. Funzionerà se il tuo team è stato inserito in Workfront, anche se non sei uno sviluppatore o non ti occupi del monitoraggio dei problemi o dei bug.

Funzionalità/funzione chiave di Basecamp

Crea elenchi da fare con attività e attività secondarie e assegnali al tuo team

Sistema di commenti integrato per comunicare facilmente con i membri del tuo team

Un unico hub per la condivisione di documenti e file

Ricerca universale

Domande di check-in automatico per gli standup

Reportistica delle attività

Vantaggi di Basecamp

Consente la collaborazione in tempo reale

Funzioni dedicate progettate per team Agile, come l'automazione del flusso di lavoro e la gestione del backlog

Adatto alla gestione di più progetti e team di grandi dimensioni

Dispone di un portale client per team esterni

Contro di Basecamp

Nessuna priorità delle attività

Nessuno stato personalizzato

Nessun supporto per il monitoraggio del tempo

Un po' carente nelle funzionalità/funzione di allocazione delle risorse

Prezzi di Basecamp

Piano personale : gratis

piano Business: 99 $ al mese

Valutazioni dei clienti Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 4.790 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 13.100 recensioni)

10. Clarity PPM

Via Clarity

Clarity PPM è una soluzione per la gestione di progetti e portfolio che ti aiuta a gestire e pianificare le tue strategie di progetto.

Oltre a ciò, questa alternativa a Workfront aiuta a collegare la strategia all'esecuzione nell'intero portfolio di investimenti del progetto e fornisce la visibilità necessaria per migliorare il ROI del progetto.

Funzionalità/funzione chiave di Clarity PPM

Gestisci piani e budget in una griglia in stile Excel

Visualizza la roadmap del progetto a colpo d'occhio con i grafici di Gantt agili

Piano delle risorse

Gestione finanziaria

Analisi costi/benefici e reportistica

Facile gestione delle attività a livello di progetto

Vantaggi di Clarity PPM

Interfaccia intuitiva che fornisce tutte le funzioni essenziali

Reportistica in tempo reale combinata con business intelligence

È possibile produrre estratti e poi renderli personalizzati secondo necessità

Previsioni a tutti i livelli, dal progetto alle risorse al portfolio

Contro di Clarity PPM

Nessun modello predefinito

La comunicazione può sembrare isolata

Nessuna funzionalità reale per l'automazione del flusso di lavoro

Sembra eccessivamente complesso se a volte si gestiscono progetti semplici

Prezzi di Clarity PPM

Contattaci per informazioni sui prezzi o per una demo gratis.

Valutazioni dei clienti Clarity PPM

G2: 3. 7/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (oltre 10 recensioni)

L'alternativa definitiva a Workfront è a portata di clic

Ok, 10 sono tante alternative software da provare, quindi se vuoi iniziare da qualche parte, parti dalla cima di questo elenco, con ClickUp.

Indipendentemente dal settore, dalla dimensione del team o dal caso d'uso, ClickUp è la risposta a ogni domanda sulla produttività. Progettato per centralizzare tutto il tuo lavoro in un hub collaborativo definitivo, ClickUp dispone di tutti gli strumenti, i modelli e le funzionalità/funzione necessari per portare l'efficienza a nuovi livelli.

Inoltre, può fare tutto questo a un costo molto inferiore.

Iscriviti a ClickUp per accedere gratuitamente e per sempre a tantissime funzionalità/funzione di project management, documenti, lavagne online, modelli personalizzabili e molto altro ancora!