Miro vs. Mural: quale strumento è il miglior software per lavagne online per i team?

Sono passati cinque minuti dall'inizio della sessione di lavoro online. Il tuo copywriter sta trascinando dei post-it, mentre il tuo designer sta disegnando su un flusso che era stato decisamente approvato la settimana scorsa.

La conversazione procede più velocemente di quanto la Bacheca riesca a stare al passo. Zoom rimane in silenzio mentre tutti aspettano che le cose si carichino, avvengano la sincronizzazione o appaiano dove dovrebbero.

È proprio in questi momenti che sorge la domanda: è questa la lavagna giusta per il nostro modo di lavorare attuale?

Per i team che fanno affidamento sul pensiero visivo, per attività quali revisioni di prodotto, critiche di progettazione, pianificazione degli sprint e mappatura dei programmi didattici, le lavagne online devono dare il meglio di sé.

In questo post del blog metteremo a confronto Miro e Mural per capire quale sia la soluzione migliore per la collaborazione, il brainstorming e la pianificazione visiva del tuo team. Ti mostreremo anche come puoi ottenere risultati ancora migliori. ⚒️

Miro, Mural e ClickUp: una panoramica

Ecco una breve panoramica di come ciascuna di queste piattaforme ti consente di utilizzare la lavagna online per collaborare:

Criteri Miro Mural ClickUp Funzioni principali Lavagna online con tela infinita, modelli e collaborazione in tempo reale Area di lavoro visiva basata sull'IA per ideazione e workshop Project management completo con lavagne online, attività, documenti, dashboard e automazioni Funzionalità IA IA di base per la riassunzione e la generazione di idee Approfondimenti basati sull'IA, modifica dei contenuti e azioni rapide ClickUp Brain avanzato per la generazione di attività, i riepiloghi/riassunti, gli agenti basati sui ruoli e l'automazione del flusso di lavoro in tutte le funzionalità Integrazioni Le integrazioni di Miro includono oltre 100 app come Slack, Jira e Google Workspace Google Workspace, Slack, Jira, Teams Oltre 1.000 integrazioni native dal tuo stack tecnologico, tra cui importazione da Miro/Mural, HubSpot, Google, oltre a webhook personalizzati e API per una sincronizzazione dei dati senza interruzioni Modelli e pianificazione Oltre 300 modelli per mappe mentali e roadmap Oltre 100 modelli pensati per i facilitatori, Smart Planner Migliaia di modelli per lavagne online, diagrammi di Gantt, Kanban, Sequenze, oltre a flussi di lavoro personalizzati tramite IA Strumenti di collaborazione Votazioni, commenti, timer, modalità privata Funzionalità di facilitazione efficaci in modalità presentazione (timer, richiamo, blocco) Cursori in tempo reale, @menzioni, commenti, registrazione video, oltre all'accesso per gli ospiti e alle gerarchie di team Monitoraggio dei progetti Esportazione di attività di base, nessun PM nativo Smart Planner con sincronizzazione Jira e viste Gantt Attività native, sprint, monitoraggio del tempo, dipendenze, campi personalizzati e automazioni Ideale per Brainstorming creativo Workshop strutturati Coinvolgimento del team, produttività e scalabilità end-to-end

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

📖 Leggi anche: Come le lavagne online potenziano le agenzie creative

Cos'è Miro?

tramite Miro

Miro è una piattaforma di collaborazione visiva basata sull'IA con una lavagna online infinita che aiuta i team a ideare, pianificare e lavorare da remoto.

Consente agli utenti di aggiungere note adesive, diagrammi, forme ed elementi multimediali in tempo reale, favorendo un'interazione fluida attraverso commenti, votazioni, chat video e funzionalità di condivisione.

La piattaforma offre integrazioni con piattaforme come Jira, Slack e Google Workspace, oltre a strumenti di IA per l'automazione.

🔍 Lo sapevi? Sebbene le lavagne online fossero in costante crescita, il COVID-19 ne ha accelerato l'adozione, poiché i team e le classi hanno improvvisamente avuto bisogno di spazi visivi da condividere per il lavoro da remoto e l'apprendimento.

Funzionalità di Miro

Esploriamo alcune delle sue funzionalità principali:

Funzionalità n. 1: Tela infinita e collaborazione in tempo reale

tramite Miro

La tela di Miro non si limita alla tela, il che significa che puoi continuare ad espandere la Bacheca man mano che le idee crescono. Note adesive, forme, immagini ed esempi di diagrammi si spostano tutti liberamente. Riduci lo Zoom per vedere il quadro generale e ingrandisci per perfezionare i dettagli. Cornici, livelli e raggruppamenti aiutano a evitare che le cose si trasformino in caos.

Inoltre, i cursori in tempo reale ti mostrano chi sta facendo cosa quando collabori con il tuo team online. Gli aggiornamenti appaiono istantaneamente e puoi commentare direttamente gli elementi, taggare i colleghi con @menzioni, organizzare votazioni rapide o condividere i tuoi pensieri nella chat.

Per workshop o revisioni, le funzionalità integrate di video, audio e condivisione dello schermo funzionano bene.

Funzionalità n. 2: Modelli predefiniti

tramite Miro

Miro ti offre un'ampia libreria di modelli di lavagne online per i flussi di lavoro più comuni dei team, come retrospettive, mappe del percorso, analisi SWOT, pianificazione degli sprint, diagrammi di Gantt e altro ancora. Puoi anche spostare gli elementi con il drag-and-drop.

Se il tuo team utilizza strumenti come Jira o Figma, puoi importare dati in tempo reale nella bacheca per risparmiare tempo e mantenere il lavoro connesso.

💡 Consiglio da esperto: crea una "zona decisionale" sulla tua bacheca dove votazioni, risultati e passaggi successivi siano documentati in modo esplicito, così il brainstorming diventa concreto. Usa post-it di colori diversi per le varie categorie, come il verde per gli elementi da intraprendere e l'arancione per i rischi, in modo che i punti chiave risaltino immediatamente.

tramite Miro

Le funzionalità/funzioni IA di Miro sono progettate per comprendere ciò che è già presente sulla tua tela. Sidekicks può riepilogare sessioni di brainstorming disordinate, raggruppare idee simili o trasformare le note in diagrammi strutturati.

I flussi aiutano ad automatizzare i passaggi ripetitivi, mentre l'elaborazione del contesto visivo consente all'IA di interpretare diagrammi e layout.

Grazie a integrazioni come Adobe Firefly, puoi anche effettuare la modifica delle immagini direttamente sulla bacheca, rimuovere gli sfondi o generare immagini senza dover cambiare strumento.

Prezzi di Miro

Gratis (area di lavoro singola con 3 bacheche modificabili)

Pacchetto Starter: 10 $ al mese per utente

Business: 20 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

🔍 Lo sapevi? Studi nel campo dell'istruzione dimostrano che strumenti visivi e interattivi coinvolgenti (come le lavagne online) aumentano l'attività metacognitiva e la co-regolazione negli studenti.

Cos'è Mural?

tramite Mural

Mural è un software per lavagne online pensato per team remoti e ibridi, che consente agli utenti di ideare, fare brainstorming e visualizzare idee in modo asincrono.

È un ottimo modo per allinearsi sui progetti, raccogliere feedback e attuare strategie combinando modelli, prompt e funzionalità/funzioni di IA. Puoi utilizzarlo per workshop, retrospettive, mappatura del percorso del cliente e persino per la pianificazione di eventi.

Funzionalità di Mural

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità principali:

tramite Mural

Quando una bacheca si riempie di post-it e commenti, l'IA di Mural interviene per occuparsi dell'ordinamento. È in grado di riepilogare i feedback, individuare temi ricorrenti e persino suggerire quali aspetti affrontare successivamente, ad esempio quali idee dare priorità o trasformare in azioni concrete.

La sua IA integrata è in grado di correggere il testo direttamente dove si trova. Corregge la grammatica, riscrive il contenuto per renderlo più chiaro o professionale e traduce persino il testo in lingue come lo spagnolo, il giapponese o il francese.

📖 Leggi anche: Come creare prodotti SaaS di livello mondiale con le lavagne online di ClickUp

tramite Mural

Mural offre funzionalità di facilitazione che migliorano la collaborazione sul posto di lavoro:

Timer per mantenere vivo il dibattito

Un puntatore laser per evidenziare contenuti specifici

Attiva avvisi che attirano l'attenzione di tutti sullo stesso punto della Bacheca

Super blocco che impedisce agli utenti di trascinare accidentalmente gli elementi

Schemi che ti consentono di guidare il gruppo passaggio dopo passaggio, rivelando i contenuti solo quando sei pronto

Modalità privata per nascondere i singoli contributi finché non decidi di mostrarli

Se organizzi workshop strutturati o retrospettive, questi controlli fanno davvero la differenza.

🧠 Curiosità: Le prime lavagne online sono apparse in strumenti come CoolTalk in Netscape Navigator 3.0 (metà degli anni '90).

Funzionalità n. 3: Pianificatore intelligente

tramite Mural

Smart Planner porta la pianificazione dei progetti in modo leggero direttamente sulla tela. Puoi programmare le attività, organizzare il lavoro e monitorare lo stato dei progressi senza dover cambiare strumento. Le visualizzazioni sono personalizzabili, gli aggiornamenti avvengono in tempo reale e tutto rimane collegato al contesto visivo della tua bacheca.

Per i team che già utilizzano Jira o Azure DevOps, l'integrazione mantiene i piani allineati tra i diversi strumenti, evitando di disperdere l'attenzione.

🧠 Curiosità: Laboratori di ricerca come Xerox PARC stavano sperimentando lavagne collaborative digitali intorno al 1990. Questo lavoro è stato condotto principalmente nell'ambito del progetto CoLab (Collaboration Laboratory) e, successivamente, dell'iniziativa LiveBoard.

Prezzi di Mural

Piano Free (un'unica area di lavoro con 3 bacheche Mural)

Team+: 12 $ al mese per utente

Piano Business: 17,99 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

🔍 Lo sapevi? Nel 1999 è stata lanciata una piattaforma chiamata World Wide Lavagna Online, uno dei primi strumenti a offrire aree di lavoro collaborative in tempo reale via web.

Miro vs. Mural: confronto delle funzionalità/funzioni

Quando devi scegliere tra Miro e Mural, di solito la scelta dipende da come le funzionalità supportano il lavoro del tuo team. Entrambe le piattaforme offrono strumenti visivi affidabili, ma adottano approcci leggermente diversi per facilitare l'ideazione, il brainstorming sui contenuti e l'esecuzione.

Analizziamo il confronto tra la bacheca Mural e Miro e vediamo.

Funzionalità n. 1: Facilità d'uso

Miro

Miro offre un'interfaccia più curata e flessibile fin dall'inizio. Il drag-and-drop funziona senza intoppi, i menu sono facili da esplorare e i video introduttivi aiutano i nuovi utenti a orientarsi rapidamente.

Detto questo, una volta superate le nozioni di base per passare a widget avanzati, strumenti di IA o diagrammi complessi, c'è una curva di apprendimento. Il vantaggio è la performance: Miro gestisce bene bacheche di grandi dimensioni e gruppi numerosi, anche quando il contenuto aumenta.

Mural

L'interfaccia di Mural è semplice. L'interfaccia è pulita, gli strumenti sono intuitivi e la maggior parte dei team può iniziare a collaborare in pochi minuti. A differenza di Miro, Mural ti permette di partecipare alle bacheche senza bisogno di creare un account.

È particolarmente adatto per workshop facilitati in cui non vuoi che i partecipanti debbano cercare le funzionalità/funzioni.

Rispetto a Miro, offre un'esperienza più strutturata per i principianti. Il compromesso in questo caso è la fluidità. Su bacheche più grandi o complesse, operazioni come la connessione di elementi o la navigazione nell'area di lavoro possono risultare più lente.

🏆 Vincitore: è un pareggio! Sia Miro Bacheca che Mural offrono funzionalità/funzioni premium mantenendo un'interfaccia semplice.

📖 Leggi anche: Idee per lavagne da ufficio per il lavoro

Funzionalità/funzione n. 2: Funzionalità principali

Miro

Ha davvero molto da offrire: oltre 1.000 modelli Miro (notevolmente più di Mural), bacheche Kanban, diagrammi di Gantt, mappe mentali, wireframe e diagrammi avanzati. La piattaforma offre anche clustering basato sull'IA, votazioni, timer e ricche funzionalità di incorporamento per video, PDF e altro ancora.

Puoi passare dal brainstorming iniziale alla mappatura dettagliata dei processi o alla prototipazione sulla stessa piattaforma. API e widget aggiungono un ulteriore livello di personalizzazione per flussi di lavoro complessi.

Mural

Gestisce bene la collaborazione visiva strutturata: post-it digitali, forme, tabelle, mappe mentali e disegno a mano libera. Sono inclusi anche modelli per il brainstorming e strutture predefinite per strategie, retrospettive e workshop.

Strumenti di facilitazione come timer, votazioni, modalità privata, schemi e richiamo aiutano a guidare i gruppi attraverso le sessioni senza distrazioni. Mural aggiunge anche funzionalità basate sull'IA, tra cui il raggruppamento delle idee, la riepilogazione dei contenuti, la riscrittura del testo e la traduzione.

🏆 Vincitore: è un pareggio! Scegli Miro per una gamma più ampia di funzionalità principali, come la creazione di diagrammi e il ridimensionamento tra i flussi di lavoro. Mural può essere una scelta migliore per i team che danno priorità alla collaborazione.

Funzionalità/funzione n. 3: Funzionalità di collaborazione

Miro

La collaborazione è uno dei punti di forza di Miro. Hai a disposizione chat video integrata, condivisione dello schermo, chat live, commenti e Talktrack per presentazioni asincrone.

I team possono suddividersi in gruppi di lavoro senza lasciare la bacheca, il che aiuta i team distribuiti a rimanere allineati senza dover destreggiarsi tra strumenti esterni.

Mural

Mural fornisce supporto per la collaborazione in tempo reale con post-it, commenti, immagini, timer e Quick Talk per chiamate vocali di base.

Per le riunioni video o le sale di discussione, i team di solito si affidano ad altre piattaforme. Funziona bene per sessioni mirate, ma la collaborazione sembra più guidata dal facilitatore che spontanea.

🏆 Vincitore: È Miro per un lavoro più ricco e collaborativo tra diversi fusi orari.

📖 Leggi anche: Alternative a Mural per le lavagne online

Miro vs Mural su Reddit

Per aiutarti a scegliere tra una bacheca Miro o Mural, abbiamo consultato la tua piattaforma preferita: Reddit.

Alcuni utenti preferiscono decisamente un account Mural per la sua semplicità e per la rapidità con cui diventa utilizzabile nelle sessioni live:

Sono un forte sostenitore di MURAL rispetto a Miro. Ho usato entrambi a lungo. Non c'è niente di più fluido della funzione di MURAL che ti permette di "fare doppio clic per creare un nuovo post-it"; penso che sia significativamente migliore di Miro. Con Mural ho imparato il 90% di ciò che mi serviva in 20 minuti. Uso Miro da settimane e continuo a fare accidentalmente cose che non volevo fare. Ad esempio, in Mural puoi disattivare facilmente i puntatori con etichetta delle persone quando hai un gruppo numeroso. Non ho idea se ciò sia possibile in Miro.

Sono un forte sostenitore di MURAL rispetto a Miro. Ho usato entrambi a lungo. Non c'è niente di più fluido della funzione di MURAL che ti permette di "fare doppio clic per creare un nuovo post-it"; penso che sia significativamente migliore di Miro. Con Mural ho imparato il 90% di ciò che mi serviva in 20 minuti. Uso Miro da settimane e continuo a fare accidentalmente cose che non volevo fare. Ad esempio, in Mural puoi disattivare facilmente i puntatori con etichetta delle persone quando hai un gruppo numeroso. Non ho idea se ciò sia possibile in Miro.

Non tutti concordano sul fatto che i vantaggi di Mural siano esclusivi. Alcuni utenti di Miro sottolineano che esistono già controlli simili:

Entrambe le cose che menzioni — il doppio clic per creare post-it e disattivare i puntatori degli altri partecipanti — sono possibili in Miro. Non ho usato Mural, ma guardando l'elenco delle funzionalità/funzioni sul loro sito web, sembra essere alla pari con Miro. OP: Personalmente adoro Miro per quanto sembri disordinato quando lo uso (in senso buono). Per me le sue impostazioni predefinite raggiungono un buon equilibrio tra coerenza e stile schizzo. Mi piace anche come Miro rende gli strumenti penna e linea

Entrambe le cose che menzioni — il doppio clic per creare post-it e disattivare i puntatori degli altri partecipanti — sono possibili in Miro. Non ho usato Mural, ma guardando l'elenco delle funzionalità/funzioni sul loro sito web, sembra essere alla pari con Miro. OP: Personalmente adoro Miro per quanto sembri disordinato quando lo uso (in senso buono). Per me le sue impostazioni predefinite raggiungono un buon equilibrio tra coerenza e stile schizzo. Mi piace anche come Miro rende gli strumenti penna e linea

Un utente mette a confronto:

È vero. Ho usato Miro con un account a pagamento e ho invitato altre persone ad aprire account gratis per collaborare. Questo mi ha permesso di avere più bacheche a un costo contenuto, evitando che i miei partner dovessero sottoscrivere account a pagamento solo per collaborare a un singolo progetto per la loro attività aziendale. Inoltre, preferisco Miro a Mural. Entrambi richiedono un po' di tempo per imparare a usarli, quindi ti consiglio di dedicarci un po' di tempo per acquisire familiarità con il software e la bacheca prima di utilizzarli in sessioni con altri, poiché potresti rallentare il ritmo delle sessioni cercando di mostrare ai nuovi arrivati come utilizzare funzioni che non sono intuitive.

È vero. Ho usato Miro con un account a pagamento e ho invitato altre persone ad aprire account gratis per collaborare. Questo mi ha permesso di avere più bacheche a un costo contenuto, evitando che i miei partner dovessero sottoscrivere account a pagamento solo per collaborare a un singolo progetto per la loro attività. Inoltre, preferisco Miro a Mural. Entrambi richiedono un po' di tempo per imparare a usarli, quindi ti consiglio di dedicarci un po' di tempo per acquisire familiarità con il software e la Bacheca prima di utilizzarli in sessioni con altri, poiché potresti rallentare il ritmo delle sessioni cercando di mostrare ai nuovi arrivati come utilizzare funzioni che non sono intuitive.

Alcuni utenti ritengono che sia meglio scegliere lo strumento in base al proprio caso d'uso:

Dato che sono entrambi molto simili, la soluzione migliore è capire cosa vuoi fare con uno strumento di collaborazione, come intendi utilizzarlo e scegliere semplicemente quello che meglio soddisfa le tue esigenze.

Dato che sono entrambi molto simili, la soluzione migliore è capire cosa vuoi fare con uno strumento di collaborazione, come intendi utilizzarlo e scegliere semplicemente quello che meglio soddisfa le tue esigenze.

📮ClickUp Insight: l'11% dei nostri intervistati utilizza l'IA principalmente per il brainstorming e la generazione di idee. Ma cosa succede a queste idee brillanti in seguito? È qui che ti servono le lavagne online ClickUp basate sull'IA, che ti aiutano a trasformare istantaneamente le idee della sessione di brainstorming in attività. E se non riesci a spiegare bene un concetto, chiedi semplicemente al generatore di immagini IA di creare un'immagine basata sul tuo prompt. È l'app completa per il lavoro che ti permette di ideare, visualizzare ed eseguire più velocemente!

Scopri ClickUp: la migliore alternativa a Miro e Mural

Se sei ancora indeciso nella scelta tra Miro e Mural, forse è il momento di prendere in considerazione un'opzione completamente diversa. Sebbene queste piattaforme offrano ottime funzionalità di lavagna online, i team si ritrovano poi con elementi da intraprendere, decisioni e follow-up sparsi qua e là.

ClickUp adotta un approccio diverso. Riunisce pianificazione, collaborazione, documentazione ed esecuzione in un unico spazio di lavoro interconnesso, evitando la dispersione del lavoro. Su un'unica piattaforma avrai a disposizione attività, documenti, chat, lavagne online, automazioni e molto altro.

In quanto primo spazio di lavoro convergente basato sull'IA al mondo, ClickUp porta le funzionalità IA proprio dove si svolge effettivamente il lavoro. I team possono riepilogare le discussioni, generare piani e passare dalle immagini all'azione senza dover cambiare contesto.

Diamo un'occhiata più da vicino alle funzionalità/funzioni di ClickUp! 🤩

Il vantaggio n. 1 di ClickUp: lavagne online

Uno dei problemi più comuni che i team devono affrontare è che le idee risiedono in un posto, mentre l'esecuzione in un altro. Colma questo divario trasformando il pensiero visivo in progressi reali e tracciabili utilizzando le lavagne online di ClickUp.

Collega le tue idee al tuo lavoro convertendo forme, note adesive o testo all'interno delle lavagne online di ClickUp in attività di ClickUp

Queste tele digitali sono progettate per far progredire il lavoro. Puoi mappare visivamente il flusso di un prodotto, un piano di sprint o una strategia di campagna, e poi trasformare quelle idee in attività di ClickUp o documenti ClickUp sul momento.

Le lavagne online creano una fonte condivisa di verità, mostrando al tuo team come le idee si collegano, quali sono le priorità e cosa succederà effettivamente dopo. Puoi iniziare in modo non strutturato — post-it, schizzi, flussi approssimativi — e aggiungere gradualmente una struttura utilizzando cornici, modelli e attività collegate.

Se non vuoi partire da zero, puoi semplicemente utilizzare il modello di lavagna online di ClickUp. Si tratta di una tela flessibile e a forma libera pensata per la creatività e il pensiero visivo, che ti offre uno spazio aperto per disegnare, mappare idee ed esplorare visivamente i concetti.

Scarica il modello gratis Visualizza concetti e idee complesse con disegni, schizzi, diagrammi e altro ancora grazie al modello di lavagna online ClickUp Drawing

Ecco cosa lo rende speciale:

Disegna diagrammi utilizzando penne digitali, aggiungi annotazioni ai layout e scarabocchia accanto alle note per arricchire il contesto

Usalo per diversi scopi, come la mappatura concettuale preliminare, la risoluzione visiva dei problemi, lo storyboarding e l'esplorazione dei flussi UX

Aggiungi note adesive, immagini, icone, forme e colori per rappresentare visivamente le informazioni sul codice

💡 Consiglio da esperto: Ottimizza il tuo flusso di lavoro e risparmia tempo utilizzando le scorciatoie da tastiera integrate nelle lavagne online di ClickUp. Ecco una rapida panoramica di tutte le scorciatoie globali a cui puoi accedere: Azione Scorciatoia Seleziona V Manuale H Schede attività Cmd + Shift + T su Mac, Ctrl + Shift + T su PC Disegna D In evidenza Shift + D Gomma E Laser K Rettangolo R Ellisse o Freccia $$$a Nota N Testo T Cornice F Carica file multimediali Cmd + U su Mac, Ctrl + U su PC

Confronta Miro e ClickUp:

🧠 Curiosità: Ancor prima dell'arrivo dei prodotti commerciali, progetti come l'Interactive Workspaces Project di Stanford nei primi anni 2000 hanno esplorato le tele digitali multiutente e gli spazi visivi condivisi.

Il vantaggio n. 2 di ClickUp: funzionalità di IA

Uno dei principali limiti delle lavagne online tradizionali è ciò che accade dopo la sessione di ideazione.

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato nella piattaforma, si collega direttamente alle tue lavagne online, attività di ClickUp, documenti, commenti, chat e altro ancora. Mentre fai brainstorming, mappi flussi o abbozzi i primi concetti, può intervenire per aiutarti a organizzare, chiarire e trasformare le idee in azioni concrete.

Passa direttamente all'esecuzione dopo aver pianificato il tuo flusso di lavoro con ClickUp Brain

Ad esempio, durante una sessione di brainstorming caotica, le lavagne online si riempiono spesso di post-it sparsi, pensieri abbozzati e idee sovrapposte. Invece di ordinarli manualmente, puoi chiedere a ClickUp Brain di:

Raggruppa le idee correlate

Riassumi il contenuto della bacheca in temi chiari o passaggi successivi

Trasforma le note approssimative in un linguaggio chiaro e concreto

Trasforma i post-it in attività o attività secondarie

Genera descrizioni delle attività dalle note sulla Bacheca

Suggerisci titolari, priorità o date di scadenza in base al contesto

Chiedi a ClickUp Brain di generare immagini all'interno delle lavagne online

Inoltre, la generazione di immagini tramite IA ti aiuta a rappresentare concetti, layout o indicazioni senza dover cambiare strumento. Ciò è particolarmente utile quando i team hanno bisogno di raggiungere rapidamente una comprensione condivisa.

📌 Esempio di prompt: Genera un semplice concept per una schermata di onboarding con una barra di avanzamento e un'illustrazione accattivante.

🚀 Vantaggio di ClickUp: digitare rallenta il lavoro, interrompe il flusso e spesso porta a tralasciare dettagli, specialmente durante le riunioni o le sessioni di brainstorming. ClickUp BrainGPT risolve questo problema permettendoti di parlare in modo naturale e vedere le tue parole trasformate istantaneamente in contenuti strutturati e utilizzabili grazie alla funzione Talk to Text. Converti le note audio in documentazione strutturata e accedi ai testi trascriviti dopo le sessioni di brainstorming con Talk to Text di ClickUp BrainGPT Ascolta, trascrive e perfeziona il tuo discorso trasformandolo in un testo chiaro, pronto per essere archiviato, utilizzato per elementi da intraprendere o per follow-up.

Il vantaggio n. 3 di ClickUp: mappe mentali

Le mappe mentali di ClickUp ti aiutano a visualizzare la complessità in un modo che collega le idee, rivela le relazioni e stimola l'azione. Puoi rappresentare graficamente i flussi di lavoro, fare brainstorming di idee e scomporre concetti complessi in parti logiche senza essere vincolato da rigide liste di controllo.

Inizia con una visualizzazione vuota e poi espandi i nodi in rami significativi; questi rami diventeranno poi veri elementi di lavoro, come attività o attività secondarie, quando sarai pronto.

Crea mappe mentali ClickUp a forma libera per pianificare e organizzare i tuoi progetti

Supponiamo che tu stia pianificando il lancio di un nuovo prodotto. Parti da un'idea centrale come "Aggiornamento dell'app mobile". Da lì, ti concentri sulle componenti principali: progettazione, sviluppo, test, marketing e analisi.

Man mano che il team contribuisce, emergono naturalmente delle attività secondarie, come prototipi dell'interfaccia utente, attività di sprint e controlli di qualità. Puoi quindi trasformarle in attività direttamente nel tuo piano del progetto.

Scopri come creare il tuo flusso di lavoro:

⚡ Archivio modelli: Trasforma gli aggiornamenti sulle attività di routine in una panoramica chiara e visiva con il modello di lavagna online per gli aggiornamenti del progetto di ClickUp. Scarica il modello gratis Rimani aggiornato su progressi, attività cardine e attività utilizzando il modello di lavagna online per aggiornamenti di progetto di ClickUp

È suddiviso in sezioni distinte contrassegnate da colori diversi che rispecchiano il modo in cui le persone pensano naturalmente agli aggiornamenti dei progetti:

Tasso di completamento (verde) per indicare lo stato e lo slancio

Progetti vinti (giallo) per evidenziare risultati e attività cardine raggiunte

Sfide o ostacoli (blu) per individuare tempestivamente i rischi

Apri gli elementi (in rosso) per visualizzare ciò che è ancora in sospeso

Riceverai anche suggerimenti specifici come lo stato delle attività cardine del progetto, il tempo complessivo impiegato, le risorse del piano rispetto a quelle effettive e i bug, per assicurarti di garantire la giusta condivisione del livello di dettaglio.

Ecco cosa ha detto Bazza Gilbert, Product Manager di AccuWeather, su ClickUp:

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando un framework in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, riorganizzare le priorità è facile e aggiungere immagini di riferimento, ecc. è tutto molto fluido.

Qual è la lavagna online migliore?

È ufficiale! 🏁

Miro e Mural sono ottimi strumenti per la creazione di lavagne online che aiutano a fare brainstorming, mappare idee e collaborare visivamente in tempo reale. Ma una volta terminata la sessione, spesso è lì che lo slancio si affievolisce.

ClickUp offre un'ampia gamma di strumenti per aiutarti sia durante che dopo la pianificazione. Le lavagne online si collegano direttamente a attività, documenti, mappe mentali e flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale, così le idee si trasformano in azioni.

Aggiungi ClickUp Brain per riepiloghi istantanei, Talk to Text per catturare idee al volo e il monitoraggio dei progetti integrato per tenere tutto sotto controllo in un unico posto.

Allora, cosa stai aspettando? Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ✅