Come utilizzare la lavagna online per la collaborazione (suggerimenti e casi d'uso)

Una buona collaborazione è il segreto per trasformare un progetto da bla bla a brillante. E qual è uno degli strumenti più noti per facilitare questa collaborazione? Le lavagne online!

La lavagna online si è evoluta oltre il semplice disegno su una grande lavagna con pennarelli. È diventata digitale. Le lavagne online consentono ai project manager e ai loro team di visualizzare idee, fare brainstorming e snellire i flussi di lavoro grazie a una tela digitale condivisa.

Questo approccio versatile incoraggia la creatività, accelera il processo decisionale e migliora l'efficienza generale del progetto.

Che siate utenti esperti di lavagne o che abbiate appena iniziato, questo articolo vi mostrerà come utilizzare le lavagne online per migliorare l'approccio del vostro team alla risoluzione dei problemi e all'innovazione.

Che cos'è la lavagna online?

La lavagna online utilizza una superficie fisica o virtuale come strumento di collaborazione per il brainstorming, il piano, la risoluzione di problemi e la condivisione di idee. Rappresenta visivamente pensieri, concetti e flussi di lavoro su una tela condivisa per migliorare la comprensione, incoraggiare la creatività e favorire il lavoro di squadra.

Questo approccio visivo alla collaborazione vi aiuta in diversi modi chiave:

Generazione di idee: È possibile fare brainstorming e catturare rapidamente le idee che vengono in mente

Risoluzione dei problemi: La scomposizione di problemi complessi in parti più piccole e gestibili rende più facile affrontarli

Comunicazione visiva: La schematizzazione di concetti astratti li rende più tangibili e più facili da capire

Collaborazione in tempo reale: i membri del team possono contribuire simultaneamente, basandosi sulle idee degli altri e creando un ambiente realmente collaborativo all'interno di una lavagna online

La natura visiva della lavagna online aiuta a ricordare i punti chiave della sessione

I project manager possono usare il whiteboarding per pianificare e tenere traccia degli stati di avanzamento, gli sviluppatori di software possono creare diagrammi per le architetture di sistema, gli UX designer possono generare mappe del flusso degli utenti e i marketer possono fare brainstorming sulle idee per le campagne.

Le applicazioni sono infinite, con il limite della creatività del team e dell'uso di strumenti unici idee per la lavagna online .

Lavagna online tradizionale e digitale

Capire le differenze tra lavagna tradizionale e digitale può aiutare il team a scegliere l'approccio più efficace.

| Tattile e intuitiva, non richiede competenze tecniche

| Canva il movimento fisico e l'interazione faccia a faccia | Offre uno spazio infinito e una facile organizzazione dei contenuti |

| Limitato dallo spazio fisico e dalla necessità di essere presenti di persona | Accessibile da qualsiasi luogo, supporta team remoti e ibridi. Consente la collaborazione in tempo reale tra diverse posizioni

| I contenuti sono temporanei, a meno che non vengano fotografati o trascritti | È possibile archiviare automaticamente i contenuti per la consultazione all'interno degli strumenti dedicati |

| Difficile da modificare o riorganizzare una volta scritto | Consente di salvare, condividere e controllare la versione del lavoro con facilità |

Mentre le lavagne tradizionali sono ancora ottime per discussioni rapide e improvvisate, le lavagne virtuali abbattono le barriere geografiche, aumentano la produttività e offrono funzionalità/funzioni superiori a quelle che può fare una lavagna fisica.

Molti software per lavagne online strumenti si integrano con altri strumenti di produttività, creando un flusso di lavoro semplificato. Queste lavagne virtuali possono includere elementi multimediali come immagini, GIF e video, duplicare e modificare facilmente le idee e persino consentire l'uso di modelli per il brainstorming per esercizi popolari.

Come usare la lavagna online in modo efficace

La lavagna online è uno strumento potente per la collaborazione e la risoluzione dei problemi del team, ma la sua efficacia dipende dal modo in cui viene utilizzata.

Ecco dieci consigli unici per aiutare voi e il vostro team a sfruttare al meglio le lavagne online:

Invece di iniziare con una tela vuota, create una mappa mentale per raccogliere le idee iniziali. Disegnate un'immagine centrale o un concetto di massima al centro della lavagna online e ramiate con idee correlate e sotto-idee.

Questo aiuta a visualizzare come tutti i pezzi si incastrano, rendendo le sessioni più organizzate e coinvolgenti.

Prova a usare Mappe mentali in ClickUp per dare il via alle sessioni di lavagna online

2. Giocare con le note adesive

Le note adesive apportano flessibilità e chiarezza visiva alle sessioni di whiteboarding. La loro natura mobile permette ai team di organizzare, dare priorità e riorganizzare le idee senza sforzo, rendendole ideali per il brainstorming, i flussi di lavoro e la mappatura mentale.

Per mantenere la discussione concentrata, assegnate a ogni nota adesiva una singola idea, attività o domanda. Raggruppate le note in gruppi per identificare temi o connessioni. Per una maggiore organizzazione, utilizzate colori o forme diverse per le varie categorie o concetti.

3. Codice colore per idee e concetti

Assegnate colori specifici alle diverse categorie di idee o concetti. Questo differenzia visivamente le idee, rendendo la lavagna online più comprensibile ed esteticamente più gradevole.

Ad esempio, durante una sessione di brainstorming sui prodotti:

🟦 Le note adesive blu rappresentano i punti dolenti dei clienti (ad esempio, "lunghi tempi di cassa")

🟨 Le note adesive gialle rappresentano le potenziali soluzioni (ad esempio, "Introdurre il checkout con un solo clic")

🟩 Le note adesive verdi rappresentano funzionalità/funzione a cui dare priorità (ad esempio, "Aggiungere l'autocompilazione dei metodi di pagamento")

4. Cronometrare la sessione di lavagna online

Impostate un timer per ogni sessione di brainstorming per rimanere concentrati ed evitare che le discussioni vengano distolte.

Ad istanza, sfidate il team a generare il maggior numero possibile di idee per una campagna di lancio di un prodotto entro 20 minuti.

5. Coinvolgete relatori ospiti

Invitate un esperto della vostra azienda a parlare al vostro team. Questo stimolerà nuove idee e fornirà spunti preziosi.

Ad esempio, un esperto di marketing può discutere le ultime tendenze del social media marketing o un esperto commerciale può condividere i consigli per chiudere un maggior numero di contratti aziendali nonostante il team abbia un numero limitato di SDR.

6. Utilizzare elementi multimediali

Migliorate le vostre sessioni di lavagna online incorporando elementi multimediali per arricchire le discussioni e chiarire idee complesse.

Includete immagini come schizzi di prodotti o grafici di dati per fornire un contesto visivo, allegate video per dimostrare i flussi di lavoro o mostrare il feedback degli utenti, oppure cronache audio di interviste con i clienti per fondare le discussioni sulle intuizioni del mondo reale. Queste aggiunte danno vita a idee astratte e forniscono preziosi punti di riferimento a tutti i partecipanti.

L'uso di contenuti multimediali rende la lavagna online più coinvolgente e si adatta a diversi stili di apprendimento.

Trasformate le riunioni noiose in discussioni coinvolgenti con elementi multimediali facili da aggiungere sulle lavagne online ClickUp

7. Trascrivete l'audio della riunione dalla vostra sessione di lavagna online

Utilizzate uno strumento di trascrizione in tempo reale per registrare l'audio delle sessioni di lavagna online. In questo modo è possibile verbalizzare le riunioni e notare i punti chiave.

Lo strumento può anche cercare parole o frasi chiave specifiche, risparmiando tempo quando si fa riferimento alla discussione.

8. Designate un'area di parcheggio per le idee fuori tema

Durante una sessione di brainstorming, spesso emergono idee preziose che non sono direttamente collegate all'argomento principale. Per gestire questa situazione:

Designate un'area specifica della lavagna online come "parcheggio"

Annotate brevemente le idee tangenziali in quest'area

Rivedere l'area di parcheggio alla fine della sessione o in riunioni future

In questo modo si mantiene la discussione principale sul binario giusto, monitorando al tempo stesso i pensieri potenzialmente preziosi.

9. Provate i modelli di lavagna online

I layout predefiniti per le lavagne online possono far risparmiare tempo e fornire una struttura per i tipi di riunione più comuni. Considerate la possibilità di creare modelli per:

Inizio di un progetto

Retrospettive

Sessioni di risoluzione dei problemi

Riunioni di piano strategico

Molti strumenti di lavagna digitale offrono modelli di lavagna personalizzabili. Questi possono aiutarvi a entrare subito nel contenuto della riunione senza perdere tempo nell'impostazione della lavagna.

10. Usate le sale riunioni per piccoli gruppi mirati

Le grandi sessioni di lavagna online a volte mettono in difficoltà i team in termini di impegno e produttività. È possibile utilizzare le sale riunioni per suddividere una sessione di grandi dimensioni in gruppi più piccoli per chattare in modo più mirato:

Dividete l'argomento principale in sottoargomenti per ogni gruppo

Dare loro un limite di tempo per le sessioni di breakout

Chiedete a ogni gruppo di lavorare sulla propria lavagna online

Poi, riunitevi per condividere ciò che avete imparato e combinare le vostre idee. Questo vi permetterà di fare un brainstorming più approfondito e di garantire a tutti la condivisione delle proprie idee.

📌 Ad esempio, durante una sessione di brainstorming brainstorming sui contenuti se si tratta di una sessione, si può dividere il team in gruppi più piccoli per concentrarsi su argomenti specifici:

Gruppo 1: Brainstorming delle personas dei target e dei loro punti dolenti

Gruppo 2: ideare argomenti per il blog o temi per le serie di video in base alle esigenze del pubblico

Gruppo 3: Sviluppare strategie di distribuzione per massimizzare la portata sulle varie piattaforme

Ogni gruppo lavora su una lavagna online per organizzare i propri pensieri e le proprie idee entro il tempo stabilito. Quando tutti si riuniscono, i team condividono i loro risultati, che possono essere sintetizzati in una strategia coesa.

Lavagna online a distanza

Con la crescente distribuzione dei posti di lavoro, la lavagna online remota è diventata fondamentale per mantenere lo slancio collaborativo tra i membri del team, anche se si trovano a chilometri di distanza.

Esploriamo i vantaggi della lavagna online a distanza, le sfide che potreste incontrare e alcuni modi intelligenti per superare questi ostacoli.

Vantaggi della lavagna online a distanza

La lavagna a distanza supera molte delle sfide delle sessioni di lavagna online:

Ottieni talenti da qualsiasi luogo: Puoi lavorare con esperti di tutto il mondo, in modo da ottenere idee e soluzioni diverse

Puoi lavorare con esperti di tutto il mondo, in modo da ottenere idee e soluzioni diverse Lavorare quando si vuole: Tutti possono contribuire alle sessioni di whiteboard sia in tempo reale che in asincrono, in base al proprio fuso orario, in modo che i progetti continuino a progredire

Tutti possono contribuire alle sessioni di whiteboard sia in tempo reale che in asincrono, in base al proprio fuso orario, in modo che i progetti continuino a progredire Non perdere mai un'idea: le lavagne online salvano automaticamente gli stati di avanzamento e consentono di visualizzare la cronologia delle versioni, in modo da poter sempre vedere come le idee sono cambiate nel tempo e tornare alle vecchie discussioni

le lavagne online salvano automaticamente gli stati di avanzamento e consentono di visualizzare la cronologia delle versioni, in modo da poter sempre vedere come le idee sono cambiate nel tempo e tornare alle vecchie discussioni Includere più persone e più idee: Le lavagne virtuali possono ospitare più persone in una discussione rispetto agli spazi fisici, in modo che tutti possano fare brainstorming insieme

Le lavagne virtuali possono ospitare più persone in una discussione rispetto agli spazi fisici, in modo che tutti possano fare brainstorming insieme Integrazione con altri strumenti: Molte piattaforme di lavagna online si integrano facilmente con gli strumenti di project management e di comunicazione, in modo da poter tenere le attività, i documenti, le risorse, ecc. in un unico posto

**Leggi anche Che cos'è il project management della lavagna online?

Le sfide della lavagna online a distanza e come superarle

La lavagna online a distanza non è priva di sfide, ovviamente. Le più importanti sono:

Problemi tecnologici: Le barriere tecnologiche possono talvolta ostacolare una collaborazione senza intoppi, ma una formazione adeguata e un piano di assistenza tecnica possono aiutare i team a superare questi ostacoli

Le barriere tecnologiche possono talvolta ostacolare una collaborazione senza intoppi, ma una formazione adeguata e un piano di assistenza tecnica possono aiutare i team a superare questi ostacoli **Mantenere il coinvolgimento nelle sessioni virtuali può essere difficile, ma l'utilizzo di funzionalità interattive come sondaggi, timer e breakout room può mantenere alta l'energia e l'attenzione durante la sessione

**Replicare la spontaneità e l'energia delle lavagne online in un ambiente virtuale è un'altra sfida comune. Incoraggiate il team a usare note adesive digitali, strumenti di disegno e reazioni emoji per imitare il tocco personale della collaborazione fisica

Coordinazione dei fusi orari: Programmare sessioni in tempo reale su più fusi orari può essere complesso. Per accontentare tutti, considerate un mix di attività di whiteboarding sincrone (dal vivo) e asincrone (al proprio ritmo)

Programmare sessioni in tempo reale su più fusi orari può essere complesso. Per accontentare tutti, considerate un mix di attività di whiteboarding sincrone (dal vivo) e asincrone (al proprio ritmo) **Assicurare una partecipazione equa: alcuni dominano la conversazione nelle impostazioni virtuali. Provate a utilizzare tecniche strutturate per l'assegnazione dei turni e una funzionalità/funzione di invio anonimo delle idee per garantire a tutti la possibilità di contribuire

Un'efficace lavagna online a distanza richiede un'attenta riflessione approccio alla collaborazione sul posto di lavoro e i giusti strumenti di lavagna online. Riconoscendo e affrontando le sfide, il team può sfruttare tutto il potenziale della lavagna online per promuovere l'innovazione e la produttività.

Lavagna online con ClickUp

Siete alla ricerca di soluzioni integrate per le vostre esigenze di collaborazione? Provate ClickUp , una piattaforma versatile di project management e collaborazione con uno strumento di lavagna digitale.

ClickUp dispone di strumenti per visualizzare i processi, gli obiettivi e così via. È l'apice del lavoro collaborativo ed è migliorato in questo senso, soprattutto con l'aggiunta della visualizzazione della lavagna online Jayson Ermac , Responsabile di processo presso IA bees Lavagne online di ClickUp offrono uno spazio dinamico e virtualmente infinito per un'efficace collaborazione visiva con il team.

Brainstorming di idee, mappatura di strategie e piano di sprint con le lavagne online di ClickUp

I Teams colmano il divario tra creatività ed esecuzione, consentendo al team di visualizzare i concetti e di trasformarli in azioni coordinate all'interno della piattaforma ClickUp.

Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione di questo strumento e come utilizzarlo:

**Iniziare la sessione di lavagna online con l'impostazione di sezioni chiare per i diversi aspetti del progetto o della discussione. Ciò potrebbe includere aree per gli obiettivi, le sfide, le soluzioni e gli elementi d'azione per un progetto in corso o in piano

Utilizzare l'organizzazione visiva: Utilizzare le funzionalità di ClickUp per la codifica e il raggruppamento dei colori per classificare le idee e creare una chiara gerarchia visiva

Assegnazione di colori diversi ai vari elementi della lavagna online

Connessione delle idee all'azione: Identificare gli elementi perseguibili e trasformarli in Attività di ClickUp con titolari e date di scadenza assegnate mentre fate brainstorming

Convertire forme, note adesive e testi direttamente in attività di ClickUp sulle lavagne online

**Sfruttate le funzionalità di modifica in tempo reale di ClickUp, consentendo a più membri del team di contribuire simultaneamente durante le sessioni di lavagna online

Lavorate in tempo reale con i membri del vostro team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Integrazione di contenuti multimediali: ClickUp vi permette di migliorare le vostre lavagne online incorporando immagini pertinenti, ClickUp Documenti collegamenti e video. Questi possono fornire un contesto, un'ispirazione o le informazioni di base necessarie per le discussioni

ClickUp vi permette di migliorare le vostre lavagne online incorporando immagini pertinenti, ClickUp Documenti collegamenti e video. Questi possono fornire un contesto, un'ispirazione o le informazioni di base necessarie per le discussioni Utilizzare i modelli: Usaremodelli di lavagna online di ClickUp come punti di partenza per le vostre sessioni di lavagna online, risparmiando tempo e assicurandovi di coprire tutti gli aspetti necessari del progetto

Usaremodelli di lavagna online di ClickUp come punti di partenza per le vostre sessioni di lavagna online, risparmiando tempo e assicurandovi di coprire tutti gli aspetti necessari del progetto Creare una libreria di lavagne online: Salvare le lavagne come modelli man mano che si completano i progetti. Questo vi permette di costruire una libreria di best practice e approcci positivi che possono essere riutilizzati e perfezionati nel tempo

Una lavagna online efficace in ClickUp va oltre il brainstorming: è una parte chiave della pianificazione e del project management.

La connessione delle sessioni di lavagna online con le altre attività di ClickUp consente di trasformare i pensieri creativi in attività reali. In questo modo è possibile garantire che le grandi idee del team diventino risultati concreti.

Leggi anche: Guida per principianti alle lavagne online ClickUp con esempi di casi d'uso

Casi d'uso della lavagna online

La versatilità della lavagna online la rende uno strumento prezioso in diversi contesti professionali. Esploriamo casi d'uso specifici che dimostrano come team e settori diversi possano sfruttare la lavagna online per migliorare i loro processi e risultati.

Lavagna online e codice

La lavagna online ha un ruolo fondamentale nello sviluppo del software. Aiuta gli sviluppatori di software a pianificare la struttura del codice, a eseguire il debug di problemi complessi e a perfezionare gli algoritmi.

Ecco alcuni dei modi in cui la lavagna online può aiutare gli sviluppatori:

Diagrammare le architetture di sistema: Visualizzare la struttura di un sistema software aiuta i team a capire come interagiscono i diversi componenti

Visualizzare la struttura di un sistema software aiuta i team a capire come interagiscono i diversi componenti Progettazione di algoritmi: Gli algoritmi complessi possono essere scomposti e illustrati passo per passo su una lavagna online, rendendo più facile individuare potenziali problemi

Gli algoritmi complessi possono essere scomposti e illustrati passo per passo su una lavagna online, rendendo più facile individuare potenziali problemi Revisione del codice: I team possono usare la lavagna online per esaminare la logica del codice, identificare i bug e discutere i miglioramenti in modo visivo e collaborativo

I team possono usare la lavagna online per esaminare la logica del codice, identificare i bug e discutere i miglioramenti in modo visivo e collaborativo **Progettazione di schemi di database: la lavagna online permette di abbozzare e iterare rapidamente strutture di database, relazioni e flussi di dati

Utilizzando la lavagna online in questi modi, i team di sviluppo possono migliorare la comunicazione, individuare tempestivamente potenziali problemi e creare soluzioni software più robuste.

Leggi anche: 10 esempi di diagrammi per qualsiasi tipo di progetto

Lavagna online nelle riunioni del team

Le riunioni di team efficaci traggono spesso vantaggio dall'aiuto visivo e dalla natura collaborativa della lavagna online.

Le best practice per l'utilizzo delle lavagne online in diversi ambiti tipi di riunione includono:

Impostazione dell'agenda: Iniziate delineando gli oggetti e l'agenda della riunione sulla lavagna online, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina fin dall'inizio

Iniziate delineando gli oggetti e l'agenda della riunione sulla lavagna online, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina fin dall'inizio Cattura delle idee: Usare la lavagna per annotare rapidamente le idee che vengono condivise, creando una registrazione visiva del processo di brainstorming

Usare la lavagna per annotare rapidamente le idee che vengono condivise, creando una registrazione visiva del processo di brainstorming Risoluzione dei problemi: scomporre problemi complessi in componenti più piccoli sulla lavagna online, rendendoli più gestibili da affrontare

scomporre problemi complessi in componenti più piccoli sulla lavagna online, rendendoli più gestibili da affrontare Monitoraggio degli elementi d'azione: Mentre prendete le decisioni, usate la lavagna online per elencare gli elementi d'azione, i titolari e le scadenze

Mentre prendete le decisioni, usate la lavagna online per elencare gli elementi d'azione, i titolari e le scadenze Spiegazioni visive: Sfruttate diagrammi, diagrammi di flusso o schizzi rapidi per spiegare i concetti in modo più chiaro di quanto possano fare le sole parole

Incorporare queste pratiche nelle riunioni può trasformare le sessioni di brainstorming da caotiche a sessioni di lavagna online strutturate e fruttuose con oggetti chiari.

Inoltre, se volete che la vostra sessione di whiteboarding ottenga il massimo dei risultati, potete usare il metodo Modello di riunione ClickUp Scrum .

Scaricare questo modello

Questo modello fornisce un'immagine di lavagna online strutturata per pianificare, visualizzare e monitorare sprint, attività e obiettivi.

Inoltre, offre funzionalità/funzione personalizzabili per migliorare la produttività del team e la gestione del team.

Ecco come questo modello può aiutare:

Visualizzare gli sprint per organizzare le attività, fissare gli obiettivi e comprendere le sequenze del progetto

per organizzare le attività, fissare gli obiettivi e comprendere le sequenze del progetto Consolidare tutti i dati relativi agli sprint in un unico posto, assicurando a tutti l'accesso ai dettagli essenziali, dalle note delle riunioni alle demo dei prodotti

in un unico posto, assicurando a tutti l'accesso ai dettagli essenziali, dalle note delle riunioni alle demo dei prodotti Migliorare la comunicazione e la collaborazione del team con funzionalità/funzione come le reazioni ai commenti e gli assegnatari multipli

con funzionalità/funzione come le reazioni ai commenti e gli assegnatari multipli Monitoraggio dello stato delle attività in tempo reale per identificare i blocchi e risolverli prontamente

in tempo reale per identificare i blocchi e risolverli prontamente Personalizzare gli stati delle attività e i campi di input per adattare lo strumento al proprio flusso di lavoro e tenere traccia degli attributi specifici del progetto

per adattare lo strumento al proprio flusso di lavoro e tenere traccia degli attributi specifici del progetto Scegliere tra diverse opzioni di visualizzazione per soddisfare vari stili di lavoro e preferenze, dando al team la flessibilità di accedere e interagire con le informazioni secondo le proprie esigenze

UX design e lavagna online

Nella progettazione dell'esperienza utente (UX), la lavagna online è uno strumento prezioso per la creatività, l'esecuzione e la collaborazione.

I progettisti UX utilizzano spesso le lavagne online per:

Visualizzare i passaggi che un utente compie quando interagisce con un prodotto per identificare i punti dolenti e le opportunità di miglioramento

Disegnare rapidamente diversi layout dell'interfaccia per un'iterazione e un feedback rapidi

Supportare esercizi di collaborazione come la mappatura dell'empatia e le sessioni di "Come potremmo"

Mappare come organizzare e strutturare i contenuti

La lavagna online è un'idea eccellente, ma la gestione di tutte le informazioni che derivano da queste sessioni può essere problematica. È qui che Modello di lavagna online Design Brief di ClickUp può essere d'aiuto.

Scaricare questo modello

Funge da ponte tra la lavagna online in forma libera e la pianificazione organizzata del progetto.

Con questo modello è possibile:

Creare brief di progetto dettagliati che catturino tutte le informazioni chiave

Chiarire l'ambito e gli oggetti del progetto per evitare malintesi

Assicurarsi che non ci siano ambiguità delineando le responsabilità del team

Man mano che i progetti cambiano e le esigenze degli utenti si evolvono, è necessario un modo per visualizzare e gestire la strategia di design a lungo termine. È qui che una roadmap UX diventa essenziale.

Scarica questo modello Modello di roadmap UX di ClickUp consente ai progettisti UX di mappare i piani su una sequenza temporale, replicare gli elementi chiave e dare vita ai progetti senza soluzione di continuità.

Questo modello può aiutarvi:

Avere un quadro chiaro dello stato di avanzamento del prodotto nel tempo

Assicurarsi che tutti i membri del team capiscano le attività cardine

Capire a quali idee dare priorità in base ai requisiti dell'utente e agli obiettivi aziendali

Perfezionare le pratiche di lavagna online con ClickUp

La lavagna online si è evoluta da lavagne fisiche statiche a spazi digitali dinamici che consentono ai team di lavorare in modo più intelligente e veloce.

L'uso di lavagne online virtuali con strumenti come ClickUp può semplificare il lavoro di squadra, portando a soluzioni più creative, a una migliore comunicazione e all'esito positivo dei progetti. Inoltre, grazie ai modelli di lavagna online di ClickUp, è possibile semplificare il brainstorming, organizzare le idee e trasformare le discussioni in piani attuabili, il tutto in un'unica piattaforma.

Non credeteci sulla parola. Provate ClickUp per la vostra prossima sessione di lavagna online!