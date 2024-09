Guida per principianti alle lavagne online ClickUp con esempi di casi d'uso

Se non lo sapete, le lavagne online sono la nuova "it girl" del project management. 💅🏼

Non lasciatevi ingannare dai colori sgargianti: la lavagna online è molto più di un'app per scarabocchiare: è il luogo in cui i team si riuniscono per avviare una collaborazione significativa e creare qualcosa di nuovo.

E se avete accesso a ClickUp, allora avete accesso anche a software per lavagne online in tutto il suo splendore, zero integrazioni richieste clickUp è una delle poche piattaforme di project management a supportare le lavagne online in modo nativo. Questo è un enorme vantaggio per i team distribuiti all'interno dell'organizzazione che desiderano:

Fare brainstorming dove già si termina il lavoro

Mantenere il coinvolgimento e l'informazione dei client

Migliorare la comunicazione

Agire sulle loro idee il prima possibile, e molto altro ancora!

Davvero, Da fare tutto questo! Forse è per questo che le lavagne online di ClickUp sono state scelte da G2 come la soluzione migliore numero uno tra gli strumenti di lavagna online collaborativi per la primavera 2023!

Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità e, prima di prendere in mano la tela come Picasso, vi mostriamo come funziona. 🎨

Se avete bisogno di funzioni superiori a quelle offerte dal vostro attuale strumento per lavagne online o se siete alle prime armi, questa guida contiene molti suggerimenti, modelli di lavagna online e esempi di casi d'uso per ottimizzare i flussi di lavoro utilizzando questo strumento altamente visivo. Quindi posticipate i DM, aprite una bibita e fate conoscenza con la funzionalità più collaborativa di ClickUp fino ad oggi Lavagne online . 💜

Benvenuti alla funzionalità/funzione più collaborativa di ClickUp

Le lavagne online sono tanto efficienti quanto visive, ma non sono solo uno spazio in cui mettere in mostra le proprie abilità con Microsoft Paint. 👀

Le lavagne online di ClickUp creano un'esperienza di lavoro più inclusiva per tutti i partecipanti, in particolare per i client e gli stakeholder che desiderano comprendere il quadro generale il più rapidamente possibile. Inoltre, le lavagne online offrono la trasparenza completa per cui ClickUp è stato creato.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Grazie alla possibilità di vedere in tempo reale chi sta visualizzando e contribuendo alla vostra lavagna, potete lavorare a fianco del team senza sovrapposizioni o confusione. E quando siete pronti per l'approvazione da parte di client o stakeholder esterni, tutto quello che dovete fare è inviare un collegato pubblico per concedere l'accesso alla visualizzazione. Ecco perché dovreste sempre avere una lavagna online a portata di mano per ogni riunione di progetto: basta condividere l'URL della lavagna e iniziare a collaborare come se foste in carne e ossa.

Le lavagne online di ClickUp sono state progettate per catturare le idee nel momento stesso in cui nascono e per connettersi ai flussi di lavoro in modo più rapido che mai. Ciò è possibile grazie alle funzionalità/funzione presenti nei menu della lavagna online, agli scorciatoi da tastiera e alle centinaia di modelli progettati per rendere le sessioni di brainstorming più efficaci.

Sfruttare al meglio le lavagne online

Sebbene sia possibile iniziare con una tela letteralmente bianca, Il Centro modelli di ClickUp sarà sempre il nostro passaggio preferito per qualsiasi caso di utilizzo della lavagna online.

Gli spazi aggiungono struttura a uno spazio vuoto altrimenti intimidatorio e fungono da catalizzatori nel processo di sviluppo del prodotto. Questi diagrammi, grafici e framework precostituiti sono adattati al vostro caso d'uso, ma possono essere personalizzati per soddisfare le vostre esigenze specifiche.

Inoltre, non sono solo per i "principianti" Senza dubbio, iniziare con un modello consente di risparmiare una notevole quantità di tempo nelle prime fasi di pianificazione ed esecuzione. E in seguito, servirà come documentazione ufficiale di ogni progetto scelto dall'inizio alla fine.

Sia che stiate presentando un progetto di matrice delle priorità , scrivendo linee guida del marchio , oppure mappa del concetto clickUp ha sviluppato centinaia di modelli personalizzabili per ogni possibilità e livello di confidenza con le lavagne online.

Collaborate con i client o i team interni in modo più efficace con lavagne online virtuali per stimolare l'innovazione

Ma il vostro modello non è l'unica risorsa creata per portare il vostro progetto oltre il traguardo: ciò che distingue le lavagne online di ClickUp è la possibilità di di convertire praticamente qualsiasi cosa sulla lavagna in un'attività in pochi clic.

Un'altra volta per le persone in fondo: collegate istantaneamente le Lavagne online ai vostri processi esistenti

Quando diciamo "agisci sulle tue idee", diciamo sul serio. Chiunque abbia sperimentato altri software per lavagne online può confermare che questo cambia le carte in tavola. 🏆

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

La conversione di forme, oggetti e testi in attività è la chiave per utilizzare la lavagna online oltre la fase di ideazione e per portare avanti la strategia dalla prima all'ultima fase di sviluppo. Immaginate di lasciare una riunione produttiva senza dover riscrivere i vostri prossimi passaggi come attività tracciabili? Sembra quasi troppo bello per essere vero. 😎

La barra degli strumenti di modifica è un'altra funzionalità/funzione progettata per catturare le vostre idee il prima possibile. Con un clic del mouse o con un'azione di della tastiera è possibile aggiungere forme con codici a colori, disegnare a mano libera, formattare testi, fare note adesive , collegamento alle attività esistenti, _e altro ancora!

Utilizzando il menu nella parte inferiore dello schermo, è possibile sfruttare appieno le capacità di incorporazione di ClickUp con l'opzione di aggiungere schede web, documenti e attività alla lavagna online. Queste schede sono attive sulla lavagna, il che significa che è possibile modificare il testo dell'attività di ClickUp Doc ridotta a icona, aggiornare lo stato delle attività e interagire con strumenti di lavoro di terze parti, il tutto dalla lavagna online!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Incorporazione di schede documento nelle lavagne online ClickUp /$$$img/

Incorporare i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne online per accedere ai documenti importanti del progetto, alle ricerche e al contesto senza mai lasciare la lavagna

Ma non abbiamo ancora dimenticato le basi della lavagna online che conoscete e amate! Accedere alla formattazione di testi ricchi, fare commenti al team e aggiungere connettori tra gli oggetti man mano che il flusso di lavoro prende forma.

Da fare, però, in azione? Diamo un'occhiata. 🙂

Utilizzo delle lavagne online (caso)

Le lavagne online suonano sicuramente bene, ma siamo qui per rispondere alla vostra domanda più scottante: cosa ci guadagno?

I team di tutti i settori utilizzano le lavagne online in modi diversi; ecco una panoramica di come alcuni di questi gruppi possono introdurle nei loro processi attuali e massimizzarne i vantaggi.

Lavagne online per team di ingegneria e software Il software per lavagne online fa un'enorme differenza per i team che lavorano nel campo dell'ingegneria, del prodotto o del design (EPD).

Questi team valorizzano la velocità, l'affidabilità e la collaborazione senza soluzione di continuità per definire l'ambito, progettare, sviluppare e, infine, spedire più velocemente. Ovvero, tutto ciò che le lavagne online sono state create per fare.

Le lavagne online ClickUp consentono ai team di menzionarsi a vicenda in qualsiasi punto della lavagna per individuare rapidamente nuovi elementi elementi di azione e accelerare i tempi di consegna. Inoltre, poiché non si esaurisce mai lo spazio, i team possono archiviare più mappe mentali e wireframe nello stesso spazio mentre perfezionano i flussi degli utenti. 🙌🏼

Questo modello di mappatura degli utenti consente di creare rappresentazioni visive di idee complesse come flussi di utenti, wireframe e diagrammi di progettazione

Inoltre, modelli pronti per l'uso come Modello di lavagna online del flusso dell'utente di ClickUp si occupa del lavoro pesante che comporta la costruzione di questi intricati diagrammi, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta di più: il vostro prodotto e la soddisfazione dei clienti.

Da solo, questo modello vi suggerisce di mappare il modo in cui gli utenti interagiranno con il vostro prodotto, aggiungendo immagini, media, oggetti e connettori per creare una rappresentazione visiva della vostra interfaccia utente. È inoltre possibile fare un ulteriore passo in avanti, aggiungendo altri documenti, dati e attività alla scheda per creare un contesto più ampio, senza dover aprire un'altra scheda per farlo.

Scarica questo modello

Ma le possibilità sono davvero infinite! Queste funzionalità possono essere utili in ogni fase dei processi di sviluppo, ed è per questo che i team di software si rivolgono alle lavagne online come base per altre esigenze di progetto, tra cui:

Lavagne online per il project management I project manager si affidano alle lavagne online per elevare le loro sessioni di brainstorming, costruire diagrammi degni di una presentazione e supervisionare lo stato di qualsiasi progetto. Forniscono una base strutturata ma scalabile per snellire le operazioni fin dall'inizio, accelerando la consegna dei progetti e rendendo più soddisfatti gli stakeholder.

A parte la velocità, le lavagne online aiutano i team ad abbandonare i tipici processi basati sui documenti e a pensare fuori dagli schemi con un approccio visivamente più coinvolgente tecniche di ideazione come il design thinking e la mappa mentale, mappa a bolle d'aria e brainwriting. 🧠

Bonus: Scoprire 10 Modelli di Mappa a Bolla per il Brainstorming Con il diagramma del flusso di lavoro pronto, è il momento di mettere in moto i piani, e il Modello di piano d'azione è stato creato per aiutare i project manager a fare esattamente questo.

Realizzate i vostri piani convertendo le note adesive direttamente in attività con il modello di piano d'azione per le lavagne online di ClickUp

Questo modello è facile da applicare e ancora più facile da usare grazie alla frequenza di revisione impostata per determinare quali attività restano da fare, sono in corso o sono terminate.

In questo caso, ogni nota adesiva o forma può rappresentare determinati elementi di azione. Ma per rendere questo modello ancora più prezioso, vi suggeriamo di incorporare le vostre attività di ClickUp e di Attività cardine direttamente nella Bacheca per facilitarne l'accesso.

E come suggerisce questo modello con i suoi cicli di revisione trimestrali, mensili, settimanali e giornalieri, la lavagna online vi accompagnerà per tutto il ciclo di vita del progetto e oltre. 🪐

Scarica questo modello

Lavagne online per i team creativi La natura visiva delle lavagne online aiuta i team creativi a definire in modo appropriato la portata dei loro lavori e a realizzare campagne che abbiano un impatto positivo sui ricavi, promuovano la consapevolezza del marchio e attirino clienti di alta qualità.

Questi team possono iniziare con una lavagna online in preparazione di un workshop con un nuovo client, dove memorizzare immagini, media, note e mockup. Durante la riunione, la tela mobile consente di navigare facilmente all'interno della lavagna per concentrarsi su aree specifiche, presentando idee potenziali o lavori passati. Da lì, è possibile iniziare immediatamente a modificare la lavagna online in base al feedback del cliente in tempo reale.

Poi è il momento di applicare Modello di lavagna online per l'ambito di progetto di ClickUp . 🙂

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Whiteobard-Campaign\_Scope-1.gif Personalizzazione del modello di lavagna online dell'ambito del progetto con attività, documenti e altro /$$$img/

È possibile personalizzare facilmente il modello di lavagna online con l'aggiunta di documenti, attività e altro ancora

Utilizzate la struttura preformattata del modello insieme ai media, alle ricerche e ai documenti incorporati per consolidare visivamente gli OKR, i deliverable e, naturalmente, l'ambito del progetto!

Man mano che il progetto procede, la Bacheca funge da punto di riunione tra il team e i client. In essa viene incollata la storia dell'intero processo creativo, comprese le conversazioni passate, le iterazioni e le scelte di design. Questo livello di organizzazione e coerenza favorisce relazioni significative con tutti i soggetti chiave.

Scarica questo modello

Anche se non si tratta solo di campane e fischietti sulla lavagna online, di certo non fanno male! I colori, le forme, le dimensioni, lo stile e le opzioni di formattazione di ClickUp Whiteboards sono ideali per comunicare visivamente i vostri pensieri e per trasformare rapidamente le nuove creazioni in lavori presentabili.

Rendi di nuovo divertente la collaborazione con le lavagne online ClickUp

Le lavagne online di ClickUp sono tanto potenti quanto convenienti, con strumenti, modelli e funzioni per semplificare qualsiasi processo e creare nuove funzionalità/funzioni senza spendere un centesimo.

Ma c'è ancora molto da fare!

La roadmap delle lavagne online è ricca di nuove aggiunte e aggiornamenti durante il lancio di ClickUp 3.0. Se non vedete ancora la vostra funzionalità preferita, fidatevi, sta per arrivare. E noi non vediamo l'ora!

Ma se state chattare in asincrono o che siate riuniti intorno a una tabella per le conferenze le lavagne online sono la soluzione collaborativa che stavate cercando. E se vi affidate ancora ad altre app per il lavoro da fare, nessun problema, ClickUp si integra con oltre 1.000 strumenti per rendere la vostra esperienza il più agevole possibile.

Accedete gratis alle prime tre lavagne online su tutti i piani tariffari e salite a bordo mentre aggiungiamo altre funzionalità produttive, potenti e divertenti a questo strumento rivoluzionario.