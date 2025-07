Modelli Miro gratuiti per migliorare il tuo flusso di lavoro

Negli ultimi anni, la tecnologia ha assistito a varie innovazioni che hanno consentito alle aziende di migliorare la propria efficienza. Tuttavia, la produttività rimane l'area in cui le speranze non corrispondono ai risultati.

Per la maggior parte delle aziende, la scarsa collaborazione tra i team è il principale ostacolo alla produttività. Semplificarla può tradursi in una comunicazione più rapida, meno ritardi e, alla fine, una maggiore produttività. E mentre la tecnologia aiuta in questo senso, i modelli possono essere il segreto per cambiare le regole del gioco.

Ecco alcuni modelli Miro che puoi utilizzare per semplificare la collaborazione all'interno del tuo team.

Ma prima di iniziare, ecco un breve video tutorial sulla mappatura dei processi.

Cosa sono i modelli Miro?

Miro è un popolare spazio di collaborazione online utilizzato per il brainstorming collettivo, la pianificazione e l'esecuzione di progetti. È noto per la sua interfaccia visiva e interattiva.

I modelli Miro sono un'estensione del design incentrato sulla collaborazione di Miro. Sono bacheche pronte all'uso e personalizzabili che ti consentono di creare configurazioni e flussi di lavoro personalizzati e visivi per collaborare ai progetti. Coprono diversi elementi, tra cui brainstorming, ricerca, progettazione e mappatura dei processi.

🔍 Lo sapevi? Miro è stato lanciato originariamente come RealtimeBoard in Russia nel 2011, poi rinominato Miro nel 2019, prendendo il nome dal pittore surrealista spagnolo Joan Miró per il suo spirito creativo. 🎨

Cosa rende un modello Miro efficace?

Diversi elementi contribuiscono all'efficacia di un modello Miro. Ecco i cinque più significativi:

Collaboratività: cerca un modello che offra funzionalità/funzioni come commenti, chat e note adesive, in modo che tu e il tuo team possiate visualizzare lo stato di avanzamento e collaborare in modo più fluido

Personalizzazione: scegli un modello che ti consenta di personalizzare i suoi elementi in vari modi. Questo ti aiuterà a creare flussi di lavoro su misura per le esigenze specifiche del tuo team

Chiarezza: scegli un modello con un layout semplice e una curva di apprendimento minima per ridurre la confusione e velocizzare il processo di configurazione del flusso di lavoro

Scalabilità: seleziona un modello che soddisfi le esigenze sia dei team piccoli che di quelli grandi. In questo modo, potrai scalarlo più facilmente

Visivamente equilibrato: dai la priorità a un modello visivamente equilibrato che utilizzi il giusto numero di strumenti ed elementi visivi. Ciò contribuisce a evitare confusione e garantisce un flusso di informazioni senza intoppi

⏩ Per saperne di più: I migliori strumenti per migliorare i processi del tuo flusso di lavoro

5 modelli da utilizzare nelle bacheche Miro

Migliora la collaborazione all'interno della tua comunità di lavoro con questi cinque modelli Miro selezionati:

1. Modello di struttura Kanban

via Miro

Se desideri un modello visivo per migliorare il tuo flusso di lavoro, valuta la possibilità di aggiungere alla tua raccolta il modello Kanban Framework di Miro. Consente ai team di creare schede con sequenze dettagliate delle attività. Ciò aiuta a monitorare lo stato delle attività, identificare i colli di bottiglia e determinare con facilità lo stato di avanzamento complessivo del progetto.

Una volta completata un'attività, aggiorna la bacheca e passa alla scheda successiva nel flusso di lavoro. In questo modo, ottimizzi il project management visivo di progetti di grandi dimensioni con più fasi e ambiti di applicazione estesi.

Perché ti piacerà:

Sposta gli elementi tra le fasi con un semplice drag-and-drop per aggiornamenti in tempo reale

Collabora con il tuo team in modo asincrono taggando gli utenti nei commenti

Duplica la bacheca Miro per ogni sprint o team per processi ripetibili

✅ Ideale per: Team e singoli utenti che desiderano un sistema visivo semplice per monitorare lo stato di avanzamento e gestire le attività nelle diverse fasi.

2. Modello per la pianificazione di eventi

via Miro

Uno dei modi più efficaci per garantire l'esito positivo di un evento è pianificarlo accuratamente fin dall'inizio. È qui che entra in gioco il modello per la pianificazione di eventi di Miro.

Progettato per migliorare la collaborazione in team, questo modello ti consente di creare una lista di controllo visiva di tutte le attività dell'evento e assegnarle ai membri del tuo team, riducendo al minimo la confusione e stabilendo le responsabilità.

Inoltre, utilizzalo come spazio digitale per il brainstorming. Invita tutte le parti interessate a liberare la loro creatività e a suggerire piani di marketing, programmi e altre idee. Una volta terminato, modifica e copia il modello per riutilizzarlo per altri eventi.

Perché ti piacerà:

Personalizza le sezioni per gestire la logistica, il marketing, i fornitori e gli ospiti

Monitora lo stato di avanzamento con schede attività che includono tag di stato e livelli di priorità

Condividi la bacheca Miro con fornitori esterni per una collaborazione centralizzata

✅ Ideale per: pianificatori che coordinano sequenze, attività e fornitori per organizzare gli eventi dall'inizio alla fine.

3. Modello di mappa mentale

via Miro

Il modello Mappa mentale di Miro è progettato per i team che hanno bisogno di un quadro logico per visualizzare le loro idee e identificare le inefficienze del flusso di lavoro prima di iniziare.

Personalizzabili e pronti all'uso, ti consentono di raccogliere idee e selezionare il percorso migliore per realizzarle. Questo ti aiuta a colmare il divario tra un'idea e la sua realizzazione.

Il modello è anche molto facile da usare, grazie alla funzionalità/funzione drag-and-drop dell'editor che consente di compilare la mappa e disporre il progetto.

Perché ti piacerà:

Trascina e riposiziona liberamente le idee per ristrutturare il tuo pensiero man mano che evolve

Fai brainstorming con i tuoi colleghi in tempo reale

Esporta la tua mappa in formato PDF o immagine per presentazioni o utilizzo offline

✅ Ideale per: chiunque desideri esplorare nuove idee, organizzare i pensieri o pianificare concetti in modo creativo e visivo.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratuiti di mappe mentali

4. Modello di profilo utente

via Miro

Stai sviluppando un nuovo prodotto? Dai un'occhiata al Modello User Persona di Miro per centralizzare i dettagli relativi al tuo utente target.

Si tratta di una risorsa collaborativa che tu e il tuo team potete utilizzare per definire il profilo utente ideale. Approfondisci i dati demografici, la personalità, gli obiettivi, il comportamento, i punti deboli, ecc.

Il modello fornisce una solida base per unificare tutte le informazioni raccolte e definire come devono essere utilizzate. È anche visivamente accattivante, con funzionalità/funzioni come note adesive e codici colore per semplificare la gestione delle conoscenze.

Perché ti piacerà:

Personalizza ogni scheda persona con foto, nomi e biografie fittizie

Collabora in modo interfunzionale invitando i team di marketing, progettazione e sviluppo

Conserva tutti i tuoi personaggi in un'unica bacheca Miro per un facile accesso e confronto

✅ Ideale per: team di marketing, UX o di prodotto che desiderano creare profili utente dettagliati che informino le decisioni relative al design e ai contenuti.

5. Modello di mappa strategica

via Miro

Il Modello Mappa Strategica di Miro è uno strumento pratico e visivo che ogni azienda può utilizzare per mappare la propria strategia e monitorarne lo stato. Dalla finanza alle operazioni, riunisce ogni aspetto funzionale di un'azienda per evidenziare come contribuisce al raggiungimento degli obiettivi. Questo promuove la collaborazione interfunzionale e aumenta la produttività.

Inoltre, mantiene tutti i reparti allineati con l'obiettivo più ampio dell'organizzazione, garantendo la massima efficienza ed efficacia del lavoro.

Perché ti piacerà:

Personalizza gli obiettivi strategici in base alla visione e ai KPI della tua azienda

Mostra le relazioni di causa-effetto con frecce e connettori

Allega dati, link o report agli obiettivi strategici per ottenere informazioni più approfondite

✅ Ideale per: Teams che allineano gli obiettivi aziendali con iniziative e risultati per rimanere concentrati su ciò che porta risultati.

Limiti dell'utilizzo di un modello di bacheca Miro

Sebbene innovativi, i modelli Miro presentano diversi aspetti che li rendono insufficienti e possono introdurre inefficienze nel flusso di lavoro. Ecco alcuni dei loro principali svantaggi:

Personalizzazione limitata: anche se è possibile personalizzare la bacheca esistente su Miro, non è possibile adattarla a flussi di lavoro altamente specifici o di nicchia. Questo è un ostacolo per i team che richiedono anche se è possibile personalizzare la bacheca esistente su Miro, non è possibile adattarla a flussi di lavoro altamente specifici o di nicchia. Questo è un ostacolo per i team che richiedono automazioni avanzate del flusso di lavoro o integrazioni di strumenti

Problemi di prestazioni: se inserisci troppi elementi nella bacheca Miro, come i membri del team, il sistema inizia a rallentare e a bloccarsi. Questo lo rende adatto solo a team di piccole dimensioni con requisiti di project management limitati

Curva di apprendimento ripida: Sebbene i modelli Miro sembrino semplici, potrebbero essere difficili da modificare e utilizzare per i principianti. Per un'implementazione senza intoppi, i membri del team devono imparare a navigare e gestire la piattaforma, il che aumenta la complessità

Controllo manuale delle versioni: Sebbene Miro sia basato su cloud, non dispone di una funzionalità integrata per la cronologia delle versioni dei modelli. Ciò significa che è necessario monitorare manualmente tutte le modifiche, il che può essere difficile, soprattutto nel caso di progetti di grandi dimensioni

💡 Suggerimento: trasforma ogni sezione del tuo modello in una cornice e presenta la tua bacheca come una presentazione. È un modo ingegnoso per proporre idee senza aprire PowerPoint. 🧑🏻‍💻

📮 Approfondimento ClickUp: Circa il 43% dei lavoratori invia da 0 a 10 messaggi al giorno. Sebbene ciò suggerisca conversazioni più mirate o deliberate, potrebbe anche indicare una mancanza di collaborazione fluida, con discussioni importanti che avvengono altrove (come le email). Per evitare inutili passaggi da una piattaforma all'altra e cambi di contesto, hai bisogno di un'app che faccia tutto per il lavoro, come ClickUp, che combina progetti, conoscenze e chat in un unico posto, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più efficiente.

Modelli alternativi per il flusso di lavoro da ClickUp

L'app per tutto il lavoro, ClickUp, offre modelli che sostituiscono perfettamente quelli di Miro. Con un ampio intervallo di modelli predefiniti e personalizzabili, si rivela utile in situazioni in cui l'efficienza e la collaborazione sono essenziali.

Esploriamo alcuni dei migliori modelli ClickUp per i team:

1. Modello semplice di mappa mentale ClickUp

Ottieni il modello gratis Collega visivamente obiettivi, temi, flussi di lavoro o responsabilità del team con il modello di mappa mentale semplice di ClickUp

Mappare le idee dovrebbe essere un'operazione semplice, non un lavoro di formattazione. Il modello di mappa mentale semplice di ClickUp offre un ambiente intuitivo di trascinamento della selezione in cui le idee si ramificano naturalmente in sottotemi, temi o decisioni.

A differenza della tela di Miro, che spesso richiede collegamenti manuali, questo modello collega le idee ad attività o documenti ClickUp attuabili, rendendo più facile rimanere organizzati e concentrati.

Che tu stia facendo brainstorming, pianificando campagne o strutturando contenuti, la vista Mappa mentale mantiene tutto fluido e dinamico, garantendo al contempo la tracciabilità in tutta l'area di lavoro.

Perché ti piacerà:

Trasforma le idee in attività di ClickUp direttamente dai nodi delle mappe mentali

Aggiungi commenti, scadenze o file a ciascun ramo

Utilizza la navigazione con zoom e i codici colore per ridurre il disordine visivo

Esporta mappe o condividi versioni live con i collaboratori

✅ Ideale per: Teams che desiderano trasformare il brainstorming in azioni strutturate e tracciabili.

Ecco cosa ha detto Chelsea Bennett, Brand Engagement Manager di Lulu Press, sull'utilizzo di ClickUp:

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e ci piace che ci aiuti a rimanere in connessione con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

Una piattaforma di project management è essenziale per un team di marketing e apprezziamo molto il fatto che ci aiuti a rimanere in contatto con gli altri reparti. Usiamo ClickUp letteralmente ogni giorno, per tutto. È stato molto utile per il nostro team creativo e ha reso il loro flusso di lavoro migliore e più efficiente.

2. Modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi il flusso dei dati per identificare rapidamente le inefficienze con il modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp

È naturale che nei progetti di ampia portata si verifichino delle inefficienze. Tuttavia, identificarle ed eliminarle può essere difficile. È qui che entra in gioco il modello di diagramma di flusso dei dati ClickUp.

Chiaro, semplice e visivamente incentrato, questo modello fornisce una panoramica completa del flusso di dati all'interno di un team. Questo aiuta a individuare e rimuovere gli ostacoli al progetto stabilendo le responsabilità.

Il modello è anche molto intuitivo, consentendoti di copiarlo e personalizzarlo facilmente per diversi team o progetti senza alcuna difficoltà.

Perché ti piacerà:

Collega ogni nodo di dati ai documenti alle attività di ClickUp per riferimenti più approfonditi

Usa frecce con codici colore per distinguere i flussi di lettura/scrittura o in tempo reale/statici

Collabora con sviluppatori, PM e designer nella stessa area di lavoro

Personalizza origini dati, processi e punti di archiviazione in base ai tuoi flussi di lavoro

✅ Ideale per: sviluppatori e architetti di sistemi che hanno bisogno di definire chiaramente come i dati si muovono attraverso i sistemi software.

3. Modello di mappa concettuale ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di mappa concettuale ClickUp per generare mappe concettuali semplici ma potenti

Simile a una mappa mentale, una mappa concettuale è uno strumento visivo che consente di definire la relazione tra due concetti per spiegare un'idea in modo più chiaro. Il modello Mappa concettuale di ClickUp ti aiuta a creare tali strumenti semplicemente cercando e selezionando un'idea e quindi utilizzando l'editor drag-and-drop del modello per generare una mappa concettuale.

I nodi possono essere assegnati ai membri del team, annotati e taggati in base al tipo o alla priorità, operazioni per le quali i modelli Miro richiedono dei plugin. Puoi anche invitare la tua comunità di lavoro a fornire input sulla creazione della mappa.

Perché ti piacerà:

Visualizza gerarchie e connessioni laterali tra concetti

Chiarisci le relazioni tra le idee utilizzando layout chiari con nodi e connettori

Personalizza la forma dei nodi per indicare idee, processi o parti interessate

Usa codici colore per evidenziare temi, priorità o categorie

✅ Ideale per: strateghi ed educatori che desiderano collegare idee complesse e visualizzare le relazioni tra loro.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti software per la mappatura mentale

4. Modello di diagramma a lisca di pesce ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea diagrammi a lisca di pesce professionali senza alcuna competenza utilizzando il modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp

Conosciuto anche come diagramma di Ishikawa o diagramma causa-effetto, il diagramma a lisca di pesce è uno strumento giapponese molto diffuso che aiuta nella risoluzione dei problemi e nell'analisi delle cause alla radice. Ma a meno che tu non sia un esperto, crearlo può richiedere diversi tentativi e errori.

Fortunatamente, è qui che entra in gioco il modello di diagramma a lisca di pesce ClickUp. Con il suo aiuto, potrai creare senza sforzo diagrammi a lisca di pesce professionali in pochi minuti.

Identifica il problema che stai affrontando e il modello ne scomporrà i componenti per aiutarti a trovare potenziali soluzioni. Inoltre, puoi assegnare i membri del team a rami specifici (ad esempio, "Strumenti" o "Formazione"), allegare dati di supporto e creare elementi di azione correttiva, collegando senza soluzione di continuità l'analisi ai passaggi successivi.

Perché ti piacerà:

Diagnostica i problemi ricorrenti e analizza visivamente le cause sistemiche

Personalizza i rami dei diagrammi come Metodi, Materiali, Persone e Macchine

Allega dati, esempi o registri dei problemi a cause specifiche per maggiore chiarezza

Collega le cause principali agli elementi di azione o ai tracker dei problemi per il follow-up

✅ Ideale per: Team operativi e di qualità che risolvono i problemi individuando le potenziali cause in diverse categorie.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app all-in-one per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

5. Modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp

Ottieni il modello gratis Standardizza i processi in tutta la tua organizzazione con il modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp

Cerchi uno strumento che ti aiuti a creare e perfezionare le tue procedure operative standard (SOP)? Ottieni il modello di diagramma di flusso dei processi ClickUp. Si tratta di una risorsa intuitiva che ti consente di standardizzare i tuoi documenti di processo.

A differenza di altri modelli di diagrammi di flusso, questo ti consente di progettare, gestire e visualizzare i tuoi processi con facilità.

Puoi creare diagrammi visivi, collaborare con il tuo team in tempo reale e monitorare lo stato di avanzamento del progetto. Ciò si rivela utile per aumentare l'efficienza dei processi e stabilire un allineamento a livello aziendale.

Perché ti piacerà:

Usa la logica condizionale per simulare percorsi di approvazione o alberi decisionali

Crea automaticamente attività da qualsiasi nodo per un'esecuzione dei processi senza interruzioni

Crea flussi di lavoro passo dopo passo utilizzando simboli di diagrammi di flusso di livello professionale

Visualizza i punti decisionali per individuare tempestivamente le inefficienze o i colli di bottiglia

✅ Ideale per: Teams che hanno bisogno di documentare, migliorare o comunicare flussi di lavoro passo dopo passo tra i vari reparti.

➡️ Per saperne di più: I migliori software per diagrammi di flusso (gratuiti e a pagamento)

6. Modello di mappatura dei progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica e organizza i tuoi progetti in modo visivo con il modello di mappatura dei progetti ClickUp

Il modello di mappatura dei progetti ClickUp offre una visione completa dall'alto dell'intero ambito del progetto, comprendendo i risultati finali, le attività cardine e la titolarità del team.

Sostituisce le immagini dei progetti scollegati di Miro con bacheche integrate che si collegano a bacheche delle attività in tempo reale e grafici Gantt.

Struttura il tuo progetto per fasi, reparti o requisiti del client e sincronizza i risultati con il monitoraggio dello stato di avanzamento. La vista Mappa mentale del piano di progetto semplifica l'organizzazione delle attività di progetto in un unico posto.

Perché ti piacerà:

Visualizza le iniziative interfunzionali utilizzando un layout modulare

Allinea sequenze, dipendenze e titolarità con corsie contraddistinte da colori diversi

Collega ogni nodo ad attività, file o thread di feedback degli stakeholder

Aggiorna lo stato in tempo reale senza ridisegnare manualmente i grafici

✅ Ideale per: responsabili di progetto che supervisionano iniziative complesse che coinvolgono più team o fornitori.

7. Modello di brainstorming aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea una raccolta di idee aziendali utili su un'unica bacheca con il modello di brainstorming aziendale di ClickUp

Il modello ClickUp Business Brainstorming è un'altra ottima risorsa progettata per migliorare il flusso di lavoro interno. Che tu debba risolvere un problema aziendale o lavorare su un'idea rivoluzionaria, riunisce il tuo team in modo che possiate iniziare a lavorare insieme.

Con questo modello, puoi fare molto di più che discutere idee: puoi assegnare loro una priorità in base alla creatività e all'efficacia, allineare i team per realizzarle e monitorarne da vicino lo stato di avanzamento.

Il valore principale del modello risiede nella sua capacità di collaborazione. Chiunque può aggiungere, visualizzare e risolvere i commenti per una comunicazione aperta che riduce al minimo le inefficienze.

Perché ti piacerà:

Imposta promemoria e date di scadenza direttamente dalla lavagna online

Avvia sessioni di ideazione con una tela flessibile e in formato aperto

Usa note adesive o nodi in stile mappa mentale per catturare rapidamente i contributi del team

Condividi la bacheca tra i team per una collaborazione interfunzionale

✅ Ideale per: startup e team innovativi che desiderano generare, acquisire e perfezionare idee aziendali in modo collaborativo.

➡️ Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per la mappatura mentale per la creatività e l'organizzazione

8. Modello di gestione Agile Scrum di ClickUp

Ottieni il modello gratis Utilizza il modello ClickUp Agile Scrum Management per portare a termine progetti cruciali in modo rapido ed efficiente

Hai difficoltà a implementare la tecnica di project management Agile Scrum nel tuo team? Utilizza il modello di gestione Agile Scrum di ClickUp, che combina le filosofie Agile con le attività Scrum per accelerare l'esecuzione dei progetti.

Offre funzionalità flessibili di monitoraggio delle attività e reportistica, consente di visualizzare sprint e piani di roadmap e di collaborare con il team in tempo reale.

Puoi anche assegnare priorità e definire dipendenze per una maggiore chiarezza. Trascina le storie tra le colonne, assegna sviluppatori o responsabili QA e automatizza le cadenze degli sprint. A differenza di Miro, tutto viene sincronizzato con le attività, i grafici di velocità e i flussi di lavoro personalizzati.

Perché ti piacerà:

Pianifica storie ed epiche utilizzando strutture a corsie verticali/orizzontali

Visualizza i limiti del lavoro in corso (WIP), le dipendenze e lo stato di avanzamento nel contesto

Organizza i tuoi sprint con bacheche predefinite per backlog, sprint e revisioni

Gestisci la velocità e lo stato di avanzamento degli sprint con l'integrazione dei grafici burndown

✅ Ideale per: team agili che gestiscono cicli di sprint, backlog e standup per mantenere lo sviluppo dei prodotti in linea con gli obiettivi.

🧠 Curiosità: Il termine "Scrum" deriva da un articolo pubblicato nel 1986 sulla Harvard Business Review che paragonava i team ad alte prestazioni alle mischie del rugby, dove i giocatori lavorano a stretto contatto per far avanzare la palla. 🏉

9. Modello di flusso utente ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea la migliore esperienza utente per il tuo pubblico con il modello di flusso utente ClickUp

Creare una buona esperienza utente è fondamentale per aumentare le vendite, fidelizzare i clienti e migliorare l'immagine del marchio. Il modello di flusso utente ClickUp ti consente di visualizzare il percorso dei tuoi clienti, permettendoti di identificare ed eliminare i loro punti deboli.

Ogni nodo è collegato a note di ricerca, mockup o dati utente. È possibile assegnare cicli di revisione, raccogliere feedback e passare alla fase di sviluppo o progettazione, il tutto senza perdere il contesto. Inoltre, aiuta a progettare percorsi efficienti e a creare un'interfaccia intuitiva, in modo che i clienti subiscano interruzioni minime durante l'utilizzo del prodotto o del servizio.

Perché ti piacerà:

Crea esperienze di prodotto basate sui percorsi reali degli utenti e sui casi d'uso

Collega le schermate alla ricerca degli utenti e alle risorse di progettazione e assegna i titolari UX e dev alle fasi del percorso

Personalizza i punti di contatto, le schermate e le interazioni in base al tuo prodotto

Aggiungi note o condizioni per i momenti decisionali nel flusso

✅ Ideale per: designer UX e product manager che hanno bisogno di mappare i percorsi degli utenti per siti web, app o piattaforme digitali.

💡 Suggerimento per gli esperti: Cerchi una soluzione per mappe mentali che ti consenta di fare molto più che organizzare i tuoi pensieri? Dai un'occhiata alle mappe mentali di ClickUp! Pulite, semplici e facili da usare, ti consentono di trasformare le idee in azioni, assicurando che i tuoi pensieri vengano messi in pratica. Ecco come ti aiutano: Personalizza i rami in base agli obiettivi e alle priorità, così non perderai nulla di importante ⚒️

Converti le idee in attività all'istante per passare dal pensiero all'azione senza indugio 🔁

Individua tempestivamente gli ostacoli mappando le dipendenze a colpo d'occhio ✋🏻 Mappe mentali ClickUp

10. Modello ClickUp Impact Mapping

Ottieni il modello gratis Immagina l'impatto delle tue azioni sul tuo progetto e sull'azienda con il modello ClickUp Impact Mapping

Il modello ClickUp Impact Mapping allinea la strategia di prodotto agli obiettivi aziendali. A differenza delle lavagne online generiche, questo modello struttura l'impatto attorno a quattro pilastri: Obiettivi, Attori, Impatto e Risultati.

Questo modello interattivo e facile da usare consente agli utenti di delineare piani d'azione, mappare i cambiamenti e visualizzarne l'impatto in modo chiaro e conciso. I team possono anche comprendere in che modo le funzionalità/funzioni del prodotto influenzano il comportamento degli utenti e allinearsi direttamente agli obiettivi strategici.

Perché ti piacerà:

Mappa le decisioni relative ai prodotti in base ai risultati aziendali utilizzando la gerarchia dell'impatto

Crea risultati che derivano da comportamenti degli utenti chiaramente definiti

Usa la mappa per definire i confini dell'ambito ed eliminare le idee a basso impatto

Evidenzia visivamente le opportunità ad alto potenziale con colori o etichette

✅ Ideale per: Titolari di prodotti e team strategici che desiderano collegare gli obiettivi degli utenti ai risultati aziendali per stabilire le priorità di lavoro in modo efficace.

11. Modello ClickUp per la mappatura delle storie degli utenti

Ottieni il modello gratis Migliora la chiarezza e comprendi le esigenze degli utenti con il modello di mappatura delle storie degli utenti di ClickUp

La mappatura delle storie aiuta i team a suddividere le funzionalità più complesse in valori incrementali per l'utente. Il modello di mappatura delle storie utente di ClickUp definisce gli obiettivi al livello superiore, con le attività raggruppate orizzontalmente in base alla funzionalità e verticalmente in base alla priorità.

A differenza del layout statico di Miro, ogni scheda è un'attività di ClickUp con campi relativi a stato, sprint e titolare. In questo modo, lo stato di avanzamento è visibile e misurabile in tutte le versioni.

Perché ti piacerà:

Crea roadmap incentrate sulle storie degli utenti anziché su liste di controllo delle funzionalità/funzioni

Classifica funzionalità e priorità con la semplicità del drag-and-drop

Monitora lo stato delle attività su più sprint e release

Consegna storie pronte per lo sviluppo senza duplicare la documentazione

✅ Ideale per: team di prodotto e sviluppo che creano backlog e piani di rilascio incentrati sul cliente.

12. Modello di lavagna online per roadmap di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di lavagna online ClickUp Project Roadmap per pianificare lo sviluppo dei prodotti

Se devi destreggiarti tra più attività e scadenze, chiedi aiuto al modello di lavagna online Roadmap di ClickUp.

Si tratta di un modello di roadmap innovativo che ti aiuta ad avere una visione chiara e organizzata dell'intero progetto. Definisce obiettivi, attività cardine e risultati finali in un formato visivo, in modo che il tuo team rimanga allineato e concentrato.

Semplicemente cliccando su ciascuna fase, puoi modificare le sequenze, assegnare responsabilità e assicurarti che tutti siano sulla strada giusta. Questo modello di lavagna online è perfetto quando hai molto da gestire ma desideri comunque mantenere le cose semplici, strutturate e orientate agli obiettivi.

Perché ti piacerà:

Tieni traccia di obiettivi, attività cardine e piani interdipartimentali in un unico posto

Presenta roadmap con indicatori di stato in tempo reale e previsioni

Aggiungi indicatori di attività cardine per evidenziare scadenze o lanci chiave

Trascina e rilascia le attività per modificare dinamicamente la pianificazione al variare delle sequenze temporali

✅ Ideale per: Project manager che pianificano sequenze, risultati finali e attività cardine su base mensile o trimestrale.

💡 Suggerimento per gli esperti: Non limitarti a un modello di lavagna online: con ClickUp Whiteboards, includi questo strumento di collaborazione per team nel tuo arsenale di strumenti di lavoro essenziali. Usalo per discutere visivamente idee di progetto, ambiti, approcci, attività, dipendenze, ecc. con il tuo team in tempo reale. Ecco come può aiutarti: Migliora l'allineamento del team visualizzando le idee di tutti in uno spazio chiaro e condiviso ✨

Riduci le incomprensioni affinché i progetti procedano senza costosi ritardi ⬇️

Accelera il processo decisionale collaborando in modo immediato e visivo 🏃🏻 Lavagne online ClickUp

13. Modello di diagramma di flusso con corsie ClickUp

Ottieni il modello gratis Visualizza i processi, allinea i team e garantisci l'efficienza nel tuo flusso di lavoro con il modello di diagramma di flusso a corsie di ClickUp

Il modello di diagramma di flusso con corsie di ClickUp offre una segmentazione verticale e orizzontale, garantendo una chiara organizzazione dei processi. Utilizzalo per separare le responsabilità in base al ruolo, alla sequenza, al reparto o alla fase dell'iniziativa.

Con pochi clic, puoi mappare le dipendenze, ridurre i colli di bottiglia e allineare il lavoro richiesto su tutta la linea. Quando gestisci una moltitudine di parti in movimento, questo modello ti aiuta a mantenere la sincronizzazione e lo slancio.

Perché ti piacerà:

Visualizza i colli di bottiglia e gli ostacoli tra i team e filtra le viste per titolare, scadenza o categoria

Personalizza ogni corsia con titoli, responsabilità e azioni

Collabora in tempo reale per rivedere o riprogettare i processi con le parti interessate

Trasforma i passaggi in attività di ClickUp e assegnali direttamente dalla bacheca

✅ Ideale per: Project manager e team leader che gestiscono responsabilità basate sui ruoli all'interno di flussi di lavoro dinamici.

Semplifica il tuo flusso di lavoro con la migliore alternativa ai modelli Miro: ClickUp

Che tu stia mappando una strategia, pianificando eventi o eseguendo sprint attraverso cicli Agile, il modello giusto può farti risparmiare ore e garantire maggiore chiarezza. In questo contesto, Miro offre senza dubbio un intervallo di potenti strumenti visivi.

Tuttavia, se cerchi flessibilità, collaborazione e controllo di livello superiore, ClickUp è la soluzione giusta per te.

Esplora l'intervallo di modelli gratuiti per il flusso di lavoro di ClickUp e trasforma il modo in cui il tuo team pensa, pianifica e consegna, tutto in un unico posto. Sei pronto a provare l'alternativa n. 1 ai modelli Miro? Prova ClickUp oggi stesso: registrati qui per una versione di prova gratuita!